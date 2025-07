2025'in En İyi 14 Ajans Yönetim Yazılımı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Ajans Yönetim Yazılımı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "metin": "Ajans yönetim yazılımı veya ajans yönetim sistemi, süreçleri yönetmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözümdür. Başka bir deyişle, işlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı olmak için operasyonları kolaylaştıran ve süreçleri iyileştiren bir araçtır. " } } ] }

Birçok ajans, sürekli olarak çok sayıda ajans yönetimi zorluğuyla karşı karşıyadır. Birden fazla projeyi, müşteriyi ve zaman çizelgesini yönetmekten, kaliteli işler üretmeye ve ilerlemeyi izlemeye kadar, aynı anda yeni iş fırsatları aramakla da uğraşan ajansların işi başlarından aşkındır.

Kaynak planlaması, proje yönetimi, takım işbirliği, müşteri yönetimi ve daha fazlasında yardımcı olacak doğru ajans yönetim yazılımını kullanarak yaratıcı takımlarınıza başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları desteği verin ve tükenmişliklerini önleyin.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, bugün mevcut en iyi 14 ajans yönetim yazılımını, en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve müşteri yorumları ile birlikte bir araya getirdik!

Ajans Yönetim Yazılımı nedir?

Ajans yönetim yazılımı veya ajans yönetim sistemi, süreçleri yönetmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözümdür. Diğer bir deyişle, işlerinizi ölçeklendirmenize yardımcı olmak için operasyonları kolaylaştıran ve süreçleri iyileştiren bir araçtır.

Ancak, tüm ajans yönetim araçları aynı şekilde oluşturulmadığından, takımınız için doğru ajans yazılımını bulmak araştırma ve dikkatli değerlendirme gerektirir! Bazıları proje yönetimi için en iyisidir, diğerleri ise randevu planlama, müşteri geri bildirimi toplama, boru hattı yönetimi vb. için en iyisidir.

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, ajans yönetim yazılımı işinizin her alanını yönetmek için ihtiyacınız olan desteği ve gücü size sağlayabilir.

14 En İyi Ajans Yönetim Yazılımı

Ve şimdi buradayız. Reklam ajansları, markalar, halkla ilişkiler, web tasarımı ve diğerleri için dijital pazarlama ajanslarına yönelik en iyi 14 yazılımı bir araya getirdik. Her birine göz atarak, her birini ne için kullanabileceğinizi, teknoloji yığınınıza hangi aracı ekleyebileceğinizi veya belki de takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi hangi aracın karşıladığını anlayın.

1. ClickUp

Proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp ile başlayalım.

ClickUp, pazarlama ajansları dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki tüm takımlar için, erken aşamalardan olgun aşamalara kadar her aşamada kullanılabilecek, hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

Bu zengin özelliklere sahip yazılım , pazarlama ajanslarına birden fazla projeyi, müşteriyi ve teslim tarihlerini yönetmek, takım işbirliğini geliştirmek, hedefleri izlemek ve ilerlemeyi ölçmek için ihtiyaç duydukları araçları tek bir yerden sunar.

Her şeyden önce, ClickUp tamamen özelleştirilebilir bir platform sunarak, tüm takımlara ClickUp'ı benzersiz iş akışlarına ve proje gereksinimlerine göre yapılandırmak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar. İşlerinizi görüntülemek için, farklı projeleri yönetirken çok yararlı olan 15'ten fazla özel ClickUp Görünümü ile işlerinizi görselleştirin. Her projenin durumunu kolayca görmek için Pano görünümünü, son teslim tarihlerini takip etmek için Takvim görünümünü, takımınızın iş kapasitesini yönetmek için İş yükü görünümünü kullanın ve proje yönetimini kolaylaştırmak için diğer görünümleri kullanın. Ek olarak, gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip Gösterge paneli görünümü, daha iyi kaynak yönetimi için işinizin genel bir özetini oluşturmanıza ve herkesin bilgilendirilmesini, güncel kalmasını ve ajansınızın hedeflerine ulaşması için yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri'nde projenizin ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde edin

