2025'in En İyi 10 AI Yapılacaklar Liste Uygulaması ve Görev Yöneticisi

Bir gün içinde yapmanız gereken her şeyi takip etmekte zorlanıyorsanız, AI yapılacak liste uygulamaları size yardımcı olabilir.

Günümüzde, eylem öğelerinizi yönetmenize yardımcı olacak birçok AI görev yönetimi uygulaması mevcuttur. Bunlar, gelişmiş görev izleme, otomatik planlama, görev önceliklendirme ve akıllı öneriler gibi anahtar özellikleri içerir, böylece her zaman hangi etkinliği seçeceğinizi ve ne kadar zaman ayıracağınızı bilirsiniz.

Ancak mükemmel bir yapılacak listesi aracı bulmak, söylemesi yapmasından daha kolaydır. Bu nedenle, işiniz ne olursa olsun günlük görevlerinizi daha kolay bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış en iyi on yapay zeka uygulamasını denedik ve test ettik.

Sonuçlar sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Hadi başlayalım.

AI yapılacaklar liste uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Herkesin ihtiyaçları ve alışkanlıkları farklıdır, bu nedenle tüm AI yapılacaklar liste uygulamaları sizin için iş olmayabilir. Mevcut çok sayıda seçenek arasından seçim yaparken, dikkate almanızı tavsiye ettiğim bazı faktörler şunlardır:

Görev yönetimi süreçlerini optimize edin: Uygulamayı hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak ve alışma süresini kısaltmak istersiniz; tüm kurulum süreçleri mümkün olduğunca kolay ve yapay zeka ile otomatikleştirilmiş olmalıdır.

Sezgisel uygulama arayüzü: Bu, görevlerinizin kolayca gezinilmesini ve düzenlenmesini sağlar; uygulamada gezinip onu mantıklı ve hızlı bir şekilde kullanabilmelisiniz.

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Araç, Gmail veya Slack gibi günlük ş akışınızdaki diğer yazılımlarla uyumlu olmalı ve uygulamanın izinlerini ayarlama ve verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirme dahil olmak üzere sadece birkaç tıklama ile kolayca entegre olmalıdır.

Veri yönetimi yetenekleri: Düşündüğünüz AI yapılacaklar listesi uygulamaları, süreçlerinizi izlemenize ve iş akışınızı nasıl optimize edebileceğiniz konusunda fikir edinmenize yardımcı olmalıdır; bu, düzenli haftalık güncellemeler veya isteğe bağlı olarak görüntüleyebileceğiniz form grafikler şeklinde olabilir.

Şifreleme ve yasal uyumluluk: Güvenlik ve gizliliğiniz her koşulda korunmalıdır; özellikle, yapılacaklar listesi uygulamasının etkinlik verilerinizi nasıl kullanacağına dair gerekli bilgilere sahip olmalısınız.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Yapılacak Liste Uygulaması

ClickUp (En iyi yapay zeka görev yönetimi aracı)

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain'i güvenilir antrenman partneriniz, yazarınız ve bilgi yöneticiniz olarak kullanın.

ClickUp, çok yönlü proje yönetimi, işbirliği ve analiz özelliklerine sahip hepsi bir arada bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. ClickUp Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi, Görevler, Belgeler veya Notlar'ı kullanarak ClickUp Çalışma Alanımın herhangi bir bölümünde çok fonksiyonlu ve ayrıntılı listeler oluşturabilirim.

Örneğin, ClickUp Görevleri ile platformdaki herhangi bir göreve kontrol listeleri ekleyerek kendim ve takımım için net süreçler oluşturabilirim. Öte yandan, ClickUp Belgelerine etkileşimli kontrol listeleri eklemek, bir belgede listelenen eylem öğelerini işaretlememi sağlar.

ClickUp görevi ile herhangi bir yapılacak listeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın.

Elbette, sekmeler arasında geçiş yapmadan ve ş Akışımı kesintiye uğratmadan ClickUp Notepad'den veya tarayıcı uzantısından kontrol listeleri oluşturma seçeneği de var.

Aklımda çok fazla şey varken ve manuel olarak liste oluşturmak istemediğimde ClickUp Brain'i kullanıyorum. Bu uygulama, görev ve alt görevlerin oluşturma işlemlerini otomatikleştirir, Görevler ve Belgelerle ilgili sorulara hızlı yanıtlar verir ve görev ayrıntılarını verimli bir şekilde özetler.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir tıklama ile uzun yorum konuları anında özetlenebilir.

