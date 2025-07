2025'te Kullanılacak En İyi 25 AI Verimlilik Aracı

"Daha çok değil, daha akıllı çalışın" sadece bir klişe değil, günümüz profesyonelleri için bir hayatta kalma stratejisidir. 👨‍💼

Bir takımı yönetiyor, kendi işinizi yürütüyor veya uzaktan projeler yönetiyor olsanız da, verimliliği en üst düzeye çıkarmak rekabet gücünüzü korumak için çok önemlidir. İşte bu noktada yapay zeka verimlilik araçları devreye girer. 🦾

Bu araçlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırarak darboğazları ortadan kaldırmaya ve günlük işlemleri optimize etmeye yardımcı olur. İşinizin sıradan yönlerini hallettikleri için, siz daha büyük resme odaklanabilir, işinizde büyüme ve yenilikçiliği teşvik edebilirsiniz.

Bu blogda, verimlilik ve sonuçlar için güvendiğim AI araçlarını paylaşacağım. Bu araçlar, iş yapış şeklimi dönüştürmeme yardımcı oldu.

Verimlilik için AI kullanmanın faydaları nelerdir?

Yapay zekayı günlük iş akışıma entegre etmeye ilk başladığımda, verimliliğim üzerindeki etkisine şüpheyle yaklaşıyordum. Ancak, AI araçlarından yararlanmanın görevleri yönetmeme ve kararlar almama önemli ölçüde yardımcı olduğunu kısa sürede keşfettim.

İşte deneyimlediğim bazı avantajlar:

Toplantı planlama, e-postaları sıralama ve veri girişi gibi tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlayarak, yüksek değerli işlere odaklanabilirsiniz

Yapay zeka destekli beyin fırtınası araçlarıyla yeni fikirler ve bakış açıları oluşturarak yaratıcılığı artırın

Büyük veri kümelerini analiz ederek ve gerçek zamanlı olarak eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak karar verme sürecini iyileştirin

Yapılacaklar listenizi son teslim tarihlerine, önem derecesine ve iş alışkanlıklarınıza göre düzenlemek için AI kullanarak görevlerinizi verimli bir şekilde önceliklendirin

Güncellemeleri otomatikleştirerek ve iletişimi net ve tutarlı tutarak işbirliğini kolaylaştırın

Zaman içinde iş akışınıza göre öğrenilir ve uyarlanır, süreçleri optimize eder ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eder

🔍 Biliyor muydunuz? Forbes Advisor'ın yaptığı bir ankete göre, iş sahiplerinin %60'ından fazlası AI'nın verimliliği artıracağına inanıyor.

Bir AI verimlilik aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI verimlilik aracı ararken, iş akışınızda önemli bir fark yaratabilecek birkaç anahtar faktörü göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Benim aradığım özellikler şunlar:

Çok yönlülük: Metin oluşturma, görüntü oluşturma, proje yönetimi veya otomasyon gibi çok çeşitli görevleri kapsayan bir araç seçin. Araç ne kadar esnekse, günlük görevlerinizdeki çeşitli sorunları o kadar iyi çözebilir

Kullanıcı dostu: Özellikle teknoloji konusunda bilgili değilseniz, sezgisel bir arayüz çok önemlidir. Basit bir tasarım, aracı öğrenmeyi ve kullanmayı çok kolay hale getirebilir

Özelleştirme ve kontrol: Otomasyonun faydaları yadsınamaz, ancak çıktıları özelleştirme ve komut istemlerini iyileştirme seçeneğine sahip olmak, sonuçların beklentilerinizi karşıladığından emin olmanızı sağlar

Entegrasyon: Mevcut yazılım ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran araçları arayın

Otomasyon yetenekleri: Harika bir AI aracı, verimliliğinizi önemli ölçüde artırmak için toplantı planlama ve transkripsiyon gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelidir

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, iş akışınızı geliştirmek için en iyi verimlilik araçlarını seçmek için gerekli donanıma sahip olacaksınız.

Hepimiz görevler, son teslim tarihleri ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi arasında koşturmanın zorluğunu biliriz. Bazen kaotik bir sirk gibi hissedilebilir!

Peki, bu proje yönetimi araçlarının iş hayatınızı çok daha sorunsuz hale getirebileceğini ve AI yetenekleriyle daha verimli olmayı öğrenmenize yardımcı olabileceğini söylesem ne dersiniz?

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

İlk sırada, her şeyi halletmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik gücü olan ClickUp var. Bu uygulamanın gerçekten her şeyi yaptığını söylediğimde, karmaşık projeleri organize etmekten ve son teslim tarihlerini izlemekten kişisel görevleri yönetmeye ve takım işbirliğini kolaylaştırmaya kadar her şeyi yapabileceğini kastediyorum.

ClickUp Brain

Ancak bu yüksek puanlı proje yönetimi aracını seçmeme neden olan şey, AI destekli yetenekleri olan ClickUp Brain oldu.

ClickUp, en iyi ClickUp Brain özellikleri olan AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI Yazar ile verimliliği artırır. Bu araçlar, görevleri tamamlamanıza ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etmenize yardımcı olur, projelerinizi planlarken görev dökümleri, öncelikler ve son tarihler önerir.

Hatta AI toplantı özetleme özelliği de sunar, böylece uzun notları taramadan toplantılarınızdaki anahtar noktaları ve eylem öğelerini hızlıca yakalayabilirsiniz.

Bu proaktif destek, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır ve her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp Brain ile görev etkinliklerini özetleyin ve görev sahibi, son teslim tarihi, yorumlar ve daha fazlası hakkında hedefli sorular sorun

Pressed Juice, takımını büyütmeden verimliliğini nasıl üç katına çıkardı?

Pressed Juice, ClickUp ile Herkes İçin İyi Beslenmeyi Erişilebilir Hale Getiriyor

Yazma ve yaratıcı projelerde biraz ekstra yardıma kim hayır der ki?

İşte burada yazma asistanı devreye girer. Yerleşik yazım denetimi, zahmetsiz mesajlaşma için AI hızlı yanıtlar ve içgörülerle düzenli tablolar oluşturma özelliği sunar. Anında özetler, bloglar, raporlar ve proje taslakları oluşturabilir, yazdıklarınızın kusursuz ve özel ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp AI uzun belgeleri ve toplantı notlarını özetleyerek, ayrıntılara takılmadan kritik görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

📌 Örnek: İçerik pazarlamacısıysanız, ClickUp Brain'i kullanarak ilgi çekici blog gönderileri taslakları oluşturabilir veya hedef kitlenizin ilgisini çekecek sosyal medya başlıkları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile profesyonel ve kusursuz içerikler oluşturun

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Brain ile ClickUp Otomasyonlarını birleştirmeyi seviyorum. Bu güçlü ikili, sıkıcı manuel süreçleri basitleştirerek, birden fazla önceliği aynı anda idare eden herkes için otomatik planlama ve görev sıralamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. ClickUp AI, yaklaşan görevleri önceden tahmin eder ve son teslim tarihlerine ve önem derecesine göre görevleri otomatik olarak planlayarak iş akışınızı optimize eder.

📌 Örnek: Bir pazarlama müdürü, bir kural ayarlayarak bir kampanyayı otomatikleştirebilir: Bir görev "Tamamlandı" olarak işaretlendiğinde, tasarım ekibine promosyon materyallerine başlamaları için bildirim gönderin ve bir haftalık son tarih atayın. Bu arada, ClickUp AI sıradaki görevleri sıralar, böylece takım verimliliği artırmak için çabalarını tam olarak nereye odaklamaları gerektiğini bilir.

