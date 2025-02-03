2025'te Verimliliğinizi Koruyacak En İyi 10 Günlük Kontrol Listesi Uygulaması

Doğru yazılım programları , görevleri düzenlemenize, daha hızlı çalışmanıza ve daha verimli olmanıza yardımcı olabilir . Görevlerin ilerlemesini izlemenize ve yinelenen hatırlatıcılarla son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olurlar, böylece yapılacaklar listenizdeki önemli öğeleri asla kaçırmazsınız.

Aşağıda, yapılacaklar listenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak bazı çevrimiçi günlük kontrol listesi uygulamaları, mobil uygulamalar ve diğer araçları inceleyeceğiz. Görevleri yönetirken ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilmeniz için bir kontrol listesi uygulamasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz.

Günlük kontrol listesi uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Çoğu insanın takip etmesi gereken bir dizi yinelenen görevi vardır. Günlük kontrol listesi uygulamaları, günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak görevleri eklemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, olağan dışı bir durum ortaya çıktığında tek seferlik görevler ekleme olanağı da sunar.

Mevcut seçenekleri görmek, ihtiyacınız olan özelliklere sahip bir kontrol listesi uygulaması seçmenize yardımcı olur. Günlük kontrol listesi uygulamalarında yaygın olarak bulunan bazı özellikler şunlardır:

Zamanınızı en verimli şekilde kullanmak için görevleri önceliklendirme yeteneği

Herkesin kolayca kullanabileceği kullanıcı dostu bir arayüz

Daha kolay organizasyon için görevleri birden fazla projeye gruplama özelliği

Zamanınızı yönetmenize ve önemli son teslim tarihlerini kaçırmamanıza yardımcı olan son teslim tarihi fonksiyonu

Görev bağımlılıklarına izin veren özellikler, görevleri uygun sırayla tamamlamanızı sağlar

Daha iyi organizasyon için görevleri etiketleme özelliği

Hızlı bir başlangıç için bir dizi yerleşik yapılacaklar listesi şablonu

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Günlük Kontrol Listesi Uygulaması

İhtiyaçlarınıza en uygun günlük kontrol listesi uygulamasını bulmak, en iyi seçenekleri değerlendirmek anlamına gelir. Bunu yapmanıza yardımcı olmak için en iyi çevrimiçi kontrol listesi uygulamalarını aşağıda bir araya getirdik.

1. ClickUp – En İyi Günlük Çalışan Kontrol Listesi Uygulaması

Tüm işlerinizi zaten yaptığınız yerde günlük kontrol listenizi yönetin: ClickUp

ClickUp, bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Birçok özelliği arasında kontrol listeleri oluşturma, ClickUp Görevleri atama, son teslim tarihleri belirleme ve ilerlemeyi izleme yetenekleri bulunur. Yazılım, Kanban, Gantt grafikleri ve basit ClickUp Görev Kontrol Listesi biçimleri gibi birçok görünümü destekler, böylece çeşitli tercihler ve iş akışları için çalışır. ClickUp, işlevselliği genişletmek ve işi merkezileştirmek için birçok üçüncü taraf araçla entegre olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İstediğiniz sayıda öğe ve alt öğe içeren kontrol listeleri oluşturun ve görünümlerini kolayca özelleştirin

Görevlerin her zaman günün konuyla alakalı olması için günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak kontrol listeleri ayarlayın

Kendi kontrol listesi şablonlarınızı oluşturun veya önceden oluşturulmuş şablonlardan seçim yapın

Kontrol listesi öğelerinin son tarihi geldiğinde bildirimler alın, böylece hiçbir son tarihi kaçırmayın

Kontrol listelerinizi paylaşarak aynı görevler üzerinde diğer kişilerle kolayca işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Toggl Plan

Toggl aracılığıyla Plan

Toggl Plan, yapılacaklar listeleri oluşturmak ve yönetmek için sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü sunar. Yazılım, kullanıcıların görevleri atayabilmelerini, son teslim tarihlerini takip edebilmelerini ve son teslim tarihi hatırlatıcıları ayarlayabilmelerini sağlayan bir proje yönetimi uygulaması ve görev planlama aracı içerir. Yazılım, basit kişisel projelerden büyük takımların yönetimine kadar her ölçekte rahatlıkla kullanılabilir.

