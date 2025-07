2025'te Görevleri Yönetmek için En İyi 10 TickTick Alternatifi

Yapılacaklar listesindeki görevleri tamamlamak, hayatın basit ama çok tatmin edici zevklerinden biridir! ?

Yapılacaklar listeleri son birkaç yılda oldukça gelişti — artık bir kalem ve kağıt yerine, programınıza uymak ve işleri halletmek için TickTick gibi üst düzey dijital platformlara sahipsiniz! ✔️✔️

TickTick, kişisel ve iş görevlerini yönetmek için bir araç olarak inanılmaz bir çok yönlülük sunar. Zorlu projeleri yönetilebilir iş parçalarına ayırmak, hatırlatıcılar ayarlamak, paylaşılan listeler ve takvimler aracılığıyla takım işbirliğini teşvik etmek ve daha fazlasını yapmak için ona güvenebilirsiniz.

Peki ya TickTick sizin için tüm gereksinimleri karşılamıyorsa? Neyse ki, başka seçenekleriniz de var!

En iyi TickTick alternatiflerini araştırdık ve özellikleri, artıları ve eksileri hakkında özenli bir özet hazırladık. Bunları inceleyin ve zaman ve görev yönetiminiz için mükemmel yardımcınızı bulun! ⏱️

TickTick alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir sonraki görev yöneticinizi, verimlilik veya proje yönetimi aracınızı seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurmalısınız:

Görev önceliklendirme: Uygulama, : Uygulama, görevleri önceliklendirmenize olanak tanır, böylece herkes yaklaşan son tarihler ve hedefler hakkında bilgi sahibi olur Görev kategorizasyonu: Yeni araç, görevlerinizi gruplandırmanıza, filtrelemenize ve hızlı bir şekilde bulmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, özellikle karmaşık projeler için büyük bir hedefi daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmenize yardımcı olur Otomasyon: Uygulama, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamanınızı boşaltmalıdır Zaman tahminleri ve izleme: Görevleri görselleştirebilir, hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayabilir ve odaklanmaya devam etmek için ilerlemeyi takip edebilirsiniz Kapsamlı entegrasyonlar: Uygulama, mevcut yazılım yığınınızla entegre olmalı, ancak Uygulama, mevcut yazılım yığınınızla entegre olmalı, ancak bağlam değiştirmeyi önlemek için tek bir platformdan çalışmalıdır Duyarlı müşteri desteği: En iyi proje yönetimi platformları, gerçek zamanlı işbirliği için sohbet ve e-posta yoluyla hızlı yardım sağlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 TickTick Alternatifi

Kullanıcıların TickTick alternatifi aramasının birkaç nedeni vardır. Bazıları daha kapsamlı bir ücretsiz plan isterken, diğerleri daha sorunsuz bir arayüz tercih eder. Büyüyen birçok startup, işleri büyüdükçe artan iş yükünü kaldırabilecek daha güçlü bir verimlilik aracına ihtiyaç duyar.

Farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, en iyi 10 TickTick alternatifi seçtik. Her biri, iş günlerinizi renklendirecek ve verimliliğinizi artıracak özelliklerle donatılmıştır. ?

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, karmaşık projeleri yönetmek için en iyi TickTick alternatiflerinden biridir ve Google, Netflix, Airbnb ve Nike gibi sektörün en büyük oyuncuları tarafından tercih edilen bir verimlilik aracı olarak kullanılmaktadır.

Platform, verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış anahtar özelliklere sahip birinci sınıf bir görev yönetimi çözümü sunar. ClickUp basit bir görev yönetimi aracı değildir — en öncelikli görevleri kolayca belirlemenizi sağlayan renk kodlu sistemi sayesinde güçlü görev önceliklendirme özellikleri adeta bir sanat eseridir.

ClickUp'ın AI asistanı ile, görevleri özetleyebilir veya ClickUp Belgelerinden eylem öğelerini sizin için çıkarabilir, böylece belirli iş akışlarında 3 kat daha verimli olabilirsiniz!

Yinelenen görevler ne olacak? ClickUp sizin arkanızda!

