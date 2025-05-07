2025'te Proje Planlama için En İyi 10 Reclaim AI Alternatifini Test Ettik

Yoğun bir programda odaklanmayı ve verimliliği sürdürmek söz konusu olduğunda, zaman yönetimi vazgeçilmez bir beceri haline gelir.

Etkili zaman yönetimi, toplantıları ve görevleri size en uygun şekilde planlamaya indirgenir. Ayrıca, stratejinizi gerçekleştirmek için Reclaim AI gibi özel bir akıllı planlama aracı veya takvim uygulaması da gerekir.

Reclaim AI mükemmel bir toplantı asistanıdır, ancak her yazılım gibi herkes için uygun değildir. Her zaman yönetimi aracının artıları ve eksileri vardır, ancak neyse ki Reclaim AI'nın bıraktığı boşluğu dolduracak birçok alternatif bulunmaktadır.

Güçlü bir AI planlama aracının işinizi daha hızlı yapmanıza ve süreç verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim. Ardından, takviminizi otomatikleştirmek ve değerli zamanınızdan tasarruf etmek için Reclaim AI'nın en iyi alternatiflerinden bazılarına göz atacağız. Çünkü günümüzde zaman paradır ve iş-yaşam dengesi her zamankinden daha önemlidir. ⚖️

Reclaim AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Reclaim alternatifini bulmanın anahtarı, çabalarınızı diğer araçların AI yeteneklerine odaklamaktır. AI araçlarını, hayal edebileceğiniz en güçlü ş Akışı otomasyon araçları olarak düşünün. Bu araçlar, metin yazmanıza yardımcı olmaktan İK görevlerini yönetmeye kadar, yüz yüze ve uzaktan çalışan takımlar için harikalar yaratabilir.

AI işlevselliği, takım toplantılarını otomatik olarak planlamanıza ve odaklanma zamanını, ayrıca seyahat ve molalar için tampon zamanı bloklamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca takviminizi görev listenizle entegre edebilir, işleri önceliklendirmenize ve atamanıza yardımcı olabilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Reclaim AI alternatifinizi seçerken şu özelliklere dikkat edin:

İşinizin gereksinimlerine göre yapılandırılabilen esnek bir sistem

Outlook, Gmail ve Google Takvim gibi planlama araçlarıyla entegrasyon

Birden fazla araçta bile kişiselleştirilmiş bir planlama deneyimi için takvim senkronizasyon özelliği

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi konferans uygulamalarıyla uyumluluk

Görev yönetimi uygulamaları ve/veya günlük kontrol listesi uygulamalarıyla entegrasyon

Gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde, gördüğünüz bilgilere her zaman güvenebilirsiniz

Hızlı ayarlamalara olanak tanıyan akıllı takvimler ve sürükle ve bırak görevleri gibi kullanıcı dostu işlevsellik

Planlama aracı seçimleriniz iş akışını optimize etmeye yönelik olmalıdır, çünkü bunu doğru yaparsanız, diğer her şey kendiliğinden akacaktır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Reclaim AI Alternatifi

Piyasada bu kadar çok Reclaim AI alternatifi varken, hangisini seçmelisiniz? En iyi yol, işinizin hangi özelliklere ve işlevlere ihtiyaç duyduğunu belirlemek ve ardından en uygun seçeneği tercih etmektir.

ClickUp, hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır ve en iyi Reclaim AI alternatifi seçerken ilk tercihimizdir.

Her ClickUp özelliğinin merkezinde zaman ve görev yönetimi bulunan bu yazılım, tüm süreçleri kolaylaştırmak, ilerlemeyi takip etmek ve uygulamalar arasındaki işlerinizi tek bir platformda merkezileştirmek için idealdir. Etkili görev ve takım planlaması için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümleri dahil olmak üzere, yapılacaklar listenizi görselleştirmenin 15'ten fazla farklı yolu vardır.

Etkinlikleri görüntülemekle kalmayıp önceliklerinize göre uyum sağlayan AI destekli bir alternatif olan ClickUp Takvim ile geleneksel takvim sorunlarına veda edin. Görevleri otomatik olarak planlayın, odaklanma zamanını bloklayın ve her gün mükemmel şekilde optimize edilmiş bir gün geçirin. Google Takvim'den farklı olarak ClickUp, etkinliklerinizi otomatik toplantı notları ve eylem öğesi oluşturma özelliği ile doğrudan Clickup çalışma alanınızdaki görevlere, belgelere ve projelere bağlar. Ayrıca, Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon, ClickUp Takvim'in verimlilik artırıcı özelliklerini denerken Google Takvim'i kullanmaya devam ederseniz hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp AI mevcut zaman tasarrufu tekniklerinizi bir üst seviyeye taşır. Cebinizde sanal bir asistanınız varmış gibi, ClickUp AI doğal dil komutlarını kullanarak toplantı notları, e-postalar, görev özetleri, güncellemeler, çeviriler ve daha fazlasını oluşturabilir, böylece her zaman en önemli işlerinize odaklanmanıza ve görevlerinizi kolayca tamamlamanıza yardımcı olur.

