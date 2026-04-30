ClickUp'ta Görev Türüne Göre Özel Alanlar: Arayışa Son Veren Bir Müşteri Teslimat Merkezi Nasıl Oluşturdum

Daha fazla iş almak heyecan verici olmalı. Ancak hayalinizdeki bir müşteriyi kazandığınızda, birkaç proje daha eklediğinizde ve anında midenizin düğümlendiğini hissettiyseniz, bundan sonra ne olacağını zaten biliyorsunuzdur.

Müşteri teslimatları hızla karmaşık hale gelir.

Ekip yetenekli. Hizmet güçlü. Gelir artıyor. Ancak perde arkasında işler olması gerekenden daha zor geliyor. Proje detayları metin konularında saklanıyor. Belgeler sürücülerde ve gelen kutularında kayboluyor. Her zaman birileri Slack'te güncelleme peşinde koşuyor. Kimse, baktığı aracın gerçeği yansıttığından tam olarak emin değil.

Kuruculardan ve operasyon liderlerinden sürekli olarak aynı türden şikayetler duyuyorum:

Proje bilgisi insanların kafasında saklıdır

İletişim teknik olarak var, ancak kimse nerede olduğunu bilmiyor

Çalışma Alanı bir sistem yerine çöplük haline gelir

Bilgiler eksik veya güncel olmadığı için takımlar gördüklerine güvenmeyi bırakıyor

Liderler, bulması kolay olması gereken güncellemeleri takip etmek için çok fazla zaman harcıyor

Hemen hemen her konuşma aynı şekilde başlar:

"ClickUp'ımızı düzeltmenize ihtiyacımız var."

Ancak yıllarca süren uygulama işlerinden sonra öğrendiğim bir şey var: ClickUp neredeyse hiçbir zaman sorun değildir. Sorun genellikle hizmetlerin nasıl sunulacağına dair net kuralların olmamasıdır, bu yüzden herkes işleri kendi kafasına göre halleder.

Bu ş akışı, tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.

Bu makalede, proje düzeyindeki bağlamı görev düzeyindeki eylemlerden ayırmak, müşteri teslimatını düzenli tutmak ve gerçekten güvendiğim bir gösterge paneli oluşturmak için ClickUp'ta görev türüne göre Özel Alanları nasıl kullandığımı göstereceğim.

Büyüme, Müşteri Teslimatını Daha Zor Hale Getirdiğinde

Büyüme, zayıf teslimat sistemlerini ortaya çıkarır.

Bir kurucu bana yakın zamanda, aklımdan çıkmayan bir şekilde şöyle dedi:

“Bu ajansı, her şeyin alt üst olmadan 30 müşteriden 40 veya 50 müşteriye sorumlu bir şekilde büyüyebileceğimiz bir noktaya getirmem gerekiyor.”

Asıl hedef budur.

Daha güzel bir Çalışma Alanı değil. Daha fazla durum değil. Sırf gösterge paneli olsun diye daha fazla gösterge paneli değil.

Hedef, sorumlu büyümedir.

Ancak birçok hizmet işi aynı engelle karşılaşıyor:

Müşteri bilgileri eski mesajlarda yer alıyor

Kapsam, kimsenin bulamadığı bir teklifte yer alıyor

Proje belgeleri Google Drive, Dropbox veya birinin gelen kutusunda bulunur

Anlaşma ayrıntıları HubSpot'ta yer alır

Teslimat görevleri ClickUp'ta yer alır

Güncellemeler Slack'te gerçekleşir

Önemli kararlar birinin hafızasında saklanır

Bu, bir hazine avı yaratır.

Biri "Sözleşme nerede?", "Bu kapsamda mı?" veya "Bu hafta ne üzerinde iş yapmam gerekiyor?" diye sorduğunda, cevap için beş araç, üç Slack konu dizisi ve küçük bir varoluş krizi gerekmemeli.

Çözüm, net bir yapı ile başlar.

Hakkımda: Operasyon Mimarı ve Verimlilik Uzmanı

Ben Jacqui Myslinski, B2B iş şirketlerinin kurucularına müşteri teslimatının neden olması gerekenden daha zor geldiğini anlamalarına yardımcı olan bir Operasyon Mimarıyım.

ClickUp'ı dört yıl boyunca uyguladıktan sonra önemli bir "aha" anı yaşadım: ClickUp'ın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen her şirket için, genellikle önce ortaya çıkarılması gereken daha derin operasyonel sorunlar vardır.

