Liderlik Gelişim Planı Nasıl Oluşturulur?

Bazıları iyi liderliğin kişinin doğasında olduğunu söylerken, diğerleri iyi liderliğin deneyimle kazanıldığını savunur. "İdeal lider"in ne olduğu konusunda evrensel bir fikir birliği olmasa da, iyi liderlik becerilerinin öğrenilebileceği açıktır.

Evet, zaman, çaba ve sabır gerektirir, ancak iyi bir lider iz bırakabilir. Uzmanlık alanınızda lider olmak veya liderlik becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, bilinçli ve iyi yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemek çok önemlidir.

Bu, kapsamlı liderlik geliştirme planları oluşturmayı içerir ve bu makalede bu konuya derinlemesine gireceğiz.

Başlayalım. 👇

Liderlik Gelişimini Anlamak

Liderlik gelişimi, bir organizasyon içindeki insanların beceri ve yeteneklerini geliştirerek değişimi yönlendirmelerini ve takımları ve insanları yönetmeye hazır hale getirmelerini sağlayan süreçtir.

Bu, kişinin becerilerini geliştirmek ve liderlik niteliklerini ve yetkinliğini geliştirmek amacıyla eğitim, mentorluk ve öğrenme gibi faaliyetleri içerir.

McKinsey'in son sayısında " Gelişen kuruluşlar için yeni bir çağda yeni liderlik" başlıklı makalesinde belirttiği gibi, günümüzde etkili liderlik şunları içerir

Sadece kâr peşinde koşmanın ötesine geçerek, tüm paydaşlar için etki yaratmaya odaklanan vizyoner bir lider olmak

Kıtlık yaratarak rekabete karşı planlama yapmak, bolluk zihniyetine sahip bir mimar olarak yeni değer yaratmak

Çalışanlarınıza otoriteyle komut vermek ve onlarla işbirliği yapmaya kadar genişletmek — takımınızı güçlendirmek için katalizör görevi görmek

Profesyonelliğin ötesine geçin ve kendinize ve başkalarına gerçek insanlar gibi davranın

Liderlik gelişimi, bu nedenle, daha fazla etki yaratmayı öğrenmek, kendiniz, takımınız ve kuruluşunuz için değer yaratmak, takımınızın büyümesinde katalizör görevi görmek ve en önemlisi, birlikte çalıştığınız insanlarda insan faktörünü tanımakla ilgilidir. Ayrıca size şu konularda da yardımcı olur:

Daha iyi iletişim geliştirin: Takım üyelerine söz hakkı vermek, yeni fikirlere açık bir iş kültürünü teşvik eder ve yanlış anlaşılmaları önler

Motivasyon ve verimlilik artışı: Takımınızın tüm gücüyle çalışması için motivasyonunu artırarak verimliliği artırın

Uzun vadeli hedefler belirleyin, bu hedeflere ulaşın ve bir vizyon geliştirin: Çalışanlar arasında odaklanma ve bağlılık ile uzun vadeli hedeflerin yayılmasına yardımcı olun

Liderlik ve yönetim: aralarındaki farklar nelerdir?

Liderlik ve yönetim genellikle eşanlamlı olarak kabul edilir, ancak bunlar aynı şey değildir. Birçok büyük yönetici aynı zamanda büyük liderlerdir, ancak bu her zaman geçerli değildir.

Yönetimin temel hedefi, görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır. Bu, takımınız için önceliklerin ayarlanması, performansın değerlendirilmesi, takım üyelerinin seçimi ve daha fazlası hakkında kararlar almayı içerir.

Öte yandan liderlik, koçluğa benzer. Bir lider, takımın moralini yüksek tutmak, belirli bir yön belirlemek ve tüm takım üyelerini daha iyi sürümleri olmaları için yetiştirmekle sorumludur.

Liderlik, olayların insani yönünü görür. Başkalarını etkilemeye, motive etmeye ve organizasyonun başarısına gönülden katkıda bulunmalarını sağlamaya odaklanır. Bazı insani unsurları göz önünde bulundurmakla birlikte, yönetim her zaman liderlik kadar bireysel ve takım gelişimine odaklanmaz.

