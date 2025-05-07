zaman ve Takvim Yönetimi için 10 Clockwise Alternatifi

Zamanı takip etmek ve yoğun takviminizi yönetmek genellikle bir hokkabazlık gösterisi gibi hissettirebilir. Hatta, işlerinizi aksatmadan programınızı yönetmek için bir asistana ihtiyacınız olduğunu hissedebilirsiniz.

Clockwise uygulaması, takviminizi analiz etmenize, en uygun toplantı zamanlarını bulmanıza ve hatta takımınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olan bir asistan.

Clockwise zaman yönetimi için harika olsa da, birçok kullanıcı sınırlı dış işbirliği ve yeniden planlama sorunları gibi çeşitli nedenlerle uygulamadan vazgeçmektedir.

Bu makalede, en iyi 10 Clockwise alternatifini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Her aracın özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını karşılaştırarak Clockwise'a en iyi alternatifi bulun.

Clockwise alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Akıllı bir zamanlama ve takvim yönetimi aracı, derinlemesine çalışmayı anlamalı ve özel zaman yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır. Çalışma tarzınıza bağlı olarak, bunlar içgörüler ve bağlam sağlamaktan odaklanma süresini korumaya, algoritmalar ve otomasyon yoluyla işbirliğini geliştirmeye kadar değişebilir.

Clockwise alternatiflerinde aramanız gereken temel özelliklerin listesi:

Akıllı planlama özelliği: Bir araç sezgisel planlama özelliklerine sahip olduğunda, rutininizi, tercihlerinizi ve önceliklerinizi anlar ve bunlara uyum sağlar

Analitik ve içgörüler: Analitik özellikleri, kalıpları anlamanıza, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve zamanınızı nasıl ayarlayacağınız konusunda bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur

Otomasyon, yeniden planlama ve kolay uyarlanabilirlik: Benzersiz iş akışınıza ve tercihlerinize uyum sağlayan araçlara öncelik verin. Uygun toplantı zamanları bulma veya çakışmaları yeniden planlama gibi rutin görevleri otomatikleştiren alternatifler arayın

Kullanıcı dostu: Olumlu bir deneyim için kullanıcı dostu bir arayüz çok önemlidir, bu nedenle gezinmesi kolay ve gereksiz karmaşıklıklar olmadan en iyi planlama özelliklerini sunan alternatifleri arayın

Son olarak, bir kaynak yönetimi aracı seçmeden önce müşteri yorumlarını ve puanlarını gözden geçirin. Örneğin, G2 ve Capterra gibi inceleme siteleri, her aracın olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmenize yardımcı olabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Clockwise Alternatifi

Aşağıda, bugün piyasada bulunan Clockwise'ın en iyi alternatiflerinden bazıları (ücretsiz ve ücretli) listelenmiştir:

1. ClickUp

ClickUp'ta zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, sizin ve takımınızın her şeyi tek bir yerde düzenleyebileceğiniz dijital bir çalışma alanı sağlar. Görevleri yönetin, iletişim kurun ve projelerinizi yolunda tutun.

ClickUp Zaman Takibi, her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı görmenize yardımcı olur. Herhangi bir cihazdan zamanı takip edebilir ve ClickUp'ta belirli görevlere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, takip ettiğiniz zamana notlar ve etiketler ekleyerek ne için harcadığınızı referans olarak belirtebilirsiniz. Zaman takibi verilerinizi sıralayın ve filtreleyin ve belirli saatleri faturalandırılabilir olarak işaretleyin.

Dahası, ClickUp tüm önde gelen zaman takibi uygulamaları ve proje yönetimi araçlarıyla entegre olduğundan, uygulamalar arasında geçiş yapmadan her şeyi doğrudan ClickUp içinde senkronize edebilir ve takip edebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp özelleştirilebilir zaman çizelgeleri ve takım planlama raporları ile rapor hazırlama zahmetinden sizi kurtarır.

ClickUp Takvim, görevlerinizi, toplantılarınızı ve son tarihlerinizi diğer mevcut takvim etkinlikleriyle birlikte gösteren başka bir kullanışlı araçtır.

Takvim Görünümü ile projelerinizi genel bakıştan ayrıntılı bilgilere kadar izleyebilir ve hatta takvimi ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni görevleri hızlı bir şekilde planlayın ve takviminize sürükleyip bırakarak toplantılar oluşturun ve bunları öncelik, durum vb.

