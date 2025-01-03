2025'in En İyi 15 İçerik Yazma AI Aracı

OpenAI'nin ChatGPT'si dünyaya tanıtıldığından beri, pazarlamacılar, küçük işletmeler ve içerik yazarları iş yüklerini kolaylaştırmak için bir AI içerik yazma aracı arıyor.

Ancak ChatGPT, finansal planlamadan beslenme danışmanlığına ve AI sosyal medya gönderilerine kadar çok sayıda çıktı için kullanılmış olsa da, bu alanda tek araç değildir.

Blog yazma, ürün açıklamaları yazma, anahtar kelime araştırması yapma ve hatta mevcut içeriği değerlendirme konusunda yardımcı olan gelişmiş özelliklere sahip birçok AI içerik oluşturma platformu bulacaksınız. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, tüm bunlar sizi bunaltabilir.

Neyse ki, biz sizin için araştırmayı yaptık. Burada, en iyi 15 AI yazma aracını özellikleri, artıları, eksileri, yorumları ve fiyatları ile karşılaştırarak paylaşacağız.

Bir AI yazma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Yapay zeka (AI) yazma araçları, büyük dil modellerine (LLM) dayanır. LLM'ler, kendi kendini denetleyen makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknikleri kullanılarak büyük miktarda veri üzerinde eğitilir. Örneğin, OpenAI'nin ChatGPT-4'ü 300 milyar kelime üzerinde eğitilmiştir.

Eğitimleri tamamlanan yapay zeka modelleri serbest bırakılır. Herkes, "komutlar" (arama motorlarında anahtar kelimeleri bulmak için yaptığınız gibi) girerek bunları kullanabilir ve AI araçları yanıtlar üretir ve içerik oluşturur. Bu nedenle, üretken AI terimi kullanılır.

Seçtiğiniz AI yazma yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

LLM'ler üzerine inşa edilmiş araçlar: Dil modellerinde boyut önemlidir. İçerik yazımı için ChatGPT veya benzer boyutta makine öğrenimi temel modellerini tercih edin. Aksi takdirde, ayrıntılı komutlar bile spam ve düşük kaliteli içerik üretecektir

Metin çıktıları üzerinde geniş kontrol: Herhangi bir AI yazma yazılımının oluşturduğu stil, ton, dil ve içeriği etkileyebilmelisiniz

Kullanıcı dostu web tabanlı bir uygulama: AI içerik yazma araçları işinizi zorlaştırmamalı, kolaylaştırmalıdır. Halihazırda kullandığınız AI içerik yazma araçları işinizi zorlaştırmamalı, kolaylaştırmalıdır. Halihazırda kullandığınız pazarlama ajansı yazılımları kadar rahat bir uygulama arayın. Bir AI yazma asistanı olarak çalışmalı, yazarınızın yerini almamalıdır

İçerik üretiminiz için uygun fiyatlı: Üretken AI teknolojisi ve yazılım pazarı hızla gelişiyor, bu nedenle yeni özellikler geliştirildikçe fiyatlar da değişecektir. Ancak, fikir üretmek veya Üretken AI teknolojisi ve yazılım pazarı hızla gelişiyor, bu nedenle yeni özellikler geliştirildikçe fiyatlar da değişecektir. Ancak, fikir üretmek veya belgeleri özetlemek için bir AI yazma aracı kullanıyorsanız, çok fazla para harcamak istemezsiniz

Şimdi en iyi AI yazma araçlarını karşılaştıralım.

İşletme sahibi, içerik yazarı veya pazarlama ekibinin bir parçası olun, AI yazma araçları yazma sürecinizi hızlandırabilir ve en son kampanyanızı özetlemek, satış e-postaları hazırlamak veya blog yazısı fikirleri üretmek gibi tekrarlayan, zaman alıcı yazma görevlerini azaltabilir.

İşte bilmeniz gereken tüm ayrıntıları içeren en iyi 15 AI yazma aracının listesi.

