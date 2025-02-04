2025'in En İyi 10 Hemingway Uygulaması Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Yazarın bloğu ile mi uğraşıyorsunuz? İçerik pazarlamanızı veya düzyazınızı sıkılaştırmanız mı gerekiyor? Noktalama işaretlerinden emin değil misiniz?
Bu, en iyilerimizin bile başına gelir. ?
Neyse ki, etkileyici metinler yazmak için en zeki yazar olmanıza gerek yok. Hemingway uygulaması gibi yapay zeka yazma araçları veya birçok Hemingway uygulaması alternatifinden biri, yapay zeka yardımıyla mükemmel, hatasız metinler oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Hemingway aracı blog yazarları, serbest yazarlar, pazarlama uzmanları ve sayısız diğer içerik oluşturucu için vazgeçilmez bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır ve piyasadaki tek yazma aracı değildir. ✍️
Bir AI metin düzenleyicide nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedin ve yazınızı bir üst seviyeye taşımak için en iyi Hemingway düzenleyici alternatiflerinden bazılarını inceleyin.
Bir Hemingway uygulaması alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Hemingway uygulamasına alternatifler bulmak biraz araştırma gerektirir. Sonuçta, popüler olmasının iyi bir nedeni var.
Hemingway düzenleyici, metninizi analiz eden ve okunabilirlik puanı veren bir AI düzeltme aracı olarak çok kullanışlıdır. Okunabilirlik puanı, metninizin okunmasının ne kadar kolay veya zor olduğunu ölçer. Ayrıca, stil düzenleyicisi ve gelişmiş gramer denetimi ile karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için kelime seçimi önerileri de sunar. ⚒️
Ancak, işlevselliği oldukça basittir ve yazma stilinize uymayabilir. (Herkes uygulamanın adını taşıyan yazar gibi yazmak istemez!)
Neyse ki, yazma süreciniz için çeşitli özelliklere sahip Hemingway düzenleyicisine harika alternatifler var.
Aşağıdakileri yapabilen yazar ve gramer kontrol araçlarını arayın:
- Girdiğiniz anahtar kelimeler ve yönergelere göre sizin için metin oluşturun
- Temel yazım hatalarını ve gramer hatalarını kontrol edin
- Karmaşık cümle yapılarını daha açık ve öz hale getirmek için önerilerde bulunun
- Kötü kelime seçimlerini vurgulayın ve daha iyi işleyebilecek eş anlamlılar önerin
- Pasif cümleleri tespit edin ve daha aktif alternatifler sunun
- İstediğiniz yazma stilinde metin yazın ✍️
Yazma için bazı AI araçları, ş Akışınızı kolaylaştırarak saatlerce zaman ve endişeden tasarruf etmenizi sağlayan verimlilik ipuçları bile sunar. ⏳
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Hemingway Uygulaması Alternatifi
Hemingway düzenleyici alternatifleri ararken, elinizdeki iş için ihtiyacınız olan işlevselliği düşünün ve ihtiyaçlarınıza en uygun uygulamayı belirleyin. En iyi AI yazma uygulaması ve stil düzenleyicisini bulma görevine başlamak için, bu Hemingway uygulama alternatiflerinin her birinin neler yapabileceğine bir göz atalım.
1. ClickUp
ClickUp, daha iyi metinler yazmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp'ın kullanışlı iş akışı yönetim araçları, planlamayı basitleştirir, süreçleri ve iletişimi kolaylaştırır ve her şeyin zamanında yapılmasını sağlar.
İçerik oluşturmayı planlamak için bir içerik takvimi şablonu kullanarak başlayın. Genel bir bakış ve program hazırladıktan sonra yazmaya başlayabilirsiniz.
ClickUp AI yazma asistanını kullanarak komut istemlerinden fikirler üretin, bir taslak oluşturun veya e-postalar, bloglar, sosyal medya gönderileri veya web sayfaları yazın. ClickUp AI destekli yazma asistanı, teknik yazımdan pazarlama sloganlarına kadar her türlü metin yazımında yardımcı olabilir.
