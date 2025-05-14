2025'in En İyi 11 Zaman Yönetimi Uygulaması (İncelemeler ve Fiyatlar)

Sıkı bir teslim tarihi için çalışırken dikkatinizin dağıldığını mı hissediyorsunuz? Ya da günü verimsiz geçirdiğinizi ve zamanın nasıl geçtiğini merak ederek mi bitiriyorsunuz?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Takvim hatırlatıcılarından ofis toplantılarına ve yapılacaklar listelerine kadar, her şeyi tutarlı bir şekilde yerine getirmek çok zor olabilir.

Hepimiz daha kısa sürede daha fazlasını yapmak istiyoruz. ?

Verimli olmanın anahtarı, zamanı etkili bir şekilde yönetme becerinizdir. İşte burada zaman yönetimi uygulamaları devreye girer.

Takımınıza görevler vermek isteyen bir yönetici ya da aylık takviminizi düzenleyen bir serbest çalışan olun, ihtiyaçlarınıza uygun bir uygulama mutlaka vardır. Seçim yapabilmeniz için en iyi 11 zaman yönetimi uygulamasını bir liste halinde derledik. Okumaya devam edin.

Zaman Yönetimi Uygulaması Nedir?

Zaman yönetimi uygulaması, kullanıcıların tüm görevler arasında zamanlarını planlamasına, takip etmesine ve optimize etmesine ve projeleri yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış mobil veya masaüstü tabanlı bir yazılım uygulamasıdır.

Bu uygulamalar, bireylerin ve profesyonellerin programlarını düzenlemelerine, verimliliklerini artırmalarına ve iş-yaşam dengesini daha iyi kurmalarına yardımcı olur. ⏳

İster çoklu görevlerde ustaysanız, ister kişisel veya profesyonel hayatınızda kaosa son vermek istiyorsanız, zaman yönetimi araçları çeşitli görev ve projelere zaman kayıtları atayarak daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, not alma, yapılacaklar listesi, görev yöneticisi, zaman düzenleyici, proje yönetimi ve alışkanlık izleme gibi ek özellikler de sunarlar. Çünkü izlediğiniz zamanın kendisi değil, onu neye harcadığınızdır.

Zaman Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Program Bloklama Şablonu, kolaylıkla bir program oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Raporlama ve analiz : Zengin bir analiz gösterge paneli, verimliliğinizi analiz eder ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur. Bu verileri kullanarak : Zengin bir analiz gösterge paneli, verimliliğinizi analiz eder ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur. Bu verileri kullanarak zaman tahminlerini doğru bir şekilde ayarlayın

Sezgisel arayüz: Dağınık olmayan, kullanımı kolay ve sezgisel uygulama arayüzü, uygulama navigasyonunu anlamaya çalışmak yerine zamanınızı yönetmeye Dağınık olmayan, kullanımı kolay ve sezgisel uygulama arayüzü, uygulama navigasyonunu anlamaya çalışmak yerine zamanınızı yönetmeye odaklanmanıza yardımcı olur

Entegrasyon özellikleri: Zaman yönetimi araçları, profesyoneller ve proje yöneticilerinin iş akışlarını otomatikleştirmeleri için proje yönetimi, iletişim, faturalandırma ve Zaman yönetimi araçları, profesyoneller ve proje yöneticilerinin iş akışlarını otomatikleştirmeleri için proje yönetimi, iletişim, faturalandırma ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunmalıdır

Çevrimdışı işlevsellik: Çevrimdışı çalışırken bile harcadığınız zamanı izleyebilen bir zaman yönetimi uygulaması düşünün, böylece internete bağlı olmasanız bile zamanınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz

Önceden oluşturulmuş zaman yönetimi şablonları: Önceden oluşturulmuş zaman bütçesi ve Önceden oluşturulmuş zaman bütçesi ve günlük planlayıcı şablonlarına erişim, sıfırdan bir günlük planlayıcı oluşturmanıza gerek kalmadan anında başlamanıza yardımcı olur

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Zaman Yönetimi Uygulaması

1. ClickUp

ClickUp'ın proje zaman takibi özelliğini kullanarak daha organize olun ve zamanınızı daha iyi değerlendirin

Zaman takibi, herhangi bir projenin başarısının temelini oluşturur. Gecikmeler bütçe aşımlarına yol açabileceğinden, projeleri takım olarak zamanında teslim etmek istersiniz.

