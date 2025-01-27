2025'te Düzenleme için En İyi 10 Dilbilgisi Denetleme Aracı

En etkileyici yazılar bile, gramer veya noktalama hataları içerirse parlaklığını kaybedebilir. Yazarlar, düzenleyiciler ve içerik yöneticileri, bu tuzaklardan koruyabilecek yazma araçlarının Kutsal Kase'sini bulmak için sürekli bir arayış içindedir.

Gramer hataları veya yazım hataları içeren içerikler yayınlamak, sadece güvenilirliğinize değil, iş fırsatlarınıza da zarar verebilir. Böyle bir durumda, gramer kontrol araçları, yazıları mükemmelliğe ulaştırmak için tasarlanmış, yazılı kelimelerin görünmez kahramanları haline gelmiştir.

İster bir roman yazıyor, ister bir blog yazısını düzeltiyor, ister bir iş teklifi hazırlıyor olun, doğru gramer denetleyicisi kusursuz içerik arayışınızda vazgeçilmez bir yardımcıdır.

En iyi dilbilgisi denetleyicisi, hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur ve netlik ve kesinlik yolunda ilerlemenizi sağlar. Kendiniz veya işiniz için araçları seçerken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Hataları düzeltmedeki doğruluk: Dilbilgisi hatalarını, yazım hatalarını, noktalama hatalarını ve sık karıştırılan kelimeleri belirleme ve düzeltme konusunda mükemmel araçlar arayın. En iyi dilbilgisi denetleyicisi, kaçan hata sayısını en aza indirecektir

Kapsamlı kontrol: Temel yazım hataları ve gramer hatalarının ötesine geçen, özne-fiil uyumu, noktalama kuralları, kelime seçimi ve karmaşık cümle yapıları gibi gelişmiş özellikleri içeren bir gramer denetleyicisi tercih edin

Platformlar arasında çok yönlülük: İdeal araç, Microsoft Word ve Google Dokümanlar'dan tarayıcılara uzantılar aracılığıyla çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve içeriğinizi nerede yazarsanız yazın hatasız yazmanızı sağlar

AI yazma yardımı: Gelişmiş gramer denetleyiciler, AI kullanarak gramer önerileri, düzeltme, kelime dağarcığını geliştirme ve hatta başka kelimelerle ifade etme araçları sunarak yazdıklarınızı daha net ve ilgi çekici hale getirir

İntihal algılama : Birinci sınıf çevrimiçi dilbilgisi kontrol aracı, intihal kontrolü özelliklerini de içerir, böylece özgünlüğü garanti eder ve içeriklerin tekrarlanmasını önler

Dil varyantları desteği: Küresel kitlelere hitap eden profesyonel yazarlar, farklı İngilizce dil varyantlarını (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya) destekleyen dilbilgisi kontrol araçlarından yararlanabilir

Kullanıcı dostu deneyim: İster sıradan yazarlar için ücretsiz bir sürüm, ister profesyonel yazarlar ve düzenleyiciler için daha gelişmiş özelliklere sahip premium sürüm olsun, kullanımı kolay bir dilbilgisi denetleyicisi arayın

Ek öğrenme kaynakları: En iyi dilbilgisi denetleme araçları, İngilizce dilbilgisi kurallarının açıklamaları ve pasif yapı veya garip cümleler gibi yaygın hatalardan kaçınmak için öneriler dahil olmak üzere, zamanla yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak geri bildirimler de sağlar

Yazınızı mükemmelleştirmeyi vaat eden birçok çevrimiçi uygulama varken, asıl soru hangilerinin mevcut olduğu değil, hangilerinin en verimli ve en doğru olduğu. Yazılarınızın sadece hatasız olmasını değil, aynı zamanda en yüksek potansiyeline ulaşacak şekilde cilalanmasını sağlamak için 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 dilbilgisi denetleme aracını burada bulabilirsiniz.

1. ClickUp

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli yazma asistanı, daha hızlı yazmanıza ve içeriğinizi gramer açısından düzeltmenize yardımcı olur

Geleneksel olarak proje yönetimi becerileriyle tanınan ClickUp, profesyonel yazarlar, içerik yöneticileri ve doğru içeriğe ihtiyaç duyan herkes için uygun özelliklerle dilbilgisi denetimi ve yazma geliştirme de sağlar.