Tüm içeriğiniz, iş akışlarınıza bağlı ClickUp Belgeleri'nde kaydedilir. Bu, her şeyin kolayca bulunabilecek tek bir yerde olduğu anlamına gelir. ?
Bonus olarak, ClickUp o kadar iyidir ki, gramer kontrolleri için Grammarly'ye ihtiyacınız olmaz. ClickUp AI'nın düzeltme aracı, yazım hatalarını, gramer hatalarını ve zarfların aşırı kullanımını algılar.
Ardından, metninizi kısa ve ilgi çekici hale getirmek için düzenler ve hatta biçimlendirmeyi de sizin için yapar, böylece bitmiş belgeniz tamamen profesyonel görünür. Yazma becerileriniz çok daha iyi hale geldi!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İçeriğiniz için beyin fırtınası yapmak için ClickUp Zihin Haritaları veya ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın, ardından metni doğrudan eyleme geçirilebilir ve izlenebilir görevlere dönüştürün
- Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli'nde içerik oluşturma planınıza göre ilerlemeyi takip edin
- ClickUp SEO Araştırma ve Yönetim Şablonu ile içeriğiniz için SEO'yu en başından itibaren öğrenin
- Microsoft Office, Gmail, Google Dokümanlar, LinkedIn ve WordPress gibi diğer araçlarla entegre edin
- ClickUp uygulamasını Windows, Mac veya Linux'ta ve mobil cihazınızda kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama henüz masaüstü uygulaması kadar yüksek düzeyde çalışmıyor
- ClickUp AI ücretsiz sürümde mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Grammarly
Grammarly, steroid gibi bir yazım denetleyici ve dilbilgisi denetleyicisidir. Doğal dil işleme ve yapay zeka kullanarak hataları, belirsizlikleri ve laf kalabalığını kontrol eder. Bu araç, yazınızı iyileştirmek için önerilerde bulunur, böylece kusursuz, ilgi çekici ve hatasız belgeler sunabilirsiniz. ?
Bu, her alandan profesyoneller için en popüler Hemingway düzenleyici alternatiflerinden biridir. Daha iyi e-postalar, iş belgeleri, teknik içerikler ve sosyal medya gönderileri oluşturmak için kullanın.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Grammarly'nin AI komutlarından birini kullanarak metin oluşturarak zaman kazanın
- Bağlamda doğru şekilde anlaşıldığından emin olmak için üslubunuzu kontrol edin
- İntihal denetleyicisini kullanarak, yayınlanmış diğer metinlere çok benzeyen metinleri tespit edin
- Grammarly'yi masaüstü, mobil veya tarayıcınızda ve Microsoft Word gibi kelime işlemci uygulamaları ve Gmail veya Slack gibi iletişim uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli diğer araçlarda kullanın
- Grammarly Business ücretli planları, pazarlama takımlarının hatasız yazılar üretmesi için mükemmeldir
Grammarly sınırlamaları
- Çevrimiçi düzenleyici bazen doğru metinleri ve noktalama hatalarını yanlışlıkla işaretler
- Tonunuzu ayarlamak ve intihal kontrolü gibi gelişmiş özellikler için ücretli sürümlerden birine ihtiyacınız olacak
Grammarly fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 75 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.700+ yorum) Grammarly Business için
- Capterra: 4,7/5 (6.900+ yorum) iş için
Grammarly ile Wordtune'u karşılaştırın!
3. PaperRater
PaperRater, yazdığınız metni düzeltir, yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarını kontrol eder. Yazı türünü ve eğitim seviyenizi seçin, ardından metninizi tarayıcıya yapıştırın veya bir dosya yükleyin. AI aracı, bekleyebileceğiniz not da dahil olmak üzere anında geri bildirim verir ve yazınızı iyileştirmek için önerilerde bulunur. ?
Bu araç, kullanışlı yazma kaynakları sunduğu için en iyi Hemingway düzenleyici alternatifleri listemize girmiştir. Örneğin, sık karıştırılan kelimelerin listelerini, bir Kelime Hazinesi Oluşturucu ve sık sorulan yazım ve dilbilgisi sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.
