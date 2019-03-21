Sizin için doğru yönetim stilleri hangileri? Liderler için 7 harika örnek

Çoğu insan, kendi "liderlik" veya "yönetim" tarzını nasıl tanımlayacağını bilmez.

Bu, her şeyden çok kişilik meselesidir. Bununla birlikte, toplum uzun zamandır varlığını sürdürmektedir. Birçok liderin gelip gittiğini gördük. Bazıları harikaydı, bazıları korkunçtu ve çoğu zaman liderin değeri, onu gören kişinin gözünde yatıyordu.

Bununla ne demek istiyorum? Her birimiz kendi kişiliklerimize göre farklı liderleri severiz. Çoğu zaman, bir kişi için iyi bir lider olan kişi, başka bir kişi için tamamen itici olabilir.

Ancak, karizma, stil, uzmanlık ve harika fikirlerin bazı insanları diğerlerinden üstün kıldığı yadsınamaz bir gerçektir.

Bu yazıda, farklı liderlik türlerinin özelliklerini inceleyecek ve hedefleri tamamlamak ve amaçlara ulaşmak için en uygun olanları göreceğiz.

Farklı Yönetim Stilleri

1. Koçluk Yönetim Stili

Hayır, bu sadece sporla ilgili değil. Bunun yerine, insanlarda en iyi becerileri bulmak ve onları harekete geçmeye teşvik etmekle ilgilidir. Koçluk yapan liderler ileriye bakar, kuruluşun gelecekteki ihtiyaçlarını düşünür ve buna hazırlanır. Bazen, çalışanlara sundukları kişisel koçlukla çelişki içinde gibi görünen durumlara göre zor kararlar almak zorunda kalırlar.

Ancak nihayetinde, yönetim koçluğu stilini benimseyen etkili bir yönetici, her bir kişinin bundan sonra nereye gideceğine bakılmaksızın, onun için en iyisini ister. Harika koçlar için en iyi benzetmeler elbette spordan gelir, ancak her spor koçu yönetim koçluğu stilinde iyi değildir.

Ünlü koçluk liderleri bulmakta zorlandım, çünkü genellikle kendilerini herkesin arkasına koyarlar, biraz hizmetkar liderlik gibi. Her zaman profesyonel gelişim fırsatları sunarak insanları yetiştirirler ve bu da genellikle bu işi nankör bir iş haline getirir. Çalışanlarınıza koçluk yapma becerilerinizi geliştirmek için ClickUp CEO'su Zeb Evans'ın önerdiği bu harika kitaba göz atın.

Ünlü Koç Liderler:

Joe Maddon, Chicago Cubs Menajeri: Joe Maddon, Chicago Cubs'ı 80 yılı aşkın bir süredir ilk kez World Series şampiyonluğuna taşıyarak ünlü laneti bozdu. Peki neden o harika bir koç ve lider? Çünkü kendi yetiştirdiği genç oyuncularla kazandı.

Sheryl Sandberg, Facebook COO'su: Mark Zuckerberg'in Facebook'ta büyümesine yardımcı olduğu ve aynı zamanda kapsayıcılık kültürünü aşıladığı için kredi almıştır.

2. Otokratik Stil

Otoriter liderler kendi istediklerini yapmalarını isterler, bu da genellikle daha yaratıcı ve yetenekli çalışanların liderlikleri altında rahatsız olmalarına neden olur.

Sonuçta, onlar iyi ya da kötü, istediklerini elde etmede ustadırlar.

Bunlar, "talepkar" ve "esnek olmayan" olarak adlandırılan otoriter liderlerdir. İşbirliği, onların güçlü yanları değildir.

Ancak otorite talep eden bu liderler, rutin ve talimatları seven çalışanlar için iyi olabilir; otoriter liderler aynı zamanda hızlı kararlar almada da çok iyidir. Otokratik liderler ayrıca, tehditkar davranışlara dönüşebilecek yakın denetim sağlar. Bu da takımın moralini bozabilecek çok sayıda iletişim problemi yaratır.

