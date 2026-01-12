AI ile İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik: Artıları ve Eksileri

Bu blog yazısını araştırırken, Google'ın "deneysel yapay zeka destekli ilham perisi" Verse by Verse'den Edgar Allen Poe, Emily Dickinson ve Ralph Waldo Emerson'un tarzlarını birleştiren robotik hayal gücü hakkında bir şiir yazmasını istedim. Sonuç şu şekilde:

Şiir, edebiyat, pazarlama ve hatta sinema alanlarında yapay zeka (AI), önemli bir araç olarak istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyor. Son sayıma göre, bizim ClickUp Brain'imiz de dahil olmak üzere 603 adet AI yazma asistanı vardı. Google Dokümanlar'dan Quillbot'a kadar her yazma yazılımında artık AI entegre edilmiştir.

Öte yandan, Salesforce'un ankete katıldığı pazarlamacıların yarısından fazlası, işlerinde halihazırda üretken yapay zekayı kullanıyor veya deniyor. Takımlar, metin, görsel ve hatta video formunda yapay zeka ile içerik oluşturuyor. Hoşumuza gitse de gitmese de, yapay zeka tarafından üretilen içerik, insan tarafından üretilen içerikle şimdiden bir arada var oluyor.

Bu gerçeği kabullenmek ve bunların nasıl birlikte çalıştığını (ya da çalışmadığını) anlamak istiyorsanız, işte yapay zeka tarafından üretilen içeriğin artıları ve eksileri hakkında bir giriş rehberi.

AI İçeriğini Anlamak

AI tarafından üretilen içerik ile insan tarafından yazılan içerik tartışmasına girmeden önce, bunun nasıl işlediğini anlayalım.

AI içeriği nedir?

AI tarafından üretilen içerik, insan girdisine (komut olarak bilinir) yanıt olarak makine öğrenimi algoritmaları tarafından oluşturulan herhangi bir metin veya medyayı ifade eder. İçerik oluşturmak için ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini vb. gibi AI içerik oluşturma araçlarını kullanabilirsiniz.

AI tarafından üretilen içerik nasıl işler?

AI içeriği oluşturmak için tipik bir kullanıcı yolculuğu şu şekilde olur.

Aracınızı seçin

İçerik oluşturmak için bir AI aracını açın. İhtiyaçlarınıza, kullanım kolaylığına, fiyata vb. bağlı olarak, bugün mevcut olan birçok AI metin oluşturucunun sayısından birini seçebilirsiniz.

AI'ya komut verin

Oluşturmak istediğiniz içeriğin açıklamasını girin. Örneğin, "bu akşamki tanışma etkinliğim hakkında bir Twitter gönderisi yaz" veya "hızlı uygulama geliştirme nedir?" diyebilirsiniz.

Çıktıyı inceleyin

AI, girdiğinizi anlamak ve uygun yanıtlar üretmek için doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanacaktır. Bunları ihtiyaçlarına uygunluk açısından incele.

Çıktıyı iyileştirin

İlk taslağı olduğu gibi kabul etmek zorunda değilsiniz. Yapay zekaya ek talimatlar verin. Örneğin, "bunu madde madde ayır" veya "daha fazla film referansı kullan" diyebilirsiniz.

Çıktıyı kalite kontrolünden geçirin

AI her şeyi bilmez. AI içeriği oluştururken, yanlışlıklar, hayali bilgiler ve bazen de anlamsız ifadelerle karşılaşma riskiniz olabilir. Bu nedenle, kapsamlı bir kalite kontrolü yapın.

Artık AI tarafından üretilen içeriği istediğiniz şekilde kullanmaya hazırsınız. AI içeriğinin en yaygın kullanım alanlarından bazıları şunlardır.

AI içeriği nasıl kullanılır?

AI içeriğini, insan tarafından yazılan içeriği kullandığınız herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. Bazı örnekler şunlardır:

Beyin fırtınası: AI aracını kullanarak fikir üretin, ana hatları ve ilk taslakları oluşturun; bunlara daha sonra insan dokunuşu katabilirsiniz.