Google Takvim' inizi ClickUp ile senkronize edebilir ve toplantıları doğrudan Takvim Görünümü'nden başlatabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp verilerinizi güvende tutmak için tasarlanmıştır. Rol tabanlı yönetimi etkinleştirin veya belgeleri görüntüleyebilecek, erişebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol etmek için izin düzeyleri belirleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Zaman Yönetimi sistemi ile görevleri kolayca oluşturun, düzenleyin ve önceliklendirin

ClickUp'ın zaman izleme özellikleriyle her görev için harcanan zamanı izleyin, işlerinizi analiz edin ve iyileştirin

Raporlama ve analiz araçları ile proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Daha sorunsuz bir ş Akışı için favori uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp Reminder ile gerçek zamanlı uyarılar ve hatırlatıcılarla düzenli kalın ve hiçbir görevi kaçırmayın

ClickUp sınırlamaları:

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Ücretsiz planda zaman girdilerini silme seçeneği yok

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, toplantı planlamayı hızlı, kolay ve stressiz hale getiren kişisel planlama asistanınızdır. Artık planlama dertleri, e-posta alışverişleri veya saat dilimi karışıklıkları yok. Müsaitlik durumunuz tamamen sizin kontrolünüzde.

Ayrıca, Calendly takviminizle entegre olarak yanlışlıkla çift rezervasyonları önler ve her şeyin güncel olmasını sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri:

Calendly farklı saat dilimlerine göre kendini otomatik olarak ayarladığı için programlama karışıklıklarını önleyin

Google Takvim, Outlook ve diğerleri gibi popüler takvim uygulamaları dahil olmak üzere 70'den fazla farklı uygulama ile yerel entegrasyonları kullanın

Randevuların öncesinde veya sonrasında tampon süreler etkinleştirerek arka arkaya toplantıları önleyin

Web sitelerine planlama bağlantıları ekleyin veya tek bir tıklama ile e-posta imzalarına entegre edin

Calendly sınırlamaları:

Calendly, listedeki diğer araçlara kıyasla pahalıdır; özellikle büyük bir takımınız varsa, daha ucuz Clockwise alternatifleri tercih edilebilir

Ücretli sürüm, ihtiyacınız olmayabilecek veya kullanmayacağınız ancak ücretini ödeyeceğiniz birçok özelliğe sahiptir

Calendly'nin Google Takvim ile ara sıra yaşadığı karışıklıklar, müşterilerin ücretsiz zaman dilimlerinin uygunluğu konusunda kafalarını karıştırıyor

Calendly fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3300+ yorum)

3. Arkadaş

fellow aracılığıyla

Fellow, sorunsuz takım işbirliği, görev planlama ve proje yönetimi için planlama ortağınızdır. Büyük projelerin üstesinden gelmek, takımı bilgilendirmek ve görevlerinizi organize etmek dahil her şeyi yapar.

Fellow ile paylaşılan bir çalışma alanında dosya paylaşabilir veya yayınlayabilirsiniz. Uygulama toplantı planları oluşturur ve herkesin bu planlara uymasını sağlar.

Ayrıca toplantı tutanaklarını otomatik olarak kaydeder ve katılımcıların birlikte çalışması için esnek bir dijital alan sunar. Günlük yapılacaklarınızı not alın, toplantı notları alın, hatırlatıcılar ayarlayın ve hiçbir şeyi kaçırmayın.

Diğer en iyi özellikler:

Fellow'un gündem oluşturma ve not alma özellikleriyle bire bir toplantılar düzenleyin

Bireyler ve takımlar için hedefleri izleyin ve belirleyin, böylece her zaman yolunda ilerleyin

Zaman kazanmak için geçmiş toplantı bilgilerini ve notları kolayca arayın ve geri getirin

Fellow'a masaüstü ve mobil cihazlar dahil çeşitli cihazlardan erişerek hareket halindeyken de düzenli kalın

Toplantılarınızı ve gündemlerinizi iyileştirmek için yapay zeka destekli içgörüler elde edin

Kurumsal düzeyde güvenlik ile toplantı konuşmalarınızı ve verilerinizi koruyun

Diğer sınırlamalar:

Kullanıcıya ait olmayan bir Google Takvim toplantısına tıklandığında 404 hatası oluşur

Fellow, Apple Hatırlatıcılar ile entegrasyonlara sahip değildir

El yazısı notları gerçek el yazısı içeriği olarak alma ve saklama özelliğini desteklemez

360° Geri Bildirim özelliği, anonim geri bildirimlere izin verecek kadar özelleştirilebilir değildir

Fellow fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kullanıcıların puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

4. Integrately

integrately aracılığıyla

Integrately, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Yazılımı kullanarak CRM'ler ve e-posta pazarlama araçları arasında müşteri verilerini senkronize edin. Ayrıca, takviminize göre sosyal medya paylaşımlarını kolayca otomatikleştirebilirsiniz.

