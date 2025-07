ücretsiz Zamanınızda Yapılacak 50 Verimli Şey

En yoğun günlerde bile, kendinizi birkaç dakikalık molalar verirken bulabilirsiniz. Toplantıya erken geldiyseniz, zorlu bir görevi yeni bitirdiyseniz veya güne yavaş başlamak istiyorsanız, sıkıntınızı verimli anlara dönüştürmek için her zaman birkaç dakikalık boşluklar vardır.

Yüksek verimli insanlar, ilerlemeye yol açan küçük şeyleri her gün bilinçli ve kararlı bir çaba ile yaptıkları için çok şey tamamlarlar.

Bu listeyi, aynı şeyi nasıl yapabileceğinize dair birkaç fikir vermek için bir kaynak olarak düşünün! Ama kendi kişisel yorumunuzla. 🤗

İş, hem yüz yüze hem de uzaktan çalışan takımlar için esas olarak çevrimiçi ortamda gerçekleşir. Ekran zamanından tamamen kaçınamazsınız, ancak sıkıntıyı verimliliğe dönüştürmek için bu 50 yöntemi seçtik, çünkü bu yöntemlerin bazıları monitörünüzden uzaklaşmanızı, stres ve endişenizi azaltmanızı ya da her ikisini birden yapmanızı gerektiriyor.

Şu anda, işinizde bir gecikme varken bu yazıyı okuyor olabilirsiniz bile — bu harika! Gününüzün bu ekstra dakikalarını gurur duyabileceğiniz bir şeye dönüştürmenin daha fazla yolunu öğrenmek için okumaya devam edin.

sıkıldığınızda yapılacak 50 verimli şey

Hızlı bir uyarı: Bu listede bulamayacağınız şey, Netflix veya Hulu'yu açmanız ya da sosyal medyada gezinmeniz gibi önerilerdir. Bu seçenekler uzun vadede size pek bir fayda sağlamayacaktır. Bu yazımızdan kazanmanızı umduğumuz şey, gününüzdeki küçük seçimlerin büyük farklar yaratacağı fikridir!

Fazladan dakikalarınızı nasıl geçirdiğinize dikkat edin, çünkü gerçek büyüme burada gerçekleşir.

Daha pratik bir not olarak, bu uzun listeyi kolayca gözden geçirebilmeniz için her öğeyi kategorilere ayırdık. Keyfini çıkarın! 😊

1. ClickUp gibi bir verimlilik uygulamasıyla organize olun!

Henüz bir çevrimiçi platformla kendinizi organize etmiyorsanız, başlamak için şimdi tam zamanı. Bu uygulamalar, kişisel ve profesyonel yaşamınızda sizi ileriye taşıyacak alışkanlıklar oluşturmanıza ve bunlara bağlı kalmanıza yardımcı olabilir.

Kahve dükkanlarına, işlerinize ve toplantılarınıza taşımamak için günlük planlayıcınızı bir kenara attıysanız, aynı bilgilere telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan erişebilmenin rahatlığını seveceksiniz. 🙌🏼

SMART hedefler belirleyin, SWOT matrisleri oluşturun, kontrol listeleri hazırlayın, haftanızı planlayın ve tüm bunları ve çok daha fazlasını yapmak için tasarlanmış tek bir araçla stratejiler geliştirin: ClickUp!

ClickUp ile başlayın Takviminizi, görevlerinizi ve hatırlatıcılarınızı her zaman elinizin altında tutun ve ClickUp ile herhangi bir cihazdan erişin

ClickUp, karmaşık projelerden basit yapılacak işlere kadar her şeyi halletmek için kullanılan hepsi bir arada görev yönetimi çözümüdür. İster görev yöneticisi, ister ödevleriyle uğraşan bir öğrenci, ister market listesi hazırlayan bir ebeveyn olun, ClickUp işlerinizi sipariş altına almanıza yardımcı olacak yüzlerce özelleştirilebilir özellik sunar.

ClickUp'ın mutluluk garantili özellikleri

🎨 ClickUp Beyaz Tahtalar: Gününüzün fazladan dakikalarını çizim yapmak, yazmak ve kendinizi ifade etmek için sonsuz bir tuval ile doldurun! Bir şablonla başlayın veya iş arkadaşlarınızı buz kırıcı oyun Animal Drawing Battle'a davet ederek iş ortamını neşelendirin.

✅ İç içe geçmiş kontrol listeleri: En küçük yapılacak işleri bile takip edin ve başkalarına atayabileceğiniz ve basit sürükle ve bırak ile düzenleyebileceğiniz iç içe geçmiş kontrol listeleriyle hiçbir şeyi atlamadığınızdan emin olun. Çok tatmin edici. 😌

🏅 ClickUp Hedefleri : ClickUp'ın otomatik olarak güncellenebilen ve hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı görmenizi hiç olmadığı kadar kolay hale getiren son derece görsel Hedefler özelliği ile kendiniz için kişisel hedefler veya takımınız için profesyonel hedefler belirleyin.

