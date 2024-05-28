Wordtune ve Grammarly: En iyi AI yazma aracı hangisi?

Dilbilgisi hatalarını tespit etmek mi istiyorsunuz? Var. Uygun cümle yapısı önerilerine mi ihtiyacınız var? Var. İçerik tonu ve stili için kapsamlı geri bildirim mi istiyorsunuz? Var.

İyi bir AI yazma aracı yukarıdakilerin hepsinde size yardımcı olur, ancak hepsi aynı değildir. Bazıları parlak yeni AI yetenekleri sunarken, diğerleri temel düzenleme özellikleri sunar ve bir de müşterilerin görüşleri vardır.

Birçok seçenek olmasına rağmen, iki araç öne çıkıyor: Wordtune ve Grammarly.

Bu kılavuzda, Wordtune ve Grammarly'yi inceleyecek ve en önemli özellikleri, fiyatları ve destek düzeylerini karşılaştıracağız.

Aradığınız AI yazma aracı olabilecek üçüncü bir seçenek de ekledik!

Wordtune nedir?

wordtune aracılığıyla

Wordtune, AI önerileriyle yazınızı geliştiren üretken bir AI aracıdır. Masaüstü bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya favori uygulamanızda kullanılabilen Wordtune, iletişiminizi anında geliştirir.

Bu aracı kullanarak sosyal medya gönderilerinizdeki mesajlarınızı iyileştirin, bir sonraki büyük fikrinizi geliştirin, teknik yazılar yazın ve daha fazlasını yapın.

İşte özelliklerinin hızlı bir özeti:

Wordtune özellikleri

Wordtune'un AI yazma özelliği, içerik yazımının her yönünü kapsar — gramer hatalarını düzeltmek, veri destekli kaynakları alıntılama, yazılı içeriği iyileştirme ve daha fazlası.

AI Cevapları

Wordtune, en az beş güvenilir kaynakla çapraz kontrol yaptıktan sonra gerçeklere dayalı içerik sağlar. Platformun gerçeklere uygunluğu, Grammarly veya ChatGPT gibi araçlardan daha iyidir.

Wordtune'un AI Answers özelliği ile Wordtune kütüphanenizde kişiselleştirilmiş bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

AI Yazma Asistanı

Wordtune aracılığıyla

Wordtune'un AI Asistanı, benzersiz stilinize sadık kalırken daha hızlı yazmanıza olanak tanıyan AI önerileri sunar. Bir düğmeye tıklayarak resmi ve gündelik içerik tonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Wordtune, içeriğiniz için ton stil seçenekleri sunar.

Yazıları şakalar veya en son istatistiklerle kişiselleştirebilirsiniz. AI asistanı, gramer, imla vb. teknik ayrıntıları üstlenebilir.

AI ile yaratın

Wordtune'da bulunan şablonları kişiselleştirebilir ve sıfırdan kaliteli içerikler oluşturabilirsiniz. Yaratıcı başlıklar, LinkedIn gönderileri, e-postalar ve daha fazlasını üretin.

Wordtune Yeniden Yazma

Wordtune Rewrite, tek bir kelimeden tüm sayfaya kadar cümleleri saniyeler içinde yeniden yazan AI önerileri sunarak hayatınızı kolaylaştırır

Örneğin, orijinal bir blog yazısı yazdınız ve bunu sosyal medyada tanıtmak istiyorsunuz. Yapmanız gerekenler şunlardır:

Blogu Wordtune'un Paraphrase aracına yapıştırın

Özetlenmiş içeriği kullanarak blogunuzu kısa ve uzun biçimli içerik biçimlerinde tanıtın:

Wordtune'un Paraphrase aracı

Wordtune Fiyatlandırma:

Ücretsiz sürüm: 0 $ /ay

Plus : 9,99 $ /ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır (30 yeniden yazma ve Spices, 5 AI komut istemi ve günde beş özet, sınırsız metin düzeltme, sınırsız metin önerileri)

Sınırsız : 14,99 $ aylık kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır (sınırsız Yeniden Yazma ve Spice, AI komutları, özetler, metin düzeltmeleri, metin önerileri, premium destek)

İş: Özel fiyatlandırma (takımınızın tüm üyeleri için sınırsız özellik)

Wordtune alternatiflerine göz atın!

