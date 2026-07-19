Çoğu kurumsal AI vaka çalışması birbirine benzer. Sunum muhteşemdir, benimseme grafiği sürekli yükselir, yükselir, yükselir ve sonra birisi odayı bir anda sessizliğe boğabilecek bir soru sorar: Kâr ve Zarar Tablosunda ne değişti?

Danışmanlık firması Roland Berger, bu sessizliğe bir sayı koydu. The AI Value Gap (AI Değer Açığı) adlı çalışmasında, Avrupa, Japonya ve ABD'deki 203 üst düzey yöneticiyle anket yapıldı. Katılımcıların yaklaşık %90’u, yapay zeka yatırımlarının getirisinin harcamalarının gerisinde kaldığını belirtti. Daha da çarpıcı olan kısım ise bu başlığın hemen altında yer alıyordu: Katılımcıların çoğunda, sonuçlarla bağlantılı tutarlı bir yapay zeka performans ölçütü bulunmuyordu; sadece tek seferlik değerlendirmeler ya da çok geniş kapsamlı KPI listeleri mevcuttu. Teknolojinin herhangi bir sonuç verip vermediğini tam olarak bilemiyorlardı.

Ve bunun nasıl bir his olduğunu anlamak için 200'den fazla yöneticiye ihtiyacınız yok. Bir AI destek temsilcisi tüm gün çalışabilir, vasat yanıtlar gönderebilir ve her gösterge panelini parlatabilir; ancak CFO'nun görebileceği hiçbir sonuç üretmez. Grafik sağlıklı göründüğü için takım kullanımı artırmaya devam eder. İşte tuzak da tam olarak budur.

Bu konuda başarılı olan takımlar ise tam tersini yapacak. AI'nın sağladıklarını ölçecek, bunları bir referans değerle karşılaştıracak ve her sonucu belirli bir sorumlu kişiye devreleyecek.

Bu kılavuz, AI performans metriklerini dört katmana ayırır: çıktı kalitesi, sistem güvenilirliği, işgücü tarafından benimsenme ve iş dünyası üzerindeki etki. Her metrik, bir formül, bir yönlendirme ve bir karşı metrik içerir. Hedef, eyleme geçilebilecek kadar yalın bir puan kartı oluşturmak ve rakamlarda değişiklik olduğunda birisinin sorumlu tutulmasını sağlayan sahiplik mekanizmasını bu puan kartıyla birleştirmektir.

Özet Bir AI performans metriği, bir AI sisteminin güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve ölçülebilir bir iş sonucu üretip üretmediğini gösterir. En yararlı metrikler dört katmanı kapsar: çıktı kalitesi, sistem performansı, işgücü tarafından benimsenme ve iş üzerindeki etki. Yalnızca kaliteyi ölçerseniz, değeri kanıtlayamazsınız. Yalnızca kullanımı veya yatırım getirisini (ROI) ölçerseniz, sonuçların neden değiştiğini teşhis edemezsiniz. DX, 400'den fazla şirketten elde edilen araştırma ve veriler kullanılarak geliştirilen Yapay Zeka Ölçüm Çerçevesi'nde benzer bir sonuca varmıştır. Tek bir kategori tek başına tam bir tablo sunmadığından, kullanım, etki ve maliyeti birlikte değerlendirilmesini önermektedir. Bu kılavuzda listelenen 50'den fazla metriğin hepsini izlemenize gerek yoktur. AI'nın değiştirmeyi amaçladığı sonuca göre her katmandan bir veya iki tane seçin. Her KPI'yı bir karşı metrikle eşleştirin: hız ile kalite, sorun sınırlandırma ile onaylanmış çözüm ve benimseme ile faydalı kullanım. Ardından bir sorumlu, başlangıç değeri, hedef ve gözden geçirme sıklığı belirleyin.

AI Performans Metrikleri Nedir? (Ve Bunlar Gösteriş Metriklerinden Nasıl Farklıdır?)

AI performans metrikleri, bir AI sisteminin ne kadar iyi çalıştığını ve iş değeri yaratıp yaratmadığını gösterir. Bazı AI performans metrikleri, doğruluk ve gecikme süresi gibi teknik kaliteyi ölçer. Diğerleri ise maliyetlerin düşmesi, işlerin daha hızlı yapılması veya gelirlerin artması gibi sonuçları izler.