Takım işbirliği için dijital ajanslar, takımların beyin fırtınası yapabileceği ve görsel yol haritaları oluşturabileceği ClickUp Beyaz Tahtalar ve stratejileri özetlemek, SOP'leri belgelemek ve daha fazlasını yapmak için ClickUp Belgeleri gibi işbirliği özelliklerinden de yararlanabilir. Ayrıca, takımların ve müşterilerin gerçek zamanlı olarak mesajlaşabileceği yerleşik Sohbet özelliği ve ClickUp'tan ayrılmadan e-posta gönderip almanızı sağlayan ClickUp'ın e-posta yönetimi özelliği de bulunmaktadır.

Zamandan tasarruf edin ve e-posta yönetimini kolaylaştırın — ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

Paylaşım ve izin ayarları sayesinde dijital ajanslar, müşterileriyle belgeleri ve görevleri kolayca paylaşabilir veya onları Çalışma Alanına davet ederek takımlar ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırabilir. Geri bildirim ve inceleme sürecini hızlandırmak için, takımların ve müşterilerin ek dosya içinde yorum yapmasına olanak tanıyan Düzeltme ve Ek Açıklama özelliğini kullanın.

Bunlar, öne çıkan birkaç anahtar özellikten sadece bazılarıdır. Ajansınızın faaliyetlerine yardımcı olabilecek diğer özelliklere de göz atın.

En İyi Özellikler

Özel görünümler : Farklı görevleri ve projeleri yönetmek için 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın

Önceden oluşturulmuş ve özel otomasyon : Verimli ve tutarlı süreçler oluşturun ve : Verimli ve tutarlı süreçler oluşturun ve ClickUp'ın otomasyon özelliği ile manuel işleri otomatik hale getirin

İşbirliğine Dayalı Beyaz Tahtalar : Takımların projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar ve ClickUp'ı diğer ajans yönetim araçlarından ayırır

Entegrasyon özellikleri : ClickUp'ı, bu derlemede bahsedilen birkaç uygulama da dahil olmak üzere 1.000'den fazla iş aracına bağlayın ( Make ) : ClickUp'ı, bu derlemede bahsedilen birkaç uygulama da dahil olmak üzere 1.000'den fazla iş aracına bağlayın ( Calendly

Özelleştirilebilir şablonlar: ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu dahil olmak üzere her türlü kullanım için şablon kütüphanesine erişin

ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu, ajansların birden fazla müşteriyi yönetmesine, kampanyalar planlamasına ve daha fazlasını tek bir yerden yapmasına yardımcı olabilir

Sınırlamalar

ClickUp çok sayıda özellik sunar ve son derece özelleştirilebilir olsa da, verimliliği artırmak için bunları nasıl verimli bir şekilde kullanacağınızı öğrenmek biraz zaman alabilir

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 5 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (4.780+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.070+ yorum)

Zenpilot gibi diğer dijital ajansların iş akışlarını optimize etmek için ClickUp'ı nasıl kullandığını öğrenin

2. Calendly

Planlama ve rezervasyon için en iyisi

Calendly ile toplantı planlama

Calendly , görevleri otomatikleştirmenin ve zamandan tasarruf etmenin sayısız yolunu sunarak müşteri elde tutma, işe alım süreci ve aradaki her şeyde yardımcı olan bir ajans yönetim aracıdır.

Web sitenizde otomatik yeterlilik ve planlama özellikleri sunar, bu da Zoom, Google Meet veya bir iş telefonu sistemi aracılığıyla potansiyel müşterilerle görüşme ayarlamayı çok daha kolay hale getirir. Ayrıca, çalışanların öncelikli görevlere odaklanabilmeleri için alan açar.

Calendly ayrıca, otomatik olarak arama öncesi ve sonrası e-posta anketleri ve takipleri gönderir. Bu, ajansların daha profesyonel görünmesine ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olur.

