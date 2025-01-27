2025'in En İyi 10 AI SEO Yazılım Aracı

Tahminsel AI gelecekteki tarih kitaplarımızı yazdığında, 2024 yılını üretken yapay zekanın yaygınlaştığı ve insanların işlerinde kullanmaya başladığı yıl olarak işaretleyebilir.
Birçok kişi bu yeni yetenekleri en iyi şekilde nerede kullanacaklarını tartışırken, SEO uzmanları arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için AI SEO'yu kullanmaya hemen başladı.
Soru şu: Yüksek kaliteli içerik üretmek için en iyi AI SEO araçları hangileridir? Cevaplar bizde. Avantajları ve dezavantajları, fiyatları ve binlerce kullanıcının yorumları dahil olmak üzere en iyi 10 AI SEO aracına göz atalım.
AI SEO araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Çoğu SEO aracı, Bing veya Google arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) daha üst sıralarda yer alma fırsatlarını belirlemek için zengin özelliklere sahiptir. Ancak bunların yapması gerekenler bununla sınırlı değildir.
AI destekli SEO araçlarının tablolara kattıkları şunlardır:
- Makine öğrenimi, hangi içerik arama motoru algoritmalarının daha yüksek puan aldığını belirlemek için verileri ve metrikleri birden çok yinelemeyle inceler
- İçeriğinizi "okuyan" ve ardından iyileştirme önerileri sunan doğal dil işleme (NLP)
- SEO'yu hesaba katan, arama dostu içerik oluşturan AI metin üretimi
- Arama motorlarında iyi sıralama elde edeceğiniz konuları bulmanıza yardımcı olacak AI destekli anahtar kelime araştırması
AI SEO araçları, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır ve bunların yerine bilgilendirici içerik fikirleri sunar. SEO görevlerinizi otomatikleştirir ve organik arama sonuçlarınızı iyileştirirken, dijital pazarlama stratejinizi destekleyen kaliteli içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.
AI SEO araçları ararken şu özellikleri göz önünde bulundurun:
- AI SEO araçlarının mevcut içerik oluşturma iş akışınız, verimliliğiniz ve proje yönetimi çözümlerinizle ne kadar iyi entegre olduğunu öğrenin
- AI SEO araçlarının önerilerde bulunmak ve içerik oluşturmak için kullandığı veri kümeleri
- SEO aracı, zaman alıcı ve tekrarlayan görevleri otomatikleştiriyor mu?
- Platformun, zorlu bir öğrenme süreci veya deneme yanılma yönteminden kaçınmak için sizi süreç boyunca nasıl yönlendirdiğini öğrenin
- AI SEO araçlarının işbirliğine dayalı bir çalışma ortamına uygun olup olmadığı
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI SEO Aracı
Kullanıcılar, içerik pazarlama çabalarına yardımcı olacak AI SEO araçlarına ihtiyaç duymazlar; mevcut iş akışlarına kolayca entegre olabilen verimli yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Listemizdeki AI araçlarının çoğu, ChatGPT'nin arkasındaki kütüphaneler olan OpenAI'nin aynı modellerini ve algoritmalarını kullanır.
Modellerin ve algoritmaların kullanıcılara nasıl sunulduğuna dikkat edin. AI'ya sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmez; asıl önemli olan platformun AI'yı nasıl kullandığıdır.
1. ClickUp
Birleşik ve esnek bir proje yönetimi ve işbirliği platformuna entegre edilmiş, SEO odaklı güçlü bir AI içerik oluşturma araçları setine sahip olmanız harika olmaz mıydı? ClickUp AI tam da bunu sunuyor.
Yapay zekadaki en son gelişmelerden yararlanan sürekli yükseltmelerin yanı sıra, içerik oluşturma ve proje yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi elde edeceksiniz. ClickUp AI'yı diğer AI SEO araçlarından ayıran özellik, SEO optimizasyonuyla sınırlı olmayan çeşitli departmanlar için uyarılarıdır.