📄 ClickUp Belgeleri : Yazılarınızı öne çıkarmak için çok sayıda stil seçeneği ile mükemmel bir belge, wiki veya bilgi tabanı oluşturun , ardından işinizi URL aracılığıyla herkesle paylaşın.

📝 ClickUp Not Defteri ve Chrome Uzantısı : ClickUp'ın dijital Not Defterine hızlı fikirlerinizi veya günlük işlerinizi not alın ve ClickUp'ın Chrome Uzantısını indirerek Not Defterinize erişin, zamanı takip edin ve web'in hemen her yerinden görevler oluşturun.

ClickUp Chrome Uzantısını indirin ve Not Defterinizdeki tüm düşüncelerinizi kaldığınız yerden devam ettirin

Ve ClickUp sizin için yapabilecek çok daha fazlası var, hem de ücretsiz! Platform hakkında daha fazla bilgi, diğer alternatifleriyle karşılaştırması ve bir sürü ek ücretsiz kaynak için ClickUp Blog'unu ziyaret edin.

2. E-posta gelen kutunuzu kontrol edin!

E-posta gelen kutunuzun kontrolden çıkmasının ne kadar kolay olduğu neredeyse korkutucu. Ancak, doğanın acımasız gücü gibi, kendi haline bırakılırsa, gelen kutunuz günlük olarak ilgilenmezseniz hızla kontrolünüzün ötesine geçebilir.

Basitçe söylemek gerekirse: Mümkün olan her yerde gelen kutunuzu düzenlemeye başlayın.

Zaten açılmış ve yanıtlanmış mesajları arşivleyin, bir gün sonraya bekleyebilecek mesajları ertelemeyin ve sadece alan kaplayan her şeyi silin.

Gerçekten bu işe girişmek istiyorsanız, e-postalarınızı içeriklerine göre kategorilere ayırmak için klasörler oluşturun. Favori mağazanızdan aldığınız %25 indirim kuponundan vazgeçmek istemiyor musunuz? Dosyalayın. Gelecek haftaki Suns maçının onay e-postasını silmeye tereddüt mü ediyorsunuz? Onu da dosyalayın.

Her mesajın bir yeri vardır ve bunların nerede olduğunu bilmek bile kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlayacaktır.

3. Fiziksel çalışma alanınızı temizleyin

Fiziksel dağınıklığı azaltmak, zihinsel berraklığınız üzerinde de aynı etkiye sahiptir.

Masanızda dağınık duran notları ve belgeleri sıralayın ve saklayın, monitörünüzde artık gerekli olmayan yapışkan notları atın, ardından yüzeyleri silin. Ekranlarınız ve klavyeniz dahil, her şeyi tamamen temiz bir şekilde başlangıç yapın.

Ve bunun gerçek hayatta nasıl göründüğüne dair ilham almak isterseniz, ClickUp takımımızdan kendi düzenli masalarını göstermelerini istedik:

juan Cardenas aracılığıyla

neil Amaral aracılığıyla

via Nick Potok

Temizlik delisi değiliz, sadece düzenli olmaya takıntılıyız. 💜

Bu yüzden paylaşmak için sadece bir tane seçemedik!

…Bu arada, benim gibi genellikle masanızda atıştırmalık yiyorsanız, tedbir olarak farenizi silmek isteyebilirsiniz. 👀🖱

4. Bilgisayarınızı ve masaüstünüzü düzenleyin

Özel bir masaüstü görüntüsü, gününüze çok ihtiyaç duyduğunuz mutluluğu katabilir, ancak masaüstü ekranınızda gereksiz dosyalar ve indirmeler olmadığından emin olun, böylece görüntüyü görebilirsiniz!

Masaüstünüzün alanı şu anda ABD emlak piyasasından daha sıcaksa, tek tek dosyaları kategori veya departmana göre ilgili klasörlere taşıyın ve ait olmayanları çöp kutusuna atın.

Profesyonel ipucu: Bilgisayarınızın çöp kutusunu da boşaltmayı unutmayın! 🚮

İşlerin hızlı ilerlemesi için güncellemeleri kontrol edin!

20 dakikalık bir boş vaktiniz varsa, ekranınızın sol üst köşesindeki elma simgesinin açılır menüsünden Bu Mac Hakkında sekmesini kontrol edin. Chrome, Evernote, Grammarly ve diğer eklentiler de en yüksek performansta çalışmak için sürekli güncellenmektedir! Uygulama güncelleme zamanı geldi mi?

