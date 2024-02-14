Başarılı bir müşteri sunumu oluşturun: İpuçları, püf noktaları ve stratejiler

Müşteri sunumları yapmak zorlu bir deneyim olabilir.

Müşterileri, markalarına uygun olduğunuzu ve sorunlarına en iyi çözümü sunabileceğinizi ikna etmelisiniz. Ürün veya hizmetinizin, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğini göstermelisiniz.

Birçok unsur bir arada olduğunda, ilgi çekici ve alakalı sunumlar yapmak zorlaşır.

Bu kılavuzdaki stratejileri kullanarak başarılı bir müşteri sunumu gerçekleştirmeyi öğrenin.

Müşteri Sunumunun Önemi

Müşteri sunumu, potansiyel müşterilere uzmanlığınız hakkında iyi bir fikir vermek içindir. Sizinle çalışmanın nasıl olabileceğini ve onlara nasıl değer katabileceğinizi görmelerine yardımcı olur.

İyi planlanmış ve sunulan bilgilendirici bir müşteri sunumu size şu konularda yardımcı olabilir:

İşiniz hakkında ilgi çekici bir hikaye biçiminde konuşun

Potansiyel müşterilere değerinizi açıkça ifade edin

Mevcut bir müşteriye kaydettiğiniz ilerlemeyi bildirin

Projeleri tamamlayın ve nelerin iyi gittiğini, nelerin gitmediğini analiz edin

Etkili müşteri iletişimi, günümüzün satış veya iş profesyonelleri için en önemli becerilerden biridir.

Başarılı bir müşteri sunumu için 5 temel adım

Satış konuşması ya da yaratıcı bir slayt gösterisi hazırlıyor olsanız da, ilgi çekici müşteri sunumları hazırlamak zor bir iştir.

Sunumlar oluştururken bu beş adımlı kontrol listesini kullanın ve müşterilerinizin zamanına değer katın:

Adım 1. Sunumu araştırın ve planlayın

İşinizi çok iyi biliyor olabilirsiniz, ancak potansiyel müşteriniz henüz sizinle ortaklık kurmaya hazır değildir.

Bu nedenle, etkili bir müşteri sunumunun en önemli kısmı araştırma ve planlama ile başlar.

Şunlara bakın:

Hedef kitlenizin kim olduğu (sunum için) ve hedeflerinin ne olduğu

Potansiyel müşterilerinizin sorunları, ilham kaynakları, faizleri ve daha fazlası dahil olmak üzere onlar hakkında her şey

Müşterilerinizin en önemli hedeflerine, engellerine ve sorunlarına nasıl cevap verebilirsiniz?

İşleri, takımlarının boyutu ve sektörleri (ve ürünlerinizin/hizmetlerinizin onların vizyonunu nasıl destekleyeceği)

Şimdi soru şu: Bu verileri nereden bulacaksınız?

Aşağıdakileri mutlaka inceleyin:

Müşterinin LinkedIn sayfası ve web sitesi, mevcut teklifleri hakkında bilgi için

İlham almak için geçmiş sunumlarınızı kullanın, özellikle aynı sektördeki müşterilere hizmet verdiyseniz

Sunumunuzun ideal ses tonunu ve konularını daha iyi anlamak için müşterinin "Hakkımızda" sayfası ve çevrimiçi videoları

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ajans/Müşteri Keşif Belgesi Şablonu ile müşteri bilgilerini toplayın

Müşterilerinizin neye önem verdiğine dair tüm bilgileri edindikten sonra, verileri anlamalarına yardımcı olun — ClickUp AI'yı kullanarak sunmayı planladığınız anahtar noktaları yapılandırın ve biçimlendirin .

Bu akıllı asistanı kullanarak, potansiyel müşteri hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak bir sunum oluşturun.

ClickUp AI komutlarını kullanarak ilgi çekici müşteri sunumlarını madde madde yazın

Ardından, müşteri toplantısını, markanızın neden onlar için doğru seçim olduğunu anlatmak için kullanabilirsiniz:

Öncelikle müşterilerin sorunlu noktalarını kabul edin, onları anladığınızı gösterin ve süreçte güven oluşturun

Sorular sormaya geçin ve çözülmesi gereken acil sorunları olup olmadığını öğrenin

Teklifinizi müşterinizin sorunlarına en uygun çözüm olarak tanıtın ve ürününüzü müşterinizin acil ihtiyaçlarıyla ilişkilendirin

Adım 2. Sunumunuzdan bir pazarlama hunisi oluşturun

Sunumunuzun odak ve yönünü belirlemek için somut bir hedef belirlemeniz gerekir. Müşterinin sözleşmeyi imzalamasını mı istiyorsunuz? Ya da bir demo için kayıt olmasını mı istiyorsunuz?

