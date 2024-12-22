2025'in En İyi 10 Pazarlama İş Akışı Yazılımı Aracı

Pazarlama takımları sadece birbirleriyle değil, satış, müşteri hizmetleri ve BT departmanlarındaki çalışanlarla da işbirliği yapmalıdır. Pazarlama sürecinde birçok hareketli parça vardır ve doğru araçlar olmadan işler kolayca aksayabilir.

Neyse ki, pazarlama iş akışı yönetimi yazılımı, takımınızın hedefine ulaşması için çok ihtiyaç duyulan yapı ve hesap verebilirliği sağlar. Pazarlama takımınızın iş akışını iyileştirmesinin zamanı geldiyse, şimdi yapmanız gereken tek bir şey var: 2025'in en iyi pazarlama iş akışı yazılım araçlarına kaydolun. 📝

Bu kılavuzda, iş akışı yönetimi yazılımlarında hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı olarak açıklayacağız ve pazarlama iş akışları için en sevdiğimiz 10 aracı tanıtacağız.

Pazarlama İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Abartısız bir şekilde, piyasada düzinelerce iş akışı yönetimi yazılımı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, pazarlama iş akışınız için en iyi platformu nasıl seçersiniz? Aşağıdaki özellikleri içeren bir yazılım arayın:

Kullanıcı dostu gösterge panelleri: Takımınızı yazılım konusunda eğitmek için saatler harcayamazsınız. Pazarlama takımınızın hemen kullanmaya başlayabileceği sezgisel bir platform tercih edin

Pazarlama otomasyonu: Otomatikleştirilmiş iş akışları hayatı çok daha kolay hale getirir. Tek seferlik bir kurulumla, doğru araçla yüzlerce iş akışını otomatikleştirebilirsiniz. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile koşullu iş akışları sunan pazarlama görevi otomasyonu özelliklerini arayın Otomatikleştirilmiş iş akışları hayatı çok daha kolay hale getirir. Tek seferlik bir kurulumla, doğru araçla yüzlerce iş akışını otomatikleştirebilirsiniz. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile koşullu iş akışları sunan pazarlama görevi otomasyonu özelliklerini arayın

Entegrasyonlar: Pazarlamacılar, e-posta pazarlama kampanyaları, sosyal medya, blog yazımı ve daha fazlası için çok sayıda araç kullanır. Diğer çözümlerinizle entegre olan pazarlama yazılımını tercih edin, böylece her şey sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır

Proje ve görev yönetimi işlevselliği: En iyi pazarlama iş akışı yönetimi yazılımı, basit yapılacaklar listesinden daha fazlasını yapar. Ayrıca bütçenizi, son teslim tarihlerini ve takım üyelerinin faaliyetlerini de takip etmelidir En iyi pazarlama iş akışı yönetimi yazılımı, basit yapılacaklar listesinden daha fazlasını yapar. Ayrıca bütçenizi, son teslim tarihlerini ve takım üyelerinin faaliyetlerini de takip etmelidir

Doğru pazarlama iş akışı yönetimi yazılımı, pazarlama süreçlerinizin temelidir. Daha kısa sürede daha fazlasını yapın, karlılığı artırın ve pazarlama kampanyalarınızı daha akıllı ve daha iyi bir şekilde yürütmek için yönetim sürecini kolaylaştırın.

Her şey doğru iş akışı yönetim yazılımını seçmeye bağlıdır. Mütevazı (ancak deneyimli) görüşümüze göre, bu 10 seçenek 2025 yılında pazarlamacılar için en iyisidir. 🤩

Başlayın ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama planlarınızı stratejik hale getirmek için anahtar metrikleri izleyin ve görselleştirin

ClickUp'ı listenin en başına koymamak delilik olurdu ve bunun iyi bir nedeni var. Pazarlama takımları, daha sağlam proje yönetimi yetenekleri ve kaynak yönetimi ve pazarlama otomasyonu yazılımı gibi özellikler için giderek daha fazla ClickUp'a yöneliyor.

ClickUp ile pazarlama ekipleri beyin fırtınası için Beyaz Tahta belgeleri oluşturur ve ardından bunları birkaç tıklamayla görevler, son teslim tarihleri ve atanan kişilerle pazarlama projelerine kolayca dönüştürür. ClickUp'ın pazarlama plan şablonları da zaman sıkıntısı çeken takımlar için büyük bir artıdır.

