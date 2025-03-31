2025'te Planlamayı Kolaylaştıracak En İyi 10 AI Takvim Uygulaması

Sonunda bir toplantı için uygun bir zaman buldunuz, ancak başka birinin daha önce o zamanı rezerve ettiğini fark ettiniz. Yeniden planlama yaparsınız, ancak şimdi takımın yarısı gelemez.

Farkına bile varmadan, gününüzü iş yapmak yerine koordine etmekle geçirmiş olursunuz.

AI takvim, planlama sürecindeki sıkıntıları ortadan kaldırır. Toplantılar için en uygun zamanları bulur, mevcut taahhütlerinizle çakışmaları önler ve hatta programınızdaki son dakika değişikliklerine uyum sağlar, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz.

Takvim karmaşasından bıktıysanız, bu AI planlama asistanları ve takvimler size yardımcı olabilir. Hadi başlayalım! 💪🏼

⏰ 60 saniyelik özet İşte denemeniz gereken en iyi 10 AI takvim uygulamasının listesi: ClickUp ( Birleştirilmiş AI planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Reclaim AI (Uyarlanabilir bir programa ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi)

Clockwise (Daha akıllı planlama ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)

Motion (Akıllı takvim asistanı isteyen bireyler için en iyisi)

SkedPal (Esnek planlama ile AI destekli görev önceliklendirme için en iyisi)

Trevor AI (AI destekli bir yapılacaklar listesi isteyen bireyler için en iyisi)

Kronologic (AI destekli toplantı planlamasına ihtiyaç duyan satış takımları için en iyisi)

Scheduler AI (Birden fazla takvimde akıllı planlama için en iyisi)

TimeHero (Otomatik görev planlamasına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi)

Sunsama (Yapılandırılmış bir günlük planlama sistemi isteyen profesyoneller için en iyisi)

Bir AI takvimde nelere dikkat etmelisiniz?

Planlama söz konusu olduğunda, iyi bir AI takvimi sadece tarihleri işaretlemekten daha fazlasını yapar. Daha akıllı planlama yapmanıza, zaman kazanmanıza ve her şeyi sorunsuz bir şekilde düzenli tutmanıza yardımcı olmalıdır.

Peki, hayatınızı kolaylaştırmak için hangi özellikleri aramalısınız? 👀

İşte size önerilerimiz:

Akıllı planlama önerileri: Kullanılabilirlik ve önceliklere göre en uygun toplantı zamanlarını, görev son tarihlerini ve iş bloklarını önerir

Sorunsuz takvim entegrasyonu: Google Görevler ve Takvim, Apple Takvim, Outlook ve diğer planlama araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak Google Görevler ve Takvim, Apple Takvim, Outlook ve diğer planlama araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak birden fazla takvimi verimli bir şekilde yönetin

İş yükü dengeleme: Aşırı rezervasyonu önlemek ve verimli zaman yönetimi sağlamak için görevleri takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtır

Özelleştirilebilir görünümler ve filtreler: Programları gün, hafta veya aya göre düzenleyin ve görevleri öncelik, atanan kişi veya projeye göre filtreleyin

Otomatik görev ve AI etkinlik planlama: İş yükü ve son tarihlere göre görevleri otomatik olarak oluşturur, günceller ve yeniden planlar İş yükü ve son tarihlere göre görevleri otomatik olarak oluşturur, günceller ve yeniden planlar

AI destekli içgörüler ve analizler: Planlama kalıplarını belirler, optimizasyonlar önerir ve zaman dağılımını iyileştirir

İşbirliği ve toplantı koordinasyonu: Takımların toplantılar için en uygun zamanı bulmasına yardımcı olur, farklı saat dilimlerinde planlama çakışmalarını önler

🧠 İlginç Bilgi: MÖ 8.000 yılına dayanan dünyanın bilinen en eski takvimi İskoçya'da keşfedildi. Ayın evrelerini ve mevsimsel değişiklikleri izleyen bu takvim, modern yapay zeka araçlarından çok önce eski insanların zamanı nasıl takip ettiğini gösteriyor.

