10 Ücretsiz Kalite Kontrol ve Güvence Şablonu (Excel ve ClickUp)

Projeleriniz ve süreçlerinizde tutarlı kaliteyi korumakta zorlanıyor musunuz? Ya da kalite kontrolleri yapma zamanı geldiğinde dağınık elektronik tabloları karıştırmaktan bıktınız mı? Yalnız değilsiniz.

Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmak, işinizin başarısı için çok önemlidir. Ancak, doğru araçlar olmadan bu çok karmaşık ve zorlu bir iş olabilir. Bu nedenle, Excel ve ClickUp'ta en iyi 10 kalite kontrol şablonunu bir araya getirdik.

Kalite kontrol iş akışlarınızı basitleştirmek için tasarlanmışlardır, böylece iş süreçleriniz optimize edilir ve çıktılarınız her zaman en yüksek standartları karşılar. 🏆

Kalite Kontrol Şablonu Nedir?

Kalite kontrol şablonu, ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin kalitesini kaydetmek, izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir belgedir ve bunların belirli bir dizi standarda uygun olmasını sağlar.

Örneğin, yeni bir taşınabilir hoparlör serisi üretiyorsanız, bir kalite kontrol planında tüm kaynaklar, ağırlık, boyutlar ve pil ömrü değerleri listelenebilir. Bu, her cihazın bu kriterlere göre kontrol edileceği anlamına gelir. Herhangi bir sorun tespit edilirse, ürün tüketiciye ulaşmadan önce takımınız bu sorunları giderir.

Bu, kusurlu ürünleri en aza indirir ve ürün yönetimi KPI'larını ve metriklerini karşılama şansınızı artırır.

İyi bir kalite kontrol şablonu nedir?

İyi bir kalite kontrol şablonunun özelliklerini bilmek, ürünlerinizi ve süreçlerinizi optimize etmek için doğru şablonu seçmenize yardımcı olur. Peki, nelere dikkat etmelisiniz?

Amaç: Şablonun, oluşturmak istediğiniz kalite kontrol süreciyle uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Uyumlu değilse, diğer özellikleri de muhtemelen uygun olmayacaktır

Net düzen: Şablonun düzeni, verilerin girilmesini, erişilmesini ve analiz edilmesini basit ve anlaşılır hale getirmelidir

Özelleştirilebilirlik: Şablonu, izlediğiniz belirli ürün, süreç veya hizmete uyacak şekilde değiştirebilirsiniz

Erişilebilirlik: Şablona her yerden ve her cihazdan erişilebilmeli, takım üyelerinin gerçek zamanlı güncellemeler ve geri bildirimler yapabilmesi sağlanmalıdır

Talimatlar: Şablonun nasıl kullanılacağına dair açık talimatlar içerip içermediğini kontrol edin. Bu, Şablonun nasıl kullanılacağına dair açık talimatlar içerip içermediğini kontrol edin. Bu, zaman kazanmanızı sağlar ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanızı garanti eder

10 Ücretsiz Kalite Kontrol Kontrol Listesi ve Güvence Şablonu

İşte Excel ve ClickUp'ta kullanıma hazır 10 ücretsiz kalite kontrol şablonu. Bir göz atın ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun şablonları bulun. ✨

1. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu, tüm kalite kontrol planlarınızı ve proje yönetimi ihtiyaçlarınızı düzenli tutmak için mükemmel bir gösterge paneli. Her proje için, iş standartlarını ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için geçmesi gereken kontrolleri listeleyin.

Her bir "kontrol"ü görevlere ve alt görevlere ayırın, ardından bunları takım üyelerine atayın. Bu kontrolleri kalite kontrol sürecinin kritik, önemli veya önemsiz yönleri olarak sınıflandırın ve bunları gerçekleştirirken izlenecek adımları ayrıntılı olarak belirtin. Bu, takımınızın çabalarına öncelik vermesine ve ne yapılması gerektiğini tam olarak anlamasına yardımcı olur.