En iyi özellikler

Takımların toplantılarını kolay ve verimli bir şekilde planlamasına yardımcı olur

Temiz ve sezgisel bir arayüz ve düzgün bir ayar süreci ile kullanımı çok basit

Çok sayıda entegrasyon ve farklı takvim uygulamalarıyla senkronize etme seçeneği

Web sitelerine yerleştirebilen ve hatta danışmanlık hizmetleri için ücret almak için kullanabilen takımlar ve yeni kurulan şirketler için uygundur

Sınırlamalar

Calendly'nin performansı, Google Takvim ile entegre edildiğinde optimize edilir. Outlook ile entegrasyon sırasında tutarsızlıklar olduğu bildirilmiştir

Eğitim kılavuzu veya özel destek sayfası sağlamaz

Fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Essentials : koltuk başına aylık 8 $

Profesyonel : koltuk başına aylık 12 $

Takımlar : Koltuk başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (1.470+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (2.590+ yorum)

3. Duvar

Fikirleri görselleştirmek, düzenlemek ve paylaşmak için en iyisi

Walling iş yönetimi uygulamasında fikirleri düzenleyin ve paylaşın

Walling , fikirleri, görevleri ve projeleri görsel ve her şeyden önce yaratıcı bir şekilde düzenleyen bir iş yönetim aracıdır.

Şu anda yapılan her şeyin eksiksiz bir özetini sunar ve görselleştirme için çok sayıda seçenek sunar – mood panoları, Kanban panoları, takvimler vb.

Walling, gerçek zamanlı takım işbirliği özellikleriyle doludur, bu da hem şirket içi hem de müşteri görevlerinde ilerlemeyi ve tüm bunları zamanında teslim etmeyi çok daha kolay hale getirir.

En iyi özellikler

Görsel kısma (duvar tuğlaları) özellikle odaklanan bir not alma uygulamasıdır

Takımların çalışmaya başlaması için geniş bir platform aralığı

Tasarım/pazarlama sektörlerinde veya departmanlarında çalışan yaratıcı takımlar için uygundur

Sınırlamalar

Walling'in veri yapılandırma yöntemi bir öğrenme eğrisi içerir ve esnekliğini etkili bir şekilde kullanmak için anlaşılması gerekir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Premium : Üye başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

Product Hunt : 5 üzerinden 5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,8 (25+ yorum)

4. TeamGantt

Görev yönetimi için en iyisi

TeamGantt ile Gantt grafiğinde görevleri ve zaman çizelgelerini yönetin

TeamGantt , ajansların zaman çizelgesi içinde projeleri yönetmelerine yardımcı olan Gantt grafiği özelliğine sahip, kullanımı kolay bir proje yönetimi aracıdır.

Farklı türdeki ajansların ve çalışanların ihtiyaçlarına da uyum sağlar (takımdaki herkes diğer üyelerin iş akışını etkilemeden kendi iş akışını kolayca özelleştirebilir).

TeamGantt ile her şey sadece bir tık uzağınızda. Bu araç, proje planlama, görev, belge ve sohbet organizasyonunu çocuk oyuncağı haline getirir, zaman takibini basitleştirir, iletişimi kolaylaştırır ve ilerleme hakkında doğru bir genel bakış sunar. Tüm bunlar, müşteri güncellemeleriyle ilgili sorunları ortadan kaldırır ve hem müşterileri hem de takımları mutlu eder.

En iyi özellikler

Dosya paylaşımı, zaman takibi ve görev düzeyinde iletişim özellikleriyle donatılmıştır

Her bir takım üyesine atanan görevlerin ilerlemesini görsel olarak izleyin

Basit ve kişiselleştirilebilir düzen

Gantt grafikleri aracılığıyla projelerinin ilerlemesini takip etmeyi tercih eden takımlar veya serbest çalışanlar için uygundur

Sınırlamalar

TeamGantt, bütçe ve finansal izleme özelliklerinden yoksundur, bu da takımların proje maliyetlerini doğru bir şekilde izlemesini zorlaştırır

