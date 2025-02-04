2025'in En İyi 10 Hemingway Uygulaması Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Yazarın bloğu ile mi uğraşıyorsunuz? İçerik pazarlamanızı veya düzyazınızı sıkılaştırmanız mı gerekiyor? Noktalama işaretlerinden emin değil misiniz?

Bu, en iyilerimizin bile başına gelir. ?

Neyse ki, etkileyici metinler yazmak için en zeki yazar olmanıza gerek yok. Hemingway uygulaması gibi yapay zeka yazma araçları veya birçok Hemingway uygulaması alternatifinden biri, yapay zeka yardımıyla mükemmel, hatasız metinler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hemingway aracı blog yazarları, serbest yazarlar, pazarlama uzmanları ve sayısız diğer içerik oluşturucu için vazgeçilmez bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır ve piyasadaki tek yazma aracı değildir. ✍️

Bir AI metin düzenleyicide nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedin ve yazınızı bir üst seviyeye taşımak için en iyi Hemingway düzenleyici alternatiflerinden bazılarını inceleyin.

Bir Hemingway uygulaması alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Hemingway uygulamasına alternatifler bulmak biraz araştırma gerektirir. Sonuçta, popüler olmasının iyi bir nedeni var.

Hemingway düzenleyici, metninizi analiz eden ve okunabilirlik puanı veren bir AI düzeltme aracı olarak çok kullanışlıdır. Okunabilirlik puanı, metninizin okunmasının ne kadar kolay veya zor olduğunu ölçer. Ayrıca, stil düzenleyicisi ve gelişmiş gramer denetimi ile karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için kelime seçimi önerileri de sunar. ⚒️

Ancak, işlevselliği oldukça basittir ve yazma stilinize uymayabilir. (Herkes uygulamanın adını taşıyan yazar gibi yazmak istemez!)

Neyse ki, yazma süreciniz için çeşitli özelliklere sahip Hemingway düzenleyicisine harika alternatifler var.

Aşağıdakileri yapabilen yazar ve gramer kontrol araçlarını arayın:

Girdiğiniz anahtar kelimeler ve yönergelere göre sizin için metin oluşturun

Temel yazım hatalarını ve gramer hatalarını kontrol edin

Karmaşık cümle yapılarını daha açık ve öz hale getirmek için önerilerde bulunun

Kötü kelime seçimlerini vurgulayın ve daha iyi işleyebilecek eş anlamlılar önerin

Pasif cümleleri tespit edin ve daha aktif alternatifler sunun

İstediğiniz yazma stilinde metin yazın ✍️

Yazma için bazı AI araçları, ş Akışınızı kolaylaştırarak saatlerce zaman ve endişeden tasarruf etmenizi sağlayan verimlilik ipuçları bile sunar. ⏳

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Hemingway Uygulaması Alternatifi

Hemingway düzenleyici alternatifleri ararken, elinizdeki iş için ihtiyacınız olan işlevselliği düşünün ve ihtiyaçlarınıza en uygun uygulamayı belirleyin. En iyi AI yazma uygulaması ve stil düzenleyicisini bulma görevine başlamak için, bu Hemingway uygulama alternatiflerinin her birinin neler yapabileceğine bir göz atalım.

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

ClickUp, daha iyi metinler yazmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp'ın kullanışlı iş akışı yönetim araçları, planlamayı basitleştirir, süreçleri ve iletişimi kolaylaştırır ve her şeyin zamanında yapılmasını sağlar.

İçerik oluşturmayı planlamak için bir içerik takvimi şablonu kullanarak başlayın. Genel bir bakış ve program hazırladıktan sonra yazmaya başlayabilirsiniz.

ClickUp AI yazma asistanını kullanarak komut istemlerinden fikirler üretin, bir taslak oluşturun veya e-postalar, bloglar, sosyal medya gönderileri veya web sayfaları yazın. ClickUp AI destekli yazma asistanı, teknik yazımdan pazarlama sloganlarına kadar her türlü metin yazımında yardımcı olabilir.

Tüm içeriğiniz, iş akışlarınıza bağlı ClickUp Belgeleri'nde kaydedilir. Bu, her şeyin kolayca bulunabilecek tek bir yerde olduğu anlamına gelir. ?

Bonus olarak, ClickUp o kadar iyidir ki, gramer kontrolleri için Grammarly'ye ihtiyacınız olmaz. ClickUp AI'nın düzeltme aracı, yazım hatalarını, gramer hatalarını ve zarfların aşırı kullanımını algılar.