ClickUp Otomasyonları ile doğal dil işleme (NLP) kullanarak özel iş akışları oluşturun

Ama bununla da bitmiyor.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet, takım üyelerine kaçırdıkları konuşmaları özetleyerek onları bilgilendiren AI Catch Me Up özelliği ile daha da fazla verimlilik artışı sağlar. Ayrıca sohbet mesajlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize olanak tanır, böylece bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve önemli tartışmaların iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

ClickUp Sohbet ile bağlam değiştirmeye son verin

ClickUp Brain, AI destekli içgörülerle verimliliği artırırken, ClickUp'ın verimlilik şablonları, projeleri ve görevleri verimli bir şekilde yönetmek için önceden oluşturulmuş özelleştirilebilir bir çerçeve sağlar.

Düzenli kalmak, özellikle birden fazla görevi aynı anda yürütürken zor olabilir, ancak ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Günlük verimliliğinizi artırarak kişisel hedeflerinize ulaşmak isteyen herkes için mükemmeldir.

ClickUp kullanmıyorsanız, ajansınız çok fazla verimlilik kaybediyor! Clickup olmasaydı, aynı işleri yapmak için 3 kişi daha işe almak zorunda kalırdım.

Çalışan verimliliği, takımınızın işteki performansını ölçmek için anahtar bir metriktir. Takımınızın çıktısını takip etmek istiyorsanız, ClickUp Kişisel Verimlilik Raporu Şablonu size yardımcı olabilir.

Ardından, Verimlilik için ClickUp Şablonu, çeşitli verimlilik zorluklarının üstesinden gelir ve her türlü sektör, proje türü ve iş rolü için mükemmel hale gelir. İş yüklerinizi, görevlerinizi, yapılacaklar listelerinizi ve hedeflerinizi tek bir yerden izlemenizi ve yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yorum konularını özetleyin: Uzun yorum konuşmalarından anahtar noktaları hızla çıkararak, dağınıklık olmadan bilgilendirilmeye devam edin

Görevleri otomatik olarak önceliklendirin: Görevleri aciliyetine göre sıralayarak en önemli işlere odaklanmanıza ve planlama süresini kısaltmanıza yardımcı olur

Görevleri zahmetsizce planlayın: Son teslim tarihlerine ve öneme göre görev planlamasını gerçekleştirin, manuel giriş yapmadan iş akışınızı kolaylaştırın

İçeriği hızlıca özetleyin: Uzun belgelerden veya yorum konularından anahtar noktaları çıkararak zaman kazanın ve bilgilendirilmeye devam edin

Yaratıcı fikirler üretin: Yeni konseptler için beyin fırtınası yapın, yazma becerilerinizi geliştirin ve yaratıcı projelerinizin kalitesini artırın

İş akışı yönetimini optimize edin: Tekrarlayan görevleri kolaylaştırın, sonraki adımları öngörün ve öncelikli işlere odaklanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikleri nedeniyle arayüzü karmaşık bulabilir

ClickUp'ın mobil sürümünde masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: AI'nın ilk işi satranç oynamaktı. 1956 yılında, satranç oynamak için ilk AI programı yazıldı. Program pek iyi olmasa da, AI'nın oyun dünyasındaki geleceğinin temellerini attı.

2. Notion AI (Çalışma alanı organizasyonu ve bilgi yönetimi için en iyisi)

Notlar ve proje yönetiminden daha fazlasını yapan bir verimlilik aracına sahip olmak harika olmaz mıydı? Notion AI tam da bunu yapar. Notion'un sağlam çalışma alanını temel alan Notion AI, bir adım öteye giderek doğrudan iş akışınıza entegre bir kişisel asistan gibi çalışır.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmekten belgelerinizden içgörüler elde etmeye ve daha fazlasına kadar, bu AI aracı zaman kazanmak ve günlük hayatınıza yeni bir verimlilik düzeyi getirmek için tasarlanmıştır.

AI kullanarak benzersiz üslubunuza uyum sağlayıp herhangi bir stil kılavuzunu takip ederek belgeleri sorunsuz bir şekilde oluşturup düzeltmesini seviyorum. Ayrıca, SAML tabanlı SSO, SCIM kullanıcı sağlama ve gelişmiş izinler gibi özelliklerle Notion AI, çalışma alanınızı güvenli, uyumlu ve erişilebilir tutar.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

İçe aktarılan PDF'lerden veya görüntü dosyalarından değerli içgörüler elde edin, anahtar noktaları belirleyin ve hatta takip eylemleri oluşturun

Veritabanı girdilerinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün, görevler atayın ve ilerlemeyi izleyin

Karmaşık bilgileri netleştirmek için akış grafikleri veya diyagramlar gibi görseller oluşturarak belgelerinizin kalitesini artırın

Notion, Slack, Google Drive ve daha fazlasında cevapları arayın

Notion AI sınırlamaları

Notion, büyük veritabanlarında veya işbirliği sırasında yavaşlayabilir ve verimliliği etkileyebilir

Yeni kullanıcılar, uygun rehberlik ve eğitim olmadan Notion'un çok yönlülüğünü zorlayıcı bulabilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Reclaim AI (Akıllı planlama ve zaman yönetimi için en iyisi)

Bir AI aracı takviminizi yönetebilir, odaklanmak için zamanı bloklayabilir ve hatta arka arkaya toplantılardan kaynaklanan yorgunluğu önleyebilirse ne olur? İşte Reclaim AI budur.

Bu sadece başka bir takvim uygulaması değil, iş gününüzü dengeli ve verimli tutmak için tasarlanmış akıllı bir planlama çözümüdür. Reclaim AI, zaman dilimleri arasında koordinasyon, derin çalışma oturumlarını koruma veya günlük planınızı ince ayar yapma gibi konularda gerçek zamanlı ayarlamalarla size destek olur.

Ve bu, temel özelliklerin ötesine geçer; rolünüze ve önceliklerinize uyum sağlar. "Toplantısız" günleri bloklamaktan egzersizler gibi kişisel blokları dinamik olarak ayarlamaya kadar, Reclaim AI gününüzün kontrolünü size geri verir.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

Görevleri senkronize edin ve otomatik olarak planlayın, optimize edilmiş, yönetilebilir bir günlük plan oluşturun

Toplantılar arasına "nefes alma" zamanı ekleyin, böylece bir görüşmeden diğerine koşturmak zorunda kalmazsınız

Akıllı 1:1'leri kullanarak takım üyeleriyle görüşmek için en uygun zamanları belirleyin

Akıllı planlama sınırlarıyla takviminizi paylaşın, görev ve toplantı akışının sorunsuz olması için Google Takvim ile sorunsuz senkronizasyon sağlayın

Yapay zekanın sınırlarını aşın

AI bazen kullanıcıların önceliklerini veya son teslim tarihlerini yanlış yorumlayabilir ve bu da zamanlama çakışmalarına yol açabilir

Reclaim AI'nın etkinliği, kullanıcıların görevlerini ve tercihlerini ne kadar iyi girdiğine büyük ölçüde bağlıdır

AI fiyatlandırmasını geri alın

Lite: Ücretsiz

Başlangıç: 10 $/ay koltuk başına

İş: 15 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını geri alın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Çevrimiçi etkileşimler söz konusu olduğunda, konuşmaları daha akıcı ve verimli hale getiren chatbotlar, görünmez kahramanlardır. Bu AI araçları, basit sorulardan karmaşık müşteri desteğine kadar her şeyi halletmek ve aynı zamanda kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için tasarlanmıştır.