6. Bir hayat dosyası oluşturun

Kulağa heyecan verici gelmeyebilir, ancak yaptığınıza çok memnun olacaksınız!

Her zaman unutuyor veya kaybediyormuş gibi görünen önemli belgeleri, sayıları, şifreleri ve kişileri bir klasörde veya dosyada toplayın. Beş yıl önce ayarladığınız wifi şifresini bir dahaki sefere girmek için masa çekmecelerini karıştırmak zorunda kalmamak için her şeyi bir arada tutun.

7. Dikkatinizi dağıtan şeyleri ortadan kaldırın

Fiziksel çalışma alanınızın ötesinde, yaşam alanınızı nasıl düzenleyebilirsiniz? Evden çalışıyorsanız, uyuduğunuz, öğle yemeğinizi yediğiniz, kitap okuduğunuz ve yemek hazırladığınız yerde çalışıyor olabilirsiniz.

Alanınızı küçültürken, bir alanın genel işlevselliğini iyileştirmek daha da önemli hale gelir. Ancak, ana yaşam alanlarınızı düzenlemek veya hissiyatını iyileştirmek için yapacağınız küçük değişiklikler, hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda kendinizi nasıl hissettiğiniz üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Ve çok uzun sürmez!

Bulaşıkları yıkayarak veya yüzeyleri hızlıca silerek başlayın, ardından daha büyük fonksiyonel değişiklikler yapmak için daha eleştirel düşünmeye başlayabilirsiniz. Değişikliklerinizin kasıtlı ve uzaktan çalışma verimliliğinizi artırmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış olmasını sağlamak için feng shui ilkelerine başvurun.

8. Dolabınızı düzenleyin

Bu, büyük bir görev olduğu için ayrı bir bahsetmeyi hak ediyor. Düzenlemenin ötesinde (renk, kol uzunluğu, mevsim veya üçüne birden göre), neleri azaltabilirsiniz?

Ek alan yaratmak, eskiden sevdiğiniz ama unuttuğunuz kıyafetleri hatırlamanıza veya gardırobunuzda hala ihtiyaç duyduğunuz temel öğeleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Bu, günlük karar verme yorgunluğunu ve sabahları giyinme stresini ortadan kaldırmak için birkaç favori kıyafet seçmek için de harika bir fırsat, özellikle de aceleniz olduğunda!

Ama daha da önemlisi, istemediğiniz eşyaları bağışlamayı veya bir konsinye dükkanına götürerek onlara yeni bir hayat vermeyi düşünün!

9. Günlerce, haftalarca veya aylarca ertelediğiniz küçük görevleri yerine getirin

Arabanızı temizleyin, kayıtlarınızı güncelleyin, makyaj fırçalarınızı yıkayın veya dökme demir tavanızı yeniden yağlayın. Hepimizin sadece birkaç dakika süreceğini bildiğimiz, ancak kendimizi yapmaya ikna edemediğimiz "işler" vardır.

10. Bütçenizi, yatırımlarınızı ve birikimlerinizi gözden geçirin

Henüz kişisel bir bütçeniz yoksa, bir tane oluşturun!

Sadece aylık büyük harcamalarınızın veya aboneliklerinizin bir listesi olsa bile, bu, finansal durumunuzda sürprizlerle karşılaşmamanıza yardımcı olabilir. Her gün banka uygulamanızı açmak korkutucu olabilir, ancak bu, daha akıllı harcama kararları almanıza ve içinizin rahat etmesine yardımcı olacaktır.

Gününüzdeki boş zamanları, 401K gibi finansal seçeneklerinizi veya şirketinizin katıldığı eşleştirme fırsatlarını gözden geçirmek ve yönetmek için de kullanabilirsiniz! Küçük adımlar büyük sonuçlar doğurabilir. 💜

🛀🏼 Her şey ve her şey ✨kendine bakmak✨

Sağlıklı alışkanlıklar, daha sağlıklı bir yaşam tarzına (iç ve dış) yol açar. Gününüzün fazladan dakikalarında zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için ipuçları ve püf noktaları için buradan başlayın.

11. Biraz su için

Cidden, bugün ne kadar su içtiniz?

Nickelodeon via GIPHY

12. Bitkilerinize bakın

Bir şeye özen göstermek iyi hissettirir ve evcil hayvanınız yoksa, bir bitki iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Gününüzün bir bölümünde mola verin, yapraklarını temizleyin, su püskürtün ve birkaç dakika güneşe koyun. Ayrıca bitkiler fotosentez yoluyla havayı temizler ve stres seviyesini düşürür.