Bu listede, planlamayı daha kolay ve daha kullanışlı hale getirmek için en iyi ücretsiz AI takvimleri bir araya getirdik. ✅

1. ClickUp (Birleştirilmiş AI planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, yapay zeka destekli planlama, görev yönetimi ve takım işbirliğini tek bir sorunsuz platformda bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Takımlar, birden fazla araç arasında geçiş yapmak yerine her şeyi tek bir yerden planlayabilir, önceliklendirebilir ve izleyebilir.

ClickUp Takvim'i deneyin ClickUp Takvim'i kullanarak görevleri, toplantıları ve programları zahmetsizce planlayın ve ayarlayın

Görevler, son tarihler ve toplantılar tek bir görünümde düzenlendiğinde, programları yönetmek çok kolay hale gelir. ClickUp Takvim her şeyi net bir şekilde düzenler ve öncelikler değiştikçe planları kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

Bir pazarlama takımının bir ürün lansmanı için hazırlık yaptığını varsayalım. Takım, içerik teslim tarihlerini haritalayabilir, sosyal medya gönderilerini planlayabilir ve lansman etkinliklerini koordine edebilir; tüm bunları takvim içinde yapabilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilir.

ClickUp Takvim, görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve toplantılarınızı tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre ederek kişisel verimliliğinizi artırır. Ayrıca, mevcut görev kuyruğunuza, uygunluğunuza ve önceliklerinize göre görevleri otomatik olarak planlayan ClickUp'ın AI Notetaker ve AI destekli zaman bloklama özelliklerine de erişebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

Tüm takvimlerinizin senkronize olması, planlama çakışmalarını da önler. ClickUp Takvim Entegrasyonları, Google, Apple ve Outlook takvimleriyle bağlantı kurar, böylece bir platformda yapılan güncellemeler tüm bağlantılı hesaplara yansıtılır.

ClickUp Takvim Entegrasyonları ile birden fazla takvim hesabındaki etkinlikleri senkronize edin

Örneğin, ClickUp'ta bir sprint incelemesi planlayan bir proje yöneticisi, Outlook ve Google Takvim'deki iş takviminde kişisel görevler için uygunluk durumunu görebilir ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan çift rezervasyonları önleyebilir.

Birden fazla takvimi nasıl daha iyi yönetebileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Bu videoda tam size göre ipuçları var👇🏽

Yapay zeka destekli yardım, verimliliği daha da artırır.

ClickUp Brain ile AI destekli planlama önerileri alın

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerel AI asistanı, en uygun görev son tarihlerini önerir, potansiyel darboğazları belirler ve istendiğinde rutin planlama sürecini otomatikleştirir.

Bir içerik takımının birden fazla blog taslağını dengelediğini varsayalım. AI asistanı, iş yüklerine göre en uygun son teslim tarihlerini önererek takımın görevleri daha verimli bir şekilde dağıtmasına yardımcı olabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olmak için burada! ClickUp Brain, daha az toplantı, hızlı AI tarafından oluşturulan özetler ve otomatik görevler ile verimliliğinizi %30 artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Düzenli kalın ve iş akışlarını yönetin: ClickUp Görevleri'ni kullanarak projeleri bölümlere ayırın, sorumlulukları atayın ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin ClickUp Görevleri'ni kullanarak projeleri bölümlere ayırın, sorumlulukları atayın ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin

Görevlere etkili bir şekilde öncelik verin: ClickUp Görev Öncelikleri'ni kullanarak görevlerin aciliyet düzeylerini belirleyin ve en önemli işlere önce odaklanın ClickUp Görev Öncelikleri'ni kullanarak görevlerin aciliyet düzeylerini belirleyin ve en önemli işlere önce odaklanın

