2025'in En İyi 10 AI Algılama Aracı ve Denetleyicisi (Ücretsiz ve Ücretli)

İçerik oluşturmada yapay zekanın (AI) giderek yaygınlaşan kullanımının iki yönü vardır. Bir yandan AI, kaliteli içeriği göz açıp kapayıncaya kadar oluşturan ve diğer değerli projelere yatırabileceğiniz çok fazla zaman kazandıran bir sihirbaz gibidir. Ancak her şey güllük gülistanlık değildir; AI ile içerik oluşturmanın da kusurları vardır.

Etik olmayan olmasının yanı sıra, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler güvenilmez ve tamamen yanlış olabilir.

AI araçları giderek gelişirken, bu araçlar tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak da giderek zorlaşıyor. İşte bu noktada AI algılama araçları devreye giriyor. Bu araçlar, metinleri ve görüntüleri analiz ederek bunların bir insan mı yoksa AI tarafından mı oluşturulduğunu belirliyor. ?️

Bu makalede, insan ve yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri ayırt etmenize yardımcı olacak piyasadaki en iyi 10 yapay zeka içerik algılayıcıyı tanıtacağız.

AI Algılama Yazılımı Nedir?

Bir AI algılama aracı, içeriği analiz ederek onu insan veya AI tarafından oluşturulmuş olarak nitelendiren eğilimleri ve kalıpları belirler. Metinleri analiz ederken, AI içerik algılayıcıları derinlik ve yaratıcılık eksikliği, belirli kelime ve kelime öbeklerinin tekrarı, belirli cümle uzunlukları veya yanlış veya güncel olmayan bilgiler arar.

Görüntüler veya videolar söz konusu olduğunda, AI algılama araçları nesneler, pozlar veya yazılı karakterler gibi öğeleri tarayarak bunların kaynağını belirler. ?

AI algılama için kullanılan araçlar güçlü bir teknolojiyle desteklenir, ancak her zaman doğru sonuçlar vermediklerini belirtmek önemlidir. Hata yapabilirler, bu nedenle aceleci davranıp bir araca körü körüne güvenmemelisiniz.

İhtiyaçlarınıza en uygun AI algılama denetleyicisini seçme

Denizde çok sayıda AI algılama aracı var, peki kaliteli olanı nasıl bulacaksınız? İşlevsellik, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik arasında mükemmel dengeyi sağlayan bir araç arıyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip olanları tercih edin:

Çoklu dil modeli desteği: GPT-3, GPT-4, Bard, Claude ve diğer modellerde oluşturulan yapay zeka tarafından üretilen metinleri algılayabilmelidir Doğruluk: Doğru AI dedektörü, yanlış pozitif ve negatif sonuçları en aza indirmeli ve nispeten güvenilir sonuçlar sunmalıdır Ölçeklenebilirlik: Doğruluktan ödün vermeden büyük veri öğelerini analiz edebilmelidir Özelleştirilebilirlik: AI dedektörü, ihtiyaçlarınıza uygun belirli kriterlere odaklanmak için analiz sürecini özelleştirmenize olanak sağlamalıdır Raporlama seçenekleri: AI içerik algılayıcı, analiz geçmişinize genel bir bakış sunmalı ve içeriğinizin iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek eğilimleri belirlemenize olanak sağlamalıdır Çapraz platform uyumluluğu: Birden fazla işletim sistemi ve cihazda eşit derecede iyi çalışmalıdır

Düzinelerce AI algılama aracını analiz ettik ve güvenilirlikleri, iyi yorumları ve harika özellikleriyle öne çıkan en iyi 10 aracı seçtik. Bunları inceleyin ve ihtiyaçlarınıza en uygun ve en fazla fayda sağlayan aracı bulun.

1. Copyleaks – Kurumsal Düzeyde Kullanım için En İyisi

Kurumsal için bir AI algılama çözümü mü arıyorsunuz? Copyleaks tam da ihtiyacınız olan şey: bu araç, cümle düzeyinde analiz, tam model kapsamı (Bard ve GPT-4 dahil) ve etkileyici bir güvenilirlik sunar.