İçerik yeniden kullanımı: Bir içerik formu oluşturduktan sonra, yapay zekayı kullanarak onu başka içerik formlarında yeniden kullanın. Örneğin, bir blog yazısını yapay zekaya girip şunları isteyebilirsiniz:

Kısa özet

Meta başlık ve açıklaması

Sosyal medya paylaşımları

E-posta bülteni promosyonları

Arama motoru reklamları

İçeriği ölçeklendirme: Çok sayıda ürün için e-ticaret açıklamaları yazıyorsanız, yapay zeka harika bir araçtır. Markanızın üslubuna ve stiline uygun olarak ürün sayfalarınız için otomatik olarak içerik oluşturabilir.

Çeviri: Her dilde uzman olmasa da, yapay zeka çeviriler için etkili bir araçtır. Özellikle kullanım kılavuzları, altyazı çevirisi vb. gibi büyük ölçekli projelerde yapay zeka önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Bu, beraberinde sayısız avantaj getirir.

AI tarafından üretilen içeriği kullanmanın avantajları ve dezavantajları

Üretken yapay zeka, daha önce hiçbir teknolojinin sunamadığı şekilde içerik oluşturma fırsatları sunar. Avantajları, herhangi bir dijital aracın sunduklarından çok daha fazladır.

Ölçeklenebilirlik

AI'nın en büyük avantajı, sunabileceği ölçek. Herhangi bir AI aracının, ne kadar karmaşık olursa olsun herhangi bir konuyla ilgili bir blog yazısının ilk taslağını oluşturması 2-3 saniye sürer. Her iş günü oluşturabileceğiniz ilk taslak sayısını bir düşünün! AI'nın aslında 7/24 çalışabildiğinden bahsetmeye bile gerek yok.

Verimlilik

AI yazma araçları, büyük ölçekte içerik oluşturmada etkilidir. Ancak, aynı zamanda insan takımlarının verimliliğini de artırırlar.

Herhangi bir konuda anında ilk taslaklar oluşturarak, yazarların blokunu ortadan kaldırırlar

Yapay zeka, üzerinde çalışılacak içerik parçaları sunarak yazarların yazma süresini kısaltır

Bir sparring partneri gibi davranan yapay zeka, insan yazarın fikirleri keşfetmesine ve yargılamadan çıktıyı görmesine yardımcı olur

Yapay zeka, gerekli tüm veri noktalarını dahil ederek araştırma süresini en aza indirir

Yazım denetimi, düzeltme ve düzenleme ile yapay zeka, yazma sürecinin her aşamasında verimliliği artırır.

Geliştirilmiş SEO

AI içerik araçları, yazarların yararlanabileceği en etkili SEO desteği olan araçlardan bazılarıdır. Sadece alakalı anahtar kelime önerileri sunmakla kalmaz, aynı zamanda bunların makaleye organik bir şekilde nasıl entegre edilebileceğini de gösterir; böylece içeriğiniz arama motorlarında üst sıralarda yer alır.

Tutarlılık

Bir stil kılavuzuna uymak mı gerekiyor? Tutarlı bir üslup mu korumak istiyorsunuz? Her yerde entegrasyonu gereken bir marka mesajınız mı var? Endişelenmeyin. AI yazma araçları, tüm içeriğinizin bu yönergelere tutarlı ve uygun bir şekilde uymasını sağlayabilir.

Birçok avantajına rağmen, AI içerikleri mükemmel değildir. Bazı önemli dezavantajları şunlardır.

Sınırlı yaratıcılık

Temelde bir AI aracı, çeşitli kaynaklardan mevcut verileri alır ve bunları belirli sorulara yönelik anlaşılır yanıtlara dönüştürür. Dolayısıyla, içerik oluşturma yeteneğine rağmen AI, onu eğitmek için kullanılan verilerin sınırları ile kısıtlıdır.