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için biraz zor olabilir, bu da ihtiyaç duydukları verileri hızlı bir şekilde bulmalarını zorlaştırabilir

Fiyatlandırma

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,8 (840'dan fazla yorum)

Capterra: 3,6 üzerinden 5 (90+ yorum)

5. Yap

Ş Akışı otomasyonu için en iyisi

Make ile iş akışını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve koşullar ayarlayın

Make , oluşturduğunuz ve tasarladığınız her şeyi görsel olarak çekici bir şekilde görüntüleyen, kod gerektirmeyen bir iş akışı otomasyon yazılımıdır. Bu araç, iş akışı yönetimini iyileştirmek ve tüm takımların verimliliğini artırmak isteyen ajanslar için idealdir.

Make, etkili potansiyel müşteri oluşturma, potansiyel müşteri yönlendirme, sözleşme yönetimi ve daha hızlı ve daha fazla anlaşma kapatmak için gereken her şey gibi ajansların uğraştığı tüm konularda yardımcı olabilir. ClickUp dahil binlerce uygulamaya bağlanır ve önemli olan her şeyi tek bir platformda toplamayı çocuk oyuncağı haline getirir.

En iyi özellikler

Sonsuz sayıda uygulama entegrasyon senaryosu ve paylaşılabilir, kullanıma hazır şablonlar

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi, mükemmel bir arama seçenekleri geçmişiyle birlikte özenle tasarlanmıştır

Son derece etkili takım yönetimi otomasyonu ve her takım/departman için ayrı otomasyon ayarları yapma imkanı

Make'in API'si, otomasyon hizmetleri ajansları için uygun hale getirir

Sınırlamalar

Unix tabanlı sistemler için tasarlanmıştır, bu da platform desteğini sınırlar

Otomasyon görevlerini tanımlamak için karmaşık sözdizimi, bu da yeni başlayanlar için kullanımı zorlaştırır

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Aylık 10,59 $

Pro : Aylık 18,82 dolar

Takımlar : Aylık 34,12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (180'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,8 (290+ yorum)

6. Sendinblue

E-posta pazarlaması, dijital pazarlama kampanyaları ve pazarlama otomasyonu için en iyisi

Sendinblue ile şık e-posta mesajları oluşturun ve tasarlayın

Sendinblue , işlerini doğru satış ve pazarlama araçlarıyla güçlendirmek isteyen ajansların ihtiyaçları için geliştirilmiş, zengin özelliklere sahip bir araçtır.

Bu yazılım, ajansların zaman açısından hassas teklifler için ikna edici e-postalar, SMS veya WhatsApp mesajları göndermesine ve farklı hedef kitlelere ve farklı müşteri türlerine göre mesajları segmentlere ayırarak müşteri tutma oranlarını artırmasına ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır.

Ayrıca, tüm müşteri iletişim bilgilerini tek bir yerde saklamanıza, iş akışının her aşamasını izlemenize ve verileri ve performansı izleyerek iyileştirme alanlarını belirlemenize olanak tanır.

En iyi özellikler

Kullanıcılarının e-posta ve SMS pazarlama kampanyaları başlatmasına, otomasyon kurmasına ve yerleşik bir CRM sistemi aracılığıyla kişileri yönetmesine olanak tanıyan hepsi bir arada pazarlama platformu

Otomasyonlar tüm planlarda mevcuttur

Web sitesine yerleştirilebilir sohbet seçenekleri

Otomatik kampanyalar ve pazarlama segmentasyonu özellikleri

Sınırlamalar

Birden fazla kullanıcı otomasyon özelliklerinde sınırlamalar olduğunu bildirmiştir

Sendinblue'nun e-posta şablon seçenekleri sınırlıdır ve çok özelleştirilemez

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : Aylık 65 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (1530+ yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (1540+ yorum)

7. Trafft

Rezervasyon ve randevu planlama için en iyisi

Trafft ile çevrimiçi rezervasyonları ve ödemeleri kabul edin, takımları ve müşterileri yönetin ve daha fazlasını yapın

Ajansınızı düzenli tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Trafft sayesinde artık ajansınızı yönetebilir ve markanızı büyütebilirsiniz. Yazılım, tüm randevularınızı düzenli tutar, müşterilerinizi organize eder ve işlerinizi hızlandırır.