Her iki durumda da, müşterilerinizi hangi eyleme teşvik etmek istediğinizi net bir şekilde bilmelisiniz.

Sunumunuzu bir pazarlama hunisine dönüştürmek için birkaç ipucu:

Dinleyicilerin ilgisini çekmek için ilgi çekici bir hikaye kullanarak anlatımınızı oluşturun

Potansiyel müşterileri çok fazla bilgi ile yüklemeyin

Sunumunuzun konuyla ilgili olduğundan emin olun ve lafı dolandırmayın

Toplantınızı yönetin ve müşterilerinizin konuşmaya odaklanmasını sağlayın

Slayt sunumunuzu uygun bir şekilde tasarlayın: Başlangıç: Sunumun konusunu, sunumun amacını ve müşterinin birlikte çalışırken neler beklemesi gerektiğini tanıtın. Ortada: Hikayenize görseller ekleyin ve estetik değer yaratın. Son: Müşteriye sonraki adımları anlatın ve ilgili bir eylem çağrısı ekleyin

Başlangıç: Sunumun konusunu, sunumun neden yapıldığını ve müşterinin birlikte çalışırken neler beklemesi gerektiğini tanıtın

Ortada: Hikayenize görseller ekleyin ve estetik değer yaratın

Son: Müşteriye sonraki adımları anlatın ve ilgili bir eylem çağrısı ekleyin

Başlangıç: Sunumun konusunu, sunumun amacını ve müşterinin birlikte çalışırken neler beklemesi gerektiğini tanıtın

Ortada: Hikayenize görseller ekleyin ve estetik değer yaratın

Son: Müşteriye sonraki adımları anlatın ve ilgili bir eylem çağrısı ekleyin

Önceden hazırlanmış ClickUp Sunum şablonunu kullanın ve istediğiniz gibi özelleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sunum şablonu, yeni başlayanlar için idealdir

Bu şablon size şunları sağlar:

Sunumunuzun bölümlerini baştan sona net bir yapı ile kolayca düzenleyin

Son sunumdan önce anahtar paydaşlardan geri bildirim alın

Sunumla ilgili tüm görevleri tek bir yerde takip edin

Adım 3. Hikayenizi anlatmak için görsel olarak ilgi çekici içerikler kullanın

Slaytlarınızda çok fazla metin olması, slaytları sıkıcı hale getirir ve izleyicilerinizi yorar.

Bu nedenle, sunum yaparken infografikler, pasta grafikler, çubuk grafikler, resimler, elle çizilmiş illüstrasyonlar vb. gibi görsel yardımcıları güvenilir birer arkadaşınız olarak düşünün.

Bu görseller aşağıdaki gibi avantajlar sunar:

Müşterinizin dikkatini çekmek ve sürdürmek

Müşterinin ihtiyaçlarını markanın ürünü/hizmetiyle görsel olarak uyumlu hale getirme

Daha iyi odaklanmak için metin ağırlıklı slaytları bölme

Karmaşık bilgileri kolay anlaşılır verilere dönüştürme

ClickUp Beyaz Tahtaları, toplantılarınız için görsel sunumlar oluşturmak ve müşterilerinize değerinizi göstermek için bir tuval olarak kullanın.

ClickUp Beyaz Tahta kullanarak sunum görsellerinizle oynayın

Adım 4. İki yönlü konuşmaları teşvik edin

İster satış konuşması ister oryantasyon toplantısı olsun, dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak gerekir. Diğer bir deyişle, sunumunuz tek kişilik bir monolog olmamalıdır.

Bu nedenle, sunum tamamlandığında, iki yönlü etkileşimi teşvik etmek çok önemlidir.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Küçük konuşmalardan kaçının ve bunun yerine müşterinin hesabının sizin için neden önemli olduğunu tekrarlayın

Aşağıdaki gibi sorular sorarak geri bildirim toplayın: Bize soracağınız bir soru var mı? Ürünümüz/hizmetimiz ihtiyaçlarınız için tatmin edici bir çözüm olarak görülüyor mu? Ortak olarak nasıl çalışacağız ve bu projeyi nasıl ilerleteceğiz?