4. ChatGPT (Konuşma içeriği oluşturmak ve beyin fırtınası yapmak için en iyisi)

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir verimlilik aracıdır ve görevleri kolaylaştırmak ve yaratıcılığı artırmak isteyen herkesin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Parmaklarınızın ucunda sınırsız bir kişisel verimlilik ipucu koleksiyonuna sahip olmak gibidir.

E-posta yazmak, rapor taslağı hazırlamak, kod oluşturmak veya hatta sadece beyin fırtınası yapmak gibi işler için ChatGPT, olağanüstü esnekliği ve kullanıcı dostu arayüzüyle ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Ücretsiz sürümü ve yükseltilmiş seçeneği bulunan bu araç, sanal asistanınız gibidir; gelişmiş yanıt süreleri ve daha da gelişmiş destek için en yeni modellere erişim ile 7/24 yardıma hazırdır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT'nin bilgisini, güncel ve spesifik cevaplar için harici API'lere ve veritabanlarına bağlayarak genişletin

Karmaşık görevler için çeşitli programlama dillerinde kodları zahmetsizce oluşturun ve hata ayıklayın, daha basit kod parçacıkları elde edin

ChatGPT'nin çok dilli desteği ile iletişim boşluklarını doldurun ve küresel işbirliğini teşvik edin; çeşitli içerik oluşturma için idealdir

ChatGPT'nin yanıtlarını, teknolojiden pazarlamaya ve eğitime kadar sektörün ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve özel görevlere değer katın

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtlar genel veya formül gibi hissedilebilir, bir insanın ekleyeceği yaratıcılık ve ayrıntılardan yoksun olabilir

Ücretsiz model çökebilir veya gecikme yaşayabilir, kullanım sırasında bazen hatalı çalışabilir

ChatGPT, sunucu aşırı yüklenmesi sırasında kesinti yaşayabilir ve bu durum kullanılabilirliği etkileyebilir

Bazen ChatGPT komutları tam olarak anlamayabilir ve netlik için uzun girişler gerektirebilir, bu da zaman alıcı olabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (620 yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sadece 5 gün sonra 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

5. Gemini (Yaratıcı hikaye anlatımı ve içerik oluşturma için en iyisi)

Sunumunuz için güvenilir araştırmalara mı ihtiyacınız var?

Konunuzu yazın, Gemini (eski adıyla Bard) doğrudan alıntılar ve kaynak bağlantıları ile birlikte ayrıntılı cevapları bulsun, böylece daha derinlemesine araştırma yapabilir veya verileri kolayca doğrulayabilirsiniz.

Tipik konuşma yapay zekalarından farklı olarak Gemini, web'e bağlıdır ve size yeni, doğrulanmış yanıtlar verir. İster iş sunumu için araştırma yapıyor ister hızlı içgörüler arıyor olun, Gemini yanıtlarını gerçek kaynaklarla desteklemeye hazırdır, hatta kolay doğrulama ve daha derin keşif için doğrudan sayfalara bağlantı bile sağlar.

Gemini'nin en iyi özellikleri

İnternetten zamanında ve alakalı cevaplar alın, manuel araştırma yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf edin

Gemini'yi kullanarak birden fazla kaynaktan gelen bilgileri çapraz kontrol edin, belirsiz iddiaları işaretleyin ve güvenilir verileri vurgulayın

Orijinal kaynaklara doğrudan kaynak bağlantıları, URL'ler ve küçük görseller sağlayın ve bilgileri doğrulayın

Web sayfalarından doğrudan alıntıları entegre ederek daha derinlemesine keşif için güvenilir referans noktaları sunun

Gemini sınırlamaları

Gerçeklere sadık kalmayı amaçlasa da, Gemini yine de yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretebilir

Birçok büyük dil modeli (LLM) gibi, Gemini de eğitim verilerinden önyargılar taşıyabilir, bu nedenle olası sorunları önlemek için çıktılarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek çok önemlidir

Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Gemini Advanced: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (155+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Microsoft Copilot (Microsoft uygulamalarında verimliliği artırmak için en iyisi)

Microsoft Copilot, konuşmanızın akışını hatırlamakla kalmaz, bağlamı da anlar ve kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.

Uzun bir belgeyi özetliyor, metni slayt sunumuna dönüştürüyor veya karmaşık bir sorunun basit bir cevabını arıyorsanız, Copilot ağır işleri kolaylıkla hallederek yapay zeka araçlarını verimlilik için nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

Web'den anında ilgili ve güncel verileri çekerek bilgilerinizin güncel ve doğru olmasını sağlar. Ayrıca kitapları, web sayfalarını veya belgeleri kolayca özetleyerek büyük metinleri daha kolay anlaşılır hale getirebilirsiniz.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Word belgelerini PowerPoint slaytlarına dönüştürün, içeriği ve konuşmacı notlarını dağıtın ve etkisini artırmak için görseller oluşturun

Microsoft 365'e entegre edilmiş sorunsuz işbirliği araçlarıyla belgeleri paylaşın ve geri bildirim toplayın

Gerekli olduğunda önerileri iyileştirme esnekliği ile yeni içgörüler elde etmek için taze fikirler ve yaratıcı ipuçları üretin

Zaman içinde benzersiz stilinize ve tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirilmiş öneriler alın

Microsoft Copilot sınırlamaları

Copilot'un doğruluğu, mevcut verilerin kalitesine bağlı olarak değişebilir ve hatalara yol açabilir

Araç, kişiselleştirilmiş görevler için tam olarak etkili olabilmesi için önemli kurulum veya yapılandırma gerektirebilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Microsoft Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI araçları bazen önyargılı veya güncel olmayan bilgiler üretebilir. Özellikle güncel etkinlikler veya teknik ayrıntılar gibi konularda bilgileri mutlaka çapraz kontrol edin. Zamanla, çıktıları iyileştirmek için geri bildirimde bulunmak AI'nın performansını geliştirmeye yardımcı olabilir.

İçerik oluşturma söz konusu olduğunda, AI araçları parmaklarınızın ucunda yaratıcı bir ortağa sahip olmak gibidir.

Korkunç yazar bloğuna takılmak yerine, bu AI yazma araçlarını kullanarak kolayca beyin fırtınası yapabilir, ana hatları oluşturabilir ve hatta taslaklarınızı iyileştirebilirsiniz.

7. Jasper (Pazarlama metinleri ve marka odaklı içerik oluşturma için en iyisi)

Jasper, pazarlama takımları için tasarlanmış, yüksek kaliteli ve marka kimliğine uygun içeriği büyük ölçekte sunmaya yardımcı olan bir yapay zeka platformudur. Bu aracı, tüm platformlarda markanızın sesine, tonuna ve stiline uygun içerik oluşturmak için yapılandırabilirsiniz.

Ayrıca, pazarlamacılara içerik oluşturmayı kolaylaştırma ve verimlilik planı uygulama olanağı sunarak, sezgisel bir araç seti ile kampanyalarınızı bir üst düzeye taşır.