Ancak, ClickUp, kısa oluşturma araçları, anahtar kelime araştırması, içerik optimizasyonu ve özetleme ve rakip analizi yoluyla takımların genel SEO stratejilerine yardımcı olacak özel komutlar içerir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Güçlü bir hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi platformuna entegre AI SEO araçları
- Okuyucunun arama amacını tahmin eden AI tarafından oluşturulan içerik için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanır
- Kapsamlı bir metin yazma ve içerik optimizasyon araçları seti içinde doğrudan oluşturulmuş, SEO optimizasyonunun ihtiyaçlarını anlayan AI yazar
- Öneriler ve bir SEO proje şablonu için SEO anahtar kelime araştırma aracı
- Yapay zekayı daha verimli kullanmanızı sağlayan geniş SEO komutları kütüphanesi
- Arama motoru optimizasyonunu pazarlama planınıza kolayca dahil edin
- Diğer SEO araçları dahil olmak üzere sektörün önde gelen programlarıyla entegre olur
ClickUp sınırlamaları
- Geleneksel SEO görevleri için başka SEO içerik araçları gerekebilir
- Zaman içinde arama motoru performansını ve bağlantı oluşturmayı izlemek için sınırlı sayıda özel araç
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Surfer SEO
Surfer SEO, kendisini bir içerik zekası aracı olarak tanımlar. Organik trafiği artırmak ve markaları büyütmek için içerik stratejisi, oluşturma ve optimizasyonu tek bir araç setinde birleştirir. Platform, kullanıcıların içeriği özetlemesine, oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı olmak için en yeni üretken AI SEO araçlarına sahiptir.
Surfer SEO'nun en iyi özellikleri
- Anahtar kelime yerleştirme ve içerik optimizasyonu çabaları için SEO stratejilerine odaklanmıştır
- Güçlü arama motoru sonuç sayfası araçları
- Arama motorlarında sıralamaya yardımcı olan AI içerik ve taslak oluşturucular
- SEO stratejinizi iyileştirmek için AI tarafından oluşturulan görevler
- Geleneksel SEO araçlarının eksiksiz paketi
Surfer SEO sınırlamaları
- SEO'ya yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci
- SEO aracını daha etkili kullanmak için önceden tanımlanmış komutlar eksik
- Bazı kullanıcılar, diğer SEO araçlarıyla karşılaştırıldığında anahtar kelime araştırma fonksiyonunun sınırlı olduğunu belirtmiştir
- İşbirliği veya proje yönetimi için sınırlı araçlar
Surfer SEO fiyatlandırması
- Lite: Bir kullanıcı için aylık 29 $
- Temel: İki kullanıcı için aylık 89 ABD doları
- Gelişmiş: Beş kullanıcı için aylık 179 $
- Maksimum: 10 kullanıcı için aylık 299 $, tüm eklentiler dahil
- Eklentiler için ek ücretler
Surfer SEO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (375+ yorum)
3. WordLift
WordLift, yapay zeka ile desteklenen nispeten yeni bir SEO aracıdır. SEO'nun geleceği olduğunu iddia eden bu araç, AI özellikli özel bir bilgi grafiği aracıyla yapılandırılmış veriler üretir.
Diğer bir deyişle, WordLift, arama motorlarının taradığı HTML dosyasındaki meta açıklamalara metin ekler. Ayrıca, web sitenizin ziyaretçilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan içerik değişiklikleri önerir.
WordLift'in en iyi özellikleri
- E-ticaret sitelerinin arama motorlarında daha iyi sıralanmasına yardımcı olmak için ayarlanmıştır
- Daha yüksek organik trafik için arama motorları için yapılandırılmış veriler oluşturmaya odaklanır
- Kullanıcıların içeriği daha iyi görüntülenebilmesi için düzenlemelerine yardımcı olur Google Alışveriş
- Bu listede yer alan en iyi AI SEO araçlarından biri, çünkü sadece OpenAI değil, birden fazla AI platformu üzerine kurulmuştur
- Çoğu çözümün sunduğu doğal dil işlemcisi özelliklerine ve üretken AI'ya ek olarak makine öğrenimini kullanır
- Diğer AI SEO araçlarıyla karşılaştırmanıza yardımcı olacak ücretsiz deneme seçeneği sunar
WordLift sınırlamaları
- Daha genel içerik oluşturma için yazma araçları eksik
- Karmaşık siteleri birçok iç bağlantıyla birbirine bağlarken kurulum karmaşık hale gelebilir
- Tüm yapılandırılmış veri türlerini desteklemez
- WordPress dışındaki sitelere kolay entegrasyon eksikliği
WordLift fiyatlandırması
- Başlangıç: ~63 $ (59 €)/ay, bir web sitesi için
- Profesyonel: ~106 $ (99 €)/ay, iki web sitesi için
- İş + E-ticaret: ~266 $ (249 €)/ay, beş web sitesi için
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
WordLift puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)
4. Jasper
Jasper, web sitesi metinleri, sosyal medya gönderileri ve blog makaleleri için yaratıcı ve özgün içerik üretmek üzere eğitilmiş bir AI motoruna sahip bir içerik oluşturma aracıdır. AI tarafından üretilen içerik sistemi, web sitesi sıralamalarını iyileştirirken şirketinizin marka sesini yansıtan içerik üretir.
