Müşteri Kaybını Azaltan 8 Müşteri Kazanımı Adımı (Şablonlarla)

Başarı!

Ajansınıza yeni bir müşteri kazandınız. Artık, takımınıza yatırım yaparak en doğru kararı verdiklerini onlara göstermeye hazırsınız.

Sözleşmeyi imzalatmış olsanız da, bu yeni müşterileri kazanma süreciniz henüz tamamlanmış sayılmaz. Evrak işleri tamamlandıktan sonra, yeni müşterilerin bekleyebilecekleri her şeyi (ve her adımı) onlara göstererek ajansınıza güven aşılamak için müşteri kazanım sürecini bir adım daha ileriye götürmeniz gerekir.

Wyzowl tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların %88'i, müşteri kazanımı ve eğitici içeriğe öncelik veren bir işte daha sadık kalacaklarını belirtmiştir.

Aslında, ajanslar müşteri kazanımı öncesi girişimlere sayısız saat ayırırken, eksiksiz bir müşteri kazanımı deneyimi sunarak sonrasında müşteri ilişkisini beslemek de aynı derecede önemlidir.

Müşteri Onboarding Nedir?

Müşteri onboarding, yeni müşterileri bir işletmeye entegre etme ve güçlü ve verimli bir iş ilişkisi kurma sürecidir. Gelecekteki etkileşimlerin tonunu belirlediği ve güven ile karşılıklı anlayışın oluşmasına yardımcı olduğu için, müşteri-işletme ilişkisinde çok önemli bir adımdır.

Bu süreç, müşterilerin ürünün tüm özelliklerini ve avantajlarını öğrenmelerine yardımcı olarak ürünün tam değerini anlamalarını sağlar ve böylece müşteri kaybı riskini azaltır.

Müşterilerle uzun vadeli başarıyı garantilemek için, potansiyel müşteri oluşturmaya harcadığınız çabayı müşteri kazanımına da ayırın.

İlk izlenim önemlidir. İyi bir müşteri kazanım süreci, beklentileri belirler, kapsamın genişlemesini önler ve olumlu bir müşteri deneyimi yaratır; bu da markanızı güçlendirir ve karlılığınızı artırır.

Müşteri onboarding örnekleri

Müşterinin ihtiyaçlarına ve sunduğunuz hizmetlerin niteliğine bağlı olarak, üç tür müşteri onboarding sürecinden birini seçebilirsiniz:

Sanal müşteri kazanımı: Bu tür bir müşteri kazanımı ş akışında, her şey çevrimiçi belgeler, video konferanslar ve dijital müşteri kazanımı yazılımı aracılığıyla uzaktan yönetilir.

Yüz yüze onboarding: Ürün veya hizmetin doğası gereği karmaşıksa ya da fiziksel donanım içeriyorsa, müşteri yüz yüze bir onboarding sürecini tercih edebilir. Bu durumda, ofiste veya önceden belirlenmiş bir mekanda, müşteriye ve takımına bilmeleri gereken her şeyi yüz yüze anlatırsınız.

Hibrit müşteri kazanımı: Bu tür bir müşteri kazanımı süreci, sanal ve yüz yüze etkileşimin bir karışımıdır. Bu karışım, müşterinin gereksinimlerine göre değişebilir.

ClickUp'ın Müşteri Onboarding Şablonu ihtiyacınız olan her şeyi sunar! Bu onboarding şablonu, müşteri ihtiyaçlarını anlamanıza ve onlara özel bir onboarding deneyimi sunmanıza yardımcı olur.

Müşteri Onboarding'i Neden Önemlidir?

Müşteri onboarding süreci, müşteri-işletme ilişkisinde karşılıklı anlayışı tesis etmeye, müşteri memnuniyetini artırmaya, verimliliği yükseltmeye ve başarı ve uzun soluklu bir ortaklık için ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olan hayati bir adımdır.

