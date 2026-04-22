10 ClickUp Yetenek Hareketliliği Stratejisi Şablonu

Yeni bir rol için işe alım yapmak, çoğu zaman yanınızdaki masaya bakmak kadar basittir. Yine de çoğu kuruluş, büyüme fırsatlarının eksikliği nedeniyle en iyi çalışanlarını kaybeder.

Daha da kötüsü, yetenekler önlerinde net bir yol göremediklerinde başka yerlere yönelirler.

Çalışan kaybını önlemek için yeteneklerin görünürlüğünü artırmanın bir yoluna ihtiyacınız var. ClickUp' taki bu 10 yetenek hareketliliği stratejisi şablonu, mevcut yetkinlikleri denetlemenize ve iç başvuruları standartlaştırmanıza yardımcı olur.

Bunları kullanarak rollerı şirket içinde daha hızlı doldurun. Bu, dışarıdan işe alım ihtiyacını azaltır ve çalışanların şirkette kalma oranını artırır.

En İyi Yetenek Hareketliliği Stratejisi Şablonlarına Genel Bakış

Yetenek Mobilitesi Stratejisi Şablonu Nedir?

Yetenek hareketliliği stratejisi şablonu, çalışanların becerilerini izlemeye yarayan bir araçtır. Kariyer yollarını planlamanıza ve açık roller için şirket içi adayları belirlemenize yardımcı olur.

Bu şablonlar, özellikle şirket içindeki personel hareketliliğine odaklanmaktadır. Bu şablonlar, çalışanları becerilerine göre fırsatlarla eşleştirmenize olanak tanır. Bu da becerileri, yetkinlikleri ve yedekleme planlarını net kariyer yollarına yerleştirmenize yardımcı olur. Böylece, etkili bir işe alım süreci için daha net şirket içi iş ilanları oluşturursunuz.

Parçalı elektronik tablolar yerine, kuruluşunuzun toplu becerilerini içeren tek bir veritabanı oluştururlar.

Bonus: Bu şablonları dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp ile birleştirerek haftada 4 saat zaman kazanın. ClickUp, sohbetlerinizi, belgelerinizi, görevlerinizi ve hedeflerinizi bağlam farkındalıklı bir AI alandaki alanında bir araya getirir. Bu ekosistemdeki verileriniz gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece yetenek avcılığı ve kariyer planlaması daha kolay hale gelir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolar üzerinden alınan önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp ile bu konuda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbetlerden, görev yorumlarından, belgelerden ve e-postalardan görevler oluşturun!

Şirket içi hareketliliği artırmak için 10 yetenek hareketliliği stratejisi şablonu

Aşağıdaki şablonların her birini, acil bir sorunu çözmek için tek tek kullanabilirsiniz. Ya da bunları ClickUp'ta birleştirerek birbiriyle bağlantılı bir yetenek yönetim sistemi oluşturabilirsiniz.

1. ClickUp'ın Beceri Eşleştirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Beceri Eşleştirme Şablonu ile tüm kuruluşunuzdaki çalışanların becerilerini, yeterlilik seviyelerini ve beceri eksikliklerini kataloglayın

Takımınızın becerilerini bilmeden işe alım veya büyüme planlaması yapamazsınız. Bu görünürlük olmadığında kararlar belirsiz hale gelir. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu, takımınızın güçlü yönlerini ve eksikliklerini net bir görünümle görmenizi sağlar.

Bu, paylaşılan bir beceri veritabanı gibi çalışır. Özgeçmişlerin ötesine geçin ve hem teknik hem de sosyal becerileri tek bir yerde toplayın.

Yeterlilikleri değerlendirebilir, rollerı karşılaştırabilir ve kimin daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede terfiler, rol değişiklikleri ve eğitim planlarını yönetmek çok daha kolay hale gelir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Roller için anahtar becerileri listeleyin, böylece takımınızın başarılı olması için neye ihtiyacı olduğunu bilirsiniz

ClickUp Tablo görünümü kullanarak takımlar arasındaki beceri düzeylerini karşılaştırın, uzmanları ve eksiklikleri tespit edin

ClickUp Özel Alanları ile performans özelliklerini izleyerek verilerin tutarlılığını sağlayın

Çalışanların eksik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak görevler atayın

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: İşe alım, eğitim ve şirket içi gelişimi planlamak için net, veriye dayalı bir yöntem arayan İK takımları ve yöneticiler.

