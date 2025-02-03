2025'te Sahip Olmanız Gereken 10 Teknik Yazım Yazılımı ve Aracı

Teknik yazarlar, karmaşık bilgileri yakalar ve anlaşılır, kullanıcı dostu belgelere dönüştürür. Ürün açıklaması, kullanım talimatları, sürüm notları veya başka tür içerikler olsun, netlik çok önemlidir.

Bu tür özel içerikleri oluşturmak zor olabilir, ancak günümüzün teknik yazım yazılımları bu süreci çok daha kolay hale getiriyor. ?

Bu kılavuz, 2024 yılında teknik yazarlar için en iyi 10 aracı içermektedir, böylece hayatınızı kolaylaştıracak doğru aracı bulmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, hepimizin aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak için teknik yazım araçlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bazı temel bilgileri de ele aldık.

Hadi başlayalım!

Teknik Yazım Nedir?

Teknik yazım, karmaşık teknik bilgileri açık ve öz bir şekilde iletmeyi içerir. Genellikle aşağıdaki gibi belgeler için kullanılır:

Kullanıcı kılavuzları

Standart çalışma prosedürleri

Bilimsel makaleler

Teknik raporlar

Yazılım el kitapları

Proje belgeleri

Teknik yazarlar, yazdıklarının doğru ve hatasız olmasını sağlamalıdır. Bunu yaparken, teknik bilgi sahibi olmayan son kullanıcılar için kolay anlaşılır bir şekilde özetlemelidirler.

Teknik yazarlar, yazdıkları konuyu ve hedef kitlesini iyi anlamanın yanı sıra yazma, düzenleme, biçimlendirme ve araştırma becerilerine de sahip olmalıdır.

Teknik yazım yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Teknik yazım yazılımında ihtiyacınız olan özellikleri belirlemek bir zorunluluktur. Aramanız gereken bazı temel unsurlar şunlardır:

Şablonlar : Önceden hazırlanmış bir çerçeve ile başlamak, Önceden hazırlanmış bir çerçeve ile başlamak, teknik belgeleri oluşturma sürecini kolaylaştırır (bize güvenin)

Yapay zeka: Günümüzün teknolojisinde makine öğrenimi ve Günümüzün teknolojisinde makine öğrenimi ve yapay zeka yazma araçlarının gücünden yararlanmamak için hiçbir neden yok. Bu araçlar size çok fazla zaman kazandıracak

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye tıklayarak uzun yorum konularını anında özetleyin

İşbirliği izinleri: Bir takımla çalışıyorsanız, belirli izinler ve roller atayabilmenizi sağlayan kullanıcı yönetimi özelliklerine sahip bir yazılım tercih etmelisiniz

Raporlama özellikleri: Yerleşik Yerleşik raporlama araçları , teknik içeriğinizin performansı hakkında içgörüler sunabilir

Bu liste eksiksiz değildir, ancak aradığınız diğer özellikleri muhtemelen biliyorsunuzdur: düzenleme araçları, ekran yakalama, gramer denetimi, yazım denetimi araçları ve MS Word gibi yazılımlarla entegrasyon gibi.

Yazma asistanı yazılımı veya intihal denetleyicileri arıyorsanız, en iyi teknik dokümantasyon için ihtiyacınız olan her şeyi bu listede bulabilirsiniz.

Yeniden sorma özellikleri, belirli ses tonunuza uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

ClickUp'ın listemizin başında yer almasına muhtemelen şaşırmadınız, ancak ona en yüksek puanı veren tek kişi biz değiliz. Sadece bu yıl, G2'nin 2024 için En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri listesinde birinci olduk ve bu hiç de küçük bir başarı değil! ✨ ?

ClickUp, teknik yazarların hayatını kolaylaştırmak için birçok özelliğe sahip bulut tabanlı bir araçtır. Kapsamlı bir verimlilik platformu ve bilgi tabanıdır ve ClickUp Belgeleri, Beyaz Tahtalar ve Liste görünümü gibi özelliklerle her şeyi bir araya getirmenizi sağlar.

