word, Excel ve ClickUp Belgelerinde 30'dan fazla Ücretsiz Kontrol Listesi Şablonu

Kontrol listelerini seviyoruz. Bize inek diyebilirsiniz, ancak listeden ilk öğeyi işaretlemekten daha tatmin edici bir şey yoktur... belki de listeden son öğeyi işaretlemek hariç. ✅

Doğru kontrol listesi ile iş haftanızdan bir sonraki tatilinize ve evinizin satışına kadar hayatınızda her şeyi düzenleyebilirsiniz.

Ancak bir kontrol listesi oluşturmak, hiçbir adımı atlamadığınızdan emin olmak ve öğeleri sipariş sırasına koymak başlı başına bir proje olabilir.

Peki, daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmak nasıl mümkün olabilir? Projeleri hızlı bir şekilde başlatmak için önceden hazırlanmış kontrol listesi şablonlarını kullanarak. Günlük görevleri tamamlamaktan bir sonraki önemli dönüm noktasına ulaşmaya kadar her şeyi başarmanıza yardımcı olacak 30'dan fazla favori kontrol listesi şablonumuzu burada bulabilirsiniz.

Kontrol Listesi Şablonu Nedir?

Kontrol listesi şablonu, tamamladığınız her öğeyi işaretleyebilmeniz için onay kutuları içeren önceden hazırlanmış görev veya öğe listesidir. Bu liste şablonları, kullanım amacınıza bağlı olarak son derece özel veya son derece geniş olabilir.

Örneğin, bir market listesine ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olan market ürünleri size özel olacağından, boş bir yapılacaklar listesi şablonuyla başlamanız gerekir. 🛒

Ancak bir paketleme kontrol listesine ihtiyacınız varsa, paketlemeniz gereken öğeleri zaten listeleyen kapsamlı bir kontrol listesi şablonuyla başlayabilirsiniz (bunları kendiniz listelemenin zihinsel yükünden kurtulursunuz). Sonuçta çoğumuz seyahat ederken benzer öğelere ihtiyaç duyarız: çoraplar, iç çamaşırları, diş fırçası… Anladınız siz. 🧦

Önceden hazırlanmış bir kontrol listesi şablonu kullanmak, favori verimlilik ipuçlarımızdan biridir. Projeleri planlamak, organize etmek ve aşamalandırmak çok kolay hale gelir. Böylece, kontrol listemizdeki işleri yapmak gibi daha önemli şeyler için zihinsel gücümüzü saklayabiliriz!

İyi bir kontrol listesi şablonu biçimi nedir?

Farklı kontrol listesi şablonları, günlük rutininizden bir sonraki ürün lansmanınıza kadar farklı şeyleri düzenlemenize yardımcı olur. Bu nedenle, farklı şablonların içeriği birbirinden çok farklı olacaktır. (Örneğin, bir envanter kontrol listesi şablonu, bir düğün kontrol listesi şablonuna hiç benzemeyecektir. )

Bununla birlikte, tüm etkili kontrol listesi şablonlarının üç ortak özelliği vardır:

Kolay düzenleme: Hiçbir proje birbirine benzemez, bu nedenle kontrol listesi şablonunuzda size uygun olmayan öğeleri kaldırabilir ve sizin için önemli olan öğeleri ekleyebilirsiniz

Son derece kapsamlı: Çok fazla öğe içeren bir kontrol listesiyle başlamak ve ardından projeniz için önemli olmayan öğeleri kaldırmak daha iyidir. Bu, yeterli bilgi içermeyen aşırı basit bir kontrol listesiyle başlamanıza kıyasla, görev listenizden bir şeyi atlama olasılığınızı azaltır

