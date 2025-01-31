2025'in En İyi 10 Spinbot Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

İçerik oluşturmak için Spinbot'a mı güveniyorsunuz? Sizi suçlamıyoruz, sonuçta herkes ücretsiz şeyleri sever. Ancak bazı Spinbot alternatiflerini denemenin bir zararı yok.

Farklı bir şey denemek istiyorsanız, günümüz teknolojisi bize bir sürü yenilikçi seçenek sunuyor. Ve bunların çoğu yapay zekanın gücünü kullanıyor. Sonuç olarak, AI içerik oluşturma, günümüz iş dünyasında hızla popüler hale geldi. ?

Öyleyse, kelimelerin uçtuğu ve cümlelerin canlandığı bir olasılıklar manzarasında yolumuza devam edelim. Bugünün teknolojisinin sunduğu en iyi Spinbot alternatiflerinden özenle seçtiğimiz seçimimizi beğeneceğinizi umuyoruz.

Her biri kendi başına parlayan bir yıldızdır ve bunu kanıtlamak için özelliklerini, fiyat bilgilerini ve yorumlarını öne çıkardık.

Spinbot'a alternatif olarak nelere dikkat etmelisiniz?

Yüzlerce Spinbot alternatifi varken, en iyisini seçmek zaman alıcı olabilir. Ancak, her zaman olduğu gibi, hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. ?

İşte 2024'ün en iyi 10 Spinbot alternatifini belirlememize yardımcı olan bazı anahtar özellikler:

Doğruluk: Doğruluk ve kaliteyi sağlamak için doğal dil işleme (NLP) ve gramer denetleme özelliklerine sahip bir ürün arayın.

AI destekli: AI destekli bir şey seçin. AI destekli bir şey seçin. AI içerik oluşturma araçları en iyinin en iyisidir ve yeni veya mevcut içeriklerinizi, makalelerinizi veya bloglarınızı yeniden yazmak için bu güçlü teknolojiden kaçınmak için hiçbir neden yoktur

Uyumluluk: İş akışınızı geliştirmek için mevcut araçlarınız ve platformlarınızla entegre olan bir alternatif bulun.

Özelleştirme: Çıktıyı kontrol etmek ve markanız için doğru tonu oluşturmak için özelleştirme seçeneklerine sahip bir Spinbot alternatifi seçin. ?️

Çıktı kalitesi: Doğal okunan, anlamını koruyan, yüksek kaliteli ve tutarlı içerik üretebilen bir şey istiyorsunuz.

İtibar: Yeni iş araçlarının itibarını ve yorumlarını araştırarak, neye bulaştığınızı bildiğinizden emin olun.

Destek: İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler sunan bir alternatif isteyeceksiniz.

Kullanıcı dostu: Kullanıcı dostu bir arayüz, sezgisel kontroller ve ayrıntılı öğreticiler, verimliliğinizi en üst düzeyde tutmak için olmazsa olmazlardır.

Uygun maliyetli: Yapay zeka aracının ücretsiz sürümü her zaman bir artıdır, ancak bu listede yer alan uygun fiyatlı Spinbot alternatiflerine de göz atmaktan çekinmeyin

Kullanabileceğiniz en iyi 10 Spinbot alternatifi

AI içerik oluşturucuların ve makale yeniden yazma spinner'larının göz kamaştırıcı dünyasına girmeye hazır olun. Öyleyse, daha fazla uzatmadan, 2024'ün en iyi Spinbot alternatiflerinden oluşan yıldızlarla dolu bu listeyi gururla sunuyoruz.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp'ın listemizin en üstünde yer alması hiç de şaşırtıcı değil. Ve sayısız ödülümüzle, bunun (sadece) önyargılı olduğumuz için olmadığını gururla söyleyebiliriz. Örneğin, ClickUp, G2'de 2024'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılımı seçildi!

Oh, ve benzersiz bir AI'yı piyasaya sürdüğümüzden bahsetmiş miydik?