En önemli ayrım, metrik ile KPI arasındadır. Gönderilen komutlar, oturum açma sayıları, kullanılan belirteçler ve üretilen kelimeler metriklerdir. Ancak bunları başarı olarak sunduğunuz anda göstermelik metriklere dönüşürler, çünkü sonuçları değil, hareketi ölçerler. KPI ise, değiştiğinde iş sonucu yaratan daha küçük bir sayı kümesidir. Dolayısıyla izlenmesi gereken bir AI performans metriği, işleme alınan bilet sayısı değil, çözülen bilet başına maliyettir.

İyi tanımlanmış bir KPI beş bölümden oluşur: AI KPI = Metrik + Referans Değer + Hedef + Zaman Aralığı + Karşı Metrik

Örneğin, bir destek ekibi için bir AI KPI'sı şu tür bir hedefe katkıda bulunabilir: Müşteri memnuniyetini düşürmeden, ilk yanıt süresini bir çeyrek içinde 24 saatten dört saatin altına indirmek. Burada müşteri memnuniyeti kritik bir dengeleyici unsurdur. Bu unsur, ekibin hızlı ancak kalitesiz AI tarafından üretilen yanıtlarla hız hedefine ulaşmasını engeller.

KPI ile metrik arasındaki fark nedir?

Kategori Metrik KPI Nedir? Her türlü ölçülebilir gösterge Stratejik veya operasyonel bir hedefle bağlantılı bir metrik Amaç Etkinliği izler Sonuca yönelik ilerlemeyi takip eder AI örneği Gönderilen komut sayısı Çözülen destek talebi başına maliyet Test Bilmeniz gerekenler Sayı değişiyorsa, farklı bir şey yapılacaktır

Her KPI bir metriktir, ancak her metrik bir KPI değildir. Daha ayrıntılı bir ayrım için bkz. KPI'lar ve metrikler.

5.172 müşteri desteği temsilcisinin katıldığı 2025 tarihli bir araştırma, daha iyi bir ölçümün nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, komutları veya AI önerilerini saymadılar. Saat başına çözülen sorunları izlediler. Ve insan temsilcilerin AI desteğinden yararlanmaya başlamasıyla ortalama %15'lik bir artış olduğunu tespit ettiler. Ayrıca, hız artışının hizmet kalitesini gizlice düşürmediğinden emin olmak için çözüm oranlarını ve müşteri memnuniyetini de incelediler. Uyarı: Bu, tek bir şirket ve tek bir iş türüyle ilgiliydi. Dolayısıyla bu %15 oranı, yapay zeka için evrensel bir karşılaştırma ölçütü değildir.

Öncü göstergeler ile gecikmeli göstergeler arasındaki fark nedir?

Öncü gösterge size erken bir uyarı sağlar. Gecikmeli gösterge ise sonuç ortaya çıktıktan sonra bunu kaydeder. Her iki terim de KPI'ları ayarlarken ve ölçerken sıklıkla kullanılır.

Örnek olarak, artan bir geçersiz kılma oranı, çalışanların artık AI'ya güvenmediğini gösterebilir. Çalışanlar başka araçlara yöneldikçe, daha sonra daha düşük benimseme oranı ve daha yüksek maliyetler ortaya çıkabilir. Geçersiz kılma oranı erken bir işarettir; maliyet ise daha sonraki sonuçtur.

Yine de bu etiketler bağımlılık içerir. Doğruluk, model güncellemesinden biraz geride kalabilir ancak daha sonra müşteri memnuniyetinde bir değişikliğe yol açabilir. Bu nedenle aşağıdaki metrikler, ölçtükleri unsurlara göre gruplandırılmıştır.

Ayrıca şunu da okuyun: Proje Yönetimi'nde Öncü ve Gecikmeli Süre

AI Sistemlerinizin Verimliliğini Kanıtlayan 50'den Fazla AI Performans Metrikleri

Doğru metrikler, yapay zekanın ne amaçla kullanıldığına bağlıdır. Bir müşteri desteği botu, bir dolandırıcılık modeli ve bir yazma asistanı aynı performans gösterge tablosunu paylaşmamalıdır.