Bize soracağınız bir soru var mı?

Ürünümüz/hizmetimiz ihtiyaçlarınız için tatmin edici bir çözüm olarak görülüyor mu?

Ortak olarak nasıl birlikte çalışacak ve bu projeyi nasıl ilerleteceğiz?

Dinleyicilerinizi soru sormaya teşvik edin ve kapsam, maliyetler, zaman çizelgeleri vb. ile ilgili sorgularına destek sağlayın

Bize soracağınız bir soru var mı?

Ürünümüz/hizmetimiz ihtiyaçlarınız için tatmin edici bir çözüm olarak görülüyor mu?

Ortak olarak nasıl birlikte çalışacak ve bu projeyi nasıl ilerleteceğiz?

Adım 5. Sunumunuzu kapatmak için net bir sonraki adımlar belirleyin

Etkili müşteri yönetimi, toplantının sonunda net bir sonraki adımların belirlenmesi ile ilgilidir.

Toplantıyı açık uçlu bırakırsanız, dinleyicilerinizden geri dönüş almayabilirsiniz.

Sunumu kapatırken müşterinizin beklentilerini doğru şekilde ayarlamak için şunları yapabilirsiniz:

Müşterilerinizin bir sonraki adımda yapmasını istediğiniz şeyleri özetleyin

Takip aramalarını nasıl ve ne zaman yapacağınız konusunda açık ve net olun

Müşteriye belirli bir son tarih verin ve onu her zaman bilgilendirin

Müşteri Sunumuna Dahil Edilmesi Gereken Anahtar Unsurlar

Müşteri sunum becerilerinizi geliştirin ve aşağıdaki olmazsa olmaz unsurlarla sunumunuzu başarıya hazırlayın:

1. Ayrıntılı müşteri araştırması

Birincil ve ikincil araştırma yöntemlerini kullanarak müşterinizin sorunlu noktaları hakkında bilgi toplayın.

Araştırmanız sırasında şu soruların yanıtlarını bulun:

Müşterinin kısa ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Sektörlerinde şu anda hangi sorunlarla karşı karşıyalar?

Müşteri başarıyı nasıl ölçer?

Profesyonel ipucu: Ayrıntılı bilgiler edinmek için şirket web siteleri, yıllık raporlar, sektör yayınları ve sosyal medya platformları gibi kaynaklardan yararlanın.

Araştırmalarınızı verimli bir şekilde organize etmek ve sunmak için müşteri kazanma yazılımına yatırım yapın.

2. Müşterilerin sorunlu noktaları

Müşterinizin mevcut zorluklarını ele almak, onların acil ihtiyaçlarını anladığınızı gösterir ve uzantısı olarak sizin alaka düzeyinizi ortaya koyar.

Müşterinizin son faaliyetleri hakkında önceden araştırma yapın ve karşılaştıkları mevcut zorlukları belirleyin. Ayrıca, anahtar paydaşlarınızla görüşerek onların fikirlerini alın. Ek olarak, proje başlangıç şablonlarını kullanarak müşterileriniz hakkında en başından itibaren bilgi edinebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Başlangıç Şablonu, beklentileri belirlemek, rolleri netleştirmek, görevleri delege etmek ve proje zaman çizelgelerini anlamak için bir yapı sunar.

3. Kanıt noktaları

Kanıt noktalarınız, geçmiş performansınızı ve başarı hikayelerinizi öne çıkararak iddialarınızı doğrulayıp güvenilirlik sağlar. Bunları sergilemek için:

Çözümlerinizin sektördeki etkinliğini gösteren vaka çalışmaları, referanslar ve performans verilerini toplayın

Sunumunuzu, bu kanıt noktalarını stratejik olarak içerecek şekilde yapılandırın ve güvenilirliği pekiştirmek için anahtar anlarda bunları vurgulayın

Kanıt noktalarınızı temsil etmek ve daha etkili hale getirmek için grafikler veya çizelgeler gibi görseller kullanın

4. Eylem çağrısı

Net bir eylem çağrısı, müşterinizi sunumdan sonra atması gereken adımlara yönlendirir ve karar vermesine yardımcı olur.

