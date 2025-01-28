2025'te Daha Hızlı Çalışmak için En İyi 10 Sanal Asistan Yazılımı

Geçmişte, yönetici görevlerini dış kaynak olarak kullanmak, daha yüksek maliyetle kişisel veya idari asistan işe almak anlamına geliyordu. Artık dünyanın her yerinden sanal asistanlar işe alabilir ve onları takımınıza dahil ederek daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz.

Elbette, her iyi takım üyesi gibi, sanal asistanların da işlerini daha kolay ve verimli hale getirmek için doğru araçlara ihtiyacı vardır. İşte burada en iyi sanal asistan yazılımları devreye girer.

Sanal asistanlar mı işe alıyorsunuz, yoksa yeni teknolojiler arayan bir sanal asistan mısınız? En iyi seçenekler burada. 2024'te araç setinize ekleyebileceğiniz en iyi sanal asistan yazılımlarını keşfedin.

Sanal Asistan Yazılımı nedir?

Sanal asistan yazılımı, sanal asistanların (VA'lar) işlerini kolaylaştırmak ve takım üyeleriyle bağlantı kurmak için kullandıkları herhangi bir araç veya programdır. İşletme sahibi genellikle hangi yazılımın kullanılacağına karar verir, ancak siz bir VA iseniz, iş arkadaşlarınıza araç önerilerinde bulunabilirsiniz.

Çoğu sanal asistan yazılımı, uzaktan işbirliği araçları, takım iletişim araçları, hatırlatıcı uygulamaları ve belge yönetimi araçlarını içerir. Ayrıca toplantılar için AI araçları, AI takvimleri ve AI proje yönetimi araçları gibi yapay zeka (AI) yazılımlarına da yatırım yapabilirsiniz.

Sanal asistanlar bu araçları kullanarak bağlantıda kalır, etkili iletişim kurar, projeleri ve görevleri yönetir ve müşterileriyle daha iyi iş ilişkileri kurar. Doğru araçlara sahip olmak, işi herkes için daha kolay, daha hızlı ve daha ilgi çekici hale getirir. ☀️

İşiniz için En İyi Sanal Asistan Yazılımını Seçme

Sanal asistanların daha verimli çalışmak için kullanabileceği binlerce araç vardır, bu da seçimleri daraltmayı zorlaştırabilir. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Farklı sanal asistan yazılım araçlarını değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz:

Özellik: Bu uygulamanın özelliği nedir ve anlık mesajlaşma, faturalandırma, Bu uygulamanın özelliği nedir ve anlık mesajlaşma, faturalandırma, proje yönetimi dış kaynak kullanımı veya grafik tasarım gibi ihtiyaçlarınıza uygun mu?

Özellikler: Uygulama ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip mi?

Aşinalık: Siz ve VA'nız bu uygulamayı veya bu tür yazılımları kullanmayı zaten biliyor musunuz?

Fiyatlandırma : Araç veya uygulama uygun fiyatlı mı? Ücretsiz bir sürümü var mı?

Kullanım kolaylığı: Yazılım uygulaması kullanımı kolay mı? VA'nız uygulamayı hızlı bir şekilde öğrenebilir mi?

Derecelendirmeler ve yorumlar: Diğer kullanıcılar yazılım hakkında ne düşünüyor? Müşteri desteği nasıl?

En önemli unsurları belirlemek için bu soruları kullanın, böylece hangi araçlara yatırım yapmanız ve hangilerini atlamanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Halihazırda bir VA ile çalışıyorsanız, onların kişisel görüş ve fikirlerini de alın.

Doğru sanal asistan yazılım araçları, iş akışlarınızı kolaylaştırır ve işlerinizi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Bu yıl daha verimli çalışmak istiyorsanız, sanal asistanlar için bu AI araçlarını ve uygulama yazılımlarını değerlendirin.

ClickUp'ın Birden Çok Listede Görevler (TIML) özelliği, geliştiricilerin görevleri kuruluş genelindeki diğer takımlarla bağlantılandırmasına olanak tanır

Sanal asistanınızla takım işbirliğini kolaylaştıran bir platform mu arıyorsunuz, yoksa müşteri işlerini yönetmenize yardımcı olacak bir araç mı arıyorsunuz? ClickUp en iyi seçimdir.

ClickUp, proje yönetiminde mükemmeldir ve projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar tüm süreci kolaylaştırmak için kullanılabilir. Görevleri sanal asistanınıza dış kaynak olarak verin ve ilerlemelerini kolayca takip edin veya VA'nızdan sizin için proje yöneticisi olarak görev almasını isteyin.