Daha da önemlisi, AI henüz özgün bir fikre sahip olamaz. İlham verebilir ve insan içerik oluşturucularına olasılıkların bir parçasını gösterebilir. Ancak AI'nın kendisi, tabiri caizse, henüz yaratıcı olamaz. Dolayısıyla, iki insan içerik oluşturucuı aynı konuyu yazmak için aynı aracı kullanırsa, birbirlerinin kopyası haline gelebilirler.

Şüpheli kalite

Her yapay zeka içerik oluşturucu, Google Gemini'nin bu örneğindeki gibi bir sorumluluk reddi beyanına sahiptir:

“Gemini, kişilerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere yanlış bilgiler gösterebilir, bu nedenle yanıtlarını iki kez kontrol edin. ”

Bunun nedeni, yapay zekanın içerik oluşturma konusunda hala güvenilir olmamasıdır. Karşılaşabileceğiniz bazı kalite sorunları şunlardır:

Yanlışlıklar : AI'nın gerçekleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri yanlış yorumlaması

Tekrarlar : Yapay zekanın kendini tekrarlaması veya daha kötüsü, mevcut bilgileri karmaşıklaştırması ya da yanlış sunması

Bağlam eksikliği : Yapay zeka, çeşitli kültürel bağlamların inceliklerini henüz kavrayamamıştır

Derinlik eksikliği : Yapay zeka tarafından üretilen içerik bazen yüzeysel olabilir; çoğu zaman yeni bir bakış açısı sunmadan mevcut veya hatta modası geçmiş bilgileri tekrarlamaktadır.

Doğal olmayan dil : İronik bir şekilde, AI tarafından üretilen içerik doğal olmayan, garip, robotik ve duygusuz olabilir

İntihal: Sonuçta, yapay zeka halka açık verilerle eğitilir; bu da telif hakkı ve intihal ile ilgili sorunların hâlâ çok belirsiz bir alan olduğu anlamına gelir

İnsan müdahalesinin gerekliliği

Günümüzde hiçbir yapay zeka aracı, insan müdahalesi olmadan yayınlanabilecek içerik üretememektedir. Her araç, yapay zekanın risklerini kabul etmekte ve kullanıcıları kendi kalite kontrol süreçlerini oluşturmaya teşvik etmektedir.

Bu, AI araçlarının kullanılmasına rağmen, kuruluşların içeriği yayınlanmaya layık hale getirmek için hala insan yazarlara, düzenleyicilere ve düzeltmenlere ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Sürece denetçi olarak insanları dahil etmek, AI'nın henüz yeniden yaratamadığı olağanüstü faydalar sağlar. Bunu bir sonraki bölümde ele alacağız.

İnsan Tarafından Oluşturulan İçerikin Avantajları ve Dezavantajları

AI tarafından üretilen içeriği değerlendirdiğimiz ölçekte, insanlar tarafından yazılan içeriğe de bir göz atalım. En büyük avantajları şunlardır:

Yaratıcılık : İnsan yazarlar genellikle içeriklerine, yapay zekanın asla ulaşamayacağı bir özen, hayal gücü ve kendi yaşam deneyimlerinden bazılarını katarlar

Doğruluk : İnsanlar, işlerinde yanlışlıkları daha kolay fark eder ve kapsamlı doğrulama işlemleri gerçekleştirir.

Sorumluluk : Yazarlar yazdıkları kelimelerden sorumludur; yazdıkları yazılara imza atarlar!

Eleştirel düşünme : Yazarlar mevcut durumu sorgular, gördüklerini/duyduklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve AI'nın sunamayacağı içgörüler sunar

Bağlamsal anlayış: İnsanlar, kültürel duyarlılık ve kapsayıcılık açısından ve geri bildirimlere yanıt olarak içeriklerini özelleştirebilirler

Ancak insan tarafından yazılan içeriğin en büyük dezavantajı, insan yetenekleriyle sınırlı olmasıdır. Bir yazarın yapabilecekleri sınırlıdır. Ve en iyi çabalarına rağmen, insanlar hata yapar. Yanlışlar yaparlar, bazı şeyleri yanlış anlarlar ve bazı durumlarda sadece kötü bir gün geçirebilirler.