Toggl Plan en iyi özellikleri

Kanban panosunda görevleri ve projeleri görselleştirerek kolay ve hızlı bir görünüm elde edin

Günlük kontrol listesi tutmanın yanı sıra, görevleri haftalık veya aylık olarak tekrarlanacak şekilde ayarlayın

Görevler için bir bağımlılık sistemi oluşturun, böylece hangisini önce tamamlamanız gerektiğini bilirsiniz

Görevler ve projeler üzerinde diğer kişilerle kolayca işbirliği yaparak herkesin senkronizasyonunu sağlayın

Toggl Plan sınırlamaları

Uygulamanın öğrenilmesi zor olabilir

Raporlama özellikleri bazı kullanıcıların istediği kadar güçlü değildir

Mobil uygulama, masaüstü uygulaması kadar zengin özelliklere sahip değildir

Toggl Plan fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Toggl Planı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (37 yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

3. Habitica – Günlük Rutin Kontrol Listesi Uygulaması

Bu yazılım, soruna tamamen farklı bir yaklaşım getiren popüler bir görev yönetimi aracıdır. Hayatınızı bir rol yapma oyunu (RPG) haline getirir.

Sizinle aynı görevleri olan sanal bir karakteri kontrol edersiniz. Bir görevi tamamladığınızda, sanal karakteriniz deneyim puanı kazanır ve sonunda seviye atlar. Karakteriniz, gerçek hayattaki arkadaşlarınız ve takım üyelerinizle paylaştığınız görevlerde işbirliği yapmanızı sağlayan partilere veya loncalara katılabilir.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Bir RPG oyunu oynamak, sıkıcı kontrol listelerini daha ilginç hale getirir

Alışkanlıklarınızı takip ederek zaman içindeki ilerlemenizi görün ve disiplinli kalın

Tamamlanan görevler ve alışkanlıklar için ödüller kazanarak motivasyonunuzu yüksek tutun

Daha fazla görevi tamamlayarak başarı duygusu elde edin ve sanal kendinizi bir üst seviyeye taşıyın

Destek almak ve görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olmak için geniş bir kullanıcı topluluğuyla etkileşim kurun

Habitica sınırlamaları

Oyunlaştırma bazı kullanıcılar için fazla olabilir

Uygulama bağımlılık yapabilir, bu nedenle planladığınızdan daha fazla zaman harcayabilirsiniz

Bazı yorumcular fiyatın çok yüksek olduğunu düşünüyor

Habitica fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

aylık 4,99 $ veya yıllık 47,99 $

Habitica puanları ve yorumları

App Store: 4/5 (1.700'den fazla yorum)

Google Play: 4/5 (24.900 yorum)

4. TickTick

TickTick aracılığıyla

TickTick, hem kişisel hem de takım verimliliğini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir kontrol listesi uygulamasıdır. Basitlik odaklı bu uygulama, kullanıcıların çok fazla öğrenmeye gerek kalmadan görevlerini oluşturmasına, düzenlemesine ve önceliklendirmesine olanak tanır.

Kullanıcılar görevleri paylaşabilir, dosya ekleyebilir ve yaklaşan son teslim tarihleri hakkında hatırlatıcılar alabilir. Uygulamadaki veriler, uygulamanın yüklü olduğu tüm platformlarda senkronize edilir, böylece hangi cihazı kullanırsanız kullanın her zaman işlerinizi takip edebilirsiniz.

TickTick'in en iyi özellikleri

Doğal dil girişi kullanarak görevler oluşturun, TickTick doğru alanları otomatik olarak doldurarak görevi oluşturacaktır

Görevler için son teslim tarihleri belirleyin, böylece o gün ne iş yapmanız gerektiğini ve tamamlamak için ne kadar zamanınız kaldığını bilirsiniz

Görevler ve kontrol listesi öğeleri için hatırlatıcı bildirimleri ayarlayın, böylece bunları tamamlamayı unutmazsınız

Görevlerinizi hangi sırayla tamamlayacağınıza karar vermenize yardımcı olmak için görevlerinize öncelikler atayın

Görevlere bağlamlar belirleyerek, görevleri ne zaman ve nerede tamamlamanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi sağlayın

TickTick sınırlamaları

Uygulamada TickTick alternatiflerinde bulunan bazı özellikler yoktur

Uygulama bazen hatalı çalışabilir

TickTick fiyatlandırma

aylık 2,79 $ veya yıllık 27,99 $

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (87 yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

5. Apple Notlar

Apple aracılığıyla

Bu uygulama Apple cihazlarında yerleşik olarak bulunur. Not almak için en iyisi olan bu uygulama, temel kontrol listesi fonksiyonlarına da sahiptir.

Özel kontrol listesi uygulamaları kadar zengin özelliklere sahip olmasa da, Apple Notlar temel kontrol listesi ihtiyaçları için basit ve erişilebilir bir çözüm sunar. Kullanıcıların listeler oluşturmasına, öğeler eklemesine ve bunları tamamlanmış olarak işaretlemesine olanak tanır. Verileri tüm bağlı Apple cihazlarla otomatik olarak senkronize eder.