Proje yönetimi platformunuza entegre bir zaman yönetimi uygulaması, takımınızın zaman takibi aracı ile proje yönetimi platformu arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarır. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve zaman yönetimi hedeflerinize doğru ilerlemek için tek bir kaynak sağlar.

Görevler ve konumlar genelinde izlenen zamanı toplamak ve görüntülemek için zaman çizelgeleri oluşturun ve ilerlemeniz hakkında hızlı içgörüler elde edin

ClickUp'ın zaman yönetimi uygulaması, takımınızın herhangi bir platformdan zamanı takip etmesini, müşterilerinize faturalandırılabilir saatler için fatura kesmesini ve zaman çizelgelerini proje iş akışlarınıza entegre etmesini sağlar.

Başlangıç ve bitiş tarihleri, son teslim tarihlerinin yeniden belirlenmesi, zaman çizelgeleri ve bağımlılıkların yeniden planlanması gibi çok çeşitli zaman kazandıran özellikler, bu uygulamayı en iyi zaman yönetimi uygulaması yapar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli zamanlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçekte nasıl çalıştığınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetimi sistemi oluşturun!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Masaüstü veya mobil uygulamada , istediğiniz yerden zamanınızı takip edin. Zaman izleyici, tüm cihazlarda çalışır ve zaman verilerini ClickUp görevlerine bağlar

ClickUp'taki global zamanlayıcı ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak geçmiş etkinlikler için zaman girdilerini manuel olarak ekleyin ve hatta daha önce izlenen girdileri düzenleyin, proje zaman takibini çocuk oyuncağı haline getirin

Zaman tahminleriyle beklentileri tahmin edin ve belirleyin, görevler için zaman tahminlerini takım üyeleri arasında bölüştürün ve daha büyük resmi görmek için zaman tahminlerinin rollup'larını görüntüleyin

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırt ederek müşterilerinize doğru fatura kesin

ClickUp'ın global zamanlayıcıyı kullanarak, zamanlayıcının mevcut ilerlemesini kaybetmeden bir ortamdan diğerine geçin ⌛

Zaman Yönetimi Programı Şablonu, zaman kaydı şablonları ve daha fazlası gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak gününüzü ve projelerinizi zahmetsizce düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

Zaman çizelgeleri ve Faturalandırılabilir Raporlar yalnızca İş ve Enterprise planlarında mevcuttur

ClickUp uygulamasını özelleştirmek biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3800+ yorum)

2. Notion

notion aracılığıyla

Görevlerimiz ve projelerimiz genellikle farklı günlükler, yapılacaklar listeleri veya hatta telefonlarımızdaki not tutma uygulamalarına dağılmış durumdadır.

Onları tek bir yerde göremediğimiz için zaman ayırmayı unutuyoruz ve bu da anahtar faaliyetlerin son teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden oluyor.

Yaklaşan tüm görevleri tek bir yerde görselleştirmek, başarılı zaman yönetiminin ilk adımıdır.

Notion'un zaman yönetimi aracı, proje yöneticilerinin görevleri tek bir yerde görselleştirerek, birden fazla takvim ve Kanban görünümünü destekleyerek ve etkili izleme ile verimliliği artırarak görevleri daha iyi planlamasına olanak tanır.