Takımınız alt kontrolleri tamamladıkça, ilerleme çubuğu dolarak tamamlanma yüzdesini gösterir. Sonuçlarını ve yorumlarını doğrudan şablonun içine yazabilir ve kontrolü Yeni Onay'dan Onay Bekliyor'a taşıyabilirler.

Artık karar verici siz olacaksınız. İşlerini onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Onaylarsanız, ileride başvurmak üzere bir tarih ekleyebilirsiniz. Bu, kalite kontrol faaliyetlerinin geçmişini izlemeye yardımcı olur ve herkesin eylem ve kararlarından sorumlu olmasını sağlar.

İşte eğlenceli kısım: Bu iş akışını çok daha sorunsuz hale getirmek için yerel, kod gerektirmeyen Otomasyonlar aracını kullanın. Örneğin, bir kontrol incelemeye hazır olduğunda takım liderine uyarılar tetikleyebilir ve kontrolleri reddedilen takım üyelerine harekete geçmeleri için bildirim gönderebilirsiniz.

Bu kontrol listesi şablonu, manuel işi en aza indirir, hataları azaltır ve kalite kontrol sürecinizin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar. ⚙️

2. ClickUp Standart Çalışma Prosedürleri Belge Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Standart Çalışma Prosedürleri Şablonu

Standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), takımınızın iş süreçlerini nasıl yürütmesi gerektiğine dair adım adım bir kılavuz sağlar. Bu, hataları kaynağında en aza indirgemeyi amaçlayan, kalite kontrolüne (diğer adıyla kalite güvencesi) yönelik proaktif bir yaklaşımdır.

Dürüst olalım, SOP'leri sıfırdan oluşturmak çok iş gerektirir. Neyse ki, ClickUp'ın ClickUp Belgeleri içinde tasarlanmış Standart İşlem Prosedürleri Şablonu, bu zor işi sizin yerinize halleder.

Şablonu her departman için çoğaltın, böylece Satış, Pazarlama, İK vb. departmanların kendi SOP el kitapları olsun. Her el kitabı, departmanın prosedürlerini içerecek şekilde sayfalara bölünmüştür. Her sayfa aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

Başlık: Bu SOP ne hakkında?

Kalite Hedefleri: Prosedürün amacı, kapsamı ve hedefleri

RACI Matris: Prosedüre dahil olan Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen takım üyeleri Prosedüre dahil olan Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen takım üyeleri

Prosedür: Prosedürün anlaşılır adımlara ayrılması

Prosedür formları: Prosedür için gerekli diğer malzemeler

İpuçları ve notlar: Takımınızın SOP'yi iyileştirme konusunda fikirlerini paylaşabileceği bir alan

Elbette, şablon prosedürleri yazmak için bir yapı sağlar, ancak boşlukları doldurmak için içeriği yazacak birine ihtiyaç vardır. ClickUp Brain'e girin. 🤖

Doğru kelimeleri bulmak için sayısız saat harcamak yerine, ClickUp Brain, SOP'nizin her bölümü için araştırma yapmanıza, fikir üretmenize ve içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ilk taslaklarınızı hızlı bir şekilde düzenlemek ve içeriğinizi birden çok dile çevirmek için ek araçlar da içerir.

3. ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç ve Prosedürler Şablonu

Önceki şablonu gördükten sonra ilham aldınız ve bu SOP'leri uygulamaya koymaya hazırsınız. Peki, takımınızı aynı sayfaya getirmek? Söylemesi kolay, yapması zor. Ancak endişelenmenize gerek yok, ClickUp'ın Süreç ve Prosedürler Şablonu sizin için var.

İşletmenizin her departmanı için gerekli süreçleri ve SOP'leri listelemek için kullanın. Bunların her biri için, takımınızın belgelerde gerekli olan her bölümü kapsadığından emin olmak için özel bir denetim kontrol listesi ekleyin.

Her öğeyi bir takım liderine atayın, öncelik düzeyi belirleyin ve son teslim tarihini işaretleyin. Her ayrıntının doğru ve iş standartlarınıza uygun olduğundan emin olmak için, bu teslimatları son kontrol edecek bir onaylayıcı ekleyin. ✔️

Bir belgenin durumunu Araştırma, Dokümantasyon, Onay için, Revizyon için, Onaylandı ve Canlı olarak değiştirerek hızlı bir şekilde güncellemek istiyorsanız, Liste görünümünden Pano görünümüne geçin. Bu, takımınızın ilerlemesini bir bakışta görselleştirmek için de çok yararlıdır.