Örneğin, bir teknoloji şirketinde çalışan Jane ve Alex adlı iki kişiyi ele alalım. Proje yöneticisi olarak Jane, kısa vadeli hedeflere odaklanarak takımın teslim tarihlerine uymasını ve bütçeyi aşmamasını sağlar.

Bu arada, takım lideri Alex, yenilikçiliği ve kişisel gelişimi teşvik ederek, her çalışanın uzun vadeli başarısını sağlayan işbirliğine dayalı bir ortam yaratır. Jane görevleri yönetir; Alex insanları yönetir.

Liderlik Gelişim Planı Oluşturma Süreci

İyi bir lider olmak, kişiliğinize, güçlü ve zayıf yönlerinize özel olarak hazırlanmış etkili bir liderlik geliştirme planı oluşturmakla başlar.

Liderlik geliştirme planı, lider olarak gelişmenize yardımcı olacak yeni beceri ve bilgilerle donatmak için belirli adımları özetler.

Kuruluşunuz, büyümeniz için bir liderlik geliştirme planı oluşturma girişiminde bulunabilir, ancak bu planın tek mimarı da siz olabilirsiniz. İşte, büyümenize ve gelişmenize yardımcı olacak başarılı bir liderlik geliştirme planı oluşturmak için adım adım bir kılavuz.

Adım 1: Mevcut mesleki becerilerinizi değerlendirin

Liderlik geliştirme programınız, güçlü ve zayıf yönlerinizi ve iş alışkanlıklarınızı belirlemekle başlamalıdır. Bu, kişisel ve mesleki gelişim için üzerinde çalışabileceğiniz alanları anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kendinizi geliştirmek için, zayıf yönlerinizi ve zorlandığınız alanları veya becerileri fark eden açık bir zihinle derin ve kapsamlı bir öz değerlendirme yapın.

Bu, iyi bir lider olma yolunda karşılaşabileceğiniz tuzakları fark etmenize yardımcı olacaktır.

Kendinizi gerçekten anlamanın en iyi yollarından bazıları şunlardır:

SWOT analizi yapın: Güçlü ve zayıf yönlerinizi, büyüme fırsatlarınızı ve tehditleri ölçen SWOT çerçevesini kullanarak kendinizi analiz edin. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır: Güçlü Yönler: Rolünüzde etkili olmanızı sağlayan temel yetkinliklerinizi, becerilerinizi ve özelliklerinizi belirleyin Zayıf Yönler: Beceri eksikliğinizin olduğu veya gelişmeniz gereken alanları belirleyin Fırsatlar: Alanınızda trendleri, ağ oluşturma fırsatlarını ve büyüme alanlarını araştırın Tehditler: İlerlemenizi engelleyebilecek sektördeki değişiklikler gibi dış faktörleri değerlendirin

Güçlü yönler: Rolünüzde etkili olmanızı sağlayan temel yetkinliklerinizi, becerilerinizi ve özelliklerinizi belirleyin

Zayıf yönler: Beceri eksikliğinizin veya gelişime ihtiyaç duyduğunuz alanları kabul edin

Fırsatlar: Alanınızda trendleri, ağ oluşturma fırsatlarını ve büyüme alanlarını araştırın

Tehditler: Sektördeki değişiklikler gibi ilerlemenizi engelleyebilecek dış faktörleri göz önünde bulundurun

Günlük tutma: Günlük ve haftalık ilerlemenizi, iş deneyimlerinizi ve engelleri belgelemek için bir günlük tutun. Etkileşimlerinizi, kararlarınızı ve sonuçlarınızı düşünerek acil dikkat gerektiren kalıpları arayın

Kişisel geri bildirim isteme: İş performansınızı daha iyi anlamak için iş arkadaşlarınıza ulaşın ve güçlü yönleriniz ve gelişebileceğiniz alanlar hakkında dürüst geri bildirim isteyin. Ayrıca, yöneticilerinizden ve amirlerinizden ayrıntılı değerlendirmeler isteyin. Bu geri bildirimleri, becerilerinizi geliştirmek ve zayıf yönlerinizi gidermek için eyleme geçirilebilir adımlar atarak kendini yansıtma ve büyüme fırsatı olarak kullanın