Bu AI özelliğinin yeteneklerini test etmek için, 'Yeni Pazarlama Kampanyası Başlat' başlıklı bir proje oluşturdum ve fikir ve stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapmak üzere ilgili takım üyelerini ekledim.

Takım planımızı, hedeflerimizi, hedef kitlemizi ve kampanya için benimsemek istediğimiz genel yaklaşımı tartıştık. Kısa bir dönemde, ClickUp Brain tartışmamızın içeriğine göre özel alt görevler önermeye başladı.

Bunlar arasında müşteri tercihlerini anlamak için pazar araştırması yapmak, sosyal medya için yaratıcı içerik geliştirmek, grafik tasarımcılarla koordinasyon kurarak tanıtım materyalleri oluşturmak ve kampanyanın lansmanı için bir zaman çizelgesi belirlemek yer alıyordu.

Proaktif yardım, planlama sürecimizi kolaylaştırdı ve ihtiyacımız olan tüm önemli adımları liste haline getirdi, böylece bize oldukça iyi bir başlangıç sağladı. Günlük yaşamdaki görevler için yapay zekayı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ClickUp'tan daha iyisi yok.

ClickUp Brain MAX – Yapılacak listeleri için metin ve bağlamsal yapay zeka

ClickUp Brain, yapılacaklarınızı otomatikleştirmenize yardımcı oluyorsa, ClickUp Brain MAX , görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve çalışma alanınızın bağlamını anlayan, ses öncelikli bir masaüstü yapay zeka yardımcısıyla bunu bir adım öteye taşıyor.

Brain max görev ayrıntıları

Talk to Text ile yapılacaklar listenizi, notlarınızı veya görev güncellemelerinizi sesli olarak girin, Brain MAX bunları anında düzgün, yapılandırılmış görevlere veya kontrol listelerine dönüştürsün. Böylece bunları atayabilir, önceliklendirebilir veya ClickUp Belgesine ekleyebilirsiniz.

Brain MAX görev yönetimine neden yardımcı olur?

Ellerinizi kullanmadan yakalama: Odaklanmanızı bozmadan yeni görevleri veya güncellemeleri dikte edin

Akıllı bağlantı: Notlarınızı anında bağlantı kurmak için takım üyelerini veya projeleri adlarıyla bahsetme.

Bağlamsal arama: Listenizden ayrılmadan ilgili görevleri, Belgeleri veya toplantı notlarını görüntüleyin.

Esnek biçim: "Madde işareti" veya "Cuma günü teslim" gibi doğal komutları kullanarak listenizi gerçek zamanlı olarak şekillendirin.

Çok dilli çıktı: Görevleri bir dilde ekleyin ve küresel takımlar için başka bir dilde çıktı alın.

Örnek:

"Max, salı gününe kadar kampanya maketlerinin tasarımını takip etmek için bir alt görev oluştur." ✅ Alt görev oluşturuldu, son tarih eklendi, takım bilgilendirildi.

"Max, salı gününe kadar kampanya maketlerinin tasarımını takip etmek için bir alt görev oluştur." ✅ Alt görev oluşturuldu, son tarih eklendi, takım bilgilendirildi.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zoom, Teams ve Google Meet gibi üçüncü taraf uygulamalarda toplantıları otomatik olarak belgeleyen AI Notetaker

Önem, aciliyet veya çaba gibi faktörlere göre görevleri öncelik sırasına koyun.

Adlandırma kurallarınızı ClickUp Özel Alanlarına entegrasyonlarla entegre ederek görev türlerini kişiselleştirin.

ClickUp Yapılacak Liste'nize masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya web tarayıcınızdan sorunsuz bir şekilde erişin.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Standups özelliğini kullanarak günün sonunda görevlerinizi özetleyerek verimliliğinizi artırın.

Liste, alt görevler ve son tarihlerle projeleri düzenleyin ve Gantt grafik veya Kanban panosu gibi araçlarla ilerlemenizi izleme.

Görevleri canlı bir belgede yönetmek için yapay zeka ile donatılmış önceden oluşturulmuş yapılacaklar listesi şablonları ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile başlayın.

Bu Şablonu Indir ClickUp'ın Yapılacaklar Listesi Şablonu ile sürekli bir yapılacaklar listesi tutun.