Ve son teslim tarihlerine uymak ve projeyi yolunda tutmak istiyorsanız, Zaman Çizelgesi görünümü işinizi kurtaracaktır. Ayrıca, proje sürelerini ayarlamak, yinelenen görevleri göstermek ve görevleri durumlarına veya Özel Alanlara göre renk kodlarıyla işaretlemek için de kullanabilirsiniz.

Bu şablonla, takımınızın kapasitesini zahmetsizce koordine edin ve ter dökmeden bu SOP'leri oluşturun.

4. ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu

Hiç bir iş sürecini açıklamaya çalışırken, bunu gösterebilecek bir resim olmasını dilediğiniz oldu mu? İşte burada ClickUp'ın Süreç Akışı Beyaz Tahta devreye girer. Bu, karmaşık iş akışlarını alıp bunları açık, takip etmesi kolay görseller haline dönüştürmekle ilgilidir.

ClickUp Beyaz Tahtalarında tasarlanmıştır ve örnek ve kılavuz olarak bir işe alım süreci ile birlikte gelir. Haritaladığınız herhangi bir süreç için çoğaltabilir ve değiştirebilirsiniz.

Şablonun iki ana bölümü vardır: en üstte sürece dahil olan paydaşlar ve altta onların eylemleri ve kararları. Noktaları birleştirerek sürecin A'dan Z'ye nasıl aktığını gösteren çizgiler kullanın. Sanatsal bir ruhunuz varsa renkler, şekiller ve boyutlarla oynayabilirsiniz. 🎨

Diğer ClickUp şablonları gibi, bu şablon da özelliklerini keşfetmenize ve belirli süreçlerinize göre özelleştirmenize yardımcı olacak bir "Başlangıç Kılavuzu" ile birlikte gelir. Takımınızın herhangi bir noktada yardım etmesini istiyorsanız, şablonu onlarla paylaşın, böylece düzenlemelerini, yorumlarını ve geri bildirimlerini ekleyebilirler.

5. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Müşteriler, takım, hatta komşunuz bile bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiği konusunda önerilerde bulunduğunda, ürün fikirleriyle boğulmak çok kolaydır. ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu ile tüm bu fikirleri anlamlandırın ve etkili bir ürün stratejisi oluşturun.

Ürün Talep Formu ile işe başlayın. Bu, herkesin Ürün Ana Backlog'unuza öneriler eklemek için kullanabileceği bir portaldır. Ancak dürüst olalım, her fikir peşinden gitmeye değer değildir. İşte bu noktada Etki Çaba Matrisi ve RICE puanı gibi önceliklendirme araçları devreye girer. 🛠️

Seçilen fikirler Haftalık Yürütme listesine taşınır. Görevlerin atandığı, işlerin başladığı ve proje kontrollerinin etkinleştirildiği yer burasıdır. Tercihinize göre görünümleri değiştirin: Görevleri elektronik tablo tarzında görmek için Tablo görünümü, görev durumlarına genel bakış için Pano görünümü, görev bağımlılıkları ve dönüm noktaları için Gantt görünümü ve son tarihleri planlamak ve yönetmek için Takvim görünümü.

Görevler ilerledikçe ve tamamlanmaya yaklaştıkça, bunları Ürün Yol Haritası listesine taşıyın. Bu, iç paydaşlara yaklaşan ürün özellikleri, geliştirmeler ve düzeltmelerin üç aylık bir Zaman Çizelgesi görünümünü sağlar. Bu yol haritası özellikleri uygulandığında, Sürüm Notları'nı kullanarak bunları belgelendirin ve duyurun.