Aşağıdaki metrikler dört kategoriye ayrılır: model ve çıktı kalitesi, sistem performansı, benimseme ve işgücü üzerindeki etki ile iş sonuçları. Ancak hepsine ihtiyacınız yok. Hedefinize uygun olan birkaçını seçin, ardından her birini bir karşı metrikle eşleştirin.

Model ve çıktı kalite metrikleri

Bu metrikler şu ilk soruyu yanıtlar: AI doğru, yararlı ve güvenli bir sonuç üretiyor mu?

Sınıflandırma veya veri çıkarma gibi tek bir doğru cevabı olan görevlerde, çıktıyı bir referans kümesiyle karşılaştırabilirsiniz. Üretken işlerin puanlanması daha zordur, çünkü aynı anda birden fazla cevap geçerli olabilir. Bu durumda, alaka düzeyi, temellilik, eksiksizlik ve talimatlara uyum gibi faktörleri değerlendirmek için insan denetçilere veya model tabanlı değerlendiricilere güvenirsiniz.

Bu puanlar, zayıf çıktıları tespit etmenize ve neyin yanlış gittiğini belirlemenize yardımcı olur. Ancak bu puanlar, AI'nın maliyet tasarrufu sağlayıp sağlamadığını, ş Akışını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını veya kullanıcıların güvenini kazanıp kazanmadığını size söylemez. Bu sonuçlar, sonraki bölümlerde ele alınmaktadır.

1. Doğruluk

Doğruluk, AI'nın bilinen bir cevaba karşı doğru tahminlerinin oranıdır. Örneğin, bir bilet yönlendirme modeli 1.000 bileti etiketler ve 920'sini doğru tahmin ederse, doğruluk oranı %92'dir.

Bu kulağa etkileyici gelebilir, ancak doğruluk, en önemli hataları gizleyebilir. Eğer gönderilen 80 hata tamamı acil biletleri yanlış kuyruğa yönlendirse bile, genel puan yine de iyi görünecektir. Ayrıca, bir sonuç diğerinden çok daha sık ortaya çıktığında da bu ölçütün değeri azalır.

Formül: (Doğru pozitifler + doğru negatifler) ÷ Toplam tahminler

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Sınıflandırma, veri çıkarma, yönlendirme ve cevabı bilinen diğer görevler

Şunlarla izleme yapın: Sınıf bazında isabet oranı, geri çağırma oranı ve hata oranı

2. Hassasiyet

Hassasiyet, yapay zekanın olumlu bir sonuç öngördüğünde ne sıklıkla doğru tahmin yaptığını gösterir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kaç uyarıya müdahale etmenin gerekli olduğunu belirtir.

Bir dolandırıcılık modelinin 200 işlemi işaretlediğini, ancak bunlardan sadece 150'sinin dolandırıcılık olduğunu varsayalım. Modelin doğruluk oranı %75'tir. Geri kalan 50 işlem ise yanlış alarmdır ve her biri daha fazla inceleme iş yükü yaratır.

Formül: Doğru pozitifler ÷ (Doğru pozitifler + Yanlış pozitifler)

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Dolandırıcılık uyarıları, potansiyel müşteri puanlaması, arama sonuçları ve Dolandırıcılık uyarıları, potansiyel müşteri puanlaması, arama sonuçları ve içerik denetimi

Şu metriklerle izleme yapın: Geri çağırma oranı; çünkü bir model, daha az vakayı işaretleyip daha fazla gerçek vakayı gözden kaçırarak doğruluğu artırabilir

3. Geri çağırma

Geri çağırma oranı, AI'nın gerçek pozitif vakaların kaçını tespit ettiğini gösterir. Hassasiyet, bir uyarının doğru olup olmadığını sorgular; geri çağırma oranı ise gerçek bir vakanın gözden kaçıp kaçmadığını sorgular. Bu iki ölçüt zıt yönlere etki eder; bu nedenle bir model birinde mükemmel görünürken diğerinde başarısız olabilir.

