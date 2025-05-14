2025'in En İyi 11 Zaman Yönetimi Uygulaması (İncelemeler ve Fiyatlar)

Sıkı bir teslim tarihi için çalışırken dikkatinizin dağıldığını mı hissediyorsunuz? Ya da günü verimsiz geçirdiğinizi ve zamanın nasıl geçtiğini merak ederek mi bitiriyorsunuz?
Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Takvim hatırlatıcılarından ofis toplantılarına ve yapılacaklar listelerine kadar, her şeyi tutarlı bir şekilde yerine getirmek çok zor olabilir.
Hepimiz daha kısa sürede daha fazlasını yapmak istiyoruz. ?
Verimli olmanın anahtarı, zamanı etkili bir şekilde yönetme becerinizdir. İşte burada zaman yönetimi uygulamaları devreye girer.
Takımınıza görevler vermek isteyen bir yönetici ya da aylık takviminizi düzenleyen bir serbest çalışan olun, ihtiyaçlarınıza uygun bir uygulama mutlaka vardır. Seçim yapabilmeniz için en iyi 11 zaman yönetimi uygulamasını bir liste halinde derledik. Okumaya devam edin.
Zaman Yönetimi Uygulaması Nedir?
Zaman yönetimi uygulaması, kullanıcıların tüm görevler arasında zamanlarını planlamasına, takip etmesine ve optimize etmesine ve projeleri yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış mobil veya masaüstü tabanlı bir yazılım uygulamasıdır.
Bu uygulamalar, bireylerin ve profesyonellerin programlarını düzenlemelerine, verimliliklerini artırmalarına ve iş-yaşam dengesini daha iyi kurmalarına yardımcı olur. ⏳
İster çoklu görevlerde ustaysanız, ister kişisel veya profesyonel hayatınızda kaosa son vermek istiyorsanız, zaman yönetimi araçları çeşitli görev ve projelere zaman kayıtları atayarak daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, not alma, yapılacaklar listesi, görev yöneticisi, zaman düzenleyici, proje yönetimi ve alışkanlık izleme gibi ek özellikler de sunarlar. Çünkü izlediğiniz zamanın kendisi değil, onu neye harcadığınızdır.
Zaman Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
- Çapraz platform uyumluluğu: Çapraz platform uyumluluğuna sahip bir zaman yönetimi aracı seçin . Bu , belirli bir görev için harcanan zamanı izleme ve cep telefonları, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar dahil olmak üzere birden fazla cihazda çalışma esnekliği sağlar
- Etkinlik izleme: Zaman yönetimi aracı, yapılacak görevlerin listesini oluşturma, kategorilere ayırma, öncelik ve son tarihleri belirleme ve gün boyunca çalışma saatlerini izleme özelliklerini içermelidir. Zaman yönetimi uygulamaları ayrıca izlenen zamanı düzenleme ve kritik görevlere odaklanmak için zamanı manuel olarak bloklama özelliğine sahip olmalıdır
- Raporlama ve analiz: Zengin bir analiz gösterge paneli, verimliliğinizi analiz eder ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur. Bu verileri kullanarak zaman tahminlerini doğru bir şekilde ayarlayın
- Sezgisel arayüz: Dağınık olmayan, kullanımı kolay ve sezgisel uygulama arayüzü, uygulama navigasyonunu anlamaya çalışmak yerine zamanınızı yönetmeye odaklanmanıza yardımcı olur
- Entegrasyon özellikleri: Zaman yönetimi araçları, profesyoneller ve proje yöneticilerinin iş akışlarını otomatikleştirmeleri için proje yönetimi, iletişim, faturalandırma ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunmalıdır
- Çevrimdışı işlevsellik: Çevrimdışı çalışırken bile harcadığınız zamanı izleyebilen bir zaman yönetimi uygulaması düşünün, böylece internete bağlı olmasanız bile zamanınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz
- Önceden oluşturulmuş zaman yönetimi şablonları: Önceden oluşturulmuş zaman bütçesi ve günlük planlayıcı şablonlarına erişim, sıfırdan bir günlük planlayıcı oluşturmanıza gerek kalmadan anında başlamanıza yardımcı olur
Kullanabileceğiniz En İyi 11 Zaman Yönetimi Uygulaması
1. ClickUp
Zaman takibi, herhangi bir projenin başarısının temelini oluşturur. Gecikmeler bütçe aşımlarına yol açabileceğinden, projeleri takım olarak zamanında teslim etmek istersiniz.
