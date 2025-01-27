2025'in En İyi 10 AI SEO Yazılım Aracı

Tahminsel AI gelecekteki tarih kitaplarımızı yazdığında, 2024 yılını üretken yapay zekanın yaygınlaştığı ve insanların işlerinde kullanmaya başladığı yıl olarak işaretleyebilir.

Birçok kişi bu yeni yetenekleri en iyi şekilde nerede kullanacaklarını tartışırken, SEO uzmanları arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için AI SEO'yu kullanmaya hemen başladı.

Soru şu: Yüksek kaliteli içerik üretmek için en iyi AI SEO araçları hangileridir? Cevaplar bizde. Avantajları ve dezavantajları, fiyatları ve binlerce kullanıcının yorumları dahil olmak üzere en iyi 10 AI SEO aracına göz atalım.

Çoğu SEO aracı, Bing veya Google arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) daha üst sıralarda yer alma fırsatlarını belirlemek için zengin özelliklere sahiptir. Ancak bunların yapması gerekenler bununla sınırlı değildir.

AI destekli SEO araçlarının tablolara kattıkları şunlardır:

Makine öğrenimi, hangi içerik arama motoru algoritmalarının daha yüksek puan aldığını belirlemek için verileri ve metrikleri birden çok yinelemeyle inceler

İçeriğinizi "okuyan" ve ardından iyileştirme önerileri sunan doğal dil işleme (NLP)

SEO'yu hesaba katan, arama dostu içerik oluşturan AI metin üretimi

Arama motorlarında iyi sıralama elde edeceğiniz konuları bulmanıza yardımcı olacak AI destekli anahtar kelime araştırması

AI SEO araçları, tahminlere dayalı çalışmaları ortadan kaldırır ve bunların yerine bilgilendirici içerik fikirleri sunar. SEO görevlerinizi otomatikleştirir ve organik arama sonuçlarınızı iyileştirirken, dijital pazarlama stratejinizi destekleyen kaliteli içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

AI SEO araçları ararken şu özellikleri göz önünde bulundurun:

AI SEO araçlarının mevcut içerik oluşturma iş akışınız, verimliliğiniz ve proje yönetimi çözümlerinizle ne kadar iyi entegre olduğunu öğrenin

AI SEO araçlarının önerilerde bulunmak ve içerik oluşturmak için kullandığı veri kümeleri

SEO aracı, zaman alıcı ve tekrarlayan görevleri otomatikleştiriyor mu?

Platformun, zorlu bir öğrenme süreci veya deneme yanılma yönteminden kaçınmak için sizi süreç boyunca nasıl yönlendirdiğini öğrenin

AI SEO araçlarının işbirliğine dayalı bir çalışma ortamına uygun olup olmadığı

Kullanıcılar, içerik pazarlama çabalarına yardımcı olacak AI SEO araçlarına ihtiyaç duymazlar; mevcut iş akışlarına kolayca entegre olabilen verimli yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Listemizdeki AI araçlarının çoğu, ChatGPT'nin arkasındaki kütüphaneler olan OpenAI'nin aynı modellerini ve algoritmalarını kullanır.

Modellerin ve algoritmaların kullanıcılara nasıl sunulduğuna dikkat edin. AI'ya sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmez; asıl önemli olan platformun AI'yı nasıl kullandığıdır.

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

Birleşik ve esnek bir proje yönetimi ve işbirliği platformuna entegre edilmiş, SEO odaklı güçlü bir AI içerik oluşturma araçları setine sahip olmanız harika olmaz mıydı? ClickUp AI tam da bunu sunuyor.

Yapay zekadaki en son gelişmelerden yararlanan sürekli yükseltmelerin yanı sıra, içerik oluşturma ve proje yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi elde edeceksiniz. ClickUp AI'yı diğer AI SEO araçlarından ayıran özellik, SEO optimizasyonuyla sınırlı olmayan çeşitli departmanlar için uyarılarıdır.