Projelerini verimli bir şekilde yönetirken yazma becerilerini geliştirmek isteyenler için ClickUp, ikili amaçlı, cazip bir araç sunuyor. Grammarly ile entegre olabilmesi ve yapay zeka destekli öneriler sunabilmesi, hatasız ve kusursuz yazılar yazmak için çok değerli bir araçtır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan ClickUp Brain'in yeniden yazma ve dilbilgisi denetimi özelliklerinden yararlanın ClickUp Brain: Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan ClickUp Brain'in yeniden yazma ve dilbilgisi denetimi özelliklerinden yararlanın

ClickUp 3. 0, yapay zeka destekli bir yazma asistanı içerir

: Belgelerdeki gramer hatalarını, yazım hatalarını ve noktalama hatalarını belirleyin ve düzeltin ClickUp Docs: Belgelerdeki gramer hatalarını, yazım hatalarını ve noktalama hatalarını belirleyin ve düzeltin

ClickUp AI belge düzenleme

Grammarly entegrasyonu: Grammarly'nin sunduğu önerilerle çok çeşitli yazım sorunlarını düzeltin ve yazma kalitenizi artırın

ClickUp 3. 0 Uygulamalar ve entegrasyonlar basitleştirildi

Çok yönlü platform entegrasyonu: Microsoft Word ve Google Dokümanlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışın

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş gramer ve stil önerileri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Grammarly

g2 aracılığıyla

Grammarly, ücretsiz gramer denetleyicilerin ön saflarında yer alır ve her yazıyı mükemmelliğe ulaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir özellik paketi sunar. Gelişmiş gramer, noktalama hatası düzeltme ve stil denetleme yetenekleriyle tanınan Grammarly, öğrencilerden profesyonel yazarlara kadar geniş bir kitleye hitap eder.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş dilbilgisi denetleyicisi ile çok çeşitli dilbilgisi hatalarını tespit edin

Her türlü yazım hatasını ve noktalama hatasını düzeltin

Yazımların netliğini, ilgi çekiciliğini ve üslubunu iyileştirmek için öneriler alın

Metinleri milyarlarca web sayfasıyla karşılaştıran intihal tespit aracıyla içeriğin özgünlüğünü sağlayın

Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office ve Google Dokümanlar ile entegre olduğu için kolaylıkla çalışın

Grammarly sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler premium sürümde kilitlidir

İnsan düzenleyiciler kadar hassas olmayan, çok ince nüanslı veya bağlama özgü hataları yakalayamayabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm :

Premium: Aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 25 $/kullanıcı

Enterprise: Takımlar için özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (6.900+ yorum)

Ayrıca okuyun: Sizin için en iyi Grammarly alternatifleri

3. Hemingway

via Hemingway

Hemingway Uygulaması, düz yazıyı basitleştirip güçlendirmesiyle tanınan, farklı bir çevrimiçi dilbilgisi denetleyicisidir. Uzun, karmaşık cümleleri ve yaygın hataları hedef alarak, yazılarında kısalık ve etkiyi amaçlayan yazarlar için paha biçilmez bir araçtır.

Hemingway'in en iyi özellikleri

Okunabilirlik puanını kullanarak karmaşık cümleleri belirleyin ve daha net bir yazım için basitleştirin

Zarfları en aza indirerek yazınızı daha etkili hale getirin

Yazınızı genel olarak geliştirmek için pasif cümleleri belirleyin

Çevrimdışı düzenleme ve doğrudan yayınlama için masaüstü uygulamasını kullanın

Hemingway sınırlamaları

Diğer ücretsiz gramer denetleyicilerinde bulunan gramer ve yazım denetimlerinin derinliği yoktur

Birçok kullanıcı, intihal kontrolü özelliği olmadığı için Hemingway alternatiflerini tercih ediyor

Stil ve üslup gibi ileri düzey yazma sorunları hakkında sınırlı geri bildirim

Hemingway fiyatlandırması

Çevrimiçi sürüm: Ücretsiz

Masaüstü uygulaması: 19,99 $'lık tek seferlik satın alma, Windows ve Mac için mevcuttur

Hemingway puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

4. QuillBot

via Quillbot

QuillBot, çeşitli platformlarda yazılı içeriğin kalitesini ve netliğini artırmak için tasarlanmış yenilikçi AI tabanlı yazma ve yeniden ifade etme araçlarıyla tanınır.