Proje yönetimi platformunuza entegre bir zaman yönetimi uygulaması, takımınızın zaman takibi aracı ile proje yönetimi platformu arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarır. Zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve zaman yönetimi hedeflerinize doğru ilerlemek için tek bir kaynak sağlar.
ClickUp'ın zaman yönetimi uygulaması, takımınızın herhangi bir platformdan zamanı takip etmesini, müşterilerinize faturalandırılabilir saatler için fatura kesmesini ve zaman çizelgelerini proje iş akışlarınıza entegre etmesini sağlar.
Başlangıç ve bitiş tarihleri, son teslim tarihlerinin yeniden belirlenmesi, zaman çizelgeleri ve bağımlılıkların yeniden planlanması gibi çok çeşitli zaman kazandıran özellikler, bu uygulamayı en iyi zaman yönetimi uygulaması yapar.
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli zamanlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçekte nasıl çalıştığınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetimi sistemi oluşturun!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Masaüstü veya mobil uygulamada, istediğiniz yerden zamanınızı takip edin. Zaman izleyici, tüm cihazlarda çalışır ve zaman verilerini ClickUp görevlerine bağlar
- ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak geçmiş etkinlikler için zaman girdilerini manuel olarak ekleyin ve hatta daha önce izlenen girdileri düzenleyin, proje zaman takibini çocuk oyuncağı haline getirin
- Zaman tahminleriyle beklentileri tahmin edin ve belirleyin, görevler için zaman tahminlerini takım üyeleri arasında bölüştürün ve daha büyük resmi görmek için zaman tahminlerinin rollup'larını görüntüleyin
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri ayırt ederek müşterilerinize doğru fatura kesin
- ClickUp'ın global zamanlayıcıyı kullanarak, zamanlayıcının mevcut ilerlemesini kaybetmeden bir ortamdan diğerine geçin ⌛
- Zaman Yönetimi Programı Şablonu, zaman kaydı şablonları ve daha fazlası gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak gününüzü ve projelerinizi zahmetsizce düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- Zaman çizelgeleri ve Faturalandırılabilir Raporlar yalnızca İş ve Enterprise planlarında mevcuttur
- ClickUp uygulamasını özelleştirmek biraz öğrenme süreci gerektirir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3800+ yorum)
2. Notion
Görevlerimiz ve projelerimiz genellikle farklı günlükler, yapılacaklar listeleri veya hatta telefonlarımızdaki not tutma uygulamalarına dağılmış durumdadır.
Onları tek bir yerde göremediğimiz için zaman ayırmayı unutuyoruz ve bu da anahtar faaliyetlerin son teslim tarihlerinin kaçırılmasına neden oluyor.
Yaklaşan tüm görevleri tek bir yerde görselleştirmek, başarılı zaman yönetiminin ilk adımıdır.
Notion'un zaman yönetimi aracı, proje yöneticilerinin görevleri tek bir yerde görselleştirerek, birden fazla takvim ve Kanban görünümünü destekleyerek ve etkili izleme ile verimliliği artırarak görevleri daha iyi planlamasına olanak tanır.
Notion ile ClickUp'ı karşılaştırın!