ClickUp'ın Gantt grafikleri, gösterge panelleri ve Kanban panoları ile her projeyi ve dönüm noktasını görselleştirerek darboğazları önleyin. Platform, her proje, görev ve takım üyesiyle bağlantılı iş akışı analizlerini bile izleyerek projelerinizin tam olarak nerede olduğunu gösterir.

Oh, ClickUp'ın ücretsiz eğitim ve 24 saat destek sunduğundan bahsetmiş miydik? Platform çok sezgisel olduğu için muhtemelen ihtiyacınız olmayacak, ancak yardıma her zaman ulaşabileceğinizi bilmek güzel.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Takımınızın benzersiz olduğunu biliyoruz, bu nedenle ClickUp size pazarlama için tamamen özelleştirilebilir bir görev yönetimi çözümü sunar Özel iş akışları: Takımınızın benzersiz olduğunu biliyoruz, bu nedenle ClickUp size pazarlama için tamamen özelleştirilebilir bir görev yönetimi çözümü sunar

Yerleşik düzeltme: Pazarlama metinlerini başka bir platformda düzeltmek için ClickUp'tan çıkmaya neden zahmet edesiniz? ClickUp'ın pazarlama iş akışı yazılımı, Beyaz Tahtaları, Belgeleri ve düzeltme süreçlerini aynı yerden yönetmenizi sağlar

ClickUp Belgeleri : İçerik pazarlama iş akışınızı veya pazarlama ve satış süreçlerinizi Belgeler'de kolayca belgelendirin. Sayfaları iç içe yerleştirin, eğik çizgi komutları kullanın veya ClickUp Brain ile içeriği özetleyin

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm : Sosyal medya iş akışını Kanban veya Liste görünümünde mi görmek istiyorsunuz? Pazarlama süreçlerinizi yönetmek için 15 görünüm arasından seçim yapın

Pazarlama dostu şablonlar: ClickUp Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak, kullanıma hazır tak ve çalıştır proje akışlarıyla pazarlama iş akışlarını basitleştirin ClickUp Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak, kullanıma hazır tak ve çalıştır proje akışlarıyla pazarlama iş akışlarını basitleştirin

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile tüm pazarlama stratejinizi planlayın ve düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, pazarlama dışında başka fonksiyonlar da içerdiğinden, bazı kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Sonsuza Kadar Ücretsiz katmanında depolama, alan ve entegrasyonlar sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. Insightly

Insightly aracılığıyla

Insightly, potansiyel müşteri oluşturma için pazarlama iş akışı otomasyon yazılımıdır. Potansiyel müşterileri oluşturmak ve beslemekle ilgileniyorsanız, bu yazılımı kullanarak satış ekibinize potansiyel müşterileri aktarabilirsiniz.

Insightly, e-posta pazarlama kampanyaları planlamanıza, açılış sayfaları oluşturmanıza ve sürükle ve bırak mantık oluşturucularını kullanarak müşteri yolculuğunu görselleştirmenize olanak tanır.

Insightly, popüler bir pazarlama otomasyon yazılımı olsa da, proje yönetimi ve pazarlama görevlerini bu listedeki diğer seçenekler kadar ustaca yerine getirmez. Yine de, potansiyel müşteri oluşturma ve pazarlama iş akışı çabalarınıza daha fazla yapı eklemek istiyorsanız bu yazılımı tercih edebilirsiniz.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Dinamik e-posta listesi segmentasyonu

Insightly, pazarlama ve onay iş akışlarınızda açılma oranlarını, tıklama oranlarını ve diğer önemli metrikleri otomatik olarak izler

Slack ve QuickBooks gibi popüler yazılımlarla entegre olur

Insightly sınırlamaları

Güçlü proje yönetimi veya sosyal medya iş akışı araçları sunmaz

Bazı kullanıcılar, iş akışı otomasyon özelliklerinde gecikmeler olduğunu bildiriyor

Insightly fiyatlandırma

Artı: Aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 499 $/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 999 $/ay, yıllık faturalandırılır

Insightly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (860+ yorum)

Capterra: 4/5 (620+ yorum)

3. Marketo

Adobe Marketo aracılığıyla

Adobe Marketo, bir başka pazarlama otomasyonu iş akışı aracıdır, ancak hem B2B hem de B2C takımları için uygundur. Hesap tabanlı pazarlama yapıyorsanız, Marketo doğru hesapları hedeflemek için ABM'ye özel otomasyon içerir.