ClickUp Pano görünümünü yeni projeler için sürükle ve bırak ana üssü olarak kullanın, ardından Liste görünümüne geçerek görevlerinizi gruplandırın, sıralayın ve filtreleyin. Veya ClickUp Belgeler'deki stil seçeneklerinden yararlanarak tabloları ekleyin ve bilgi tabanlarını anında biçimlendirin.

Ve sonra bir de yıldızlar topluluğu ClickUp AI yazma asistanı var! Bu, snippet'ler, içindekiler tabloları ve tüm web sayfaları oluşturarak iş akışınızdan saatler kazandırabilen süper akıllı bir AI aracıdır. ClickUp AI, teknik bilgileri kullanıcı dostu ifadelere dönüştürmenize yardımcı olurken, biçimlendirme ve kopya düzenleme işlemlerini de saniyeler içinde halledebilir.

Ayrıca, ClickUp'ın Teknik Yazım için ChatGPT Komut İstemlerini kullanarak başlangıçta karşılaşabileceğiniz zorlukları ortadan kaldırabilir ve bu yazma becerilerini önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot ve Google Dokümanlar dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyon

İçeriğinizi oluşturmaya (yapılandırmaya değil) odaklanmanızı sağlayan çok sayıda şablon - gereksinim toplama şablonları, içerik yönetimi şablonları ve daha fazlasını düşünün

Chrome, Windows, iOS, Android ve MacOS dahil olmak üzere çoğu cihaz ve işletim sistemiyle uyumludur

Gerçek zamanlı yorumlar, sohbet, gifler ve özel gösterge panelleri gibi işbirliği özellikleri, takım üyelerinizin aynı sayfada kalmasını kolaylaştırır

ClickUp AI, e-postaların, sosyal medya gönderilerinin ve belge özetlerinin tamamını oluşturabilir. Ayrıca, belirli içerik parçalarını kısaltmak, uzatmak veya genişletmek için çevrimiçi metin düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz

ClickUp Otomasyonları, son teslim tarihlerini güncelleme ve eylem öğeleri oluşturma gibi zaman alıcı ve tekrarlayan görevler için özel Tetikleyiciler ve Eylemler otomatikleştirerek zaman kazanmanıza ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir

Klip özelliği, kaydedilen videoları takım arkadaşlarına göndermek için video kayıt özelliği sağlar

ClickUp sınırlamaları:

Bazı gözden geçirenler, görmek istediklerine göre bildirim ayarlarını özelleştirmek zorunda kaldıklarını bildiriyor

ClickUp AI, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Document360

via Document360

Document360, birden çok biçimde yayınlama için en iyi teknik yazım araçlarından biridir. Aracın birçok yararlı özelliğini kullanarak makaleler, kullanıcı kılavuzları, öğreticiler, SSS listeleri ve bilgi bankası makalelerini kolayca oluşturun ve yayınlayın.

HTML Düzenleyici ile düzenlerden daha çok medya açısından zengin içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Ya da SEO ayarlarını kullanarak çevrimiçi görünürlüğünüzü artırın ve web sayfanızı öne çıkarmak için özel CSS ekleyin!

Document360'ın en iyi özellikleri:

Google Analytics, FullStory ve Chatra dahil 20'den fazla araçla entegrasyonlar

İşbirliği araçları, son teslim tarihlerini belirlemenize, rolleri atamanıza ve takımınız için iş akışlarını yönetmenize olanak tanır

Hataları düzeltme işini en aza indirgemek için çoklu metin düzenleyici özellikleri

Özel araçlar, güvenilir bir XML tipi site haritası oluşturucu ile müşteriler ve çalışanlar için yüksek kaliteli bir bilgi tabanını yarı sürede oluşturmanıza olanak tanır

Document360 sınırlamaları:

Bazı gözden geçirenler, yazılım belgelerini engelleyen karakter ve sayfa sınırlarıyla karşılaştıklarını bildirmiştir

Ücretsiz sürüm, gelişmiş dokümantasyon araçlarının çoğuna erişimi sınırlar

Document360 fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 149 $, yıllık ödeme

Profesyonel: Proje başına aylık 299 $, yıllık ödeme

İş: Proje başına aylık 399 $, yıllık ödeme

Enterprise: Proje başına aylık 599 $, yıllık ödeme

Document360 puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Document360 alternatiflerini inceleyin!