ClickUp, sadece bir makale yeniden yazma aracı olmadığı için en iyi Spinbot alternatifidir! Bunun yerine, ClickUp AI Yazma Asistanı, benzersiz makaleler, e-postalar, özetler, eylem planları ve daha fazlasını oluşturmak için yüzlerce el yapımı ve araştırma destekli AI komut istemini kullanır.

Makaleleri döndürmek ve benzersiz içerik elde etmeyi ummak yerine, ClickUp yazma aracı AI destekli teknolojiyi kullanarak sıfırdan yeni içerik oluşturur. Saniyeler içinde orijinal içerik oluşturmanıza yardımcı olacak cep boyutunda bir içerik yazarı olması gibidir! ?

ClickUp algoritmaları, SEO sorunlarını önlemeye yardımcı olmak için Copyscape gibi intihal denetleyicilerle testi geçecek kaliteli içerik oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Sonuçta, arama motorları benzersizliği tercih eder ve en iyi makale başlıklarına ve SEO'ya sahip olsanız bile, döndürülmüş içeriği buna göre cezalandırabilir.

İçerik oluşturmanın yanı sıra, ClickUp, proje yöneticilerini ve takım liderlerini heyecanlandıracak bir dizi diğer değerli özelliğe erişim sağlar! Pazarlama takvimlerinden iş akışı yönetimine kadar, ClickUp her şeyi yapar. Kapsamlı entegrasyonlarımız, tüm işlerinizi tek bir kullanımı kolay gösterge paneline toplamanıza yardımcı olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Yeniden ifade etme, yeniden yazma ve insan tarafından okunabilir metinlerden daha fazlasını istiyorsanız ClickUp'ı denemeye değer. Beğenmezseniz, 30 günlük para iade garantimizden yararlanabilirsiniz. Kısacası, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Toolbar, tek bir tıklama ile yazınızı kolayca geliştirmenizi sağlar ?

Proje yönetimi için tamamen optimize edilmiş ilk rol tabanlı AI aracıdır

WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom ve Zendesk dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegre olur

ClickUp AI farklı dilleri tanıyabilir ve aynı dilde içerik oluşturabilir. Ayrıca, İngilizce ClickUp platformu aktif olarak birçok dile çevrilmekte olup, İspanyolca sürümü halihazırda mevcuttur

100'den fazla AI yazma aracıyla mükemmel işlevsellik

Takımınızın Mac sürümü, Windows sürümü, uygulama ve Chrome uzantısı arasından seçim yapmasına olanak tanır

Erişilebilir premium planlar sadece 5 $/aydan başlar

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, ClickUp'ın çoğu özelliğini içerir

? Belgeler, sosyal medya şablonları proje plan şablonları , Beyaz Tahtalar, Sohbet, yerel zaman takibi, 7/24 destek ve proje yönetimi için 15'ten fazla özel görünüm dahil olmak üzere yüzlerce başka özelliğe erişim elde edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir ( ücretsiz demolar ve eğitimlerle kolayca çözülebilir)

ClickUp AI ücretsiz sürümde dahil değildir (ancak sınırlı ücretsiz deneme erişimi yakında sunulacaktır)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

2. Hypotenuse AI

hypotenuse AI aracılığıyla

Hypotenuse AI, iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir içerik oluşturucu. Hedef kitlesi sosyal medya, ürün açıklamaları, e-ticaret açılış sayfaları ve metin yazımı projeleri olmakla birlikte, blog yazarları ve okunabilir içeriğe erişmesi gereken herkes için de kullanışlıdır.

Makale yazmanın yanı sıra, Hypotenuse AI, içeriğinizi zenginleştirmek ve izleyicilerinizin ilgisini çekmek için anahtar kelimelerinizi çarpıcı görüntülere dönüştürebilir. Ayrıca, metin parçalarını (sınırlı kelime sayısıyla) döndürme aracına yapıştırmanıza ve kısa, özlü tanıtım metinleri almanıza olanak tanıyan bir özetleme özelliği de içerir.