Ancak, ClickUp, kısa oluşturma araçları, anahtar kelime araştırması, içerik optimizasyonu ve özetleme ve rakip analizi yoluyla takımların genel SEO stratejilerine yardımcı olacak özel komutlar içerir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güçlü bir hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi platformuna entegre AI SEO araçları

Okuyucunun arama amacını tahmin eden AI tarafından oluşturulan içerik için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanır

Kapsamlı bir metin yazma ve içerik optimizasyon araçları seti içinde doğrudan oluşturulmuş, SEO optimizasyonunun ihtiyaçlarını anlayan AI yazar

Öneriler ve bir SEO proje şablonu için SEO anahtar kelime araştırma aracı

Yapay zekayı daha verimli kullanmanızı sağlayan geniş SEO komutları kütüphanesi

Arama motoru optimizasyonunu pazarlama planınıza kolayca dahil edin

Diğer SEO araçları dahil olmak üzere sektörün önde gelen programlarıyla entegre olur

ClickUp sınırlamaları

Geleneksel SEO görevleri için başka SEO içerik araçları gerekebilir

Zaman içinde arama motoru performansını ve bağlantı oluşturmayı izlemek için sınırlı sayıda özel araç

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Surfer SEO

SurferSEO aracılığıyla

Surfer SEO, kendisini bir içerik zekası aracı olarak tanımlar. Organik trafiği artırmak ve markaları büyütmek için içerik stratejisi, oluşturma ve optimizasyonu tek bir araç setinde birleştirir. Platform, kullanıcıların içeriği özetlemesine, oluşturmasına ve optimize etmesine yardımcı olmak için en yeni üretken AI SEO araçlarına sahiptir.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Anahtar kelime yerleştirme ve içerik optimizasyonu çabaları için SEO stratejilerine odaklanmıştır

Güçlü arama motoru sonuç sayfası araçları

Arama motorlarında sıralamaya yardımcı olan AI içerik ve taslak oluşturucular

SEO stratejinizi iyileştirmek için AI tarafından oluşturulan görevler

Geleneksel SEO araçlarının eksiksiz paketi

Surfer SEO sınırlamaları

SEO'ya yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

SEO aracını daha etkili kullanmak için önceden tanımlanmış komutlar eksik

Bazı kullanıcılar, diğer SEO araçlarıyla karşılaştırıldığında anahtar kelime araştırma fonksiyonunun sınırlı olduğunu belirtmiştir

İşbirliği veya proje yönetimi için sınırlı araçlar

Surfer SEO fiyatlandırması

Lite: Bir kullanıcı için aylık 29 $

Temel: İki kullanıcı için aylık 89 ABD doları

Gelişmiş: Beş kullanıcı için aylık 179 $

Maksimum: 10 kullanıcı için aylık 299 $, tüm eklentiler dahil

Eklentiler için ek ücretler

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (375+ yorum)

3. WordLift

WordLift aracılığıyla

WordLift, yapay zeka ile desteklenen nispeten yeni bir SEO aracıdır. SEO'nun geleceği olduğunu iddia eden bu araç, AI özellikli özel bir bilgi grafiği aracıyla yapılandırılmış veriler üretir.

Diğer bir deyişle, WordLift, arama motorlarının taradığı HTML dosyasındaki meta açıklamalara metin ekler. Ayrıca, web sitenizin ziyaretçilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan içerik değişiklikleri önerir.