Grammarly nedir?

via Grammarly

Grammarly, bir yazım ve dilbilgisi denetleme aracı olmaktan gelişerek bugünkü haline gelmiştir. Sadık bir hayran kitlesine sahip olan Grammarly, günümüzün en iyi ücretsiz AI yazma asistanlarından biridir. Kullanıcılar, bu platformu kullanarak doğru biçimlendirme, yeniden yazma ve cümle yapılandırma özellikleriyle kendinden emin ve net bir şekilde yazabilirler.

Grammarly, bir şeyi neden değiştirmeniz gerektiğini size söylediği için kullanışlıdır. Böylece, yazdıkça bu araçla öğrenirsiniz:

Bir araştırma makalesi yazdığınızı ve giriş kısmının daha spesifik olabileceğini düşündüğünüzü varsayalım. Yazınızı geliştirmek için fikirler edinmek amacıyla Grammarly'yi bir pano olarak kullanın.

Grammarly, gözden kaçırabileceğiniz şeyleri yakalamak için ekstra bir çift göz görevi görür. Araçtaki karşı argümanlarla içerik boşluklarını doldurabilirsiniz.

Muhtemelen bu yüzden 30 milyondan fazla kişi ve 50.000'den fazla takım daha iyi yazmak için Grammarly'yi her gün kullanıyor. Ayrıca Grammarly, yazının bağlamını ve tonunu anlamak için gelişmiş doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanır.

Grammarly'nin üretken AI asistanı Windows, Mac, Chrome, Edge ve Grammarly Düzenleyici için kullanılabilir. Üretken AI yazma yeteneklerini LinkedIn, Medium, Gmail ve diğer platformlarda kullanabilirsiniz.

Grammarly özellikleri

Grammarly, sizi daha üretken hale getirirken yaratıcılığınızı artırmak için yazar dostu özellikler sunar. Makaleler, e-postalar, raporlar ve daha fazlası için isteğe bağlı metinler oluşturmak için doğru komutları girin.

İşte en değerli özellikleri:

AI Yazar

Grammarly'nin üretken metin özelliği

Üretken yapay zeka ile desteklenen Grammarly'nin yapay zeka iletişim asistanını kullanarak içerik fikirleri için beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Grammarly'nin kullanıma hazır AI ortak oluşturucusunu kullanarak fikir üretin, yazın, istediğiniz gibi yeniden yazın ve iletişim hedeflerinize daha hızlı ulaşın.

Grammarly, kusursuz taslaklar için önerilerde bulunur

Bağlam özel istemler aracılığıyla temel talimatlar sağlayabilir ve Grammarly'nin doğal dil işleme özelliğinin mesajınızı iletmesini sağlayabilirsiniz:

Grammarly, verdiğiniz komuta göre tüm bir blog yazısı oluşturabilir.

Yazınızı mümkün olan en iyi hale getirmek için birden fazla sürümü deneyebilirsiniz.

Sesli yardım

Peki Grammarly'nin öne çıkan özelliği nedir? Üretken yapay zekası, içeriğinizi üslup, resmiyet ve profesyonel alaka düzeyine göre özelleştirir.

AI tarafından oluşturulan içeriğin tonunu yapılandırın

Ayrıca, bu araçla fikirler, ana hatlar ve bakış açıları üzerine beyin fırtınası yapabilir ve yaratıcı süreci hızla başlatabilirsiniz.

Grammarly fiyatlandırması:

Ücretsiz: 0 USD /ay (Dilbilgisi, yazım hataları ve noktalama işaretleri için yazma önerileri, ayda 100 komut istemine erişim)

Grammarly Premium : 12 ABD doları/ aylık, yıllık faturalandırılır (Grammarly Premium, ayda 1000 komut istemine erişim, yazma önerileri, kelime seçimi seçenekleri, biçimlendirme, tam cümle yeniden yazma ve daha fazlasını içeren gelişmiş özelliklere sahip güçlü AI yardımı sağlar)

İş : 15 ABD doları /aylık üye ücreti, yıllık faturalandırılır (2000 komut/üye/ay erişim, analiz gösterge paneli, marka tonları vb

Enterprise: Özel fiyatlandırma; tüm kuruluş için AI erişimi ve kullanıcı başına aylık sınırsız komut istemi

Grammarly alternatiflerini inceleyin!