Diyelim ki 180 adet dolandırıcılık işlemi var ve model bunların 150'sini tespit ediyor. Modelin geri çağırma oranı %83,3'tür; bu da 30 gerçek vakayı gözden kaçırdığı anlamına gelir. Dolandırıcılık, tıbbi tarama veya güvenlik alanlarında bu gözden kaçırmalar, ek bir inceleme yapmaktan çok daha pahalıya mal olabilir.

Formül: Doğru pozitifler ÷ (Doğru pozitifler + Yanlış negatifler)

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Dolandırıcılık tespiti, tıbbi tarama, uyumluluk kontrolleri ve tehdit tespiti

Şunlarla izleme yapın: Hassasiyet ve kaçırılan bir vakanın maliyeti

4. F1 Skoru

F1 skoru, doğruluk ve geri çağırma oranlarını birleştirir. Yanlış alarmlar ve gözden kaçan vakaların her ikisinin de önemli olduğu durumlarda, özellikle de bir sınıfın diğerine göre çok daha seyrek göründüğü durumlarda faydalıdır.

Bir dolandırıcılık modelinin doğruluğu %75 ve geri çağırma oranı %83,3 ise, F1 puanı yaklaşık %79 olur. F1, harmonik ortalamayı kullandığından, her iki tarafta da düşük bir puan, sonucu aşağı çeker.

Formül: 2 × (Hassasiyet × Geri Çağırma) ÷ (Hassasiyet + Geri Çağırma)

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Hem doğruluk hem de geri çağırma oranının önemli olduğu sınıflandırma görevleri

Şunlarla izleme yapın: Ayrı hassasiyet ve geri çağırma puanları; çünkü farklı ödünleşimler aynı F1 puanı verebilir

5. Gerçekçilik

"Temellilik", AI'nın iddialarının aldığı kaynaklar tarafından desteklenip desteklenmediğini gösterir. Bu özellik, akıcı bir cevabın yine de kanıtların ötesine geçebileceği, bilgi erişimiyle güçlendirilmiş sistemlerde en büyük öneme sahiptir.

Bir politika asistanının 10 adet olgusal iddia ortaya koyduğunu ve gözden geçirenlerin bunlardan dokuzunu onaylanmış politikaya dayandırabildiğini varsayalım. İddia düzeyinde dayanaklılık oranı %90'dır. Son iddia ise, özellikle ücret, sosyal haklar veya mevzuata uygunlukla ilgiliyse, hâlâ dikkat gerektirir.

Örnek formül: Desteklenen doğrulanabilir iddialar ÷ Toplam doğrulanabilir iddialar

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Kurumsal arama, belge Soru-Cevap, politika asistanları ve RAG sistemleri

Şu kriterlerle izleme yapın: Arama kalitesi, alıntı doğruluğu ve cevap eksiksizliği

Bu, evrensel bir formül değil, operasyonel bir formüldür. Sonuçları karşılaştırmadan önce neyin "iddia" olarak kabul edileceğini, neyin "destek" olarak nitelendirileceğini ve kısmi desteği nasıl puanlayacağınızı belirleyin.

6. Alaka düzeyi

Alaka düzeyi, çıktının kullanıcının sorduğu soruyu yanıtlayıp yanıtlamadığını gösterir. Bir yanıt doğru olsa bile, ilgili olmayan bir sorunu çözüyorsa yine de yararsız olabilir.

Diyelim ki değerlendiriciler 100 chatbot yanıtını inceledi ve 85'ini alakalı olarak işaretledi. Bu durumda %85'lik bir alakalılık başarı oranı elde edersiniz. Ancak takım, bir puanlama ölçeği ve geçme notu üzerinde anlaşana kadar bu sayı pek bir anlamı yoktur.

Örnek formül: Alaka düzeyi değerlendirme tablosunu geçen yanıtlar ÷ Değerlendirilen toplam yanıt sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Arama, sohbet robotları, öneriler ve otomatik özetler

Şunlarla takip edin: Konuyla ilgili bir cevap yine de yanlış veya eksik olabileceğinden, gerçekçilik ve görev tamamlama oranı

7. Talimatlara uyma oranı

Talimatlara uyma oranı, AI'nın gerekli her talimata ne sıklıkla uyduğunu ölçer. Biçim, uzunluk, istisnalar ve gerekli eylemlerin tümü bu ölçümde dikkate alınabilir.