Trafft, hem takım üyeleri hem de müşterileri için rezervasyon deneyimini kolaylaştırmak isteyen ajanslar için ideal bir çözümdür.

Bu rezervasyon yazılımı, otomatik e-postalar veya SMS hatırlatıcılar göndererek müşterilerinize kadar rezervasyon sürecindeki her şeyi halleder.

En iyi özellikler

Tüm randevularınızı veya etkinliklerinizi izlemek için iş gösterge paneli

Müşterileriniz hakkında ayrıntılı bilgi için müşteri yönetimi paneli

Akıllı takvim ve planlama

Kodlama bilgisi olmadan rezervasyon sayfası oluşturabilirsiniz

Çevrimiçi ödemeleri, faturalama ve vergi yönetimini doğrudan uygulamadan gerçekleştirebilir

Sınırlamalar

Trafft, birden fazla gün süren etkinlikleri planlama özelliği sunmamaktadır

Trafft, mobil cihazlarda kullanım için optimize edilmemiştir

Fiyatlandırma

Bireysel Temel : Aylık 12 $ Pro : Aylık 39 $ Uzman : Aylık 59 $

Temel : Aylık 12 $

Pro : Aylık 39 $

Uzman: Aylık 59 $

Temel : Aylık 12 $

Pro : Aylık 39 $

Uzman: Aylık 59 $

Şirket Başlangıç : Aylık 69 $ Ölçeklendirme : Aylık 150 $ Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Başlangıç : Aylık 69 $

Ölçeklendirme : Aylık 150 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Başlangıç : Aylık 69 $

Ölçeklendirme : Aylık 150 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (16+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 5 (34+ yorum)

8. Sprout Social

Sosyal medya pazarlaması için en iyisi

Sprout Social'da anahtar performans ölçüm gösterge panelini görüntüleme

Sprout Social , birçok sosyal medya ve pazarlama takımı tarafından kullanılan kapsamlı bir araçtır. Sprout Social ile ajanslar, müşterilerini ve müşterilerinin hedef kitlelerini daha iyi anlayabilir ve bu verileri iş ve pazarlama stratejilerini özelleştirmek için kullanabilir.

Bunun da ötesinde, içerikle ilgili her şeyde, planlamada, yayınlamada, etkileşimi artırmada ve yanıt verme hızını iyileştirmede yardımcı olur. Son olarak, Sprout Social'ı kullanan ajanslar, veri açısından zengin gösterge panellerine erişebilir ve kendi işlerini ve müşterilerinin işlerini büyütmek için daha stratejik kararlar alabilir.

En iyi özellikler

Sosyal medya faaliyetlerini ve birden fazla platformdaki iletişimi yönetmeye yardımcı olur

Titiz analizler, kullanıcıların rakiplerini kontrol etmelerine ve verileri sorunsuz bir şekilde dışa aktarmalarına olanak tanıyarak gelecekteki sosyal medya kampanyalarının etkinliğini garanti eder

Veri odaklı bir yaklaşımla dijital varlıklarını en üst düzeye çıkarmak isteyen orta ölçekli kurumsal ve takımlar için uygun maliyetli

Sınırlamalar

Platformun bir öğrenme eğrisi vardır ve sosyal medya yönetim araçlarına aşina olmayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Fiyatlandırma nispeten yüksektir, bu da yeni başlayanlar için satın almayı zorlaştırabilir ve birden fazla takım üyesinin erişmesi gerektiğinde maliyeti artırabilir

Fiyatlandırma

Standart : Aylık 249 $ (her ek kullanıcı için aylık 199 $)

Profesyonel : Aylık 399 $ (her ek kullanıcı için aylık 299 $)