AI metin oluşturucuları konusunda yeniyseniz, ClickUp AI Prompt Şablonları, anında yüksek kaliteli sonuçlar garanti eden yapılandırılmış komut istemleriyle başlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak ClickUp'ın sunduğu tek ücretsiz AI kaynağı bu değil. Diğer AI alternatifleri için, neredeyse mükemmel proje zamanlamaları, görevler, son tarihler, planlama stratejileri ve daha fazlasını oluşturmak için ClickUp'ın test edilmiş ChatGPT Prompts for Project Scheduling Template'ını deneyin. Zaman yönetimi stratejiniz hazır olduğunda, ClickUp ilerlemeyi izleyebilir ve zaman çizelgelerini ayarlayarak hedeflerinize ulaşmanızı sağlayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak takvim öğelerini veya görevleri hızlı ve kolay bir şekilde taşıyın

Görev başına zaman beklentilerini tahmin edin ve bir görevi atanan takım üyeleri arasında bölüştürün

Toplantıları doğrudan Takvim Görünümü'nden başlatın ve bağlantılı tüm görevlerinizi de orada görün

Mobil cihazınız, masaüstü bilgisayarınız veya Chrome tarayıcınız üzerinden zaman takibi ile zamanınızı nasıl geçirdiğinizi izleyin

ClickUp'ın Yaşam Planlama Şablonları ile stratejik planlamanızı günlük planlamanın ötesine taşıyın

ClickUp Takviminizi Google Takvim ile senkronize ederek her iki yöndeki değişiklikleri yansıtın — Outlook, Apple ve mobil cihazlarla tek yönlü senkronizasyon

Asana, Jira, Notion ve Slack gibi mevcut araçlarınızdan işleri otomatik olarak senkronize etmek için 1.000'den fazla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

AI fonksiyonları ücretsiz sürümde mevcut değildir, ancak 5 $ gibi düşük bir ücretle herhangi bir ücretli plana ekleyebilirsiniz

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Trevor

via Trevor

Trevor, iş yükünüzün netliğini, odaklanmanızı ve genel kontrolünü iyileştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Planlanmış görevlerinizi büyük resimde görerek, yapmanız gereken işlere genel bir bakış elde edin. Ardından, yaratıcı akışınıza erişerek derin ve odaklanmış bir çalışma için belirli bir göreve geçin.

Bu Reclaim AI alternatifi, gününüzü planlamak için sürükleyip bırakabileceğiniz zaman bloklarıyla çalışır. Trevor'ın AI'sı, planlamalarınızı öğrenir ve bu bilgileri kullanarak yararlı önerilerde bulunur. Ayrıca görevler için süreleri otomatik olarak atayabilir ve işlerin geciktiğini size hatırlatabilir.

Trevor'ın en iyi özellikleri

O gün yapmanız gereken işlerin tam bir resmini elde etmek için kişisel görevlerinizi de ekleyin

İşler planladığınız gibi gitmediğinde gününüzü hızla yeniden düzenleyin

Her gün kalan zamanınızı takip edin

Outlook, Todoist, Google Takvim ve Google görevleri gibi entegrasyonlarla her iki yönde gerçek zamanlı senkronizasyon

Trevor sınırlamaları

Ücretsiz plan, yalnızca bir takvim uygulamasını ve bir görev listesi entegrasyonunu senkronize etmenize izin verir. Daha fazlasını senkronize etmek için Pro plana yükseltmeniz gerekir

Trevor'ın ne kadar iyi çalıştığını belirlemek için henüz yeterli bağımsız inceleme yoktur

Trevor fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Trevor'ın puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: Henüz yorum yok

3. Gmelius

gmelius aracılığıyla

Bu Reclaim AI alternatifi, iş yükünüzü doğrudan Gmail gelen kutunuzdan yönetmenize yardımcı olan bir takvim uygulamasıdır.