Güçlü yönler: Rolünüzde etkili olmanızı sağlayan temel yetkinliklerinizi, becerilerinizi ve özelliklerinizi belirleyin

Zayıf yönler: Beceri eksikliğinizin veya gelişmeniz gereken alanları kabul edin

Fırsatlar: Alanınızda trendleri, ağ oluşturma fırsatlarını ve büyüme alanlarını araştırın

Tehditler: Sektördeki değişiklikler gibi ilerlemenizi engelleyebilecek dış faktörleri göz önünde bulundurun

💡 Profesyonel ipucu: Öz değerlendirmeye büyüme zihniyetiyle yaklaşın, zorlukları başarısızlık olarak değil, iyileştirme fırsatları olarak görün. Geri bildirimleri alçakgönüllülük ve minnettarlıkla karşılayın.

Adım 2: Liderlik başarısı için ulaşılabilir hedefler belirleyin

Başarılı bir liderlik geliştirme planı, ulaşılabilir hedeflerden oluşmalıdır.

Liderlik hedefleri, kısa veya uzun vadeli, iyi tanımlanmış hedeflerdir ve ne yapılması gerektiği konusunda yön ve netlik sağlayarak liderlik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Liderlik geliştirme hedefleriniz, önümüzdeki altı ay içinde beş kitap okumak, meditasyon yaparak ve önümüzdeki birkaç ay boyunca daha iyi dinleyerek duygusal zekanızı geliştirmek veya ofisinizin yakınındaki ağ oluşturma etkinliklerine daha aktif olarak katılmak olabilir.

Uygulanabilir hedefler belirlemek her zaman kolay değildir. Ancak herkesin zahmetsizce hedeflerini belirlemesinin kolay bir yolu vardır. Bu, Bernstein'ın PACE modelidir ve şu kelimelerin baş harflerinden oluşur:

Bir liderlik hedefi seçin: Birden fazla hedefe ulaşmaya çalışmak yerine, tek bir hedef seçip ona doğru ilerlemek daha kolaydır. Nasıl başlayacağınız konusunda kararsızsanız, iş arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Ya da patronunuza gidip "Bu pozisyonda performansımı nasıl artırabilirim ve takım üyesi olarak daha olumlu katkılar sağlayabilirim?" diye sorun. Bir liderin hedefi, diğerlerini daha etkili bir şekilde etkilemek olduğundan, nasıl daha iyi olabileceğiniz konusunda diğer insanlarla konuşmanız gerekecektir

Başkalarına hedef hakkında bilgi verin: Bir hedef belirledikten sonra, bunu size en yakın kişilerle paylaşın. Bu size üç önemli fayda sağlar: Hedeflerinize ulaşma konusunda sorumluluğunuzu artırır Profesyonel ilişkilerinizi geliştirir ve güven oluşturur Seçtiğiniz hedefler hakkında değerli geri bildirimler alırsınız

Hedeflerinize ulaşma konusunda sorumluluğu artırır

Profesyonel ilişkilerinizi geliştirir ve güven oluşturur

Seçtiğiniz hedefler hakkında değerli geri bildirimler sağlar

Hedeflerinize ulaşma konusunda hesap verebilirliği artırır

Profesyonel ilişkilerinizi geliştirir ve güven oluşturur

Seçtiğiniz hedefler hakkında değerli geri bildirimler sağlar

Harvard Business School profesörleri tarafından yapılan araştırmalar, tavsiye istemenin olumlu bir izlenim bıraktığını göstermektedir. Hedefleriniz hakkında ne kadar şeffaf olursanız, diğerleri de sizden geri bildirim istemek konusunda o kadar rahat hissedecektir.