Eşsiz yeniden ifade motoru ve entegre yazma araçları, onu öğrenciler, araştırmacılar ve profesyonel yazarlar arasında favori haline getirir. QuillBot'un rakiplerine göre nasıl bir konumda olduğunu keşfetmek için QuillBot alternatifleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Metni yeniden ifade etmek için paraphrasing aracını kullanarak açıklığı artırın veya üslubu değiştirin

Dilbilgisi hatalarını tespit edin ve düzeltin, yazdıklarınızın İngilizce dilbilgisi kurallarına uygun olmasını sağlayın

Metinlerin özgünlüğünü kontrol ederek akademik dürüstlüğü koruyun

Makaleleri, belgeleri ve dokümanları hızlı kavrayabilmek için anahtar noktalara özetleyin

Çeşitli bağlamlara uyacak şekilde resmi, basit, yaratıcı vb. gibi bir dizi yazma modu arasından seçim yapın

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz sürümde, işlenebilecek metin uzunluğu ve gelişmiş yeniden ifade seçeneklerine erişim gibi özelliklerde sınırlamalar vardır

Bazı kullanıcılar, karmaşık veya teknik metinler için paraphrasing aracının önerilerini daha az doğru bulabilir

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Aylık 9,95 $'dan başlayan fiyatlarla

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

5. Wordtune

g2 aracılığıyla

Wordtune, cümleleri yeniden yazma ve düzeltme konusunda benzersiz bir yaklaşım benimser ve yapay zeka kullanarak her türlü metin için daha doğal, doğru ve akıcı alternatifler önerir. Bu araç, İngilizceyi ana dili olarak konuşmayanlar ve yazdıklarının akışını ve okunabilirliğini iyileştirmek isteyenler için özellikle yararlıdır.

Daha geniş bir seçenek aralığı arayanlar için, Wordtune alternatiflerini keşfetmek, piyasada bulunan farklı özellikler ve işlevler hakkında fikir verebilir.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Daha net ve stil sahibi cümleler yazmak için yapay zeka destekli fikirler alın

Cümle yapısını ve kelime seçimini iyileştirmek için gerçek zamanlı önerilerden yararlanın

Yazınızın tonunu amaç veya hedef kitleye uygun hale getirin

Chrome uzantısını kullanarak Google Dokümanlar, e-posta ve sosyal medya platformlarında işlerinizi yapın

Wordtune sınırlamaları

Gelişmiş özellikler premium sürüm için ayrılmıştır

Sınırlı dil desteği, öncelikle İngilizceye odaklanmıştır

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Artı: 24,99 $/ay, Wordtune puanları ve yorumları

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Wordtune ve Grammarly karşılaştırması yazımızı okuyun

6. Writer

g2 aracılığıyla

Writer.com, stil kılavuzlarını uygulayan, gramer ve yazım hatalarını kontrol eden ve büyük takımlar arasında içerik tutarlılığını sağlayan kapsamlı bir AI yazma asistanı ve düzeltme aracı arayan iş ve profesyonel yazarlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Writer'ın en iyi özellikleri

Özel stil kılavuzları ekleyerek tüm belgelerde belirli yazım stillerini ve marka sesini uygulayın

Gelişmiş dilbilgisi ve stil denetleyicisiyle hataları belirleyin, dilbilgisi, stil ve üslubunuzu geliştirin

Teknik terimlerin ve jargonun kullanımında tutarlılığı koruyun

İçeriğin özgünlüğünü sağlayın ve intihalden kaçının

Yazar sınırlamaları

Öncelikle kurumsal kullanım için tasarlanmıştır, bireysel kullanıcılar veya küçük takımlar için uygun olmayabilir

Tüm özelliklere erişim için daha yüksek maliyet engeli

Yazar fiyatlandırması

Özel ihtiyaçlara ve kullanım ölçeğine göre takımlar ve işler için özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

7. Ginger

g2 aracılığıyla

Ginger Software, çok çeşitli gramer hatalarını, yazım hatalarını ve yanlış kullanılan kelimeleri gerçek zamanlı olarak düzelterek yazma becerilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir gramer ve yazım denetimi aracıdır. Benzersiz özellikleri, ana dili İngilizce olanların yanı sıra İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlere de hitap eder.

Ginger'ın en iyi özellikleri

Her türlü gramer hatasını, yazım hatasını ve yanlış kullanılan kelime kombinasyonlarını düzeltin

daha net ve stil sahibi cümleler yazmak için cümleleri yeniden ifade etme önerileri

Yazınızı 40'tan fazla dile çevirin

Yazma becerilerinizi geliştirmek için yazdıklarınıza göre özelleştirilmiş alıştırma oturumlarından yararlanın

Sorunsuz bir yazma akışı için Chrome, Safari ve Firefox tarayıcı uzantısını kullanın

Ginger sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler için premium abonelik gerekir

Ginger fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: 7,49 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Ginger puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (85 yorum)

8. Linguix

g2 aracılığıyla

Linguix, temel dilbilgisi denetiminin ötesine geçerek gelişmiş yazma içgörüleri, şablon önerileri ve kişiselleştirilmiş dil öğrenme fırsatları sunan yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Yazılı iletişimlerinin kalitesini artırmak isteyen bireyler, profesyoneller ve takımlar için tasarlanmıştır.