Notion'un en iyi özellikleri
- Tüm planlanmış görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerde görselleştirmenize, önceliklendirmenize ve ilerlemelerini takip etmenize olanak tanıyan görev izleme özelliği
- Zaman çizelgesi görünümü, projeleri kapsamak, zaman çizelgelerini ayarlamak ve görünümleri özelleştirmek için esneklik sağlar, böylece projeleri ve görevleri kronolojik olarak planlayabilirsiniz
- Notion AI, verileri otomatik olarak doldurur, analiz raporları oluşturur ve beyin fırtınası yaparken zaman kazanmak için yeni yazma fikirleri otomatik olarak üretir
Notion sınırlamaları
- Mobil uygulamaların kullanımı yavaş olabilir
- Uygulamanın öğrenme eğrisi vardır
Notion fiyatlandırması
- Bireysel kullanıcılar için ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI, üye başına aylık 8 $ karşılığında tüm ücretli planlara eklenebilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4835 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1946 yorum)
Notion alternatiflerini inceleyin!
3. MyLifeOrganized
Bir iş etkinliği planladığınızı hayal edin. Takımlar arasında birden fazla kişiye bağlı görevler var. Örneğin, arka planın basılması tasarımın hazır olmasına bağlıyken, başka bir takım baskıdan sorumlu.
Bağımlılıklar olduğunda, hangi görevin bütçelenen süreyi aştığını ve gecikmeye neden olduğunu anlamak için bunları görselleştirmek çok önemlidir.
MyLifeOrganized (MLO), işi tamamlamanızı engelleyen unsurları belirlemek için alt görevler ve tanımlanmış bağımlılıklar içeren esnek hiyerarşik listeler oluşturur.
MyLifeOrganized'ın en iyi özellikleri
- Yapılacaklar listeleri oluşturmak ve zamanı kolayca takip etmek için liste veya sanal ağaç formunda yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak arayüzü
- Görevler içinde alt görevler oluşturun ve hatta görevler içinde bağımlılıklar ekleyin
- David Allen'ın "Getting Things Done"® (GTD®) yaklaşımı gibi zaman yönetimi tekniklerini uygulamak için önceden oluşturulmuş şablon
MyLifeOrganized sınırlamaları
- Arayüz tasarımı sezgisel ve kullanımı kolay değildir
- Kullanıcılar, cihazlar arasında bulut senkronizasyonunu etkinleştirmek için ek bir abonelik satın almalıdır
MyLifeOrganized fiyatlandırma
- MLO for Android (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Ücretsiz Profesyonel: 29,99
- Ücretsiz
- Profesyonel: 29,99 $
- MLO for iOS (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Ücretsiz Profesyonel: 29,99 $
- Ücretsiz
- Profesyonel: 29,99 $
- MLO for Windows (tek seferlik ücret, aylık ücret yok) Standart: 49,95 $ Profesyonel: 59,95 $
- Standart: 49,95 $
- Profesyonel: 59,95 $
- Bulut senkronizasyon hizmeti (farklı cihazlar arasında ilerlemeyi senkronize etmek için) Yıllık 19,95 $ Altı ay için 12,95
- yıllık 19,95 dolar
- altı ay için 12,95 dolar
- Ücretsiz
- Profesyonel: 29,99 $
- Ücretsiz
- Profesyonel: 29,99 $
- Standart: 49,95 $
- Profesyonel: 59,95 $
- yıllık 19,95 dolar
- altı ay için 12,95 dolar
MyLifeOrganized puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Rize
Bir proje yöneticisi olarak, takımınızın zamanını nasıl harcadığını ve herkesin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için daha iyi bir yol olup olmadığını anlamak çok önemlidir.
Rize, odaklanma ve verimliliği artırmak ve sağlıklı iş alışkanlıkları oluşturmak için yapay zeka kullanan bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Birden fazla devam eden proje arasında görevlerinizi yönetmenize ve dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olur.
Görevleri otomatik olarak takip edin, takımınızın faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak kategorilere ayırın, zamanlarını nasıl harcadıklarını analiz edin ve verimliliklerini optimize etmelerine yardımcı olun.