Bu farkındalık, iş şeklimi tamamen değiştirdi.

Şu anda, köklü hizmet odaklı işletmelere müşteri teslimatında neyin aksadığını bulmalarına, işlerin nasıl yürümesi gerektiğine dair kuralları belirlemelerine ve çökmeden büyümeyi destekleyen sistemler tasarlamalarına yardımcı oluyorum.

Ben de iyileşme sürecinde olan bir mükemmeliyetçi, süreç tutkunu ve verimlilik meraklısıyım. Evet, iyi bir gösterge paneli severim. Ancak bunun altında yatan veriler gerçekten yararlıysa.

Neden "ClickUp'ımızı Düzeltin" Genellikle Yanlış Teşhis Olur?

Müşteri teslimatları karmaşık hale gelmeye başladığında, takımlar genellikle aracı suçlar.

Anlıyorum. Görevleriniz güncel değilse, gösterge panelleri yanlış görünüyorsa ve kimse Çalışma Alanına güvenmiyorsa, aracın bozuk olduğunu söylemek cazip gelebilir.

Ancak çoğu durumda, araç size asıl sorunu gösteriyor: işin nasıl yürüdüğü yeterince net bir şekilde tanımlanmamış.

Hizmetlerin nasıl sunulacağına dair kurallar yoksa, herkes boşlukları farklı şekilde doldurur. Bu şu anlama gelir:

Bir kişi, görev yorumlarında bağlam bilgilerini saklar

Bir diğeri ise bunu Slack'te tutuyor

Başka biri bunu Google Drive'a koyuyor

Bir yönetici, ayrıntıları bir elektronik tabloda izler

Kurucu, gerçek sürümü hala kafasında taşıyor

Bu noktada sorun ClickUp değildir. ClickUp, sadece işletim kurallarının eksikliğinin görünürlüğünün ortaya çıktığı yerdir.

Bu yüzden işe daha fazla özellik ekleyerek başlamıyorum. Öncelikle proje düzeyine ait olanları görev düzeyine ait olanlardan ayırarak başlıyorum.

ClickUp'ta Görev Türüne Göre Özel Alanlar konusunda yeni misiniz?

ClickUp Özel Alanları, görevlere, listelere, klasörlere ve alanlara yapılandırılmış bilgiler eklemenizi sağlar. Hizmet türü, müşteri iletişim bilgileri, proje aşaması, teknoloji yığını, tahmini saatler, sözleşme bağlantısı veya iş kategorisi gibi ayrıntıları izleme imkanı sunar.

ClickUp Görev Türleri, çalışma alanınızda farklı iş türlerini tanımlamanıza olanak tanır. Bu önemlidir, çünkü her görev aynı bilgilere ihtiyaç duymaz.

Bir müşteri proje, genel bir bağlam gerektirir. Bir müşteri görev ise uygulama ayrıntılarına ihtiyaç duyar.

Özel Alanları Görev Türleriyle birleştirdiğinizde, doğru bilgileri doğru iş düzeyinde gösterebilirsiniz. Bu, çalışma alanınızı daha düzenli tutar ve takımın neyin nereye ait olduğunu daha kolay anlamasını sağlar.

Müşteri teslimat ş akışım için iki ana Görev Türü kullanıyorum:

Müşteri projesi: Bağlam, bağlantılar, kapsam, roller ve müşteri bilgilerini depolayan, proje düzeyinde bir görev

Müşteri görevi: Yapılacak işleri izleyen, uygulama düzeyindeki görev

Bu ayrım, tüm sistemin işleyişini sağlayan unsurdur.

Kötü Örnek: Her Görevde Her Alanın Bulunması

Ş Akışımı göstermeden önce, genellikle nelerin yanlış gittiğinden bahsedelim.

Üst görevin tam bir proje olduğu bir çalışma alanını hayal edin. Bütçe, maliyet, fark, son teslim tarihi, aşama ve sahip gibi kullanışlı alanları vardır. Şu ana kadar her şey yolunda.

Ancak "Güvenlik planını incele" gibi bir alt görev açtığınızda, aynı alanların hepsi hala orada duruyor.

Artık yapılacak işi yapan kişi durup düşünmek zorunda kalıyor:

Bu bütçe alanlarını doldurmalı mıyım?

Bu alanlar bu alt görev için doğru mu?