Bu, AI içeriğinin yararsız olduğu veya insan tarafından üretilen içeriğin önyargılı olduğu anlamına gelmez. Bir sonraki bölümde, bu ikisini nasıl ayırt edebileceğinizi veya ihtiyaçlarınızı karşılamak için nasıl birleştirebileceğinizi görelim.

İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik ile Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan İçerik Arasındaki Farklar

Basitçe söylemek gerekirse, insan tarafından oluşturulan içerik bir kişi tarafından yazılır. AI tarafından oluşturulan içerik ise bir algoritma tarafından yazılır. Ancak günümüz dünyasında bu ayrımı yapmak o kadar kolay değildir. Örneğin, bir kişi ana hatları belirlemek için AI'yı kullanır, ancak içerik taslağını kendi başına yazarsa ne olur? Düzeltme okuması da yazmanın bir parçası olarak kabul edilir mi?

Bu tür varoluşsal sorular başka bir güne kalsın. 🤷

Bugün, insan tarafından oluşturulan içerik ile yapay zeka tarafından oluşturulan içerik arasındaki anahtar farklara odaklanacağız.

Yaratıcılık

İnsanlar doğuştan yaratıcıdır. İlyada'dan TikTok'a kadar, çevremizdeki her bir araç ve teknolojinin ardında insan yaratıcılığı yatmaktadır. Bu nedenle, insan tarafından üretilen içerik, yapay zekanın asla başaramayacağı bir şekilde hayal gücünü ve saf yaratıcılığı sergileme potansiyelini her zaman elinde tutacaktır.

AI içeriği, halihazırda var olanların bir tekrarıdır. İnsanlar hız ve üretim hacmi açısından sınırlıyken, AI asla tamamen orijinal bir şey üretemez. Dahası, tüm içerik bir insanın komutlarıyla başlatıldığından, işin içinde herhangi bir hayal gücü varsa bunun kullanıcıdan geldiğini söylemek yanlış olmaz.

İnsan yazar 1️⃣ Yapay zeka 0️⃣

Verimlilik

Her yazar ilham bulmakta ve belirli bir kalitede içerik üretmekte zorlanır. Ne kadar deneyimli veya eğitimli olursanız olun, 8 saatlik bir iş günü içinde üretebileceğiniz içerik miktarında bir sınır vardır.

AI'nın böyle bir sorunu yoktur. Komşunuz gibi dost canlısı AI'dan 1000 kelimelik bir makale yazmasını istediğinizde, o yazar tıkanıklığı yaşamayacaktır. İlham bulmakta zorlanmayacak veya yaratıcılık krizine girmeyecektir. Dolayısıyla, AI tarafından üretilen içerik, insan tarafından üretilen içerikten çok daha verimli ve tutarlıdır.

İnsan yazar 0️⃣AI 1️⃣

Öznellik ve duygusal derinlik

İnsanlar yaşam deneyimlerine sahiptir. Sınıf, kast, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim vb. ayrımları gözetmeksizin, duygusal derinlik katan harika hikayeler oluşturan çok sayıda deneyim vardır. Bu, insan okuyucular (hala en büyük kitle grubu olan) için daha ilişkilendirilebilir ve dokunaklıdır.

Çoğu AI aracı, mevcut veri kümeleri üzerinde eğitilir; bu da, bu araçların kendine özgü bir zekaya sahip olmadığı anlamına gelir. Bu durum, hikayeler oluştururken bu araçları bir bakıma tekdüze ve ilgi çekici olmayan hale getirir. Ancak bu, objektif olmakla karıştırılmamalıdır. Aslında bu, bundan sonra ele alacağımız yepyeni bir kavramdır.

İnsan yazar 1️⃣AI 0️⃣

Önyargı

Her birey, deneyimlerinden edindiği bilgilerden dolayı önyargılıdır. Ürettikleri her içerik, bu önyargıların bir ürünüdür.

Örneğin, dövmeli adayların profesyonel ortamlara uygun olmadığını düşünen bir grafik tasarımcı, dövmeli kişileri içeren görseller asla oluşturmayabilir.