The

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

E-ticaret kullanım durumları için özel olarak tasarlanmıştır — mağazanızı zenginleştirmek için içeriği toplu olarak döndürün

İçerik yazarlarının işlerini kolaylaştırmak için tek cümlere dayalı makale taslakları oluşturur

Basit bir API kullanın veya Shopify verilerini içe aktarın, ürün bilgilerini gönderin ve ürün açıklamalarını alın ?

Yedi günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Hypotenuse AI sınırlamaları

Premium fiyatlandırma planları bazı kullanıcılar için çok pahalı olabilir

Bazı incelemeler, diğer metin yazma araçları kullanılarak tamamen yeniden yazılması gereken okunamayan içerik olduğunu bildiriyor

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (<5 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

3. Spin Rewriter

spin Rewriter aracılığıyla

Spin Rewriter, yerleşik bir eş anlamlılar sözlüğü gibi fonksiyon gören metin paraphrasing AI'ya sahip, yüksek hacimli bir makale döndürme aracıdır. Bu web tabanlı makale döndürme uygulaması, yapıştırılan bir makaleyi yüzlerce döndürülmüş makaleye dönüştürmek için sağlam bir paraphrasing aracına sahiptir.

Bu makale döndürme aracı, girdiğiniz içeriği anlamak için çığır açan taklit doğal dil (ENL) Semantik Döndürme Teknolojisini kullanır. Yapıştırılan her kelimenin anlamını çıkarır ve bir düğmeye tıklayarak insan tarafından okunabilir içerik oluşturmak için eşanlamlılar kullanır. ✨

Spin Rewriter'ın en iyi özellikleri

Yapıştırılan tek bir makaleden 1.000'e kadar varyasyon oluşturun

Bir düğmeye tıklayarak her makaleye telif hakkı olmayan resimler ekleyin

En popüler beş makale yeniden yazma spintax biçimini destekler ve bir dilbilgisi denetleyicisi sağlar

Ayrıntılı video eğitimleri

Büyük isimlerin AI SEO araçlarıyla entegrasyon

Bulut tabanlı teknoloji tüm cihazlarda ve platformlarda çalışır

Spin Rewriter sınırlamaları:

Makale döndürme için ücretsiz sürüm yoktur, ancak beş günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Şu anda sınırlı müşteri yorumları

Spin Rewriter fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 47 $

Yıllık: Kullanıcı başına yıllık 197 $

Ömür boyu: 497 $ tek seferlik ödeme

Spin Rewriter puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

4. WordAi

wordAi aracılığıyla

WordAi, cümleleri ve paragrafları yeni içeriklere yeniden yazmak için tasarlanmış AI tabanlı bir makale döndürücüdür. Bu programın AI'sı, kullanılan her eşanlamlının belirli bir cümlede anlamlı olmasını sağlamak için kelimeler ve bunların diğerleriyle nasıl etkileşime girdiğini ayırt eder.

WordAi, her cümleyi tamamen yeniden yazarak bir insan içerik yazarı tarafından üretilebileceklerle karşılaştırılabilir makaleler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ChatGPT gibi programlar tarafından oluşturulan AI içeriğini daha insan benzeri bir üsluba kavuşturmak için yeniden yazabilir.

WordAi'nin en iyi özellikleri

Satış takımları ve e-ticaret işleri için optimize edilmiştir

Gelişmiş tahmine dayalı analiz kullanarak yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan makaleler üretir

Dilbilgisi kontrolü özelliği, içeriği yayınlamadan önce mevcut içeriği üslup ve hatalar açısından taramanızı sağlar

AI seçenekleri, cümleleri bölmenize, kaliteyi artırmanıza ve fikirleri gerektiği gibi farklı şekilde tanımlamanıza olanak tanır

Makale döndürücü için üç günlük ücretsiz deneme

WordAi sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok, ancak üç günlük ücretsiz deneme sürümü var