💡Profesyonel İpucu: Beceri verileriniz ClickUp'a aktarıldıktan sonra, doğru kişiyi bulmak için manuel olarak arama yapmanıza gerek kalmaz. ClickUp Brain ve Enterprise AI Search özelliğini kullanarak şu tür sorular sorabilirsiniz: "Pazarlama departmanında kimler ileri düzeyde Python becerisine sahip ve şu anda %50 kapasiteyle çalışıyor?"

"Son denetimimize göre Satış takımındaki en önemli üç beceri eksikliğini özetleyin." ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve Özel Alanlarınızı tarayarak bir rol için en uygun iç adayı saniyeler içinde ortaya çıkarır. Beceri eşleştirme şablonunuzu aranabilir bir dizin haline getirir. Dışarıdaki iş ilanlarına bakmak zorunda kalmadan potansiyel halefleri belirleyin.

2. ClickUp'ın Yetenek Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yetenek Matrisi Şablonu ile her pozisyon için gerekli yetkinlikleri mevcut çalışanların becerileriyle karşılaştırın

Takımınızın becerilerini bilmek yararlıdır, ancak yeterli değildir. Bu becerilerin genel yetkinlik haritasına nasıl uyduğunu da görmeniz gerekir. ClickUp Yetkinlik Matrisi Şablonu ile bu daha kolaydır.

Bu, çalışanları rol gereklilikleriyle karşılaştırmak için net ve görsel bir yol sunar. Özgeçmişleri tek tek incelemek yerine, yetkinlikleri yan yana görebilirsiniz. Bu da işe alım, terfi ve eğitim kararlarını çok daha kolay hale getirir.

Bu şablon, takımınızı da sürece dahil eder. Herkes rolleri inceleyebilir ve yorum yapabilir. Bu sayede takımlar, her rolün gereklilikleri konusunda aynı fikirde olur.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

ClickUp Beyaz Tahtalarında anahtar becerileri haritalandırın, böylece rol gereksinimlerini ve çalışanların güçlü yönlerini tek bir yerden karşılaştırabilirsiniz

Takım genelindeki eksiklikleri erken tespit edin ve eğitimleri zamanında planlayın

İşe alım veya beceri geliştirme için ClickUp görevleri oluşturarak içgörülerinizi eyleme dönüştürün

Daha iyi kararlar almak için yorumlar ve notlar kullanarak işe alım yöneticileriyle işbirliği yapın

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Becerileri değerlendirmek ve yetenek kararları almak için net, görsel bir yöntem arayan işe alım takımları ve bölüm yöneticileri.

🔎Biliyor muydunuz? Çalışanların yalnızca %33'ü, kuruluşlarının iç kariyer gelişimi için net bir sürece sahip olduğunu söylüyor. Açıkça görülüyor ki, bir politikaya sahip olmakla bunu uygulamak için gerekli araçlara sahip olmak iki farklı şeydir.

3. ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kariyer Yolu Şablonu ile büyüme fırsatlarının görünürlüğünü ve uygulanabilirliğini artırın

Çalışanlarınız, şirketinizde bir gelecek göremezlerse ayrılacaktır. Onları elde tutmak için ClickUp Kariyer Yolu Şablonunu kullanın. Bu şablon, takımınıza ileriye dönük net bir yol sunar.

Çalışanlara bir rolden diğerine geçmek için nelerin gerekli olduğunu gösterin. Her adımda gerekli becerileri, dönüm noktalarını ve hedefleri tanımlayın. Ayrıca yatay geçişleri de gösterebilirsiniz, böylece büyüme sadece terfilerle sınırlı kalmaz.

Bu, kariyer planlamasını sürekli bir konuşma haline getirir. Hem yöneticiler hem de çalışanlar, durum değiştikçe ilerlemeyi güncelleyebilir ve hedefleri ayarlayabilir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Çalışanların büyüme seçeneklerini keşfedebilmesi için ClickUp Beyaz Tahtasında farklı kariyer yollarını haritalandırın

Tanımlanmış beceri ve performans hedefleriyle net terfi kriterleri belirleyin

Hem yöneticiler hem de çalışanların güncelleyebileceği paylaşılan ClickUp dönüm noktaları ile ilerlemeyi takip edin

Paylaşılan ClickUp Belgelerinde rol beklentilerini ve sorumluluklarını özetleyin

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Yapılandırılmış kariyer gelişim planlarıyla çalışan bağlılığını artırmak isteyen İK liderleri ve yöneticileri.