Aslında, bu AI dedektörü, AI tarafından oluşturulan içeriklerde %99,1 doğruluk ve %0,2 yanlış pozitif oranına sahiptir

Copyleaks metinleri cümle cümle analiz ederek, hangi bölümlerin insanlar tarafından yazıldığını ve hangi bölümlerin yapay zeka tarafından yazılmış olabileceğini size kesin olarak bildirir. Yapay zeka tarafından yeniden ifade edilen bölümleri bile görebilirsiniz.

Copyleaks 30 dili anlar, bu nedenle çok uluslu şirketler için mükemmel bir araçtır. Ayrıca, kaynak kodu analiz edebilir, bu da onu programlama ve yazılım geliştirme takımları için harika bir seçenek haline getirir.

Copyleaks'in en iyi özellikleri

Cümle düzeyinde analiz

Tam model kapsamı

99. %1 doğruluk (kendi beyanına göre)

30 dili destekler

Copyleaks sınırlamaları

Sonuçların görünümü, bazı AI içerik algılama araçlarına kıyasla gecikme yaşayabilir

Metnin belirli bölümlerini hariç tutma seçeneği yok

Copyleaks fiyatlandırması

9,16 $/ay, 1.200 sayfa (her sayfa 250 kelimeye kadar taranmış içeriği kapsar)

*Listelenen fiyat yıllık fatura modeline aittir

Copyleaks derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

2. ZeroGPT – Çoklu dil desteği için en iyisi

Kolaylık ve basitlik arıyorsanız, ZeroGPT yapay zeka dedektörleri için doğru seçim olabilir.

Platform, onu çekici kılan birçok avantaj sunar. Örneğin, ZeroGPT İngilizce, Fransızca, Endonezyaca, Almanca ve Hintçe dahil olmak üzere birçok dili destekler. Bu, dünya çapındaki eğitimciler ve içerik takımlarının AI tarafından oluşturulan metinleri tespit etmesini ve diğer AI içeriklerini anlamasını sağlar.

Bu platformla elde edeceğiniz bir başka heyecan verici özellik ise ZeroGPT API'dır. Bu özelliği kullanarak aracı diğer uygulamalara ve programlara entegre edebilir ve gerçek zamanlı AI içerik algılama özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Aracı kullanarak bir içeriği taradığınızda, içeriğin bir insan tarafından yazılma veya AI/GPT tarafından oluşturulma olasılığını yüzde olarak görebilirsiniz. Aşağı kaydırdıkça, AI tarafından oluşturulmuş gibi görünen metin bölümleri sarı renkle vurgulanır.

ZeroGPT'nin en iyi özellikleri

ZeroGPT API, diğer AI yazma araçları ile benzer şekilde kullanılabilir

AI tarafından oluşturulan içeriklerde çoklu dil desteği

Gizli maliyetler veya analiz edebileceğiniz metin miktarında sınırlama yok

ZeroGPT sınırlamaları

İçerik algılayıcıda analiz için dosya ekleme seçeneği yok

Arayüz bazı kullanıcılar için eski görünebilir

ZeroGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ZeroGPT derecelendirmeleri ve yorumları

Yorum yok

3. Winston AI – Optik Karakter Tanıma için En İyisi

Winston AI, sezgisel bir gösterge paneline sahip, kullanımı kolay bir AI içerik algılayıcıdır. Metninizi derinlemesine analiz eder ve AI tarafından oluşturulmuş içerik olma olasılığını yüzde olarak gösterir.

Platform, birden fazla dosya türünü destekler; metninizi kopyalayıp yapıştırabilir veya docx, .jpg veya .png dosyası yükleyebilirsiniz. Winston AI, görüntülerden metin okuyabilen ve hatta el yazısı metinleri bile kolaylıkla işleyebilen son teknoloji optik karakter tanıma (OCR) teknolojisine sahiptir.

AI-detector'ın kendi bildirdiği doğruluk oranı %99,6'dır. Winston AI, bir metnin AI tarafından oluşturulmuş içerik olma olasılığını genel olarak göstermenin yanı sıra, cümle cümle değerlendirme yaparak daha derinlemesine inceleme yapmanızı ve sorunlu alanları tespit etmenizi sağlar.