Takım çalışması ve işbirliği için tasarlanmış bu araçlarla, iş akışı otomasyonları ve Kanban panoları kullanabilirsiniz. Takım üyelerine e-postalar atayın ve ek talimatlar veya öneriler içeren hızlı notlar ekleyin. Gmail içindeki iş arkadaşlarınızla taslakları paylaşarak tartışmaya davet edin; iletme veya kopyalama gerekmez.

Veya Gmelius'u, birden fazla takım üyesinin birlikte çalışabileceği merkezi bir yardım masası olarak kullanın. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için, takım üyelerinizin aldığı veya gönderdiği tüm e-postaları tek bir yerden izleyin.

Gmelius'un en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar ile zaman kazanın

İşiniz büyüdükçe Gmelius'ta kolayca ölçeklendirin

Slack, Trello, Zapier, Google Meet ve daha birçok araçla iki yönlü entegrasyonlardan yararlanın

Gmelius, e-postalarınızın içeriğini saklamadığından verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz

Gmelius sınırlamaları

E-postaların erişimi olmaması gereken kişilerle paylaşılmadığından emin olmak için ayarlara dikkat etmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, Gmelius'un yapabileceği her şeye aşina olmak için oldukça zor bir öğrenme süreci olduğunu düşünüyor

Gmelius fiyatlandırması

Flex: Beş kullanıcıya kadar aylık 15 ABD doları

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 24 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $

Gmelius puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

4. Calendly

via Calendly

Calendly, planlamayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır. Herkesin uygunluğunu kontrol etmek için e-posta ile gidip gelmenize gerek kalmadan bire bir toplantıları, grup toplantılarını ve turlu planlamayı destekler.

Müsaitlik durumunuzu ve sunduğunuz etkinlik türlerini belirleyin (örneğin, 30 dakikalık yüz yüze toplantılar veya kısa Zoom görüşmeleri) ve ardından planlama bağlantılarını web sitenizde veya e-posta yoluyla paylaşın. Davetliler bir zaman aralığı seçebilir ve ardından bu Reclaim AI alternatifi bunu mevcut takvim etkinliklerinize otomatik olarak ekler.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Farklı saat dilimlerinde bulunan kişileri davet edin, Calendly herkesin nerede olduğunu belirler

Arama öncesinde davetlilere 30 dakika önce hatırlatıcı gönderme gibi iletişimleri otomatikleştirin

Calendly'yi Windows veya macOS masaüstü bilgisayarınızda veya hareket halindeyken iOS veya Android mobil uygulamanızda kullanın

Office 365, Microsoft Outlook, Google ve iCloud takvimleri gibi 100'den fazla entegrasyon ve uzantının yanı sıra Salesforce veya HubSpot gibi teknoloji yığınınızın diğer parçalarıyla iş akışınızı optimize edin

Calendly sınırlamaları

Toplantı verilerini doğrudan Salesforce ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminize göndermek istiyorsanız Takımlar planına ihtiyacınız olacak

Bazı kullanıcılar, Calendly'nin bazı rakip planlama araçlarına kıyasla biraz pahalı olduğunu düşünüyor

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

5. Rutin

routine aracılığıyla

Kendilerini "21. yüzyılın takvimi" olarak adlandıran bu Reclaim AI alternatifi, iş takviminizi ve görevlerinizi aynı anda görüntülemenizi sağlar, böylece tüm gününüzü veya haftanızı planlayabilirsiniz. Routine, programınızı son teslim tarihlerinize ve kişisel tercihlerinize göre düzenler.

Görevleri yazarak veya sesli uygulama kullanarak oluşturun ve klavye kısayollarını kullanarak sistemde hızlıca hareket edin.

Toplantıları planlayın veya derinlemesine çalışmak için zamanı bloklayın; etkinlikleri istediğiniz yere sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Toplantılarınızdan görevler planlayın ve notlarınızı da hemen orada alın, böylece hiçbir şey kaybolmaz. ✍️

Routine'ın en iyi özellikleri

Gösterge paneli ve Bugün ekranınızla günün önceliklerini takip edin

Uygulamadaki sayfaları kullanarak iş fikirleri, müşteri görüşleri veya bir sonraki tatiliniz için planlar gibi hızlı notlar kaydedin

Sayfalarınızı ve alt sayfalarınızı size en uygun şekilde düzenleyin

E-posta gelen kutunuz, proje yönetimi araçlarınız ve sohbetlerinizle entegre edin, böylece her şey tek bir yerde olsun