Gelişmiş : Aylık 499 $ (her ek kullanıcı için aylık 349 $)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (2.050'den fazla yorum)

Capterra: 4,4 üzerinden 5 (520+ yorum)

9. Circle

Oluşturucular ve markalar için hepsi bir arada topluluk platformu olarak en iyisi

Topluluğun heyecan verici, etkileşimli yapısını içeriğinizle birleştirin — hepsi Circle ile tek bir sorunsuz deneyimde

Circle , ajansların topluluk ve takım oluşturma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu türden bir araçtır. Bu etkileşimli yazılım, grup sohbetleri, canlı yayınlar ve etkinlikler gibi birçok özelliği sorunsuz bir şekilde sunar.

Güçlü etkileşim özellikleri, ajansınızda hareketli bir atmosfer yaratmanızı ve farklı takımların üyelerinin tek bir vizyon etrafında birlikte çalışmasını sağlar. Öte yandan, Circle ile ajanslar müşterilerinin marka bilinirliğini artırmalarına yardımcı olabilir ve bu alandaki diğer geliştiriciler ve oluşturucularla bağlantı kurabilirler.

En iyi özellikler

Topluluk forumları, konular ve konular oluşturarak izleyicileri açık tartışmalara dahil edin

Genel olarak, işletmelerin topluluk üyeleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi basitleştirerek müşteri sadakatini yüksek tutmalarını sağlar

Kullanıcılar, üyelerin yayın yapabileceği ve etkileşimde bulunabileceği platformun içinde etkinlikler düzenleyebilir ve organize edebilir. Ayrıca, canlı yayınlar oluşturmak ve paylaşım ayarlarını özelleştirmek de mümkündür.

Sınırlamalar

Özel bir ödeme sayfası bulunmaması ve dönüşümleri etkileyen hantal bir ödeme duvarı özelliği olması nedeniyle kurs oluşturucular için uygun değildir

Kurs oluşturma seçeneği yalnızca Professional ve Enterprise planlarında mevcuttur

Fiyatlandırma

Temel : Aylık 49 $

Profesyonel : Aylık 99 $

Enterprise: Aylık 399 $

Müşteri yorumları

Uygulama Mağazası : 4,8 üzerinden 5 (2.200'den fazla yorum)

ProductHunt: 3,6 üzerinden 5 (40'tan fazla yorum)

10. Canny

Müşteri yönetimi ve müşteri geri bildirimi aracı için en iyisi

Canny'de ürün geri bildirimlerini yakalayın, düzenleyin ve analiz edin

Ajanslar, hizmetlerini iyileştirmek ve elbette kazanç potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için müşterilerden geri bildirim almalıdır. Canny , geri bildirimleri kolayca toplamanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi sağlayan en iyi müşteri ilişkileri yönetim yazılımlarından biridir.

Sadece müşterilerin geri bildirimlerini toplamakla kalmaz, aynı zamanda ekip arkadaşlarından gelen geri bildirimleri de toplar. Bu sayede ajanslar, en iyi fikirlerin gözden kaçmamasını sağlayabilir ve zamanlarını en verimli şekilde kullanabilirler – en çok talep edilen özellikleri geliştirmek, hizmetlerini çeşitlendirmek veya çabalarını yalnızca belirli bir hizmet türüne odaklamak için.

En iyi özellikler

Müşterilerin geri bildirimlerini zahmetsizce toplayın ve analiz edin

Çeşitli harici platformlarla kolay entegrasyon

Bir web sitesine yerleştirerek veya bir alt alan adı olarak kullanarak bir geri bildirim sistemi ayarlamanıza olanak tanır

Sınırlamalar

Canny'nin oylama panosu oldukça kullanışlıdır, ancak doğru şekilde yapılandırılmadığında istemeden geri bildirimleri önyargılı hale getirebilir ve bu da toplanan geri bildirimlerin etkinliğini sınırlayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 400 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

ProductHunt : 4. 5 üzerinden 3 (45+ yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,7 (35+ yorum)