Ancak evcil hayvanınız varsa, bitkinin hayvanlar için zehirli olmadığından veya onların ulaşamayacağı bir yerde olduğundan emin olun. 🐶

13. Ücretsiz zamanınızı değerlendirin ve "kendime zaman ayırma" zamanına dönüştürün

Bu, sizi iyi hissettiren herhangi bir şey olabilir. "Kendinize ayırdığınız zaman" çok değerlidir! Akıllıca kullanın. "Kendinize özen gösterin" ama sizi engelleyecek büyük kurallar veya yargılar olmadan.

Evden veya işyerinden çalışıyor olun, kendinizi iyi hissetmenin ve bu olumlu duyguların iş ahlakınıza nasıl yansıdığının gerçek bir değeri vardır.

Tırnaklarınızı boyayın, terasta bir soda açın, nemlendirici bir yüz maskesi takın veya - cesurca - bir an için kendinizi sıkılmaya bırakın. Hayat oldukça hızlı akabilir, kendinize duraklama ve hiçbir şey yapmama için alan tanıyın, çünkü sıkıntı yaratıcılığı besler! Bu moladan sonra görevlerinize yenilenmiş ve tazelenmiş hissederek dönün.

14. Sabah rutininizi geliştirin

Sağlıklı alışkanlıklar sağlıklı bir yaşam tarzı yaratır ve sağlık da zenginliktir! Güne en iyi şekilde başlamanıza yardımcı olan küçük ritüellerle gurur duyun ve sizi iyi bir ruh haline sokan en küçük günlük eylemleri bile önceliklendirin.

Verimli bir gün, iyi bir gece uykusu ve büyük bir bardak su ile başlar. İşe gitmeden veya masanıza oturmadan önce, sabah kahvenizi tamamlayacak hafif bir yürüyüş veya besleyici bir kahvaltı yapabilir misiniz? Telefonunuza bakmadan rutin işlerinizi hallederseniz ekstra puan kazanırsınız. 🧖🏼‍♀️

15. Vücudunuzu hareket ettirin

Esneyin, yoga yapın veya egzersiz yapın, hatta masanızda bile!

Sandalye yogası gerçekten var, bu yüzden ofisinizdeki kübik odada sınırlı hissettiğiniz için mazeret uydurmanıza gerek yok. YouTube ve fitness bloglarında, neredeyse her yerden erişebileceğiniz ve takip edebileceğiniz ücretsiz kaynaklar bulabilirsiniz.

Masa sandalyesinde oturmak, topuklu ayakkabılarla yürümek ve saatlerce klavye başında çalışmak kalçalarınız, omuzlarınız, boynunuz ve sırtınızda ciddi hasara yol açabilir, ancak bu alışkanlıkları düzeltmek için günde birkaç dakika ayırırsanız asla pişman olmayacaksınız. Hareketler o anda ne kadar büyük veya küçük hissedilirse hissedilsin, işe yarıyor!

16. Meditasyon yapın veya dua edin

Meditasyon harika bir şey ve faydaları saymakla bitmez! Günde sadece 10 dakika meditasyon yapmak stresle başa çıkmanıza, öz farkındalığınızı artırmanıza, şimdiki ana odaklanmanıza, olumsuz duyguları azaltmanıza ve yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir.

Ancak size söylemedikleri şey, meditasyonun aslında oldukça zor olduğu!

YouTube, Spotify gibi yayın platformları ve Headspace gibi sağlık uygulamaları, meditasyona yeni başlayanlar için harika bir başlangıç noktasıdır. Rehberli meditasyonu deneyin ve beğendiklerinizi araştırın! Meditasyonun birçok türü vardır, bu yüzden mutlaka size uygun bir tane bulacaksınız.

17. Yürüyüşe çıkın

Köpeğiniz buna bayılacak.

Kulağa neredeyse çok kolay geliyor, ancak her gün en az 30 dakika yürümek, zihinsel ve fiziksel sağlığa birçok fayda sağlar. Robert Frost'un ünlü orman yürüyüşleri gibi, günlük yürüyüşler zihninizi temizlemeye, ruh halinizi iyileştirmeye, uyku kalitenizi artırmaya, stresi azaltmaya ve genel öz algınızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Cidden, kaybedecek ne var ki?

Yürümek, günlük rutininizden uzaklaşmak için de harika bir yoldur. Mahallenizde veya şehrinizde yeni bir bölge keşfedin ve AirPod'larınızı evde bırakarak veya yeni bir verimlilik podcast'i ya da sesli kitap deneyerek kendinize meydan okuyun.

🧠 Şimdiki ve gelecekteki halinize bir göz atın

Şu soruyla başlayın:

Nasıl hissediyorum?

Kendimi nasıl tanımlarım?

Hedeflerim nelerdir?