Rutin sınırlamalar

Ücretsiz planı şimdi kullanabilirsiniz, ancak Profesyonel, İş ve Kurumsal planlar hala geliştirme aşamasındadır

Routine henüz Android için mevcut değildir, ancak bu özellik yakında eklenecektir

Rutin fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yakında)

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yakında)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (yakında)

Rutin derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 0/5 (1 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

6. Sunsama

via Sunsama

Bu Reclaim AI alternatifi, profesyonellerin daha bilinçli bir şekilde zamanlarını yöneterek iş-yaşam dengesini daha iyi kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Toplantılar, görevler ve e-postalar dahil olmak üzere halletmeniz gereken her şeye genel bir bakış elde edin. Ardından önceliklerinizi belirleyin, gün için hedeflerinizi ayarlayın ve bu görevleri takviminize zamanlayın. İlerlemenizi takip ederek başarı hissi yaşayın. Bugün yapamadıklarınız otomatik olarak yarın için yeniden planlanacaktır.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Slack entegrasyonu ile Slack konuşmalarını görevlere dönüştürün

Google Takvim veya Outlook takviminizle senkronizasyon yapın ve görevleri ClickUp, Asana, Trello, Todoist ve Jira gibi diğer verimlilik araçlarıyla kolayca entegre edin

Takım arkadaşlarınızın o gün üzerinde odaklandıkları konulara ilişkin görünüm ile işbirliğini geliştirin

Yerleşik analiz özelliği ile zamanınızı nasıl geçirdiğiniz hakkında derinlemesine bilgi edinin

Sunsama sınırlamaları

Uzun vadeli planlama yerine kısa vadeli planlama için tasarlanmıştır, bu nedenle daha büyük ölçekli projeler için planlama yapmak için entegrasyonlardan birini kullanmanız gerekebilir

Bazı kullanıcılar, işbirliği işlevselliğinin biraz iyileştirilebileceğini düşünüyor

Sunsama fiyatlandırması

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 16 $

Aylık: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: 4,6/5 (20 yorum)

7. Akiflow

via Akiflow

Bu Reclaim AI alternatifi, tüm programlarınızı, e-postalarınızı ve görevlerinizi tek bir evrensel gelen kutusunda gösteren bir verimlilik platformudur. Görevler oluşturun ve öncelik verin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve takviminizden ilgili notları ekleyin. Görevlerin tamamlandığından emin olmak için görevleri takvim etkinliklerine bile dönüştürebilirsiniz. ✅

Toplantılar, işbirliği veya derin düşünme gibi farklı görev türleri için zaman ayırmak için zaman bloklama özelliğini kullanın. Ardından görevleri sürükleyip bırakarak programlarınızı hızlıca düzenleyin.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Slack, Trello, Asana ve e-postanız gibi diğer uygulamalardan görevleri çekin, böylece her şey tek bir yerde olsun

Stand-up toplantıları veya ilerleme raporları gibi düzenli görevleri otomatikleştirmek için Yineleyen görevler özelliğini kullanın

Akiflow'dan toplantılar için uygunluk durumunuzu paylaşın, böylece e-posta ile gidip gelmenize gerek kalmaz

Takvimde birden fazla saat diliminde iş yapın

Akiflow sınırlamaları

Akiflow, Microsoft 365 veya Apple takvimleriyle yerel olarak entegre değildir

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasıyla aynı seviyede değil, ancak takım bu konuda çalışıyor

Akiflow fiyatlandırması

Believer: Kullanıcı başına aylık 8,33 $ (beş yıl için peşin ödeme)

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Aylık: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

8. Morgen

via Morgen

Morgen, hayatınızın tüm alanlarını daha iyi yönetebilmeniz için tüm takvimlerinizi tek bir yerde birleştirir. Yapılacak her şeye öncelik vermenize ve bu görevler için zaman blokları oluşturmanıza yardımcı olur. Sürükle ve bırak aracını kullanarak istediğiniz zaman hızlıca yeniden düzenleme yapabilirsiniz.

Zaman dilimleri arasında uygunluk durumunuzu paylaşarak toplantıları kolayca planlayın. Kısayollar, takviminize hızlıca göz atmanıza ve ardından takvimden çıkmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yaklaşan toplantılar için bildirimler alır ve doğrudan tıklayarak toplantılara katılabilirsiniz.