Ardından, metninizi kısa ve ilgi çekici hale getirmek için düzenler ve hatta biçimlendirmeyi de sizin için yapar, böylece bitmiş belgeniz tamamen profesyonel görünür. Yazma becerileriniz çok daha iyi hale geldi!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulaması kadar yüksek düzeyde çalışmıyor

ClickUp AI ücretsiz sürümde mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Grammarly

via Grammarly

Grammarly, steroid gibi bir yazım denetleyici ve dilbilgisi denetleyicisidir. Doğal dil işleme ve yapay zeka kullanarak hataları, belirsizlikleri ve laf kalabalığını kontrol eder. Bu araç, yazınızı iyileştirmek için önerilerde bulunur, böylece kusursuz, ilgi çekici ve hatasız belgeler sunabilirsiniz. ?

Bu, her alandan profesyoneller için en popüler Hemingway düzenleyici alternatiflerinden biridir. Daha iyi e-postalar, iş belgeleri, teknik içerikler ve sosyal medya gönderileri oluşturmak için kullanın.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Grammarly'nin AI komutlarından birini kullanarak metin oluşturarak zaman kazanın

Bağlamda doğru şekilde anlaşıldığından emin olmak için üslubunuzu kontrol edin

İntihal denetleyicisini kullanarak, yayınlanmış diğer metinlere çok benzeyen metinleri tespit edin

Grammarly'yi masaüstü, mobil veya tarayıcınızda ve Microsoft Word gibi kelime işlemci uygulamaları ve Gmail veya Slack gibi iletişim uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli diğer araçlarda kullanın

Grammarly Business ücretli planları, pazarlama takımlarının hatasız yazılar üretmesi için mükemmeldir

Grammarly sınırlamaları

Çevrimiçi düzenleyici bazen doğru metinleri ve noktalama hatalarını yanlışlıkla işaretler

Tonunuzu ayarlamak ve intihal kontrolü gibi gelişmiş özellikler için ücretli sürümlerden birine ihtiyacınız olacak

Grammarly fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

İş: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.700+ yorum) Grammarly Business için

Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum) iş için

Grammarly ile Wordtune'u karşılaştırın!

3. PaperRater

via PaperRater

PaperRater, yazdığınız metni düzeltir, yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarını kontrol eder. Yazı türünü ve eğitim seviyenizi seçin, ardından metninizi tarayıcıya yapıştırın veya bir dosya yükleyin. AI aracı, bekleyebileceğiniz not da dahil olmak üzere anında geri bildirim verir ve yazınızı iyileştirmek için önerilerde bulunur. ?

Bu araç, kullanışlı yazma kaynakları sunduğu için en iyi Hemingway düzenleyici alternatifleri listemize girmiştir. Örneğin, sık karıştırılan kelimelerin listelerini, bir Kelime Hazinesi Oluşturucu ve sık sorulan yazım ve dilbilgisi sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

PaperRater'ın en iyi özellikleri

PaperRater'ı çevrimiçi kullanın, indirmeye gerek yok

Bulut tabanlı sistemden saniyeler içinde sonuçlarınızı alın

Yerleşik intihal tespit aracıyla istemeden yapılan intihalleri yakalayın

PaperRater'ın sağladığı ayrıntılı istatistikleri okuyun, hatalarınızı ortaya çıkarın ve bir dahaki sefere daha iyisini yapın

PaperRater sınırlamaları

Mobil uygulama olmadığı için en iyi masaüstü veya dizüstü bilgisayarda kullanılır

Başka hiçbir araçla entegre değildir; son sürümünüzü başka bir yere kopyalayıp yapıştırarak gönderi için biçimlendirmeniz gerekir

PaperRater fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Premium: 14,95 $/ay

PaperRater puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (11 yorum)

4. ProWritingAid

proWritingAid aracılığıyla

Bu Hemingway düzenleyici alternatifi, metin yazarları, düzenleyiciler, öğrenciler ve profesyonel iş adamları arasında popülerdir. Belgenizi gerçek zamanlı olarak kontrol eder ve gramer, imla veya yazım stili sorunlarına hızlı çözümler önererek öğrenmenize yardımcı olur. ?

ProWritingAid, intihal denetleyicisi ve Rephrase gibi araçlar gibi gelişmiş AI özellikleri sunar. Rephrase, kelimelerinizi talimatlarınıza göre dönüştürür; daha uzun veya daha kısa, daha resmi veya daha az resmi hale getirebilir veya daha ilgi çekici hale getirmek için açıklayıcı ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Metninizi yeniden yazabilir, özetleyebilir veya AI'dan sizin için otomatik olarak devam etmesini isteyebilirsiniz.