🔎Biliyor muydunuz? Yöneticilerin yüksek performanslı çalışanları kendi takımlarında tutmak için aktif olarak saklamaları anlamına gelen "yönetici istifçiliği", hareketliliği sınırlar. ClickUp gibi şeffaf bir izleme sistemi, yetenekleri herkes için görünür kılar.

4. ClickUp'ın Çalışan Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu ile büyüme için kişiselleştirilmiş bir yol haritası oluşturun

Bir çalışanın nereye gitmek istediğini öğrendikten sonra, bir sonraki adım onu oraya ulaştırmaktır. Bir plan olmadan, ilerleme belirsiz ve yavaş hissedilir. ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu ile bu belirsizliği ortadan kaldırın.

Kişisel hedefleri iş ihtiyaçlarıyla eşleştiren gelişim planları oluşturun. Her çalışana, tanımlanmış adımları içeren net bir yol haritası sunun.

Böylelikle gelişim süreci görünürlük ve tutarlılık kazanır. Kimse gözden kaçmaz ve her plan yolunda ilerler. Aynı zamanda, İK ekibi tüm takımın ilerlemesini tek bir yerden izleyebilir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Uzun vadeli hedefleri ClickUp dönüm noktalarına bölün, böylece ilerleme net ve ulaşılabilir hale gelsin

Mevcut becerileri rol gereklilikleriyle karşılaştırarak eksiklikleri belirleyin

Eğitim, görev veya mentorluk atamalarını, sorumlu kişileri ve zaman çizelgelerini net bir şekilde belirleyin

Planların aktif ve güncel kalması için ClickUp Otomasyonlarını kurarak check-in hatırlatıcıları gönderin

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Çalışanların gelişimini desteklemek isteyen İK takımları ve yöneticiler.

Profesyonel İpucu: Becerileri harita yapmak için ClickUp Süper Ajanlarını kullanın Super Agents'ı akıllı İK asistanlarınız olarak düşünün. Bir ajana, çalışanın geçmiş projelerine bakmasını ve hangi yeni rollere hazır olduğunu anında önermesini öğretebilirsiniz. Dosyaları tek tek incelemek yerine, ajandan gerçek iş geçmişine göre bir rol için en uygun kişiyi bulmasını isteyin. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve harika bir iç adayı asla kaçırmamanızı garanti eder. Hazır Öğrenme ve Gelişim Ajanları paketinden seçim yapın !

Günlük görevlerinizde Süper Ajanları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin:

5. ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitim Matrisi Şablonunu kullanarak eğitim çabalarınızı yetenek hareketliliği hedeflerinizle uyumlu hale getirin

Şirketinizdeki çalışan eğitimi dağınık ve belirsiz mi? Bunun nedeni, eğitim ile kariyer geliştirme planları arasında net bir bağlantı olmaması olabilir. Bazı çalışanlar kurslara katılırken, diğerleri katılmıyor ve bu durumdan kaynaklanan boşluklar hala devam ediyor.

ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu bunu basitleştirir. Kimin eğitim aldığını, kimin öğrenim sürecinde olduğunu ve kimin tekrar eğitime ihtiyacı olduğunu tek bir yerden görebilirsiniz. Bu, yöneticilere takımın hazırlık durumuna ilişkin net bir görünüm sunar. Bir takımın yeni bir proje veya görev değişikliği için gerekli becerilere sahip olup olmadığını hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

ClickUp Özel Alanları ile beceri seviyelerini izleyerek yüksek performans gösteren çalışanları ve eksiklikleri tespit edin

Çalışanların daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirleyin

Özel Durumlar özelliğini kullanarak net etiketlerle eğitim durumunu izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile eğitimin etkisini ölçün ve neyin işe yaradığını görün

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Eğitim ve beceri hazırlığını organize bir şekilde yönetmek isteyen L&D takımları ve operasyon liderleri.