Notion ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Notion'un en iyi özellikleri

Tüm planlanmış görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerde görselleştirmenize, önceliklendirmenize ve ilerlemelerini takip etmenize olanak tanıyan görev izleme özelliği

Zaman çizelgesi görünümü, projeleri kapsamak, zaman çizelgelerini ayarlamak ve görünümleri özelleştirmek için esneklik sağlar, böylece projeleri ve görevleri kronolojik olarak planlayabilirsiniz

Notion AI, verileri otomatik olarak doldurur, analiz raporları oluşturur ve beyin fırtınası yaparken zaman kazanmak için yeni yazma fikirleri otomatik olarak üretir

Notion sınırlamaları

Mobil uygulamaların kullanımı yavaş olabilir

Uygulamanın öğrenme eğrisi vardır

Notion fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI , üye başına aylık 8 $ karşılığında tüm ücretli planlara eklenebilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4835 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1946 yorum)

Notion alternatiflerini inceleyin!

3. MyLifeOrganized

via MyLifeOrganized

Bir iş etkinliği planladığınızı hayal edin. Takımlar arasında birden fazla kişiye bağlı görevler var. Örneğin, arka planın basılması tasarımın hazır olmasına bağlıyken, başka bir takım baskıdan sorumlu.

Bağımlılıklar olduğunda, hangi görevin bütçelenen süreyi aştığını ve gecikmeye neden olduğunu anlamak için bunları görselleştirmek çok önemlidir.

MyLifeOrganized (MLO), işi tamamlamanızı engelleyen unsurları belirlemek için alt görevler ve tanımlanmış bağımlılıklar içeren esnek hiyerarşik listeler oluşturur.

MyLifeOrganized'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri oluşturmak ve zamanı kolayca takip etmek için liste veya sanal ağaç formunda yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak arayüzü

Görevler içinde alt görevler oluşturun ve hatta görevler içinde bağımlılıklar ekleyin

David Allen'ın "Getting Things Done"® (GTD®) yaklaşımı gibi zaman yönetimi tekniklerini uygulamak için önceden oluşturulmuş şablon

MyLifeOrganized sınırlamaları

Arayüz tasarımı sezgisel ve kullanımı kolay değildir

Kullanıcılar, cihazlar arasında bulut senkronizasyonunu etkinleştirmek için ek bir abonelik satın almalıdır

MyLifeOrganized fiyatlandırma

MLO for Android (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Ücretsiz Profesyonel: 29,99

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $

MLO for iOS (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Ücretsiz Profesyonel: 29,99 $

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $

MLO for Windows (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Standart: 49,95 $ Profesyonel: 59,95 $

Standart: 49,95 $

Profesyonel: 59,95 $

Bulut senkronizasyon hizmeti (farklı cihazlar arasında ilerlemeyi senkronize etmek için) Yıllık 19,95 $ Altı ay için 12,95

yıllık 19,95 dolar

altı ay için 12,95 dolar

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $

Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $

Standart: 49,95 $

Profesyonel: 59,95 $

yıllık 19,95 dolar

altı ay için 12,95 dolar

MyLifeOrganized puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Rize

via Rize

Bir proje yöneticisi olarak, takımınızın zamanını nasıl harcadığını ve herkesin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için daha iyi bir yol olup olmadığını anlamak çok önemlidir.

Rize, odaklanma ve verimliliği artırmak ve sağlıklı iş alışkanlıkları oluşturmak için yapay zeka kullanan bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Birden fazla devam eden proje arasında görevlerinizi yönetmenize ve dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olur.

Görevleri otomatik olarak takip edin, takımınızın faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak kategorilere ayırın, zamanlarını nasıl harcadıklarını analiz edin ve verimliliklerini optimize etmelerine yardımcı olun.