Geri bildirimleri eyleme geçirilebilir hale getirin: Net iletişim sağlamak ve çözümleri kolayca izlemek için görevlerin içine doğrudan Net iletişim sağlamak ve çözümleri kolayca izlemek için görevlerin içine doğrudan ClickUp Yorum Atma özelliğini ekleyin

ClickUp'tan çıkmadan toplantılara katılın: Toplantı hatırlatıcı bildirimleri alın ve ClickUp'ın herhangi bir yerinden anında Zoom, Google Meet veya Teams'e katılın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı görev yönetimi özelliklerini öğrenmek zaman alabilir

Yararlı bir ek özellik olabilecek özel alt görev raporlama özelliği yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

*ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. En sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve taahhütlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Kontrol edildi. Kahve randevusu? Kontrol edildi. Annemin doğum günü? O da kontrol edildi! Ancak bunu geçebilecek bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı planlamak için ne zaman boş olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Akıllarımı başımdan aldı

*ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. En sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve taahhütlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Kontrol edildi. Kahve randevusu? Kontrol edildi. Annemin doğum günü? O da kontrol edildi! Ancak bunu geçebilecek bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı planlamak için ne zaman boş olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabiliyorum ve hepsi orada! Akıl almaz, değil mi?

🧠 İlginç Bilgi: İngilizce'deki haftanın günleri İskandinav mitolojisinden etkilenmiştir. Çarşamba, Woden'ın Günü'nden (İskandinav mitolojisinde Odin) türemiştir, Perşembe ve Cuma ise Thor ve Freya'ya atfedilmiştir.

2. Reclaim AI (Uyarlanabilir bir programa ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi)

Reclaim AI, toplantılarınızı, yinelenen görevlerinizi ve kişisel taahhütlerinizi otomatik olarak yöneterek yapılandırılmış ancak esnek bir program oluşturur.

AI destekli zaman bloklama özelliği, derinlemesine çalışma, egzersizler ve diğer rutinlerin gününüze çakışmadan sığmasını sağlar. Sistem sürekli öğrenir ve ayarlamalar yapar, böylece yüksek öncelikli görevler takviminizi aşırı yüklemeden planlanır.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

Egzersiz, meditasyon ve derin çalışma gibi rutinler için zaman bloklarını otomatikleştirin

Müsaitlik durumunu, saat dilimlerini ve geçmiş planlama eğilimlerini analiz ederek en uygun toplantı zamanlarını bulun

Acil işlerin gereken ilgiyi almasını sağlamak için görevleri dinamik olarak önceliklendirin

Çakışmalar olmadan tutarlı planlama için platformlar arasında birden fazla takvimi senkronize edin

AI sınırlamalarını ortadan kaldırın

Doğru planlama için AI tercihlerini yapılandırmak zaman alır

Yeniden planlama ve öncelik ayarlamaları üzerinde sınırlı manuel kontrol

AI, çakışan görevleri işlerken aciliyeti yanlış yorumlayabilir

AI fiyatlandırmasını geri alın

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)

AI puanlarını ve yorumlarını geri alın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Uluslararası Tarih Çizgisi, bu çizgiyi batıya doğru geçen yolcuların bir gün kaybederken, doğuya doğru geçenlerin bir gün kazandığını garanti eder. Samoa gibi ülkeler, Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticareti geliştirmek için tarih çizgisini bile değiştirmiştir.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Planlama için En İyi Reclaim AI Alternatiflerini Test Ettik

3. Clockwise (Daha akıllı planlama ihtiyacı olan takımlar için en iyisi)

via Clockwise

Clockwise, bireyler ve takımlar için toplantı zamanlarını optimize ederek planlama çakışmalarını azaltır ve derinlemesine çalışma oturumlarını korur. AI planlama aracı, çalışma kalıplarını, uygunluk durumlarını ve saat dilimlerini analiz ederek toplantıları en az kesintiye neden olacak zamanlarda planlar.