3. Atlassian Confluence

atlassian Confluence aracılığıyla

Confluence, uzaktaki takımlar ve işbirliği için mükemmel bir açık, paylaşımlı çalışma alanıdır. Teknik belgeleri planlayın, oluşturun, paylaşın ve güncelleyin ve belgenin yaşam döngüsü boyunca zaman kazanmak için çeşitli eklentiler arasından seçim yapın.

Ürün lansman planlarından pazarlama kampanyalarına ve açık ve işbirliğine dayalı bir yapıya sahip bilgi bankası makalelerine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Atlassian Confluence'ın en iyi özellikleri:

Google Drive, Draw.io, Jira, Slack ve Miro dahil olmak üzere birçok yazılım aracı ve eklentiyle entegrasyonlar

Proje planlama, ürün yönetimi, yazılım geliştirme ve çevrimiçi dokümantasyon için şablonlar

Görüntü düzenleme araçları, ekran yakalama araçları ve gizli not defterleri ile eksiksiz özelleştirilebilir iş akışları

Beyaz Tahtalar, Akıllı Bağlantılar ve yapışkan notlar gibi özelliklerle takımınızla beyin fırtınası yapmanızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır

Atlassian Confluence sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, takımlarını Atlassian paketine alıştırırken öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Bazı incelemeler, metin tabanlı arama fonksiyonlarıyla ilgili sorunlardan bahsetmektedir

Atlassian Confluence fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: 801'den fazla kullanıcı için yıllık 102.500 $

Atlassian Confluence puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Bonus: Belge Düzenleme Yazılımı

4. Adobe FrameMaker

adobe FrameMaker aracılığıyla

Adobe Framemaker, teknik yazarlar, düzenleyiciler ve içerik oluşturucular için popüler bir araçtır. Yapılandırılmış yazma ve yayınlama araçlarını kullanarak uzun ve karmaşık belgeleri, teknik kılavuzları, raporları ve kitapları biçimlendirebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Diğer Adobe ürünleriyle birlikte kullanarak tüm yapılacaklar listesi görevlerinizi tek bir yerden halledin. Çevrimiçi yardım gibi amaçlar için belgenizi düz metne dönüştürmeniz mi gerekiyor? Adobe'nin yardım oluşturma aracı Adobe RoboHelp'i kullanarak belgenizi WebHelp biçimine dönüştürün. Etkileşimli bir son kullanıcı sayfasına animasyonlar eklemeniz mi gerekiyor? Adobe'nin HTML5 düzenleyicisi Adobe Animate'i kullanarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürün.

Adobe FrameMaker'ın en iyi özellikleri:

Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign ve Adobe XD gibi diğer Adobe ürünleriyle entegrasyon

Yenilikçi gezinme ve Gördüğünüzü Alırsınız (WYSIWYG) görünümleri, ilgi çekici teknik belgeler oluşturmayı kolaylaştırır

Şablon tabanlı yapı ve araçlar, teknik yazılara zengin medya öğelerini zahmetsizce eklemenizi sağlar

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış içerik oluşturma ve güncelleme zorluklarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış sağlam yazma ortamı

Adobe FrameMaker sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, FrameMaker'ın grafik tasarım ve video düzenleme için popüler olan Adobe Creative Suite gibi diğer Adobe paketlerinin bir parçası olmamasından şikayet etmektedir