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Bu platform, sıradan görevlerden tüm süreçlere kadar hemen her şeyi otomatikleştirmenize olanak tanır, böylece değerli zamanınızdan tasarruf eder ve takımınızın daha anlamlı işlere odaklanmasını sağlar. ClickUp ile hedeflerin ayarlanması ve izlenmesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Birden fazla takım üyesiyle çalışıyorsanız, yorumları görevlere dönüştürebilir ve iletişim sırasında hiçbir eyleme geçirilebilir öğenin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz! İyi haber şu ki, ClickUp'tan yararlanmak için karmaşık süreçlere ve iş akışlarına sahip bir kurumsal dev olmanız gerekmiyor.

Küçük bir işletme, startup veya serbest çalışan iseniz, iş yükünüzü kontrol altında tutmak için platformun yapılacaklar listesi özelliklerini kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar zaman takibi raporlarını okumakta zorluk çekmektedir

Zengin özellikler, öğrenme eğrisinin daha dik olmasına neden olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyat planı için : İhtiyaçlarınıza uygun bir fiyat planı için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

2. Todoist

todoist aracılığıyla

Amazon, Facebook ve Disney gibi dev şirketler de dahil olmak üzere milyonlarca kişi tarafından sevilen Todoist, temiz tasarımı ve anlaşılır arayüzüyle kullanıcı dostu bir görev yönetimi deneyimi sunar.

Adından da anlaşılacağı gibi, Todoist basitliğe odaklanan işlevsel bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Özellikleri arasında yinelenen son teslim tarihleri, görev etiketleri, öncelikler ve tüm cihazlar için mobil uygulamalar bulunur. Premium sürümle hatırlatıcılar, temalar ve e-posta görev işbirliği özelliklerinden yararlanabilirsiniz. ?

Todoist'in doğal dil işleme özelliği, basit komutlarla görevleri hızla oluşturmanıza, etiketlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanır. Platform, reklam kampanyalarınızı izlemekten yeni çalışanları işe almaya kadar çeşitli ihtiyaçlar için 50'den fazla şablon sunar!

Başlangıçta bireysel kullanıcılar için tasarlanan Todoist, artık küçük takımları da kapsayacak şekilde özelliklerini genişletiyor. Yine de, ClickUp'tan farklı olarak, bu yapılacaklar listesi uygulamasının sınırlı bir dizi özelliği vardır, bu nedenle bazı kullanıcılar Todoist'i kişisel kullanım için daha uygun bulabilir.

Todoist'in en iyi özellikleri

85 entegrasyon (API aracılığıyla özel entegrasyonlar oluşturabilirsiniz)

Geniş şablon kitaplığı

Doğal dil işleme

10'dan fazla platformda dosya ve ürün paylaşımı

Yapılacaklar listesi platformunda öncelik seviyeleri için renk kodlaması mevcuttur

Todoist sınırlamaları

Diğer en iyi alternatif araçlara kıyasla, tek bir görev için birden fazla atanan kişiye izin vermez

Sınırlı görünüm türleri: örneğin, takvim görünümü yoktur

Bazı iş kullanıcıları, özelliklerinin sınırlayıcı olduğunu düşünebilir

Todoist fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 6

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Taskade

taskade aracılığıyla

Taskade, özellikle uzaktan çalışan takımlar için tasarlanmış sağlam bir ana hat belirleme uygulamasıdır. Taskade ile takımınız AI'nın gücünü şu amaçlarla kullanabilir:

Doğal dil kullanarak görevler ekleyin, hatta yinelenen görevleri bile ("her Cuma hatırlat" gibi)

Görevleri düzenleyin ve yeniden sıralayın

Özel şablonlar oluşturun

Taskade, not almayı basitleştirmek ve süper güçlü yapılacaklar listeleri ve projeler oluşturmak için özelliklerle doludur. Her takım veya proje özel bir çalışma alanı alır, böylece takım arkadaşları aynı pencerede çalışabilir ve sohbet edebilir — dağınıklıktan kurtulun ve odaklanmış takım çalışmasına merhaba deyin! Ayrıca, takımınızın iş yüküne görsel bir genel bakış için bir Kanban panosu vardır, böylece kimin neyi ne zaman yapacağını kolayca görebilirsiniz. ?

Taskade, takım odaklı bir görev yöneticisi ve görsel planlama aracı olarak öne çıkarken, daha fazla kullanıcı çekmek için birkaç yerel entegrasyon daha kullanabilir.