Şimdi, bu sorulara gelecek hafta, bir ay sonra veya hatta birkaç yıl sonra nasıl cevap vermek istediğinizi düşünün.

18. Yemek planı

Mağazaya her gittiğinizde gerçekten ihtiyacınız olan o şeyi her zaman unutuyor musunuz?

Önceden bir liste hazırlayarak ne alacağınızı, ne yapacağınızı ve bir haftada gerçekte ne kadar tüketeceğinizi tahmin etmek zorunda kalmayın! Her gün için dengeli birkaç yemek tarifi ve sevdiğiniz bir atıştırmalık yazın. Ardından, bu anahtar malzemeleri temel alarak market listenizi hazırlayın.

Özellikle öğle arasında buzdolabına bakarak önemli bir zaman dilimini geçiren biriyseniz, yemek seçeneklerinizi önceden hazırlayarak gelecekteki kendinize sağlıklı bir dürtü verin.

19. Yeni yıl kararlarınızı gözden geçirin

Uzun vadeli veya üç aylık hedeflerinizde ne durumdasınız?

Bu, üzerinde çok çalıştığınız gelişmeler için kendinizi düşünmek ve biraz övmek için harika bir fırsat. Ve umduğunuz kadar ilerlemediyseniz, yeniden değerlendirme ve yeni stratejik kararlar almak için şu an kadar uygun bir zaman yok.

Yeni yıl kararları şablonlarına göz atın!

20. Günlük yapılacaklar listenizi hazırlayın

Bugün yapacağınız her şeyi yazın ve sadece işle ilgili görevleri değil, diğer şeyleri de ekleyin. Çöpü çıkarmak mı gerekiyor? Bulaşıkları yıkamak mı? Yüzünüzü yıkamak mı? Bunları yapılacaklar listenize ekleyin.

Bazen günün en zor kısmı başlangıçtır, ancak listenizdeki en küçük şeyi bile tamamlamanın verdiği heyecanı kendinize yaşatmak, verimliliğinizi doğru yerlerde artırabilir.

Ve bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz! Yapılacaklar listesi uygulaması, yoğun gününüzün temposuna ayak uydurabilecek esnekliğe sahip olarak zor işleri sizin yerinize halletsin. Günlük görevlerden market listelerine, basit hatırlatıcılara ve daha fazlasına kadar, takviminizdeki her öğe için ClickUp gibi verimlilik platformlarından yararlanabilirsiniz.

Listelerinizi evde unutma endişesi de yok! Listelerinize masaüstü bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan veya tarayıcı sekmesinden erişebilirsiniz.

21. Günlük yazın

CEO'muz Zeb Evans bu yöntemlere güveniyor.

Gününüzü, son başarılarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı ve minnettar olduğunuz şeyleri düşünün. Günlük yazmak, gelecekteki halinizi ortaya çıkarmak için de mükemmel bir başlangıç noktasıdır!

Boş bir sayfa göz korkutucu gelebilir, ancak iyi haber şu ki, günlük yazmanın yanlış bir yolu yoktur. Sizin için önemli olan alıntıları veya mantraları yazın, kendinize bir mektup yazın, hedeflerinizi listeleyin ve olmak istediğiniz kişiyi şekillendirmeye başlayın.

İşte size ilham vermesi için takım çalışması hakkında en favori alıntılarımız !

🌱 Kişisel ve mesleki gelişim

Evde, işte ve ilişkilerinizde büyük fark yaratan küçük verimli şeyler.

22. Kişilik veya iletişim tarzı testi yapın

Bu, size kendiniz hakkında yeni şeyler öğretmekle kalmaz, aynı zamanda arkadaşlarınızı daha iyi anlamanıza da yardımcı olur. İnsanların kendileriyle nasıl konuşulmasını sevdiklerini ve onlarla nasıl iş yapılacağını bilmek, hayatınızın her alanında sizi çok ileriye götürecektir. İşte başlamak için birkaç örnek:

Üstelik çok ilginç! Başka kampanyacılar var mı? 🙋🏼‍♀️

23. İş yerinde inisiyatif alın

Eğer zamanınız varsa, özellikle takımınızın geri kalanı yoğunsa, yardım eli uzatmak ve ekstra sorumluluk almak için mükemmel bir fırsat. Ya da fikirlerle dolup taşıyorsanız ve bunları nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, bunları bir teklif veya sunumda bir araya getirin ve proaktifliğiniz ve detaylara gösterdiğiniz özenle patronunuzu şaşırtın!

En son ne zaman özgeçmişinize baktınız?