ClickUp sınırları

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil uygulamasında mevcut değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100'den fazla yorum)

2. TimeHero (Verimlilik modellerine ilişkin içgörülerle takım görevlerini yönetmek ve otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

via TimeHero

TimeHero, akıllı bir görev planlama ve yönetim aracıdır. Günlük iş öğelerini, projeleri ve takvim etkinliklerini tek bir yerden planlamanıza, yönetmenize ve otomasyonlamanıza olanak tanır. Son teslim tarihlerime, önceliklerime ve uygunluğuma göre görevleri otomatik olarak takvimime ekledi.

TimeHero, takımımın verimlilik modellerine ilişkin bilgiler de sağladı. Ekip üyelerimin kapasitelerini görünür hale getirebildim, geçici görevleri kolayca atayabildim ve görev sohbetlerinde diğerlerine @bahsetme yapabilirdim; check-in veya güncelleme toplantılarına gerek kalmadı. AI ile görev otomasyonunu oldukça kolay hale getiriyor.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Her yerden zamanlayıcıyı başlatın ve gün boyunca çoklu görevleri yerine getirin; ayrıntılı ve yararlı zaman çizelgelerine erişin.

İş akışı şablonlarını kullanarak her zamanki yapılacak listelerinizi hızlıca başlatın; başlangıç ve son teslim tarihlerini diğer etkinlik günlükleri veya etkinliklerle ilişkilendirin.

Yaklaşan son tarihler, günlük programdaki değişiklikler ve tamamlanan görevler hakkında sizi uyaran akıllı bildirimler alın.

TimeHero sınırları

Bu araç, koordineli bir liste olmadığı için e-posta yoluyla programlanmış veya otomatik güncellemeler veya hatırlatıcılar gönderemez.

Kullanıcılar, bazen görevleri ve alt görevleri konumlandırmakta zorluk yaşadıklarını bildirmişlerdir.

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 dolar

TimeHero puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Trello (Kanban panosu sistemi kullanarak özelleştirilebilir yapılacaklar liste ve görev yönetimi için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello'yu test etmek için zaman harcadıktan sonra, bu uygulamanın görevleri yönetmek için neden anında favori haline geldiğini anlayabiliyorum. Kullanıcı dostu, görsel olarak çekici arayüzü, yapılacaklar listesinin bir tahtada kartlar olarak gösterildiği Kanban sistemine dayanmaktadır.

Belirli görevleri ayrı kartlara kaydedip, son teslim tarihi, ek dosya ve etiketlerle özel hale getirebildim, böylece neyi ne zaman yapacak olduğumu net bir şekilde görebildim.

Trello'nun Power-Ups özelliği, takvim görünümünü ekleme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme veya Whereby ve OneDrive gibi üçüncü taraf uygulamaları entegre etme gibi belirli ihtiyaçlara göre panolarımı özelleştirmemi de sağladı.

Ancak, bu oldukça basit görünüyor ve daha karmaşık projeler için iş yapacağını sanmıyorum.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi görünümüyle tüm kartları izleme; platformdaki hemen hemen her eylem için komutlar çalıştırın ve otomatik kurallara ayar verin.

Sadece birkaç tıklama ile panonuzun içerik yönetimi izinlerini kontrol edin ve takım üyelerini gerçek zamanlı olarak kolayca yönetin.

Aynı kart içindeki karmaşık görevleri, verimli AI görev bölümü için kontrol listesi özelliğini kullanarak bölün.

Trello'nun sınırları

Son politika güncellemesi, işbirliğini her bir pano için sadece on üyeyle sınırlandırarak, daha büyük takımlar için kullanışlılığını kısıtlamaktadır.

Çok karmaşık projeler için kart sistemi yönetilmesi ve anlaşılması zor hale gelebilir.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.100'den fazla yorum)

4. Asana (Görsel olarak sezgisel bir arayüzde görev ve proje ş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, göz ardı edilmesi zor bir proje yönetimi yazılımıdır. Temiz ve dinamik arayüzü ve işleri verimli bir şekilde düzenlemeye, izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan sağlam yapay zeka özellikleriyle tanınır.

Takım üyelerine son teslim tarihleri ile görevler atayabilir, yorumlar veya talimatlar ekleyebilir ve ek bilgi için dosyalar ekleyerek tüm ilgili iletişimi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Proje yönetimi aracı, Kanban panosu, Gantt şeması, liste, takvim veya zaman çizelgesi gibi çeşitli şekillerde yapılacaklar listelerinin görünümünü görmek için düzenler arasında geçiş yapmanızı da sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Yapılacak listelerinize etiketler ekleyerek işlerinizi sıralayabilir, filtreleyebilir ve otomatik olarak raporlayabilirsiniz.