🔎Biliyor muydunuz? Çalışanların yalnızca yaklaşık %45'i, yeni beceriler kazanmak için işverenlerin sunduğu eğitimlerden yararlanıyor. Bu durum, öğrenme ve gelişim konusunda dağınık bir yaklaşıma yol açıyor. Eğitim bütçeleri harcanmasına rağmen beceri eksiklikleri devam ediyor.

6. ClickUp'ın Yetenek Devir Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yetenek Mobilitesi Şablonu ile en kritik pozisyonlarınız için yetenek mobilitesini yönetin

Yedekleme planı olmadan anahtar bir lideri kaybetmek işlerinizi aksatabilir. ClickUp Yedekleme Planı Şablonu, önceden plan yapmanıza ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Bunu kullanarak kritik roller için gelecekteki adayları belirleyin. Potansiyel halefleri, becerilerini ve gelişmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu izleyin. Bu, takımınızı her türlü değişime hazır tutar.

Rol ayrıntılarını, geçiş planlarını ve gelişim adımlarını tek bir yerde tutar. Zamanı geldiğinde, görev devri sorunsuz ve iyi planlanmış bir şekilde gerçekleşir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Anahtar rollerı belirleyin ve bu rollere yükselebilecek çalışanları izleyin

Adayların hazırlık durumunu rolin gereklilikleriyle karşılaştırın

Boşlukları doldurmak için bir liderlik geliştirme planı hazırlayın

Pano Görünümü'nü kullanarak anahtar rollere öncelik verin, böylece bunları ilk olarak doldurun

Geçiş adımlarını ClickUp İç İçe Alt Görevlere bölerek daha sorunsuz bir devir teslim süreci sağlayın

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Liderlik sürekliliğini planlayan İK liderleri ve yöneticiler.

🧠Eğlenceli Bilgiler: "Terfi" kelimesi, "ilerlemek" anlamına gelen Latince "Promovere" kelimesinden türemiştir. Tarihsel olarak, bu kelime maaş zammı anlamına gelmiyordu. Bir askerin liderlik yapabilmesi için cepheye gönderilmesi anlamına geliyordu. Mobilite stratejisi, bunun modern sürümüdür. Doğru kişilerin iş kollarınızın başında olmasını sağlar.

7. ClickUp'ın İç İşe Alım Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İç İşe Alım Formu Şablonu ile engelleri ortadan kaldırın ve iç başvuru sürecini standartlaştırın

Şirket içi bir role başvurmak kafa karıştırıcı geliyorsa, çalışanlar denemeyi bile istemeyecektir. Bu da, güçlü şirket içi yetenekleri kaçırdığınız anlamına gelir. ClickUp Şirket İçi İşe Alım Formu şablonu, bunu önlemeye yardımcı olur.

Şablon, çalışanların yeni rollere başvurmasını kolaylaştırır. Ayrıca adaylar hakkında tüm doğru bilgilere sahip olmanızı sağlar. Her başvuru aynı biçimi izler, böylece inceleme ve karşılaştırma daha kolay hale gelir.

Ayrıca, arka planda işlerin düzenli kalmasını sağlar. Başvurular net adımlardan geçer ve adaylar sürekli bilgilendirilir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Özel Durumlar ile işe alım döngüsü boyunca her adayın ilerlemesini izleyin

Board View ile farklı iç takım üyelerini yan yana karşılaştırın

ClickUp formlarını kullanarak başvuruları kolaylaştırın ve gerekli tüm ayrıntıları kaydedin

ClickUp'ın e-posta entegrasyonu ile başvuru sahiplerine otomatik güncellemeler gönderin

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: İç işe alım süreçlerini tutarlı bir şekilde ve sorunsuz bir şekilde yönetmek isteyen İK takımları ve şirket içi işe alım uzmanları.

8. ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu ile şirket içinde yer değiştiren tüm çalışanlar için sorunsuz bir geçiş süreci sağlayın

Şirket içinde yeni bir role geçmek yine de bir uyum süreci gerektirir. Net bir plan olmadan çalışanlar kendilerini kaybolmuş hissedebilir. Bu durum onların işlerini yavaşlatır ve özgüvenlerini etkiler.

ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu, bu geçiş süreçlerini yeni işe alınan bir çalışanın ilk günü kadar sorunsuz hale getirir. Ayrıca çalışanların, yöneticilerin ve ekip arkadaşlarının aynı sayfada kalmasını sağlar.

Çalışanlara ilk günden itibaren ihtiyaç duydukları bağlamı, araçları ve desteği sağlayın. Bu, onların daha hızlı uyum sağlamasına ve daha erken katkı vermeye başlamasına yardımcı olur. Her şey düzenli ve takip etmesi kolay kalır.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: İç geçişlerin sorunsuz ve başarılı olmasını isteyen İK takımları ve yöneticiler.

9. ClickUp'tan İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile mobilite programlarınızın görünürlüklerini ve anlaşılırlıklarını sağlayın

Çalışanlar şirket içi fırsatlardan haberdar olmazlarsa, bu fırsatları değerlendiremezler. Zamanla bu durum, çalışanların şirket dışında kariyer fırsatları aramasına yol açar.

Bunu önlemek için bir iç iletişim stratejisi oluşturun. Bunun için ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonunu kullanabilirsiniz.

Pozisyonlar, eğitimler ve kariyer programlarıyla ilgili güncellemelerin ne zaman ve nasıl paylaşılacağını planlayın. Doğru kişilerin doğru zamanda doğru mesajı aldığından emin olun. Bu, herkesin bilgilendirilmesini ve katılımını sağlar.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

İç iletişim için net hedefler belirleyin ve sonuçları izleyin

Görevleri tek bir yerden düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Haber bültenlerinin, Slack güncellemelerinin ve genel toplantı sunumlarının zamanında yapılmasını sağlayın

Eylem planınızı ClickUp Docs'ta paylaşarak, çalışanlara mobilite politikaları konusunda güvenilir ve tek bir bilgi kaynağı sunun

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: Büyüme fırsatlarını tutarlı bir şekilde tanıtmak isteyen iç iletişim sorumluları ve İK direktörleri.

10. Hızlı Başlangıç: ClickUp'tan İnsan Kaynakları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hızlı Başlangıç: İnsan Kaynakları Şablonu ile tüm yetenek hareketliliği faaliyetlerinizi barındıracak temel bir çalışma alanı oluşturun

İK işleriniz farklı araçlara dağılmışsa, işler hızla karmaşıklaşır. Veriler silolarda kalır ve genel durumu görmek zorlaşır. ClickUp Hızlı Başlangıç: İnsan Kaynakları Şablonu ideal bir çözümdür.

Bu şablon, çalışanların tüm yolculuğunu yönetmenize yardımcı olur. İşe alımdan oryantasyona ve gelişime kadar her şey tek bir Çalışma Alanı’nda bulunur. Bu sayede ilerlemeyi izlemek ve bir çalışanın deneyiminin farklı aşamalarını birbirine bağlamak daha kolay hale gelir.

Sistemleri sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmadığı için zaman da kazanırsınız.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Özel Durumlar ile iç işe alım ve adayların ilerleyişini izleyin

Politikaları ve kılavuzları tek bir merkezi ve erişimi kolay alanda saklayın

ClickUp Otomasyonları ile değerlendirme ve terfi hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Tüm çalışan verilerini düzenli tutun, böylece doğru kişileri hızlıca bulabilirsiniz

🧑‍💻 İdeal kullanım alanı: İnsan kaynakları operasyonları için basit, hepsi bir arada bir sistem isteyen İK takımları ve büyümekte olan şirketler.

Yetenek hareketliliği için bu şablonları en iyi şekilde nasıl uygulayabilirsiniz?

Bir şablon, ancak iyi bir planınız varsa işe yarar. Açık pozisyonları izlemekten öteye yapmak için bu araçları günlük işlerinizin bir parçası haline getirmelisiniz. Bu, içeriden büyüyen güçlü bir takım oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu en iyi uygulamalar, ClickUp şablonlarınızın başarıya ulaşmasını sağlar:

Beceri verileri: Öncelikle, takımınızın neler yapabileceğini ve bunları ne kadar iyi yaptığını belirleyin. Ardından, gelecekteki rollerine yönelik net yollar oluşturun

Noktaları birleştirin: Verileri birbirine bağlayın. Verileri birbirine bağlayın. ClickUp İlişkiler özelliğini kullanarak bir kişinin becerilerini büyük iş hedefleriyle ilişkilendirin