Morgen'in en iyi özellikleri

Yapılacaklar listesi öğelerini doğrudan takvimden planlayın veya favori yapılacaklar uygulamanızla entegre edin

Yinelenen etkinlikleri otomatik olarak kontrol edin ve temizleyin, böylece zaman kaybetmeyin

Bu Reclaim AI alternatifini Microsoft Outlook, Google Takvim ve iCloud ile entegre edin

Morgen'i Mac, Windows, iOS, Android ve Linux'ta kullanın

Morgen sınırlamaları

Zapier entegrasyonu yalnızca Plus ve Pro planlarında mevcuttur

Morgan'ın ne kadar iyi çalıştığına dair bir fikir edinmek için henüz yeterli yorum yok

Morgen fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Morgen puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (1 yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

9. Fireflies. ai

Fireflies. ai, zaman kazanmanızı sağlayan ve toplantılarınızda tamamen odaklanmanızı sağlayan bir AI not alma aracıdır. Takviminize bağladığınızda, bu Reclaim AI alternatifi otomatik olarak görüşmenize katılır, kaydeder ve transkripsiyonunu yapar.

Ardından, bu notları toplantıyı kaçıran ekip arkadaşlarınızla paylaşabilir, müşterileriniz için özetleyebilir ve planlama için ilgili eylem öğelerini çıkarabilirsiniz.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Video ve ses kaydı yapın ve hızlı bir şekilde transkriptler oluşturun

Toplantı sırasında tepkiler, sabitlemeler ve yorumlar kullanarak ve toplantı sonrasında Asana, Slack, Notion veya müşteri ilişkileri yönetim sisteminiz gibi platformlarda toplantı notlarını paylaşarak takımınızla işbirliği yapın

Toplantı sırasında tartışılan anahtar konuları kolayca arayın ve en iyi bölümlerin ses kliplerini oluşturun

Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi konferans platformlarıyla ve diğerleriyle entegre edin

Fireflies. ai sınırlamaları

Toplantı özetlerini paylaşmadan önce gözden geçirerek %100 doğru olduklarından emin olmanız gerekir

Özel özetler ve otomatik ses klipleri gibi AI özellikleri yalnızca Pro paket ve üstü paketlerde mevcuttur

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (5 yorum)

10. Rombi Verimlilik

rombi Productivity aracılığıyla

Rombi Productivity, bireyler ve küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Stresi azaltmak, zamanı ve performansı yönetmek, hesap verebilirliği ve hedef belirlemeyi desteklemek için iş-yaşam dengesini ölçer.

Bu Reclaim AI alternatifi, zaman takibini birkaç farklı şekilde otomatikleştirir. Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlere harcadığınız zamanı otomatik olarak kaydeder, proje başına harcanan zamanı raporlar, zaman çizelgelerinizi yönetir ve tatil zamanlarını izler. Ayrıca, faturalandırma ve müşteri faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek zaman kazandırır. ⏳

Rombi Productivity'nin en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzüyle hızlıca başlayın

Kolay zaman takibi için durdurma/başlatma zamanlayıcısını kullanın, ardından faturalandırma veya dahili kullanım için belirli müşterilere bağlayın

İş için harcadığınız zamanı ailenizle veya diğer boş zaman etkinliklerine harcadığınız zamanla karşılaştırın

Sizin (veya personelinizin) iş yükünü ölçerek, performansınızın düşük veya tükenmişlik eşiğine yaklaşmadığından emin olun ve iş yükünüzün doğru aralıkta olduğundan emin olun

Rombi Verimlilik sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, başlangıçta birçok özelliğin biraz fazla buluyor

Çoğu yorum son derece olumlu olsa da, Rombi'nin etkinliği hakkında kesin bir fikir edinmek için henüz yeterli yorum bulunmamaktadır

Rombi Verimlilik fiyatlandırması

Ücretsiz

Rombi Verimlilik puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: 5. 0/5 (15 yorum)

Her gün bu kadar çok şey olurken, zamanınızı yönetmek kritik bir beceri haline geldi, ancak bu, her şeyi kendiniz yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Takvim etkinliklerinizi yönetmenize ve zaman izleme, eylem öğeleri atama ve notları özetleme gibi diğer ilgili görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olacak birçok mükemmel planlama aracından birini kullanın. ✨

En iyi planlama araçlarından biri olan ClickUp, tüm bunları ve çok daha fazlasını yapar. Takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi takip edin; beyin fırtınası, hedefler ve planlama ile yaratıcı olun; konferans ve sohbet özelliklerini kullanarak takımınızla tek bir platformda bağlantı kurun.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve verimliliğinizin ve yaratıcılığınızın nasıl arttığını izleyin.