Bazı incelemelerde, FrameMaker MIF'i Markdown, MkDocs ve Material biçimlerine aktaramama veya sürüm kontrolü için GitHub gibi araçları kullanamama nedeniyle iş akışının kesintiye uğradığından bahsedilmektedir

Adobe FrameMaker fiyatlandırması:

Adobe FrameMaker Abonelik: 39,99 $/ay kullanıcı başına

Adobe FrameMaker puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: Yok

5. Copyscape

copyscape aracılığıyla

Copyscape, kullanıcıların yinelenen içeriği hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmelerini sağlayan basit bir intihal tespit aracıdır. Kasıtlı intihal olup olmadığını kontrol ederek içeriğinizin kimse tarafından kopyalanmadığından emin olmanızı sağlar ve teknik yazımda karşılaşılabilecek kasıtsız intihalin de önüne geçer.

Copyscape, içeriğin özgünlüğünü kontrol etmenize, içeriğin hangi kaynaklarla eşleştiğini görmenize ve içeriğin yüzde kaçının intihal olarak işaretlendiğini görüntülemenize olanak tanıyan eksiksiz raporlar üretir.

Copyscape'in en iyi özellikleri:

WordPress ile entegrasyon, kullanıcıların favori blog araçlarını kullanmalarına ve yayınlamadan önce içeriğin orijinal olduğundan emin olmak için Copyscape eklentisine yanıt vermelerine olanak tanır

İçeriği doğrudan Copyscape'e kopyalayıp yapıştırma veya intihal kontrolü için tüm belgeleri yükleme seçenekleri

Yorumcular, büyük belgeleri kontrol ederken bile sonuçların hızlı ve güvenilir olduğunu bildiriyor

Ek özellik içermeyen basit platform, öğrenme eğrisini ortadan kaldırır, böylece tüm takım üyeleriniz hemen kullanmaya başlayabilir

Copyscape sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, içeriği toplu olarak kontrol ederken daha düşük fiyatlandırma istenildiği belirtilmektedir

Ücretsiz sürüm yalnızca tek tek web sayfalarını kontrol edebilir ve çoğu iş veya takım için yararlı değildir

AI algılama özelliği yoktur

Copyscape fiyatlandırması:

Ücretsiz

Copyscape Premium: 0,03 $/arama (200 kelimeye kadar), artı 0,01 $/ek 100 kelime

Copyscape derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

6. Paligo

via Paligo

Paligo, belgeleri oluşturmak, yönetmek, güncellemek, çevirmek ve yayınlamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir Bileşen İçerik Yönetim Sistemi (CCMS) çözümü ve teknik yazım aracıdır. Teknik belgeler, prosedürler, politikalar, eğitim içeriği ve bilgi yönetimi için kullanın.

Paligo, içerik yazarları ve teknik yazarlar için bir araç olarak özel olarak tasarlanmıştır. AI kullanarak yazılı içeriği birden fazla çıktı biçimine dönüştürerek saatler kazandırabilir. ?️

Paligo'nun en iyi özellikleri:

Zendesk, GitLab ve Coveo dahil 24'ten fazla araçla entegrasyonlar

Kullanıcı dostu SaaS kullanıcı arayüzü, sürüm geçmişi, sürüm geri alma ve sürüm yönetimi gibi özelliklerin kullanımını kolaylaştırır

CCMS, kullanıcıların içeriği dakikalar içinde düzenlemesine ve kategorilere ayırmasına olanak tanır

Yapılandırılmış ve konu tabanlı yazma, içerik oluşturmayı, yayınlamayı ve güncellemeyi kolaylaştırır

Paligo sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, uygulama programlama arayüzü belgeleri ve yayınlama seçeneklerinde esneklik eksikliği olduğu belirtilmektedir

Bazı kullanıcılar, Paligo çalışma alanına giriş yaparken gecikmeli oturum açma sürelerinden ve gecikmeden bahsetmektedir

Paligo fiyatlandırması:

Profesyonel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paligo puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 3/5 (1+ yorum)

7. Jasper AI

jasper AI aracılığıyla

Jasper (eski adıyla Jarvis), şirketler için marka içerikleri oluşturmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka yazma asistanıdır. Bu teknik yazım yazılımı, isteyebileceğiniz hemen hemen her alanda 30'dan fazla dilde size yardımcı olabilir.