Platform, tüm entegrasyon gereksinimleri için önceden oluşturulmuş, yeniden kullanılabilir konektörlere ve iş akışlarına sahiptir. Ayrıca API'leri tasarlamak, belgelemek ve test etmek için web tabanlı bir arayüze sahiptir.

Clockwise alternatifleri arayan herkes, iş profesyoneli, pazarlamacı veya öğrenci olun, Integrately'yi kullanabilir.

Integrately'nin en iyi özellikleri:

Günlükler ve gerçek zamanlı izleme yoluyla otomasyon süreçlerinin performansını takip edin

Yerleşik hata işleme mekanizmalarıyla otomasyon sırasında ortaya çıkan sorunları otomatik olarak çözün

Karar verme yetenekleriyle otomasyon dizileri oluşturmak için koşullu mantığı kullanın

En güncel bilgilere ulaşmak için bağlı uygulamalar arasında verilerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Integrately sınırlamaları:

Integrately, daha iyi kullanıcı anlayışı ve deneyimi için raporların netliğini artırabilir

Müşteri tarafında IO'nun uygulanması bazen zor olabilir

Kullanıcılar web sitesinin görünümünü korkutucu ve uyum sağlaması zor buluyor

Integrately fiyatlandırma:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 124 $

İş: Kullanıcı başına aylık 299 $

Integrately puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (300+ yorum)

5. Acuity

acuity aracılığıyla

Acuity, tipik bir takvim değildir; randevularınızı yönetmenizi basitleştirmek için tasarlanmış akıllı bir araçtır. İster bir iş yürütüyor ister kişisel programınızı yönetiyor olun, Acuity'nin esnekliği, farklı iş ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlanabilir ve uyarlanabilir.

Acuity'nin en iyi özellikleri:

Özelleştirilebilir giriş formları aracılığıyla müşterilerden ilgili bilgileri toplamak için müşteri anketlerini kullanın

Saat dilimi farklarını otomatik olarak hallederek zamanlama çakışmalarını önleyin

Rezervasyon sırasında çevrimiçi ödemeleri kolayca kabul etmek için üçüncü taraf ödeme uygulamalarıyla entegre edin

Müşterilerin randevularını yeniden planlamasına/iptal etmesine ve rezervasyonları tek bir yerden yönetmesine olanak tanıyın

Acuity sınırlamaları:

Etkin müşterileri etkin olmayan müşterilerden ayırma özelliği yoktur

Acuity'nin ücretsiz planı temel özellikler açısından sınırlıdır (örneğin, hatırlatıcı e-postalar ve ödeme yöntemleri yalnızca ücretli planlarda bulunur)

Üçüncü taraf takvimlere yerel entegrasyonlar yoktur

Acuity fiyatlandırması:

7 günlük ücretsiz deneme

Gelişmekte olan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Büyüyor: Kullanıcı başına aylık 34 $

Powerhouse: Kullanıcı başına aylık 61 $

Acuity puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5500+ yorum)

6. AttendanceBot

attendanceBot aracılığıyla

AttendanceBot, Clockwise alternatifleri listesine eklenen bir başka mükemmel araçtır. Bu araç, her boyuttaki takım için zaman takibini kolay ve verimli hale getirir.

Yöneticiler ve işletmeler, kimin işte, kimin molada ve kimin geç kalabileceğini izleyerek katılımı gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Uzaktan çalışanları olan takımlar için AttendanceBot, coğrafi konum izleme özelliği de sunar.

AttendanceBot, özel devamlılık politikaları oluşturmanıza olanak tanır. Fazla mesai kurallarını tanımlamak, tolerans dönemleri belirlemek ve uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için kullanın.

AttendanceBot'un en iyi özellikleri:

Popüler Finans, Bordro, HRMS ve CRM sistemleriyle entegre edin

Sanal sınıflar oluşturun ve öğrencileri bu sınıflara atayın.