Bazı incelemeler, bu alıntı aracında intihal sorunları ve arama sonuçlarında yinelenen içerik cezaları olduğunu bildiriyor

WordAi fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 57 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 27 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (10+ yorum)

5. Writesonic

via Writesonic

Writesonic, içerik yazımı ve görüntü oluşturma için bir AI platformudur. SEO için optimize edilmiş blog gönderileri, reklamlar, sosyal medya güncellemeleri, e-ticaret ürün açıklamaları ve pazarlama e-postalarının planlama, yazma, düzenleme ve yayınlama süreçlerini basitleştiren araçlara sahiptir.

Bu makale döndürme aracı, herkesin içindeki yetenekli yazarı ilham vermek ve bir düğmeye tıklayarak yüksek kaliteli içerik oluşturmak ve yeniden yazmak için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, ChatGPT uzantısı olarak çalışır ve kapsamlı GPT veri kümeleri üzerinde eğitilmiştir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Writesonic AI Yazma Asistanı ile fikir önerileri ve içerik oluşturun

Makalelerinizi okuyucular için daha yararlı hale getirmek ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almak için güvenilir alıntılar bulun

AI Writing Assistant yazılımı , sizin ve takım üyelerinizin güvendiği tüm cihazlarda çalışır

Stil düzenleyici ve yeniden ifade etme aracı özelliği, döndürülen içeriğin daha doğal ve markanız için daha uygun olmasını sağlar

AI kullanarak profesyonel biyografiler ve sosyal medya başlıkları oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Ücretsiz plan yok, ancak 10.000 kelimelik ücretsiz deneme sürümü var

Bazı incelemeler, aylık kelime sayısı sınırlamaları nedeniyle kredilere ekstra para harcandığını bildiriyor

Writesonic fiyatlandırması

Artıları: Kullanıcı başına aylık 12,76 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.500+ yorum)

6. QuillBot

quillBot aracılığıyla

QuillBot, yazmanın mekanik yönlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir dizi araç sağlayan bir AI platformudur. Birincil fonksiyonu bir makale döndürücü olmakla birlikte, kullanıcı tarafından oluşturulan girdileri genişletmek için "ortak yazar" olarak da hizmet edebilir.

Bu web tabanlı paraphrasing aracı, blog içeriği, pazarlama e-postaları ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olacak bir dizi işlevselliğe sahiptir. Bonus olarak, bu listede (ClickUp dışında) ücretsiz bir plana sahip tek araçlardan biridir! ?

QuillBot'un en iyi özellikleri

Yazma araçları, orijinal yazınızı başka kelimelerle ifade etmenize, özetlemenize, çevirmenize, intihal kontrolü yapmanıza ve genişletmenize olanak tanır

Dilbilgisi araçları arasında dilbilgisi denetleyicisi, düzeltici, yazım denetleyicisi, noktalama denetleyicisi ve kompozisyon denetleyicisi bulunur

Alıntı araçları, içeriğinizi daha güvenilir hale getirmek için APA ve MLA alıntıları oluşturabilir

Paraphrasing aracı için ücretsiz plan mevcuttur

QuillBot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz planda özelliklere sınırlı erişimle ilgili sorunlar bildiriyor

Pencere değiştirme gerektirir ve bazen teknik sorunlar ortaya çıkarır

QuillBot fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Takım: Özel fiyatlandırma mevcuttur

QuillBot puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Bu QuillBot alternatiflerini deneyin!

7. Copy. ai

Copy.ai, takımların, blog yazarlarının ve sosyal medya yöneticilerinin daha hızlı metinler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir paragraf yeniden yazma ve içerik oluşturma aracıdır. Ayrıca, düşünce liderliği oluşturmak ve müşterilerle güven inşa etmek, işinizin etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Pro plan ile, bu AI yazma aracını ihtiyaçlarınıza göre insan benzeri okunabilir içerik oluşturmak için özelleştirebilirsiniz. Bu, ürün açıklamaları oluştururken veya hissedarlar için marka yönetim stratejinizi özetlerken size yardımcı olduğu için en iyi Spinbot alternatiflerinden biridir.