Marketo ayrıca potansiyel müşteri yönetimi, e-posta pazarlama ve çoklu dokunma atıfları için özellikler içerir, bu nedenle çok kanallı pazarlama kampanyaları için idealdir.

Dezavantajı ise, görev yönetimi çözümleri istiyorsanız aboneliğinizi Adobe Workfront'u içerecek şekilde yükseltmeniz gerekecek olmasıdır. Ayrıca farklı bir platform olduğundan, işleriniz ve görevleriniz arasında entegrasyon olmaması, takım üyelerinizin aynı sayfada kalmasını engelleyebilir.

Marketo'nun en iyi özellikleri

Müşterilere mesajlaşma için üretken yapay zeka

Satış ve pazarlama faaliyetleri arasında otomatik senkronizasyon

Pazarlama ve satış süreçlerini kolayca özelleştirin ve ayrıntılar ekleyin

Marketo sınırlamaları

Adobe fiyatlandırma konusunda çekingen davranıyor, bu nedenle fiyat bilgisi için teklif talep etmeniz gerekiyor

Bazı kullanıcılar, Marketo'nun raporlamasında esneklik eksikliği olduğunu bildiriyor

Marketo çok büyük bir yazılımdır ve yeni kullanıcılar için korkutucu olabilir

Marketo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Marketo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (650+ yorum)

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, popüler bir B2C pazarlama aracıdır. Öncelikle bir e-posta hizmet sağlayıcısı (ESP) olmakla birlikte, e-posta, SMS ve sosyal medya gönderilerini tek bir platformda bir araya getirir. Bu iş akışı yönetim yazılımı, aynı zamanda bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu olarak da işlev görür, hedef kitlenizin faizleri hakkında veri toplar ve müşteri yolculuğunun her aşamasında mesajları kişiselleştirir.

ActiveCampaign ile tek bir platformda e-posta pazarlama ve açılış sayfaları oluşturun, pazarlama otomasyon akışları oluşturun ve kişiselleştirilmiş içerik pazarlama iş akışı yapıları oluşturun. Ancak projeleri ve görevleri izlemek istiyorsanız, farklı bir iş akışı yönetim aracı kullanmanız gerekir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

i̇ş akışı yönetimi yazılımına 900'den fazla uygulama entegrasyonu

pazarlama iş akışları için 800'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon

Yerleşik e-posta tasarımcısı

Pazarlama yöneticileri ve sosyal medya yöneticileri için ideal

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar e-posta akışlarının çok basit olduğunu söylüyor

ActiveCampaign'de gelişmiş özelleştirme özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar platformun kullanımının zor olduğunu söylüyor

ActiveCampaign fiyatlandırması

Artı: Üç kullanıcı için aylık 49 $, yıllık ödeme

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 149 $, yıllık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

5. Optimizely

Optimizely aracılığıyla

Optimizely'nin içerik pazarlama platformu (CMP), tek bir yerden varlık işbirliği, paylaşımlı çalışma alanları ve kampanya otomasyonu sağlar.

Bu sağlam pazarlama iş akışı yazılımı, kampanya planlama, iş talep etme, görev yönetimi, dijital varlık yönetimi (DAM), içerik düzenleme ve performans analizi gibi özellikler içerir.

Bu pazarlama iş akışı aracı çok güçlüdür, ancak bazı kullanıcılar Optimizely'nin müşteri desteği ve performansının yetersiz olduğunu belirtmektedir.

Optimizely'nin en iyi özellikleri

Daha basit toplantı planlaması için takvim entegrasyonları

Marka ve varlık yönetimi

İçerik üretimi ve dağıtımı

Özellik işaretleme yazılımı

Optimizely sınırlamaları

Minimum müşteri desteği ve dokümantasyon

Bazı raporları okumak zor olabilir

Optimizely fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Yönet: Kullanıcı başına aylık 79 $

Oluşturun: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Orchestrate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Optimizely puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: N/A

6. CoSchedule

CoSchedule aracılığıyla

CoSchedule, bir pazarlama planlayıcısı olarak bilinir, ancak aynı zamanda hepsi bir arada pazarlama paketi aboneliği de sunar. CoSchedule Pazarlama Paketi ile tek bir platformda pazarlama takvimi, dijital varlık yönetimi ve proje yönetimi elde edersiniz.