Onları görmezden gelmeli miyim?

Başka biri bunları zaten güncelledi mi?

Neden görev düzeyindeki bir eylemde proje düzeyindeki verilere bakıyorum?

Çalışma alanları işte bu şekilde karmaşık hale gelir.

Sistem, oraya ait olmayan bilgileri istediği için insanlar sisteme güvenmiyor.

İşte bu yüzden görev türüne göre Özel Alanları seviyorum. Hedef basit: insanlara neye ihtiyaçları olduğunu, ne zaman ihtiyaç duyduklarını ve nerede ihtiyaç duyduklarını göstermek.

Verimlilik, sadelikte gizlidir.

Kötü örnek: Alakasız Özel Alanlar, ait olmadıkları bir görevde görünür ve takımın neyi güncellemesi gerektiği belirsiz hale gelir

Çözümüm: Müşteri Projelerini Müşteri Görevlerinden Ayırmak

Ş Akışımdaki en büyük değişiklik, proje bağlamını görev düzeyindeki eylemlerden ayırmak oldu.

Bir proje ile bir görevin işlevleri farklıdır.

Bir proje, genel resme ilişkin soruları yanıtlamalıdır. Bir görev ise birine bir sonraki adımda yapılacakları söylemelidir.

Bu çok bariz görünebilir, ancak çoğu dağınık Çalışma Alanı bunu göz ardı eder.

Teslimat ş akışımda iki Görev Türü kullanıyorum:

Müşteri proje , etkileşim düzeyinde bağlam sağlar

Yürütme düzeyindeki işler için müşteri görevi

Bu tek fark, herkesin deneyimini değiştirir.

Proje bağlamı içerir. Görev ise eylemi içerir.

Bir müşteri projesinde neler bulunmalıdır?

Bir müşteri projesi, ihtiyacım olan sorulara bir bakışta cevap vermelidir.

Gerçek müşteri teslimat ş akışım için, proje düzeyindeki görev şu alanları içerir:

Hizmet türü

Proje saatleri

Proje aşaması

Ana müşteri irtibat kişisi

Müşteri çalışma alanı ID

Müşteri teknoloji yığını

Google Drive klasörü

HubSpot anlaşması

Yol haritası, teklif veya sözleşme URL'si

Proje lideri

Hesap yöneticisi

Teknik lider

Süreç haritalama sorumlusu

Değişim yönetimi sorumlusu

Proje yönetimi sorumlusu olarak ihtiyacım olan bilgiler bunlar.

Örneğin, bir şirkete ClickUp'ı uygulamalarına yardımcı olduğumda, ClickUp nadiren kullandıkları tek araç olur. Google Workspace, Microsoft ürünleri, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams veya Outlook kullanıp kullanmadıklarını bilmem gerekir.

Eskiden unutur ve tekrar sorardım. Bu çok saçma geliyordu. Bu yüzden artık teknoloji yığınını proje düzeyinde tutuyorum.

Aynı şey kapsam için de geçerlidir.

Bir müşteri ekstra bir şey talep ettiğinde ve bunun pakete dahil olup olmadığını hatırlayamadığımda, e-postaları tek tek aramaya gerek kalmıyor. Projeyi açıp yol haritası veya sözleşme URL'sine tıklıyorum ve saniyeler içinde cevabı alıyorum.

O tek alan, beni tam bir hazine avından kurtarıyor.

Teknoloji yığını, Google Drive klasörü, HubSpot anlaşması, yol haritası/sözleşme URL'si ve rol alanını gösteren proje düzeyinde kurulum

Bir müşteri görevinde neler bulunmalıdır?

Görevler, uygulamaya odaklanmalıdır.

Bir müşteri görevi bana şunları söylemelidir:

Neler yapılması gerekiyor?

Sorumlu kişi

Ne zaman teslim edilecek

Çalışmaya hazır olsun ya da olmasın

Hangi iş kategorisine ait

Ne kadar zaman kaldı?

Hangi müşteri veya projeyi destekler

İşte burada ClickUp Görevleri, Özel Alanlar ve Görev Türleri bir araya geliyor.

Her öğeyi olası tüm alanlarla aşırı yüklemek yerine, yapılacak işin türüne göre alanları özelleştiriyorum.

Bu, takıma daha düzenli bir deneyim sunar. Ayrıca, müşteri hacmi arttıkça Çalışma Alanı'nın bakımını çok daha kolay hale getirir.