11. Referans

Müşterilerden referans toplamak için en iyisi

Testimonial ile müşterilerinizden referanslar toplayın

Testimonial , adından da anlaşılacağı gibi, müşteri referanslarını toplamak için kullanılan bir yazılımdır. Ajanslar, video ve metin referanslarını web sitelerine kolayca yerleştirebilir ve hatta geliştiriciler tutmadan yaklaşık 2 dakika içinde özel açılış sayfaları oluşturabilir

Etkili bir şekilde kullanıldığında, referanslar herhangi bir ajans işini hızla büyütebilir. Ajanslar, kodlama yapmadan referansları ve sosyal kanıtları yükleyebilmekle kalmaz, her birinin performansını izleyip takip edebilir, hepsini bir gösterge panelinde görüntüleyebilir ve hatta en iyi performans gösterenleri daha fazla müşteri çekmek için tanıtabilir, bu da büyük bir gelir kaynağıdır.

En iyi özellikler

Metin veya video biçiminde övgüler toplayın, görüntüleyin ve potansiyel müşterilere gösterin

Referans videoları sosyal medyada paylaşılabilir ve web sitelerine yerleştirilebilir, ayrıca pazarlama kampanyalarında da kullanılabilir

Make gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanarak referanslarla otomasyon ayarları yapmak mümkündür

Sınırlamalar

Müşterilerden alınan videoları düzenlemek ve ayarlamalar yapmak için yerleşik araçlar sunmaz

Müşteriler, yüksek kaliteli videoların nasıl oluşturulacağına dair sınırlı talimatlar alır

Fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

Premium : Aylık 50 $

Ultimate : Aylık 150 $

Ajans: Aylık 300 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri yorumları

ProductHunt: 4. 5 üzerinden 2 (15+ yorum)

12. Coda

Belge ve dosya yönetimi için en iyisi

Coda belge düzenleyicide fikirleri yönetin

Coda , belgeleri, görevleri, yapılacaklar listelerini ve verileri kolay, etkileşimli ve ilgi çekici bir şekilde yönetmek için hepsi bir arada bir çözümdür. Ajanslar, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve şirket içi çalışanlarla daha verimli bir şekilde işbirliği yapmak için kullanır.

Farklı ajans ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir ve ajanslar büyüdükçe kolayca geliştirilebilir. Coda, verileri kolayca tüketilebilecek şekilde görüntülerken, gösterge panelleri müşteri işlerindeki ilerlemeyi ve güncellemeleri izlemeyi kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Görevleri yönetmeyi ve etkileşimli işbirliği ve koordinasyonu olabildiğince sorunsuz hale getirmek için belgeleri ve tabloları bir araya getiren hepsi bir arada belge

"Paketler" özelliği, diğer uygulamalarla entegrasyon amacıyla özel olarak tasarlanmıştır

Belgelere ve verilere erişimi kolaylaştıran basit bir iş organizasyonu çerçevesi oluşturmak isteyen uygulama geliştirme takımları (diğerleri arasında) için uygundur

Sınırlamalar

Coda'nın arayüz tasarımı eski ve görsel olarak daha az çekici olarak değerlendirilmektedir

Zaman zaman, Coda'daki belge yapısı dağınık hale gelir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 10 $/Belge Oluşturucu

Takım : Aylık 30 $/Belge Oluşturucu

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (380'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (80'den fazla yorum)

Bonus: Coda Vs. Airtable

13. Tally

Form oluşturmak için en iyisi

Tally form oluşturucu ile kendi çevrimiçi formunuzu oluşturun ve her türlü veriyi toplayın

Tally , ajans yönetimi için başka bir harika kodsuz yazılımdır. Bu form oluşturucu, sadece form oluşturmanın ötesine geçer ve form mantığı, hesap makineleri, özel kapalı mesajlar, dosya yüklemeleri ve ödeme toplama gibi mükemmel özelliklerinden sadece birkaçını destekler.