İş taleplerinden toplantı eylem maddelerine kadar yaygın görev veya liste türleri için şablonlar oluşturun.

Asana AI ile portföy, proje veya görevlerde neler olup bittiğine dair özet bilgi alın ve güncel kalın.

Asana'nın sınırları

Bildirimler daha özelleştirilebilir olabilir; örneğin, kullanıcılar kendileriyle paylaşılan görevler için bildirim almayı seçebilirler, ancak Çalışma Alanlarındaki tüm görevler için bildirim almayı seçemezler.

Yapılacak listesindeki öğeleri manuel olarak önceliklendirme seçeneği yoktur.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 dolar

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.700'den fazla yorum)

Asana'yı beğenmediyseniz, keşfedebileceğiniz bazı Asana alternatifleri burada

5. Monday. com (Kullanılabilirlik ve görsel özelleştirmeye odaklanan ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

via Monday

Monday. com, çeşitli ş Akışlarına ve proje türlerine uyum sağlayan, son derece görsel ve esnek bir platform sunar.

Görev listeleri oluşturmak çok kolaydı. Özelleştirilebilir şablonları kullanabilir veya Monday iş belgesinde sıfırdan bir liste oluşturabilir, durumlar, son tarihler, öncelik düzeyleri ve daha fazlası için sütunlar ekleyebilirdim.

Proje ilerlemesini izleme nasıl yapmak istediğime de karar verebiliyordum: takvim, zaman çizelgesi, Gantt şeması veya Kanban görünümüyle. Takım üyelerim paylaşılan bir görev listesine sahip olsaydı, her biri kendi görünümlerini ekleyebilirdi.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Yapılacak liste bileşeni de dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerle gösterge panellerinizi özel hale getirin. Bu bileşene görev ekleyebilir ve her şey tamamlandıktan sonra bunları işaretleyebilirsiniz.

Son teslim tarihleri yaklaştığında otomasyon bildirimleri alın, böylece her şeyi zamanında yapılacak olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Yaklaşan son teslim tarihleri, mevcut durumlar veya istediğiniz şekilde işlerinizi öncelik sırasına koyun

Monday.com sınırları

Kullanıcılar, belirli bir klasöre otomatik olarak birden fazla gösterge paneli ekleyememe durumunun analiz deneyimlerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Misafir kullanıcılar için izinler ve erişim düzeyleri üzerinde ayrıntılı kontrol imkanı sunmamaktadır, bu da hassas bilgiler içeren listeleri ve projeleri yönetmek için ideal değildir.

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Temel: Aylık 12 $/koltuk

Standart: Aylık 14 $/koltuk

Pro: Aylık 24 $/koltuk

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.800'den fazla yorum)

6. Tara AI (Yazılım geliştirme takımları için yapay zeka destekli görev yönetimi ve çevik proje planlaması için en iyisi)

via Tara AI

Tara AI, yazılım takımları için özel olarak tasarlanmış olup, çevik proje planlama ve görev yönetimi uygulamalarının benzersiz bir karışımını sunar.

Tara AI'nın en önemli özelliklerinden biri, geçmiş verilere dayalı olarak sprintleri tahmin etme ve planlama yeteneğidir. Bu özelliği, kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmemi, olası darboğazları önceden tahmin etmemi ve yapılacaklar listemin planlandığı gibi ilerlemesini ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamamı sağladığı için inanılmaz derecede yararlı buldum.

Tara AI içindeki takım işbirliği de basit ve verimlidir. Zengin metin düzenleyicisini kullanarak görevleri kolayca atayabilir, yorumlar bırakabilir ve ilgili belgeleri ek dosya olarak ekleyebilir, böylece takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Tara AI'nın en iyi özellikleri

Görevleri atamak ve proje ilerlemesini izlemek için kullanışlı Kanban görünümünü kullanın.

Haftalık ve günlük toplantılar düzenleyerek takımınızın eylem planına göre nasıl bir ilerleme kaydettiğini görün.

GitHub, Trello ve Asana görev içe aktarma ile 2 yönlü senkronizasyondan yararlanın; herhangi bir platformdaki görevlerdeki güncellemeler, senkronize edilen tüm araçlarda yansıtılacaktır.