Müşteri onboarding'inin önemli olmasının anahtar nedenleri şunlardır:

Daha iyi anlama: Müşteri kazanımı, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu bilgiler, ilişkinin verimlilik ve başarı açısından çok önemlidir. Artan müşteri memnuniyeti: Müşteriler kendilerini hoş karşılanmış ve değer verilmiş hissettiklerinde, aldıkları hizmetlerden daha fazla memnun olurlar ve işine sadık kalırlar. Müşteri kazanımı, olumlu bir ilk izlenim yaratmaya ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yardımcı olur Verimlilik artışı: İyi yapılandırılmış bir onboarding süreci, yeni müşterilerin işe İyi yapılandırılmış bir onboarding süreci, yeni müşterilerin işe entegrasyonlarını kolaylaştırarak kafa karışıklığını azaltır ve hata riskini en aza indirir Daha güçlü ilişkiler: Müşteri kazanımı, güven oluşturmaya ve müşteriler ile işletmeler arasında güçlü, uzun soluklu ilişkiler kurmaya yardımcı olur. Bu da müşteri sadakatinin artmasına ve tekrar iş yapılmasına yol açabilir Daha fazla satış: İşletmeler genellikle kiminle çalışacaklarına, alabilecekleri onboarding desteğine göre karar verir. Sağlam bir müşteri onboarding planınız olduğunda, satış takımınız daha fazla anlaşma kapatacaktır

8 Adımlı Müşteri Kaydı Süreci

Müşteri onboarding sürecinizi iyileştirmenize veya ölçeklendirmenize yardımcı olmak için, yeni müşterilerinizi en başından itibaren etkileyecek adımları ve bazı yararlı şablonları bir araya getirdik.

Hadi başlayalım!

1. Ajansınız ve sunulacak hizmetler konusunda net beklentiler belirleyin

Başardınız! Sonunda müşteriniz haline gelen potansiyel müşteriyle ilişki kurmak için harcadığınız haftaları veya ayları kutlamanın zamanı geldi. Onlar da hissetti, siz de hissettiniz ve bu, kendinizi onlara sevdirebileceğiniz parlak ve ışıltılı yeni bir fırsat.

Doğru bir müşteri kazanım süreci yapılacak iki şey vardır:

Müşterinize, ajansınızla iş yapmakla doğru seçimi yaptığını teyit edin.

Müşterinin bu ilişkiden ne bekleyebileceğini net bir şekilde özetleyerek tüm belirsizlikleri ortadan kaldırın.

İlki eğlenceli kısımdır ve geleneksel olarak yeni müşterinize bir hoş geldiniz mektubu veya e-posta ile bir teşekkür belirteci göndererek tamamlanır. Ajansınızın vermek istediği izlenime bağlı olarak, bu bir marka promosyon ürünleri paketi veya bazı ikramlar olabilir.

Bu iyi niyet gösterileri, ajansınızın yeni müşteriler tarafından sadece bir tedarikçi değil, bir ortak olarak görülmesini sağlar. Bu küçük dokunuşlar, Net Promoter Score (NPS) puanınızı artırmada da harikalar yaratır.

İkinci adım olan beklentilerin belirlenmesi, müşterinin sizden ne bekleyebileceğini açıkça özetleyen bir tanıtım e-postasıyla en iyi şekilde tamamlandı. Bu e-posta, müşteri onboarding sürecini tanımlamalı, irtibat kişilerini tanıtmalı, sonraki adımların net bir zaman çizelgesini içermeli ve bir müşteri onboarding kontrol listesi sunmalıdır.

Bu şeffaflık, yeni müşterilerinize iyi bir yatırım yaptıklarına dair güven verir ve dönüşüm ile onboarding süreci arasındaki boşluğu doldurur; böylece kendilerini belirsizlik içinde bırakılmış gibi hissetmezler.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak müşterilerin onboarding sürecindeki ilerlemelerini izleyin, dönüm noktalarını kutlayın ve ilerlemelerini sağlayın. Örneğin, bir potansiyel müşterinin durumunu "potansiyel müşteri"den "yeni müşteri"ye değiştirdiğinizde, hoş geldin hediyesi gönderilmesini hatırlatıcı olarak müşteri operasyon takımınıza otomatik olarak etiket atılmalıdır.