Taskade'in en iyi özellikleri

Özel çalışma alanları

AI tabanlı görev özellikleri

Doğal dil işleme

Uygulama içi mesajlaşma ve video sohbetlerle gerçek zamanlı işbirliği

Zaman yönetimi için geri sayım zamanlayıcıları

Kanban tarzı genel bakış

Taskade sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Nispeten az sayıda yerel entegrasyon

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 4

Artı: 5 kullanıcı için aylık 8 dolar

Pro: 20 kullanıcı için aylık 19 dolar

İş: 50 kullanıcı için aylık 49 dolar

Ultimate: 100 kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

4. OmniFocus

omniFocus aracılığıyla

Omni Group'un bir parçası olan OmniFocus, öncelikle Apple ekosistemi için tasarlanmış bir görev yöneticisidir. iPhone kullanıcıları için özel sürümler sunar ve Siri ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Sesli komutları kullanarak görevler ekleyin ve bunların OmniFocus görev listenizde anında görünmesini izleyin! ?

OmniFocus, görev oluşturma ile sınırlı değildir. Görevleri projeler halinde düzenlemenize, kolayca bulabilmeniz için etiketlemenize ve bağlam için ayrıntılı notlar eklemenize olanak tanır. Yerleşik perspektifler, odaklanmak istediğiniz şeye göre görevlerinizi görüntülemek için farklı bakış açıları sunar.

Örneğin, Tahmin özelliği yaklaşan görevlerinizi ve takvim etkinliklerinizi kronolojik olarak göstererek size önünüzdeki gün veya hafta hakkında net bir resim sunar.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Siri'nin özelliklerini içerir

Çevrimdışı erişim

Projeleri yönetmek için tüm cihazlarda şifreli senkronizasyon

Birden fazla görevi seçmek ve hepsini aynı anda değiştirmek için toplu düzenleme

OmniFocus sınırlamaları

Özelliklerin çoğu yalnızca Apple cihazlarda çalışır

Sınırlı işbirliği özellikleri

OmniFocus fiyatlandırması

Web için: 4,99 $/ay

Pro Abonelik: 9,99 $/ay

V3 Standart Lisans: 49,99 $ — tek seferlik ödeme

iPhone ve iPad için V3 Pro Lisansı: 99,99 $ — tek seferlik ödeme

V3 Pro Lisansı: 99,99 $ — tek seferlik ödeme

OmniFocus puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

5. MeisterTask

meisterTask aracılığıyla

Hiç devasa bir görev karşısında kendinizi çaresiz hissettiğiniz, nereden başlayacağınızı bilemediğiniz ve sürekli bir şeyi atladığınızı düşündüğünüz oldu mu? MeisterTask'ın çoklu kontrol listesi özelliği, bu zorlu görevleri yönetilebilir parçalara ayırarak hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlar.

Her birinin kendi son tarihi ve alt görevleri olan bir dizi süreç haritalama görevini aynı anda yürüttüğünüzü hayal edin. MeisterTask, ilerlemenizi organik olarak izlemek için birden fazla eylem öğesi eklemenize olanak tanır. Evet, doğru duydunuz — gecikmiş görevler proje panonuzdan size bakacak! ?

MeisterTask'ın yerleşik zaman izleyici özelliği ile her görevin ne kadar sürdüğünü takip edin ve takımınızın performansını optimize edin. Ancak platform, her görev için yalnızca bir atanan kişiye izin verir, bu da işbirliği planlarınızı aksatabilir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Basit görev yönetimi aracı, Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla başka uygulama ile entegre olur

Düzenli kalmak için görevlerin/alt görevlerin kolay kurulumu

Yerleşik zaman izleyici

Çok sayıda özel özelleştirme seçeneği

MeisterTask sınırlamaları

Yinelenen görevleri ayarlamak için daha fazla seçenek kullanılabilir

Bazı kullanıcılar, görev sıralama sisteminin çok gelişmiş olmadığını ve önceliklendirme özelliğinin eksik olduğunu bildirmiştir

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 11,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 23,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma planı için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

6. Toggl

toggl aracılığıyla

Toggl, işinizi optimize etmek için iki ürün sunar: zaman takibi için Toggl Track ve iş planlama ve görev yönetimi için Toggl Plan .