Tara AI sınırları

Ücretsiz plan veya ücretsiz deneme sürümü yoktur.

Otomatik sprint yönetimi sırasında, görevler tamamlandı ve sprintler arasında taşındığında, aşırı yüklenmiş noktalar buna göre güncellenmez.

Tara AI fiyatlandırması

Insights Core: Katkıda bulunan kişi başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Insights Plus: Katkıda bulunan kişi başına aylık 35 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tara AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Notion AI (AI ile geliştirilmiş yazma ve görev organizasyonu özelliklerine sahip çok yönlü, hepsi bir arada çalışma alanı için en iyisi)

Notion AI aracılığıyla

Notion AI'ya dalmak heyecan verici bir deneyim oldu, çünkü Notion'un hepsi bir arada Çalışma Alanı'nın çok yönlülüğünü AI'nın gücüyle birleştiriyor.

AI asistanı, toplantı notlarından, satış görüşmesi kayıtlarından vb. otomatik olarak yapılacaklar listeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Elbette, Notion'da bir liste bloğu ekleyerek her zamanki şekilde bir onay kutusu listesi de oluşturabilirsiniz. Bunu hızlı bir şekilde yapmak için bir slash komutu da vardır.

Bu uygulamalarla, tüm listeye veya listedeki öğelere son tarihler ekleyebilir, kişilere görevler atayabilir ve durum alanı ile ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Ayrıca, AI yazarı ile liste fikirleri ve öğeleri hakkında beyin fırtınası yapabilir veya belirli görevler için yapılacaklar listelerini otomatik olarak doldurabilirsiniz.

Ayrıca, Notion'da görevleri etkili bir şekilde düzenlemek ve önceliklendirmek için çeşitli yapılacaklar listesi örnekleri ve şablonları bulabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Japonca, İspanyolca, Almanca ve daha birçok dilde liste yazın ve çevirin.

Başkalarının listenize yorum yapmasına veya düzenleme önerisinde bulunmasına izin verin; @ anahtarına basarak onları bilgilendirin.

Otomatik doldurma özelliği ile dakikalar içinde yüzlerce belgeyi tarayın ve liste, içgörüler, özetler ve daha fazlasını oluşturun.

Notion AI sınırları

Raporlama için yerleşik bir araç bulunmadığından, projelerinizi izleme yeteneğiniz sınırlıdır.

AI özelliği, kullanıcı başına aylık 10 dolarlık ek bir maliyetle sunuluyor, bu da takımlar için pahalı hale getirebilir.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Aralarından seçim yapabileceğiniz 15 Notion alternatifi

8. Trevor AI (Entegrasyon özellikleriyle işbirliğine dayalı görev yönetimi için en iyisi)

via Trevor AI

AI görev yöneticisi uygulamaları listemizin sonuncusu, akıllı bir günlük planlama asistanı olan Trevor AI. Bu uygulamayı kullanarak görevleri bir listeye ekleyebilir, renkli etiketler ve notlar ekleyebilir ve Google Takvim gibi üçüncü taraf yazılımları entegre ederek randevularımı, toplantılarımı ve etkinliklerimi senkronize edebilirim.

Trevor AI ayrıca kişiselleştirilmiş zamanlama önerileri sağlayarak sorumluluklarımı yerine getirmeme yardımcı oldu. Zamanımı nasıl geçirdiğim ve yapılacak listemi en iyi şekilde tamamlamak için neler yapabileceğim konusunda ayrıntılı analizler paylaşım yaptı.

Trevor AI'nın en iyi özellikleri

Tahminsel yapay zeka yeteneklerini kullanarak, uygunluk durumunuza ve geçmiş davranışlarınıza göre görev süresini doğru bir şekilde tahmin edin.

Günlük planınızı iyileştirmek için size özel, e-posta yoluyla uygulanabilir öneriler alın.

Odak Modunda zamanlayıcı ve not alanı kullanarak mevcut görevinize konsantre olun.

Trevor AI sınırları

İnternet bağlantısı olmadan fonksiyonunu sınırlayan bulut senkronizasyonuna dayanır.

Temel planlamanın ötesinde bir şey için ücretli plana ihtiyacınız olacak.

Trevor AI fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Pro Plan: Aylık 3,99 $

Trevor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Taskade (Görevler, notlar ve video işbirliği için gerçek zamanlı çalışma alanı için en iyisi)

via Taskade

Taskade, tek bir sezgisel arayüzde içerik takvimleri, akış şemaları, proje sprintleri ve hatta SOP'ler oluşturmak için kullanılan yapay zeka destekli bir not alma uygulamasıdır. 1 TB'a kadar dosya depolama alanı sunar.