Öğrencilerin Slack veya Microsoft Teams kullanarak herhangi bir sınıftaki katılımlarını anında kaydetmelerine izin verin

Görevlerini, raporlarını veya zaman çizelgelerini tamamlamayan çalışanlara otomatik olarak hatırlatıcılar gönderin

Hibrit iş özelliğini kullanarak takım programlarını görüntüleyin ve yönetin , çok düzeyli onaylar sağlayın ve Slack, MS Teams ve GChat aracılığıyla takımla işbirliği yapın

AttendanceBot sınırlamaları:

Zaman çizelgelerini düzenlemek yeni kullanıcılar için zaman alıcıdır

Esnek ve Tatil gibi izin türlerini özelleştirebilirsiniz, ancak bunlar için farklı izleme yöntemleri ayarlayamazsınız

Uygun öğrenme modüllerinin olmaması, aracın öğrenme eğrisini zorlaştırmaktadır

AttendanceBot fiyatlandırması:

14 günlük ücretsiz deneme

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

AttendanceBot puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Rutin

routine aracılığıyla

Routine, Clockwise alternatiflerini değerlendiriyorsanız düşünebileceğiniz başka bir zaman yönetimi platformudur. Bu araç, görev oluşturmaktan öncelik ve son tarih ayarlamaya kadar her şeyi sezgisel ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar.

Dahası, Routine iş düzeninize uyum sağlayarak, önceliklerinizi anlayarak ve farklı görevleri yerine getirmek için en uygun zamanı önererek davranışlarınızdan öğrenir.

Platform, dikkatinizi dağıtmadan görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olacak temiz ve basit bir tasarıma sahiptir.

Routine'ın en iyi özellikleri:

Routine'ın doğal dil işleme özelliği, takviminizdeki boş bir zamana görevleri veya toplantıları planlamak için akıllı öneriler sunar

Rutin'i tercih ettiğiniz araç ve hizmetlere bağlayarak iş süreçlerinizi geliştirin ve basitleştirin

Önemli bir toplantıdan önce uyarı alın; tek bir tıklama ile katılın ve geç kalırsanız gerçek zamanlı uyarılar ve bildirimler ile diğerlerini hızlıca bilgilendirin

Öğeleri birbirine bağlayın ve etiketleyin, böylece onlara anlam kazandırın ve bağlantıları geriye doğru takip ederek bilgileri kolayca bulun

Rutin sınırlamalar:

Android kullanıcıları için mobil uygulama yoktur

Platform hala yenidir ve ücretli planlardaki birçok özellik "yakında" etiketiyle işaretlenmiştir

Kullanıcılar, günlük işlere engel olan küçük hatalardan şikayetçi

Rutin fiyatlandırma:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rutin derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. Geri kazanın

via Reclaim

Reclaim, tek bir pencerede birden fazla takvimi zahmetsizce yöneten, yapay zeka destekli bir planlama uygulamasıdır. İş, aile veya okul için diğer takvimlere abone olarak etkili bir şekilde işbirliği yapmak için kullanın.

Kullanıcı dostu arayüzü, işbirliği özellikleri ve sorunsuz entegrasyonları ile Reclaim, programlarınızı kontrol etmenizi ve genel verimliliği artırmanızı sağlar.

En iyi özellikleri geri kazanın:

Önceliklere, son tarihlere ve tercihlere göre görevleri planlamak için akıllı öneriler alın

Alışkanlık özelliği ile düzenli olarak yapmak istediğiniz görevleri paylaşın, bir zaman aralığı belirleyin ve sizin için otomatik olarak planlayın

Otomatik check-in'lerle görevlerin ilerlemesini kolayca izleyin

Görünümü istediğiniz gibi özelleştirin ve birden fazla takvimi aynı anda yönetin

Sınırlamaları ortadan kaldırın:

Reclaim'in Alışkanlık özelliğinin kurulumu zordur

Mühendislik görev yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar gerçek hayatta kullanım için yeterince esnek değildir

Slack entegrasyon özelliği kullanılırken ara sıra gecikmeler olabilir

Fiyatlandırmayı geri alın:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma, aylık planlarda mevcut değildir

Derecelendirmeleri ve yorumları geri alın:

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Bu Reclaim alternatiflerine göz atın!