Rize'nin en iyi özellikleri
- Zamanlayıcıları başlatmanıza veya durdurmanıza gerek kalmadan bilgisayarınızda geçirdiğiniz zamanı otomatik olarak izler
- Zamanınızı nerede harcadığınızı daha iyi anlamak için özel kategoriler oluşturun
- Bir günde iş için harcanacak saat sayısını ayarlayın ve fazla çalışmayı önlemek için bildirimler alın
Rize sınırlamaları
- Kullanıcılar, özel kategoriler oluştururken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor
- IOS ve Android'de mevcut değildir
Rize fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme, sadece bir ay için
- Aylık: Ayda 16,99 $
- Yıllık: Aylık 9,99 $
Rize puanları ve yorumları
- G2: NA (0 yorum)
- Capterra: NA (0 yorum)
5. Wrike
Çok fazla yüz yüze görüşme veya e-posta kontrolü, takımınız için çok yorucu olabilir. Daha da kötüsü, zamanlarının çoğunu e-postalarınıza cevap yazmakla geçirirler, bu da verimlilik kaybına yol açar.
Wrike'ın takvimlerini kullanarak, ilgili paydaşlar herkesin aynı sayfada kalması için birden fazla e-postayı kontrol etmeden gerçek zamanlı proje ilerlemesi hakkında bilgi alır. Proje takvimi, son teslim tarihlerini, proje ilerlemesini, iş yükü çakışmalarını ve olası darboğazları izler.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Wrike'ın zaman takibi yazılımı, farklı projeler/görevler için harcanan zamanı doğru bir şekilde gösterir ve bu zaman, planlanan saatlerle karşılaştırılabilir
- Faturalandırılabilir saatleri tam olarak hesaplamak için kullanılan zamanı takip edin ve faturalandırma için finans sistemlerinizle senkronizasyon yapın
- Proje planlaması için önemli dönüm noktalarını takımlarınızla paylaşın ve departmanlar arası görevlerde senkronize çalışın
Wrike sınırlamaları
- Görselleştirme için yerleşik analitik özelliği yoktur
- Zaman çizelgesi görünümünde geri alma özelliği yoktur; görevleri yeniden planlayamazsınız
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar
- Enterprise: özel fiyatlandırma
- Pinnacle: özel fiyatlandırma
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3500 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2535 yorum)
Wrike alternatiflerini inceleyin!
6. Toggl İzleme
Faturalandırılabilir saatleri doğru bir şekilde yönetmek, proje yöneticilerinin dünyanın dört bir yanındaki farklı takım üyeleriyle çalışırken karşılaştıkları anahtar zorluklardan biridir. Zaman yönetimi uygulamaları, takımınızın herhangi bir müşteri projesinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur.
İşletmeler, müşterilere fatura kesmek, karlılığı ölçmek ve iş yüklerini yönetmek için Toggl'u kullanır. İzlenen zaman girdilerinizi tablo veya takvim biçiminde görüntüleyin ve zaman raporlama gösterge panelleri, takımınızın günlük ve haftalık olarak zamanını nerede geçirdiğini gösterir.
Kapsamlı Toggl incelememizi okuyun!
Toggl Track'in en iyi özellikleri
- Toggl Track Chrome uzantısı, bilgisayarınız boşta olsa bile zaman izleme uygulamasını otomatik olarak başlatıp durdurmanıza olanak tanır; ayrıca kaydedilen zaman bloklarını düzeltme yolları da sunar
- Zaman takibi verilerine dayalı olarak doğru proje bütçeleri oluşturun ve müşteri gösterge panelinde projeler için faturalandırılabilir saatleri takip edin
- Tüm önde gelen Google Takvim, proje yönetimi araçları, İK ve muhasebe platformlarıyla entegre olur
Toggl Sınırları izleyin
- Kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum bitiş zamanlarının kaydedilmediği örnekler bildirmiştir
- Görev yönetimi veya planlama özelliği yoktur; takımınızın iş yükünü planlayamaz ve izleyemezsiniz
Toggl Fiyatlandırmayı izle
- Ücretsiz: Beş kullanıcıya kadar
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1553 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2235 yorum)
Toggl alternatiflerini inceleyin!
7. Asana
Zaman verileri, iş yükü ve kaynak planlaması için çok önemlidir, proje ilerlemesinin gerçek zamanlı tahminlerini sağlar ve daha iyi tahmin ve bütçeleme için de önemlidir.