Ayrıca, pazarlama süreçlerinizi otomatikleştirmenize ve AI destekli iş akışlarını doğrudan martech yığınınıza entegre ederek kesintisiz verimlilik elde etmenize olanak tanır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Pazarlama için özel olarak tasarlanmış Pazarlama Düzenleyicisini kullanarak, hedef kitlenizin ilgisini çeken doğal bir akışa sahip içerikler tasarlayın

Yapay zeka asistanı Jasper Chat ile beyin fırtınası yapın, fikirlerden uygulamaya dakikalar içinde geçin

Yüksek kaliteli görüntüleri büyük ölçekte düzenlemenizi ve görsellerinizi saniyeler içinde geliştirmenizi sağlayan AI Image Suite ile görselleri düzenleyin

Çeşitli fonksiyonlardaki KPI'ları karşılamak için 80'den fazla özel olarak tasarlanmış pazarlama uygulaması arasından seçim yapın ve takımınızdaki her pazarlamacının zahmetsizce başarılı olmasına yardımcı olun

Jasper sınırlamaları

Bir AI aracı olarak Jasper, zaman zaman içeriğinizle uyumlu olmayan, kafa karıştırıcı veya alakasız kelimeler üretebilir

Bazı kullanıcılar, özellikle platformu ilk kez kullandıklarında Jasper'ın özelliklerini çok karmaşık buluyor

İntihal algılama, kullanıcıya ek bir maliyet getirir

Kullanıcılar genellikle aracın tekrarlayan veya konuyla alakasız içerik ürettiğini ve bunun da kelime kredilerini hızla tüketebileceğini fark ederler

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $

Pro: 69 $/ay koltuk başına

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1243 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1842 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: En iyi sonuçları elde etmek için AI komutlarınızı net bir şekilde verin. Ne kadar ayrıntılı ve net olursanız, doğru ve yararlı çıktılar alma olasılığınız o kadar artar. Örneğin, içerik oluşturma için AI kullanıyorsanız, ton, stil veya kelime sayısını belirtmek daha iyi ve daha alakalı yanıtlar almanızı sağlayabilir.

8. Copy. ai (Platformlar arasında hızlı ve ilgi çekici metin yazımı için en iyisi)

Parçalı AI araçlarını unutun — Copy. ai platformu, tüm pazara giriş (GTM) ihtiyaçlarınız için birleşik ve güvenli bir çözüm sunar. Bu GTM AI platformu, markanızın stilini anlar, yaratıcı fikirler üretir ve yazarların bloklarını ortadan kaldırarak tüm GTM ihtiyaçlarınız için çözümler sağlar.

Copy. ai, pazarlamacılar, yazarlar ve işletmeler için tasarlanmış gelişmiş bir AI motoruyla içerik oluşturmayı kolaylaştırır. İçeriği ayrıca tüm iş fonksiyonlarında tutarlıdır.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Transkriptleri ve kaba fikirleri, etkileşimi artırmaya ve arama sıralamalarını iyileştirmeye hazır, rafine içeriklere dönüştürün

SEO makalelerinden sosyal medya başlıklarına kadar neredeyse her tür içeriği 90'dan fazla özelleştirilebilir şablonla oluşturun

Çince, Fransızca ve İspanyolca dahil olmak üzere birçok dilde destek ile küresel kitleler için içerik oluşturun

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için tasarlanmış, organik trafiği artırmaya yönelik içerik üretin

Copy. ai sınırlamaları

İçerik üretim hızı diğer AI araçlarına göre daha yavaştır, bu da sinir bozucu olabilir

Bazen karmaşık veya teknik konularda yanlış içerik üretir

Bazı kullanıcılar, benzersiz bir marka kimliği oluşturmakta zorlandığını ve bunun daha genel çıktılara yol açtığını bahsetmektedir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

9. Grammarly (Yazım denetimi ve yazma kalitesini iyileştirmek için en iyisi)

Grammarly, yanınızda kişisel bir yazma koçu olması gibidir. Her zamanki kelime işlemcinizden daha fazla hatayı yakalamanıza yardımcı olarak yazdıklarınızın net ve profesyonel olmasını sağlar. İster e-posta gönderiyor ister rapor yazıyor olun, metninizi düzenlemek için gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

Öğrencilerden profesyonellere kadar herkes için tasarlanan Grammarly, kullandığınız tüm uygulamalara ve tarayıcılara gerçek zamanlı öneriler sunar, böylece yazdıklarınız her zaman kusursuz ve yerinde olur.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş stil ve ton önerileriyle dilinizi hedef kitlenize göre ayarlayın

Yerleşik intihal algılama özelliğini kullanarak akademik ve web kaynaklarını kontrol ederek işinizin benzersizliğini doğrulayın

Yazarken gramer, noktalama ve yazım hatalarını otomatik olarak tespit edip düzeltin, yazdıklarınız kusursuz olsun

Google Dokümanlar, Slack, Outlook ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlar; kopyalama veya yapıştırma gerekmez

Grammarly sınırlamaları

Bazen gramer hatalarını gözden kaçırır ve garip cümle yapıları için iyileştirme önerileri sunmaz

İngilizce dışındaki diller için Grammarly'yi kullanmak zor olabilir

Özel veya teknik yazılar için o kadar etkili olmayabilir ve bazen bireysel stil tercihlerini göz ardı edebilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Üye başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7100+ yorum)

10. Wordtune (Cümleleri yeniden yazmak ve netliğini artırmak için en iyisi)

Fikirlerinizi net ve ikna edici bir dile dönüştürmek söz konusu olduğunda, Wordtune yazma sürecinize basitlik ve güç katar. Bir e-postayı düzeltirken, bir blog yazısı oluştururken veya anında yeniden ifadeye ihtiyaç duyduğunuzda, Wordtune ekstra çaba harcamadan kendinizi doğru bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur.

Bunu, her adımda yeni seçenekler sunan ve içeriğinizi mükemmelleştiren bir yardımcı pilot olarak düşünün.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Sesinizi doğru bir şekilde yakalamanıza yardımcı olacak, bağlama özel yeniden ifade önerilerinden oluşan özenle hazırlanmış bir listeden seçim yapın

Hızlı içgörüler veya içerik yeniden kullanımı için herhangi bir metin veya YouTube videosunun ana noktalarını anında özetleyin

Akıllı Eş Anlamlılar özelliğini kullanarak alternatifler keşfedin, tekrarları önleyin, dilinizi çeşitlendirin ve okunabilirliği artırın

Gelişmiş düzeltme ve gramer denetimleriyle her parçanın paylaşılmadan önce kusursuz olduğundan emin olun

Wordtune sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aboneliklerin iptal edilmesinde sorunlar yaşadıklarını ve bunun sürekli ücretlendirmeye yol açabileceğini bildirmiştir

Cümle önerme hızı bazen yavaşlayabilir ve bu da verimliliği etkileyebilir

Wordtune fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Gelişmiş: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Sınırsız: 19,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Özel fiyatlandırma

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

11. Surfer (SEO odaklı içerik oluşturma ve optimizasyon için en iyisi)

Surfer, SEO iş akışınızın her yönünü ele alan bir içerik zekası aracıdır. İçeriğinizin daha üst sıralarda yer almasına, daha fazla organik trafik çekmesine ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış benzersiz bir AI özellikleri paketi sunar.

SERP Analyzer'dan Plagiarism Checker'a kadar Surfer, okuyucuların ilgisini çeken ve Google'da üst sıralarda yer alan içerikler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Surfer'ın en iyi özellikleri

Metinleri doğal bir şekilde düzenleyen ve içeriğinize özgünlük katan Humanizer özelliği ile insanlaştırılmış AI içeriği oluşturun

Surfer'ın Otomatik Bağlantı özelliğini kullanarak alan adınızı analiz edin ve zahmetsizce iç bağlantılar ekleyin

İçerik yapısı, kelime sayısı ve anahtar kelime kullanımı hakkında anında geri bildirim alın, böylece işinizin alakalı ve rekabetçi kalmasını sağlayın

Takımlar arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve birden fazla kişinin İçerik Düzenleyicide aynı anda çalışmasına izin verin

Surfer sınırlamaları

Surfer SEO, kapsamlı veriler ve öneriler sunar, ancak bu bilgiler SEO terminolojisine aşina olmayan yeni başlayanlar veya kullanıcılar için biraz korkutucu olabilir

Surfer SEO bazı popüler araçlarla entegre olsa da, entegrasyon seçenekleri diğer SEO platformları kadar geniş değildir

Surfer fiyatlandırması

Lite: Bir kullanıcı için aylık 29 ABD doları

Temel: İki kullanıcı için aylık 89 $

Gelişmiş: Beş kullanıcı için aylık 179 ABD doları

Maksimum: 10 kullanıcı için aylık 299 $

Surfer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (517 yorum)

Capterra: 4,9/5 (398 yorum)

Toplantılar iki ucu keskin bir kılıç gibidir: işbirliği için gereklidir, ancak genellikle zaman alan maratonlara dönüşür.