Winston AI şu anda İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerini desteklemektedir.

Winston AI'nın en iyi özellikleri

Özellikler OCR teknolojisi

El yazısı metinleri işler

Cümle cümle değerlendirme

Kullanımı kolay AI algılayıcı arayüzü

Çoklu dil desteği

Bu listede yer alan birkaç ücretsiz AI içerik algılayıcı seçeneğinden biri

Winston AI sınırlamaları

Raporlama seçeneği iyileştirilebilir

Rakiplere kıyasla nispeten daha az dil desteği

Winston AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 80.000 kelimeye kadar 12 $/ay

Gelişmiş: Ayda 19 $, 200.000 kelimeye kadar

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Winston AI puanları ve yorumları

Capterra: 4/5 (beşten az yorum)

4. Crossplag – İntihal Tespiti için En İyisi

Crossplag, popüler bir intihal algılama aracıdır. Yeni özelliklerinden biri, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bir metnin kaynağını doğru bir şekilde belirleyen ve metnin yapay zeka tarafından mı yoksa insan tarafından mı oluşturulduğunu size söyleyen yapay zeka içerik algılayıcısıdır.

AI dedektörü, insan tarafından yazılmış metinlerdeki kalıpları tanımak için eğitilmiştir. Crossplag, bu kalıplardan sapmaları belirler ve metninizin AI tarafından oluşturulma olasılığını yüzde olarak gösterir.

Aracı kullanmak çok kolaydır — tek yapmanız gereken metninizi kopyalayıp yapıştırmak, "Kontrol Et"e basmak ve Crossplag'ın sihrini yapmasına izin vermektir. ?

Crossplag'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay

Hızlı

Maksimum doğruluk için 1,5 milyardan fazla parametre ile eğitilmiştir

Crossplag sınırlamaları

Arayüzde grafik eksikliği

Desteklenen tek dil İngilizcedir

Crossplag fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Crossplag derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (5'ten az yorum)

5. GLTR – Teknoloji meraklısı kullanıcılar için en iyisi:

GLTR (Giant Language Model Test Room'un kısaltması), MIT-IBM Watson AI Lab ve HarvardNLP tarafından geliştirilen bir AI algılama aracıdır. Bir metnin AI tarafından oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için adli analiz yapmanızı sağlar.

GPT-2 teknolojisine dayanan bu araç, her kelimeyi analiz ederek AI'nın onu tahmin etme olasılığını belirler. Bunu, söz konusu kelimenin önündeki bağlam ve AI'nın belirli bir kelime dizisini oluşturma olasılığına odaklanarak yapar.

GLTR, AI araçlarının genellikle ilgilendiğiniz kelimeyi ve ondan önceki kelimeyi birlikte ürettiğini tahmin ederse, bunu işaretler.

Analiz ettiğiniz kelime ilk 10 AI tahmininde yer alıyorsa, GLTR onu yeşil renkle işaretler. İlk 100 tahmin için sarı renk, ilk 1.000 tahmin için ise kelime kırmızı renkle gösterilir. 1.000'in üzerindeki tüm tahminler mor renkle gösterilir.

Basitçe söylemek gerekirse, bir metin çoğunlukla yeşil renkteyse, büyük olasılıkla AI tarafından oluşturulmuştur.

GLTR'nin en iyi özellikleri

AI yazma araçlarında derinlemesine metin analizi sunar

Daha kolay gezinme için metni renk kodlarıyla işaretleyin

AI kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kelimelerin pozisyonunu değerlendirir

GLTR sınırlamaları

2019 yılında üretildiğinden, yeni teknolojiler için verimli olmayabilir

Sonuçları yorumlamak, ilk kez kullanan kullanıcılar için zor olabilir

GLTR fiyatlandırması

Ücretsiz

GLTR derecelendirmeleri ve yorumları

Yorum yok

6. Büyük Ölçekli İçerik – İçerik Pazarlamacıları için En İyisi

Content at Scale'in AI dedektörü, bir metni değerlendirmek ve insan, AI veya her ikisinin bir karışımı tarafından oluşturulduğunu belirlemek için basit ve pratik bir yol sunar.