İş sorumluluklarınız henüz zihninizde tazeyken özgeçmişinizi veya CV'n izi güncellemek daha kolaydır. Takımınıza değer kattığınız tüm yolları düşünmek de egonuzu biraz okşayacaktır. Mesleki başarılarınızla övünmekten çekinmeyin, çünkü inanın bana, herkes bunu yapıyor. 😎

25. Bir blog başlatın

Uzmanlığınızı paylaşın ve bir blog başlatın, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok, verecek çok şeyiniz var! Günümüzde, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olacak çok sayıda AI yazma aracı bulunmaktadır.

Bonus: Bu AI Yazma araçlarına göz atın!

26. Hafızanızı güçlendirin

Sudoku, çapraz bulmaca, trivia ve hafıza oyunlarıyla beyninizi çalıştırın! Trivia gecesi gibi, sadece kanatlı tavuk yok. 🙂

27. Sektörünüzdeki veya dünyadaki haberleri takip edin

Dünyada olup bitenlerden veya sektörünüzdeki en son yeniliklerden haberdar olmak, işinizde kendinizi güncel hissetmenizi ve güne hazır olmanızı sağlar. Ayrıca, işyerinde sohbetlerinize de katkıda bulunabilir! Daha da iyisi, güncel bilgileri edinmek için günde 10 dakikadan fazla zaman ayırmanıza gerek yok.

Morning Brew veya Axios gibi gerçekten okumaktan zevk aldığınız günlük bir e-posta bülteni arayın, böylece bilgileri kendiniz bir araya getirmek için harcayacağınız zamandan tasarruf edin!

28. Mevcut becerilerinizi geliştirin

Zaten sahip olduğunuz becerileri her zaman geliştirebilirsiniz ve pratik yapmak teknik becerilerinizi keskin tutmanın harika bir yoludur. Fazladan boş zamanınızı avantajınızı korumak için bir fırsat haline getirmek için birkaç alıştırma problemi veya sorgu deneyin.

Özellikle de şu anda ofiste en çok arka arkaya cornhole atışı rekorunu elinizde tutuyorsanız, bu başlığın hala size ait olduğundan emin olun.

29. Yeni bir beceri öğrenin

Aynı şekilde, öğrenmek istediğiniz ama hiç peşinden gitmediğiniz beceriler nelerdir? Çevrimiçi bir kursa katılın, bir eğitim videosu izleyin veya yeni bir sertifika programına başlayın. Değerli bir beceri kazanmak için yeni bir diploma almaya çalışmanıza gerek yok. Yeni bir beceri öğrenmek bir saat kadar kısa bir sürede veya günde birkaç dakika sürebilir, ancak başlamadan asla bilemezsiniz!

30. Motivasyonunuzu artırın

Motivasyonel bir video izleyin, verimlilikle ilgili bir podcast dinleyin veya kişisel gelişim kitabını elinize alın ve işlerinizi hızlandırın.

Şanslısınız, aramanıza başlamak için favori verimlilik podcast' lerimizin bir listesini hazırladık.

31. Okuyun

Güne 15 dakikalık bir okuma ile başlamanın daha odaklanmanıza yardımcı olacağı söylenir. Zenginleştirici bir şeyler arayın! Hayatınızın belirli bir alanında ilerlemenize yardımcı olacak önemli ipuçları içeren başlıklar seçin.

P. S. Sesli kitaplar da sayılır. 😉

32. TED Talk izleyin

Bu, sorumlu bir kişinin işini ertelemesi gibi gelebilir, ancak TED Talks, şu anda Netflix'te izleyebileceğiniz her şeyden kesinlikle daha besleyici, bu yüzden biz yeşil ışık yakıyoruz. 🚦

Ayrıca, çok sayıda TED videosu da var. Cidden, çok fazla. İlgi alanlarınıza, tutkularınıza, işinize veya ilişkilerinize hitap eden mini dersleri arayın. Kendinizi geliştirmek için zaman ayırmaya başladığınızda, çevrenizdeki herkes de bunu hisseder! Bu çok güzel bir şey. TED'in sunduğu en iyi eğitimcilerin rehberliğinde ilk adımları atmak, başlamak için en kolay yoldur.

Bu düşüncenin diğer tarafında ise, seçiminizin çok derin olması gerekmez! Neil deGrasse Tyson'ın çok sayıda TED konuşmasından birini izleyerek, sizi rahatsız eden şeyleri aklınızdan uzaklaştırın. 🚀

🎶 Serotonin artırıcılar (diğer adıyla eski usul eğlence)

Bu benim favori bölümüm. 💃🏼

33. Verimlilik için bir çalma listesi oluşturun

Tamamen sessizlik bazen biraz fazla sessiz geliyor mu? 🧐

Konsantrasyonunuzu artırmak için mükemmel olan tonlarca çalma listesi, istasyon ve sanatçı var. Uzun süredir lofi hayranı olun ya da Harry Potter filmlerinin müziklerini dinlemeyi seviyor olun, birkaç dakikanızı ayırarak en sevdiğiniz odaklanma müziklerini derleyin, böylece şarkıları atlayarak zaman kaybetmekten veya dikkatinizin dağılmasından kurtulun.