ClickUp, Müşteri Teslimat İşimin Indeksi Nasıl Oldu?

Bu kurulumun gerçek değeri, ClickUp'ın geri kalan işler için bir indeks haline gelmesidir.

Operasyonel kaosun çoğu, tek bir basit sorundan kaynaklanıyor: bilgiler mevcut, ancak çok fazla araca dağılmış durumda.

Belki sözleşme bir teklif aracında yer alıyor. Belki destekleyici belgeler Google Drive'da. Belki anlaşma detayları HubSpot'ta. Belki de bağlam, kimsenin tekrar bakmak istemediği bir konu içinde kaybolmuş durumda.

Bu araçların yokmuş gibi davranmak yerine, onları ClickUp'taki projeye bağlantı kurarım.

Böylece, ClickUp benim başlangıç noktam haline geliyor.

Bunun sağladığı avantajlar şunlardır:

Proje doğrudan paylaşılan belge klasörüne geçebiliyorum

Kimseye yeniden göndermesini istemeden, tek doğru kaynak olan sözleşmeyi açabiliyorum

Kapsamla ilgili sorular ortaya çıktığında anlaşma bağlamını hızlı bir şekilde teyit edebilirim

Artık takım arkadaşlarımı "Bu neredeydi?" mesajlarıyla rahatsız etmeyi bırakabilirim.

Her şeyi manuel olarak kopyalamadan proje bağlamının görünürlüğünü sağlayabiliyorum

ClickUp bir merkez görevi görür. İşle ilgili her şeyin indeksidir.

Araçlara sahip olmakla bir işletim sistemine sahip olmak arasındaki fark budur. Bağlantılar, alanlar ve standartlar bilinçli bir şekilde oluşturulduğunda, ClickUp diğer araçlarınızla rekabet etmez. Onları düzenler.

Müşteri teslimat merkezi, çalışanların etrafta sorular sormadan rutin soruları yanıtlayabildiklerinde en iyi şekilde iş yapar.

Benim için bu, işin yapıldığı yerde roller, etiketler ve bağlantıların görünürlüklerinin olması gerektiği anlamına geliyor.

Proje düzeyinde, teslimat takımını hemen görmek istiyorum:

Proje lideri

Hesap yöneticisi

Teknik lider

İş süreci haritalama sorumlusu

Değişim yönetimi sorumlusu

Bu, beş alt görev açmadan projenin üzerinde kimin iş yaptığını anlamama yardımcı oluyor.

Ayrıca, daha sonra otomasyonları ve temsilcileri de destekler. Proje düzeyindeki roller netse, alt görevler iş türüne göre daha kolay atanabilir.

Etiketler, kendi uygulama işimi düzenlememe yardımcı oluyor.

Kişisel ş Akışımda, bir görev üzerinde çalışmaya gerçekten hazır olduğunda eklediğim bir etiket var. Bu etiket aynı zamanda işin türünü de kategorize ediyor.

Örneğin:

Yapılandırma oluşturma

Müşteri takipleri

Toplantı hazırlığı

Süreç haritalama

Cevaplanması gereken sorular

Yapılacak dört yapılandırma derlemem varsa, bunları bir araya toplayabilirim. Toplantılara hazırlanmam veya müşteri sorularını yanıtlamam gerekiyorsa, bu işleri de toplu olarak halledebilirim.

Bu, bağlam değiştirmeyi azaltıyor ve tüm gün alakasız görevler arasında gidip gelmek yerine odaklanma süremizi korumama yardımcı oluyor.

Jacqui, ClickUp'ta müşteri görevlerini eylem etiketine göre gruplandırır; böylece yapılandırma oluşturma, takip ve toplantı hazırlığı gibi benzer işler bir araya getirilebilir

Profesyonel İpucu: Atamaları otomatikleştirmeden önce rolleri netleştirin. Sistem, işin hangi kısmının kime ait olduğunu bilmiyorsa, otomasyonlar sadece kafa karışıklığını daha da artıracaktır.

Gösterge Panelim Bu Hafta Dikkat Edilmesi Gerekenleri Nasıl Gösteriyor?

İyi bir gösterge paneli sadece etkileyici görünmemelidir. Bir sonraki adımda ne üzerinde iş yapacağınıza karar vermenize yardımcı olmalıdır.