Saatlerce koordinasyon yapmak yerine, platformun planlamayı halletmesine izin verirken odaklanma zamanınızı koruyabilirsiniz.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtacak unsurları otomatik olarak bloklayarak odaklanma süresini en üst düzeye çıkarın

Kesintileri en aza indiren AI destekli toplantı yerleştirme özelliği ile takım programlarını optimize edin

Toplantı zamanlarını dinamik olarak ayarlayarak yüksek öncelikli görevler için alan açın

Saat yönündeki sınırlamalar

Kurulum, birden fazla takımı yöneten büyük kuruluşlar için karmaşık gelebilir

Sıkı planlama kuralları gerektiren özel iş akışları için sınırlı özelleştirme

Daha üst düzey özellikler ücretli abonelik gerektirir

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: 11,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockwise hakkında ne diyor?

Clockwise'ın takımımızın düzenli kalmasına yardımcı olmasını seviyoruz. Toplantısız günler var, zamanlama çakışmalarını otomatik olarak çözüyor ve takım etkinliklerini paylaşılan Clockwise takvimine ekleyebilmemizi seviyoruz. Takım olarak düzenli kalmamıza kesinlikle yardımcı oldu ve çok kolay ayarlandı, artık unutmamız yeterli.

Clockwise'ın takımımızı organize etmemize yardımcı olmasını seviyoruz. Toplantısız günler var, planlama çakışmalarını otomatik olarak çözüyor ve takım etkinliklerini paylaşılan Clockwise takvimine ekleyebilmemizi seviyoruz. Takım olarak organize olmamıza kesinlikle yardımcı oldu ve çok kolay ayarlandı, artık unutmamız yeterli.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir güneş yılı yaklaşık 365,2422 gün sürer, bu nedenle takvimin Dünya'nın yörüngesiyle uyumlu kalması için artık yıllar gereklidir.

📖 Ayrıca okuyun: Saat ve Takvim Yönetimi için Clockwise Alternatifleri

4. Motion (Akıllı takvim asistanı isteyen bireyler için en iyisi)

motion aracılığıyla

Motion, gününüzü düzenli tutmak için planlama ve görev önceliklendirme işlemlerini gerçekleştiren akıllı bir verimlilik asistanı görevi görür. AI, son teslim tarihlerinizi, iş yükünüzü ve uygunluk durumunuzu sürekli olarak analiz eder ve değişen önceliklere uyum sağlayan bir günlük plan oluşturur.

Toplantılar en uygun zamanlara planlanırken, görevler takviminizi aşırı yüklemeden yerleştirilir. Sistem ayrıca aşırı taahhütleri önleyerek, tükenmişliğe yol açmadan verimliliği koruyan gerçekçi bir iş yükü sağlar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Görevleri öncelik ve son tarihlere göre dinamik olarak ayarlayarak iş yüklerini dengeleyin

Kesintileri en aza indiren AI destekli takvim ayarlamalarıyla odaklanma zamanınızı koruyun

Aşırı rezervasyonları ve gerçekçi olmayan planlamaları önleyen AI destekli öneriler alın

Hareket sınırlamaları

Manuel planlamadan geçiş yapan kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir

Sık sık manuel geçersiz kılma gerektiren son derece karmaşık iş akışları için daha az esneklik

AI bazen kişisel görev önceliklerini yanlış yorumlayabilir ve manuel ayarlamalar gerektirebilir

Hareketli fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Bir süreliğine gerçekten çok beğendim. Sık sık yapılan toplantılar veya belirli zamanlarda yapılması gereken görevler ile karışık birçok küçük görevim olduğunda çok işe yaradı. Uzun süre odaklanmamı gerektiren daha büyük projeler içeren bir iş akışına geçtiğimde, etkinliğini kaybetti ve maliyetini haklı çıkaramadım.