Apple Notlar'ın en iyi özellikleri

Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak günlük görevlerinizi kolayca oluşturun ve yönetin

Uygulamanın yüklü olduğu tüm Apple cihazlarda görevlerinizi otomatik olarak senkronize edin

Kontrol listelerinizi daha görsel ve okunması kolay bir şekilde biçimlendirmek için Markdown'u kullanın

Kontrol listelerinde belirli görevleri veya öğeleri kolayca arayın

Apple Notlar sınırlamaları

Uygulama, diğer bazı seçenekler kadar zengin özelliklere sahip değildir

Bazı rakipler gibi işbirliğini desteklemez

Apple Notlar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Apple Notlar derecelendirmeleri ve yorumları

App Store: 4,8/5 (55.800 yorum)

6. Montaj

Via Assembly

Assembly, iş odaklı bir iş akışı otomasyon platformudur. Çalışanları yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunar. Özellikler arasında, ihtiyaçlarınıza göre sıralayabileceğiniz, otomatikleştirebileceğiniz ve önceliklendirebileceğiniz görev listeleri oluşturma yeteneği bulunur.

Birden fazla üçüncü taraf uygulamayla derin entegrasyon ve görev yönetiminin ötesine geçen kapsamlı özellikler, bu uygulamayı büyük işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir.

En iyi özellikler

Kontrol listelerini renkler ve simgeler ile öğe ve alt öğe sayısını da dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde özelleştirin

Kontrol listelerini başkalarıyla paylaşarak ortak görevlerde hızlı ve kolay bir şekilde işbirliği yapın

Favori kontrol listelerinizden şablonlar oluşturun ve biçimlerini ve ayarlarını tekrar tekrar kullanın

Önemli bir görevi unutmamak için kontrol listesi öğelerinin son tarihlerinde bildirimler alın

Gantt grafikleri desteğiyle ilerlemenizi görselleştirin ve görevlerinizi takip edin

Montaj sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

İş odaklı bir uygulama olarak, kişisel görevler için rakipleri kadar uygun değildir

Montaj fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Liste: Kullanıcı başına aylık 2,80 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Premium: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Montaj değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (78 yorum)

7. GoodTask

GoodTask aracılığıyla

Bu, Apple ekosistemi için üçüncü taraf bir görev yönetimi çözümüdür. Apple'ın Hatırlatıcılar ve Takvim uygulamalarıyla güzel bir şekilde entegre olur ve bilgilerini iCloud ile senkronize ederek bağlı tüm cihazlarda kullanılabilir hale getirir. Kullanıcılar, daha iyi organize olmak için kontrol listeleri oluşturabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve hatta alt görev listeleri oluşturabilir.

GoodTask'ın en iyi özellikleri

Temel doğal dil girişi özelliğini kullanarak yazma ve tıklama miktarını sınırlayın

İşlerinizi ve diğer öğeleri planlayarak işlerinizi zamanında tamamlamanıza ve gününüzü planlamanıza yardımcı olacak son teslim tarihleri belirleyin

Görevlerin son teslim tarihlerini hatırlatan bildirimler alın, böylece önemli öğeleri tamamlamayı unutmazsınız

Görevlere öncelikler atayarak, hangisine önce başlamanız gerektiğine karar verin

Gantt grafiklerini kullanarak tamamladığınız işleri ve yapılacak işleri görselleştirin

GoodTask sınırlamaları

GoodTask'ta diğer uygulamaların bazı özellikleri yoktur

Uygulama bazen hatalı çalışabilir

GoodTask fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Destekçi: 9,99 $/ay

GoodTask puanları ve yorumları

App Store: 4,6/5 (1.700+ yorum)

8. Google Görevler

Google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Bu, Google'ın ücretsiz bir kontrol listesi uygulamasıdır. Google Takvim ve Google Çalışma Alanı paketindeki diğer yazılımlarla entegre olur. Bu ürünlerin çoğu otomatik olarak bir Google görevi oluşturur ve bunu Görevler uygulamasına ekler. Temel bir ürün olarak, diğer uygulamaların bazı gelişmiş özelliklerinden yoksundur, ancak temel bir dijital kontrol listesi uygulaması için iyi bir seçenektir.

Diğer Google Cloud ürünleriyle senkronizasyon sağladığı için uygulama birden fazla cihazda sorunsuz bir şekilde çalışır. Yapılacaklar listenizde değişiklik yaptığınızda, Google bunları takip eder.