Taskade'in AI ajanlarının görev önceliklerini sürekli olarak değerlendirip görevler arasında gerçek zamanlı olarak dinamik bağlantılar ve hiyerarşiler oluşturması oldukça etkileyici. Bu özellik sayesinde, hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve bunların projeyle nasıl ilişkili olduğunu her zaman bileceksiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Listelerinizi çok boyutlu olarak görselleştirin: tablolarda, panolarda, listelerde, zihin haritalarında, takvimlerde ve daha fazlası.

AI yazma ve görev asistanı ile görevleriniz ve notlarınız için beyin fırtınası yapın, ana hatlarını belirleyin ve her şeyi yazın.

İşlerinizi takım, müşteriler ve misafirlerle kolayca paylaşın; web, mobil ve masaüstü platformlarında sorunsuz bir şekilde sohbet edin ve işbirliği yapın.

Taskade sınırları

Görüntü ve video ekleme veya karmaşık tablolara oluşturma gibi gelişmiş seçenekler eksiktir.

Markdown uyumlu düzenleyicilere aşina değilseniz, biçim zor olabilir.

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Taskade puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Motion (Uyarlanabilir ş Akışı ve otomatik görev planlaması oluşturmak için en iyisi)

via Motion

Motion, dinamik planlama özelliğine sahip bir AI asistanıdır. Platformda görevlerimi, son teslim tarihlerimi ve toplantılarımı girdiğimde, zaman yönetimi için AI özelliği otomatik olarak programımı düzenleyerek en verimli şekilde işimi yapmamı sağlar.

Bazı AI görev yöneticilerinin aksine, Motion değişikliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. Örnek, bir toplantı yeniden planlanırsa veya yeni bir görev ortaya çıkarsa, ben manuel olarak herhangi bir ayarlama yapmadan her şeyi sığdırmak için günümü yeniden düzenler.

Ayrıca, dikkatimi dağıtan unsurları ortadan kaldırmamı hatırlatıcı olarak ekranımda küçük bir afiş tuttu — bu Motion incelemesinde bahsetmeye değer bir özellik.

Motion'ın en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık görevler oluşturun ve bunları tamamlandı olarak işaretlemek için takviminizde uygun zamanı bloklayın.

Kolay erişim için ayrıntılı notlar alın ve yapılacak listelerinizle ilgili bilgileri saklayın.

Son dakika toplantısı veya acil iş çıkarsa, tek bir tıklama ile görevlerinizi yeniden planlayın.

Hareket sınırlamaları

Görevleri sıfırdan oluşturmak yerine kopyalayamazsınız.

Çalışma alanlarını alfabetik olarak veya manuel olarak yeniden sıralama seçeneği yoktur.

Ücretsiz plan yoktur, sadece ücretsiz deneme sürümü vardır.

Hareket fiyatlandırması

Bireysel: Aylık 34 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

AI Asistanı ile Liste Oluşturma ve Görev Yönetiminizi Geliştirin

Doğru seçilmiş bir yapay zeka destekli uygulama, yapılacak listeyi kontrol etmenize ve bir kez ve sonsuza kadar maksimum verimlilik elde etmenize yardımcı olabilir. En iyileri, kullanılabilirlik, sezgisellik, esneklik, güvenlik ve üçüncü taraf entegrasyonları arasında denge kurarak, aracın sizin için iş yapmasını sağlar, tersi değil.

Kuşkusuz, yapay zeka verimlilik açısından oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. İş gününüz ne olursa olsun, zaman kazanmanıza ve enerjinizi en önemli görevlere ayırmanıza yardımcı olabilir. AI yapılacaklar liste uygulamaları, görevleri öncelik sırasına koyarak ş akışınızı optimize edebilir ve her hafta size saatlerce zaman kazandırabilir.

ClickUp ile birkaç basit adımda yapay zeka destekli yapılacak liste oluşturarak üretkenliğinizi koruyabilirsiniz. Dahası, günlük hayatınızı kolaylaştıracak çeşitli işbirliği, iletişim ve verimlilik özellikleri de sunar.

İster işinizi yönetmek ister bir takımın görevlerini yerine getirmek isteyin, platformumuz gerektiğinde ölçeklenebilir.

Avantajlarını kendiniz görün. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.