Fikirleri toplayın: Sadece fikirlerinizi paylaşmak yeterli değildir. İyileştirme için uygulanabilir fikirler toplamalısınız. Ancak bu konuda dikkatli olmalısınız. İş arkadaşlarınıza sadece "Nasıl iyileştirebilirim?" diye sormayın

Bu durum onları sık sık zor durumda bırakır ve iyi fikirler üretmelerini engeller. Ayrıca, istemeden sizi kırmaktan da çekinebilirler. Bu nedenle, fikirlerini formüle etmeleri ve size geri dönmeleri için onlara yeterli zaman tanıyın

Geri bildirim toplayın: Hedeflerinizi belirledikten, fikirleri topladıktan ve üzerinde çalışmaya başladıktan sonra, ilerlemeniz hakkında geri bildirim isteme zamanı gelmiştir. Geri bildirim istemeden önce, anlamlı bir ilerleme kaydetmek için yeterli zaman ayırın. Bunun yerine, hedefinizi paylaştığınız kişilerle sürekli iletişim halinde olun ve ilerlemenizi izleyin

💡 Profesyonel ipucu: Net ve belirgin liderlik hedefleri belirleyin, sorumluluk ve geri bildirim için bunları iş arkadaşlarınızla paylaşın ve ilerlemenizi sürekli olarak izleyin. Unutmayın, netlik ve iletişim, liderlik başarısı için etkili hedef belirlemenin temel unsurlarıdır.

Liderlik gelişimi hedeflerinizin de SMART olduğundan emin olun: Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı.

Örneğin, "İletişim becerilerimi geliştirmek istiyorum" demek yerine, "Bir atölye çalışmasına katılarak ve önümüzdeki üç ay boyunca iki haftada bir sunum yaparak halka açık konuşma becerilerimi geliştirmek istiyorum" deyin. Bu, hedefinize ulaşmak için tam olarak nasıl başlayacağınız konusunda daha net bir fikir verir.

Adım 3: Liderlik gelişiminde mentorluğun rolü

Bir mentor, kişisel gelişiminiz için rehberlik, destek ve değerli bilgiler sağlar ve sürekli bir plan olan liderlik geliştirme planınızda size yardımcı olur. Bir mentorun sahip olduğu en değerli şey deneyimdir. İyi bir mentor, mentilerinin büyümesi ve başarılı olması için bilgi ve uzmanlığını paylaşır.

Mükemmelleşmek istediğiniz alanda uzman bir mentor veya bilgi lideri edinmeye odaklanın. Mentorlar ayrıca ağ oluşturma fırsatlarına erişim sağlar ve mentilere yeni deneyimler sunar. Mentorlar, büyümenizden sizi sorumlu tutarak ilerlemenizi sağlar.

💡 Profesyonel ipucu: Çalıştığınız ortamda bir mentor bulamıyorsanız, interneti kullanın. LinkedIn gibi sosyal ağ platformlarında arama filtrelerini kullanarak aradığınız uzmanlık ve geçmişe sahip kişileri bulun.

Amerikan Yönetim Derneği (AMA) gibi meslek kuruluşları veya sektörlere özgü organizasyonlar tarafından sunulan mentorluk programlarını araştırın.

Adım 4: Liderlik eğitim programlarına katılın

Liderlik eğitimi, liderlik becerilerinizi ve özgüveninizi artırmayı amaçlayan kişiselleştirilmiş koçluk içerir.

Liderlik geliştirme programları genellikle belirli liderlik becerilerini geliştirmek için atölye çalışmaları, seminerler, koçluk oturumları ve pratik alıştırmalar içerir.

Kariyerinizin ortasında veya son aşamasında olmanız fark etmez, liderlik geliştirme programına katılmak için asla geç değildir.

Beceri öğrenmenin yanı sıra, sizi destekleyen ve kariyer gelişiminiz için fikirlerini paylaşmaya hazır olan profesörler ve sınıf arkadaşlarınızla bağlantı kuracaksınız.

Ve elbette, eğitim oturumları size aşağıdaki gibi liderlik temellerini sağlam bir şekilde kavramanızı sağlayacaktır:

İletişim becerileri

Duygusal zeka

Değişim yönetimi

Karar verme

Takım çalışması oluşturma

Ve daha fazlası

Hedeflerinize uygun olduklarından emin olmak için, potansiyel eğitmenlerinizi ve kursları iyice araştırmayı unutmayın.

💡 Profesyonel ipucu: Yeterli zamanınız yok ama yine de liderlik geliştirme programlarına katılmak mı istiyorsunuz? Coursera, liderliğin çeşitli yönlerinde mükemmelleşmenize yardımcı olacak harika çevrimiçi kurslar sunuyor.

Harvard Business School'un sunduğu çevrimiçi Liderlik ve Yönetim kursu, profesyoneller arasında büyük popülerlik kazanmıştır.