Rize'nin en iyi özellikleri

Zamanlayıcıları başlatmanıza veya durdurmanıza gerek kalmadan bilgisayarınızda geçirdiğiniz zamanı otomatik olarak izler

Zamanınızı nerede harcadığınızı daha iyi anlamak için özel kategoriler oluşturun

Bir günde iş için harcanacak saat sayısını ayarlayın ve fazla çalışmayı önlemek için bildirimler alın

Rize sınırlamaları

Kullanıcılar, özel kategoriler oluştururken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

IOS ve Android'de mevcut değildir

Rize fiyatlandırması

Ücretsiz deneme, sadece bir ay için

Aylık: Ayda 16,99 $

Yıllık: Aylık 9,99 $

Rize puanları ve yorumları

G2: NA (0 yorum)

Capterra: NA (0 yorum)

5. Wrike

wrike aracılığıyla

Çok fazla yüz yüze görüşme veya e-posta kontrolü, takımınız için çok yorucu olabilir. Daha da kötüsü, zamanlarının çoğunu e-postalarınıza cevap yazmakla geçirirler, bu da verimlilik kaybına yol açar.

Wrike'ın takvimlerini kullanarak, ilgili paydaşlar herkesin aynı sayfada kalması için birden fazla e-postayı kontrol etmeden gerçek zamanlı proje ilerlemesi hakkında bilgi alır. Proje takvimi, son teslim tarihlerini, proje ilerlemesini, iş yükü çakışmalarını ve olası darboğazları izler.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Wrike'ın zaman takibi yazılımı, farklı projeler/görevler için harcanan zamanı doğru bir şekilde gösterir ve bu zaman, planlanan saatlerle karşılaştırılabilir

Faturalandırılabilir saatleri tam olarak hesaplamak için kullanılan zamanı takip edin ve faturalandırma için finans sistemlerinizle senkronizasyon yapın

Proje planlaması için önemli dönüm noktalarını takımlarınızla paylaşın ve departmanlar arası görevlerde senkronize çalışın

Wrike sınırlamaları

Görselleştirme için yerleşik analitik özelliği yoktur

Zaman çizelgesi görünümünde geri alma özelliği yoktur; görevleri yeniden planlayamazsınız

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar

Enterprise: özel fiyatlandırma

Pinnacle: özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3500 yorum)

Capterra: 4,3/5 (2535 yorum)

Wrike alternatiflerini inceleyin!

6. Toggl İzleme

toggl aracılığıyla

Faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde yönetmek, proje yöneticilerinin dünyanın dört bir yanındaki farklı takım üyeleriyle çalışırken karşılaştıkları anahtar zorluklardan biridir. Zaman yönetimi uygulamaları, takımınızın herhangi bir müşteri projesinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur.

İşletmeler, müşterilere fatura kesmek, karlılığı ölçmek ve iş yüklerini yönetmek için Toggl'u kullanır. İzlenen zaman girdilerinizi tablo veya takvim biçiminde görüntüleyin ve zaman raporlama gösterge panelleri, takımınızın günlük ve haftalık olarak zamanını nerede geçirdiğini gösterir.

Kapsamlı Toggl incelememizi okuyun!

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Toggl Track Chrome uzantısı, bilgisayarınız boşta olsa bile zaman izleme uygulamasını otomatik olarak başlatıp durdurmanıza olanak tanır; ayrıca kaydedilen zaman bloklarını düzeltme yolları da sunar

Zaman takibi verilerine dayalı olarak doğru proje bütçeleri oluşturun ve müşteri gösterge panelinde projeler için faturalandırılabilir saatleri takip edin

Tüm önde gelen Google Takvim, proje yönetimi araçları , İK ve muhasebe platformlarıyla entegre olur

Toggl Sınırları izleyin

Kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum bitiş zamanlarının kaydedilmediği örnekler bildirmiştir

Görev yönetimi veya planlama özelliği yoktur; takımınızın iş yükünü planlayamaz ve izleyemezsiniz

Toggl Fiyatlandırmayı izle

Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1553 yorum)

Capterra: 4,7/5 (2235 yorum)

Toggl alternatiflerini inceleyin!

7. Asana

asana aracılığıyla

Zaman verileri, iş yükü ve kaynak planlaması için çok önemlidir, proje ilerlemesinin gerçek zamanlı tahminlerini sağlar ve daha iyi tahmin ve bütçeleme için de önemlidir.