Doğru transkriptler oluşturmak, anahtar noktaları özetlemek veya eylem öğelerini izlemek gibi işlevleri yerine getiren bu toplantı notları için AI araçları, toplantı yönetiminin zorluklarını ortadan kaldırır.

12. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı notları için en iyisi)

Önemli bir toplantının ortasında, derin bir tartışmanın içinde olduğunuzu ve en son istediğiniz şeyin notlar yazarak akışınızı bozmak olduğunu hayal edin. İşte burada Otter. ai devreye girer.

Yapay zeka destekli bir transkripsiyon aracı olan Otter, sadece not almakla kalmaz, toplantılarınıza tamamen dahil olur, kayıt yapar, transkripsiyon yapar ve hatta tartışmaları özetler, böylece siz tamamen konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Otter, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi birden fazla platformu aynı anda kullananlar için özellikle kullanışlıdır ve her toplantının ayrıntılarının belgelenmesini ve daha sonra erişilebilir olmasını sağlar.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Her kelimeyi gerçek zamanlı olarak yakalayın, transkripsiyonları konuşmacının hızıyla senkronize edin, böylece oynatma, duyduklarınızla tam olarak eşleşsin

Çok konuşmacılı toplantıları zahmetsizce organize etmek için zaman damgalı etiketlerle konuşmacıları net bir şekilde tanımlayın

Oynatma hızını kontrol edin — kayıtları yavaşlatın veya hızlandırın ve gereksiz duraklamaları atlayarak kendi hızınızda inceleyin

Vurgulama, yorum yapma ve görev atama, toplantı sonrası işbirliğine dayalı bir ş Akışı oluşturma gibi özelliklerle takım üyeleriyle doğrudan transkript üzerinden etkileşim kurun

Otter. ai sınırlamaları

Sesle yanıt veren bir AI olarak, sesle etkinleştirilen araçlarda sık görülen bir durum olan komutları bazen yanlış yorumlayabilir

Takvimin senkronizasyonu bazen istenmeyen etkinlikleri de alabilir ve bu durum can sıkıcı olabilir

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (246 yorum)

Capterra: 4,5/5 (84 yorum)

13. Fathom (Toplantı bilgilerini özetlemek ve analiz etmek için en iyisi)

Toplantı notları, takipler ve eylem öğeleriyle uğraşmaktan bıktıysanız, Fathom'un yapay zeka destekli verimlilik aracı sizin için ideal çözümdür. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarda toplantıları otomatik olarak kaydederek, transkripsiyonunu oluşturarak ve özetleyerek çevrimiçi görüşmelerin zahmetini ortadan kaldırır.

Fathom'un yoğun işleri halletmesine izin verin, böylece siz önemli olan şeye, yani konuşmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, çağrı notlarınızı doğrudan AI destekli CRM'lerle senkronize ederek ekstra çaba harcamadan herkesi bilgilendirebilirsiniz.

En iyi özellikleri keşfedin

Takım üyeleri ve paydaşların önemli anları kaçırmaması için paylaşılabilir toplantı özetleri listeleri oluşturun

Ask Fathom'u kullanarak arama kayıtlarınızı arayın ve bunlarla etkileşim kurarak bilgileri hızlı bir şekilde geri alın

Anahtar noktaları ve eyleme geçirilebilir görevleri içeren 30 saniye içinde özet bir toplantı özeti alın, böylece hemen ilerlemeye hazır olun

Yanlış anlaşılmaları önlemek için takım sohbetlerinde net iletişim kurmak amacıyla kayıtlarınızdan belirli video klipleri paylaşın

Sınırlamaları anlayın

Toplantı sırasında aracı açmak veya kapatmak, hızlı bir anahtar seçeneği olmadığından zor olabilir

Bazen kelimeler yanlış duyulabilir veya yanlış yazılabilir, bu da manuel düzeltme gerektirebilir

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Fathom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (3631 yorum)

Capterra: 5/5 (532 yorum)

14. Fireflies (Toplantı tartışmalarını kaydetmek ve düzenlemek için en iyisi)

Önemli toplantı ayrıntılarının kaçırılması, takipleri aksatabilir ve proje zaman çizelgelerini bozabilir. Fireflies, takımların verimli ve planlı çalışmasını yeniden tanımlayarak bu noktada devreye girer.

Fireflies sadece aramaları kaydetmekle kalmaz, her konuşmayı transkribe eder, özetler ve tamamen aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürür. Bu araçla toplantılarınız sadece tartışmalardan öteye geçer ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüşür.

Hatta çağrı notlarını doğrudan CRM'nize senkronize eder ve sorunsuz takip için ayrıntıları otomatik olarak kaydeder.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

En unutulmaz toplantı anlarını ses klipleri olarak paylaşın; bağlamı hızlı bir şekilde paylaşmak için mükemmeldir

Toplantıları departman veya projeye göre gruplandırın, ekip arkadaşlarınızı kolayca etiketleyin, yorumlar bırakın ve önemli noktaları sabitleyin

Performans içgörüleri için konuşmacıların konuşma süresini, duygularını ve hatta itirazları izleyin; satış ve koçluk takımları için mükemmeldir

Toplantı sırasında Asana, Trello veya Monday.com'da görevler oluşturmak için sesli komutları kullanın ve eylemleri anında projelere bağlayın

Fireflies sınırlamaları

Kanallara alt kanal seçenekleri eklemek, toplantıları daha verimli bir şekilde düzenlemeye ve referans vermeye yardımcı olabilir

Şu anda, tüm toplantı bileşenlerini (özet, transkript ve ses) indirmek için birden fazla tıklama gerekiyor

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: Koltuk başına aylık 29 $

Kurumsal: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (540 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için AI Kişisel Asistan Uygulamalarını Kullanma

Göz alıcı görseller ve ilgi çekici videolar oluşturmak, özellikle çok sayıda seçenek ve teknik beceri gerektiğinde, genellikle zorlu bir iş gibi gelebilir. AI araçları, süreci basitleştirerek rekabette bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

15. Descript (Ses ve video içeriğini sorunsuz bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

Descript, biraz kelime işlemci gibi hissettiren, yapay zeka destekli, çok yönlü bir video düzenleme aracıdır. Geleneksel dalga formu düzenleme yerine, metinle düzenleme (yazma, kesme, kopyalama ve yapıştırma) yapmanızı sağlar. Bu, podcast yayıncıları, video düzenleyiciler ve ses ve video ile çalışan herkes için harikadır.

Transkripsiyon, çoklu düzenleme ve hataları düzeltmek ve efektler eklemek için yapay zeka destekli araçlar gibi özelliklere sahiptir.

YouTube, sosyal medya veya podcast için içerik oluşturuyor olun, Descript baştan sona etkileşimli ve sorunsuz bir deneyim sunar.