Ünlü Otokratik Yöneticiler:

Martha Stewart : Ünlü ev dekorasyonu imparatoriçesi akıllı ve odaklanmış bir kişidir. Aynı zamanda çalışanlarından itaat bekleyen zorlu bir liderdi. Rekabeti çok seven ve eleştirilere iyi tahammül edemeyen bir kişiliğiyle tanınır.

3. İdari ve Bürokratik Yönetim Stili

Bu yöneticiler düzenli olmaya odaklanır. Süreç önemlidir. Önceden belirlenmiş bir prosedürü izlerler ve meslektaşlarının veya astlarının görüşlerine fazla faiz göstermezler. Bu yönetim tarzında, kanunların lafzı her zaman kanunların ruhundan üstündür.

Bu liderlik sürümünün esnek olmadığını düşünmek bir yanlış anlamadır. Gerçekte, bu liderlik türü kriz ve durumsal liderlik için çok uygundur, bu yüzden süreçler orduda veya poliste çok başarılıdır. Aslında, bir karar verildiğinde, önceden belirlenmiş bir süreçle uyumlu olarak hızlı hareket etmekle ilgilidir.

Elbette, bu liderlik tarzı tüm sektörler için işe yaramaz ve yaraması da gerekmez. Her iş hayatında ölüm kalım meseleleri yaşanmaz ve bir yöneticinin bileşenler veya başka bir şeyle uğraşırken tüm durumları bu şekilde ele alması haksızlık olur.

Ünlü İdari ve Bürokratik Liderler:

Colin Powell: Tam bir asker olan Powell, siyasi görüş ayrılıklarını aşarak her türden başkana hizmet etti ve onları destekledi. Aynı zamanda, üstleri tarafından belirlenen prosedür ve politikalara sıkı sıkıya bağlı kalarak çalıştı ve şahin ya da devrimci olarak görülmedi.

4. Demokratik Yönetim Stili

Herkesin oy hakkı vardır, değil mi? Demokratik tarzı benimseyenler, çalışanlarını şirket kararlarına dahil etmekten mutluluk duyar. Bu tarzı tercih ederseniz, çalışanlarınıza onlara güvendiğinizi ve onların fikirlerini ve deneyimlerini takdir ettiğinizi göstermiş olursunuz.

Demokratik liderler, çalışanların büyük ölçüde kendilerini yönetebileceğine ve sizin sadece işlerin yolunda gitmesini sağlamak için orada olduğunuza inanır.

Ünlü Demokratik Stil Liderler (Siyasi Değil!)

Zappos'tan Tony Hsieh: Bu, takımlar ve çalışanlar için düz bir yönetim tarzı kullandığı ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir yönetici bulunmadığı için en ünlü demokratik yönetim tarzlarından biridir. Buna holokrasi denir. Holokrasi ile demokrasi arasında birçok tartışma olsa da, bu geniş bir örnek olarak uygundur. Zappos, holokrasi konusunda büyük bir deneydir ve bu yaklaşımı kesinlikle kendiniz araştırmalısınız.

5. Motivasyonel ve Karizmatik Yönetim Stili:

Bu insanlar karizmatik, dışa dönük ve geniş bir vizyona sahip "insan" insanlardır. Nazik ve şefkatli görünürler, ancak kapalı kapılar ardında biraz soğuk olabilirler. Bire bir iletişim becerileri biraz eksik olabilir.

Bu kalıba uyan liderler genellikle ön planda ve merkezde yer alırlar ve komut verici bir tavır sergilerler. Bu liderler bazen (her zaman değil) çalışanları hedeflere doğru motive etmek için abartılı ödüller kullanır ve karizmalarını kullanarak ek motivasyon sağlarlar.