Doğru zaman takibi verileri, kişisel ve profesyonel projeleri yönetmek için çok önemlidir.

Zaman yönetimi uygulaması Asana'nın yerleşik zamanlayıcıları, zamanı otomatik olarak kaydetmeye ve gerçek zamanlı verileri analiz gösterge paneline aktarmaya yardımcı olarak takımların işlerini takip etmelerini sağlar.

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Asana'nın en iyi özellikleri

Bir görevi tamamlamak için gereken zamanı tahmin etmek ve harcanan gerçek zamanı kaydetmek için yerel zaman takibi özelliği

Alt görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak görün ?

Zaman takibi verileri analiz gösterge panelinde raporlanabilir ve tahmini süre, harcanan süre ve daha fazlası gibi özel alanlarla sıralamayı destekler

Asana sınırlamaları

Gömülü zaman takibi yalnızca Advanced ve üzeri planlarda desteklenir

Arayüzü diğer uygulamalar kadar sezgisel değildir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz: kişisel kullanım için (zaman takibi yalnızca entegrasyonlar aracılığıyla desteklenir)

Başlangıç: 10,99 $/ay (gömülü zaman takibi desteği yoktur)

Gelişmiş: 24,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9522 yorum)

Capterra: 4,5/5 (12270 yorum)

Asana alternatiflerini inceleyin!

8. TimeTree

via TimeTree

Büyük bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? TimeTree, önemli bilgileri ve iş programlarını paylaşarak etkinliklerinizi koordine etmenize yardımcı olur. Planları paylaşmak ve yaklaşan heyecan verici etkinlikleri tek bir takvimde tartışmak için tek adres.

TimeTree ayrıca aile, arkadaşlar ve hobi gruplarının her topluluk için bir takvim oluşturmak ve etkinlikler planlamak için kullanabileceği sohbet özelliklerine de sahiptir.

TimeTree'nin en iyi özellikleri

TimeTree Public Calendar ile takvim biçiminde bilgi paylaşın

Tüm iletişimi tek bir yerden düzenleyin ve etkinlikle ilgili hatırlatıcılar , fotoğraflar veya ek dosyalar gönderin

TimeTree sınırlamaları

Paylaşılan takvimde 200 üyeye kadar olabilir

Hesap başına 20 takvim sınırı vardır

TimeTree fiyatlandırması

Bir aylık ücretsiz deneme

Premium: Aylık 4,49 $

TimeTree puanları ve yorumları

G2: G2'de listelenmemiştir

Capterra: Yeterli puan yok

9. Habitica

via Habitica

Yeni alışkanlıklar oluştururken tutarlı kalmak zordur. Etkileşimli zaman yönetimi uygulaması Habitica, ilerlemenizi vurgulayan ve daha somut hale getiren bir ödül sistemi sunar.

Bu ücretsiz oyunlaştırılmış zaman ve görev yönetimi uygulamasında görevlerinizi takip edin, yapılacaklar listelerini tamamlayın, verimliliğinizi artırın ve önemli bir görevi her tamamladığınızda ödül kazanın.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Habitica'nın mobil uygulamaları ve web arayüzü ile zamanınızı, iş alışkanlıklarınızı, günlük hedeflerinizi ve yapılacaklar listenizi takip edin ve yönetin

Görevleri tamamladıkça Avatarınızı seviye atlatın ve oyun içi özelliklerin kilidini açın

Kullanıcıları motive etmek için oyun içi ödüller ve cezalar ile güçlü bir sosyal ağ

Habitica sınırlamaları

Oyunlaştırma, bazı insanlar için büyük bir motivasyon kaynağı olmayabilir

Habitica fiyatlandırması

Aylık: 4,99 $ ve 25 mücevher içerir

3 Ay: 14,99 $ ve 30 mücevher ile bir mistik kum saati içerir

6 Ay: 29,99 $ ve 35 mücevher ile iki mistik kum saati içerir

Yıllık: 47,99 $ ve 45 mücevher ile dört mistik kum saati içerir

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Habitica alternatiflerini inceleyin!