Bir süreliğine gerçekten çok beğendim. Sık sık toplantılarım ve belirli zamanlarda yapmam gereken görevlerim olduğunda çok işe yarıyordu. Ancak uzun süre odaklanmam gereken daha büyük projelerle çalışmaya başladığımda, etkinliğini kaybetti ve maliyetini haklı çıkaramadım.

⚙️ Bonus: Motion ve Reclaim'i karşılaştırarak, hangi AI destekli planlama aracının iş akışınıza daha uygun olduğunu belirleyin.

5. SkedPal (Esnek planlama ile AI destekli görev önceliklendirme için en iyisi)

skedPal aracılığıyla

SkedPal, gelişmiş görev izleme için AI destekli planlama ile akıllı zaman yönetimini birleştirir. Öncelikleri belirlemenizi, zaman kısıtlamaları ayarlamanızı ve sistemin yapılandırılmış ancak uyarlanabilir bir plan oluşturmasını sağlar.

Bu araç, değişen görevlere, iş yüküne ve kişisel tercihlere göre programları sürekli olarak ayarlar, bu da katı zaman blokları olmadan yapıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir.

SkedPal'ın en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerine ve iş yüküne göre görevlere öncelik veren AI destekli programlar oluşturun

Aşırı yüklenmeyi önlemek ve dengeyi sağlamak için görev dağılımını dinamik olarak ayarlayın

Kişisel verimlilik ritminize uyacak şekilde planlama tercihlerini özelleştirin

Görevlerin tamamlanmasını ve zaman kullanımını izlemeye yardımcı olan verimlilik raporları oluşturun

SkedPal sınırlamaları

Doğru planlama için AI tercihlerini ince ayarlamak zaman gerektirir

Bazı premium özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

SkedPal fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Yıllık: 9,95 $/ay + vergiler (yıllık olarak faturalandırılır)

Aylık: 14,95 $/ay + vergiler

SkedPal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (170 yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Roma takviminde başlangıçta sadece 10 ay vardı. Ocak ve Şubat daha sonra eklendi, ancak ayların tek sayılı gün sayısı, Julius Caesar'ın yılı güneş döngüsüyle uyumlu hale getirmek için yaptığı reformların bir sonucu olarak ortaya çıktı.

6. Trevor AI (AI destekli yapılacaklar listesi isteyen bireyler için en iyisi)

trevor AI aracılığıyla

Trevor AI, görev listenizi akıllıca planlanmış bir plana dönüştürerek, önemli işlerin gününüzü doldurmadan tamamlanmasını sağlar. Trevor'a görevleri eklemeniz yeterlidir, AI bunları aciliyet, iş yükü ve mevcut zamana göre planlar.

Sistem, yeni öncelikler ortaya çıktıkça sürekli olarak uyum sağlar ve takvim düzenlemesini mikro düzeyde yönetmenin stresinden kurtulup verimliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listelerini AI destekli görev yerleştirme ile yapılandırılmış programlara dönüştürün

Görev önceliklerini aciliyet, son tarihler ve iş yüküne göre dinamik olarak ayarlayın

Zaman kullanım eğilimlerini vurgulayan performans bilgileriyle verimliliği izleyin

Kişisel enerji seviyenize ve tercih ettiğiniz çalışma saatlerine göre görevler için zaman ayırın

Trevor AI sınırlamaları

AI'nın doğru programlar oluşturabilmesi için tutarlı görev girişi gerekir

Sınırlı işbirliği özellikleri, takım tabanlı ş Akışları için daha az uygun hale getirir

Trevor AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: MÖ 45 yılında, Julius Caesar Jülyen takvimini uygulamaya koyduğunda, ayları mevsimlere uydurmak için Şubat ayı geçici olarak tamamen atlanmıştı.