CoSchedule içinde içerik pazarlamasıyla ilgili görevleri atayın, uygulamada metinleri oluşturun ve otomatikleştirilmiş prova iş akışları aracılığıyla içeriği yayınlayın.

Kullanıcılar, CoSchedule'da bulunan dijital varlık yönetim sistemini de beğeniyor. Bu sayede mevcut varlıklarınızı kolayca görebilir ve yeniden çalışma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Takvim Düzenleyicide pazarlama iş akışlarını görselleştirin

Asset Organizer ile tüm pazarlama içeriklerini ve kreatifleri yönetin

CoSchedule sınırlamaları

kullanıcı başına 29 dolarlık fiyat, özellikle büyük takımlar için pahalıdır

Bazı kullanıcılar platformun sezgisel olmadığını bildiriyor

Yapılandırılmış oryantasyon eksikliği

CoSchedule fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Marketing Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoSchedule puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: Pazarlama takvimi yazılımı!

7. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

Çoğu pazarlamacı HubSpot'u bir CRM olarak bilir, ancak HubSpot aynı zamanda bir pazarlama iş akışı aracı olarak fonksiyon gören bir Pazarlama Merkezi de sunar. Kullanıcılar, sürükle ve bırak otomasyonunu ve kampanya önceliklendirme araçlarını çok sever .

Marketing Hub, e-postaları, açılış sayfalarını ve formları birbirine bağlayarak her şeyi tek bir yerden otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Zaten CRM olarak HubSpot kullanıyorsanız, Marketing Hub'ı müşteri verilerinize bağlamak çok kolaydır. Ancak, farklı bir CRM kullanıyorsanız, HubSpot'un araçlarından tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Entegre formlar, açılış sayfaları, e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya reklamları

Marketing Hub, Hubspot CRM ve Salesforce ile mükemmel uyum sağlar

Hubspot entegrasyonları

HubSpot sınırlamaları

HubSpot veya Salesforce kullanmayan takımlar platformdan tam değerini alamazlar

Bazı kullanıcılar, kademeli sınırların daha fazla ödeme yapmaya zorladığını bildiriyor

Diğer kullanıcılar müşteri hizmetleriyle olumsuz etkileşimler yaşadıklarını bildiriyor

HubSpot fiyatlandırması

Profesyonel: 2.000 kişi için aylık 800 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 10.000 kişi için aylık 3.600 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.500+ yorum)

8. Kissflow

Kissflow aracılığıyla

Kissflow sadece pazarlamacılar için tasarlanmamıştır. Bu kötü çocuk, BT, yöneticiler ve geliştiriciler için de özellikler içerir. Özellikle uzaktan çalışan pazarlamacılar, Kissflow'un pazarlama iş akışı yönetimi ve dijital iş yeri özelliklerini beğeneceklerdir.

İşlerinize yorumlar bırakın, iş arkadaşlarınızla doğrudan sohbet edin ve Kissflow içinde her çalışma grubu için alanlar oluşturun. Platform, video konferans, iş yönetimi, raporlama ve süreç otomasyonu oluşturucuyu tek bir yerde bir araya getirir.

Tek dezavantajı, Kissflow'un pazarlama takımları için tasarlanmamış olmasıdır. Örneğin, ihtiyacınız olmayan özellikler için ödeme yapabilir ve içerik pazarlama iş akışları için yine de özel yazılım satın almanız gerekebilir.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Kodsuz otomatik iş süreci oluşturucu

Birden fazla departman ve kullanım senaryosuyla uyumlu

Kissflow sınırlamaları

Kissflow, sosyal medya planlayıcı gibi pazarlama özelinde özelliklerden yoksundur

Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili kötü deneyimler bildirmiştir

Kissflow fiyatlandırması

Küçük İşletmeler : En az 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: En az 100 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 20 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: 500'den fazla çalışanı olan şirketler için fiyatlandırma hakkında bilgi almak üzere iletişime geçin

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

9. Hootsuite

Hootsuite aracılığıyla

İşletmeniz sosyal medyada aktif mi? Öyleyse, Hootsuite bu iş için sağlam bir pazarlama iş akışı yönetim aracıdır.