Örnek olarak, bir ş akışı modelden beş zorunlu alanı içeren geçerli bir JSON döndürmesini ister. 100 çıktının 94'ü tüm kurallara uyuyorsa, oran %94'tür. Okunması kolay ancak JSON şemasını ihlal eden bir yanıt yine de başarısız sayılır.

Formül: Gerekli tüm talimatları karşılayan çıktılar ÷ Değerlendirilen toplam çıktılar

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Yapılandırılmış içerik üretimi, veri çıkarma, sanal asistanlar ve otomasyonlu ş Akışları

Şunlarla izleme yapın: Görev tamamlama ve hata ciddiyeti

Testi çalıştırmadan önce kuralları belirleyin. Değerlendiriciler, çıktıyı gördükten sonra “talimatlara uyuldu” ifadesinin ne anlama geldiğine karar verirlerse, puanlar tutarsız hale gelir.

8. Tamlık Puanı

"Kapsam" ölçütü, yapay zekanın görevin gerekli tüm kısımlarını kapsayıp kapsamadığını gösterir. Bu ölçüt, yüzeysel olarak kusursuz görünen ancak aslında bazı unsurları gözden kaçıran cevapları tespit eder.

Bir raporun beş bölümü içermesi gerektiğini ve AI'nın dördünü tamamladığını varsayalım. Tamamlanma puanı %80'dir. Bu, raporun %80 oranında iyi olduğu anlamına gelmez. Eksik olan bölüm, okuyucunun en çok ihtiyaç duyduğu bölüm olabilir.

Örnek formül: Gerekli öğeler ÷ Toplam gerekli öğeler

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Raporlar, özetler, form doldurma ve çok adımlı talepler

Şunlarla izleme yapın: Doğruluk ve önem ağırlıklı eksiksizlik

Riskli işlerde, unsurları önem derecesine göre değerlendirin. Eksik bir yasal uyarı, eksik bir isteğe bağlı örnekten daha fazla ağırlık taşımalıdır.

9. Halüsinasyon Oranı

Halüsinasyon oranı, AI'nın ne sıklıkla yanlış veya desteksiz iddialarda bulunduğunu izler. Bu sorunlar birbiriyle örtüşse de her zaman aynı değildir. Bir iddia genel olarak doğru olabilir, ancak sistemin kullanması söylenen kaynaklar tarafından desteklenmeyebilir.

Halüsinasyonları yanıt bazında veya iddia bazında ölçebilirsiniz. 500 yanıtın 15'inde en az bir adet dayanağı olmayan iddia varsa, yanıt düzeyindeki oran %3'tür. İddia düzeyinde yapılan bir hesaplama size farklı bir sonuç verebilir.

Örnek formül: En az bir desteklenmeyen iddia içeren çıktılar ÷ Değerlendirilen toplam çıktılar

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Araştırma, müşteri danışmanlığı, hukuki işler ve bilgi asistanları

Şu metriklerle izleme yapın: Gerçekçilik, olgusal hata oranı ve çekimser kalma oranı

Air Canada bunu pahalıya mal olan bir deneyimle öğrendi. 2024 yılında, Britanya Kolombiyası'ndaki bir mahkeme, Air Canada'nın web sitesindeki sohbet robotunun bir müşteriye cenaze indirimi talebinde bulunmak için yanlış adımlar göstermesi üzerine şirketi sorumlu buldu. Adam, büyükannesinin vefatının ardından cenaze seyahat indirimi hakkında bilgi istemişti. Chatbot, önce bileti satın alabileceğini ve daha sonra indirimli ücret için başvurabileceğini söyledi. Ancak Air Canada’nın kendi politika sayfasında tam tersi belirtiliyordu. Seyahat tamamlandıktan sonra cenaze indirimi talepleri geçerli değildir. Chatbot, bu politikaya bir bağlantı bile vermişti. Verdiği cevap ise bu politikaya aykırıydı. Air Canada’nın savunması, sohbet robotunun kendi eylemlerinden sorumlu, bağımsız bir tüzel kişilik olduğu yönündeydi. Mahkeme bu savunmayı kabul etmedi. Gerekçesi de açıktı: Sohbet robotu Air Canada’nın web sitesinde yer alıyordu ve verdiği yanıtların sahibi de şirketin kendisiydi. Öğrenilecek Ders: Bir cevabın, sadece bir bağlantı içermesi nedeniyle güvenilir olduğu söylenemez. Bu cevabın, işaret ettiği kaynakla uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeniz gerekir. Müşteriye yönelik AI uygulamalarında, alıntı doğruluğunun yanı sıra halüsinasyon oranını, politika çakışması oranını, eskalasyon oranını ve tekrar iletişim kurma oranını da izlemeyin.