1. ClickUp – AI Entegre Proje Yönetimi için En İyisi

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain ile sorgulara anında yanıt alın ve görev ilerlemesini otomatikleştirin

Hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp, artık işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacak en iyi sanal asistanınız olan AI içerik oluşturucu, proje yöneticisi ve bilgi yöneticisi ClickUp Brain'i içeriyor. ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği, yazarların bloklarını aşmalarına, beyin fırtınası yapmalarına ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olur.

Her rol ve kullanım durumu için araştırma destekli komut istemleriyle verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Pazarlama takımları, içerik yöneticileri ve yazarlar için brifinglerden vaka çalışmalarına, yüksek kaliteli pazarlama metinlerinden ürün açıklamalarına ve blog içeriklerine kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olacak düzinelerce komut istemi içerir.

ClickUp'ın en iyi yanı, AI araçlarını kullanarak ilgi çekici metinler yazabilmeniz ve tüm belgelerinizi tek bir yerde saklayabilmenizdir. Ya da ClickUp Notepad'i kullanarak fikirlerinizi not alabilir ve platformda saklayabilirsiniz.

Pazarlama takvimi veya sosyal medya planı oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp her sektördeki her boyuttaki takım için donanımlı tek verimlilik yazılımıdır. ClickUp Brain ile yazma becerilerinizi geliştirin ve düşüncelerinizi hızla hayata geçirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliğe sahiptir, bu nedenle bir öğrenme süreci olabilir (neyse ki, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir Yardım Merkezi web seminerleri , şablonlar, kılavuzlar ve destek mevcuttur)

Slack entegrasyonları henüz mükemmel değil

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri yorumları

G2: 4,7/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

2. Rytr – AI İçerik Yazımı için En İyisi

ry tr aracılığıyla

Rytr, içerik üreticileri ve yazarları, SEO uzmanları ve metin yazarları için özel olarak oluşturulmuş, OpenAI'nin GPT-3 API'sı üzerine kurulu bir AI yazma aracıdır.

Peki, neden Chat GPT yerine Rytr (veya herhangi bir AI yazma platformu) kullanmalısınız? AI destekli yazma asistanını kullanmanın avantajlarından biri, Facebook reklam metinleri veya sosyal medya gönderileri yazmaktan blog yazısı özetleri oluşturmaya kadar 40'tan fazla kullanım senaryosu için yerleşik komut istemleri ve şablonlar sunmasıdır.

Rytr'ın en iyi özellikleri

30'dan fazla dilde içerik yazın ve 20'den fazla üslup ve stil kullanın

Makale yazarken ve metin çıktılarını düzenlerken intihal kontrolü yapın

Komut istemlerinden AI tabanlı görüntüler oluşturun

Premium abonelik ile içerik oluşturmak için özel kullanım örnekleri oluşturun

Rytr sınırlamaları

İncelemeler ve araştırmalarımız, diğer AI yazma asistanları kadar güçlü olmadığını gösteriyor

AI yazma uygulaması, sınırsız planda bile kelime sayısı sınırlamasına sahiptir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Tasarruf planı: Aylık 9 $ veya yıllık 90

Sınırsız plan: Aylık 29 $ veya yıllık 290

Rytr müşteri yorumları

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Trustpilot: 4,8/5 (2.100'den fazla yorum)

Bu haber bülteni araçlarına göz atın!

3. Basitleştirilmiş – AI Yazma Süreçlerini Kolaylaştırmak için En İyisi

simplified aracılığıyla

1 milyon kullanıcı ve düzinelerce G2 ödülü ile Simplified, AI yazma ve içerik oluşturma uygulamalarında pazar liderlerinden biridir. AI yazar paketi, açılış sayfaları, ürün açıklamaları ve blog içeriği için yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Grafik tasarım, sosyal medya planlama ve hatta video düzenleme gibi diğer biçimlerde de yardımcı olduğu için en iyi AI yazma araçları listesine girmiştir.