En iyi özelliklerin açıklaması

Ses ve videoları düzenlemek için metni kesip, kopyalayıp yapıştırın veya AI kullanarak kendi sesinizle kelimeler oluşturmak için yazın

Slayt tarzı şablonlar ve düzenler kullanarak, karmaşık tasarım işleri yapmadan videolarınızı profesyonel görünümlü hale getirin

AI'nın viral olabilecek klipleri belirlemesine izin verin, ardından Descript'in basit düzenleme araçlarıyla bunları rafine ederek öne çıkan içerikler oluşturun

Descript'in yapay zekası ile YouTube açıklamaları, video bölümleri veya podcast şov notlarını saniyeler içinde oluşturun

Sınırlamaları açıklayın

Bulut tabanlı olması, sabit sürücünüzde yedekleme olmadığı anlamına gelir, bu nedenle çalışmayı durdurursa, işlerinizi yerel olarak kurtaramazsınız

Oda sesi üretimi otomatik olarak seçilir ve bu bazen ses düzenlemelerini engelleyebilir

Açıklayıcı fiyatlandırma

Hobi amaçlı kullanım: Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 $

İş: Kişi başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (574 yorum)

Capterra: 4,8/5 (170 yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk AI sohbet robotuELIZA, 1960'larda Joseph Weizenbaum tarafından yaratıldı. Bir psikoterapistle konuşmayı simüle edebiliyordu. Yeterince uzun süre onunla konuşursanız, cevaplarınıza göre size sorular sormaya başlıyor ve gerçek biriyle sohbet ediyormuşsunuz gibi hissettiriyordu!

16. Midjourney (Yüksek kaliteli görsel sanat ve tasarımlar oluşturmak için en iyisi)

Midjourney, metin komutlarını çarpıcı görsellere dönüştüren ve kullanıcılara Discord üzerinden benzersiz bir yaratıcı deneyim sunan güçlü bir AI görüntü oluşturucu.

Discord kurulumuna alışmak biraz zaman alabilir, ancak bir kez alıştığınızda Midjourney, sanatçılar, pazarlamacılar, tasarımcılar ve yaratıcı görseller hayata geçirmek isteyen herkes için sonsuz olanaklar sunar.

Bu araç, dikkat çeken yüksek kaliteli grafikler istiyorsanız özellikle harikadır ve hatta farklı sanat stillerini denemenize bile olanak tanır.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Oluşturulan her görüntünün dört farklı varyasyonunu alın, ardından kişiselleştirilmiş bir dokunuş için yükseltme, iyileştirme veya yeni varyasyonlar oluşturma seçeneklerinden birini seçin

Soyut sanattan şık web tasarımlarına kadar her şeyi yaratmak için etkileyici bir sanat stili aralığını deneyin

Kullanıcıların ipuçlarını paylaştığı, oluşturduklarını sergilediği ve birbirlerine ilham verdiği Discord'daki canlı topluluğa katılın

Farklı GPU hızlarına sahip çeşitli planlar arasından seçim yapın, kullanımınızı özelleştirin ve sonuçları daha hızlı alın

Midjourney sınırlamaları

Sınırlı ince ayar seçenekleri nedeniyle hassas ayrıntılara ulaşmak zor olabilir

Discord gerektirir, bu da bazı kullanıcıların erişimini sınırlayabilir

Kullanıcılar genellikle rakiplere kıyasla özelleştirme özelliklerinin eksik olduğunu düşünür

Bu araç, belirli bir stile özgü komutlar verildiğinde piksel sanatı üretmek gibi ayrıntılı bağlamsal ipuçlarını anlamakta zorluk çekebilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 60 $

Mega plan: Kullanıcı başına aylık 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (85 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

17. DALL-E (Metin açıklamalarından benzersiz görüntüler oluşturmak için en iyisi)

OpenAI'nin DALL-E'si, metin komutlarından oluşturulan gerçekçi ve yaratıcı görüntülerle fikirlerinizi hayata geçirmek için tasarlanmış bir AI görüntü oluşturma modelidir.

Geleneksel tasarım araçlarından farklı olarak, DALL-E doğal dil açıklamalarını yorumlayarak bunları canlı görsellere dönüştürür ve yaratıcı konseptleri gerçekçi detaylarla kusursuz bir şekilde harmanlar.

Konsept tasarımı, görsel fikirlerin prototipini oluşturma veya AI ile denemeler yapma gibi tüm işlemlerde kullanıcı dostu bir deneyim sunarak hayal gücünüzü sınırsızca kullanmanızı sağlar.

DALL-E'nin en iyi özellikleri

Gerçekçi görselleştirmeler ve yaratıcı projeler için ideal olan, gerçek hayattaki fotoğrafları yakından taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Görüntünün sınırlarını genişleterek geniş sahneler oluşturun, kesintisiz manzaralar veya karmaşık, daha büyük kompozisyonlar oluşturun

Yağlı boya, dijital illüstrasyonlar ve sürrealist öğeler gibi stilleri birleştirerek benzersiz bir şekilde harmanlanmış ve stilize edilmiş görüntüler tasarlayın

Yağlı boya, dijital illüstrasyonlar ve sürrealist öğeler gibi stilleri birleştirerek benzersiz bir şekilde harmanlanmış ve stilize edilmiş görüntüler tasarlayın

DALL-E sınırlamaları

DALL-E, belirli türdeki görüntüleri kısıtlayarak yaratıcı özgürlüğü sınırlar

AI, sınırlı modellerle geliştirilmiştir ve bu da bazı kullanıcılar için yaratıcı potansiyelini kısıtlamaktadır

Oluşturulan görüntüler, özellikle karmaşık komutlarda bazen ayrıntılardan veya tutarlılıktan yoksun olabilir

DALL-E fiyatlandırması

DALL-E, aylık 20 $ ücretli bir plan olan ChatGPT Plus'ın bir parçası olarak sunulmaktadır. Bu plan, ChatGPT'nin dil oluşturma özelliklerini de içerir.

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına 20 $

DALL. E derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (32 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

18. Synthesia (avatarlarla AI tarafından üretilen video içerik üretmek için en iyisi)

Synthesia, video düzenleme deneyiminiz olmasa bile video oluşturmayı erişilebilir, hızlı ve profesyonel hale getirir. Bu yapay zeka destekli platform, düz metinleri gerçekçi avatarlar, anlatımlar ve küresel dil seçenekleriyle dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürür.

Pazarlamacılar, satış ekipleri ve içerik oluşturucular için mükemmel olan Synthesia, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldırır ve kolaylıkla markalaştırabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz mükemmel sonuçlar sunar.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Doğru seslendirmeler ve kapalı altyazılarla 120'den fazla dilde videolar üretin ve dünya çapındaki izleyicilerle bağlantı kurun

Markanızın tonunu ve hedef kitlenizin çeşitliliğini yansıtan 160'tan fazla AI avatar arasından seçim yapın ve içeriğinizin daha samimi ve kapsayıcı olmasını sağlayın

Videolarınızı LMS, LXP veya paylaşılabilir içerik oluşturma araçlarına yerleştirin ve takımınızın geri bildirimlerini anında alın

Videoları logonuz, renkleriniz ve yazı tiplerinizle özelleştirerek, her içeriğin marka kimliğinizle uyumlu olmasını sağlayın

Synthesia sınırlamaları

Farklı seslendirme sanatçıları kelime telaffuzunda farklı zorluklar yaşayabilir ve bu da çıktıda tutarsızlığa yol açabilir

Bazı kullanıcılar, avatarlar ve seslendirmeler için özelleştirme seçeneklerinin çok özel markalama ihtiyaçları için yeterince kapsamlı olmadığını düşünüyor

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (196 yorum)

19. Beautiful. ai (Çaba harcamadan çarpıcı sunumlar oluşturmak için en iyisi)

Beautiful. ai, adının hakkını veren bir platformdur ve sunum oluşturma şeklini dönüştürür. Bu yapay zeka destekli platformla sunumlar zahmetsiz ve görsel olarak çarpıcı hale gelir; tüm düzenler, stiller ve görseller parmaklarınızın ucunda, fikirlerinizi şık bir sunuma dönüştürmeye hazırdır.

