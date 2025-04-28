10 Ücretsiz Basit İş Sözleşmesi Şablonu ve Anlaşması

İş dünyasında söz vermek veya söz vermek yeterli değildir; her anlaşma bir sözleşme ile desteklenmelidir. ?

Yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme, yanlış anlaşılmaları önlemek için tüm tarafların beklentilerini tanımlayarak, yasalarca uygulanabilir resmi taahhütleri ana hatlarıyla belirtir.

Hassas bir şekilde hazırlanmış sözleşmeler, anlaşmazlıkları önler ve tüm taraflar için uyum sorunları riskini azaltır. Öte yandan, zayıf bir sözleşme veya hizmet anlaşması size çok pahalıya mal olabilir: yorucu mahkeme süreçleri, avukatlık ücretleri, ihlal cezaları ve itibar kaybı gibi.

Özellikle pahalı iş anlaşmaları için risklerin bu kadar yüksek olduğu durumlarda, sözleşme taslağı hazırlamak sinir bozucu olabilir. Kusursuz yasal iş anlaşmaları oluşturmanın stressiz bir yolunu arıyorsanız, uygun sözleşme şablonlarına ihtiyacınız var.

Bunların nasıl olması gerektiğini keşfedin ve piyasada bulunan en iyi 10 seçeneği inceleyin!

İş Sözleşmesi Şablonu Nedir?

Yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için belirli bir şekilde düzenlenmesi gerekir. İşlem, ödeme koşulları, sözleşme anlaşması ve ilgili tüm taraflar için genel yasal anlaşmaya uygun formülsel hukuki ifadeler ve jargon kullanmanız gerekir; bu da hukuk bilgisi olmayan kişiler için zor olabilir.

İşte burada iş sözleşmesi şablonları devreye girer. Bu araçlar, hukuki uzmanlık gerektirmeden kapsamlı sözleşmeler yazmanıza yardımcı olur. ?‍⚖️

Şablon, üzerinde çalışabileceğiniz standart bir çerçeve sunarak taslak hazırlamayı basitleştirir. Sözleşme veya ortaklık anlaşmalarının konusuyla ilgili, sektörde kabul görmüş standart ifadeler ( boilerplate clauses) içerir

İş sözleşmesi şablonlarının evrensel nitelikte olmadığını ve belirli ülke veya sektöre bağlı olduğunu unutmayın. Bazıları, satıcı-müşteri ilişkisini içeren tüm iş işlemlerine uygundur. Ancak, bağımsız yüklenici veya kira sözleşmesi gibi diğerleri, gayrimenkul satın alma veya çalışan iş tanımı gibi belirli bir durum için şart ve koşulları ana hatlarıyla belirtir.

World Commerce & Contracting (eski adıyla IACCM) tarafından yapılan bir karşılaştırma çalışmasına göre, yapılan sözleşmelerin yarısından fazlası yanlış şablona dayalıdır ve bu da uyum sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doğru şablonu kullanmak çok önemlidir!

İyi bir sözleşme şablonu nedir?

Tekrarlayan anlaşmalar ve işlemler için kullanabileceğiniz bir sözleşme yapısına veya duruma özel bir şablona ihtiyacınız olsun, kaliteli bir ortaklık sözleşmesi şablonunun sahip olması gereken belirli özellikler vardır.

Genel olarak, aşağıdaki özelliklere sahip sözleşme şablonlarını arayın:

İlgili bölümler: Şablon, sözleşmeyi mantıklı bir şekilde düzenlemek için geleneksel bir yapıya sahip olmalıdır. Şu unsurların bulunduğundan emin olun: Uygun standart hükümler İmza ve mühür gibi temel alanlar için bloklar Olası anlaşmazlıklara karşı koruma sağlamak için tanımlanmış tazminat bölümleri Uygun standart hükümler İmza ve mühür gibi temel alanlar için bloklar Olası anlaşmazlıklara karşı koruma sağlamak için tanımlanmış tazminat bölümleri Özelleştirilebilirlik: Önceden tanımlanmış maddeleri söz konusu işlem veya hizmete kolayca uyarlayabilmelisiniz. Şablon yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir olmalıdır İşbirliği araçları: Şablon, tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaklar, çalışanlar ve tedarikçilerle gerçek zamanlı düzenleme imkanı sunmalıdır İzlenebilirlik: Sözleşme değişikliklerini izlemenizi sağlamalıdır. Sık güncellenen anlaşmalar için şablon, revizyon ve onay sürecini hızlandırmalıdır Yüksek kullanılabilirlik: Hukuk bilgisi olmayan bir kişi bile belgeyi ilk bakışta kullanabilmelidir. Yüksek kaliteli sözleşme şablonları, kullanıcıya yardımcı olmak için yerleşik kılavuzlar içerir

Uygun standart hükümler

İmza ve mühür gibi temel alanlar için bloklar

Olası anlaşmazlıklara karşı koruma sağlamak için tanımlanmış tazminat bölümleri

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduğunu ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına gelir. Peki tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeler, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Sözleşme Şablonu

Genel iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için 10 sözleşme şablonu içeren bir liste hazırladık. Seçim kriterlerimiz genel işlevsellik, dil tutarlılığı ve kullanım kolaylığı gibi faktörleri kapsıyordu.

1. ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu, her türlü işlem için ayrıntılı sözleşmeler oluşturmanıza yardımcı olabilir

Alıcı-satıcı anlaşmalarını kolaylaştırmak için çok amaçlı, basit bir sözleşme veya hizmet sağlayıcı şablonu mu arıyorsunuz? ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu, başlangıç için ideal bir seçimdir!

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon %100 ölçeklenebilir, böylece küçük ve büyük işletmeler somut, kapsamlı sözleşmeler hazırlamak için kullanabilir. Dokuz standart bölüm ile satıcı veya alıcı kapasitesinde ticari sözleşmeler taslakları hazırlayabilirsiniz:

Başlık Sunulan Hizmetler Karşılıklar ve Ücretler İptal Yürürlükteki Yasa ve Yasal Ücretler Sunulan Garantiler Ayrılabilirlik Feragat ve Değişiklikler Tam Anlaşma

Buradaki standart hükümler mükemmel bir şekilde tamamlandı; sadece Taraf A ve Taraf B'nin ayrıntıları, sunulan hizmetler ve garantiler, karşılıklı yükümlülükler ve tahmini tamamlanma tarihleri gibi ayrıntıları girmeniz yeterlidir. Karışıklığı önlemek için doldurmanız gereken kısımlar parantez içinde vurgulanmıştır.

Bölümleri tamamladıktan sonra, Onay sayfasına geçin. Bu sayfada, ilgili taraflar sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmek için imzalarını atarlar. ?️

Faturanızın nasıl görünmesi gerektiği konusunda bir başlangıç noktasına ihtiyacınız varsa, iş hizmetleri için fatura şablonumuza göz atın.

Tüm ClickUp şablonları gibi, bu şablon da takım işbirliğini sağlar; görevler oluşturabilir, yönetebilir, iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sözleşme taslakları hazırlayabilir ve yapılan değişiklikleri izleyebilirsiniz.

2. ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonu ile müşterilerinize hizmetleriniz ve proje planı hakkında ayrıntılı bilgi verin

Rekabetçi bir ortamda yeni bir müşteri peşindeyken, tüm temelleri kapsamak ve şirketinizin doğru seçim olduğunu göstermek istersiniz. Kazanan teklifler hazırlamanıza yardımcı olacak ClickUp Teklif Sözleşmesi Şablonuna güvenin! ✌️

Bu şablonla, ilgi çekici teklifler yazmak için tam destek alırsınız. Belgeye taraf bilgilerini ekleyerek başlayın. Ardından, güçlü yönlerinizi objektif bir şekilde sunmak için işçilik maliyetleri, ödeme ayrıntıları, malzemeler veya ekipman kiralama sözleşmeleri gibi çeşitli proje ayrıntılarını özetleyin.

Ön tanımlı çerçeve, okuyucunun teklifin önemli unsurlarını gözden geçirebilmesini sağlar. Yapısı şu şekildedir:

Amaç

Sunulacak Hizmetler

Fiyat

Zaman çizelgesi

Proje Planı ve Ödeme Planı

İş Dağılım Yapısı

Anahtar tarihler

Şartlar ve Koşullar

Özenle tasarlanmış bölümler, rakip teklifler arasında kolay karşılaştırma yapmanızı sağlar. Teklifi daha ayrıntılı hale getirmek için alt bölümler ekleyebilirsiniz.

Şablonun örnek metnini teklifinize uyacak şekilde düzenleyin. İş planını netleştirmek için grafikler, resimler, tablolar ve çizelgeler ekleyin.

Uzun vadeli projeler için, teklif öncesi ve sonrası toplantılarda şablonu ekip arkadaşlarınızla paylaşarak önerilen hizmetlerin karlılığını iki kez kontrol etmenizi öneririz.