Copy. ai en iyi özellikler

Bir düğme tıklamasıyla Instagram başlıkları, pazarlama e-postaları ve paragraflar oluşturun

29 farklı dilde içerik oluşturun

İstifa mektubu oluşturucu, SEO başlık oluşturucu, paragraf döndürücü, makale yeniden yazıcı ve parafrazlama aracı dahil 90'dan fazla yazma aracına erişin

AI tarafından oluşturulan fikirler ve ana hatlarla benzersiz içeriğinize ilham verin

İçeriğinizi kullanıcılar ve arama motorları için daha güvenilir hale getirmek için alıntılar bulun

Ücretsiz plan mevcuttur

Copy. ai sınırlamaları

Pro planı sizi beş kullanıcıyla sınırlar — ek kullanıcılar için Enterprise fiyat planına yükseltmeniz gerekir

Ücretsiz plan, en yeni makale yeniden yazma özelliklerine veya farklı dillere erişim sağlamaz

Bazı kullanıcılar, içeriğin yanlış ve gramer açısından hatalı olduğunu bildirmiştir

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 36 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

8. Chimp Rewriter

chimp Rewriter aracılığıyla

Chimp Rewriter, NLP kullanarak hızlı bir şekilde içerik oluşturan AI tabanlı bir makale yeniden yazma yazılımıdır. Yazılım ayrıca, AI algoritmalarını kullanarak yeniden yazmak için makaleler aramanıza olanak tanır, böylece içeriğiniz için mevcut görüntüleri ve videoları alabilirsiniz.

AI yazılımı, makaleleri yeniden üretmek için dili, sözdizimini ve nesri tanımak üzere programlanmış en iyi Spinbot alternatiflerinden biridir. Yeni kelimeler ve dil yapısı kullanılırken orijinal anlamın bozulmaması için her türlü çaba gösterilir. Ve tüm bunları bir düğmeye basarak, makaleleri saniyeler içinde döndürerek yapar.

Chimp Rewriter'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz bir AI deneyimi için ChatGPT API ile entegrasyon

Büyük içerik oluşturma uygulamalarıyla entegrasyon

Makaleleri döndürür ve eksiksiz bir içerik deneyimi için mevcut görüntüleri ve videoları entegre eder

WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon ve SEO Content Machine gibi SEO araçlarıyla birlikte çalışarak içeriğinizin arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olur

Chimp Rewriter sınırlamaları

Sınırlı sayıda yorum ve müşteri geri bildirimi mevcuttur

Ücretsiz plan yok, ancak 14 günlük ücretsiz deneme sürümü var

Chimp Rewriter fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 15 $

Yıllık: Kullanıcı başına yıllık 99 $

Chimp Rewriter puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Article Forge

via Article Forge

Article Forge, bir dakikadan daha kısa sürede yüksek kaliteli içerik üretmek için tasarlanmış bir AI yazma programıdır. Bu araç, Google'ın kullandığı derin öğrenme modellerinde eğitilmiştir.

Bu AI platformu ayrıca makaleleri döndürebilir ve içeriğinizi SEO için optimize ederek arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanıza ve web sitenize daha fazla trafik çekmenize yardımcı olabilir. Pazarlama e-postalarına, blog içeriğine veya açılış sayfalarına ihtiyacınız olsun, hepsi SEO kurallarına göre oluşturulur.