PaperRater'ın en iyi özellikleri
- PaperRater'ı çevrimiçi kullanın, indirmeye gerek yok
- Bulut tabanlı sistemden saniyeler içinde sonuçlarınızı alın
- Yerleşik intihal tespit aracıyla istemeden yapılan intihalleri yakalayın
- PaperRater'ın sağladığı ayrıntılı istatistikleri okuyun, hatalarınızı ortaya çıkarın ve bir dahaki sefere daha iyisini yapın
PaperRater sınırlamaları
- Mobil uygulama olmadığı için en iyi masaüstü veya dizüstü bilgisayarda kullanılır
- Başka hiçbir araçla entegre değildir; son sürümünüzü başka bir yere kopyalayıp yapıştırarak gönderi için biçimlendirmeniz gerekir
PaperRater fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 14,95 $/ay
PaperRater puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (11 yorum)
4. ProWritingAid
Bu Hemingway düzenleyici alternatifi, metin yazarları, düzenleyiciler, öğrenciler ve profesyonel iş adamları arasında popülerdir. Belgenizi gerçek zamanlı olarak kontrol eder ve gramer, imla veya yazım stili sorunlarına hızlı çözümler önererek öğrenmenize yardımcı olur. ?
ProWritingAid, intihal denetleyicisi ve Rephrase gibi araçlar gibi gelişmiş AI özellikleri sunar. Rephrase, kelimelerinizi talimatlarınıza göre dönüştürür; daha uzun veya daha kısa, daha resmi veya daha az resmi hale getirebilir veya daha ilgi çekici hale getirmek için açıklayıcı ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Metninizi yeniden yazabilir, özetleyebilir veya AI'dan sizin için otomatik olarak devam etmesini isteyebilirsiniz.
ProWritingAid en iyi özellikler
- Şirket içi sözlük ve marka stil kuralları ile takımınızda tutarlılığı sağlayın
- Yazınıza geri bildirim almak için 25'ten fazla farklı rapor türü arasından seçim yapın
- Eklentileri kullanarak ProWritingAid'i Microsoft Office, Outlook, WordPress ve Google Dokümanlar gibi diğer uygulamalarla entegre edin
- Verilerinizin %100 gizli ve güvenli olduğunu bilerek içiniz rahat olsun
ProWritingAid sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm sınırlı işlevselliğe sahiptir ve bir seferde yalnızca 500 kelime düzenlemenize izin verir
- ProWritingAid henüz iOS veya Android mobil cihazlar için özel uygulamalara sahip değildir
ProWritingAid pricing
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Premium: 30 $/ay
- Premium Pro: 36 $/ay
ProWritingAid puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
5. Slick Write
Slick Write, ücretsiz ve hızlı bir çevrimiçi düzenleme aracıdır. Yazım, dilbilgisi ve yazım stilinizi kontrol eder ve bunları gerçek zamanlı olarak düzeltmenize olanak tanır. Okunabilirlik indeksi, yazınızın hangi seviyede olduğunu gösterir, böylece hedef kitleniz için doğru olduğundan emin olabilirsiniz.
Bu Hemingway düzenleyici alternatifinden gelen yararlı geri bildirimleri kullanarak kelime dağarcığınızı, cümlelerinizi ve yapınızı geliştirin. Ve minnettar hissediyorsanız, onlara bahşiş bırakmaktan çekinmeyin. ?