3. ClickUp Sözleşme Eki Şablonu

Bu Şablonu İndirin Mevcut bir sözleşmede kolayca değişiklik yapmak için ClickUp Sözleşme Eki Şablonunu kullanın

Sözleşmeler imzalanıp mühürlenebilir, ancak bunlar kesin midir? Ekler varsa, pek sayılmaz. ?️

Ek, mevcut bir sözleşmeye bazı bölümleri değiştirmek veya yeni bölümler eklemek için eklenen yasal bir belgedir. Yasal olarak bağlayıcı bir belge hazırlamak, istenmeyen tutarsızlıklar veya boşluklar yaratma riski olduğu için bir kabusa dönüşebilir.

ClickUp'ın Sözleşme Eki Şablonunu kullanın — mevcut bir sözleşmeyi bozmadan değiştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır!

Şablonu kullanarak orijinal sözleşmeye uygun değişiklikler yapın. Belge, sözleşme adı ve tarihi, değişiklikler veya eklemeler ve yürürlük tarihi gibi ilgili bölümleri doldurmanız için size yol gösterecektir.

Aşağıdaki hususlarda orijinal sözleşmeyi aynen yansıtabilirsiniz:

Dil

Biçimlendirme

Tema ve yazı tipi stili

Değişiklikleri elektronik olarak tamamlıyorsanız, dijital imzanızın bir fotoğrafını yükleyin ve işlem tamamdır.

Tüm bilgilerin merkezi bir yerde tutulmasını ve kayıtlarınızın kusursuz olmasını sağlamak için, nihai sözleşmeyi ClickUp Belgeleri' ne bağlayın veya CRM iş akışlarınıza ekleyin.

4. ClickUp Catering Sözleşme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Sözleşmeleri hazırlamak konusunda endişelenmeyi bırakın ve ClickUp Catering Sözleşme Şablonu ile birinci sınıf hizmet sunmaya odaklanın

Catering işi yeterince stresli, ancak son derece ayrıntılı müşteri sözleşmelerini hazırlamak ekstra sinir bozucu olabilir.

Neyse ki, ClickUp Catering Sözleşme Şablonu sayesinde bu bir sorun değil!

Bu ücretsiz sözleşme şablonu, catering hizmetlerinizi ayrıntılı olarak özetlemenizi ve maliyet ve teşvikler, tedarik ve personel sınırları gibi alanlarda sorumlulukları belirlemenizi sağlar. Müşterilerin beklentileri için parametreleri tanımlar, böylece yasal olarak bağlayıcı bir belgede yanlış anlaşılmalara yer kalmaz.

Şablon, hem şirket içi hem de şirket dışı catering anlaşmaları için işe yarayan önceden hazırlanmış bölümler içerir. Mekan Koordinasyonu, Menü ve Etkinlik Özellikleri gibi seçenekleri özelleştirerek takımınızın hizmeti nasıl sağlayacağını açıklayın. Ek A: Catering Menüsü bölümüne ayrıntılı bir menü (herhangi bir dosya biçiminde) ekleme seçeneğiniz vardır. ?

Catering sözleşmeleri genellikle anlaşmazlıklara yol açan öngörülemeyen durumları beraberinde getirebilir. Bunu göz önünde bulundurarak, Sağlık Uygunluğu, Yasal Yargı Yetkisi, Sınırlamalar ve Telafi Yolları, İptal ve Sigorta için standart hükümler ekleyebilirsiniz.

Birden fazla müşteriyi yönetiyorsanız ve çok işiniz varsa (kelime oyunu kasıtlıdır), şablonu çalışanlarınızla paylaşarak taslak hazırlama veya hizmet yönetimi görevlerini onlara devredin.

Belirli yasalar ve kısıtlamalar için hukuki danışmanlık alın, ancak başlangıç için bu tür ücretsiz sözleşme şablonlarını kullanabilirsiniz!

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5. ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonunu kullanarak hizmetlerinizi, şartlarınızı ve koşullarınızı özetleyin ve yanlış anlaşılmaları önleyin

Temizlik işi yapıyorsunuz diye, kötü yazılmış sözleşmelerden kaynaklanan karışıklıkları temizlemek zorunda değilsiniz. ?

ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonu, müşterilerinizle aranızdaki yanlış anlaşılma riskini en aza indirgemek ve imajınızı tertemiz tutmak için tam da ihtiyacınız olan şey!

Şablon, hizmetinizin her yönünü ele almak için net bölümlere ayrılmıştır; ne yapacağınız, ne zaman, nerede ve ne sıklıkta yapacağınız da dahil. Görevleriniz girdi kısıtlamaları olan alanlara genişlerse, tesis yetkilendirmesi ve gizlilik hakkında ayrıntılar da ekleyebilirsiniz.