ProWritingAid en iyi özellikler

Şirket içi sözlük ve marka stil kuralları ile takımınızda tutarlılığı sağlayın

Yazınıza geri bildirim almak için 25'ten fazla farklı rapor türü arasından seçim yapın

Eklentileri kullanarak ProWritingAid'i Microsoft Office, Outlook, WordPress ve Google Dokümanlar gibi diğer uygulamalarla entegre edin

Verilerinizin %100 gizli ve güvenli olduğunu bilerek içiniz rahat olsun

ProWritingAid sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı işlevselliğe sahiptir ve bir seferde yalnızca 500 kelime düzenlemenize izin verir

ProWritingAid henüz iOS veya Android mobil cihazlar için özel uygulamalara sahip değildir

ProWritingAid pricing

Ücretsiz: Ücretsiz

Premium: 30 $/ay

Premium Pro: 36 $/ay

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

5. Slick Write

via Slick Write

Slick Write, ücretsiz ve hızlı bir çevrimiçi düzenleme aracıdır. Yazım, dilbilgisi ve yazım stilinizi kontrol eder ve bunları gerçek zamanlı olarak düzeltmenize olanak tanır. Okunabilirlik indeksi, yazınızın hangi seviyede olduğunu gösterir, böylece hedef kitleniz için doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Bu Hemingway düzenleyici alternatifinden gelen yararlı geri bildirimleri kullanarak kelime dağarcığınızı, cümlelerinizi ve yapınızı geliştirin. Ve minnettar hissediyorsanız, onlara bahşiş bırakmaktan çekinmeyin. ?

Slick Write'ın en iyi özellikleri

Pasif ses indeksi, kelime dağarcığı çeşitliliği, zarf ve zamir kullanımı gibi istatistiklerden öğrenin

Herhangi bir konuda emin değilseniz, yararlı Stil İpuçları listesine bakın

Özel ayar seçeneklerini kullanarak yazı tipini büyütüp okumanızı kolaylaştırın

Yerleşik kelime ilişkilendirme oyununu kullanarak yazar bloklarını aşın ve yeni fikirler üretin

Slick Write sınırlamaları

Slick Write'ın işlevselliği oldukça sınırlıdır

Masaüstü veya mobil uygulama yoktur, bu yüzden kullanmak için çevrimiçi olmanız gerekir

Slick Write fiyatlandırma

Ücretsiz

Slick Write puanları ve yorumları

G2: Henüz yorum yok

Capterra: 4. 4/5 (5 yorum)

6. Ginger

via Ginger

Ginger, daha iyi ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olmak ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Bu Hemingway düzenleyici alternatifi, yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini kontrol eden ve yazarken düzeltmeler sunan, yapay zeka destekli, web tabanlı bir araçtır. Ayrıca kelimeleri tahmin eder ve metinleri sizin için başka kelimelerle ifade eder.

Bu AI aracının temel sürümü ücretsizdir, ancak Facebook, WordPress, Gmail ve X gibi araçlarla entegre etmek istiyorsanız ücretli bir sürüm de mevcuttur.

Ginger en iyi özellikleri

Gramer sorunlarını bulmak için "Düzelt" düğmesini, içeriğinizi farklı bir şekilde yazmak için "Yeniden ifade et" düğmesini kullanın

Herhangi bir kelimeye çift tıklayarak yararlı bir eşanlamlılar listesi görüntüleyin

İngilizce metninizi 40'tan fazla dile çevirin ?

Uygulamayı Windows veya Mac masaüstü ya da iOS veya Android mobil cihazlar için indirin

Ginger sınırlamaları

Platformda intihal kontrolü yoktur

Bazı kullanıcılar Ginger'ın önerilerinin her zaman doğru olmadığını düşünüyor

Ginger fiyatlandırma

Ücretsiz: Ücretsiz

Ginger Premium: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Ginger İş: 3 kullanıcı için aylık 29,97 $

Ginger puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (80+ yorum)

7. PerfectIt

via PerfectIt

Hemingway düzenleyicisine alternatif olan bu uygulama, profesyonellere yönelik bir düzeltme ve kopya düzenleme aracıdır. Raporlar, sözleşmeler, teklifler, makaleler ve kitaplar gibi daha teknik yazılar için özellikle kullanışlıdır. ?

PerfectIt, belgenizin tamamında kelime kullanımının tutarlılığını sağlamaya odaklanır. Ayrıca, tanımlanmamış kısaltmaları vurgular ve stil kılavuzunuzun belgenin tamamında uygulandığından emin olur.

PerfectIt'in en iyi özellikleri

Yazım, büyük harf kullanımı ve noktalama işaretlerinin tutarlılığını kontrol edin

Şirketinizin veya müşterinizin stil kılavuzunu veya yerleşik Chicago Stil Kılavuzu'nu uygulayın

Stil sayfalarını iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşın

İngiltere, ABD, Kanada veya Avustralya İngilizcesinde çalışmayı seçin

PerfectIt sınırlamaları

PerfectIt dilbilgisi denetimi yapmaz

Fiyatlandırma, ortalama bir kullanıcı için biraz yüksek olabilir

PerfectIt fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 90 $

Elite: Kullanıcı başına yıllık 119 $

Takım: Kullanıcı başına yıllık 129 $

Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 149 $

PerfectIt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)

8. Linguix

via Linguix

Linguix, gramerinizi kontrol eden ve yazdıklarınızın açık ve etkili olmasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir yazma uygulamasıdır. İçerik Kalite Puanı, okunabilirliği, ilgiyi ve stil kılavuzuna uygunluğu ölçer. ?