Wordtune ve Grammarly: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Wordtune hem de Grammarly, hatasız içerik üretmek için kapsamlı AI yazma yetenekleri sunar. Ama biri diğerinden daha mı iyi? Hadi öğrenelim!

Wordtune ve Grammarly: Karşılaştırma

Parametre Wordtune Grammarly 1. Derecelendirme 4.6/5 4.7/5 2. Özellik Wordtune Spices, AI metin yazımı , cümle yeniden yazma, çevirmen, üslup kontrolü, gramer kontrolü Yazım denetimi, dilbilgisi denetimi, yazma önerileri, okunabilirlik puanı, intihal denetleyicisi 3. İdeal Serbest YazarlarPazarlamacılarÖğrencilerİngilizce ana dili olmayanlar Küçük işletme sahipleriÖğrencilerProfesyonel yazarlar AI Düzeltmenler YazarlarPazarlamacılar 4. Kullanılabilir Google DokümanlarWordtune tarayıcı uzantısıMicrosoft Word Google DokümanlarGrammarly masaüstü ve mobil uygulamasıMicrosoft WordTarayıcı uzantısı

İşte bu iki platformun altı önemli özelliğini derinlemesine inceleyen ve karşılaştırma yapan bir makale:

1. Dilbilgisi denetimleri

Grammarly'nin ücretsiz gramer denetleme aracı, hataları düzeltmek ve içeriğin netliğini artırmak için ayrıntılı öneriler sunar.

Karşılaştırıldığında, Wordtune'un gramer yetenekleri yetersiz kalıyor. Gramer hatalarını ve yazım hatalarını düzeltmede kazanan kim? Grammarly, kesinlikle!

2. İntihal denetleyicisi

Grammarly, diğer yazım sorunlarını ararken metninizdeki intihali tespit eden güçlü bir intihal denetleyici özelliği de sunar.

Aracın orijinal önerilerini kullanabilir ve intihal içeriklerini premium plan ile değiştirebilirsiniz.

Wordtune intihal kontrolü sunmaz. Bunun yerine, araç, içeriği intihal içermeyecek şekilde anlamını bozmadan cümleleri yeniden yazabilir.

Sonuç olarak, Grammarly, Wordtune'a göre üstünlük sağlamıştır.

3. AI yazma

Wordtune'un Spices özelliği, bir düğmeye tıklayarak içeriği sizin için yeniden yazabilir:

Gündelik ve resmi yazım stilleri arasında geçiş yapabilirsiniz. İçeriği gerçek verilerle kısaltın veya genişletin.

Son olarak, benzersiz ihtiyaçlarınıza ve yazma becerilerinize bağlı olarak birden fazla "Baharat" (yani komut istemi) arasından seçim yapabilirsiniz:

Spices, Google Chrome'da bir uzantı olarak mevcuttur. Ayrıca Google Dokümanlar, Edge Eklentisi, iOS Mobil Uygulaması ve daha fazlasında da kullanabilirsiniz.

Grammarly, bir AI yazma asistanı olmasına rağmen, metinleri yeniden yazma konusunda o kadar yetkin değildir. Bu araç, paragrafları yeniden yazmak yerine yazım hatalarını ve gramer hatalarını düzeltmede daha yararlıdır. Tüm AI yazma (ve yeniden yazma) ihtiyaçlarınız için Wordtune daha iyi bir seçimdir.

4. Entegrasyon

Wordtune, Microsoft Outlook, Google Dokümanlar, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn gibi popüler uygulamalarla entegre olur.

Grammarly ayrıca Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn vb. dahil olmak üzere 500.000'den fazla uygulama ve web sitesi ile entegrasyonlar sunar. Her iki platform da yaygın olarak kullanılan araçlarla entegrasyonlar sunarak bu konuda eşitlik sağlar.

5. Diller

Grammarly şu anda yalnızca İngilizceyi desteklemektedir.

Buna karşılık, Wordtune ana dili İngilizce olmayanlar için mükemmeldir. İspanyolca, Almanca, Fransızca, Mandarin, Hintçe, Korece, Arapça, İbranice, Rusça veya Portekizce gibi çeşitli dünya dillerini İngilizceye çevirebilir.