Ayrıca Jasper, içerik önerileri oluşturmak için en iyi AI SEO aracıdır, böylece metinleriniz iş alanınıza ve hedef kitlenize özel olarak uyarlanır.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- AI motoru, marka mesajlarını güçlendirmek için şirketin marka sesine göre eğitilebilir
- Sosyal medya gönderilerinden kitaplara kadar kısa ve uzun formlu içerik oluşturmayı destekler
- Girişler veya hikaye anlatımı gibi belirli içerik türleri üreten Copywriting Skills adlı tercihler sunar
- Arama motoru optimizasyonu için SurferSEO ile entegre olur
- 25 farklı dilde AI yazımını destekler
Jasper sınırlamaları
- Tam SEO yetenekleri için üçüncü taraf bir araç gerekir
- Güçlü işbirliği veya proje yönetimi araçları yok
- Yerleşik intihal denetleyicisi yok
- Tekrarlayan içerik üretebilir
Jasper fiyatlandırması
- 7 Günlük Ücretsiz Deneme
- Oluşturucu: Bir koltuk için aylık 49 $
- Takımlar: Üç koltuk için aylık 125 ABD doları
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
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5. NitroPack
NitroPack, web sitesinin hızını artırarak sitenin arama sıralamasını iyileştirir. Gelişmiş bir önbellekleme mekanizması ve görüntülerin yüklenmesini hızlandıran araçlar içerir. Ayrıca HTML, CSS ve JavaScript performansını iyileştirebilir ve WordPress, OpenCart, WooCommerce ve Magento web sitelerini destekler.
NitroPack'in en iyi özellikleri
- Sayfa yükleme sürelerini sektör lideri hızlara indirir
- WebP biçimine otomatik dönüştürme dahil kapsamlı görüntü optimizasyon araçları
- Eklentiler, uygulamayı kolaylaştırır
- Çoklu özelliklerle hız optimizasyonuna yaklaşım
NitroPack sınırlamaları
- Yalnızca web sayfası yükleme hızını artırır, SEO'nun diğer yönleriyle ilgilenmez
- Sınırlı sayıda web içerik yönetim sistemini destekler
- Bazı eklentilerle uyumsuz
NitroPack fiyatlandırması
- İş: Bir web sitesi için aylık 21 ABD doları
- Büyüme: Bir web sitesi için aylık 51 ABD doları
- Ölçek: Bir web sitesi için aylık 176 ABD doları
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
NitroPack puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
6. Alli AI
Alli AI, tek bir platformda optimizasyon, otomasyon ve dağıtım için bir çözüm sunar. Ajanslar, kurumsal müşteriler ve büyük e-ticaret siteleri için tasarlanmıştır.
Alli AI, siteye yazılım ekleyerek daha büyük web sitelerindeki kod ve içerik için öneriler sunar, sayfa içi SEO'yu etkinleştirir ve böylece gerçek zamanlı dağıtımı mümkün kılar. Yapay zeka, sitenizi sürekli olarak izler ve otomatik olarak iyileştirir.
Alli AI'nın en iyi özellikleri
- Otomasyon kodu web sayfalarınıza gömülür
- Kod değişikliklerini bir site genelinde veya tek tek sayfalara dağıtır
- İçerik düzenleme, ayrı bir araçta değil, sayfada tamamlanır
- Otomatik A/B testi ile site genelinde sayfa başlıklarını otomatik olarak oluşturun
- Site hızı optimizasyonu dahil
Alli AI sınırlamaları
- Optimizasyon önerileri, bunları yönetmek için araçlar olmadan çok zor olabilir
- Bir sitenin analizi uzun zaman alabilir
- Anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi gibi diğer SEO araçlarının sunduğu bazı anahtar özellikler eksiktir
- Bazı öneriler SEO'yu iyileştirir, ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir
Alli AI fiyatlandırması
- Danışman: 10 site ve kullanıcı için aylık 249 ABD doları
- Ajans: 25 site ve kullanıcı için aylık 499 $
- Kurumsal: Sınırsız site ve kullanıcı için aylık 999 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Alli AI puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
7. Byword
Byword, SEO makale oluşturmaya odaklanmış bir AI içerik oluşturucu. Kullanıcılar hedef anahtar kelimeleri girer ve yazım stilini belirler, gerisini program yapar. İçerik oluşturmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmaları kullanır.
Byword'un en iyi özellikleri
- Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için optimize edilmiş bilgilendirici makaleler oluşturmak üzere tasarlanmıştır
- Son teknoloji algoritmalar, çoğu AI algılayıcıyı atlatır
- Dokuz dili destekler
- Kullanıcıların bir yazım stili tanımlamasına olanak tanır
- Arka plan işlemini destekler, aynı anda birden fazla makale oluşturur
Byword sınırlamaları
- Kısa bir sosyal medya gönderisi oluşturmak, uzun bir makale yazmak kadar maliyetlidir
- AI metin oluşturma dışında SEO için başka araç yok
- Gerçeklere dayalı olmayan içerikler için iyi bir çözüm değildir
- İşbirliği veya proje yönetimi araçları yok
Byword fiyatlandırması
Bir hikaye oluşturmak bir krediye mal olur.