Linguix'in en iyi özellikleri

Karmaşık gramer, noktalama ve stil hatalarını tespit edin ve düzeltin

Yazma alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinin ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Hassas içeriği saklamadan kontrol etmek için güvenli "gizli mod"u kullanın

Yazmayı hızlandırmak için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Tarayıcıyla size uygun şekilde çalışın Kapsamlı yazma desteği için Chrome, Firefox ve Edge ile entegrasyonlar ve bağımsız bir web düzenleyici

Linguix sınırlamaları

Yazma içgörüleri ve snippet'ler gibi özellikler, çoğunlukla sık kullanıcılar veya profesyoneller için faydalıdır ve sıradan yazarlar için daha az değer sunabilir

En gelişmiş öneriler ve içgörüler premium plana dahildir

Linguix fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Premium: Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Linguix puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

9. LanguageTool

via LanguageTool

LanguageTool, İngilizce dışında birçok dili destekleyen çok yönlü bir dilbilgisi, stil ve yazım denetimi aracıdır. Gelişmiş algoritması, yaygın dilbilgisi hatalarını düzeltir ve stil önerileri sunarak ana dili İngilizce olmayanlar, profesyoneller ve öğrenciler dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesi için uygundur.

LanguageTool'un en iyi özellikleri

İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 20'den fazla dilde düzeltmeler yapın

Dilbilgisi hatalarını ve stil sorunlarını tespit edin ve yazınızı geliştirmek için öneriler alın

Kişisel sözlüğe kelimeler ekleyin, belirli isimlerin veya terimlerin tekrar tekrar işaretlenmesini önleyin

Chrome, Firefox ve Microsoft Edge için tarayıcı uzantısı ve Microsoft Word, Google Dokümanlar ve LibreOffice ile entegrasyonu sayesinde kolayca çalışın

LanguageTool sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler ve önerilerin tamamı yalnızca premium sürümde mevcuttur

Yüksek düzeyde dil bilgisine sahip kullanıcılar tarafından yazılmış metinlerdeki tüm nüansları veya belirli mesleki jargonu yakalayamayabilir

LanguageTool fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Bireysel kullanıcılar için premium: Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımlar için Premium: Özel fiyatlandırma

LanguageTool puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

10. GrammarCheck

via GrammarCheck

GrammarCheck, dilbilgisi ve yazım denetimi için basit ve kullanıcı dostu bir platform sunar. Metinlerini hızlı bir şekilde gözden geçirmek isteyen amatör yazarlar, öğrenciler ve profesyoneller için tasarlanmış olan bu araç, kayıt olmaya veya yüklemeye gerek olmadan hemen kullanılabilir.

GrammarCheck'in en iyi özellikleri

Anında gramer ve yazım düzeltmeleri için metninizi ücretsiz web düzenleyicisine yapıştırmanız yeterlidir

Karmaşık ayarlarla uğraşmadan yazınızı geliştirmek için basit düzeltmeler alın

Hiçbir şey indirmenize gerek kalmadan her yerden çevrimiçi olarak erişin

GrammarCheck sınırlamaları

LanguageTool veya Grammarly gibi daha kapsamlı dilbilgisi denetleme araçlarında bulunan derinlemesine analiz ve gelişmiş özellikler yoktur

Bağlamsal yazım hataları veya ileri düzey gramer sorunları için destek yok

GrammarCheck fiyatlandırması

Ücretsiz

GrammarCheck puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5,0 (95+ oy)

Dilbilgisi denetleme araçlarını seçerken, yalnızca en iyi ücretsiz dilbilgisi denetleyicisini aramak değil, yazma ihtiyaçlarınızın belirli nüanslarını karşılayan bir araç seçmek de çok önemlidir.

Noktalama hataları gibi yaygın tuzaklardan kaçınmaktan, yazınızın gramer hatalarından arındırılmasını sağlamaya kadar, doğru araç sadece yazım hatalarını düzeltmekle kalmaz, yazınızı bir üst seviyeye taşır.

Çok sayıda seçenek arasından ClickUp, yazma kalitenizi artırırken görevleri yönetmek için entegre bir çözüm olarak öne çıkıyor. Standart noktalama işaretleri veya yazım denetleyicisinin ötesine geçen yetenekleriyle ClickUp, proje yönetimini sağlam yazma yardımıyla sorunsuz bir şekilde birleştiren, başka kelimelerle ifade etme araçları ve dilbilgisi önerileri gibi gelişmiş özellikler sunar.

Birden fazla platformda etkili yazma becerisini geliştirmek isteyen herkes için kapsamlı bir yardımcıdır. ClickUp ile bugün başlayın!