Görünür fırsatlar: Çalışanların yeni roller bulmasını kolaylaştırın. Tek bir basit form kullanarak her takım üyesinin yeni iş ilanlarına eşit şansla erişmesini sağlayın

Yöneticileri güçlendirin: Bölüm yöneticilerini, bire bir görüşmelerde dürüst kariyer konuşmaları yapmak için bu araçları kullanmaları konusunda eğitin

İlerlemeyi takip edin: Şirket içi pozisyon doldurma oranları ve terfi sonrası çalışan tutma gibi Şirket içi pozisyon doldurma oranları ve terfi sonrası çalışan tutma gibi iş gücü KPI'larını izleyin. ClickUp gösterge panelleri bunu kolaylaştırır

Sık sık güncelleyin: Yetenek verilerinizi üç ayda bir denetlemek ve yenilemek için Yetenek verilerinizi üç ayda bir denetlemek ve yenilemek için Yineleyen Görevler planlayın. Bu, beceri listenizin her zaman güncel olmasını sağlar

Başarıları gösterin: Yeni rollere geçen çalışanların hikayelerini paylaşın. Bu, herkesin şirket içinde büyüme şansı olduğunu görmesine yardımcı olur

ISTG'de öğretmenlik yapan Cristian Carreño, ClickUp'ı değerlendirdi:

“Birkaç yıl önce, çalıştığım eğitim kurumunda ClickUp'ı hayata geçirdik çünkü organizasyondaki süreçleri iyileştirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 150 çalışanı olan bir şirkette, çalışanların ne yaptığını bilmek ve ilerlemeyi ölçmek çok karmaşıktı; ClickUp'ı kullanarak bunu başardık.”

ClickUp ile Yetenek Mobilite Programınızı Oluşturun

Yetenek hareketliliği strateji şablonları, iç yetenek geliştirmeye yardımcı olur. Bu şablonlar, becerileri ve kariyer yollarını verimli bir şekilde izlemenizi ve iç işe alımları yönetmenizi sağlar. Bu sayede en iyi performans gösteren çalışanlarınızı elde tutabilir ve dışarıdan işe alım için daha az harcama yapabilirsiniz.

ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanı, tüm çabalarınızı tek bir yerde toplar. Profesyonel gelişimi doğrudan performans ve becerilerle ilişkilendirir. Böylece sadece en yetenekli çalışanları çekip elde tutmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı sonuçlar elde edersiniz.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'nda yetenek hareketliliği programınızı oluşturun.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yetenek hareketliliği stratejisi ile yedekleme planı arasındaki fark nedir?

Yetenek hareketliliği stratejisi, terfiler, yatay geçişler ve proje atamaları dahil olmak üzere tüm iç hareketler için kapsamlı bir plandır. Halefiyet planı ise yalnızca kritik liderlik rolleri için yedeklerin hazırlanmasına odaklanır.

Yetenek hareketliliği şablonları, küçük takımlar ve kurumsal organizasyonlar için nasıl çalışır?

Küçük takımlar, beceri haritalama ve kariyer konuşmaları gibi temel faaliyetlere odaklanmak için bu şablonların basitleştirilmiş sürümlerini kullanabilir. Büyük kurumsal işletmeler ise yedekleme planlaması, uyumluluk ve küresel mobiliteyi yönetmek için tam pakete ihtiyaç duyacaktır.

Birden fazla yetenek hareketliliği şablonunu tek bir programda birleştirebilir miyim?

Evet, en büyük fayda bunları birbirine bağlamaktan gelir. ClickUp'ta İlişkiler özelliğini kullanarak şablonlar arasındaki verileri birbirine bağlayabilir ve böylece tek bir sistem oluşturabilirsiniz. Beceri verileri, gelişim planlarına yön verir; bu planlar da yedekleme ve iç işe alım ş Akışlarınıza dahil edilir.

Beceri verilerini ve gelişim planlarını üç ayda bir, yedekleme planlarını altı ayda bir ve kariyer yolu çerçevelerini yıllık olarak gözden geçirmelisiniz. Ancak, yeniden yapılandırma gibi herhangi bir büyük organizasyonel değişiklik, derhal bir gözden geçirmeyi tetiklemelidir.