Önceden önceliklendirilmiş: Yeni bir işe alım kontrol listesi şablonuna ihtiyaç duyabileceğiniz karmaşık projeler için, görevleri belirli bir sırayla yapmanız gerekir (iş tanımını yayınlamak, başvuruları incelemek, mülakatları planlamak vb. ). Kontrol listesi şablonunuz, listelediğiniz görevlerin sırasına göre Yeni bir işe alım kontrol listesi şablonuna ihtiyaç duyabileceğiniz karmaşık projeler için, görevleri belirli bir sırayla yapmanız gerekir (iş tanımını yayınlamak, başvuruları incelemek, mülakatları planlamak vb. ). Kontrol listesi şablonunuz, listelediğiniz görevlerin sırasına göre projenin önceliklendirilmesini yansıtmalıdır. Alışveriş listeniz gibi diğer kontrol listeleri için sıra önemli olmayabilir

30'dan fazla görev kontrol listesi şablonu

Artık iyi bir kontrol listesinin neleri içermesi gerektiğini biliyorsunuz, işte tüm kutuları işaretleyen 30'dan fazla şablon. ✅

Bunların tümü, ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'da bulunan ücretsiz kontrol listesi şablonlarıdır. Bilginize, ClickUp şablonlarını kullanmaya başlamak için ClickUp fiyatlandırma sayfasında ücretsiz bir hesap açabilirsiniz.

1. ClickUp Kontrol Listeleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kontrol Listeleri Şablonu

ClickUp'ın Kontrol Listeleri Şablonu ile kişiselleştirmenin gücünü ortaya çıkarın. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlanan bu şablon, çeşitli görevleri takip etmenin kolay bir yolunu sunar. İster günlük işlerinizi yönetmek ister zorlu mesleki görevlerinizi düzenlemek olsun, bu kontrol listesi her şeyi yapabilir. Bu belge odaklı şablon, kullanıcıların yapılacak işlerini, görevleri, etkinlikleri ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde düzenlemelerine olanak tanır. Standart, herkese uyan kontrol listesi şablonlarına veda edin ve verimlilik için gerçekten kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı benimseyin.

2. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile bir daha asla Pazartesi sendromu yaşamayın. Bu, günlük görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olan, yeni başlayanlar için uygun bir haftalık kontrol listesi şablonudur. İptal edildi, tamamlandı, ilerleme kaydedildi ve yapılacaklar olmak üzere dört durum içerir.

Görünümü değiştirerek, takvimde haftalık kontrol listesi şablonu veya günlük yapılacaklar listesi şablonu olarak görüntüleyebilirsiniz. Her durumda, güncel yapılacaklar listenizle görevleri kısa sürede tamamlayacaksınız.

3. ClickUp İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu

Şirketinizde iç denetim takımı olmasa bile, ClickUp İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu ile kalite standartlarınızı ve işyeri güvenliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçirebilirsiniz.

Başlangıç kılavuzu içerir ve denetiminizden sonra önemli görevleri İyileştirme Fırsatları listeleri ve Uygunsuzluk görev yönetimi liste şablonları ile düzenlemenizi sağlar. Güvenlik ve uyumluluğu ön planda tutan bir iş yeri oluşturmak için mükemmeldir! ⛑️

4. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Bir ürün lansmanı (veya yeniden lansmanı) organize ederken, birçok hareketli parça vardır. ⚙️

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, Gantt grafiği, görsel zaman çizelgesi, dönüm noktaları ve belirli lansmanınız için ihtiyacınız olan tüm görevleri içeren yapılacaklar listesi kontrol listeleriyle her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlar. Özel alanları kullanarak ürün lansmanınız için özel bir görev listesi oluşturun veya görev listenizin durumunu görselleştirmek için bir ilerleme çubuğu ekleyin.

RACI Matrisinizle eşleştirerek proje için rolleri tanımlayın ve takımınızdaki herkesin hangi görevlerden sorumlu olduğunu bilmesini sağlayarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

5. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu'nu kullanarak yeni çalışanlarınızın şirkete ve rollerine alışmasını sağlayın. Bu, çalışanlarınızın işe alım sürecini kolaylaştıran, yeni başlayanlar için uygun bir yeni işe alım kontrol listesi şablonudur.