2. Müşteri onboarding anketi tasarlayın ve gönderin

Satış süreciniz sırasında, birbirinize uygun olduğunuzdan emin olmak için muhtemelen müşteriye ilişkin bir ön değerlendirme yaptınız. Artık müşteri sözleşmeyi imzaladığına göre, ne aradığını daha derinlemesine incelemenin zamanı geldi. Müşteri onboarding anketini doldurmanın zamanı geldi.

Onboarding anketi, iyi bir müşteri onboarding sürecinin önemli bir adımıdır. Müşterinin beklentilerini ve bu beklentileri karşılamanıza yardımcı olabilecek mevcut kaynakları anlamanıza yardımcı olur.

Örneğin, müşteri onboarding anketleri sunduğunuz ürün veya hizmete göre değişiklik gösterir, ancak ekleyebileceğiniz birkaç soru şunlardır: Ürünümüzün/hizmetimizin, ICP'nizi müşterilere dönüştürmenize nasıl yardımcı olmasını umuyorsunuz?

Ürünümüz/hizmetimizle genel olarak hangi hedeflere ulaşmak istiyorsunuz?

Önümüzdeki altı ay veya bir yıl içinde hangi KPI'ları hedefliyorsunuz?

Bütçenizi nasıl tahsis etmek istersiniz?

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için yararlanabileceğimiz mevcut kaynaklarınız veya varlıklarınız var mı?

Beğendiğiniz [hizmet alanını girin] örnekleri nelerdir?

Takımınızdan kim bizim ana irtibat kişimiz olacak ve anahtar paydaşlarınız kimler?

İdeal Müşteri Profiliniz (ICP) nedir?

Bu sorular, en iyi müşteri onboarding süreci için müşterinin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre nasıl hızlı bir şekilde değer sunabileceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Forms ile anket yanıtlarını doğrudan görevlere dönüştürebilir veya bir müşteri anketinden ihtiyacınız olan bilgileri kolayca toplayabilirsiniz.

3. Hizmet seviyesi anlaşması (SLA) oluşturun

Sözleşmenizde işin sorumluları ve son teslim tarihleri belirtilmemişse, bir Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) oluşturmayı düşünün. Bir SLA, onboarding anketinden öğrendiğiniz her şeyi alır ve bunları müşteriyle olan sözleşme şartlarına uygular.

Sözleşme, gelecekteki ilişkinizi açıklayan "Ne" ise, SLA ise "Kim", "Ne zaman" ve "Nasıl"dır.

Örneğin, sözleşmeniz belirli bir ücret karşılığında bir pazarlama stratejisi sunmayı öngörüyor. SLA, görev sahipleri, zaman çizelgeleri ve takım üyelerinin belirli sorumlulukları dahil olmak üzere, bu stratejinin nasıl oluşturulacağını ve sunulacağını tanımlayacaktır.

Bu, hem sizin hem de müşterilerinizin beklentileri konusunda aynı fikirde olmanızı ve müşteri onboarding sürecinde anlaşmanın herhangi bir kısmı planlandığı gibi gitmezse sorumluluk almanızı sağlar.

ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu, hızlı bir şekilde SLA oluşturmak için ihtiyaçlarınızı karşılar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Sunulan hizmetlerin kapsamlı bir özeti

Bu hizmetler için ödeme koşulları

Proje tamamlanmasına ilişkin net beklentiler

4. Müşteri hesaplarını oluşturun

Bu aşamada, kullanacağınız çeşitli platformlarda veya yazılımda müşterinin hesaplarını oluşturmaya başlamalısınız. Bu, hesap ve yönetici kurallarını belirlemeyi, ödeme ayarlarını yapmayı, giriş bilgilerini ve eğitim materyallerini paylaşımı içerir.