WordLift'in en iyi özellikleri

E-ticaret sitelerinin arama motorlarında daha iyi sıralanmasına yardımcı olmak için ayarlanmıştır

Daha yüksek organik trafik için arama motorları için yapılandırılmış veriler oluşturmaya odaklanır

Kullanıcıların içeriği daha iyi görüntülenebilmesi için düzenlemelerine yardımcı olur Google Alışveriş

Bu listede yer alan en iyi AI SEO araçlarından biri, çünkü sadece OpenAI değil, birden fazla AI platformu üzerine kurulmuştur

Çoğu çözümün sunduğu doğal dil işlemcisi özelliklerine ve üretken AI'ya ek olarak makine öğrenimini kullanır

Diğer AI SEO araçlarıyla karşılaştırmanıza yardımcı olacak ücretsiz deneme seçeneği sunar

WordLift sınırlamaları

Daha genel içerik oluşturma için yazma araçları eksik

Karmaşık siteleri birçok iç bağlantıyla birbirine bağlarken kurulum karmaşık hale gelebilir

Tüm yapılandırılmış veri türlerini desteklemez

WordPress dışındaki sitelere kolay entegrasyon eksikliği

WordLift fiyatlandırması

Başlangıç: ~63 $ ( 59 €)/ay, bir web sitesi için

Profesyonel: ~106 $ ( 99 €)/ay, iki web sitesi için

İş + E-ticaret: ~266 $ ( 249 €)/ay, beş web sitesi için

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WordLift puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

4. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, web sitesi metinleri, sosyal medya gönderileri ve blog makaleleri için yaratıcı ve özgün içerik üretmek üzere eğitilmiş bir AI motoruna sahip bir içerik oluşturma aracıdır. AI tarafından üretilen içerik sistemi, web sitesi sıralamalarını iyileştirirken şirketinizin marka sesini yansıtan içerik üretir.

Ayrıca Jasper, içerik önerileri oluşturmak için en iyi AI SEO aracıdır, böylece metinleriniz iş alanınıza ve hedef kitlenize özel olarak uyarlanır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

AI motoru, marka mesajlarını güçlendirmek için şirketin marka sesine göre eğitilebilir

Sosyal medya gönderilerinden kitaplara kadar kısa ve uzun formlu içerik oluşturmayı destekler

Girişler veya hikaye anlatımı gibi belirli içerik türleri üreten Copywriting Skills adlı tercihler sunar

Arama motoru optimizasyonu için SurferSEO ile entegre olur

25 farklı dilde AI yazımını destekler

Jasper sınırlamaları

Tam SEO yetenekleri için üçüncü taraf bir araç gerekir

Güçlü işbirliği veya proje yönetimi araçları yok

Yerleşik intihal denetleyicisi yok

Tekrarlayan içerik üretebilir

Jasper fiyatlandırması

7 Günlük Ücretsiz Deneme

Oluşturucu: Bir koltuk için aylık 49 $

Takımlar: Üç koltuk için aylık 125 ABD doları

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

İlgili Araçlar: Spinbot alternatifleri!

5. NitroPack

NitroPack aracılığıyla

NitroPack, web sitesinin hızını artırarak sitenin arama sıralamasını iyileştirir. Gelişmiş bir önbellekleme mekanizması ve görüntülerin yüklenmesini hızlandıran araçlar içerir. Ayrıca HTML, CSS ve JavaScript performansını iyileştirebilir ve WordPress, OpenCart, WooCommerce ve Magento web sitelerini destekler.

NitroPack'in en iyi özellikleri

Sayfa yükleme sürelerini sektör lideri hızlara indirir

WebP biçimine otomatik dönüştürme dahil kapsamlı görüntü optimizasyon araçları

Eklentiler, uygulamayı kolaylaştırır

Çoklu özelliklerle hız optimizasyonuna yaklaşım

NitroPack sınırlamaları

Yalnızca web sayfası yükleme hızını artırır, SEO'nun diğer yönleriyle ilgilenmez

Sınırlı sayıda web içerik yönetim sistemini destekler

Bazı eklentilerle uyumsuz

NitroPack fiyatlandırması

İş: Bir web sitesi için aylık 21 ABD doları

Büyüme: Bir web sitesi için aylık 51 ABD doları

Ölçek: Bir web sitesi için aylık 176 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

NitroPack puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Alli AI

Alli AI aracılığıyla

Alli AI, tek bir platformda optimizasyon, otomasyon ve dağıtım için bir çözüm sunar. Ajanslar, kurumsal müşteriler ve büyük e-ticaret siteleri için tasarlanmıştır.