Tally ile ajanslar çok sayıda veri toplayabilir, analiz edebilir veya dışa aktarabilir ve bunları proje veya takım üyelerine göre düzenleyebilir (takım üyeleri formlar üzerinde daha fazla işbirliği yapabilir ve paylaşılan çalışma alanlarında form sonuçlarını paylaşabilir).

En iyi özellikler

Sınırsız sayıda form ve anketin dakikalar içinde oluşturulmasına olanak tanıyan benzersiz UX ve UI'ye sahip form oluşturucu

Sonsuz özel özelleştirme seçenekleri

Ödeme toplama, hesaplamalar, form mantığı ve cevap boruları bu yazılımın en parlak özelliklerinden bazılarıdır

Piyasada bulunan hemen hemen tüm ürünlerle entegre edilebilir

Sınırlamalar

Tally'nin koşullu mantık ve veri entegrasyonu gibi özelliklerin eksikliği, onu daha gelişmiş form türleri için daha az uygun hale getirir ve genel işlevselliğini azaltabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Tally Pro: Aylık 29 $

Müşteri yorumları

ProductHunt: 4,9 üzerinden 5 (70'den fazla yorum)

14. Sunum

İşbirliğine dayalı sunum yazılımı için en iyisi

Pitch ile dakikalar içinde güzel sunumlar oluşturun

Pitch , ajansların müşterilerine hizmetlerini ve proje planlarını sunmak için kullanabilecekleri binlerce özelleştirilebilir, profesyonelce tasarlanmış şablon içeren bir sunum yazılımıdır.

Bu araç, konferans açılış konuşmalarını ve takım toplantı sunumlarını hazırlamayı kolaylaştırır ve işleri ve güncellemeleri güzel ve yaratıcı bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Son olarak, Pitch takım işbirliği özelliklerine sahiptir ve fikir sunmayı, geri bildirim paylaşımını ve karar almayı basitleştirir.

En iyi özellikler

Süper temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip, işbirliğine dayalı takım odaklı sunum platformu

Güçlü canlı sohbet özelliği, takım üyelerinin şık konuşmacı görünümü seçeneği ile sunumlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur

Başlamak için bir dizi harika şablon

Takım üyeleri, Google Analytics entegrasyonu sayesinde işlerinin durumunu ve verileri izleyebilir

Sınırlamalar

Kullanıcının özel ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen, kullanıma hazır şablonların sınırlı olması

Fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri yorumları

ProductHunt : 4,9 üzerinden 5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,8 (25+ yorum)

Ajansınız için Doğru Yönetim Yazılımını Seçmek

Piyasada çok sayıda ajans yönetim sistemi var ve bu sizin için harika bir şey. Şimdi anahtar, ajansınızın büyümesini destekleyecek esnekliği sunan, kaynak planlamasında size yardımcı olabilecek ve iş akışınızı kontrol altında tutmak için diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışan araçları bulmak.

Daha önce bahsedildiği gibi, ClickUp, ajansınıza iş akışınıza ve karmaşık projelerinize uyacak şekilde ClickUp'ı yapılandırma ve işiniz büyüdükçe ekibinizi destekleme gücü veren, tamamen özelleştirilebilir bir platform sunan hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Bu neden tek başına onu bugün piyasadaki en iyi ajans yönetim yazılımlarından biri yapmaktadır.

Ajanslar günlük işlemleri yürütmek için birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyabileceğinden, ClickUp'ı diğer iş araçlarıyla kolayca senkronize edebilir ve bağlayarak tüm işlerinizi tek bir yerde toplayabilirsiniz.

ClickUp'a başlamak kolay ve ücretsizdir. Araç setinizde doğru ajans yönetim yazılımıyla daha akıllı çalışmanın zamanı geldi. 👌

Misafir Yazar:

Alladdine Djaidani, internet pazarlamacısı ve Hustler Ethos 'un kurucusudur. Şirketlerin Google'da sıralamalarını yükseltmelerine ve bütçelerini zorlamadan büyümelerine yardımcı olmayı sever.