Adım 5: Sosyal becerilerinizi geliştirin

Yumuşak beceriler, dinleme, başkalarının bakış açılarını anlama ve zorlu müzakereleri yönetme gibi kişiliğin küçük yönlerini içerir.

İletişim, empati, uyum sağlama ve problem çözme gibi yumuşak beceriler, liderlerin takımları etkili bir şekilde yönetmelerine, güçlü ilişkiler kurmalarına, diğerlerini ilhamlandırmalarına ve zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanır.

Bu beceriler, nihayetinde hem bireysel hem de kurumsal başarıyı artırır.

Yumuşak becerilerinizi nasıl geliştirirsiniz? İşte bazı ipuçları:

aktif dinlemeyi uygulayın Proje lideri olarak tam olarak katılım göstererek, sözlerinizi netleştirerek ve geri bildirim sağlayarakuygulayın

Göz teması kurarak, açık vücut dili kullanarak ve ses tonunuza dikkat ederek sözsüz iletişimi geliştirin

Diğer insanların bakış açılarını anlayarak, açık uçlu sorular sorarak, duyguları kabul ederek ve destek sunarak empati geliştirin

Yumuşak becerilerinizi günlük etkileşimlerinizde uygulayarak ve çeşitli durumları simüle etmek için rol oyunları oynayarak düzenli olarak pratik yapın

Liderlik Stilleri ve Stratejileri

Takım arkadaşlarınızı yönetme tarzınız, iş arkadaşlarınızın aklındaki ile farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar genel olarak liderlik stilleri altında toplanabilir.

Liderler, takipçilerini etkilemek, motive etmek ve yönlendirmek için bu davranışsal yaklaşımları kullanır. Liderlik tarzınız, planları nasıl hayata geçirdiğinizi ve hedeflere nasıl ulaştığınızı şekillendirirken, aynı zamanda takımınızın refahını ve memnuniyetini sağlar ve paydaşların beklentilerini karşılar.

Daniel Coleman'ın Harvard Business Review dergisinde yayınlanan bir makalesinde alıntılanan bir araştırmada, farklı liderlik davranışlarının kârlılık üzerindeki etkisini anlamak için 3.000'den fazla orta düzey yönetici incelenmiştir. Bir yöneticinin liderlik tarzı tek başına bir şirketin kârlılığının %30'unu etkileyebilir.

Öyleyse, iş dünyasında en popüler liderlik tarzlarından bazılarını inceleyelim. Bunları anlamak, liderlerin iş yapabileceği farklı yolları ortaya çıkarır.

1. Demokratik liderlik

Lider, takımın görüşlerine göre kararlar alır. Son kararı verme yetkisi liderdedir, ancak her üyenin görüşü önemlidir ve etkiye sahiptir.

Demokratik liderlik, kapsayıcılık, işbirliği, yatay iletişim, takım üyelerine yetki verme, güven oluşturma ve empatiye odaklanır. İşe yarar çünkü tüm katılımcıları iş süreçlerine katılmaya, fikirlerini paylaşmaya ve kişisel gelişimlerini beslemeye teşvik eder.

Yeni bir uygulama geliştiren bir proje takımında olduğunuzu ve proje yöneticiniz Emma'nın demokratik liderlik kullandığını hayal edin. Her hafta, herkesin fikir ve görüşlerinin dinlendiği beyin fırtınası oturumları düzenlenir. Uygulamanın ana özelliklerine karar verirken Emma, herkesin oy kullanmasını sağlar. Bu sayede, sizin görüşleriniz önem kazanır ve takım daha fazla yatırım yapmış ve başarılı olma motivasyonu hisseder. Demokratik liderliğin özü budur.

Ancak bu tarzın kendine özgü zorlukları da vardır. Herkesin aynı fikirde olması çok zaman alabilir. Ayrıca, herkesin zor kararları verecek uzmanlığa sahip olmaması karar alma sürecini yavaşlatabilir.

2. Otokratik liderlik

Demokratik liderliğin tam tersi olan otokratik liderlik, takımın geri bildirimleri olmadan kararlar almak veya takımın katkılarını göz ardı etmek anlamına gelir.