Basitleştirilmiş AI Writer'ın en iyi özellikleri

farklı içerik türleri için 50'den fazla şablon

10'dan fazla ton ve 30'dan fazla dilde kısa veya uzun form içerik üretmek için özelleştirin

AI destekli Rewriter Tool ile yayınlanmış içeriğinizi yeniden kullanın

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Metin çıktıları, API'lerinden çıktıları aldığı için ChatGPT-4'ten çok daha iyi değildir

Her fiyat planında takım üye sayısında sınırlama (en fazla 5)

Ücretsiz sürümde 1 GB ve en yüksek fiyatlı planda 500 GB'a kadar depolama sınırı

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Küçük takım: 5 kullanıcı için aylık 30 dolar

İş: Aylık 50 $ (5 kullanıcı)

Büyüme: Aylık 125 $ (5 kullanıcı)

Kurumsal veya Ajans: Fiyatlandırma için Simplified ile iletişime geçin

Basitleştirilmiş müşteri yorumları

G2: 4,7/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (88 yorum)

Bonus: Daha hızlı içerik oluşturma için 7 Ücretsiz İçerik Yazma Şablonuna göz atın

4. Frase – SEO için optimize edilmiş AI içerik için en iyisi

frase aracılığıyla

Frase, SEO araştırması ve AI yazımını birleştirerek hepsi bir arada AI içerik oluşturucu ve optimizasyon aracı haline getirir. Bu, kısa özetleri hızlı bir şekilde hazırlamak için kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyan SEO ve içerik yöneticileri için idealdir. Frase ile araştırmadan optimizasyona kadar içerik yaşam döngüsünün baştan sona yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.

Frase'nin en iyi özellikleri

SERP analizi ve rakip değerlendirmesi , blog içeriği ve pazarlama metinleri için özetler oluşturur

Yerleşik metin yazma aracı, proje teklifleri , tanıtımlar ve SSS gibi metin bölümleri oluşturur

Frase sınırlamaları

4.000 kelimeden fazla metin oluşturmak için Pro Eklentisi aylık 35 $'dır

SEO anahtar kelimeleri ve SERP tabanlı öneriler oluştururken doğruluk eksikliği

Diğer bazı AI araçlarına kıyasla gerçek bir ücretsiz sürüm yok

Frase fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

Takım: 114,99 $ (3 kullanıcı ve ek takım üyeleri için aylık 25 $)

Frase müşteri yorumları

G2: 4,9/5 (280+ yorum)

Capterra: N/A

5. Narrato – Yaratıcı Yazma Yardımı için En İyisi

narrato aracılığıyla

Narrato, içerik pazarlamacılığına yeni girmiş olsa da, AI araçları yazma sahnesine nispeten yeni bir isimdir. İçerik yöneticileri ve SEO uzmanları, bu AI aracını içerik yazımı ve metin yazarlığı için kullanarak özetler oluşturabilir, bunları Narrato Marketplace aracılığıyla yazarlara atayabilir ve platformu kullanarak içerik akışını yönetebilir.

Narrato'nun en iyi özellikleri

İçerik pazarlama proje yönetimi araçları

Düşük fiyatlar ve sınırsız revizyonlarla 24-48 saat içinde teslimat

İçerik oluşturma sürecinde yerleşik intihal denetleyicisi

Narrato sınırlamaları

AI aracı, içerik çıktılarıyla her zaman hedefi vurmaz

i̇ntihal denetleyicide aylık 76.000 kelime sınırı

Narrato fiyatlandırması

Pro: Aylık 65 $ (en fazla 5 kullanıcı)

İş: Aylık 125 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Özel: Fiyatlandırma için Narrato ile iletişime geçin

Narrato müşteri yorumları

G2: 4,2/5 (5 yorum)

Trustpilot: 3,2/5 (8 yorum)

6. WordAI – Doğal Dil Üretimi için En İyisi

wordAI aracılığıyla

WordAI, web metinlerinden ürün açıklamalarına ve satış konuşmalarına kadar her türlü metindeki cümleleri ve bölümleri yeniden ifade ederek, yeniden yazarak ve yeniden yapılandırarak içerik üretiminizi artırmak için tasarlanmış bir AI metin yazma aracıdır. Doğal dil oluşturma araçları sayesinde tek bir içerikten 1.000'e kadar SEO yeniden yazımı oluşturabilir.