Çok fazla fikir, çok az zaman mı var? Bu şablon, gerçek değerleri ayıklamak, ürün gereksinimlerini yönetmek ve bunları gerçeğe dönüştürmek için takımınızı bir araya getirmek için ihtiyacınız olan araçtır.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile proje raporlarınızı ve özetlerinizi otomatikleştirin

6. ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Önceki yol haritası şablonunu ihtiyaçlarınız için çok gelişmiş bulduysanız, ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu tam size göre olabilir. Ürün geliştirme yolculuğunuzu planlamak için daha basit ve daha görsel bir yol sunar.

Ürün geliştirme ve yönetim döngüsünde atmanız gereken tüm anahtar adımları, fikir üretme ve eleme aşamasından uygulama ve pazara sunuma kadar kuşbakışı bir görünümle inceleyin. Bu adımları daha küçük, eyleme geçirilebilir görevlere bölün, böylece takımınız yapılacaklar listesinde ne yapması gerektiğini net bir şekilde görebilir. ✍️

Bu görevleri aylara ve çeyrek dönemlere yayarken, ilerlemenizi kutlamak için anahtar dönüm noktalarını vurgulayın. Bu, bir adımı tamamen tamamlamadan bir sonrakine geçmek istemediğiniz şelale proje yönetimi yaklaşımını tercih ediyorsanız özellikle kullanışlıdır.

Bu şablon ClickUp Beyaz Tahtalar içinde oluşturulduğundan, kalemler, şekiller, zihin haritaları ve yapışkan notlarla yaratıcılığınızı konuşturarak şablonu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca son derece esnektir: renkleri, boyutları ve tuval öğelerinin pozisyonlarını ayarlayarak şablonun görünümünü ve fonksiyonlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz.

7. ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

Kalite kontrol testleri sırasında referans olarak kullanmak üzere çeşitli ürün modellerinizin özelliklerini belgelemek için bir yol mu arıyorsunuz? Öyleyse, ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu tam size göre.

Ürün modellerinizin donanım veya yazılım özelliklerini yakalarken, her ayrıntıyı not almak için özel alanları kullanın. Bir dizi akıllı telefonunuz olduğunu ve pil ömrünü, kamera çözünürlüğünü, depolama boyutunu vb. izlemek istediğinizi varsayalım. Bu şablonla, bu işlem boşlukları doldurmak kadar kolaydır.

Daha gelişmiş özellikler istiyorsanız, bunları ekleme özgürlüğüne sahipsiniz. Kendi Özel Alanlarınızı ekleyin, benzersiz görünümler oluşturun veya Otomasyonları entegre edin. Özelleştirin ve tamamen size ait hale getirin!

8. ClickUp Süreç Denetimi ve İyileştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Süreç Denetimi ve İyileştirme Şablonu

İş süreçlerini oluşturmak ve sürdürmek, bahçeye bakmak gibidir. Dikimden sonra, büyüme için budama ve optimizasyon yapmanız gerekir. ClickUp'ın Süreç Denetimi ve İyileştirme Şablonu bu konuda size yardımcı olur — iş süreçleri için bahçe aletleri setinizdir. 🧰

Her iş sürecini denetlemek için şablonun bir kopyasını oluşturun. Şablon, her biri benzersiz bir amaca hizmet eden dört ayrı liste içeren bir klasörde paketlenmiştir:

Model konsepti: Bu alanda kalite denetim görevlerinizi listeleyin ve planlayın. Bu, Bu alanda kalite denetim görevlerinizi listeleyin ve planlayın. Bu, mevcut süreçleri görsel olarak haritalandırmayı ve süreç değişikliklerini paydaşlara iletmeyi içerebilir

Süreç analizi: Kalite denetim kriterlerinizi tanımlayın ve bunları Süreç, Kaynaklar, Yönetim veya İzleme altında sınıflandırın. Her bir süreç kriterini değerlendirdikten sonra, bir denetim puanı verin, sorunları vurgulayın ve bunları çözmek için yöntemler yazın Kalite denetim kriterlerinizi tanımlayın ve bunları Süreç, Kaynaklar, Yönetim veya İzleme altında sınıflandırın. Her bir süreç kriterini değerlendirdikten sonra, bir denetim puanı verin, sorunları vurgulayın ve bunları çözmek için yöntemler yazın