Bu süreci onlar için kolaylaştırmak için:

Toplantı planlama, sözleşme imzalamak veya deneme sürümü başlatmak gibi istenen sonucu net bir şekilde özetleyin

Müşterinin istediği eylemi gerçekleştirmesi için birden fazla kanal sağlayın ve ilerlemesi için mümkün olduğunca kolaylık sağlayın

Ardından, harekete geçme çağrısını pekiştirmek ve gerektiğinde ek destek sağlamak için müşterilerinizle hemen bağlantı kurun

5. Beklenen yatırım ve zaman çizelgesi

Çözümleriniz için gereken yatırımın ayrıntılı bir dökümünü, maliyetler, ödeme koşulları ve potansiyel ROI dahil olmak üzere sunun.

Müşterinizin bütçe ve zaman çizelgesi gereksinimlerini doğru bir şekilde tahmin etmek için şu soruları sorun:

Projenin maksimum bütçesi nedir?

Dikkat edilmesi gereken belirli bir bütçe kısıtlaması var mı?

Müşterinin bütçesi ne kadar esnek? Maliyet ayarlamaları hakkında görüşmeye açıklar mı?

Projeyi başlatmak ve yürütmek için ne kadar zaman çizelgesi var?

Kapsam genişlemesi durumunda son teslim tarihi ve maliyetler ne olur?

Müşteri Sunumlarında Kaçınılması Gereken 4 Yaygın Hata

Aşağıdaki yaygın hatalardan kaçınarak sunum becerilerinizle en uygun noktayı bulun:

1. Sahneyi doğru ayarlamamak

Sunumunuzun başında doğru bağlamı oluşturmamak, yanlış anlaşılmalara ve müşterinizin ilgisinin azalmasına neden olur. Müşterilerin beklentilerini yönetin ve dinleyicilerin ne beklemesi gerektiğini netleştirin.

Müşterileriniz sunumun amacını anlamazlarsa, sunduğunuz hizmetlerin değerini tam olarak kavrayamazlar.

Aşamayı doğru bir şekilde ayarlamak için şu birkaç ipucunu izleyin:

Hedef kitlenizin geçmişini anlayın ve tanıtımınızı onların ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Sunumunuzun amaçlarını açıkça belirtin ve müşterilerinize sunumunuzdan ne kazanacaklarını anlatın

Dikkatlerini çeken ve sunumun geri kalanının tonunu belirleyen ilgi çekici bir girişle başlayın

2. Savunmaya geçmek

Kollarınızı kavuşturmak, göz teması kurmaktan kaçınmak veya gergin görünmek gibi savunmacı vücut dili, müşterilerinize rahatsızlık sinyali verir.

Bu, müşterilerinizin size olan güvenini ve sizinle olan ilişkisini anında zedeleyebilir.

Ayrıca, savunmacı tavrınız müşterinin gözünde kendinize güven eksikliği olarak algılanabilir ve iletişim ve güvenin bozulmasına yol açabilir.

Sözsüz iletişim becerilerinizi geliştirmek için şu ipuçlarını izleyin:

Pratik oturumları sırasında vücut dilinize dikkat edin. Ayrıca, güven ve açıklık iletmek için açık bir duruş sergilemeyi ve göz teması kurmayı pratik edin

Zor bir soru sorulursa, sakin ve açık fikirli olun

Başınızı sallayarak, gülümsemeyle ve onaylayıcı jestlerle aktif dinlediğinizi gösterin. Bu, müşterilerinize onların görüşlerine değer verdiğinizi ve konuşmaya katıldığınızı gösterir

Bir konuda emin değilseniz veya açıklığa ihtiyacınız varsa, kibar ve saygılı bir şekilde sorularınızı sorun. Bu, müşterinizin endişelerini anlamaya ve ele almaya istekli olduğunuzu gösterir

3. Alakasız bilgilerden bahsetme

Sunum sırasında alakasız ayrıntılar müşterinizin zamanını boşa harcamasına neden olur. Şirket hizmetleri hakkında ek bilgi eklemenin net bir faydası yoksa, eklemeyin.

Örneğin, sunumunuz hesap yönetimi ile ilgiliyse, hesap yönetimi stratejilerinizin başarısıyla doğrudan ilgili olmadığı sürece şirketinizin tarihçesinden bahsetmeyin.