WordAI'nin en iyi özellikleri

Yinelemeyi ve yapay zeka algılamasını önlemek için tasarlanmıştır

İçerik oluşturma platformu, makalelerin tamamını birkaç saniye içinde yeniden yazar

Editör kontrolleri, orijinal içeriğe ne kadar yakın kalacağınıza karar vermenizi sağlar

WordAI sınırlamaları

WordAI'yi yeniden ifade etme veya içerik döndürme aracı olarak tanımlayan çok sayıda inceleme bulunmaktadır

Yazarlar ve düzenleyiciler için sınırlı kontrol ve düzenleme işlevselliği

WordAI fiyatlandırması

Aylık: 57 $

Yıllık: Aylık 27 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için WordAI ile iletişime geçin

WordAI müşteri yorumları

G2: 3,9/5 (17 yorum)

Trustpilot: 2,6/5 (6 yorum)

7. Copy. ai – AI destekli metin yazımı için en iyisi

Copy. ai, AI içerik yazma sahnesine nispeten yeni bir isimdir. ChatGPT-4 API erişimine dayalı olarak geliştirilmiştir, bu nedenle doğru komutlar ve girdilerle iyi bir blog ve metin yazımı taslakları üretebilir.

Bu AI içerik oluşturucu ve AI yazma asistanı, saniyeler içinde birinci sınıf içerik vaat ediyor ve makale, sosyal medya metinleri, e-postalar ve daha fazlasını yazmak için şablonlar sunuyor. Kısa ve uzun metin araçlarından oluşan bir kitaplıktan kolayca seçim yapın ve seçiminize göre alakalı metin ve stil önerileri alın.

Copy. ai en iyi özellikleri

Yazarlar için blog taslakları ve özetler oluşturmaya yardımcı olan şablon kütüphanesi

Daha yüksek güvenlik seviyeleri, veri uyumluluğu konusunda endişeli kurumsal kuruluşlar için daha iyidir

Copy. ai sınırlamaları

Son incelemelerde, hizmetin birkaç dakika sonra ChatGPT-4'ten GPT-3'e düştüğü ve yanıtların kalitesini sınırladığı şikayet ediliyor

Birçok yorum, müşteri hizmetleri sorularının yanıtlanmadığını ve aboneliklerin iptal edilmesinin zor olduğunu belirtiyor

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz: Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro: Aylık 49 $, sınırsız kelime (1 kullanıcı ile sınırlı)

Enterprise: Fiyatlandırma için Copy. ai ile iletişime geçin

Copy.ai müşteri yorumları

G2: 4,8/5 (160'dan fazla yorum)

Trustpilot: 3,9/5 (160+ yorum)

Copy.ai alternatiflerini deneyin!

8. QuillBot – Karmaşık İçeriği Basitleştirmek İçin En İyisi

quillBot aracılığıyla

QuillBot, kısa ve uzun içerikler için bir AI metin oluşturucu ve yeniden ifade etme aracıdır. Yeni metinler oluşturmaz, ancak bir belgeyi, makaleyi veya verdiğiniz herhangi bir şeyi özetlemek veya yeniden ifade etmek için kullanabilirsiniz.

Bu basit, web tabanlı uygulama intihalden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Paraphrased metindeki değişiklikler renk kodlu olduğundan, yazılı kelime değişikliklerini takip edebilirsiniz, bu da takımınızdaki yeni yazarlara yardımcı olabilir.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Değişikliğin tonunu veya amacını belirleyen yedi mod

Aşırı kullanılan kelimeleri bulmak ve değiştirmek için AI destekli eşanlamlılar sözlüğü

QuillBot sınırlamaları

Teknik sorunlar, kullanıcıların sorun giderme için fazla zaman harcamasına neden olabilir

Ücretli planlarda bile aylık sayfa ve kelime sayısı sınırlıdır

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 19,95 $ (1 kullanıcı)

Takım: Yazar başına aylık 7,50 $ (en az 5 kullanıcı)

QuillBot müşteri yorumları

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Trustpilot: 2,3/5 (75 yorum)

Quillbot alternatiflerini deneyin!