Bu araç, güvenilir ve kesin sonuçlar göstermek için blog gönderileri, denemeler, Wikipedia girdileri ve binlerce makale ile eğitilmiştir. Bir metnin ChatGPT, Bard, Claude ve diğer araçlar tarafından oluşturulup oluşturulmadığını belirleyebilir.

Analizi çalıştırdığınızda, araç metninizi renk kodlarıyla işaretleyerek hangi kısımların yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceğini ve hangilerinin insanlar tarafından yazıldığını gösterir. Yeşil renk, metnin insan tarafından yazıldığını, kırmızı renk ise yapay zeka tarafından yazıldığını ve "düzeltme" yapılması gerektiğini belirtir. Sarı ve turuncu renkler, metnin robotik bir üslup içermemesi ve güvenli tarafta olmak için yeniden yazılması gerektiğini gösterir.

Content at Scale'in en iyi özellikleri

Kolay yorumlanabilir sonuçlar

AI metinleri insan gibi yazmak için yeniden yazma seçeneği sunar

Her cümleyi analiz eder

İçerik Ölçeği sınırlamaları

AI ile yeniden yazılan metinler her zaman güvenilir değildir

Sonuçlar net olmayabilir

İçerik Ölçeğinde Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro sürüm: 49 $/ay

Content at Scale derecelendirmeleri ve yorumları

Yorum yok

7. Originality.ai – İki işlevli çözüm için en iyisi

Originality. ai iki işlevli bir çözümdür: AI algılayıcı VE intihal denetleyicisi özelliklerine sahiptir. ChatGPT, Bard ve diğer tanınmış AI araçlarıyla oluşturulan metinleri olağanüstü bir doğrulukla tespit edebilir.

Originality. ai, platforma iş arkadaşları ekleme, tarama geçmişini görüntüleme ve sonuçları paylaşma gibi yenilikçi seçenekleri sayesinde takımlar için idealdir. Öncelikle içerik pazarlama ve SEO ajanslarını hedeflemektedir, ancak içeriğinin yapay zeka içermediğinden emin olmak isteyen herkes kullanabilir.

AI dedektörü ve intihal kontrolünün yanı sıra, Originality. ai, kolay anlaşılır ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olmak için ücretsiz okunabilirlik testleri sunar.

Originality.ai'nin en iyi özellikleri

Yapay zeka dedektörü ve intihal kontrolü bir arada

Paylaşılabilir raporlar

İşbirliği seçenekleri

Okunabilirlik testleri

Özgünlük. ai sınırlamaları

Kullan-öde fiyatlandırma modelinde sınırlı seçenekler

Çok sayıda kullanıcı yanlış sonuçlar bildirdi

Originality.ai fiyatlandırma

Kullandıkça öde : 3.000 kredi için 30 $'lık tek seferlik ödeme (bir kredi 100 kelimeyi tarar)

Temel abonelik: 2.000 kredi için aylık 14,95 $ (her ek kredi 0,01 $)

Originality.ai puanları ve yorumları

Product Hunt: 2,9/5 (20+ yorum)

8. Undetectable. ai – AI İçeriğini İnsancıllaştırmak için En İyisi

Undetectable. ai, iki önemli fonksiyona sahip benzersiz bir araçtır. Metninizi tarayarak AI içeriğini tespit etmenizi sağlar, ancak aynı zamanda AI tarafından oluşturulan kısımları "insanlaştırmanıza" ve içeriğinizin işaretlenmesini önlemenize de olanak tanır. ?

Platformu kullanmak çocuk oyuncağıdır: metni sağlanan kutuya yapıştırın ve AI'yı kontrol et düğmesine basın. Hedeflenen okunabilirliği ve amacı özelleştirebilir, böylece aracın niyetinizi doğru anladığından emin olabilirsiniz.

Sonuçlar metninizin bazı kısımlarının yapay zeka tarafından oluşturulduğunu gösteriyorsa, İnsancıllaştır düğmesine basarak bunları diğer yapay zeka algılayıcılarını atlatabilecek içeriğe dönüştürün.

Undetectable.ai'nin en iyi özellikleri

AI içerik algılayıcı ve metin insanlaştırıcı

Bir seferde 10.000 karaktere kadar destekler

Kullanımı kolay

GPT-3, GPT-4, Bard, Claude vb. kaynaklardan metinleri tanır.