Bir sunum, iş teklifi veya yaratıcı bir portföy hazırlıyor olun, Beautiful.ai, slaytlarınızı profesyonelce hazırlanmış gibi gösteren akıllı şablonlar ve otomatik tasarım özellikleriyle size destek olur.

Beautiful. ai'nin en iyi özellikleri

Sunum slaytlarından medya kitlerine kadar her şey için özel olarak hazırlanmış şablonlar arasından seçim yapın. İçeriğinizi ekleyin, tasarımı AI halletsin

AI destekli tasarım oluşturma aracı DesignerBot'a kısa bir açıklama girin, sizin için eksiksiz bir sunum oluştursun

İçeriğinizi ekleyerek slayt düzeninizi gerçek zamanlı olarak uyarlayın ve tasarım ilkelerini otomatik olarak uygulayarak her şeyin mükemmel görünmesini sağlayın

Kaydırıcıları ve tabloları kullanarak verileri anında ayarlayın ve slaytlarınızın dinamik olarak güncellenmesini izleyin

Beautiful. ai sınırlamaları

Özel ayar seçeneklerinin eksikliği ve sınırlı müşteri desteği, kurumsal ortamlarda kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir

AI yetenekleri genellikle aynı içeriği ve düzeni tekrar tekrar üretir, bu da genel etkinliği azaltır

Beautiful. ai fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım: 50 $/ay (1-20 kişi)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Beautiful. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (83 yorum)

20. Runway (Video düzenleme ve yaratıcı medya üretimi için en iyisi)

Runway, video, görüntü, 3D animasyon ve ses oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiren AI sihirli araçlarıyla yaratıcı iş akışlarında devrim yaratıyor. Pahalı kurulumlar veya karmaşık yazılımlar olmadan, fikirleri dakikalar içinde yüksek kaliteli görseller ve seslere dönüştürüyor.

Runway, geleneksel üretim yöntemlerinin maliyetinin ve çabasının çok altında bir maliyetle yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirmek için gerekli tüm araçları sağlar.

Runway'in en iyi özellikleri

Tek bir referans video ile ifade gücü yüksek, benzersiz karakter performansları oluşturun; karmaşık donanım veya hareket yakalama gerekmez

Hızlı yineleme ve deneme için, ışık ayarlarından konum değişikliklerine kadar sonsuz sayıda sahne ve efekt varyasyonunu hızla keşfedin

Metin Okuma ve özel sesler gibi üretken ses araçlarıyla seslendirme, dudak senkronizasyonu ve diyalogları ekleyin

Markanızın benzersiz stilini ve konu kurallarını yansıtacak bir AI modeli eğitin ve her çıktının markanızla uyumlu olmasını sağlayın

Kullanım sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, karmaşık sorunları çözme veya gelişmiş özellikleri öğrenme konusunda destek eksikliği hissediyor

Genel olarak kullanıcı dostu olsalar da, bazı görevler daha iyi performans ve daha fazla işlem süresi gerektirebilir

Runway fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 95 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kodlama bazen referans olacak bir resim olmadan karmaşık bir bulmaca çözmeye çalışmak gibi hissettirebilir. Ancak AI araçlarının yardımıyla çok daha yönetilebilir hale gelir.

Bu araçlar, karmaşık görevleri basitleştirerek, akıllı kod önerileri sunarak ve hatta test süreçlerini otomatikleştirerek geliştiricilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

21. GitHub Copilot (Kodlama yardımı ve yazılım geliştirme desteği için en iyisi)

GitHub Copilot, doğal dil komutlarınızı akıllı kod önerilerine dönüştürerek iş akışınızı ve verimliliğinizi artıran, yapay zeka destekli bir kodlama yardımcısıdır. Copilot ile kodlama artık bir angarya değil, yaratıcı bir işbirliği gibi hissedeceksiniz.

Bu AI aracı, akışınızı kesintiye uğratmadan daha hızlı ve daha temiz kod yazmanıza, yaygın hataları önlemenize ve hatta yeni kodlama modellerini keşfetmenize olanak tanır.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kod tamamlama sağlayan ve kodunuzun belirli bağlamına uyum sağlayan bağlam duyarlı önerilerle kodlamayı hızlandırın

Basit bir komut girin ve Copilot'un bunu ilgili kod parçacıklarına çevirerek kodlamayı daha sezgisel hale getirmesine izin verin

Güvenlik açığı olan kodlama kalıplarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak algılayıp bloke eden yerleşik güvenlik kontrolleriyle kod kalitesini artırın

Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim gibi araçlarla entegre edin, böylece tercih ettiğiniz kurulumu değiştirmeden Copilot'u kullanabilirsiniz

GitHub Copilot sınırlamaları

Kodun arkasındaki bağlamı veya niyeti her zaman doğru şekilde anlamayabilir, bu da daha az doğru önerilere yol açabilir

Bazı kullanıcılar, önerilere uyum sağlarken ve sınırlamalarını tam olarak anlamaya çalışırken bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Özel veya hassas kodlar için Copilot'u kullanmak, kod sahipliği ve lisanslama konusunda sorular doğurabilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

22. Paperspace (Bulutta makine öğrenimi ve AI projeleri yürütmek için en iyisi)

DigitalOcean'ın Paperspace hizmeti, güçlü bilgi işlem kaynaklarına isteğe bağlı erişim sağlayan bulut tabanlı platformuyla geliştirme deneyiminizi bir üst düzeye taşır.

Geliştiriciler, veri bilimcileri ve yapay zeka araştırmacıları için özel olarak tasarlanan Paperspace, yüksek yoğunluklu iş yüklerini ve karmaşık makine öğrenimi modellerini çalıştırmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu arayüzü ile gelişmiş hesaplama donanımını herkes için erişilebilir hale getirir.

Paperspace'in en iyi özellikleri

Yönetilen bir ML operasyonları platformunu kullanarak AI projelerinizi zahmetsizce dağıtın, yönetin ve ölçeklendirin

Herhangi bir kitaplığı veya çerçeveyi destekleyen, sıfır yapılandırma gerektiren IDE ile saniyeler içinde başlayın ve kolayca işbirliği yapanları davet edin veya bağlantıları paylaşın

Ampere A100'ler gibi en yeni modellerin de dahil olduğu geniş bir GPU kataloğuna erişerek, modellerinizi en üst düzey performansta eğitin ve ince ayarlarını yapın

Tam kontrol için sanal makinelerinize doğrudan bağlantı kurmak üzere SSH anahtarınızı getirin

Paperspace sınırlamaları

Sanal makineler devre dışı bırakıldıktan sonra bile platform faturalandırmaya devam ettiğinden, kullanıcılar beklenmedik ücretlerle karşılaşabilir

Kullanıcıların bilgisi olmadan sanal makinelerin başlatıldığı ve bu durumun karışıklık ve sorunlara yol açtığı örnekler bildirilmiştir

Paperspace fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paperspace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 3,3/5 (25+ yorum)

Otomasyon ve İş Akışı için En İyi AI Verimlilik Aracı

Zamanın para olduğu bir dünyada, otomasyon verimliliği en üst düzeye çıkarmanın sırrıdır. Otomasyon için doğru AI araçları, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza, farklı uygulamaları birbirine bağlamanıza ve iş akışlarını otomatikleştirmenize yardımcı olarak projelerinizin yaratıcı ve stratejik yönlerine odaklanmanızı sağlar.