Bir müşteri portalınız varsa, müşterilerinizi bu portalda kaydetmeli ve gerekli bilgileri onlara aktarmalısınız.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp belgesi veya basit bir yapılacaklar listesini kullanarak bu aşamada yapılması gerekenlerin ortak bir listesini oluşturun .

5. Proje başlangıç toplantısı düzenleyin

Bir başlangıç toplantısı, iş ilişkinizi sağlamlaştırır. Elbette, bundan önce birbirinizi tanımak için biraz zaman harcamış olabilirsiniz, ancak müşteri onboarding süreci, birlikte nasıl çalışacağınızı belirleme fırsatınızdır. Bu müşteri onboarding görüşmesi sırasında şunları yapmalısınız:

Takımınızı tanıtın

Herkesin nasıl iletişim kurmayı ve ürün veya hizmeti nasıl almayı tercih ettiğini belirleyin (örneğin, Slack veya e-posta yoluyla).

Proje kapsamını ve hedeflerini belirleyin

Teslimat sıklığı ve geri bildirim alma yöntemleri dahil olmak üzere, nasıl işbirliği yapacağınızı ana hatlarıyla belirtin.

SLA'nızı sunun

Takımınızın iletişim bilgileri, proje yönetimi aracına erişim ve yeni müşterinizin bilmesi gereken diğer bilgiler gibi kaynakları sağlayın

İlk görüşme, sözleşme ve müşteri onboarding sürecinde belirlenen beklentileri pekiştirmeli ve böylece doğru bir başlangıç yapmanızı sağlamalıdır. Bu, projelere derinlemesine girmeden önce her iki takımın da strateji ve hizmet hedefleri konusunda aynı çizgide olduğunu teyit etme fırsatı yaratır.

ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu ile müşteri toplantılarınızı verimli bir şekilde planlayın. Bu toplantı şablonu, herkesin aynı sayfada kalmasına ve işlerinden sorumlu olmasına yardımcı olur, böylece her toplantı başarılı ve verimli geçer.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp’ın AI Notetaker özelliği ile toplantı notları konusunda endişelenmeyi bırakıp tartışılan konulara odaklanabilirsiniz. Hemen deneyin.

6. Başlangıç toplantısı sonrası bir iç toplantı planlayın

Başlangıç toplantısı sonrası yapılan iç toplantı, başlangıç görüşmesinden çıkarılan sonuçları ortaya koymaya, öngörülebilir engelleri aşmaya ve soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Proje başlangıç toplantısının takımınızı müşterinizin takımıyla uyumlu hale getirmesi gibi, başlangıç toplantısı sonrası yapılan iç toplantı da farklı iç takımlarınızı proje konusunda uyumlu hale getirir.

Bu toplantıyı, iç takımınıza SLA ve proje kapsamı hakkında bilgi vermek ve her bir görevi atamak için kullanın. Müşterinize tutarlı ve etkili bir şekilde hizmet sunabilmek için iç beklentileri ve rolleri belirleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Tablo görünümü özelliğini kullanarak müşteri gereksinimlerini kaydedin ve ClickUp görevlerini bunlarla bağlantılandırın.

Kayıt süreci, ortak bir çaba gibi hissettirmelidir. Net çıktıları ve beklentileri olan uyumlu takım üyeleri, mümkün olan en iyi sonuçları sağlar ve bu enerjiyi olumlu müşteri deneyimlerine aktarır.

Takımları uyumlu hale getirmenin en kolay yolu, ClickUp gibi merkezi bir verimlilik platformunu kullanmaktır. Takımlar, araçlar ve platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan bir projenin her aşamasında kolayca işbirliği yapabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki İş Yükü Görünümü, her bir takım üyesinin iş yükünü izlemenize ve gerektiğinde faaliyetleri yeniden düzenlemenize yardımcı olur.