Öte yandan, yapay zeka insanlar tarafından oluşturulan verilerle eğitilir. İnsanların önyargıları algoritmalara yansır.

Örneğin, kötü şöhretli bir olayda, mevcut çalışanların özgeçmişleriyle eğitilmiş bir yapay zeka özgeçmiş tarayıcısı, hobileri arasında beyzbol veya basketbolu listeleyenlere yüksek puan vermeyi öğrenmiş, ancak softbol için puan düşürmüştü.

Kısacası, önyargı bir insan-AI meselesi değildir. Önyargı doğuştan gelen bir insan özelliğidir ve bu nedenle AI'da da mevcuttur. Ancak bir insan bu önyargıları fark edebilir (kendi başına ya da örneğin bir amir tarafından işaret edildiğinde) ve bunları ortadan kaldırmak için iş yapabilir.

Bir yapay zekanın bunu yapabilmesi için özel olarak programlanması gerekecektir

İnsan yazar 0️⃣AI 0️⃣

Günümüzde yapay zekanın geldiği noktaya bakıldığında, insan tarafından yazılan içeriklerin yapay zeka içeriklerine göre daha fazla avantajı vardır. Ancak bu, yapay zeka içeriklerini tamamen göz ardı etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Aslında, yapay zeka tarafından üretilen verimlilik, insan hayal gücü, özgünlük ve kalite kontrolü ile birleştirildiğinde son derece değerlidir.

Özetle, insan tarafından oluşturulan içerik ile yapay zeka tarafından oluşturulan içerik arasındaki fark şöyledir.

Özellik AI tarafından üretilen içerik AI tarafından üretilen içerik Özgünlük Muhtemelen yüksek Çok düşük Verimlilik Düşük ila orta Çok yüksek Tutarlılık Moderat Çok yüksek Ölçeklenebilirlik Zorlu ve pahalı Daha basit ve uygun maliyetli Önyargı Olası Olası Güvenilirlik Yüksek, eleştirel düşünme uygulandığında AI'nın halüsinasyon görmesi ve yanlış bilgi vermesi gibi dezavantajları Kalite Orta ila yüksek düzeyde, somut ve ilgili örneklerle Düşük ila orta düzeyde, gereksiz tekrarlar ve garip dil kullanımı En uygun olduğu durumlar Yaratıcı ve ilgi çekici içerik ihtiyaçları (ör. romanlar, denemeler, pazarlama içerikleri) Standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir içerik ihtiyaçları (Ör. teknik belgeler, meta açıklamalar, video transkriptleri)

İnsan Yaratıcılığı ile Yapay Zeka Verimliliğini Birleştirme

İnsan ve yapay zeka arasında ateşli tartışmalar yapabilirsiniz, ancak pratiklik açısından en iyi yol, ikisini akıllıca birleştirmektir. İşte ClickUp gibi bir sanal Çalışma Alanı’nda bunun pratikte nasıl sonuçlanacağı.

İlham için yapay zeka; Değer katma için insanlar

Günümüzde AI'nın en iyi kullanım alanı ilham ve fikir üretmektir. ClickUp Docs gibi bir AI yazma aracını açın ve ClickUp'ın AI aracını kullanarak ya komutunuzu girip ilk taslağa başlayın ya da hazır bir taslaktaki içeriği özetleyin.

ClickUp Brain'i belgelerinize doğrudan entegre edin

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İlgi çekici, yüksek kaliteli içerik oluşturmanın basit bir yolu için ClickUp'ın İçerik Yazma Şablonunu deneyin.

Araştırma için yapay zeka; içgörü için insanlar

AI sohbet robotları harika araştırma asistanlarıdır. Hiç "bunun kelimesi neydi?" diye takıldığınız oldu mu? Araştırma asistanınız size yardımcı olabilir. Düzenlediğiniz belgeyi nereye kaydettiğinizi mi unuttunuz? Connected Search size yardımcı olabilir. Proje yönetimi aracından organizasyonel verilere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'de cevaplar var.