Toggl Plan, birkaç tıklama veya hızlı sürükle ve bırak ile bir zaman çizelgesinde görevleri planlamanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanır. Ayrıca, görev dağılımı diğer projeler, izinler veya tatillerle çakışırsa, takımınızın iş programını görselleştirmenize ve olası çakışmaları görüntülemenize olanak tanır.

Toggl Plan, tüm görevlerle ilgili bilgileri, ek dosyaları, kontrol listelerini ve geri bildirimleri merkezi bir yerde tutarak iletişimi basitleştirir. Ayrıca Toggl Track ile entegre olarak, Toggl Plan içinde görevlerinizi kolayca zamanlamanıza olanak tanır.

IOS ve Android için Toggl mobil uygulamaları, hareket halindeyken görevleri yönetmenizi sağlar, ancak tam özellikli olmadıklarını belirtmek gerekir.

Toggl'un en iyi özellikleri

Renk kodlu dönüm noktaları

Basit, kullanıcı dostu tasarım

Mobil uygulamalar

Görsel iş yükü yönetimi

Özel görev iş akışları

Toggl sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon yetenekleri

Önceki girdileri gözden geçirmek karmaşık olabilir

Toggl fiyatlandırma

Toggl Track Ücretsiz

Toggl Track Starter: Kullanıcı başına aylık 9 $

Toggl Track Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Toggl Track Enterprise: Özel fiyatlandırma planı için Toggl ile iletişime geçin

Toggl Plan Takım: Kullanıcı başına aylık 8

Toggl Plan İş: Kullanıcı başına aylık 13,35

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Toggl puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

7. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote'un not alma uygulaması olarak kazandığı sadık hayran kitlesini zaten biliyoruz, ancak platform artık hepsi bir arada görev yönetimi aracına dönüştü. Yeni tanıtılan Görevler özelliği, not alma ve görev tamamlama işlevlerini bir araya getiriyor. Görevleri doğrudan notlarınıza ekleyin, böylece not alma uygulamanız ile ayrı bir görev yöneticisi arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. ?

Daha pahalı planlara abone olan kullanıcılar için işbirliği özellikleri mevcuttur. Görevler atayabilir, ilerlemelerini izleyebilir ve hatta notlarınızı Google Drive, Gmail, Outlook, Slack ve Microsoft Teams gibi diğer işbirliği araçlarına bağlayabilirsiniz.

Evernote'un görev yönetimi özellikleri, halihazırda not almak için kullananlar için belki de en iyisidir. Bununla birlikte, platformun ücretsiz sürümü, diğer zaman yönetimi araçlarının sunduklarına kıyasla yetersiz kalmaktadır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Yineleyen görevlerin hızlı kurulumu

Verimli görev sıralama ve filtreleme

Çevrimdışı erişim

Microsoft Teams gibi işbirliği platformlarıyla kolayca entegre olur

Görüntüler, belgeler ve PDF'lerde anahtar kelime arama

Evernote sınırlamaları

Senkronizasyon yavaş olabilir

Benzer çözümlere kıyasla pahalıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel: 17,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 19,99 $, en az iki kullanıcı

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

8. SmartTask

smartTask aracılığıyla

SmartTask birçok işlevi bir arada sunar: görev yönetimi, proje yönetimi ve CRM özelliklerini tek bir yerde birleştirir. Esas olarak uzaktan çalışanların yönetimi ve çalışanların programlarının düzenlenmesi için tasarlanmıştır.

SmartTask, sezgisel bir görev yönetim sistemine sahiptir; görevleri doğrudan uygulamaya veya e-postaları ileterek ekleyebilirsiniz. Hatta belirli bir sırayla tamamlanması gereken ilgili görevler için bağımlılıklar bile belirtebilirsiniz.

Mobil, masaüstü ve e-posta hatırlatıcıları sayesinde, platform önemli hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlar. Etiketleme sistemi, farklı projelerdeki benzer görevleri filtrelemenizi sağlar. Sürükle ve bırak fonksiyonu sayesinde görevleri yeniden düzenlemek oldukça basittir.

Görevlere harcanan zamanı manuel olarak veya bir zamanlayıcı ile izleyebilirsiniz, ancak bu özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur. SmartTask şu anda 13 yerel entegrasyon sunmaktadır.