Google Görevler'in en iyi özellikleri

Basit ve sezgisel arayüzü kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde kontrol listeleri oluşturun ve yönetin

Google Çalışma Alanı paketindeki birçok ürünle çalışırken görevleri otomatik olarak oluşturun

Kontrol listelerinizi Google Çalışma Alanı'na bağlanabilen tüm cihazlarda senkronize edin

Yaklaşan bir görevin süresi dolduğunda sizi uyaran bildirimleri mobil uygulamada alın

Google Görevler sınırlamaları

Kullanımı kolay olsa da, Google Tasks alternatiflerine kıyasla işlevselliği temel düzeydedir

Google ürünlerine bağımlılık, diğer uygulamalara kıyasla işbirliğini daha kısıtlı hale getirir

Google Görevler fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Görevler puanları ve yorumları

App Store: 4,8/5 (75.600 yorum)

Google Play: 4,4/5 (327.000 yorum)

9. Things

Via Things

Günlük kontrol listesi uygulamaları listemizin bir sonraki sırasında Things yer alıyor. Bu yazılım, yeni görevler oluşturmayı ve bunları kullanıcı dostu bir arayüzle yönetmeyi kolaylaştırır. Ücretsiz sürümü olmayan bir mobil uygulama olmakla birlikte, düşük bir tek seferlik ödeme gerektirir. Diğer mobil uygulamalara kıyasla pahalı olsa da, diğer seçeneklerin aylık ücretlerine kıyasla uygun fiyatlıdır.

Things'in en iyi özellikleri

Kontrol listelerini başkalarıyla paylaşın, böylece aynı görev listesinde çalışan herkes etkili bir şekilde işbirliği yapabilir

Görev listelerinizi daha iyi organize etmek ve ilgili görevlerin ilerlemesini izlemek için projeler oluşturun

Diğer uygulamalardan listeleri kopyalayıp yapıştırın, Things bunları otomatik olarak bir kontrol listesi biçimine dönüştürür

Projelerinizde ve kontrol listelerinizde belirli bir görevi arayarak hızlıca tamamlayın veya değiştirin

Things sınırlamaları

Mobil uygulama için fiyatlandırma bazı kullanıcılar için biraz yüksek olabilir

Kullanıcıların istediği kadar işbirliğini desteklemiyor

Uygulama içinde gezinmek zor olabilir

Things fiyatlandırma

9,99 $

Şeylerin derecelendirmeleri ve yorumları

App Store: 4,8/5 (22.800 yorum)

10. Microsoft Yapılacaklar

Microsoft aracılığıyla

Bu Microsoft ürünü, Microsoft ekosistemindeki görevleri düzenlemenin kolay bir yoludur. Bu yapılacaklar listesi uygulaması diğer Microsoft ürünleriyle senkronize olur, böylece siz veya takım üyeleriniz kolayca erişebilir ve kullanabilirsiniz.

Google'ın sunduğu gibi, Microsoft To-Do da daha gelişmiş çözümlerin bazı anahtar özelliklerinden yoksundur, ancak görev eklemenin basit bir yolunu sunar. Microsoft ürünleri kullanıcılarının temel kontrol listesi yazılımı ihtiyaçları için harika bir çözümdür.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Verilerinizi senkronize tutmak için listelerinizi Outlook ve Teams gibi Microsoft ekosistemindeki birçok ürünle entegre edin

Uygulamayı veya bağlı Microsoft ürünlerini kullanan tüm cihazlarda verileri otomatik olarak senkronize edin

Basit ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde, yeni başlayanlar bile hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir

Görevleri takım arkadaşlarınızla veya diğer kişilerle paylaşarak ve üzerinde birlikte çalışarak kolayca işbirliği yapın

Microsoft To Do sınırlamaları

Basit tasarımı, uygulamada daha özel ürünlerin bazı özelliklerinin bulunmamasını sağlar

Microsoft ekosistemine bağımlılık, bazı rakiplere kıyasla işbirliği seçeneklerini sınırlar

Microsoft To Do fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft To Do derecelendirmeleri ve yorumları

App Store: 4,7/5 (189.900 yorum)

Google Play: 4,7/5 (289.000 yorum)

Microsoft To Do alternatiflerini inceleyin!

Günlük Kontrol Listeleriyle 2024'te Verimliliğinizi Koruyun

Basit, bağımsız kontrol listesi uygulamalarının ötesine geçin ve yerleşik kontrol listeleri içeren proje yönetimi yazılımıyla görevlerinizi güçlendirin (üçüncü taraf entegrasyonlara gerek yoktur).

ClickUp'ın proje yönetimi ve verimlilik platformu, bir projenin tüm ömrü boyunca bu görevlerin ve son teslim tarihlerinin ilerlemesini izlerken, yapılacak öğeleri atama ve son teslim tarihlerini ayarlama dahil olmak üzere kontrol listeleri oluşturma ve yönetme özelliğini içerir.

Ve en iyisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımız dahil olmak üzere tüm seviyelerde kontrol listeleri ve yapılacaklar izleme özelliği sunuyoruz!