7. Rutin takip planlayın

Düzenli müşteri iletişimi, sağlıklı ve verimli bir ilişkinin parçasıdır; özellikle de müşteri kazanım sürecinde. Ancak bu iletişimin net bir amacı olmalıdır; ya müşterinizin hayatını kolaylaştırmak ya da projenizi daha değerli hale getirmek.

Kayıt sürecinizin bir parçası olarak aylık düzenli müşteri toplantıları planlamak, birlikte iş yaparken takımınızın endişeleri önceden ele almasına yardımcı olacaktır.

Bu toplantılarda, stratejideki gelişmeler hakkında müşterileri bilgilendirin ve hizmet sonuçlarını raporlayarak değerinizi pekiştirin. Bu, müşterilerinizin zihninde ön planda kalmanıza, tavsiye sayısını artırmanıza, ek satış fırsatlarını çoğaltmanıza ve nihayetinde daha fazla kâr elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Profesyonel Hizmetler Proje Güncelleme Şablonu, müşterinizi süreçten haberdar eden kapsamlı proje güncellemelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

Müşterinin onboarding sürecindeki toplantıdan somut bir sonuç çıkarabilmesi için, görüşülen konuları ve her takım için yapılacakları özetleyen bir takip e-posta gönderin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, toplantı notlarını özetlemenize ve e-postaları tercih ettiğiniz üslupla yazmanıza yardımcı olabilir.

Aylık toplantılara ek olarak, Slack, e-posta veya müşterinin tercih ettiği kanal aracılığıyla haftalık yazılı güncellemeler sağlayın. Bu güncellemeler, planlanan proje çıktıları ve önceki haftadan kalan tüm eylem ögelerini içermelidir.

Örneğin, bir içerik pazarlama şirketi, ilk onboarding sürecinin ardından haftalık güncellemesine aşağıdaki öğeleri dahil edebilir: Yaklaşan projeleriniz için erişmeniz gereken özel veriler veya konu uzmanları

Geçen hafta müşteri için yayınladığınız sosyal medya ve blog gönderilerinin listesi

Müşterinin bu hafta içinde teslim edilmesini bekleyebileceği gönderiler

Müşteriden almanız gereken önemli içerik onayları

Bu güncellemeler, müşterilerin sorularına odaklanma ve önümüzdeki hafta ortaya çıkabilecek olası engelleri önceden aşma fırsatı sunmanın yanı sıra, değerinizi pekiştirmenize de yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Chat'teki kanallar, sizin ve takımınızın ClickUp içindeki her müşteriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olur; artık görev yönetimi araçları, e-posta, sohbet yazılımı ve diğer tüm araçlarınız arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacaksınız!

8. Müşteri kazanım deneyiminizi optimize edin

Şirketler büyüdükçe, müşteri kazanım sürecinde bazı eksiklikler yaşanması kaçınılmazdır. Bu eksiklikleri proaktif olarak tespit etmek ve buna göre iyileştirmeler yapmak çok önemlidir. Müşteri kazanım sürecini optimize etmek için iki adım vardır: geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimleri ele almak için şirket içinde işbirliği yapmak.

Öncelikle, hem resmi hem de gayri resmi yollarla yeni müşterilerin geri bildirimlerini toplayın. Başarılı bir müşteri onboarding süreci, her takip toplantısında müşterilere herhangi bir soruları veya endişeleri olup olmadığını sorar ve düzenli olarak hangi tür soruların ortaya çıktığını not eder.

Bu notları, takımınızın daha sonra sıralayabileceği ve analiz edebileceği ortak bir alanda toplayın.

ClickUp'ın Toplantı Tutanakları Şablonu, takımları organize etmek için basit, önceden oluşturulmuş sayfalar, bireysel toplantı notları ve geri bildirim oturumlarından en iyi şekilde yararlanmak için talimatlar içerir.