10. Görev tamamlama oranı

Görev tamamlama oranı, AI'nın gerekli son duruma ne sıklıkla ulaştığını gösterir. Bir müşteri temsilcisi için bu, para iadesi yapmak, müşteri kaydını güncellemek ve sonucu onaylamak anlamına gelebilir. Makul bir yanıt üretmek bu kapsamda değerlendirilmez.

Bir temsilcinin 1.000 adet uygun iade talebini işleme aldığını ve bunlardan 700'ünü insan yardımı olmadan tamamladığını varsayalım. Otonom görev tamamlama oranı %70'tir. Yardımla tamamlanan işlemleri ayrı olarak raporlayın; böylece sorunsuz bir devretme işlemi, tam bir başarı ya da başarısızlık olarak değerlendirilmez.

Formül: Başarıyla tamamlanan görevler ÷ Denenen uygun görevler

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: AI ajanları ve uçtan uca otomasyon

Şunları izlemeyin: Güvenlik ihlalleri, insan müdahalesi, kullanıcı onayı ve başarılı görev başına maliyet

Üretim hedefiniz olarak halka açık bir karşılaştırma ölçütünü kullanmayın. Temsilci puanları hızla değişir ve karşılaştırma ölçütündeki görevler nadiren sistemlerinize, politikalarınıza veya müşterilerinize uyar. Temsilcinizin gerçekte üstleneceği işlerden bir test seti oluşturun.

11. Araç seçim doğruluğu

Araç seçim doğruluğu, bir temsilcinin bir sonraki adımı için doğru aracı ne sıklıkla seçtiğini gösterir. Bu, o aracı doğru kullanıp kullanmadığından ayrı bir konudur.

Bir müşteri temsilcisi, bir müşteri kaydını sorgu yoluyla öğrenmesi gerekirken internette arama yapabilir veya kullanıcı sadece bir taslak istediğinde e-posta gönderebilir. Tek bir yanlış seçim, görevin geri kalanını rayından çıkarabilir.

Formül: Doğru araç seçimleri ÷ Toplam araç seçim kararları

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Veritabanlarına, arama sistemlerine, API'lere ve iş yazılımlarına yapılan bağlantılarla çalışan temsilciler

Şunlarla izleme yapın: Araç çağrısı argüman doğruluğu ve görev tamamlama oranı

12. Araç çağrısı argüman doğruluğu

Temsilci bir araç seçtikten sonra, bu araca doğru değerleri aktarmalıdır. Araç çağrısı argüman doğruluğu, isimler, tarihler, ID numaraları ve tutarlar gibi alanları kontrol eder.

Bir temsilcinin 300 rezervasyon araması yaptığını ve bunlardan 264'ünde tüm ayrıntıların doğru olduğunu varsayalım. Katı argüman doğruluğu %88'dir. Bir ödeme veya rezervasyon akışında, yanlış bir tarih veya hesap sayısı gerçek bir hataye neden olabilir.

Formül: Gerekli tüm argümanlar doğru girilmiş araç çağrıları ÷ Değerlendirilen toplam araç çağrıları

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun olduğu alanlar: Rezervasyon, finans, destek ve diğer işlem odaklı temsilciler

Şunlarla izleme yapın: Hata ciddiyeti ve alan düzeyinde doğruluk

Sıkı bir başarı oranı, tek bir yanlış alanı bile başarısız bir çağrı olarak değerlendirir. Soruna neden olan argümanları da belirlemeniz gerekiyorsa, alan düzeyinde doğruluk oranını da ekleyin.