Slick Write'ın en iyi özellikleri
- Pasif ses indeksi, kelime dağarcığı çeşitliliği, zarf ve zamir kullanımı gibi istatistiklerden öğrenin
- Herhangi bir konuda emin değilseniz, yararlı Stil İpuçları listesine bakın
- Özel ayar seçeneklerini kullanarak yazı tipini büyütüp okumanızı kolaylaştırın
- Yerleşik kelime ilişkilendirme oyununu kullanarak yazar bloklarını aşın ve yeni fikirler üretin
Slick Write sınırlamaları
- Slick Write'ın işlevselliği oldukça sınırlıdır
- Masaüstü veya mobil uygulama yoktur, bu yüzden kullanmak için çevrimiçi olmanız gerekir
Slick Write fiyatlandırma
- Ücretsiz
Slick Write puanları ve yorumları
- G2: Henüz yorum yok
- Capterra: 4. 4/5 (5 yorum)
6. Ginger
Ginger, daha iyi ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olmak ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. Bu Hemingway düzenleyici alternatifi, yazım, dilbilgisi ve noktalama işaretlerini kontrol eden ve yazarken düzeltmeler sunan, yapay zeka destekli, web tabanlı bir araçtır. Ayrıca kelimeleri tahmin eder ve metinleri sizin için başka kelimelerle ifade eder.
Bu AI aracının temel sürümü ücretsizdir, ancak Facebook, WordPress, Gmail ve X gibi araçlarla entegre etmek istiyorsanız ücretli bir sürüm de mevcuttur.
Ginger en iyi özellikleri
- Gramer sorunlarını bulmak için "Düzelt" düğmesini, içeriğinizi farklı bir şekilde yazmak için "Yeniden ifade et" düğmesini kullanın
- Herhangi bir kelimeye çift tıklayarak yararlı bir eşanlamlılar listesi görüntüleyin
- İngilizce metninizi 40'tan fazla dile çevirin ?
- Uygulamayı Windows veya Mac masaüstü ya da iOS veya Android mobil cihazlar için indirin
Ginger sınırlamaları
- Platformda intihal kontrolü yoktur
- Bazı kullanıcılar Ginger'ın önerilerinin her zaman doğru olmadığını düşünüyor
Ginger fiyatlandırma
- Ücretsiz: Ücretsiz
- Ginger Premium: Kullanıcı başına aylık 13,99 $
- Ginger İş: 3 kullanıcı için aylık 29,97 $
Ginger puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (80+ yorum)
7. PerfectIt
Hemingway düzenleyicisine alternatif olan bu uygulama, profesyonellere yönelik bir düzeltme ve kopya düzenleme aracıdır. Raporlar, sözleşmeler, teklifler, makaleler ve kitaplar gibi daha teknik yazılar için özellikle kullanışlıdır. ?
PerfectIt, belgenizin tamamında kelime kullanımının tutarlılığını sağlamaya odaklanır. Ayrıca, tanımlanmamış kısaltmaları vurgular ve stil kılavuzunuzun belgenin tamamında uygulandığından emin olur.
PerfectIt'in en iyi özellikleri
- Yazım, büyük harf kullanımı ve noktalama işaretlerinin tutarlılığını kontrol edin
- Şirketinizin veya müşterinizin stil kılavuzunu veya yerleşik Chicago Stil Kılavuzu'nu uygulayın
- Stil sayfalarını iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşın
- İngiltere, ABD, Kanada veya Avustralya İngilizcesinde çalışmayı seçin
PerfectIt sınırlamaları
- PerfectIt dilbilgisi denetimi yapmaz
- Fiyatlandırma, ortalama bir kullanıcı için biraz yüksek olabilir
PerfectIt fiyatlandırma
- Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 90 $
- Elite: Kullanıcı başına yıllık 119 $
- Takım: Kullanıcı başına yıllık 129 $
- Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 149 $
PerfectIt puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)
8. Linguix
Linguix, gramerinizi kontrol eden ve yazdıklarınızın açık ve etkili olmasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir yazma uygulamasıdır. İçerik Kalite Puanı, okunabilirliği, ilgiyi ve stil kılavuzuna uygunluğu ölçer. ?
Bu Hemingway uygulaması alternatifini Linguix web sitesinde veya WordPress, Google Dokümanlar ve Mailchimp gibi birçok uygulamada kullanabilirsiniz.