Jasper AI, tüm kaynaklarından çekerek içerik üretir, böylece her şey orijinal ve intihal içermez. Ayrıca, projeleri organize etmek ve farklı çalışma alanları arasında geçiş yapmak isteyen büyük takımlar için birçok işbirliği özelliği sunar.

Jasper AI'yı denediniz mi? En iyi 10 Jasper AI alternatifine göz atın. ?

Jasper'ın en iyi özellikleri:

Grammarly, Surfer SEO ve Zapier gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Jasper AI, gerçek dünya çerçevelerine ve yazma örneklerine dayanan 50'den fazla beceriyi kullanarak hızlı ve yüksek kaliteli içerik üretmenize yardımcı olur

Marka sesi ve tutarlılık için optimize edilmiştir, bu da yüksek kaliteli, kullanıcı dostu içerik oluşturması gereken teknik yazarlar için idealdir

Yerleşik intihal denetleyicisi, çoklu AI modelleri ve tekrarlanabilir iş akışları, işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur

Jasper sınırlamaları:

Aylık kelime sınırları her ay sıfırlanır ve kullanılmayan kelimeler bir sonraki aya devredilmez

Bazı yorumcular, takım üyeleriyle sohbet özelliğini kullanırken gecikme yaşadıklarını bildirmiştir

Jasper fiyatlandırması:

Oluşturucu: 39,99 $/ay kullanıcı başına, yıllık ödeme; 49,99 $/ay kullanıcı başına, aylık ödeme

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 99 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 125 $, aylık ödeme

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

8. Harika Ekran Görüntüsü

awesome Screenshot aracılığıyla

Awesome Screenshot, her boyuttaki işletme için bir ekran yakalama uygulaması ve paylaşım çözümüdür, teknik içeriğe eğitici görüntüler eklemek için mükemmeldir. Basit bir platformdan ekran görüntüsü alın, ekranınızı kaydedin, kameranızla video çekin ve içeriğinize açıklamalar ekleyin.

İş akışınıza saatler eklemek yerine, bir düğmeye basarak teknik dokümantasyon için ekranınızı yakalayın. Ve bir takımla çalışıyorsanız, herkes geri bildirim gönderebilir, üyeler arasında paylaşılan bulut videolarına erişebilir ve bu kırpma aracıyla anında paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir.

Awesome Screenshot'un en iyi özellikleri:

Trello, Slack, Asana ve Jira gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Bireyler ve takımlar için farklı fiyatlandırma planları vardır, böylece her proje boyutu ve iş için bir seçenek mevcuttur

Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox ve Chrome ile uyumlu ekran kesme aracı

Hızlı ve kullanımı kolaydır, öğrenme eğrisi minimum düzeydedir, bu nedenle her düzeyde teknik bilgiye sahip takımlar için mükemmeldir

Awesome Screenshot sınırlamaları:

Ücretsiz ve Çalışma Alanı Lite sürümlerinde videolar, resimler ve ekran görüntüleri için kısıtlamalar vardır ve gelişmiş özelliklere (ör. 4K çözünürlük, öncelikli MP4 dönüştürme vb.) erişim yoktur

Bazı incelemeler, kırpma aracındaki sınırlı tasarım seçeneklerinden ve işbirliği özelliklerinden bahsetmektedir

Awesome Screenshot fiyatlandırması:

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 8 $, aylık ödeme

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 6 $, aylık ödeme

Çalışma Alanı Lite: Ücretsiz

Çalışma Alanı Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Awesome Screenshot puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

9. MadCap Yazılım

madCap Software aracılığıyla

MadCap, tüm sektörlerde içerik geliştirme için tasarlanmış bir teknik yazım aracıdır. Tek bir yazma çözümü kullanarak self servis destek, çevrimiçi yardım siteleri, öğrenme merkezleri, bilgi bankası makaleleri, dokümantasyon portalları ve daha fazlasını oluşturun.