Ardından, her müşteri onboarding sürecini tamamladıktan sonra (genellikle sözleşme imzalandıktan 120 gün sonra) yeni müşteri onboarding deneyimi anketi göndererek doğrudan geri bildirim isteyin.

Bu iki geri bildirim formu, yeni müşterinizin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmanıza ve mevcut müşteri başarı ş Akışınızda hangi noktalarda hedeflerinize ulaşamadığınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Şirket içinde işbirliği yapmayı unutmayın

Müşteri geri bildirimleri size sorunların nerede olduğunu gösterecektir, ancak şimdi bir çözüm bulmak takımınıza kalmıştır. Bunu yapmanın en kolay yolu, ClickUp Beyaz Tahta üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapmaktır.

Şirket içi onboarding takımınızla işbirliği içinde çalışarak yanıtları gruplandırın ve temaları belirleyin. Temalar belirlendikten sonra, müşteri yolculuğunun hangi aşamalarında bu eksikliklere çözüm sunabileceğinizi düşünün.

Lewis Norwood’un Pharmacy Mentor için hazırladığı Beyaz Tahta örneği

Pharmacy Mentor'da müşteri ilişkileri müdürü olan Lewis Norwood, takımının ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak müşteri onboarding sürecindeki eksiklikleri nasıl başarıyla tespit edip çözdüğünü anlattı.

Her aşamayı tek tek konuştuk. Sonunda, müşteri yolculuğu konusunda mutabık kaldık ve hatta daha önce fark etmediğimiz büyük bir boşluğu tespit ettik.

Sorunsuz Bir Yeni Müşteri Kazanım Süreci İçin En İyi Uygulamalar

Etkili bir müşteri onboarding süreci, güçlü ve uzun vadeli bir ilişkinin temellerini atmak için çok önemlidir. Sorunsuz ve başarılı bir onboarding süreci için en iyi uygulamalar şunlardır:

Başlangıçta net beklentiler belirleyin: Kapsamı, teslim edilecekleri ve iletişim sürecini tanımlayın. Her iki tarafın rol ve sorumluluklarını netleştirin ve anahtar dönüm noktalarını belirleyin

Onboarding deneyimini kişiselleştirin: Onboarding sürecini müşterinin özel ihtiyaçlarına ve sektörüne göre özelleştirin. Müşteriye özel bir hesap yöneticisi atayın ve kişiye özel kaynaklar ile eğitim oturumları sunun

Süreci otomatikleştirin ve kolaylaştırın: Belgeler ve güncellemeler için kolay erişilebilir bir müşteri portalı sağlayın. Hoş geldiniz e-postaları gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve ilerlemeyi izlemek için Belgeler ve güncellemeler için kolay erişilebilir bir müşteri portalı sağlayın. Hoş geldiniz e-postaları gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve ilerlemeyi izlemek için müşteri onboarding yazılımı veya CRM sistemlerini kullanın

Sorunsuz bilgi aktarımını sağlayın: Yapılandırılmış kayıt formları aracılığıyla müşteriden gerekli tüm bilgileri toplayın. İlgili şirket politikalarını, ürün kılavuzlarını veya eğitim materyallerini paylaşın

İletişim ve etkileşime odaklanın: Güncellemeler ve durum kontrolü için tercih edilen iletişim kanallarını ve sıklığını belirleyin. Geri bildirimleri teşvik edin ve endişeleri derhal giderin

Güven oluşturmak için hızlı sonuçlar sunun: Anahtar bir özelliği veya hizmeti göstererek anında değer sağlayın. Erken dönem başarı ölçütlerini veya küçük dönüm noktalarını belirleyin ve sergileyin

Başarıyı ölçün ve sürekli iyileştirin: İlk değer elde etme süresi (TTFV) gibi ölçülebilir müşteri kazanım KPI'ları belirleyin. Geri bildirim toplayın, yineleme yapın ve müşteri kazanım sürecini iyileştirin