Temizlik zorlu bir iş olsa da, şablonu kullanmak nispeten kolaydır. Tek yapmanız gereken, işaretli alanları doldurmak ve profesyonel görünümlü bir sözleşmeyi anında imzalamaya hazır hale getirmektir!

Temizlik işleri genellikle birden fazla müşteri kategorisi ve gereksinimi ile ilgilendiğinden, şablonu çoğaltarak farklı hizmet türleri için hazır çerçeveler oluşturabilirsiniz. Bu, taslak hazırlama süresinden tasarruf etmenizi, iç süreçleri iyileştirmenizi ve zaman içinde müşterileri elde tutmanıza yardımcı olabilir.

6. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Proje yöneticileri, ClickUp'ın bu tak ve çalıştır sözleşme şablonunu çok sevecekler

Proje yönetimi (PM) sözleşmeleri, olağan hizmet sözleşmelerinden farklıdır. Müşteri ile proje yöneticisi arasındaki ilişkiyi tanımlar ve hizmetin kapsamının geniş olması nedeniyle, en ufak bir ihmal bile maliyetli hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.

Bu nedenle, faizlerinizi korumak için temsil ve karşılıklı anlayış gibi genel PM anlaşma ilkelerini kapsayan ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonuna ihtiyacınız var.

Bağımsız bir yüklenici olarak PM hizmetleri sağlıyor veya dış kaynak kullanıyor olsanız da, şablon her iki takım için de işe yarayabilir. Proje yönetimi faaliyetlerini denetlemek için tam zamanlı bir hukuk danışmanı tutamayan yeni kurulan şirketler için özellikle yararlıdır.

Bu şablon, sözleşme için gerekli yasal ifadeleri içerir, ancak dili kolay anlaşılırdır. Ayrıca, taslak hazırlama sürecinde size yardımcı olacak yerleşik bir kılavuz da bulunur.

Örneğin, Fatura Düzenleme bölümüne ne ekleyeceğinizden emin değilseniz, şablon, iş sözleşmesinde belirtilmesi gereken fatura ve gecikme ücreti unsurlarının yanı sıra belirli ödeme ayrıntılarını da gösterir.

Şablonu diğer ödeme ayrıntılarıyla özelleştirin, örneğin:

Tahmini proje bütçesi

Saatlik, haftalık veya aylık ücretler

Deneme dönemi geri ödemeleri

7. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Çalışanların hak ve sorumluluklarını, hizmetleri ve uzmanlıkları için şirket garantilerini belirtmek için iş sözleşmesi şablonumuzu kullanın

Bir iş sözleşmesi, bir iş pozisyonu hakkında bilgi içeren bir ansiklopedi gibi işlev görür ve potansiyel iş hukuku anlaşmazlıklarında doğru bilgi kaynağı olur. Ancak bu, karmaşık bir belgedir ve hazırlanması kolay bir iş değildir.

Yasal olarak sağlam bir iş sözleşmesi ve iş anlaşması üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak ClickUp İş Sözleşmesi Şablonuna güvenin. ✅

Şablon, farklı rollere uyacak şekilde maaş planı ve fazla mesai politikasından beklenen ofis davranışlarına kadar tüm temel bileşenleri kapsar. Şartlar ve koşullar üç ana bölüme ayrılmıştır:

Genel İstihdam Politikası: İşe alım ve işten çıkarma kurallarının tanımlanması Genel İşyeri Politikası: Dakiklik ve ücretlendirme gibi alanları kapsar İç Politikalar: Ofis davranışları, gizlilik ve madde kullanımı konusunda şirketin tutumunu netleştirme

Bu bölümler, bir çalışanın belirli hak ve görevlerini hesaba katmak için istediğiniz kadar alt bölüme sahip olabilir. Gereksiz bir maddeyi silmek şablonun yapısını etkilemez.

8. ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonunu kullanarak iş amaçlı bir mülkün kiralanmasına ilişkin ayrıntıları özetleyin

Ticari kira sözleşmesinin inceliklerini anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Ticari Kira Sözleşmesi Şablonunu kullanarak ilgili tüm tarafların faizlerini koruyun.

Bu şablon, aşağıdakiler gibi çeşitli ticari kiralama senaryoları için kiracı/kiralayan ile ev sahibi/kiralayan arasındaki hükümleri belirlemenize yardımcı olur:

Perakende, ofis veya park alanı kiralama

Yeni ekipman edinme

Gayrimenkul veya endüstriyel arazi için kiralama-satın alma sözleşmesi yapma ödeme ayrıntıları

Şablon, tesislerin kiralanma amacından kiracı yükümlülüklerine kadar her şeyi kapsar. Vurgulanan kısımları düzenleyerek güvenlik depozitosu, ödeme koşulları, alt kiralama kuralları, yenileme hükümleri ve sigorta yükümlülükleri gibi alanları tanımlayın.