Bu teknik yazım aracını kullanarak içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın, birden fazla kanalda yayınlayın ve içeriklerin yaşam döngüsünün her adımını yönetin. Ve her şeyi daha hızlı halletmek için AI araçlarının yardımıyla yapın. ?

MadCap'in en iyi özellikleri:

Salesforce, Zendesk ve diğer popüler araçlarla eklentiler ve entegrasyonlar

Konu tabanlı yazma ve yayınlama, bulut tabanlı proje yönetimi, barındırma ve daha fazlası için çoklu fiyatlandırma yapıları

Yerleşik WYSIWYG Düzenleyici, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış içerik oluşturmayı kolaylaştırır

CSS düzenleyici, yayınlanan tüm içeriğin tamamen özelleştirilmesine olanak tanır

MadCap sınırlamaları:

Bazı yorumcular, ayrıntılı bilgi içermeyen sık sık hata ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, takım üyeleriyle işbirliği yapmanın zorluğundan bahsetmektedir

MadCap fiyatlandırması:

MadCap Flare : Kullanıcı başına aylık 182 $, yıllık ödeme

MadCap Central: Kullanıcı başına aylık 311 $, yıllık ödeme

MadCap IXIA CCMS: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MadCap puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

10. Hızlı yazma

via Speedwrite

Speedwrite, herhangi bir konuda mevcut Creative Commons metinlerini (kamu kullanımı için lisanslı kaynaklar) yeniden ifade ederek içerik oluşturan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Aracın yapay zekası, girdi metnine dayalı olarak yeni yazılar oluşturur.

Aynı şirket tarafından daha önce oluşturulmuş belgelere benzer teknik raporlar ve yazılım kılavuzları hazırlayan teknik yazarlar da bu yazılımı, mevcut belgeleri yeniden ifade etmek ve yeni içerikler oluşturmak için kullanır.

Speedwrite'ı zaten denediniz mi? Size daha uygun bir alternatif bulmak için Speedwrite alternatifleri listemize göz atın. ?

Speedwrite'ın en iyi özellikleri:

AI metin oluşturucu , doğru gramer ve imla ile doğal dil üretmek için tasarlanmıştır

Metin girişi kopyala/yapıştır özelliği, tüm beceri düzeyindeki kullanıcıların içerik üretimini kolaylaştırır

Hızlı ve kolay teknik yazım oluşturmak için saniyeler içinde içerik oluşturur

Paraphrasing sistemi, web'deki diğer kaynaklardan cümleleri veya paragrafları almadan yeni içerik oluşturur

Hızlı yazma sınırlamaları:

Bazı gözden geçirenler, yinelenen içerik ve doğru kopya olup olmadığını kontrol etme ihtiyacını bildirmiştir

Kullanıcılar, tüm ücretli planlarda aylık 6.000 tahmin ile sınırlıdır

Speedwrite fiyatlandırması:

Aylık: 19,99 $/ay kullanıcı başına, aylık ödeme

Yarı Yıllık: 11,65 $/ay kullanıcı başına, yılda iki kez ödenir

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 8,33 $, yıllık ödeme

Speedwrite puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

Teknik yazarlar, kendinizi küçümsemeyin. İster deneyimli bir teknik yazar olun, ister hala işin inceliklerini öğreniyor olun, ş Akışınız yüksek kaliteli teknik yazım yazılımını hak ediyor. Bize güvenin, doğru araçlara sahip olmak büyük bir fark yaratabilir. ?

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin; kendiniz deneyin ve ne kadar fark yarattığını ilk elden görün. ClickUp'a şimdi kaydolun ve ücretsiz deneyin!