İK takımınız listeyi kullanarak süreci aktif olarak yönetebilir veya tamamlanan görev kontrol listesi şablonunu yeni çalışanlara vererek onların işe alım görevlerini kendileri yönetmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, ilk haftalık görevlerini veya tüm işe alım belgelerini gözden geçirmek için kendi kontrol listelerini içerebilir.

6. ClickUp Değişim Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değişim Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Doğru kontrol listesi olmadan, değişiklik korkutucu olabilir. Ancak ClickUp Değişiklik Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu ile duyacağınız tek "eek!" sesi, en iyi ücretsiz kontrol listesi şablonlarının birçok fonksiyonunu keşfettiğinizde çıkacak olan ses olacaktır. 🤓

Başlangıç kılavuzu, kontrol listesi, takvim görünümü, zaman çizelgesi, takım performansı incelemesi ve yeni politikaları uygulamaya koymanıza yardımcı olacak yedi özel alan içerir. Aylık kontrol listesi şablonunuz olarak veya görevlere hızlıca göz atmak için kutu görünümünde kullanın.

7. ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Tüm takımınızın topluca sızlanmasına neden olacak bir şey varsa, o da gereksiz toplantılardır. Evet, toplantılar iş akışınızın önemli bir parçası olabilir ve farklı departmanlardaki takımların uyumunu sağlayabilir, ancak hepimiz e-posta ile halledilebilecek zaman kaybı toplantılara katılmışızdır. 📩

İşyerinde bu talihsizliği yaşamayın ve ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu ile toplantılarınızı verimli hale getirin. Etkili toplantılar planlamak ve düzenlemek için ihtiyacınız olan tüm adımları sunar ve takımınızın iş günlerinde gerçekleştirmesi gereken eylem öğeleri oluşturur.

Toplantınızdaki her takım üyesi, kimin ne söylediğini takip ederek organize olmaya ve hataları önlemeye hazırlıklı geldiğinizi çok sevecek.

8. ClickUp Satıcı Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Satıcı ilişkilerinizi yönetin ve en iyi tedarikçileri seçin

ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, tutarlılığı korumak için tedarikçi ilişkilerinizi izlemek için kullanabileceğiniz bir kaynaktır. Tedarikçilerinizin iletişim bilgilerini tek bir yerde saklayın ve zamanında teslimat, kullanım kolaylığı ve hizmet kalitesini analiz etmek için tedarikçi değerlendirmeleri oluşturun.

Bu şablon, ilişkilerinizi gözden geçirmenize ve işiniz için en iyi tedarikçileri seçmenize yardımcı olacaktır.

9. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile kalitenizi kontrol altında tutun. Bu şablon, ürünlerinizin her zaman standartlarınızı karşıladığından emin olmak için test etme süreci sağlar.

Bu kalite kontrol şablonunda herhangi bir sorun bulursanız, bunları küçük, büyük veya kritik olarak işaretleyerek işlerinizi öncelik sırasına koyabilirsiniz. Ayrıca görevleri onaylandı veya reddedildi olarak işaretleyerek pazara ne zaman çıkmanız gerektiğini ve ne zaman yeniden baştan başlamanız gerektiğini bilebilirsiniz. 🧑

Bu risk kayıt şablonlarını deneyin!

10. ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp SEO Kontrol Listesi Şablonu, içerik stratejinizi uyumlu tutarak size eksiksiz bir görünüm sunar. Başlık etiketlerinizden iç bağlantılarınıza kadar her şeyin SEO en iyi uygulamaları ve süreçlerine uygun olmasını sağlayan bir kontrol listesi içerir.

Ayrıca, SEO projelerinizi ana sayfanızın, SSS sayfanızın, ürün sayfalarınızın veya blog sayfalarınızın bir parçası olup olmadığına göre kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Görevleri önemine göre düzenleyebilir ve şablon içinden takımınızın kapasitesini yönetebilirsiniz.

11. ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Dijital Ürün Kontrol Listesi Şablonu ile dijital ürün geliştirme ve lansmanınızı planlayın. Bu ayrıntılı proje kontrol listesi, yeni dijital ürününüzün tasarım, paketleme ve satış süreçlerini baştan sona adım adım anlatır. Temel olarak, tüm proje yönetimi sürecinizi bir araya getiren bir paket sunar. 🎁

12. ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Bir sonraki tatiliniz için bir "yay!" alabilir miyiz? ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu, maksimum düzeyde dinlenmeye hazır olmanızı sağlayacaktır. 🏝️

Satın alınacak ve paketlenmesi gereken öğelerin listesi ve ihtiyacınız olan miktarı ekleyebileceğiniz bir alan sayesinde hiçbir şeyi unutma endişesi yaşamazsınız. Bu paketleme kontrol listesi, herkesin kolayca kullanabilmesini ve paketleme sorumlulukları için diğer kişileri etiketleyebilmesini sağlar.

Her şey hazır, artık yola çıkabilirsiniz! ✈️

13. ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonu

Ev veya şehir değiştirmeden önce, taşınmanızı sorunsuz hale getirmek için ClickUp Taşınma Kontrol Listesi Şablonunu kullanın. Bu dijital planlayıcı, evinizi temizlemeniz, nakliyecileri ayarlamanız, eşyalarınızı paketlemeniz ve evcil hayvanlarınız için plan yapmanızda size yol gösterecektir.

Mevcut evinizden taşınmak ve yeni evinize yerleşmek için tamamlamanız gereken tüm görevleri özetler, çünkü ev gibisi yoktur! 🏡

14. ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emlak Kapanış Kontrol Listesi Şablonu

Emlakçıysanız, bir mülkü satmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz ve zamanınızın çoğunu müşterileriniz için bu süreci kolaylaştırmaya çalışarak geçirirsiniz. ClickUp Emlak Satış Kapanış Kontrol Listesi ile bu süreci kendiniz için de kolaylaştırabilirsiniz.

Gayrimenkul pazarlama maliyetlerini, kredi başvuru aşamasını, ev incelemesini, hedef kapanış tarihini ve imzalanan kapanış belgelerini tek bir yerden takip edin. Bu şablon, ilk tekliften anahtarların müşterilerinizin eline geçmesine kadar satış sürecini yönetmenize yardımcı olacaktır. 🗝️

15. ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi Şablonu

Her gün tek bir hedef için çalışıyoruz: çalışmayı bırakmak. Emeklilik, verimli bir kariyerin nihai hedefidir, ancak çok fazla planlama gerektirir.

Finansal durumunuzu belirlemeniz ve boş zamanlarınızda ne yapacağınıza karar vermeniz gerekecek, çünkü emekliliğinizi derin deniz dalışıyla geçirmeyi planlıyorsanız, bahçecilik yapmayı planladığınızdan çok daha fazla birikime ihtiyacınız olacak. 👩‍🌾

ClickUp Emeklilik Kontrol Listesi, her şeyi planlamanıza yardımcı olacak, böylece ne zaman emekli olacağınızı ve bir sonraki hayatınızı nasıl planlayacağınızı belirleyebileceksiniz.

16. Google Dokümanlar ve Word Onboarding Kontrol Listesi Şablonu, Template.net

Template.net'in bu çalışan işe alım kontrol listesi, Google Dokümanlar ve Microsoft Office'i kullanan İK takımları için idealdir. Yeni çalışanları işe almak, İK, bordro, yönetim, eğitim ve geliştirme departmanlarınızın görevlerini özetlemek için işlevler arası bir yapılacaklar listesi düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Bu kontrol listesi şablonu, henüz bir onboarding süreciniz yoksa, kolay bir şekilde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir şablondur.