Linguix en iyi özellikleri
- Tüm iletişimlerde stil kılavuzunuzu uygulayarak marka itibarınızı koruyun
- Tarayıcı uzantısını kullanarak cümleleri yeniden yazın, uzatın veya kısaltın
- Takımınızın yazma performansını ölçerek iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin
- İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca veya Lehçe belgeleri kontrol edin
Linguix sınırlamaları
- Yazım ve dilbilgisi önerileri her zaman doğru değildir
- Linguix intihal kontrolü sunmaz
Linguix fiyatlandırma
- Kişisel Ücretsiz: Ücretsiz
- Kişisel Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $
- İş: 2 kullanıcı için aylık 100 $
Linguix puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (120+ yorum) İş için
- Capterra: 4,5/5 (90 yorum)
9. INK
INK, bir AI içerik pazarlama asistanıdır. Hedef kitleniz için optimize edilmiş, alakalı ve yüksek kaliteli içerik oluşturmaya odaklanır.
Anahtar kelime araştırması yapmak ve anahtar kelime kümeleri oluşturmak için bu Hemingway Düzenleyici alternatifini kullanın. Ardından, AI yazara SEO için optimize edilmiş başlıklar ve bu anahtar kelimeleri kullanarak metinler yazmasını söyleyin.
INK'in en iyi özellikleri
- SEO için optimize edilmiş metinleri ve görselleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun ?️
- INK'in semantik AI içerik puanı ile sıralamanızı yükseltin ve tıklama oranınızı artırın
- Tüm içeriğinizle dijital markanızı koruyun
- Ücretsiz içerik pazarlama videolarından ve topluluk desteğinden yararlanın
INK sınırlamaları
- Oluşturulan içerik her zaman ilk seferinde tamamen alakalı olmayabilir
- INK, küçük işletmeler için kolayca satın alınabilir bir uygulama değildir
INK fiyatlandırma
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Enterprise: 3 kullanıcı için aylık 99 $
INK puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4 yorum)
10. WhiteSmoke
WhiteSmoke, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak daha önce tespit edilemeyen gramer hatalarını yakalayan ve metninizi iyileştirmek için düzenlemeler öneren bir çevrimiçi düzeltme aracıdır.
WhiteSmoke'un en iyi özellikleri
- Önerilen düzeltmeleri tek bir tıklama ile kabul edin ?️
- Çalıntı kontrol aracını kullanarak metninizin benzersiz olduğundan emin olun
- Metinleri 50'den fazla dile çevirin
- Bu Hemingway uygulaması alternatifini Windows veya MacOS'ta ve Firefox, Safari, Opera ve Microsoft Edge gibi tarayıcılarda kullanabilirsiniz
WhiteSmoke sınırlamaları
- Bazen çeviriler tamamen doğru olmayabilir
- Denemek için ücretsiz plan yoktur
WhiteSmoke fiyatlandırma
- Web: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Premium: 13,33 $/ay kullanıcı başına
- İş: 3 kullanıcı için aylık 22,99 $
WhiteSmoke puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (10 yorum)
- Capterra: 3,8/5 (20+ yorum)
En İyi Düzeltme ve Düzenleme Araçları ile Yazılarınızı Mükemmelleştirin
Teknik belgeler veya içerik pazarlama metinleri oluştururken, düzenleme araçları size zaman kazandırır ve metinlerinizin kalitesini artırır.
Çoğu araç en azından yazım ve dilbilgisi kontrolü yapar, ancak çoğu çok daha fazlasını yapar. Örneğin, belgenizin tutarlılığını sağlayabilir veya intihal kontrolü ile metninizin orijinal olduğundan emin olabilirler. ✅
Hemingway uygulaması en sevilenlerden biri olsa da, başka birçok seçenek de mevcuttur. En iyi Hemingway düzenleyici alternatiflerinden biri ClickUp'tır. Bu bulut tabanlı uygulama, metinlerinizi iyileştirmenin yanı sıra iş akışınızı kolaylaştırır, verimliliğinizi artırır ve takım iletişiminizi geliştirir; hepsi tek bir kullanışlı ve kolay kullanımlı yerde.
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