Yapı netleştiğinde, arkasındaki veriler tutarlı olduğu için ClickUp Gösterge Panelleri çok daha kullanışlı hale gelir.

İşte bu noktada bu ş akışı benim için gerçekten meyvesini vermeye başlıyor.

Her zaman cevaplamaya çalıştığım soru basit:

Bu hafta aslında ne ile ilgili iş yapmam gerekiyor?

Buna cevap olarak, Görev Türü filtrelerini, etiketleri ve zamana dayalı görünümleri kullanarak aktif işleri, gerçekte nasıl çalıştığıma uygun bir şekilde sıralıyorum.

En çok güvendiğim gösterge paneli görünümleri

En çok kullandığım görünümler şunlardır:

İşi bağlam içinde görebilmem için müşteriye göre gruplandırılmış bir görünüm

Benzer işleri bir araya getirebilmem için eylem etiketine göre gruplandırılmış bir görünüm

Yalnızca müşteri görevlerini gösterecek şekilde filtrelenmiş görev izlemesini açın

Gecikmiş işler, böylece riskler acil bir durum haline gelmeden önce tespit edebiliyorum

Önümüzdeki iki hafta boyunca yapılacak işler, böylece önceden planlama yapabilirim

İlerlemeyi görebilmek için bu haftaki tamamlanan işler

Bu kurulumun yanıtlamama yardımcı olduğu gösterge paneli soruları

Gösterge paneli şu soruları yanıtlamama yardımcı oluyor:

Şu anda açık olanlar nelerdir?

Bu hafta için ne kadar iş süresi ayırmam gerekiyor?

Bir sonraki müşteri toplantımdan önce vadesi geçmiş ne var?

Önümüzdeki iki hafta içinde neyin teslim tarihi var?

Son zamanlarda neler tamamlandı?

Hangi müşteriye öncelikle dikkat edilmesi gerekiyor?

Bu son kısım, insanların düşündüğünden daha önemlidir.

Kullanışlı bir gösterge paneli sadece geciken işleri göstermez. Aynı zamanda tamamlanan işleri de gösterir, bu da herkese işlerin gidişatı hakkında daha net bir fikir verir.

Formül Alanlarını Haftayı Planlamak İçin Nasıl Kullanıyorum

En favori gösterge paneli kartlarından biri, müşteri görevinin Görev Türü ile bir formül kullanıyor.

Bu, müşteri bazında gruplandırılmış olarak ne kadar işin kaldığını gösterir.

Bu önemli çünkü haftamı hislerime göre değil, gerçek zamana göre planlıyorum.

Bir müşterinin bir buçuk saatlik iş süresi kalan birkaç açık görevi olduğunu görürsem, bir sonraki toplantımdan önce o zamanı ayırabilirim. Gecikmiş bir iş varsa, önce nereye odaklanmam gerektiğini bilirim.

Bu, gösterge panelini sadece bir raporlama aracı değil, bir planlama aracına dönüştürür.

Bir gösterge paneli, grafiklerden oluşan bir müze olmamalıdır. Harekete geçmenize yardımcı olmalıdır.

Jacqui’nin ClickUp gösterge paneli, haftalık planlamayı kolaylaştırmak için açık görevleri, kalan süreyi, gecikmiş işleri ve görev sahipliğini tek bir yerde gösterir.

Profesyonel İpucu: Her hafta gerçekten sorduğunuz sorular etrafında gösterge paneli kartları oluşturun. Bir kart, bir sonraki yapılacak adımda ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olmuyorsa, muhtemelen başka bir yere ait demektir.

Neden bu basit kurulum, karmaşık bir kurulumdan daha iyi sonuç veriyor?

Bu ş akışındaki verimlilik, gereksiz özellikler eklemekten değil, sadelikten kaynaklanıyor.

Ayrıntılı sistemleri severim. İşleri fazlasıyla karmaşıklaştırabiliyorum. Ancak bu ş akışını hazırlarken sürekli şunu düşündüm: "Bu çok mu basit?"

Sonra fark ettim ki asıl önemli olan basitlik.

Daha fazla alan, durum, istisna ve özel kural ekleme eğilimi vardır. Ancak sistem ne kadar karmaşık hale gelirse, takımın tutarlı bir şekilde takip etmesi o kadar zorlaşır.