SmartTask'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş görev filtreleme

Görevlere yorum yapma, sohbet ve video konferans gibi iletişim özellikleri

Beş özelleştirilebilir görünüm

Ücretli kullanıcılar için zaman izleyici mevcuttur

SmartTask sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü biraz karmaşık buluyor

Mobil uygulamalar bazen gecikme yaşayabilir

Sınırlı yerel entegrasyonlar

SmartTask fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 7,98 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 10,98 $

Kurumsal: Ayrıntılar için SmartTask ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SmartTask puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (30+ yorum)

9. Google Görevler

google Tasks aracılığıyla

Google Tasks, Android ve iOS için ücretsiz bir bağımsız uygulama olarak mevcuttur ve web üzerindeki Google Çalışma Alanı ortamına düzgün bir şekilde entegre olur.

Bu kullanıcı dostu araç, görevleri farklı listeler içinde sıralamanıza, yönetmenize ve tamamlandı olarak işaretlemenize olanak tanır. Ayrıca, Google Sohbet mesajlarını görevlere dönüştürebilir, öncelikli görevleri belirleyebilir ve bunları listeler halinde düzenleyebilirsiniz.

Google Tasks, Google Asistan aracılığıyla sesli komutlarla hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanıyarak kullanım kolaylığını artırır.

Bir dizi gelişmiş işlevselliğe sahip olmasa da, karmaşık olmayan tasarımı, temel ancak verimli bir görev yönetimi aracı arayanlar için erişilebilir bir seçenek haline getirir.

Google Tasks'ın en iyi özellikleri

Google Çalışma Alanı işbirliği ekosisteminin bir parçası

Görevler Gmail'in yan panelinde görünür

Sohbet mesajlarını görevlere dönüştürmeye izin verir

Görev önceliklendirme özellikleri

Google Tasks sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri yoktur

Çevrimiçi erişim ve Google hesabı gerektirir

Google Tasks fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Tasks puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (10+ yorum)

TrustRadius: 7,9/10 (40+ yorum)

10. Any. yapılacak

Kişisel işlerinizi yönetiyor veya bir takım projesini yönetiyor olun, Any. do size destek olur. Sınırsız görev ve alt görev içeren bir yapılacaklar listesi olarak kullanın — premium aboneler ayrıca yinelenen görevler oluşturabilir ve bunları renkli etiketlerle etiketleyebilir.

Takımlar için işbirliği ve proje yönetimi özellikleri mevcuttur. Görevler ve alt görevler atayabilir, son teslim tarihlerini paylaşabilir ve sohbet özelliği sayesinde takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak tartışabilirsiniz.

Tüm cihazlarınızda görevleri senkronize edebilir ve öncelik ve kategoriye göre düzenleyebilirsiniz. Any. do'nun hatırlatıcıları Amazon Alexa, Google Assistant ve Siri ile çalışır, ancak son teslim tarihini iki kez kontrol etmeniz gerekir; dikkatli olmazsanız, eklediğiniz tüm görevler bugün teslim edilecek gibi görünebilir!

Any. yapılacak en iyi özellikler

100'den fazla ş Akışı şablonu

Çeşitli cihazlar arasında hatırlatıcıları senkronize edin

Renk etiketli görevler

Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla uygulamaya bağlanır

Any. yapılacak sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, yeni görevler için ön tanımlı son teslim tarihinin "bugün" olmasını sakıncalı bulmaktadır

Tamamlanan görevleri silmek zahmetli olabilir

Any. fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Aylık 3 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Any. do puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (190+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (160+ yorum)

Takımınız için En İyi TickTick Alternatifini Bulun

Görevleri idare etmek kedileri gütmek gibidir — tam bir kaos olabilir! ?

Görev yönetimi uygulamaları, kaotik görevleri verimlilik senfonisine dönüştürerek imdadımıza yetişir. En iyi TickTick alternatiflerimiz, bu hikayenin süper kahramanlarıdır!

Birini seçin ve ninja önceliklendirme hamlelerini, işbirliği sihrini, zaman takibi büyücülüğünü ve entegrasyon süper güçlerini anında kullanmaya başlayın! ?