- Başlangıç: 25 kredi/ay için 99 $
- Standart: 80 kredi/ay için 299 $
- Ölçek: 300 kredi/ay için 999
- Sınırsız: Sınırsız kredi için 2.499
Byword puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
8. MarketMuse
MarketMuse, içerik zekası ve SEO stratejisi yönetimi için bir dizi araç sunar. Tek tek sayfalara ve "içerik kümelerine" girdi sağlayarak, sayfa gruplarının içerik kalitesini ve konu otoritesini değerlendirir.
Kullanıcılar MarketMuse'u içerik planlamak, içeriği kümeler halinde gruplamak, rekabetçi içerik analizi yapmak, içerik özetlerini incelemek ve içeriği optimize etmek için kullanabilir.
MarketMuse'un en iyi özellikleri
- Kapsamlı SERP analizi
- İçerik özeti oluşturucu, mevcut makalelerin arama kalitesini iyileştirmek veya yeni makaleler için rehberlik sağlamak amacıyla öneriler sunar
- İçerik planlama araçları, önerilen değişikliklere öncelik vermenizi ve izleme yapmanızı sağlar
MarketMuse sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için uygulama zor olabilir
- Zor öğrenme süreci
- İçerik düzenleyici temel bir özelliktir
- Planlamanın ötesinde sınırlı işbirliği ve proje yönetimi araçları
MarketMuse fiyatlandırması
- Ücretsiz: Ayda 10 sorgu için 0
- Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $
- Takım: 399 $/ay üç kullanıcı
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)
9. Frase
Frase, Google'da içeriğinizin sıralamasını iyileştirmenin en kolay ve en hızlı yolunu sunmak için akıllı AI kullandığını iddia ediyor. İçerik özetleri oluşturmak ve ardından içerik yazmak, optimize etmek ve analiz etmek için araçlar sağlar. Frase'nin içerik oluşturma araçları, AI şablonlarını kullanarak metni belirli ihtiyaçlara göre şekillendirir.
Frase'nin en iyi özellikleri
- Kolayca erişilebilen SEO analizi
- Basit rakip analiz araçları
- Güçlü içerik oluşturma yetenekleri
- Kullanıcı arayüzü iyi düşünülmüş ve sezgiseldir
Frase sınırlamaları
- Sınırlı anahtar kelime araştırma araçları
- Yaygın içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon eksikliği
- Proje yönetimi aracı yok
- İçerik özeti ve taslak süreci öğrenmesi zor olabilir
Frase fiyatlandırması
- Tekli: 14,99 $/ay kullanıcı başına, dört makale
- Temel: 44,99 $/ay kullanıcı başına, 30 makale
- Takım: 114,99 $/ay üç kullanıcı, sınırsız makale
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (275+ yorum)
- Capterra: 4,8 /5 (300'den fazla yorum)
10. WriterZen
WriterZen, arama motoru sıralamaları için optimize edilmiş, iş akışı odaklı bir web sitesi içerik oluşturma platformudur. AI metin oluşturma ve intihal kontrolü dahil olmak üzere konu keşfi, anahtar kelime sıralaması ve içerik düzenleme modülleri içerir.
WriterZen'in en iyi özellikleri
- Konu keşif aracı, birden fazla bağlantılı sayfa oluşturmaya yardımcı olmak için konu kümeleri oluşturur
- Anahtar kelime zorluk puanları da dahil olmak üzere kapsamlı anahtar kelime araştırma ve öneri aracı
- İçerik düzenleyici, rakip sitelerle ilgili verileri içerir
- Takım işbirliği araçları
WriterZen sınırlamaları
- Anahtar kelime aracının kullanıcı arayüzü bazı SEO stratejileri için hantal olabilir
- İçerik düzenleyici kullanıcı arayüzü kalabalık ve içerik fikirleri oluşturmak için zorlayıcıdır
- Bağlantı oluşturma ve geri bağlantı kontrolü gibi bazı SEO aracı özellikleri eksik
- SEO çabalarınızı etiketlemek için sınırlı proje yönetimi ve işbirliği araçları
WriterZen fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 23 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 89 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 219 $
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 399 $
WriterZen puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
AI SEO Araçlarını Projelerinize Entegre Etmeye Başlayın
Küçük SEO değişikliklerinin yer aldığı bir kontrol listesi üzerinden çalışmanın günleri artık geride kaldı. Anahtar kelimelerinizi başlıklara eklemek arama hacminizi veya organik trafiğinizi artırmayacak, bağlantı oluşturma için birine para ödemek de arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralara çıkmanızı sağlamayacaktır.
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