9. Writerly – Kopya düzenleme ve redaksiyon için en iyisi

via Writerly

Writerly, pazarlama, müşteri desteği ve e-ticaret takımları için bir AI verimlilik yazılım paketidir. AI yazma aracının yanı sıra, Writerly ayrıca üretken bir AI Chrome uzantısı da sunar. Chrome uzantısı, gezinirken makalelerden fikirler almanıza ve yazarlarınız için içerik özetleri oluşturmanıza olanak tanır.

Writerly'nin en iyi özellikleri

Writerly Go, zaman kazanmak için Gmail ile entegre olur

Creator Cloud, içerik ve reklam metinleri yazmak için düzinelerce özel şablon içerir

AI yazma aracında gramer hatalarını yakalamaya yardımcı olabilir

Yazarın sınırları

Ücretsiz ve düşük fiyatlı planlarda düşük kelime sayısı

Şablonlar, diğer içerik yazma AI yazma araçlarına göre daha fazla özelleştirme gerektirir

Writerly fiyatlandırma

Ücretsiz: 1 oluşturucu, 10.000 kelimeye kadar

Creator AI Chat: 1 kullanıcı için aylık 4 $, sınırsız kelime

Creator AI Studio: 1 kullanıcı için aylık 14 $, sınırsız kelime, 50'den fazla şablon

Team AI Studio: Aylık 34 $, 3 kullanıcıya kadar, sınırsız kelime, 50'den fazla şablon

Writerly müşteri yorumları

G2: 5/5 (5 yorum)

Capterra: 4,7/5 (15 yorum)

Bonus: AI Takvimler!

10. Copymatic – Dil çevirisi ve parafrazlama için en iyisi

copymatic aracılığıyla

Copymatic, 20'den fazla dilde içerik oluşturmayı destekleyen ve AI görüntü oluşturma özelliğine sahip bir AI aracıdır. Şablonlar, sohbet fonksiyonu, akıllı düzenleyici ve metinden konuşmaya dönüştürme özelliği ile çok yönlü ve kullanımı kolay bir araçtır.

Copymatic'in en iyi özellikleri

Sosyal medya içeriklerinden uzun blog makalelerine kadar her şey için içerik oluşturma yetenekleri

Chrome uzantısı ile internet üzerinden bir dizi AI aracını kullanın

Çevrimiçi içeriği özetlemek için bir AI sohbet asistanı olan CopyChat içerir

Copymatic sınırlamaları

Düzeltme düğmesi olmadığı için yeniden yazma işlemi ekstra ücrete tabidir ve bu da diğer AI içerik oluşturma araçlarına kıyasla maliyetli olabilir

AI tarafından oluşturulan içerikte istenen tonu veya stili korumakta zorlanabilir

Copymatic fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 dolar

Takım: Aylık 49 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Enterprise: Aylık 99 $ (en fazla 25 kullanıcı)

Copymatic müşteri yorumları

Trustpilot: 4,8/5 (1250+ yorum)

G2: 4,7/5 (29 yorum)

11. Jasper – Uzun Form İçerik Yazımı için En İyisi

jasper aracılığıyla

Jasper AI, içerik oluşturmayı basitleştiren sofistike bir AI yazma aracıdır. OpenAI'nin GPT-3 teknolojisini kullanarak, sanki bir insan tarafından yazılmış gibi görünen yüksek kaliteli içerikler oluşturur.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Uzun form içerik yazımı: Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, reklam metinleri ve daha fazlasını oluşturabilir.