9. Sunsama

sunsama aracılığıyla

Sunsama, bireylerin ve takımların iş yüklerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje ve zaman yönetimi aracıdır. Çeşitli görevleri oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için merkezi bir alana sahiptir.

Daha da iyisi, işlerinizi eyleme geçirilebilir öğelere bölebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve takım üyelerine atayabilirsiniz — sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan.

Sunsama'nın en iyi özellikleri:

Odak modunu kullanarak dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin ve iş oturumları sırasında konsantrasyonunuzu artırın

Akıllı planlama özelliğini kullanarak görevlerin son teslim tarihlerini, önceliklerini ve kullanılabilir zaman aralıklarını analiz edin ve en uygun programlar için öneriler alın

Görevlere öncelik vererek ve hedefler belirleyerek gününüzü planlayın ve verimliliğinizi artırın

Görev ilerleme izleme ile zaman içinde görev ilerlemesi ve tamamlanma oranlarını izleyin

Trello, Asana ve Jira gibi popüler verimlilik araçlarıyla entegre edin

Konumdan bağımsız olarak verimliliği artırmak için çeşitli cihaz ve platformlarda Sunsama'ya erişin

Sunsama sınırlamaları:

Sunsama, daha büyük ölçekli projeleri planlamakta zorlanıyor

Takım işbirliği ile sınırlıdır, bireysel kullanım için uygun değildir.

Toplantıları ve diğer belgeleri senkronize etmek için Confluence veya Google Drive ile entegre olmaz

Sunsama fiyatlandırması:

14 günlük ücretsiz deneme

Yıllık abonelik: 16 $/ay

Aylık abonelik: 20 $/ay

Sunsama puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

10. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, uzaktaki çalışanların çalışma saatlerini ve faaliyetlerini izlemek ve çalışma günü boyunca zamanın nasıl dağıtıldığına dair içgörüler elde etmek için gerçek zamanlı izleme sağlar.

Sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için odaklanma ve mola hatırlatıcıları vardır. Uzaktan veya serbest olarak çalışıyor olun, Time Doctor odaklanmanızı ve işlerinizi zamanında tamamlamanızı kolaylaştırır.

Time Doctor'un en iyi özellikleri:

Günlük rutinlerinizi ve eylemlerinizi anlayan verimlilik analizlerini kullanarak iyileştirme alanlarını belirleyin

Daha iyi bir iş akışı için farklı proje yönetimi, işbirliği ve iletişim araçlarıyla entegre edin

İşlerin tanımlanan sınırlar içinde kalmasını sağlamak için proje bütçelerini yönetin

Özel nesneleri, alanları, kuralları, hesaplamaları ve görünümleri kolayca yapılandırın, özelleştirin ve oluşturun

Aynı içeriği birden fazla dil ve para biriminde görüntüleyin ve işlemlerinizi gerçekleştirin

Time Doctor sınırlamaları:

Mobil uygulama, Time Doctor'un masaüstü sürümünü bu kadar kullanışlı kılan bazı işlevlerden yoksundur

Tutarsız güncellemeler

Ücretsiz plan tek bir müşteri ile sınırlıdır ve yalnızca temel öğeleri içerir

Time Doctor fiyatlandırması:

14 günlük ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 7 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Time Doctor puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Zamanınızı Yönetmeye Hazır mısınız?

Unutmayın, hedef sadece zamanı yönetmek değil, bunu kişiselleştirerek verimli bir şekilde yapmaktır. Karar, nihayetinde basitlik, güç ve uyarlanabilirlik arasında doğru dengeyi bulmaya bağlıdır.

Clockwise alternatifleri listesindeki her yazılım, daha iyi planlama ve zaman yönetimi için benzersiz bir yaklaşım sunar. Ancak, hepsi bir arada zaman ve proje yönetimi platformu olarak ClickUp'a yaklaşamaz.

ClickUp'ı farklı kılan, sadeliğe olan bağlılığıdır. İşinizi ve hayatınızı karmaşık hale getirmek değil, kolaylaştırmak için çalışır.

ClickUp'ın kullanıcı dostu tasarımı, teknoloji konusunda deneyimsiz kullanıcıların bile platformda kolayca gezinebilmesini sağlar. Karışıklık veya gereksiz engeller yoktur; görevleriniz ve zaman çizelgeleriniz arasında sorunsuz bir yolculuk sizi bekliyor.

ClickUp ile bugün başlayın!