7. Kronologic (AI destekli toplantı planlamasına ihtiyaç duyan satış takımları için en iyisi)

kronologic aracılığıyla

Kronologic, yüksek değerli satış toplantılarının planlamasını otomatikleştirerek, potansiyel müşterilerin koordinasyon sorunlarına takılmadan doğru zamanda etkileşime geçmelerini sağlar. AI, toplantılar için en uygun zamanı bulmak için potansiyel müşterilerin kalitesini, uygunluğunu ve geçmiş etkileşimlerini değerlendirir.

Bir aramayı takip etmek, erişimi genişletmek veya takımınızda binlerce toplantı ayarlamak gibi niyetleri eyleme dönüştürür. AI'sı potansiyel müşterilerin ne zaman müsait olacağını tahmin eder, ayrıntıları görüşür ve toplantıları ayarlar.

Kronologic'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri kullanılabilirliği ve etkileşim verilerine göre satış toplantılarını anında planlayın

Satış takımları için planlama stratejilerini optimize etmek üzere etkileşim eğilimlerini analiz edin

CRM araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak müşteri etkileşimlerinin sorunsuz bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini sağlayın

Toplantı başarı oranları ve planlama verimliliği hakkında gerçek zamanlı analizler sağlayın

Kronologic sınırlamaları

Öncelikle satış takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle genel planlama için daha az kullanışlıdır

Tam işlevsellik için CRM platformlarıyla entegrasyon gerektirir

Kronologic fiyatlandırma

Bireysel: 6 $/ay

Küçük Takım: 140 $/ay (en fazla beş kullanıcı)

Takımlar: 1000 $/ay (10, 20, 30 kişilik takımlar; yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kronolojik derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (265+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kronologic hakkında ne diyor?

Kronologic'teki yapay zekanın takım için toplantıları planlamasını seviyorum, bu sayede sayısız e-posta alışverişinden kurtuluyoruz. Kronologic ekibi de sürekli yeni özellikler ekliyor. Satış ekibimiz platformu çok seviyor ve daha fazla toplantı yapmayı seviyor.

Kronologic'teki yapay zekanın takım için toplantıları planlamasını seviyorum, bu sayede sayısız e-posta alışverişinden kurtuluyoruz. Kronologic ekibi de sürekli yeni özellikler ekliyor. Satış ekibimiz platformu çok seviyor ve daha fazla toplantı yapmayı seviyor.

🧠 İlginç Bilgi: Mars'ta bir yıl 687 Dünya gününden oluşur, yani Mars takviminde aylar çok daha uzundur. Bilim adamları, gelecekteki uzay keşifleri için Mars takvimleri tasarlamak için bile çalışıyor.

8. Scheduler AI (Birden fazla takvimde akıllı planlama için en iyisi)

via Scheduler AI

Scheduler AI, en uygun zamanları bulmak için e-posta zincirlerini akıllı, konuşma tabanlı bir AI asistanıyla değiştirerek toplantılarınızı planlama ve yönetme şeklinizi değiştirir. Lojistiği koordine eder, davetler gönderir, gündemleri belirler ve hatta katılımı sağlamak için takviminizi izler. Platform ayrıca takımınızın programlarını tarar ve özenle hazırlanmış zaman önerileri sunar.

İş tarzınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır ve Gmail, Slack, web siteleri ve hatta metin mesajlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Scheduler AI'nın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir toplantı tercihlerine göre seçilmiş zaman önerileriyle size özel toplantı zamanları belirleyin

Takımların uygunluk durumlarını belirleyerek ve bunları potansiyel müşteriler veya ortaklarla paylaşarak grup planlamasını basitleştirin

AI hatırlatıcılar ve program değişikliklerinden önce hızlı yeniden rezervasyon ile iptal edilen toplantıları anında kurtarın

Son dakika değişikliklerine manuel çaba harcamadan dinamik olarak programları ayarlayın

Scheduler AI sınırlamaları

Temel görevler için kurulumu kolay olsa da, yeni kullanıcılar için gelişmiş özelliklerini öğrenmek zaman alabilir