Alli AI, siteye yazılım ekleyerek daha büyük web sitelerindeki kod ve içerik için öneriler sunar, sayfa içi SEO'yu etkinleştirir ve böylece gerçek zamanlı dağıtımı mümkün kılar. Yapay zeka, sitenizi sürekli olarak izler ve otomatik olarak iyileştirir.

Alli AI'nın en iyi özellikleri

Otomasyon kodu web sayfalarınıza gömülür

Kod değişikliklerini bir site genelinde veya tek tek sayfalara dağıtır

İçerik düzenleme, ayrı bir araçta değil, sayfada tamamlanır

Otomatik A/B testi ile site genelinde sayfa başlıklarını otomatik olarak oluşturun

Site hızı optimizasyonu dahil

Alli AI sınırlamaları

Optimizasyon önerileri, bunları yönetmek için araçlar olmadan çok zor olabilir

Bir sitenin analizi uzun zaman alabilir

Anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi gibi diğer SEO araçlarının sunduğu bazı anahtar özellikler eksiktir

Bazı öneriler SEO'yu iyileştirir, ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir

Alli AI fiyatlandırması

Danışman: 10 site ve kullanıcı için aylık 249 ABD doları

Ajans: 25 site ve kullanıcı için aylık 499 $

Kurumsal: Sınırsız site ve kullanıcı için aylık 999 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Alli AI puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

7. Byword

Via Byword

Byword, SEO makale oluşturmaya odaklanmış bir AI içerik oluşturucu. Kullanıcılar hedef anahtar kelimeleri girer ve yazım stilini belirler, gerisini program yapar. İçerik oluşturmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmaları kullanır.

Byword'un en iyi özellikleri

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak için optimize edilmiş bilgilendirici makaleler oluşturmak üzere tasarlanmıştır

Son teknoloji algoritmalar, çoğu AI algılayıcıyı atlatır

Dokuz dili destekler

Kullanıcıların bir yazım stili tanımlamasına olanak tanır

Arka plan işlemini destekler, aynı anda birden fazla makale oluşturur

Byword sınırlamaları

Kısa bir sosyal medya gönderisi oluşturmak, uzun bir makale yazmak kadar maliyetlidir

AI metin oluşturma dışında SEO için başka araç yok

Gerçeklere dayalı olmayan içerikler için iyi bir çözüm değildir

İşbirliği veya proje yönetimi araçları yok

Byword fiyatlandırması

Bir hikaye oluşturmak bir krediye mal olur.

Başlangıç: 25 kredi/ay için 99 $

Standart: 80 kredi/ay için 299 $

Ölçek: 300 kredi/ay için 999

Sınırsız: Sınırsız kredi için 2.499

Byword puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

8. MarketMuse

MarketMuse aracılığıyla

MarketMuse, içerik zekası ve SEO stratejisi yönetimi için bir dizi araç sunar. Tek tek sayfalara ve "içerik kümelerine" girdi sağlayarak, sayfa gruplarının içerik kalitesini ve konu otoritesini değerlendirir.