Bu kurulum, önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar:

Proje alanları projelerde bulunur

Görev alanları görevlerde bulunur

Bağlantılar destek sistemlerine yönlendirir

Roller ve sahiplik bir bakışta görünür

Gösterge panelleri, net ve amaca yönelik verilerle raporlama yapar

Etiketler, eylem türüne göre toplu işlere yardımcı olur

Formül alanları haftalık planlamayı destekler

Takımınız neyin nereye ait olduğunu bildiğinde, tahmin yürütmeyi bırakır.

Ve tahmin yürütmekten vazgeçtiklerinde, işler çok daha az sürtüşmeyle daha hızlı ilerler.

Anahtar Nokta: Sistem, güvenilebilecek kadar basit olduğu için işe yarıyor. Karmaşık bir Çalışma Alanı etkileyici görünebilir, ancak net bir Çalışma Alanı kullanılır.

ClickUp'ta Kendi Müşteri Teslimat Merkezinizi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Takımınız "bir şeye ihtiyacınız olursa bana mesaj atın" aşamasını aştıysa, ilk olarak yapmanızı tavsiye edeceğim değişiklik şudur:

Proje düzeyinde neyin yer alması gerektiğini belirleyin. Görev düzeyinde neyin yer alması gerektiğini belirleyin. Ardından, tüm ş akışını birbirine bağlayan merkez olarak ClickUp'ı kullanın.

İşte başlangıç noktası:

Bir müşteri teslimat ş Akışı seçinEn fazla kafa karışıklığına, soruya veya durum takibine neden olan ş Akışı seçin. Proje bağlamı ve uygulama işleri için ayrı Görev Türleri oluşturunMüşteri projeleri için bir Görev Türü, müşteri görevleri için başka bir Görev Türü kullanın. Proje düzeyinde alanlar tanımlayınHizmet, aşama, ana müşteri irtibat kişisi, teknoloji yığını, Çalışma Alanı ID, sözleşme bağlantısı, paylaşılan klasör ve rol sahipliği gibi ihtiyaç duyduğunuz bilgileri tek bakışta ekleyin. Görev düzeyinde alanları tanımlayınYürütme görevlerini ne yapılması gerektiğine, kimin sorumlu olduğuna, ne zaman teslim edileceğine ve ne kadar iş kaldığına odaklayın. Doğruluk kaynağı araçlarına doğrudan bağlantılar ekleyinProje görevinden Google Drive klasörlerini, HubSpot anlaşmalarını, sözleşmeleri, teklifleri ve yol haritalarını bağlayın. Etiketleri kullanarak işleri eylem türüne göre gruplandırınBenzer işleri bir araya getirerek odaklanma sürenizi koruyun. Haftalık planlamayla ilgili gerçek bir soruyu yanıtlayan bir gösterge paneli kartı oluşturun"Bu hafta ne üzerinde çalışmam gerekiyor?" gibi basit bir soruyla başlayın. Takım kullanmaya başladıktan sonra iyileştirinBir gün ihtiyaç duyabileceğiniz her alanı oluşturmayın. Mevcut ş Akışınızda gerçekten kullanılanları oluşturun.

Daha karmaşık bir kurulumuna ihtiyacınız yok. Daha net bir kurulumuna ihtiyacınız var.

Ve bir kez hazine avı sona erdiğinde, ölçeklendirme çok daha kolay hale gelir.

Müşteri teslimatında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya hazır mısınız?

Düzenli bir müşteri teslimat sistemi, size sadece düzenli bir çalışma alanı sunmakla kalmaz. Takımınıza güvenebilecekleri bir sistem de sağlar.

Güncellemeleri takip etmek, bağlantıları aramak ve kapsamı tahmin etmek yerine, ClickUp'ı açarak neye, nerede ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.

Görev türüne göre Özel Alanlar işte bunu mümkün kılar.

Bunlar, doğru bilgileri doğru iş düzeyine yerleştirmenize yardımcı olur; böylece projeleriniz bağlamını korur ve görevleriniz uygulamaya odaklanmış kalır.

Bu ş akışından tek bir şey öğrenecekseniz, o da şudur:

Sorun araçlarınızda değil. Öncelikle düzeltmeniz gereken şey iş şeklinizdir.

Kuralları belirledikten sonra, ClickUp'a güvenmek, onu kullanmak ve ölçeklendirmek çok daha kolay hale gelir.

Ekibinizin gerçekten güvenebileceği bir müşteri teslimat sistemi oluşturmaya hazırsanız, ClickUp ile başlayın.