Platformun etkinliği, Slack, Gmail ve CRM gibi araçlarla entegrasyonlara büyük ölçüde bağlıdır

Son derece özel tercihler için yeniden planlama üzerinde sınırlı manuel kontrol

Scheduler AI fiyatlandırması

Başlangıç: 500 $/ay

Büyüme: 1000 $/ay

İş: 2500 $/ay

Scheduler AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1582'de kabul edilen Gregoryen takvimi, önceki Jülyen takvimindeki hataları düzeltmek için 10 günü atladı. 4 Ekim'in hemen ardından o yıl 15 Ekim geldi ve bu durum birçok insanı şaşırttı.

9. TimeHero (Otomatik görev planlamasına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi)

timeHero aracılığıyla

TimeHero, işlerinizi planlama, yönetme ve otomatikleştirme süreçlerini basitleştiren, yapay zeka destekli bir verimlilik aracıdır ( ). Günlük görevlerinizi, projelerinizi ve yinelenen işlerinizi uygunluğunuza göre otomatik olarak planlar.

Bu araç, tüm projeleri otomatik olarak yönetebilir. Riskli görevleri belirler, aşırı yüklenmiş takım üyelerini vurgular ve iş akışlarını ayarlar; tüm bunları gereksiz toplantılar veya manuel güncellemelerle uğraşmadan yapar.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Görev listelerini, mevcut zaman dilimlerine uyan planlara dönüştürün

Değişen önceliklere ve iş yüküne göre planlamayı dinamik olarak ayarlayın

Yerleşik verimlilik analitiği ile görev tamamlanma oranlarını ve zaman kullanımını izleyin

Çakışmaları planlamadan yüksek öncelikli işlere odaklanmak için zaman ayırın

TimeHero sınırlamaları

Doğru programlar oluşturmak için sürekli görev girişi gerekir

Manuel planlamadan geçiş yapan kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir

Gelişmiş AI planlama özellikleri ücretli bir plan gerektirir

TimeHero fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 $

TimeHero puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (22+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TimeHero hakkında ne diyor?

Bu teknolojinin benim için yararlı olmadığına karar verdim çünkü benim uygunluğuma, görevin uzunluğuna, son teslim tarihine ve önceliğine göre otomatikleştiriyor. Bununla birlikte, bağlam değiştirmeyi azaltmak için aynı türdeki veya aynı projeye ait görevleri aynı güne kümelemeye çalışıyorum ve ayrıca görevleri ne kadar yaratıcılık ve konsantrasyon gerektirdiğine göre planlıyorum (sabahları akış durumu, öğleden sonraları yönetici). Timehero bu özelliklere sahip değil. Diğer uygulamalar bunu sunuyor gibi görünüyor (örneğin Skedpal) ama şu anda Trello tabanlı kanban panoma ve takvimimdeki zaman bloklamaya geri dönüyorum.

Bu teknolojinin benim için yararlı olmadığına karar verdim çünkü benim uygunluğuma, görevin uzunluğuna, son tarihine ve önceliğine göre otomatikleştiriyor. Bununla birlikte, bağlam değiştirmeyi azaltmak için aynı türdeki veya aynı projeye ait görevleri aynı güne kümelemeye çalışıyorum ve ayrıca görevleri ne kadar yaratıcılık ve konsantrasyon gerektirdiğine göre planlıyorum (sabahları akış durumu, öğleden sonraları yönetici). Timehero bu özelliklere sahip değil. Diğer uygulamalar bunu sunuyor gibi görünüyor (örneğin Skedpal), ancak şu anda Trello tabanlı kanban panoma ve takvimimdeki zaman bloklamasına geri dönüyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Roma takviminde Mart, aslında yılın ilk ayıydı. Ocak, MÖ 153'te Roma konsoloslarının görev sürelerinin Ocak ayında başlamasıyla yılın ilk ayı oldu.