Article Forge'un en iyi özellikleri

Anahtar kelimelere göre içerik oluşturur

E-ticaret işleri ve satış takımları için optimize edilmiştir

Her makale, yinelenen ve intihal içeriklerin oluşumunu azaltmak için sıfırdan AI tarafından oluşturulmuştur

SEO AutoPilot, değerli geri bağlantılar içeren Web 2.0 blogları oluşturur

WordAi entegrasyonu ile mevcut SEO içeriğini yeniden ifade edin

Beş günlük ücretsiz deneme

Article Forge sınırlamaları

Daha yüksek aylık kelime sayısı sınırları için fiyat artışı gerekir

Çıktı uzunluğu 1.500 kelime ile sınırlıdır, bu da bazı kullanıcıların ihtiyaç duydukları blog gönderilerini ve makaleleri oluşturmalarını engeller

Bazı kullanıcılar gramer, intihal ve teknik hatalarla ilgili sorunlar bildirmiştir

Article Forge fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına 25.000 kelime için aylık 13 ABD doları

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Article Forge puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4/5 (<10 yorum)

10. GrowthBar

growthBar aracılığıyla

GrowthBar, neredeyse her konu hakkında optimize edilmiş blog yazıları yazmak için üretken AI ve NLP kullanan SEO odaklı bir yazma aracıdır. Ayrıca, yazılım, içeriğinizin arama motorlarında görünür kalmasına yardımcı olmak için kelime sayısı, iç bağlantılar ve gizli semantik indeksleme anahtar kelimeleri için SEO önerileri sunar.

Bu kullanışlı AI'yı satış e-postaları, haber bültenleri, basın bültenleri, ürün açıklamaları, blog gönderileri ve sosyal medya güncellemeleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ve bir takımla çalışıyorsanız, birkaç üyeyi GrowthBar'a davet ederek ortak çabalarınızda size katılmalarını sağlayabilirsiniz!

GrowthBar'ın en iyi özellikleri

İşbirliği araçları, takımınızı SEO tarafından oluşturulan içeriği kolayca oluşturmaya davet etmenizi sağlar

GrowthBar AI Draft Builder, iki dakikadan kısa bir sürede taslaktan blog yazısına dönüştürür

Daha iyi ve daha yaratıcı içerikler için 7 milyar anahtar kelime önerisinden yararlanın

Ürün açıklamaları , basın bültenleri ve pazarlama e-postaları oluşturmak için birden fazla AI özelliğini kullanın

AI oluşturucuyu markanızın sesiyle yazacak şekilde özelleştirin

Beş günlük ücretsiz deneme

GrowthBar sınırlamaları

Premium fiyatlar küçük işletmeler ve büyük takımlar için çok yüksek olabilir

Bazı kullanıcılar gramer ve cümle yapısı ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Kullanıcı sınırlamaları, orta ve büyük takımlar için çok kısıtlayıcı olabilir

GrowthBar fiyatlandırması

Standart: 79 $/ay (iki kullanıcı sınırı)

Pro: 139 $/ay (beş kullanıcı sınırı)

Ajans: 249 $/ay (10 kullanıcı sınırı)

Takım: Demo ve fiyatlandırma için iletişime geçin

GrowthBar puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (30+ yorum)

Capterra: 5/5 (<10 yorum)

Yazımlarınızda devrim yaratmaya hazır mısınız?

Ne bekliyorsunuz? Bu AI destekli Spinbot alternatifleri, içeriğinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Sıfırdan AI tarafından oluşturulan içerik arıyorsanız veya mevcut makaleleri daha hızlı bir şekilde döndürmenin bir yolunu arıyorsanız, bu araçlar işinizde devrim yaratacak ve önemli işler için daha fazla zaman kazanmanızı sağlayacaktır. (Happy hour, var mı?)

İçerik oluşturmaktan çok daha fazlasını yapan ClickUp ile başlamanızı öneririz. İş akışınızı optimize edecek, projelerinizi planlayacak ve son teslim tarihlerinizi kısa sürede aşacaksınız! ?

İnanın bize, tüm uygulamalarınızı tek bir sezgisel, işbirliğine dayalı çalışma alanına merkezleştirene kadar hayatınızı yaşamamış sayılırsınız. ClickUp uygulamasını bugün indirin.