Bu Hemingway uygulaması alternatifini Linguix web sitesinde veya WordPress, Google Dokümanlar ve Mailchimp gibi birçok uygulamada kullanabilirsiniz.

Linguix en iyi özellikleri

Tüm iletişimlerde stil kılavuzunuzu uygulayarak marka itibarınızı koruyun

Tarayıcı uzantısını kullanarak cümleleri yeniden yazın, uzatın veya kısaltın

Takımınızın yazma performansını ölçerek iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca veya Lehçe belgeleri kontrol edin

Linguix sınırlamaları

Yazım ve dilbilgisi önerileri her zaman doğru değildir

Linguix intihal kontrolü sunmaz

Linguix fiyatlandırma

Kişisel Ücretsiz: Ücretsiz

Kişisel Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: 2 kullanıcı için aylık 100 $

Linguix puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum) İş için

Capterra: 4,5/5 (90 yorum)

9. INK

iNK aracılığıyla

INK, bir AI içerik pazarlama asistanıdır. Hedef kitleniz için optimize edilmiş, alakalı ve yüksek kaliteli içerik oluşturmaya odaklanır.

Anahtar kelime araştırması yapmak ve anahtar kelime kümeleri oluşturmak için bu Hemingway Düzenleyici alternatifini kullanın. Ardından, AI yazara SEO için optimize edilmiş başlıklar ve bu anahtar kelimeleri kullanarak metinler yazmasını söyleyin.

INK'in en iyi özellikleri

SEO için optimize edilmiş metinleri ve görselleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun ?️

INK'in semantik AI içerik puanı ile sıralamanızı yükseltin ve tıklama oranınızı artırın

Tüm içeriğinizle dijital markanızı koruyun

Ücretsiz içerik pazarlama videolarından ve topluluk desteğinden yararlanın

INK sınırlamaları

Oluşturulan içerik her zaman ilk seferinde tamamen alakalı olmayabilir

INK, küçük işletmeler için kolayca satın alınabilir bir uygulama değildir

INK fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: 3 kullanıcı için aylık 99 $

INK puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4 yorum)

10. WhiteSmoke

via WhiteSmoke

WhiteSmoke, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak daha önce tespit edilemeyen gramer hatalarını yakalayan ve metninizi iyileştirmek için düzenlemeler öneren bir çevrimiçi düzeltme aracıdır.

WhiteSmoke'un en iyi özellikleri

Önerilen düzeltmeleri tek bir tıklama ile kabul edin ?️

Çalıntı kontrol aracını kullanarak metninizin benzersiz olduğundan emin olun

Metinleri 50'den fazla dile çevirin

Bu Hemingway uygulaması alternatifini Windows veya MacOS'ta ve Firefox, Safari, Opera ve Microsoft Edge gibi tarayıcılarda kullanabilirsiniz

WhiteSmoke sınırlamaları

Bazen çeviriler tamamen doğru olmayabilir

Denemek için ücretsiz plan yoktur

WhiteSmoke fiyatlandırma

Web: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: 13,33 $/ay kullanıcı başına

İş: 3 kullanıcı için aylık 22,99 $

WhiteSmoke puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10 yorum)

Capterra: 3,8/5 (20+ yorum)

Teknik belgeler veya içerik pazarlama metinleri oluştururken, düzenleme araçları size zaman kazandırır ve metinlerinizin kalitesini artırır.

Çoğu araç en azından yazım ve dilbilgisi kontrolü yapar, ancak çoğu çok daha fazlasını yapar. Örneğin, belgenizin tutarlılığını sağlayabilir veya intihal kontrolü ile metninizin orijinal olduğundan emin olabilirler. ✅

Hemingway uygulaması en sevilenlerden biri olsa da, başka birçok seçenek de mevcuttur. En iyi Hemingway düzenleyici alternatiflerinden biri ClickUp'tır. Bu bulut tabanlı uygulama, metinlerinizi iyileştirmenin yanı sıra iş akışınızı kolaylaştırır, verimliliğinizi artırır ve takım iletişiminizi geliştirir; hepsi tek bir kullanışlı ve kolay kullanımlı yerde.

Kopyalarınızın her açıdan daha iyi işlev görmesi için bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın. ✨