23. Zapier (Çeşitli uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

Zapier sadece bir otomasyon aracı değildir; iş verimliliğinizde ortağınızdır ve işinizdeki görevleri ve bilgileri yönetme şeklinizi dönüştürür. Zapier içinde e-postaları otomatikleştirebilir, veri toplama sürecini kolaylaştırabilir ve AI sohbet robotlarıyla sağlam bir destek sistemi oluşturabilirsiniz.

Herhangi bir kodlama becerisi olmadan, favori uygulamalarınız arasında Zaps adı verilen özel iş akışları oluşturabilirsiniz. CRM'inize yeni e-posta aboneleri eklemek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için Zaps'ı kurun ve verimlilik hedeflerinize ulaşın. Zapier'in her şeyi sizin için halletmesine izin vererek zaman kazanın ve hataları azaltın.

Zapier'in en iyi özellikleri

Gmail, Slack veya Mailchimp gibi 2.000'den fazla uygulamayı bağlayarak iş ihtiyaçlarınıza uygun iş akışları oluşturun

Herhangi bir kodlama yapmadan müşteri desteği veya SSS için akıllı sohbet robotları oluşturun ve bunları web sitenizde veya yardım merkezinizde eğitin

API anahtarına ihtiyaç duymadan GPT-4'ün gücüyle verileri otomatik olarak çıkarın, içerik oluşturun ve bilgileri analiz edin

Kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla temel iş süreçlerini yönlendiren web sayfaları, formlar ve basit uygulamalar tasarlayın

Zapier sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar sınırlı tetikleyicilere ve eylemlere sahip olabileceğinden, işlevsellik diğer araçların yetenekleri tarafından kısıtlanabilir ve bu da genel kullanılabilirliği etkileyebilir

Teknik bilgisi sınırlı kullanıcılar, karmaşık otomasyonları yapılandırmakta zorlanabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz (2 Arayüz)

Pro: 20 $/ay (5 arayüz)

Gelişmiş: 100 $/ay (20 arayüz)

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2884 yorum)

Pazarlama ve Sosyal Medya için En İyi AI Verimlilik Aracı

Pazarlama ve sosyal medya faaliyetlerinizi geliştirmek istiyorsanız, güçlü AI araçlarına ihtiyacınız var. Bu araçlar, pazarlamadaki tahminleri ortadan kaldırarak, siz stratejiye odaklanırken onlar ayrıntılarla ilgilenir.

24. Buffer (Sosyal medya yönetimi ve planlama için en iyisi)

Yoğun bir programı dengelerken ilgi çekici ve tutarlı sosyal medya içeriği oluşturmak imkansız gibi gelebilir. Ancak Buffer'ın AI Assistant ile sosyal kanallarınızı yönetmek çocuk oyuncağı haline gelir.

Buffer, birden fazla platformu aynı anda kullanan sosyal medya uzmanları için tasarlanmıştır ve içeriğinizin LinkedIn, Instagram, X (eski adıyla Twitter) ve daha fazlasında markanızla uyumlu ve etkili olmasını sağlamak için yapay zeka destekli içgörüler sunar. Gönderileri doğrudan Buffer'dan planlayabilir ve ardından etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kanallarda en uygun zamanlarda yayınlanmasını izleyebilirsiniz.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Ton, karakter sınırı ve stile göre ayarlanan, platforma optimize edilmiş önerilerle gönderileri özelleştirin; ek istemlere gerek yok

İşiniz ve hedef kitleniz hakkında birkaç ayrıntıyla başlayın ve AI'nın hedeflerinize uygun yeni yayın fikirleri önermesine izin verin

En iyi performans gösteren gönderilerinizi zahmetsizce diğer platformlara uyarlayın, minimum çabayla alaka düzeyini ve etkileşimi koruyun

Arama yapılabilir bir bilgi tabanı oluşturun, tüm sosyal medya içeriğinizi kolay erişim için depolayın ve kategorilere ayırın, böylece harika fikirleri istediğiniz zaman yeniden kullanabilirsiniz

Tampon sınırlamaları

Buffer'ın müşteri hizmetleri, tepkisiz olması ve sorunları etkili bir şekilde çözmemesi nedeniyle eleştirilmiştir

Birçok kullanıcı, Buffer'ın analiz verileri ile Instagram ve Facebook gibi diğer platformlar arasında tutarsızlıklar olduğunu bildirmiştir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kanal başına aylık 6 ABD doları

Takım: Kanal başına aylık 12 ABD doları

Ajans: 10 kanal için aylık 120 $

Buffer puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1481 yorum)

25. SurveySparrow (İlgi çekici anketler ve geri bildirim formları oluşturmak için en iyisi)

Eğer siz de benim gibi her ankete markanızın dokunuşunu katmayı seviyorsanız, SurveySparrow'un özelleştirilebilir özellikleri hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek.

SurveySparrow, zengin ve ayrıntılı anketler oluşturmanın ötesinde, CSS özelleştirmeleri, iletişim parametreleri ve özel değişkenleri ile kişiselleştirmeyi basitleştirerek, markanızın bir uzantısı gibi hissedilen anketler oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, e-posta veya SMS için doğrudan web bağlantılarından QR kodlarına veya gömülü bileşenlere kadar esnek ve kullanıcı dostu paylaşım seçenekleri, müşterileriniz nerede olursa olsun geri bildirimleri kolayca almanızı sağlar.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Tekrar eden anketler oluşturun ve yanıt vermeyenler ve kısmi yanıt verenler için hatırlatıcı e-postaları otomatikleştirerek tamamlanma oranlarınızı zahmetsizce artırın

Özel markalı, beyaz etiketli bir web sitesinde anketler düzenleyin ve her anket etkileşiminde markanızın kimliğini güçlendirin

Anket raporlarını belirlediğiniz aralıklarla doğrudan gelen kutunuza gönderin, böylece müşteri geri bildirimlerinden her zaman haberdar olun

Anket verilerini SPSS biçiminde dışa aktarın ve bilimsel bir bakış açısıyla verilerinizi anlamak için mükemmel olan derinlemesine istatistiksel analizler yapın

SurveySparrow sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü son derece gelişmiş olsa da, kullanıcılar bazen arayüzün hantal ve sezgisel olmadığını düşünerek genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor

Farklı aşamalarda ve seviyelerde, tam olarak anlaşılana kadar kafa karıştırıcı olabilecek ve veri toplama üzerinde etkisi olan sınırlamalar vardır

SurveySparrow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 149 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 499 $

Elite: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (111 yorum)

Verimlilik ortağınız ClickUp ile daha fazlasını başarın

AI verimlilik araçlarını kullanmak, daha çok değil, daha akıllı çalışmak isteyen herkes için vazgeçilmezdir. Bu araçlar, görevleri otomatikleştirmeye, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve zamanınızı gerçekten önemli olan şeylere, yani işinizi büyütmeye ve verimliliği artırmaya ayırmanıza yardımcı olur.

Mevcut tüm seçenekler arasında ClickUp gerçekten öne çıkıyor.

En etkileyici özelliklerinden biri, daha önce bahsettiğim gibi, kişisel bilgi yöneticiniz olarak görev yapan, bilgileri düzenleyen ve ihtiyaçlarınızı öngören ClickUp Brain'dir. ClickUp'ın diğer işlevleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve projeleri yönetmenize, takımlarla işbirliği yapmanıza ve hedefleri tek bir yerden izlemenize olanak tanır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve verimliliği her zamankinden daha ulaşılabilir hale getirin!