10. Sunsama (Yapılandırılmış bir günlük planlama sistemi isteyen profesyoneller için en iyisi)

sunsama aracılığıyla

Sunsama, kapsamlı zaman yönetimi için görevleri, e-postaları, toplantıları ve takvimleri bir araya getirir. Kılavuzlu günlük planlama rutini, görevleri bilinçli bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olurken, zaman dilimleme ve gerçekçi günlük hedefler gibi özellikler odaklanmanızı sağlar.

Verimlilik araçları arasında derin entegrasyonlar sayesinde, toplantıları düzenleyebilir, AI ile yapılacakları yönetebilir ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

İş yükünü etkili bir şekilde dengeleyen AI destekli bir planlama sistemi ile gününüzü planlayın

Kılavuzlu planlama özelliklerini kullanarak günlük ilerlemeyi gözden geçirin ve gerçekçi hedefler belirleyin

Görevlerin tamamlanmasını izleyin ve verimliliği korumak için planları dinamik olarak ayarlayın

Sunsama sınırlamaları

Temel planlama araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Mobil AI planlama uygulaması basittir ve masaüstü sürümünde bulunan özelliklerden yoksundur

Daha özel planlama araçlarına kıyasla sınırlı AI destekli otomasyon

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Yıllık: 16 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Aylık: 20 $/ay

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25 yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Tecrübelerime göre, her ikisi de gerçekten iyi insanlar tarafından işletilen oldukça zekice uygulamalar. Sunsama daha iyi bir planlama sürecine (özellikle görevlerle bağlantılı haftalık hedefler - harika) ve çok daha iyi bir entegrasyon sürecine sahiptir. Hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. AI de çok daha iyi. Otomatik süre önerisini çok seviyorum. Dezavantajı: Sunsama tamamen kanban tabanlı, bu yüzden bu görünümü sevmeniz gerekiyor! Bazen listeleri çok uzun hissettiriyor, ancak iOS uygulaması bu açıdan daha iyi.

Deneyimlerime göre, her ikisi de gerçekten iyi insanlar tarafından işletilen oldukça zekice uygulamalar. Sunsama daha iyi bir planlama sürecine (özellikle görevlerle bağlantılı haftalık hedefler — harika) ve çok daha iyi bir entegrasyon sürecine sahiptir. Hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. AI de çok daha iyi. Otomatik süre önerisini çok seviyorum. Dezavantajı: Sunsama tamamen kanban tabanlı, bu yüzden bu görünümü sevmeniz gerekiyor! Bazen listeleri çok uzun hissettiriyor, ancak iOS uygulaması bu açıdan daha iyi.

🔍 Biliyor muydunuz? Fransız Devrimi sırasında, Fransa 1793 yılında yeni bir takvim getirerek yılı 12 aya ve her ayı 30 güne bölmüş ve ayların isimlerini mevsimsel unsurlara göre belirlemiştir. Ayrıca dini etkilerin azaltılması amacıyla haftanın 10 gün çalışılmasına karar verilmiştir.

ClickUp ile Takviminizi Yönet

Yoğun bir programı yönetmek ikinci bir iş gibi hissettirmemelidir. Toplantılar, son teslim tarihleri, kişisel görevler... Doğru araç olmadan her şeyi düzenli tutmak tam zamanlı bir baş ağrısına dönüşebilir. Yapay zeka destekli takvimler, planlamanın stresini ortadan kaldırarak sürekli gidip gelmeden görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp, planlamayı kolaylaştırır. En iyi AI planlama aracı, sorunsuz takvim entegrasyonları ve işlerin sorunsuz yürümesini sağlayan otomasyon ile toplantılar, proje zaman çizelgeleri ve görevler düzenli kalır.

Toplantı için "en uygun zamanı" bulmak için artık saatlerinizi boşa harcamayın. ClickUp, takviminize netlik kazandırır ve özelleştirilebilir planlama tercihleriyle zaman yönetimi işini çocuk oyuncağına çevirir.

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