Content Improver: Kullanıcıların mevcut içeriği sisteme girerek yenilemelerine ve geliştirmelerine olanak tanır

Çeşitli iş ihtiyaçları için uygundur: Yaratıcı hikayeler, e-posta konuları ve gövdeleri ile SEO dostu blog gönderileri oluşturabilir

Hazır şablonlar sağlar: Ürün açıklamalarından kişisel özgeçmişlere kadar çeşitli yazma ihtiyaçları için şablonlar içerir

Jasper sınırlamaları

İçerik kalitesi değişebilir: Çok niş ve teknik içerik üretmek bu AI için zor olabilir

Alakasız cevaplar verebilir: Bazen AI, mantıklı olmayan veya soruyla alakasız cevaplar verebilir

Düzenleme gerektirir: Çoğu AI aracı gibi, Jasper AI tarafından oluşturulan içerik de mükemmellik için biraz insan düzenlemesi gerektirir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Hobi amaçlı kullanıcılar için, aylık 49 $

Pro : Bireysel ve küçük takımlar için, aylık 69 dolar

İş: Büyüyen takımlar ve işletmeler için özel plan

Jasper müşteri yorumları

G2 : 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Jasper alternatiflerini inceleyin!

12. Speedwrite – İntihal Kontrolü için En İyisi

speedwrite aracılığıyla

Speedwrite, yeniden yazma sürecini basitleştiren bir AI yazma asistanıdır. Metnin orijinal anlamını koruyarak kendisine sağlanan herhangi bir içeriği yeniden yazmak için tasarlanmıştır.

Speedwrite'ın en iyi özellikleri

İntihal içermeyen içerik: Mevcut metni yeniden ifade ederek ve başka kelimelerle anlatarak özgün içerik oluşturmanıza yardımcı olur

Kapsamlı özetler: Anahtar noktaları kaybetmeden uzun makaleleri kısa bir özet haline getirir

Toplu içerik oluşturma: Kullanıcıların birden fazla makaleyi aynı anda yeniden yazmasına olanak tanır ve manuel yeniden yazma işlemlerinde zaman tasarrufu sağlar

Hızlı yazma sınırlamaları

Sınırlı çeşitlilik: Genellikle aynı eşanlamlıları tekrar kullanır ve bu da sınırlı bir kelime dağarcığı aralığına neden olur

Pasif cümle yapısının aşırı kullanımı: Yeniden yazma sürecinde aktif cümleleri pasif yapıya dönüştürebilir

Düzeltme gerektirir: İçeriği yeniden yazsa da, çıktı genellikle insan tarafından düzeltme ve düzenleme gerektirir

Speedwrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 7,99 $

Yarı yıllık: 39,95 $

Yıllık: 59,95 $

Speedwrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: İnceleme mevcut değil

Speedwrite alternatiflerini inceleyin!

13. SpinBot – En İyi Ücretsiz AI Yazma Aracı

spinBot aracılığıyla

Spinbot, intihalden kaçınırken içerikten yararlanmak amacıyla insan tarafından okunabilir metinleri ek bir metne yeniden yazan ücretsiz, otomatik bir makale döndürücüdür.

SpinBot'un en iyi özellikleri

Kayıt veya kayıt gerekmez: Kullanıcılar herhangi bir kayıt işlemi yapmadan hemen kullanmaya başlayabilirler

Büyük hacimli içerikleri anında döndürebilir

SEO dostu: Zengin eşanlamlılar ve deyimler kütüphanesi ile SEO dostu içerik oluşturmaya yardımcı olur

SpinBot sınırlamaları

İçerik net değildir veya orijinal anlamı doğru bir şekilde aktarmayabilir

Eşanlamlıları aşırı kullanarak üretilen metnin tekrarlayıcı hissi yaratır

Sınırlı kelime sayısı: Ücretsiz kullanıcılar için her bir döndürme oturumu için kelime sınırı vardır

SpinBot fiyatlandırması

Ücretsiz

SpinBot puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

Spinbot alternatiflerini inceleyin!