Algılanamaz. AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatı çok yüksek buluyor

Arayüz biraz eski görünebilir

Algılanamaz. ai fiyatlandırma

Ücretsiz (sınırlı seçenekler, metin insanlaştırıcı yok)

Yıllık : 10.000 kelime için 5 $/ay — özelleştirilebilir

İşletmeler için: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Undetectable. ai puanları ve yorumları

Product Hunt : 5/5 (10'dan az yorum)

G2: 5/5 (5'ten az yorum)

9. Writer – Basitlik ve Kullanım Kolaylığı için En İyisi

Ücretsiz, basit ve gereksiz özellikler içermeyen bir AI içerik dedektörü mü arıyorsunuz? Writer tüm gereksinimleri karşılar ve sade bir arayüzü güçlü işlevsellikle birleştirir.

Tek yapmanız gereken, taramak istediğiniz metni kopyalayıp yapıştırmak ve "Metni analiz et" seçeneğini seçmek. Writer, içeriği değerlendirir ve metninizin insan tarafından mı yoksa AI tarafından mı oluşturulduğunu gösteren bir yüzde değeri görüntüler.

Ayrıca, bir URL ekleyip içeriğinin kaynağını analiz etme seçeneği de vardır.

Bu kullanışlı aracın desteklediği maksimum karakter sayısının 1.500 olduğunu unutmayın, bu nedenle büyük bir metni kontrol etmek için birden fazla ardışık analiz yapmanız gerekebilir.

Yazarın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay

URL'ler aracılığıyla içeriği analiz edebilir

Ücretsiz dilbilgisi denetleyicisi sunar

Yazar sınırlamaları

Renk kodlaması yapmaz AI ve insanlar tarafından oluşturulan cümleleri

Analiz için metin dosyası veya görüntü yükleme seçeneği yok

Yazar fiyatlandırması

Ücretsiz

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

Yorum yok

10. Hugging Face – Topluluk Desteği için En İyisi

Hugging Face, kullanıcıların bir araya gelerek modeller, veri kümeleri ve uygulamalar üzerinde çalışıp tartıştıkları bir AI topluluğu. Platformun, metinlerinizi tarayıp özgünlüklerini kontrol etmenizi sağlayan kaliteli bir AI içerik algılayıcı sunması şaşırtıcı değil.

Algılayıcı, içeriği gerçek (insan tarafından oluşturulmuş) veya sahte (AI tarafından oluşturulmuş) olarak sınıflandırır ve sonuçları ondalık sayılarla gösterir, bu da teknoloji meraklısı kullanıcılar için eğlenceli ve yenilikçi bir özelliktir.

Bu biçimi beğenmezseniz, Hugging Face AI içerik algılayıcısının sayfasının en altına gidin ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için öneriye tıklayın.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Teknoloji meraklısı kullanıcılar için mükemmel

Topluluk desteği

Açık kaynak

Hugging Face sınırlamaları

Teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar bu araçları kullanışlı bulmayabilir

Sonuçlar diğer AI içerik algılayıcıları kadar net değildir

Hugging Face fiyatlandırması

Ücretsiz

Hugging Face puanları ve yorumları

Yorum yok

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI yazma asistanı

Beyin fırtınası yapmayı, içerik oluşturmayı, özetlemeyi ve düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir

ClickUp Docs — merkezi bir belge yönetim merkezi ve ClickUp AI'nın fonksiyonlarını keşfetmek için mükemmel bir yer

Yüksek özelleştirilebilirlik — ClickUp AI'yı daha verimli ve amaca uygun hale getiren yönergeler sağlayın

Zengin şablon kitaplığı sunar

ClickUp sınırlamaları

Platformun sayısız seçeneği ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir

Mobil uygulama için AI desteği (henüz) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

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İster yapay zeka içerik algılama araçları ister sağlam bir yapay zeka yazma asistanı sunan bir platform kullanın, kontrol koltuğuna kendiniz geçin ve içeriğinizin orijinal, alakalı, ilgi çekici ve okunması kolay olmasını sağlayın.

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