CATWOE analizi: Bu, Müşteriler, Aktörler, Dönüşüm süreci, Dünya görüşü, Sahipler ve Çevresel kısıtlamalar anlamına gelir. İş hedeflerinin ve dış kısıtlamaların süreçleri nasıl etkilediğini hesaba katarak en etkili değişiklikleri oluşturabilirsiniz

Değişim yönetimi: Süreç değişikliklerini uygulamak ve geçişleri yönetmek için sistematik bir yaklaşım benimseyin

Daha küçük iş değişiklikleri için, muhtemelen yalnızca model konsepti ve süreç analizi listelerini kullanmanız gerekecektir. Diğerlerini yalnızca kullanım durumunuza uygunsa eklemeyi düşünün. Bu rapor şablonu, iş süreçlerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için mükemmeldir.

9. Vertex42 tarafından Excel Kalite Kontrol Grafiği Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Süreçleri belirlenen standartlara uygun tutmak, özellikle en küçük hataların önemli sonuçlara yol açabileceği mühendislik gibi alanlarda zor olabilir. Neyse ki, Excel Kontrol Grafiği Şablonu, varyasyonları kolayca izlemenizi ve böylece hızlı bir şekilde düzeltici önlemler almanızı sağlar.

Bu kalite kontrol planı şablonu, örnek ortalamasını ve aralığını, ayrıca örnek ortalamasını ve standart sapmayı izlemek için kullanıma hazır grafiklerle birlikte gelir. Verilerinizi girmeniz yeterlidir; şablon, merkez çizgisi ve kontrol sınırları ile birlikte kontrol grafiklerini oluşturur, böylece eğilimleri ve anormallikleri tespit etmek çok kolay hale gelir. 📈

Kontrol grafiklerinin yanı sıra, şablon Cp, CPU, CPL, Cpk ve yüzde verim gibi ölçümleri de hesaplar. Bunlar, sürecinizin hedefe ulaşıp ulaşmadığını veya biraz ayarlamaya ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için çok yararlıdır.

Şablon öncelikle bir eğitim aracı olarak tasarlanmış olsa da, temel süreç kontrol uygulamaları için de yararlı bulabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar, belgeler veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

dMAICTools aracılığıyla

Elektronik cihazlar, araba parçaları veya ilaçlar üretiyor olsanız da, her öğe belirli güvenlik ve kalite kontrol standartlarını karşıladığından emin olmak için test edilmelidir.

Peki, bu hassasiyet ve tekdüzeliği her seferinde sağlamak için üretim sürecinizi nasıl planlayabilirsiniz? Excel Kontrol Planı Şablonunu kullanın.

Başlık alanı, kayıt tutma ve ileride başvurmak üzere kontrol planıyla ilgili aşağıdaki ayrıntıları saklamanıza olanak tanır:

Referans sayısı: Kullanılan kontrol planının sürümü

Revizyon tarihi: Kontrol planı sürümünün onaylandığı tarih

Parça sayısı: Testin yapıldığı mühendislik çizimi veya bileşen

Onaylayanlar: Kontrol planındaki tüm ayrıntıları onaylamak için anahtar paydaşlar tarafından imzalanır

Bu kalite kontrol planı şablonunun gövdesi, bileşende gerekli testleri yaptıktan sonra test sonuçlarını kaydettiğiniz yerdir. İşlem adı, değerlendirme yöntemi, örnekleme gereksinimi, kontrol yöntemi ve tepki planı gibi anahtar ayrıntıları girmeniz gerekir.

Kalite Kontrol Şablonlarıyla Kalite Güvencesini Sağlayın

Tutarlı ürün kalitesi ve yüksek iş standartlarını korumak istiyorsanız, kalite kontrolünden kaçınamazsınız. Kalite yönetiminizi kolaylaştırmak, en iyi kalite standartlarını korumak ve müşterilerinizi mutlu ve sadık tutmak için bu ücretsiz kalite kontrol planı şablonlarını kullanın. 🤩

Proje kalite kontrolünün yanı sıra, ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığı, iş sektörünüz ne olursa olsun, iş akışlarınızın tüm alanlarını sorunsuz bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.