Merkezi güç, dikey iletişim kanalları, minimum tartışma ve genel olarak geri bildirim ve eleştiriden kaçınma etrafında döner.

Bu iş tarzını günlük operasyonlarınızda benimsemenizi önermiyoruz, çünkü bu tarz, sindirme, mikro yönetim ve lider bağımlılığı ile karakterizedir. Ancak, bu tarz acil durumlarda veya yönetim değişiklikleri sırasında özellikle yararlı olabilir.

Örneğin, şu senaryoyu düşünün: Aniden inanılmaz derecede sıkı bir teslim tarihi ile karşı karşıya kalıyorsunuz ve üst yönetim bu tarihe uymakta kararlı. Uzun tartışmalar veya kademeli iyileştirmeler için zaman yok. Bu, otokratik liderliğin gerçekten üstün olduğu kritik bir durumdur.

Liderlik stratejilerini mutlak bir güçle uygulamak, hızlı ve en uygun kararları almak ve işleri yolunda ve zamanında tutmak için elinden geleni yapmakla ilgilidir.

3. Laissez-faire liderlik

Lasissez-faire, "bırakın yapsınlar" anlamına gelir. Bu liderlik tarzı, çalışanlarınıza özgürlük tanıyarak, durum gerektirmedikçe işlerine karışmamayı içerir.

Çalışanları kararlarından sorumlu kılar ve en iyisini yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için teşvik eder. Anahtar özellikleri arasında sınırlı yönlendirme, minimum müdahale, yüksek özerklik, güven ve yetkilendirme sayılabilir.

Bu liderlik felsefesi, yeni kurulan şirketler gibi genç organizasyonlarda en iyi şekilde işler. Liderler çalışanlarına tamamen güvenir ve çalışma arzusu içselleşir. Çalışanlar kendilerini değerli hisseder ve işlerinin kredisini alabilirler.

Bu stratejinin bazı zorlukları arasında sınırlı takım gelişimi, deneyimsiz takım üyeleri için çok sayıda zorluk ve karışıklığa yol açan belirsiz roller sayılabilir.

4. Stratejik liderlik

Bu liderlik tarzı, şirketin temel faaliyetleri ile büyüme fırsatları arasında bir orta yol bulmayı amaçlar. Lider, takım arkadaşları için sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmaya ve bunu korumaya öncelik verirken, önemli yönetici kararlarını almaktan sorumludur.

Bu tarz, anahtar özellikleri olarak hesap verebilirliği, verimliliği, işbirliğini ve şeffaflığı vurgular. Uzun vadede ortak iş hedefine doğru çalışırken, birçok farklı türde çalışanı desteklemeye ve sürdürmeye yardımcı olur.

İş yerinde bir proje takımını yönettiğinizi hayal edin. Görevleri takım üyeleriniz arasında paylaştırmanın verimliliği artırdığını ve herkesin gelişmesine yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle, kimin neyi en iyi yaptığını belirlemek için zaman ayırıyor ve görevleri buna göre dağıtıyorsunuz. Bu, stratejik liderliğin bir yoludur.

Ancak, zorluklar da ortaya çıkar. Liderler büyük resme ve gelecekteki olasılıklara çok fazla odaklandıklarında, korkaklaşabilir, mikro yönetim yapabilir, liderlere bağımlı hale gelebilir ve önemli sorunları gözden kaçırabilirler.

Bunlar en yaygın liderlik tarzlarından bazılarıydı. İşte birkaç tane daha:

Dönüşümsel Liderlik

İşlemsel Liderlik

Koçluk Liderliği

Bürokratik Liderlik

Vizyoner Liderlik

Öncü Liderlik

Liderlik Geliştirme Planı Oluşturmanın Zorlukları

Etkili bir liderlik geliştirme planı çok önemlidir. Ancak, pratikte uygulayabileceğiniz bir plan geliştirirken, belirli zorlukları anlamanız ve bunların üstesinden gelmeniz gerekir.

LDP'nizi oluştururken karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar şunlardır.

Zorluk 1: Kaynak eksikliği

Rekabetin artması, düzenlemeler ve diğer zorluklar nedeniyle liderlik geliştirme programları için bütçe ayırmak öncelikli bir konu olmayabilir.