Doğru zaman takibi verileri, kişisel ve profesyonel projeleri yönetmek için çok önemlidir.
Zaman yönetimi uygulaması Asana'nın yerleşik zamanlayıcıları, zamanı otomatik olarak kaydetmeye ve gerçek zamanlı verileri analiz gösterge paneline aktarmaya yardımcı olarak takımların işlerini takip etmelerini sağlar.
Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!
Asana'nın en iyi özellikleri
- Bir görevi tamamlamak için gereken zamanı tahmin etmek ve harcanan gerçek zamanı kaydetmek için yerel zaman takibi özelliği
- Alt görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak görün ?
- Zaman takibi verileri analiz gösterge panelinde raporlanabilir ve tahmini süre, harcanan süre ve daha fazlası gibi özel alanlarla sıralamayı destekler
Asana sınırlamaları
- Gömülü zaman takibi yalnızca Advanced ve üzeri planlarda desteklenir
- Arayüzü diğer uygulamalar kadar sezgisel değildir
Asana fiyatlandırması
- Ücretsiz: kişisel kullanım için (zaman takibi yalnızca entegrasyonlar aracılığıyla desteklenir)
- Başlangıç: 10,99 $/ay (gömülü zaman takibi desteği yoktur)
- Gelişmiş: 24,99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9522 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12270 yorum)
Asana alternatiflerini inceleyin!
8. TimeTree
Büyük bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? TimeTree, önemli bilgileri ve iş programlarını paylaşarak etkinliklerinizi koordine etmenize yardımcı olur. Planları paylaşmak ve yaklaşan heyecan verici etkinlikleri tek bir takvimde tartışmak için tek adres.
TimeTree ayrıca aile, arkadaşlar ve hobi gruplarının her topluluk için bir takvim oluşturmak ve etkinlikler planlamak için kullanabileceği sohbet özelliklerine de sahiptir.
TimeTree'nin en iyi özellikleri
- TimeTree Public Calendar ile takvim biçiminde bilgi paylaşın
- Tüm iletişimi tek bir yerden düzenleyin ve etkinlikle ilgili hatırlatıcılar, fotoğraflar veya ek dosyalar gönderin
TimeTree sınırlamaları
- Paylaşılan takvimde 200 üyeye kadar olabilir
- Hesap başına 20 takvim sınırı vardır
TimeTree fiyatlandırması
- Bir aylık ücretsiz deneme
- Premium: Aylık 4,49 $
TimeTree puanları ve yorumları
- G2: G2'de listelenmemiştir
- Capterra: Yeterli puan yok
9. Habitica
Yeni alışkanlıklar oluştururken tutarlı kalmak zordur. Etkileşimli zaman yönetimi uygulaması Habitica, ilerlemenizi vurgulayan ve daha somut hale getiren bir ödül sistemi sunar.
Bu ücretsiz oyunlaştırılmış zaman ve görev yönetimi uygulamasında görevlerinizi takip edin, yapılacaklar listelerini tamamlayın, verimliliğinizi artırın ve önemli bir görevi her tamamladığınızda ödül kazanın.
Habitica'nın en iyi özellikleri
- Habitica'nın mobil uygulamaları ve web arayüzü ile zamanınızı, iş alışkanlıklarınızı, günlük hedeflerinizi ve yapılacaklar listenizi takip edin ve yönetin
- Görevleri tamamladıkça Avatarınızı seviye atlatın ve oyun içi özelliklerin kilidini açın
- Kullanıcıları motive etmek için oyun içi ödüller ve cezalar ile güçlü bir sosyal ağ
Habitica sınırlamaları
- Oyunlaştırma, bazı insanlar için büyük bir motivasyon kaynağı olmayabilir
Habitica fiyatlandırması
- Aylık: 4,99 $ ve 25 mücevher içerir
- 3 Ay: 14,99 $ ve 30 mücevher ile bir mistik kum saati içerir
- 6 Ay: 29,99 $ ve 35 mücevher ile iki mistik kum saati içerir
- Yıllık: 47,99 $ ve 45 mücevher ile dört mistik kum saati içerir
Habitica puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Habitica alternatiflerini inceleyin!