ClickUp Brain, size mükemmel bir şekilde eşlik eden araştırma asistanınız

Ancak, bir rapor veya teklif için içerik oluşturuyorsanız, bu içerik insan zekasına ihtiyaç duyar. AI belge özetleyicileri, içerikten içgörüler elde etmeniz için gereken bilgileri size sağlayabilir.

Örneğin, proje yönetimi aracınız, takımlarınızın her bir blog yazısını yayınlamak için ortalama iki hafta harcadığını gösterebilir. Hatta bunun, altı ay önceki standart olan bir haftadan arttığını bile belirtebilir. Ancak bu şu anlama gelebilir:

Takımınızın boyutu azaldı

Takımlarınız tükenmiş durumda

İçerikinizin uzunluğu ve kalitesi arttı

Blog yazılarınızın sayısını azalttınız ve bunun yerine video içeriğine odaklanıyorsunuz

Bu tür içgörüler ve buna bağlı eylem ögeleri yine de düşünen bir insandan gelmelidir.

Bu arada, bir yazar takımını yönetiyorsanız, içerik pazarlamasında yapay zekayı nasıl kullanacağınızla ilgili bu temel kılavuz size yardımcı olabilir.

Hayal gücü için insanlar; ölçek için yapay zeka

Pazarlama materyalleri için içerik örneğini ele alalım. Yayınlanmış içerik bol miktarda mevcuttur. En uzun uzun kuyruklu anahtar kelimeler için bile yüzlerce sayfa içerik bulunmaktadır. Başarıyla çalışan bir kuruluşu diğerlerinden ayıran şey, içeriğinin ne kadar benzersiz, ilgi çekici, ilginç ve değerli olduğudur. Bu da insan hayal gücünü gerektirir.

Bundan sonrası AI'ya kalır. AI, metni düzeltebilir, üslup ve stil tutarlılığını kontrol edebilir. Sosyal medya, e-posta, video senaryoları vb. için dağıtım materyalleri oluşturabilir. AI ayrıca içeriği çeşitli hedef kitleler için zahmetsizce kişiselleştirebilir.

Böylelikle, insanların yaratıcılığını yapay zekanın verimliliğiyle birleştirerek, kuruluşlar gerçekten olağanüstü içerikler oluşturabilirler.

ClickUp ile İçerik Oluşturma Sürecinizi Güçlendirin

Bir şiir yazmak için Google’ın Verse by Verse uygulamasının sizden yapılacak birkaç şey var: şiir tarzını seçmeniz, ilham kaynağınız olacak üç yazar belirlemeniz ve ilk mısrayı yazmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda, yapay zeka size seçenekler sunuyor; burada bir sonraki mısrayı kendiniz seçmeniz gerekiyor.

Önemli olan nokta, üretken yapay zekanın (henüz) kendi başına içerik oluşturabilen, bilinçli bir varlık olmadığıdır. Ancak, ilham, fikir üretme, araştırma, yazım denetimi, düzeltme okuma vb. konularda yardımcı olabilecek bilgili bir asistan niteliğindedir.

Verimli, ancak güvenilmez. Öznellikten yoksun, ancak önyargılı. Tutarlı, ancak kalitesi tartışılabilir.

Bu ikilemlere rağmen, içerik oluşturma amacıyla yapay zekayı sıkça kullanan kullanıcılar, akıllıca kullanıldığında ne kadar etkili olabileceğini bilirler. Yapay zeka, bir yazarın günlük akışının bir parçası olarak birçok kullanım senaryosunda yardımcı olabilir. İster stand-up toplantınızın özetini, ister samimi bir veda e-postasını, ister başkanın konuşmasını yazıyor olun, yapay zekanın size sunabileceği bir şeyler vardır.

ClickUp proje yönetimi aracına entegre edilen yapay zeka, ilgili görevleri bulmanıza, projelerle ilgili soruları yanıtlamanıza, uzun belgeleri özetlemenize, fikirleri örneklerle detaylandırmanıza, içerik yazma şablonları oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