Kullanıcılar MarketMuse'u içerik planlamak, içeriği kümeler halinde gruplamak, rekabetçi içerik analizi yapmak, içerik özetlerini incelemek ve içeriği optimize etmek için kullanabilir.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

Kapsamlı SERP analizi

İçerik özeti oluşturucu, mevcut makalelerin arama kalitesini iyileştirmek veya yeni makaleler için rehberlik sağlamak amacıyla öneriler sunar

İçerik planlama araçları, önerilen değişikliklere öncelik vermenizi ve izleme yapmanızı sağlar

MarketMuse sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için uygulama zor olabilir

Zor öğrenme süreci

İçerik düzenleyici temel bir özelliktir

Planlamanın ötesinde sınırlı işbirliği ve proje yönetimi araçları

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 10 sorgu için 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $

Takım: 399 $/ay üç kullanıcı

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

9. Frase

Via Fr ase

Frase, Google'da içeriğinizin sıralamasını iyileştirmenin en kolay ve en hızlı yolunu sunmak için akıllı AI kullandığını iddia ediyor. İçerik özetleri oluşturmak ve ardından içerik yazmak, optimize etmek ve analiz etmek için araçlar sağlar. Frase'nin içerik oluşturma araçları, AI şablonlarını kullanarak metni belirli ihtiyaçlara göre şekillendirir.

Frase'nin en iyi özellikleri

Kolayca erişilebilen SEO analizi

Basit rakip analiz araçları

Güçlü içerik oluşturma yetenekleri

Kullanıcı arayüzü iyi düşünülmüş ve sezgiseldir

Frase sınırlamaları

Sınırlı anahtar kelime araştırma araçları

Yaygın içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon eksikliği

Proje yönetimi aracı yok

İçerik özeti ve taslak süreci öğrenmesi zor olabilir

Frase fiyatlandırması

Tekli: 14,99 $/ay kullanıcı başına, dört makale

Temel: 44,99 $/ay kullanıcı başına, 30 makale

Takım: 114,99 $/ay üç kullanıcı, sınırsız makale

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (275+ yorum)

Capterra: 4,8 /5 (300'den fazla yorum)

10. WriterZen

WriterZen aracılığıyla

WriterZen, arama motoru sıralamaları için optimize edilmiş, iş akışı odaklı bir web sitesi içerik oluşturma platformudur. AI metin oluşturma ve intihal kontrolü dahil olmak üzere konu keşfi, anahtar kelime sıralaması ve içerik düzenleme modülleri içerir.

WriterZen'in en iyi özellikleri

Konu keşif aracı, birden fazla bağlantılı sayfa oluşturmaya yardımcı olmak için konu kümeleri oluşturur

Anahtar kelime zorluk puanları da dahil olmak üzere kapsamlı anahtar kelime araştırma ve öneri aracı

İçerik düzenleyici, rakip sitelerle ilgili verileri içerir

Takım işbirliği araçları

WriterZen sınırlamaları

Anahtar kelime aracının kullanıcı arayüzü bazı SEO stratejileri için hantal olabilir

İçerik düzenleyici kullanıcı arayüzü kalabalık ve içerik fikirleri oluşturmak için zorlayıcıdır

Bağlantı oluşturma ve geri bağlantı kontrolü gibi bazı SEO aracı özellikleri eksik

SEO çabalarınızı etiketlemek için sınırlı proje yönetimi ve işbirliği araçları

WriterZen fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 23 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 89 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 219 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 399 $

WriterZen puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Küçük SEO değişikliklerinin yer aldığı bir kontrol listesi üzerinden çalışmanın günleri artık geride kaldı. Anahtar kelimelerinizi başlıklara eklemek arama hacminizi veya organik trafiğinizi artırmayacak, bağlantı oluşturma için birine para ödemek de arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralara çıkmanızı sağlamayacaktır.

İster bir blog yazarı, küçük işletme, küresel kurumsal şirket veya büyük bir pazarlama ajansı olun, ClickUp, üretiminizi hemen artırabilecek AI geliştirmelerine sahip kapsamlı bir verimlilik platformudur.

Sonsuz verimlilik ve işbirliği özelliklerine sahip en iyi AI SEO aracını istiyorsanız, ClickUp harika bir seçenektir. Diğer pazarlama araçlarınızla entegre olarak işlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapmanızı sağlarken, işbirliği ve proje yönetimini de mümkün kılar. ✍️

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