Bunun yerine, ana mesaj olarak hesap sonuçlarını sunmaya odaklanın. Bu, sunumunuzun odaklanmasını sağlayacak ve müşterinizin faiz ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden değerli bilgiler sunmanızı sağlayacaktır.

Sunumunuza ilgili verileri etkili bir şekilde dahil etmek için bazı stratejiler:

Müşterilerinizin belirli sorunlarına ve faizlerine doğrudan hitap eden veriler ekleyin

Hedef kitlenizin hedefleriyle uyumlu en önemli metrikleri belirleyin ve bu metrikleri çözümlerinizin etkisiyle ilişkilendirin

Verileri açık ve ikna edici bir şekilde sunmak için grafikler, çizelgeler ve görseller kullanın

Sunumunuzdaki verilerin bağlamını sağlayın; dinleyicilerinizin bu sayıların neden önemli olduğunu ve anlattığınız genel hikayeyle nasıl ilişkili olduğunu anlamalarına yardımcı olun

Çözümlerinizin benzer müşteriler için nasıl somut sonuçlar sağladığını göstermek için gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları kullanın

4. Geri bildirim döngüsünü yönlendirmemek

İşiniz, sağlam bir sunumu tamamlamakla bitmez. Takip aramasıyla başlayarak, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını takip edin.

ClickUp gibi ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı kullanın ve müşterileriniz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gerçek zamanlı geri bildirimlerle şirketinize aktarın. İyi bir müşteri yönetimi platformu, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirebilir.

ClickUp Formları ile müşterilerinizin yanıtlarını alabilir ve işi doğru zamanda doğru takıma yönlendirebilirsiniz. Ayrıca, Clickup Form yanıtlarını izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve bunları doğrudan iş akışlarınıza ekleyebilirsiniz

ClickUp Formlarında koşullu mantık kullanarak ürün geri bildirimi alma örneği

Daha fazla bilgi: Müşteri Proje Yönetimi Stratejileri

ClickUp ile Mükemmel Sunumlar

Sunum söz konusu olduğunda, temel kurallara bağlı kalmak mantıklıdır. Ancak, Büyük Fikri müşterilerinizi hayran bırakacak ve onları kesin olarak ikna edecek şekilde sunun.

Bu nedenle, araştırma ve hikaye anlatımını birleştirin ve sunumunuzun öne çıkması için müşteri odaklı bir yaklaşım sergileyin.

ClickUp gibi sunum yazılımlarını kullanarak mükemmel sunumlar yapın!

Sık sorulan sorular

1. Dinleyici sunumunu nasıl iyileştirebilirim?

Başarılı bir sunumun anahtar noktalarını aşağıda bulabilirsiniz:

Sunumunuzu araştırmak ve planlamak için zaman ve çaba harcayın

Sunumunuzu iyi tanımlanmış bir pazarlama hunisine dönüştürün

Görseller ve resimler kullanarak ürün veya hizmetlerinizin benzersiz özelliklerini vurgulayın

Sunumu iki yönlü bir diyalog ve net sonraki adımlarla kapatın

2. Müşteri sunumuna neleri dahil etmeliyim?

Müşteri sunumuna aşağıdakileri ekleyebilirsiniz:

Ayrıntılı müşteri araştırması

Müşterinin sorunlu noktaları

Sunum içeriğiniz için stratejik kanıt noktaları

Hedef kitleniz için uygun bir eylem çağrısı

Beklenen yatırım ve zaman çizelgeleri gibi önemli ayrıntılar

3. ClickUp, müşteri sunumlarını optimize etmede nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp, aşağıdaki gibi çeşitli araçları sayesinde etkili sunumlar oluştururken zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar:

ClickUp Sunum şablonu, hedef kitleniz için etkili ve ilgi çekici sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur

ClickUp AI, saniyeler içinde bir sunum taslağı oluşturmanıza olanak tanır; örneğin, satış süreciniz için bir satış sunumu hazırlayabilirsiniz

ClickUp'ın Sunum Özeti Şablonu, sunumunuzla mükemmel bir ilk izlenim bırakmanıza yardımcı olur

Bu özellikleri kullanarak sunum oluşturmak için harcadığınız zamandan tasarruf edin.