Gerçeği kabul edelim: Lider olarak harcadığınız eğitim oturumları veya diğer kaynaklar pahalıdır ve çok zaman alır. Çözüm nedir? Alışılmışın dışında düşünün.

Sanal eğitimi düşünün. E-programlar, çalışma saatleri dışında takım üyeleri için çok daha ucuz ve erişilebilirdir. Öğrendiklerinizi hızlıca gözden geçirmek için eğitim videolarına geri dönebilirsiniz.

Zorluk 2: Bağlılık eksikliği

Liderliğiniz, yöneticileriniz ve kuruluşunuzda liderleri yetiştirme ve öğrenme kültürü olmayabilir. Bu, önemli bir engel haline gelebilir. Dahası, teorik kısmı hallettiğinizi varsayalım. Peki ya bunu pratiğe dökmek? İdeal olarak, herhangi bir eğitim programı, kısa veya uzun vadeli olsun, ölçülebilir net hedefler içermelidir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Bu sorunun en basit çözümü, kişisel sorumluluk almak ve iç çevrenizi gelişim sürecine dahil etmektir.

Zorluk 3: Geri bildirim direnci

Açık fikirli olmanı söylemek kolay. Ancak eleştiriyi kabul etmek her zaman kolay değildir. Yapıcı eleştirileri kabul etmekte ve bunlara göre hareket etmekte zorlanmak, büyümeyi engelleyebilir.

Bu sorunu çözemiyorsanız, en iyi çözüm danışmanlık almak ve olumlu bir tutum geliştirmektir.

Zorluk 4: Zaman yönetimi

Kişisel liderlik gelişiminize ek zaman ayırmak zor gelebilir. Ancak, tamamen bu amaca olan bağlılığınıza bağlı olan basit bir çözüm var.

Çeşitli günlük faaliyetler arasında zamanı ayırmak için ClickUp gibi bir proje yönetimi uygulamasını düşünün. Görevleri alt görevlere ayırmanıza, ClickUp Takvim'de programınızı görüntülemenize, yinelenen görevler ayarlamanıza, belirli zaman blokları ayırmanıza ve hatırlatıcılar almanıza olanak tanıyarak programınızı oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp Takvim'i kullanarak zamanınızı nerede geçirdiğinizi görün ve hem kişisel hem de işle ilgili görevlerinizi takip edin

Mobil uygulama ayrıca kişisel hedeflerinizi izlemenizi ve düzenli kalmanızı sağlar. Bu, verimli kalmanızı kolaylaştırır ve hiçbir son tarihi kaçırmamanızı sağlar.

Elinizdeki 24 saati en verimli şekilde değerlendirmek için bu programı harfiyen uygulayın.

İş ve eğlence arasında dengeyi kurmayı unutmayın, çünkü en son isteyeceğiniz şey kendinizi tüketmektir. Bunun nedeni, liderlerin giderek daha fazla tükenmişlik belirtileri göstermesidir. 2020'de %60 olan oran, 2021'de%72'ye çıkmıştır. ClickUp gibi araçlar, her hafta 1 güne kadar zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.

İlerlemeyi İzleme ve Gözden Geçirme

Tebrikler! Tutarlı bir liderlik geliştirme planı oluşturduysanız ve uyguladıysanız, şimdi ilerlemenizi görme zamanı.

Doğru yönde ilerliyor musunuz? Gerçekten gelişiyor musunuz? Artık bu soruları yanıtlamanız gerekiyor.

Neden? Çünkü performansınızı değerlendirmek, liderlik gelişimi yolculuğunuzun merkezi bir unsurudur. Size şu konularda yardımcı olabilir:

Tutarlı olun

Acil ihtiyaçlarınıza göre liderlik eğitimi ve gelişiminin unsurlarını yeniden tanımlayın

Daha fazla dikkat gerektiren şeyleri belirlemeye odaklanın

İlerlemenizi izlemek, hedeflerinizi yeniden belirlemenize, geri bildirim sağlamanıza, kişisel gelişimi teşvik etmenize, takdir ve sorumluluk bilincini sağlamanıza ve liderlik geliştirme programlarını kişiselleştirmenize yardımcı olur.