10. Trello
Yoğun iş programları ve devam eden birden fazla projeyle, kişisel verimliliğinizi yönetmek için yardıma ihtiyacınız var. Trello'nun zaman yönetimi uygulaması, kişisel zaman yönetiminizi iyileştirir, önceliklendirme yöntemlerini geliştirir ve yapılacaklar listenizi halleder.
Trello, kaynakları ve zaman dağılımını daha iyi anlamak için panolar, listeler ve kartlar kullanarak tüm görevleri, ekip arkadaşlarını ve araçları bir araya getirir.
Trello ile ClickUp'ı karşılaştırın!
Trello'nun en iyi özellikleri
- Trello'nun Takvim Görünümü ve Trello şablonlarıyla kişisel verimlilik son tarihlerinizi takip edin
- Zaman Çizelgesi'ni kullanarak projenizin zaman içindeki ilerlemesine ilişkin tüm görevleri görebilirsiniz. Öncelikler değiştikçe son teslim tarihlerini başlatmak veya değiştirmek için sürükleyip bırakmanız yeterlidir
- İş yüklerini yönetin, darboğazları aşın, son teslim tarihleri ve atanan görevler gibi metrikleri görselleştirin ve Trello Gösterge Paneli ile paydaşları bilgilendirin
Trello sınırlamaları
- Zaman takibi için yerleşik destek yok
- Ücretsiz sürümün sınırlı özellikleri vardır
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $, yıllık olarak faturalandırılır
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13427 yorum)
- Capterra: 4,5 /5 (23018 yorum)
Trello alternatiflerini inceleyin!
11. Clockify
Clockify, kullanıcıların projelerdeki çalışma saatlerini izlemelerini sağlayan basit ve verimli bir zaman yönetimi uygulamasıdır. Zamanlarını daha verimli yönetmek isteyen ajanslar, serbest çalışanlar ve profesyoneller için ideal bir araçtır. Clockify, görevler arasında kolay geçiş yapmaya ve kapsamlı raporlar oluşturmaya olanak tanıyan anlaşılır bir arayüze sahiptir.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, göreve özel zamanlayıcılar oluşturabilir, izlenen zamanı projeye göre tahsis edebilir ve birden fazla zamanlayıcıyı aynı anda yönetebilir.
- Bir takımın verimliliğini bir bakışta izlemek için bir takım etkinliği gösterge paneli sunarak optimizasyon için içgörüler sağlar.
- Clockify, Trello, Asana ve Jira gibi popüler proje yönetimi araçlarıyla entegre olur
Clockify sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar zamanlayıcıda ara sıra aksaklıklar olduğunu ve arayüzün gezinmesinin zor olabileceğini bildirmiştir.
- Hedefleri izleme veya uyarılar gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli sürümlerde mevcuttur.
Clockify fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Temel: 4,99 $/aylık
- Standart: 6,99 $/aylık
- Pro: 9,99 $/aylık
- Enterprise: 14,99 $/aylık
Clockify müşteri yorumları
- G2: 4,5/5 (150 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)
Clockify alternatiflerini inceleyin!
En İyi Zaman Yönetimi Uygulamalarıyla Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın
Hayatınızda çok fazla şey olduğunda, bu stres ve birçok teslim tarihinin kaçırılmasına neden olabilir. Doğru zaman izleme uygulaması, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize, kişisel ve profesyonel verimliliğinizi artırmanıza ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etmenize yardımcı olabilir.
İhtiyacınıza uygun zaman yönetimi uygulamaları arasında seçim yaparken, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak özelliklere, çapraz platform yeteneklerine, önde gelen proje yönetimi araçları ve takvimleriyle entegrasyonlara, otomasyona ve analitiklere odaklanın.
ClickUp 'ın zaman takibi özellikleri, hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıyla birleştiğinde, en önemli görevlere odaklanmanızı sağlar.
ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve daha kısa sürede daha fazlasını yapın.