34. En sevdiğiniz şarkıyı dinleyin

Kendi DJ'lerimiz Rod ve Joey Cox'un hazırladığı bu çalma listes indeki tüm şarkıları şiddetle tavsiye ederim!

35. Kendinizi şımartın!

Kahve molası! Öğle yemeği! Atıştırmalık!

36. Bir sonraki tatilinizi, evde tatilinizi veya hafta sonu kaçamağınızı planlayın

Verimlilik planı yapın! Bunu kendi şehrinizde turist olmak için bir fırsat olarak değerlendirin! Biraz eğlenmek için birikimlerinizi harcamak zorunda değilsiniz. Biraz hayal kurun ve hafta sonuna kadar kendinize heyecan verici bir şey yapın.

37. İş veya ders çalışmak için yeni bir konum belirleyin

Bu, gününüzü canlandırmak ve çevrenizi değiştirmek için harika bir yoldur. Her gün yataktan evinizdeki ofisinize ve kanepenize gidip gelirken günler kolayca geçip gidebilir, ancak yeni bir yer keşfetmek görevlerinize taze bir bakış açısı kazandırabilir.

Ve eğer benim gibiyseniz, bu size saçınızı taramak için de bir neden verir. 💇🏼‍♀️

🎨 Yaratıcı yönünüzle bağlantı kurun

Daha önce hiç düşünmediğiniz şekillerde kendinizi ifade etmek için fikirler.

38. Sanatsal ilgi alanlarınızla bağlantı kurun

Gün içinde yaratıcı olmanın sonsuz yolu var, ama beni dinleyin: bir boyama kitabı alın. Yapın gitsin.

39. Bir DIY projesi başlatın

Eviniz sizin vahanız! Kiralık evde yaşıyor olsanız bile, çok az maliyetle veya hiç maliyet olmadan alanınızı güzelleştirmenize yardımcı olacak çok sayıda hızlı ve kolay DIY projesi var.

Bu projeler, karar verdiğiniz her şeyi yapabileceğinizi hatırlatarak özgüveninizi artırmanın da harika bir yoludur. Proaktif olmayı ve evinizi hayalinizdeki yuvaya dönüştürerek çevrenizde görmek istediğiniz değişimi yaratmayı alışkanlık haline getirin.

40. Yeni bir hobiye başlayın

Şu anda en sevdiğim sözlerden biri "hobilerinde iyi olmak zorunda değilsin"dir. Yapacağın her şeyde iyi olma beklentisi, aslında sevip hiç denemediğin pek çok şeyden seni alıkoyabilir.

İş gününüzü tamamlamak için kendi kokteyllerinizi yapmayı deneyin, tığ işi öğrenin, yeni bir tarif deneyin veya ukulele çalmaya başlayın. Sizi mutlu ettiği için bir şeyi yapmak, onu yapmaya devam etmeniz için tek neden olmalıdır.

41. Ek iş yapın

... Ama belirli bir hobide gerçekten iyiyseniz, bunu tutkulu bir projeye dönüştürebilir misiniz?

42. Favori anılarınızı toplayın ve saklayın

Kişisel paylaşım: Geçenlerde fotoğraflarımı gözden geçirdim ve çerçevelemek niyetinde olmadan yazdırmak için yaklaşık 100 favori fotoğrafımı seçtim. Bu 4×6 boyutundaki fotoğraflar şimdi masamda duruyor ve neredeyse her gün elime alıyorum.

Çoğu arkadaşlarım, gittiğim yerler, evcil hayvanlarım, ailem veya beni gülümseten güzel anılarla ilgili. 🥲

Aynı duyguyu tek bir çerçeveli masa fotoğrafı, resim duvarı veya hatta albüm haline getirerek, tüm emeklerinizi değerli kılan küçük şeyleri hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz!

43. Bir vizyon veya ilham panosu oluşturun

Bu, yılın başında yapılacak yaygın bir el işidir, ancak başlamak için asla geç değildir! Özellikle de vizyon panoları genellikle günümüzün kendiniz için ilham kaynağı olan şeyleri veya yakın gelecek için fikir lerinizi yansıttığı için.

Pinterest'e, favori dergilerinize ve bloglarınıza göz atarak, günlük hayatınızda ön planda tutmak istediğiniz değerleri yansıtan resimler, sözler ve rol modeller arayın.

Ayrıca, çalışma alanınızı süslemek için ne kadar sevimli bir şey!