Projeleri ve görevleri düzenleyin, ilerlemenizi bir bakışta görün ve proje ilerledikçe faaliyetlerinizi izleyin. Kendi özel kurulumunuzu oluşturun veya ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı'nı kullanarak süreci başlatın.

ClickUp, proje, görev ve verimlilikle ilgili her şey için tek adresiniz olabilir. Projeleri düzenleyin, yapılacaklar listeleri oluşturun, görevleri atayın, iş yüklerini izleyin, ClickUp Belgeleri üzerinde işbirliği yapın ve daha fazlasını tek bir yerden yapın.

Henüz bir sanal asistan tutmadıysanız, ClickUp AI'nın kişisel asistanınız olarak görev yapıp yapamayacağını görün. Heyecan verici yeni AI özelliğimizi kullanarak belgeleri özetleyin, eylem öğeleri oluşturun, yazınızı geliştirin, içeriği biçimlendirin, fikirler üretin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp AI'yı kullanarak, basit bir komutla ClickUp Belgeleri'nde bir blog yazısı oluşturun ve ayrıntıları ve diğer önemli bilgileri ekleyin

ClickUp Otomasyonları, kişisel asistan deneyimini yeniden yaratır. Manuel, tekrarlayan görevlerde zaman kazanın ve otomasyonun bunları halletmesine izin verin. Önceden oluşturulmuş Otomasyonlarımızı kullanın veya kendi tetikleyicileriniz ve kurallarınızla özelleştirin. ⚒️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ilk bakışta çeşitli özellikleri ve özelleştirme seçeneklerini çok fazla bulabilir

ClickUp AI halihazırda kişisel asistanınız olarak görev yapabilse de, yeni bir sürüm olduğu için zamanla daha fazla fonksiyon ortaya çıkacaktır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda aylık 5 $/Çalışma Alanı üyesi fiyatıyla kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Slack

slack aracılığıyla

Slack, Microsoft Teams'e benzer şekilde, takım üyelerinizle bağlantıda kalmanızı ve işlerinizi halletmenizi kolaylaştıran bir verimlilik platformu ve takım iletişim aracıdır.

Slack'i kullanarak canlı veya eşzamansız sohbetler için merkezi bir yer oluşturun ve otomasyonları kullanarak iş akışınızı basitleştirin ve tekrarlayan görevlerde zaman kazanın. ?

Slack'in en iyi özellikleri

Kanallarda takım üyelerinizle iletişim kurun

Slack Connect ile serbest çalışanlar ve yüklenicilerle iletişim halinde kalın

Ş Akışı oluşturucu ile rutin eylemleri otomatikleştirin

Huddle ile canlı sesli ve video görüşmeleri düzenleyin

Slack sınırlamaları

Bildirimlerin sayısı dikkatli bir şekilde yönetilmezse çok fazla olabilir

Birden fazla müşterisi olan VA'lar, tüm Slack topluluklarını tek bir pencerede göremez ve bunlar arasında geçiş yapmak veya ayrı pencerelerde açmak zahmetli olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (31.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

3. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, video görüşmeleri, sanal toplantılar, takım sohbetleri ve dijital beyaz tahtalar için sizi takım üyelerinizle bir araya getiren bir uzaktan işbirliği ve video konferans yazılımıdır. Sanal toplantı yazılımının yanı sıra, Zoom'u randevu planlama, sanal etkinlikler ve çevrimiçi web seminerleri için de kullanabilirsiniz. ?

Zoom'un en iyi özellikleri

VA'nızın müşterilerle görüşme ve toplantılarını planlamasını sağlayın

Video görüşmelerini kaydedin, böylece eğitim ve referans amaçlı kullanabilirsiniz

Konuşma zekasını kullanarak satış görüşmesi stratejinizi geliştirin

Zoom'un AI Companion ile verimliliğinizi artırın

Zoom sınırlamaları

Bazı planlarda toplantılar için zaman sınırı özelliği vardır

Bazı kullanıcılar kesinti ve kararlılık sorunları bildirmiştir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 15,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (53.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.600+ yorum)

4. QuickBooks

quickBooks aracılığıyla

QuickBooks, küçük işletmeler ve girişimciler için muhasebe, defter tutma, bordro ve zaman takibini kolaylaştırmak için tasarlanmış çevrimiçi muhasebe yazılım araçlarının bir koleksiyonudur.