10. Trello

trello aracılığıyla

Yoğun iş programları ve devam eden birden fazla projeyle, kişisel verimliliğinizi yönetmek için yardıma ihtiyacınız var. Trello'nun zaman yönetimi uygulaması, kişisel zaman yönetiminizi iyileştirir, önceliklendirme yöntemlerini geliştirir ve yapılacaklar listenizi halleder.

Trello, kaynakları ve zaman dağılımını daha iyi anlamak için panolar, listeler ve kartlar kullanarak tüm görevleri, ekip arkadaşlarını ve araçları bir araya getirir.

Trello ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Trello'nun en iyi özellikleri

Trello'nun Takvim Görünümü ve Trello şablonlarıyla kişisel verimlilik son tarihlerinizi takip edin

Zaman Çizelgesi'ni kullanarak projenizin zaman içindeki ilerlemesine ilişkin tüm görevleri görebilirsiniz. Öncelikler değiştikçe son teslim tarihlerini başlatmak veya değiştirmek için sürükleyip bırakmanız yeterlidir

İş yüklerini yönetin, darboğazları aşın, son teslim tarihleri ve atanan görevler gibi metrikleri görselleştirin ve Trello Gösterge Paneli ile paydaşları bilgilendirin

Trello sınırlamaları

Zaman takibi için yerleşik destek yok

Ücretsiz sürümün sınırlı özellikleri vardır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13427 yorum)

Capterra: 4,5 /5 (23018 yorum)

Trello alternatiflerini inceleyin!

11. Clockify

via Clockify

Clockify, kullanıcıların projelerdeki çalışma saatlerini izlemelerini sağlayan basit ve verimli bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Zamanlarını daha verimli yönetmek isteyen ajanslar, serbest çalışanlar ve profesyoneller için ideal bir araçtır. Clockify, görevler arasında kolay geçiş yapmaya ve kapsamlı raporlar oluşturmaya olanak tanıyan anlaşılır bir arayüze sahiptir.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Kullanıcılar, göreve özel zamanlayıcılar oluşturabilir, izlenen zamanı projeye göre tahsis edebilir ve birden fazla zamanlayıcıyı aynı anda yönetebilir.

Bir takımın verimliliğini bir bakışta izlemek için bir takım etkinliği gösterge paneli sunarak optimizasyon için içgörüler sağlar.

Clockify , Trello, Asana ve Jira gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olur

Clockify sınırlamaları

Bazı kullanıcılar zamanlayıcıda ara sıra aksaklıklar olduğunu ve arayüzün gezinmesinin zor olabileceğini bildirmiştir.

Hedefleri izleme veya uyarılar gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur.

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırlı özellikler

Temel: 4,99 $/aylık

Standart: 6,99 $/aylık

Pro: 9,99 $/aylık

Enterprise: 14,99 $/aylık

Clockify müşteri yorumları

G2: 4,5/5 (150 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)

Clockify alternatiflerini inceleyin!

En İyi Zaman Yönetimi Uygulamalarıyla Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Hayatınızda çok fazla şey olduğunda, bu stres ve birçok teslim tarihinin kaçırılmasına neden olabilir. Doğru zaman izleme uygulaması, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize, kişisel ve profesyonel verimliliğinizi artırmanıza ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etmenize yardımcı olabilir.

İhtiyacınıza uygun zaman yönetimi uygulamaları arasında seçim yaparken, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak özelliklere, çapraz platform yeteneklerine, önde gelen proje yönetimi araçları ve takvimleriyle entegrasyonlara, otomasyona ve analitiklere odaklanın.

ClickUp 'ın zaman takibi özellikleri, hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıyla birleştiğinde, en önemli görevlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha kısa sürede daha fazlasını yapın.