Peki, doğru yolda olup olmadığınızı nasıl izleyebilirsiniz? Size yardımcı olabilecek bir araç var mı?

Şanslısınız. ClickUp ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Bu Proje Yönetimi Yazılımı, tüm yönetim ve iş akışı ihtiyaçlarınız için tek noktadan bir çözümdür.

ClickUp Kişisel Gelişim Planı ve ClickUp Liderlik Takımı Sağlık Monitörü şablonları bulunmaktadır.

Sıkı puan tabanlı hedefler belirleyerek liderlik yolculuğunuzu oyunlaştırın. Nasıl yapacağınızı görelim.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu, kişisel gelişim yolculuğunuzda düzenli ve motive olmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

İyileştirme alanlarını belirleyin ve gerçekçi beklentiler belirleyin

Hedeflere doğru ilerlemeyi izleyin ve başarıları değerlendirin

Kaynakları, görevleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerde düzenleyin

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Liderlik Takımı Sağlık Monitörü Şablonu, liderlik takımınızın genel sağlığını izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Zaten bir takımı yönetiyorsanız, Takım Sağlığı Monitörü şablonu, takımınızın durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunarak size aşağıdakileri sağlar:

Gerçek zamanlı performans bilgileri toplayın

İyileştirme ve büyüme alanlarını belirleyin

Başarıyı garantilemek için zaman içindeki ilerlemeyi izleyin

Bu ikisi, kişisel ve takım tabanlı liderlik gelişimi üzerinde tam kontrol sağlar. Durumlardan alanlara, görünümlerden (Liste, Gantt, İş Yükü, Takvim ve daha fazlası) ve proje yönetimi tekniklerine kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz.

Birleşik bir platform aracılığıyla, birden fazla takım üyesinden dürüst, açık diyalog ve geri bildirim alabilirsiniz. Paylaşılan hedefler de herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp ile Liderlik Becerilerinizi Geliştirin

Şirketinizde daha yüksek pozisyonlara yükselmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ayrıca, hedeflerinizi nasıl belirlemeniz, verimli tartışmalara nasıl katılmanız ve bir liderlik tarzı seçmeniz gerektiğini, aynı zamanda ilerlemenizi sürekli izleyerek becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi gördük.

ClickUp Hedefleri ile dönüm noktalarını takımın gurur kaynağı haline getirmek için hedefler belirleyin ve izleyin

Tüm bunları verimli bir şekilde yapmak için ClickUp gibi bir uygulamaya ihtiyacınız var. Yukarıda bahsettiğimiz şablonlara ek olarak, ClickUp'ın birçok özelliği, kişisel ve takımınızın gelişimini başka hiçbir uygulamada bulamayacağınız şekilde gözden geçirmenizi sağlar.

Örneğin, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak liderlik geliştirme planınızdaki hedefleri gerçekleştirirken ilerlemenizi izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonu, kendiniz veya takımınız için hedefler oluşturmanıza ve bunları izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şablon tabanlı bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, ClickUp'ın SMART Hedefler Şablonunu kullanın. Bu ClckUp şablonu, hedeflerinizi daha küçük, ulaşılabilir adımlara bölerek tek tek gerçekleştirebilmenizi sağlar. Ayrıca, her görev için özel durumlar belirleyerek hedeflere ne kadar yaklaştığınızı görebilir, özel alanlar ekleyebilir ve en ayrıntılı bilgilerle ilerlemenizi takip etmek için beş farklı görünüm seçeneği kullanabilirsiniz

ClickUp Görev Öncelikleri, takım arkadaşlarınıza neyin daha acil veya neyin risk altında olduğunu söylemenizi sağlar

ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak görev yönetimini de optimize edebilirsiniz. Bu özellik, kişisel hedeflerinizi ve hatta takım sorumluluklarınızı daha iyi yönetmenizi sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her şeyi not alın

Dahası, ClickUp Belgeleri ile raporları özetleyebilir ve her şey hakkında notlar alabilirsiniz.

Peki, ne bekliyorsunuz? Yarın yapmayı düşünüyorsanız, bugün yapın; daha sonra yapmayı düşünüyorsanız, şimdi yapın. Her saniye çok değerlidir. Liderlik geliştirme yolculuğunuza başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.