QuickBooks'u kullanarak bu görevleri bir sanal asistana veya sanal muhasebeciye dış kaynak olarak verin veya yazılımı kullanarak Freshbooks gibi diğer benzer uygulamalarda olduğu gibi yüklenicilerinize ödeme yapma sürecini basitleştirin. ?

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Gelirleri, banka işlemlerini, makbuzları ve daha fazlasını izleyin

Faturaları, giderleri ve vergi indirimlerini yönetin

Otomatik maaş bordrosu, vergiler ve formlar ayarlayın

Hareket halindeyken çalışın: zaman çizelgelerini görüntüleyin ve onaylayın, mobil zaman takibi araçlarını kullanın

QuickBooks sınırlamaları

Mobil uygulama görevler için her zaman kullanımı kolay değildir, bazı kullanıcılar şöyle diyor

Bazı kullanıcılar hız ve kararlılık ile ilgili sorunlar bildirmiştir

QuickBooks fiyatlandırması

Premium: 1 yönetici kullanıcı için aylık 20 $ (her ek kullanıcı için aylık 8 $)

Elite: 1 yönetici kullanıcı için aylık 40 $ (her ek kullanıcı için aylık 10 $)

QuickBooks puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (3.100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)

5. Google Takvim

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, tek başınıza veya sanal asistanınızla çalışırken düzenli ve verimli kalmak için kullanabileceğiniz çevrimiçi, paylaşılabilir bir takvimdir. Google Takvim'i kullanarak görevleri planlayın, randevularınıza genel bakışa erişin ve diğer kişilerle toplantılar planlayın. ?

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Takviminizi VA'nızla paylaşarak randevularını kolayca ayarlamasını sağlayın

Bir VA olarak, müşterilerinizin takvimlerine toplantılar, randevular ve etkinlikler ekleyin, böylece düzenli ve güncel kalmalarını sağlayın

Birden fazla takvimi tek bir görünümde katmanlayarak uygunluk durumunu hızlıca görün

Takvim görünümünüzü farklı renklerle özelleştirin

Diğer Google ürünlerinin temel bir parçası olarak veya iş odaklı ücretli Google Çalışma Alanı planlarının bir parçası olarak kullanılabilir

Google Takvim sınırlamaları

"Toplantı oluştur" penceresini yanlışlıkla kapatmak çok kolaydır, bu da ilerlemenizi kaybetmeniz ve baştan başlamanız anlamına gelir

Kullanıcılar, ClickUp gibi diğer araçlarda olduğu gibi görevleri düşük veya yüksek öncelikli olarak işaretleyemediğinizi bildiriyor

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: n/a

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, randevu yönetimi dış kaynak kullanımı sürecini basitleştiren bir randevu ayarlama ve planlama yazılımıdır. Sanal asistanınıza Calendly erişimi vererek, uygunluk durumunuzu başkalarıyla paylaşın, toplantılar düzenleyin ve gelen potansiyel müşteriler için sizinle görüşme planlaması yapacak sistemler kurun. ?

Calendly'nin en iyi özellikleri

Toplantı, randevu ve etkinlik planlama sürecinizi kolaylaştırın

Calendly'yi web sitenize yerleştirerek başkalarının sizinle görüşme planlamasına olanak tanıyın

Adayları değerlendirmek veya toplantılara hazırlanmak için ön rezervasyon sayfasına eleme soruları ekleyin

Toplantı öncesi ayrıntıları e-posta ile gönderebileceğiniz bir sıra oluşturun

Calendly sınırlamaları

Tüm özellikler mobil cihazlarda mevcut değildir

Tüm Calendly bağlantıları Calendly etki alanından gelir; kendi etiketinizle beyaz etiketleme seçeneği yoktur

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

7. LastPass

lastPass aracılığıyla

LastPass, sanal asistanınız ve diğer takım üyeleriyle oturum açma bilgilerini ve şifreleri güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlayan bir şifre yöneticisi ve kasa yazılımı uygulamasıdır. Bu yazılım, gizli oturum açma bilgilerini paylaşma ihtiyacını ortadan kaldırarak her iki tarafa da güvenlik hissi verir. ?

LastPass'ın en iyi özellikleri

Sanal asistanınızla araçların şifrelerini ve oturum açma bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşın

Cihazlar arasında şifreleri otomatik olarak doldurun

Sınıfının en iyisi şifreleme ve global güvenlik sertifikalarıyla güvende kalın

Birden fazla müşteri ve projeye ait güvenli bilgileri tek bir yerde saklayın

LastPass sınırlamaları

Şifrelere yalnızca çevrimiçi olduğunuzda erişebilir ve otomatik olarak doldurabilirsiniz

Diğer şifre yöneticileri gibi, uygulama geçmişte güvenlik ihlalleriyle uğraşmıştır

LastPass fiyatlandırması

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 4 $ (en fazla 50 kullanıcı)

İş: Kullanıcı başına aylık 7 $ (sınırsız kullanıcı)

LastPass puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)

LastPass alternatiflerini inceleyin!