Ünlü Karizmatik Liderler:

Elon Musk: Tesla ve SpaceX'i kısmen karizması ve ulaşılabilirliği ile fantastik bir vizyoner olması sayesinde kurdu. Her karizmatik liderde bu özellikler bulunmaz. İş dünyasındaki birçok kişinin örnek almak istediği bir kişiliğe sahiptir ve bunun nedenlerinden biri de dışa dönük (ancak başarılı) tarzıdır.

6. İlişkisel Kolaylaştırıcı Yönetim Stili

Bu liderler, herkesin kendini dahil hissedip katkıda bulunabileceği bir güvenlik duygusu yaratan takımlarla ilişki kurmak için çaba gösterir. Bu, katılımcı bir tarzdır. İyi dinleyicilerdir ve organizasyonu daha büyük bir vizyona doğru ilerletmek için düşündürücü stratejik sorular sorarlar.

Nihai karar mutlaka onlara ait değildir; organizasyon için en iyisi neyse ona açıktırlar. İlişkisel liderler, katılımcı beyin fırtınası ve fikir üretme ile birlikte bireysel gelişimi teşvik eder. Düşünme, hatalardan öğrenme ve iki yönlü iletişim konusunda çok başarılıdırlar.

Ünlü İlişkisel Kolaylaştırıcı Liderler:

James Parker, Southwest Airlines eski CEO'su: Çalışanları ve müşterileri ilk sıraya koymak biraz klişe gibi görünebilir, ancak tüm hesaplara göre Parker, Southwest'te çalışırken bunu yaptı ve şirketin tanındığı pozitif kültürü yaratmaya yardımcı oldu.

7. Serbest Yönetim Stili

Bu stile sahip liderler çok az rehberlik eder ve çalışanların kendi başlarına tepki verip karar almasını ister. Araçlar ve kaynaklar verilir ve ardından bu kaynaklardan sonuç alınması beklenir. Sorunlar mutlaka liderin önüne getirilmez, sorun çözülene kadar grup içinde karar verilir.

Bu stil herkes veya her takım için işe yaramaz ve personelin deneyimine ve bilgisine yüksek derecede güven gerektirir.

Laissez-Faire Yönetiminin Ünlü Örnekleri

Warren Buffett: Şaşırtıcı bir şekilde, Buffett satın aldığı ve sahip olduğu şirketlere karşı sergilediği serbest yönetim tarzıyla tanınır. Çoğu zaman, satın alması bir şirketin halihazırda yaptıklarını onaylaması anlamına gelir, bu nedenle müdahale etmeye gerek görmez. Elbette Buffett mükemmel sonuçlar bekler, aksi takdirde böylesine muhteşem bir başarı dizisi elde edemezdi.

Sonuç

Unutulmaması gereken bir şey var: çoğu zaman, en iyi liderler takımları, durumları ve şirket hedefleri geliştikçe kendilerini de uyarlarlar. Bir bölüm başkanının belirli bir yönetim stilini ne zaman ve nasıl kullanması gerektiğini söylemek zordur. Hepsinin artıları ve eksileri vardır. Kişiliğinizi ve takımınızın kişiliğini, yerine getirilmesi gereken görevleri ve projeleri tanımalısınız.

Bazen bu, sert bir tutum anlamına gelebilir, bazen ise serbest bir tutum anlamına gelebilir. Birçok orta kademe yönetici, üstlerindeki ve altlarındaki endişelerden etkilenir ve bu da onları belirli bir stile katı bir şekilde bağlı kalmak yerine uyum sağlamaya zorlar. O anki duruma en uygun yönetim stilini seçmeniz gerekebilir.

Bununla birlikte, hangi stillerin mevcut olduğunu ve hangilerine aşina olduğunuzu bilmek, zamanı geldiğinde bunları kullanmaya hazır olmanız açısından önemlidir.

Sizin ve takımlarınız için en iyi sonuç veren yönetim stilleri hangileridir?