Şablonu iç belgelere bağlayarak kira verilerini merkezi bir yerde tutabilir ve herkesin izleyebilmesini sağlayabilirsiniz.

Büyük bir kira portföyü yönetiyorsanız, iş yükünüzü paylaşmak için şablonu kullanın.

Bir depo kiralamak ve yönetimini bir astınıza devretmek istediğinizi varsayalım. Bu durumda, şablona gidip mağaza müdürünüz için emlak vergisi ödeme veya yenileme evraklarını hazırlama gibi idari görevleri ekleyebilirsiniz.

9. Template.net tarafından hazırlanan Word Bağımsız Sözleşme Şablonu

Template.net'in Word Bağımsız Sözleşme Şablonunu kullanarak her amaç için kişiselleştirilmiş sözleşmeler oluşturun

Microsoft Word için temel iş sözleşmesi şablonu arıyorsanız, Template.net'in Word Bağımsız Sözleşme Şablonu'nu inceleyin.

Bu basit ortaklık sözleşmesinin en sevdiğiniz özelliği, kullanıcı dostu olmasıdır. Şirket logonuzu ekleyebileceğiniz, ilgili tarafları, tarihleri ve diğer tanıtıcı bilgileri girebileceğiniz bir ön sayfa içerir.

Şablonun ana kısmı altı ana bölümden oluşur:

Taraflar Karşılık ve Ödeme Koşulları Sözleşmeler, Beyanlar ve Garantiler Genel Hükümler Uygulanabilir Hukuk İmzalar

Metin ekleyin veya kaldırın, yazı tiplerini düzenleyin ve markanızın tercihlerine uygun bir sözleşme oluşturun. Bu şablon, Google Dokümanlar biçiminde de mevcuttur, bu da bir dereceye kadar işbirliğine olanak tanır.

Bazı kullanıcılar şablonun çok amaçlı yapısını sıkıcı bulabilir, ancak bu onun cazibesinin bir parçasıdır. Bu yapı, belirli bir anda ihtiyacınız olan herhangi bir sözleşmeyi şekillendirmenize olanak tanır, ancak kendi özel standart maddelerinizi eklemeniz gerekebilir. ?

10. Signaturely tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Satıcı Sözleşmesi Şablonu

Signaturely'nin Google Dokümanlar Satıcı Sözleşmesi Şablonunu kullanarak, mal veya hizmetlerin karşılığında ödenecek bedelin belirlenmesi ile ilgili ayrıntıları özetleyin

Ofis malzemeleri mi bitti? Yoksa WiFi mi çalışmıyor? Tedarikçiye ulaşma zamanı. ☎️

Ortalama bir şirket, faaliyetleri için kritik öneme sahip öğe ve hizmetlerin tedarikini kesintisiz sağlamak için ömrü boyunca yüzlerce tedarikçi listesi tutar. Her belgeyi hazırlamak için kaynak harcamak yerine, Signaturely'nin Google Dokümanlar Tedarikçi Sözleşmesi Şablonunu kullanın.

Şablon, ödeme koşulları, son tarihler ve hizmet sözleşmesinin teslimatları ile ilgili beklentileri özetleyerek, alışverişin ayrıntılarını tanımlar. Gerekli bölümler önceden doldurulmuştur—bunları gözden geçirmeniz ve boş alanlara ilgili bilgileri eklemeniz gerekir.

Herhangi bir standart şablon gibi, son dakika iptalleri ve şiddetli hava koşulları gibi olası senaryolar için tazminat bölümleri de mevcuttur. ?

Şablonun evrensel yapısı sayesinde, etkinlik planlayıcılarından peyzaj şirketlerine kadar çeşitli hizmetler için kullanabilirsiniz.

Şablon, kişisel senaryolar için de işe yarar. Örneğin, bir düğün planlıyorsanız, çiçekçi veya pastacı için bireysel sözleşmeler hazırlamak için kullanabilirsiniz.

Ücretsiz sözleşme şablonlarıyla sözleşme hazırlama konusunda profesyonel olun!

Kabul edelim, sözleşme taslağı hazırlamak en heyecan verici işlerden biri değildir. Sıkıcı ve tekrarlayıcıdır, ancak yine de işin vazgeçilmez bir parçasıdır. ?

Listemizdeki akıllı sözleşme şablonları ile sıfırdan taslak hazırlama zahmetinden kurtulun. Hepsi özelleştirilebilir ve doğru kullanıldığında manuel hata riskini önemli ölçüde azaltabilir!