Grammarly ve Wordtune: Diğer kullanışlı özellikler

Grammarly'nin Ton Denetleyicisi, mesajınızın okuyucular tarafından iyi karşılanmasını sağlar. Bu özelliği kullanarak içeriğinizin resmiyet, güven ve iyimserlik açısından değerlendirin.

Ayrıca, Wordtune'da eksik olan içeriklerinize insan bakış açısı kazandırabilecek bir "profesyonel düzenleyici" de kiralayabilirsiniz.

Karşılaştırıldığında, Wordtune, içeriğinizin tonunu gerçek zamanlı olarak ayarlamanıza olanak tanıyan ekonomik bir gramer kontrol aracıdır. Yine de, yalnızca resmi, tarafsız ve gündelik stiller arasından seçim yapabilirsiniz.

Reddit'te Wordtune ve Grammarly karşılaştırması

Reddit'te Grammarly ve Wordtune hakkında kullanıcıların yorumları.

Çoğu kişi, özellikle yazım, dilbilgisi düzeltmeleri, düzenleme özellikleri ve hatasız içeriği nedeniyle Grammarly'yi tercih ediyor:

"Ben bir düzenleyiciyim, bu yüzden Grammarly benim yardımcım, özellikle de o kullanışlı "bunu tıkla, tüm hatalar düzeltilsin" düğmesi olduğu için. Hepsi tek bir küçük, kaydırılabilir kutuda. "

Ayrı bir konuda, birkaç Reddit kullanıcısı Wordtune'un cümle yapısını iyileştirmeye yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Wordtune ve Grammarly: Doğru Seçim Hangisi?

Wordtune ve Grammarly'nin kapsamlı analizinde, bu iki araç arasındaki temel fark, odak noktalarıdır: Wordtune, gelişmiş AI destekli yeniden yazma yardımı kullanarak içeriğinizin stilini ve tonunu geliştirmeye odaklanırken, Grammarly gramer hatalarını, yazım hatalarını düzeltmeye ve intihal kontrolü sağlamaya odaklanır.

Her iki araç da farklı kullanım durumları ve uygulamalar için mükemmeldir. Wordtune, içerik yazma üzerinde daha fazla kontrol sağlarken, Grammarly anahtar yazım sorunlarını kuşbakışı bir bakış açısıyla ele almanıza yardımcı olur.

Seçeceğiniz araç, nihayetinde nasıl, neden ve ne yazmak istediğinize bağlı olacaktır!

Ancak, hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, bu ikilinin dışında başka bir rakip daha var!

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Mükemmel biçimlendirme için önceden yapılandırılmış başlıklar, tablolar ve daha fazlasını kullanın

Bir sonraki kampanyanız, anketiniz, pazarlama sloganınız, etkinliğiniz vb. için fikirler üretin

Metin düzenleyicinizle tutarlı ve net yazılar yazın

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Çoğu insan yol haritaları ve bilgi tabanları oluşturmakta zorlanır. Artık değil.

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AI yazma araçları, iletişim şeklimizi kökünden değiştirdi. Dilbilgisi hatalarımızı düzeltmekle kalmaz, içeriklerin stil, üslup ve amaç açısından da yardımcı olurlar. Wordtune ve Grammarly'yi derinlemesine incelediğimizde, her birinin kendine özgü avantajları olduğunu görüyoruz. Wordtune, AI yazma ve yeniden yazma yetenekleriyle öne çıkarken, Grammarly gramer hatalarını tespit etme ve düzeltme, yazım denetimi ve intihal algılama özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ancak, farklı roller ve kullanım durumları için kapsamlı bir AI yazma araçları paketi sunan ClickUp Brain'in güçlü yeteneklerini de unutmayalım. Fikir fırtınasından uzun metinlerin özetlerinin oluşturulmasına kadar, ClickUp Brain her türlü yazma ihtiyacınız için vazgeçilmez yardımcınız. Ayrıca, sorunsuz ve hepsi bir arada bir yazma deneyimi için çok sayıda uygulamayla kolayca entegre olur. O halde, ClickUp Brain ile hepsine sahip olabilecekken neden Grammarly ve Wordtune arasında seçim yapasınız?

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