17. Google Dokümanlar ve Word Kontrol Listesi Örnek Şablonu, Template.net

Google Dokümanlar ve Microsoft Word için düzenlenebilir bu şablon, ihtiyacınız olan her türlü listeyi oluşturmanıza olanak tanır. Ev temizliği kontrol listesi şablonu veya düğün kontrol listesi şablonu haline getirin ve PDF biçiminde indirin.

Evet, liste öğelerinizi oluşturmak için ilk planlamayı yapmanız gerekecek, ancak şablon sizin için zaten biçimlendirilmiştir ve kolayca yazdırılabilir bir kontrol listesi şablonudur. 🖨️

18. MS Word İş Seyahati Kontrol Listesi Şablonu

microsoft Word aracılığıyla

Bir sonraki iş seyahatinize hazırlanmak için bu kontrol listesini kullandığınızda, evinizde ve ofisinizde her şeyin halledildiğinden emin olursunuz ve iş hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

Bu şablon dört bölümden oluşur: biri ofisi hazırlamak, biri evinizi hazırlamak, biri eşyaları paketlemek ve biri bakıcılara bırakılacak bilgiler için. Siz yokken içiniz rahat olsun. ✌️

19. Template.net tarafından hazırlanan Google Dokümanlar İnşaat Kontrol Listesi Şablonu

Bu kontrol listesi şablonuyla bir sonraki inşaat projenize hazırlanın. Bu şablon, sözleşme imzalanmasından son ev denetim kontrol listesine kadar tüm adımları kapsar. Günlük kontrol listesi şablonu olarak veya projenin başından sonuna kadar her şey için belge olarak kullanılabilir.

İnşaat takımınız yeni bir inşaatta veya kapsamlı bir tadilatta çalışıyor olsun, bu liste her adımı ve sorumlu müteahhidi takip etmenize yardımcı olacaktır. 👷

Bu sözleşme şablonlarına göz atın!

20. MS Excel Yapılacaklar Kontrol Listesi Şablonu

microsoft Excel aracılığıyla

Bu Microsoft Excel şablonu, yapılacaklar listesi oluşturmanıza ve bunları son teslim tarihine, önceliğine ve hayatınızda en alakalı olduğu alana göre kategorilere ayırmanıza yardımcı olur.

Kişisel, aile, ev ve iş projelerinize tek bir yerden genel bakış elde edin ve bu Excel biçimindeki renkli çubuk grafiklerle günlük ve haftalık ilerlemenizi izleyin. Çünkü günlük kontrol listenizi veya haftalık görevlerinizi görmek için grafikleri kim sevmez ki! 📊

21. BenCollins tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Kontrol Listesi Şablonu

via BenCollins

Bu basit yapılacaklar listesi şablonu, onay kutuları ve düzenlenebilir liste öğeleriyle günlük görevlerinizi izlemenin kolay bir yoludur. Kendi yapılacaklarınızı oluşturmanız gerekir, ancak bu, görevlerinizi izlemek, alışveriş listesi oluşturmak veya bir görevi tamamlamadan bir sonrakine geçmeniz gereken bir projeyi düzenlemek için esnek bir liste şablonu olmasını sağlar.

Organize karmaşık projeler için en iyi şablon değildir, ancak günlük kontrol listesi şablonu olarak idealdir.

10 Adet Daha Excel Kontrol Listesi Şablonu

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Bu kontrol listesi şablonlarıyla listenizdeki işleri tamamlayın

Bir kontrol listesi şablonu ile organize olmaktan işleri tamamlamaya doğrudan geçin. 📝

Yeni bir projeye başladığınızda yapılacak çok şey vardır. Küçük onay kutularını düzenlemek bunlardan biri değildir. Neyse ki, proje yönetimi sürecinizi hızlandırmak için birçok etkili kontrol listesi şablonu vardır.

Projenizle en alakalı kontrol listesini seçin, ardından gerçekten önemli olan işe koyulun. 🏊

ClickUp, hayatınızda her şeyi düzenlemenize yardımcı olarak, daha fazla projeyi tamamlamak için zihinsel gücünüzü korumanızı sağlar. 🧠

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