8. Google Drive

google Drive aracılığıyla

Google Drive, Dropbox'a benzer şekilde, herhangi bir konumdan dosyalarınıza erişmenizi sağlayan bulut tabanlı bir dosya paylaşım ve içerik yönetim aracıdır. Google Drive'ı, devam eden işlerinizi depolamak, sanal takım üyeleriyle paylaşmak için bir wiki oluşturmak veya sadece dijital dosya depolama amacıyla kullanın. ?

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Mobil ve masaüstü cihazlardan dosya paylaşımı ve işbirliği yapın

AI destekli arama fonksiyonuyla dosyalarınızı daha hızlı bulun

Yerleşik spam, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı korumasıyla güvende kalın

Uygulama içi işbirliği için Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar ile entegre edin

Google Drive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünü ve ön tanımlı dosya düzenini "karışık" buluyor

Bazı kullanıcılar, belgelerin yüklenmesi ve erişiminin bazen yavaş olabileceğini belirtiyor

Google Drive fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Drive değerlendirmeleri ve yorumları

G2: n/a

Capterra: 4,8/5 (27.200+ yorum)

9. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, tüm sosyal medya profillerinizi yönetme sürecini basitleştiren bir sosyal medya yönetim aracıdır. Buffer'a benzer, ancak daha fazla özelliğe sahiptir. Sanal asistanınıza Hootsuite'e erişim izni vererek sosyal medya içeriğini planlamasını, müşterilerle etkileşim kurmasını, markanızdan bahsedilip bahsedilmediğini izlemesini ve sosyal medya reklamları yayınlamasını sağlayın. ?

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Farklı kanallar için sosyal medya gönderilerini tek bir yerden planlayın ve programlayın

Trendleri ve markanızdan bahsedilenleri izlemek için özel akışlar oluşturun

Sosyal medya hesaplarınız için en uygun yayınlama zamanları hakkında içgörüler edinin

Sosyal medya takipçilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun

Hootsuite sınırlamaları

Instagram gibi platformlar için bu planlama aracını kullanırken hesapları etiketlemek bazen zor olabilir

Bazı kullanıcılar, planlanan gönderilerin her zaman beklendiği gibi yayınlanmadığını bildiriyor

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: 1 kullanıcı için aylık 99 $ (en fazla 10 sosyal hesap)

Takım: 3 kullanıcı için aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)

10. Process Street

process Street aracılığıyla

Process Street, iş akışlarınızı ve süreçlerinizi basitleştiren bir süreç yönetim aracıdır. Bu aracı kullanarak sanal asistanınız ve diğer takım üyelerinizin takip etmesi için kontrol listeleri, iş akışları ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) oluşturabilirsiniz. ?

Process Street'in en iyi özellikleri

Görevlerin tamamlanmasını izleyen ve otomatikleştiren iş akışları oluşturun

Özelleştirilebilir formlar ve anketlerle bilgileri kolayca toplayın

Yerleşik belge düzenleyici ile SOP'lar oluşturun ve paylaşın

Process AI'yı kullanarak kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturun ve verimliliği artırın

Process Street sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir süreç oluşturmak karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, tamamlanmamış görevleri görmek her zaman kolay olmadığını belirtiyor

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: 5 kullanıcı için aylık 100 $

Pro: Aylık 415 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 1.660 $'dan başlayan fiyatlarla

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Binlerce yazılım seçeneği var, ancak bunlar zamanlama, dosya depolama, proje yönetimi ve bir VA'nın ihtiyaç duyduğu her şey için gerçekten sınıfının en iyileri.

Bu listeyi kullanarak doğru sanal asistan yazılım araçlarını bulun ve süperstar takımınızı en iyi kaynaklar ve ekipmanlarla donatın. ✨

Projeleri, görevleri ve takım üyelerini yönetme şeklinizi yenilemeye hazırsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin.

Hepsi bir arada verimlilik platformumuz, sanal asistanlarınızı başarıyla işe almanız, yetiştirmeniz, yönetmeniz ve en üst düzeyde çalışması için gerekli her şeye sahiptir.