☎️Bir arkadaşınızı (veya iş arkadaşınızı veya aile üyenizi) arayın

Cidden, bugün başka bir insanla konuştunuz mu? Telefonu elinize alın veya ofisinizde dolaşın ve gün boyunca bu hızlı ama önemli bağlantıları kurun.

44. Bir aile üyesiyle veya eski bir arkadaşınızla görüşün

Hemen sohbet edemiyorsanız, ikiniz için de uygun başka bir zaman ayarlayın! Plan yapmak zor olabilir, ancak sevdiğiniz biriyle yeniden bağlantı kurmak için her zaman zaman vardır.

45. Bir iş arkadaşınızla veya arkadaşınızla kahve içmek için randevu alın

Hafta içi günlerinizi bölün ve işinizle ilgili olmayan bir konuşma yaparak beyninizi "yenileyin". Bu, Zoom için de geçerlidir! Takımınız uzaktaysa, iş arkadaşlarınızın takvimine 15 dakikalık bir sürpriz ekleyin. ☕️

46. Çevrimiçi ağ kurun

Favori platformlarınızda yaklaşan seminerleri araştırın veya sektörünüzdeki diğer meslektaşlarla tanışmak için bir ağ oluşturma etkinliğine kaydolun. Profesyonel topluluğunuzdaki yeni insanlarla en rahat şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olacak çok sayıda forum, sayfa ve çevrimiçi grup da bulunmaktadır!

47. Bir iş arkadaşınıza e-posta yazın

Şirketinizde hayran olduğunuz ama hiç tanışmadığınız biri var mı? Ya da başka bir departmanda, hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz bir iş yapan biri var mı? Onlara bir mesaj gönderin! Sormadan asla bilemezsiniz.

48. Potansiyel müşterilere ulaşın

Potansiyel müşterilerinizin veya ortaklarınızın faizlerini ölçün, kendinizi tanıtın veya teşekkür e-postaları gönderin. Ardından, bu e-postalardan şablonlar oluşturarak gelecekte bu konuda daha da fazla zaman kazanın!

🫶🏼 İyi şeyler yapmak

Yardım etmek için kötü bir zaman yoktur. 💜🦄

49. Küçük mağazalardan alışveriş yapın

Yerel işletmeleri nasıl destekleyebileceğinizi düşünün. Alışkanlıktan dolayı en popüler perakendecilere başvurmak daha kolay gelebilir, ancak Etsy gibi sitelerde veya hatta yerel olarak, hemen yakınınızda bile inanılmaz küçük işletmeler bulabilirsiniz.

Hediyeler, günlük ürünler, yerel olarak yetiştirilen gıda seçenekleri ve temizlik malzemeleri gibi. Her zaman bariz seçeneklerden daha fazlası vardır!

50. Rastgele iyilik hareketleri

Rastgele iyilik yapmak bizim için çok önemli. 🎗

Dünyada o kadar çok şey oluyor ki, haberler hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Her şey yolunda değilken, sanki her şey yolundaymış gibi kalkıp işe gitmek bazen zor olabilir.

İş gününüzde biraz boş zamanınız varsa, yardım edebileceğiniz nedenler ve insanlar arayarak bu zamanı akıllıca değerlendirin. Bir hayır kurumuna bağış yapın, gönüllü olarak zamanınızı ayırın veya hatta şirketinize başvurun! Birçok işletme, tam da bu durumlar için ayrılmış bütçeleri vardır veya bağış eşleştirme programı sunar.

Geri vermek her zaman iyi bir fikirdir. 🤝

Daha fazla verimlilik fikri için verimlilik ipuçları kılavuzumuza göz atın!

ClickUp ile günü değerlendirmeye başlayın!

TL;DR: Önemli olan bilinçli yaşamak!

Zamanınızı nasıl kullandığınıza dikkat edin, amaçlı ve düşünceli olun — tüm zamanınızı! Enerjiniz ve çabalarınız çok değerli ve dürüst olmak gerekirse, hayat sosyal medyada gezinerek boşa harcamak için çok kısa.

Sıkıldığınızda yapacağınız şeyler, kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi yansıtın! Bunun sadece günlük stres seviyenizi düşürmek le kalmayıp, genel olarak daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmenize de yardımcı olduğunu göreceksiniz. Kim bunu istemez ki?

Bu listedeki tüm fikirler sizi biraz bunaltıyorsa, en baştan başlamaktan daha iyi bir yer yok!

Başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, tamamen özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir verimlilik platformunda kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı düzenleyin. 💜

Bir sonraki boş dakikanızı ClickUp'ı indirerek ve yapılacaklarınızı sonsuza kadar ücretsiz olarak optimize etmeye başlayarak değerlendirin. 🚀