14. ChatGPT – En İyi Ücretsiz AI Yazma Aracı

openAI aracılığıyla

ChatGPT, içerik oluşturma ve beyin fırtınasından düzenleme ve fikir üretmeye kadar geniş bir yelpazede yazma görevlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir AI yazma aracıdır. OpenAI'nin gelişmiş dil modelinden yararlanarak, çeşitli konularda tutarlı ve bağlamsal olarak uygun metinler üretebilir, bu da onu çok yönlü bir asistan arayan blog yazarları, pazarlamacılar ve yazarlar için ideal hale getirir. ChatGPT ayrıca taslakları iyileştirme, iyileştirmeler önerme ve yaratıcı girdiler sağlama konusunda da mükemmeldir, bu da onu hem yaratıcı hem de profesyonel yazma ihtiyaçları için ideal bir çözüm haline getirir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Son derece yaratıcı, tutarlı bir yapıya sahip ve ayrıntılı yazılı içerik üretir

Profesyonel iş yazılarından kurgu yazımına kadar birçok yazma görevi için kullanılabilir

Metin üretmek için güçlü, son teknoloji AI kullanır

Yanıt kalitesini ve alaka düzeyini artırmak için sık sık güncellenir

ChatGPT sınırlamaları

Değişken çıktı kalitesi; metin ne kadar uzun olursa, tutarlılığı o kadar azalır gibi görünür

Bazen gerçeklere aykırı veya anlamsız cevaplar verir

En iyi sonuçlar genellikle açıkça tanımlanmış ve net talimatlar gerektirir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

15. Notion AI – AI Not Alma için En İyisi

Notion aracılığıyla

Notion AI, popüler Notion çalışma alanına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve güçlü AI destekli yazma yardımı ile yeteneklerini geliştirir. Kullanıcıların notlarında, veritabanlarında veya belgelerinde doğrudan içerik oluşturmasına, düzenlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur. Notion AI, uzun metinleri özetleyebilir, yeni içerik fikirleri üretebilir ve gramer ve stil önerileri sunarak, işlerini düzenlemek için halihazırda Notion'u kullanan yazarlar, takımlar ve proje yöneticileri için ideal bir araçtır. AI özellikleri, içerik oluşturma ve yönetimini kolaylaştırarak verimlilik ve işbirliği için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion hesabınızda bulunan içeriği özetleyin

Daha ilgi çekici içerikler oluşturmak için tonu ayarlayın ve cümleleri yeniden ifade edin

Esnek sürükle ve bırak metin düzenleyiciyi kullanma yeteneği

Notion AI sınırlamaları

Ücretsiz deneme deneyimi sınırlı hissettirebilir

Bazı kullanıcılar, AI içerik fikirlerinin tekrarlayıcı olabileceğini bildiriyor

Notion AI fiyatlandırması

Notion AI , aylık üye başına 10 $ karşılığında tüm ücretsiz veya ücretli planlara eklenebilen isteğe bağlı bir eklentidir

Notion AI puanları ve yorumları

Notion AI için bağımsız bir derecelendirme bulunmamakla birlikte, Notion için derecelendirmeler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır:

G2: 4,7/5 (4.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

İhtiyaçlarınıza en uygun AI yazma aracını bulun

AI içerik oluşturucular ve yazma araçları hala gelişme aşamasındadır. Ancak, gelişiminin bu aşamasında bile, içerik oluşturma sürecinde pazarlamacılar ve yazarlar için işleri kolaylaştırabilirler.

ChatGPT'nin ötesine geçmek isteyenler için birçok seçenek var. Çoğu özellik benzerdir: şablonlar, web tabanlı arayüzler ve taslak oluşturma. Bazıları görüntü oluşturma gibi ek araçlarla birlikte gelir.

Bir AI yazma aracı seçerken, özelliklerini, incelemelerini ve sınırlamalarını kontrol edin. İşinizin hedeflediği kaliteyi korurken ihtiyacınız olan içerik hacmini oluşturmanıza yardımcı olacak birini seçin.

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