Çoğu pazarlamacı Hootsuite'i bir sosyal medya planlayıcı ve içerik takvimi aracı olarak bilir, ancak bu yazılım aynı zamanda reklam metinlerini yönetir, diğer çözümlerle entegre olur, çalışan savunuculuğu özellikleri içerir ve hatta kendi AI yazarı sunar.

Dezavantajı ise Hootsuite'in sağlam bir takım işbirliği ve proje yönetimi araçlarından yoksun olmasıdır. Küçük bir işletmeyseniz bu sorun olmayabilir, ancak birden fazla takımla çalışıyorsanız ek bir proje yönetimi aracı satın almanız gerekecektir.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

OwlyWriter AI, metinleri ve başlıkları otomatik olarak oluşturur

Ürün pazarlaması için toplu sosyal medya planlama

Birden fazla platform için sosyal dinleme

Hootsuite sınırlamaları

Hootsuite'te yerel proje yönetimi ve işbirliği araçları yoktur

Bazı kullanıcılar, yazılımın yavaş ve hatalı olduğunu bildiriyor

Diğer kullanıcılar, entegrasyonların sık sık bağlantısının koptuğunu bildiriyor

Hootsuite fiyatlandırması

Profesyonel: Bir kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Üç kullanıcı için aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

İş: Beş kullanıcı için aylık 739 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Beş kullanıcıdan başlayan fiyatlar, fiyatlandırma için iletişime geçin

Hootsuite puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.400'den fazla yorum)

10. Takım çalışması

Teamwork aracılığıyla

Daha proje odaklı bir pazarlama iş akışı yönetimi yazılımına mı ihtiyacınız var? Teamwork'ten başka yere bakmayın. Bu çözüm sadece pazarlamacılar için değildir, ancak pazarlamacılar bu proje yönetimi yazılımından şüphesiz çok faydalanacaktır.

Teamwork ile, takımınızda hiç kimsenin kendini aşırı yük altında hissetmemesi için her takım üyesinin iş yükünü yönetebilirsiniz. Bir pazarlama ajansında müşteri ile yüz yüze çalışan bir rolde çalışıyorsanız, Teamwork, müşterileri dikkatli erişim kontrolü ile çalışma alanına davet etmenizi sağlar; böylece hiçbir şeyi bozmazlar.

Teamwork, insanları, kaynakları ve zamanı yönetir, ancak pazarlama özelinde değildir. Daha fazla pazarlama otomasyonu arıyorsanız, Teamwork'ü HubSpot, Slack veya MailChimp ile bağlamanız gerekir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Net hedefler ve dönüm noktaları

Yüklenici ve müşteri erişimi

Ş Akışı yönetim sistemi, profesyonel hizmet takımları için idealdir

Takım çalışması sınırlamaları

Takım çalışmasında yerel pazarlama araçları eksik

Değişikliklerin platforma yansıtılması birkaç dakika sürebilir, bu nedenle bu araç gerçek zamanlı bir araç değildir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: En az üç kullanıcı için aylık 5,99 $, yıllık faturalandırılır

Teslimat: En az üç kullanıcı için aylık 9,99 $, yıllık faturalandırılır

Grow: En az beş kullanıcı için aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

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Sağlam bir içerik pazarlama stratejiniz var. Şimdi tek yapmanız gereken bunu uygulamak. Pazarlamacıların daha azıyla daha fazlasını yapması gereken bir çağda, doğru pazarlama iş akışı yazılımı, teslimatlarınızın kalitesini artırır, tekrarlayan görevleri azaltır ve pazarlama çabalarınızın ROI'sini artırır.

En beğendiğiniz pazarlama iş akışı yönetim aracını seçmekte özgürsünüz, ancak bu listede en etkili ve zaman kazandıran seçenek ClickUp'tır. Bu güçlü platform, iş, proje yönetimi ve iletişimi tek bir yerde bir araya getirir. Ve zaman kazandıran şablonlardan bahsetmiş miydik? 🏆

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