13. Yörünge kalitesi

Yol kalitesi, bir temsilcinin bir görevı tamamlamak için izlediği yolu inceler. Bir temsilci, birkaç gereksiz arama, tekrarlanan çağrı veya politika ihlali sonrasında doğru sonuça ulaşabilir. Basit bir tamamlama puanı, tüm bunları gözden kaçırır.

Her çalışmayı tek bir ideal yol ile karşılaştırarak değerlendirmeyin. Karmaşık görevlerin birkaç geçerli yolu olabilir. Çalışmayı gerekli adımlar, izin verilen eylemler ve gereksiz sapmalar açısından değerlendirin.

Örnek formül: Tüm yörünge kurallarını karşılayan çalıştırmalar ÷ Değerlendirilen toplam çalıştırma sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Sıkı politikalar uygulayan çok adımlı temsilciler ve ş akışları

Şunları izleyin: Görev tamamlama, araç çağrıları, politika ihlalleri ve görev başına maliyet

Karmaşık görevlerde genellikle birkaç geçerli yol olduğundan, tek bir mükemmel yol yerine bir dizi kurala göre puanlama yapın. Bu, ajan testlerinde gerçek bir kör noktadır. 2025 TRAJECT-Bench, ajanın sonuna ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek yerine, araç seçimi, argüman doğruluğu ve çağrıların doğru sırayla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ederek bu kör noktayı ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir.

14. Planlama verimliliği

Planlama verimliliği, bir temsilcinin sonuça ulaşmadan önce ne kadar fazla iş yaptığını gösterir. Her fazladan adım, zamana, belirteçlere ve başarısızlık ihtimaline yol açar.

Bir görevin dört onaylanmış adımda tamamlanması gerekiyorsa ve temsilci altı adım kullanıyorsa, adım bazlı planlama verimliliği %66,7'dir. Bu sayı, ancak adil bir referans yol veya adım bütçesi belirleyebildiğinizde geçerlidir.

Örnek formül: Beklenen gerekli adım sayısı ÷ Gerçekleşen adım sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Temsilci hızı ve maliyet optimizasyonu

Şunları takip edin: Görev tamamlama ve çıktı kalitesi

Asla sadece daha kısa bir yolu ödüllendirmeyin. Gerekli bir kontrolü atlayan bir ajan, verimli görünse de daha fazla risk yaratabilir.

15. Tutarlılık puanı

Tutarlılık, aynı görevı aynı koşullar altında tekrarladığınızda AI'nın eşdeğer sonuçlar verip vermediğini gösterir. Tek bir başarılı test, sadece şans eseri elde edilmiş bir sonuç olabilir.

Aynı görevin 20 kez yürütüldüğünü ve 18 sonucun aynı sonuç kriterlerini karşıladığını varsayalım. Tutarlılık oranı %90'dır. Benzer ifadeler yerine gerçekleri, kararları veya nihai eylemleri karşılaştırın.

Örnek formül: Aynı sonuç kriterlerini karşılayan tekrarlanan çalıştırma sayısı ÷ Toplam tekrarlanan çalıştırma sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Tekrarlayan raporlar, işlem odaklı temsilciler ve kritik öneme sahip ş akışları

Şunlarla izleme yapın: Doğruluk ve tekrarlanan görevlerin başarı oranı

16. Sağlamlık oranı

Sağlamlık oranı, girdi gerçekçi şekillerde değiştiğinde performansın korunup korunmadığını ölçer. Testler arasında yazım hataları, eksik ayrıntılar, yeniden sıralanmış bilgiler, daha uzun komutlar veya farklı ifadeler yer alabilir.

Model, 200 değiştirilmiş test senaryosunun 170'ini işleyebiliyorsa, sağlamlık oranı %85'tir. Test kümesi, kullanıcılarınızın gönderdiği hatalı girdileri yansıtmalıdır.

Formül: Başarılı pertürbasyonlu test senaryoları ÷ Toplam pertürbasyonlu test senaryoları

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Üretime hazırlık ve sınır durum testleri

Şunlarla izleme yapın: Temiz girdilerdeki performans ve girdi türüne göre hata oranı

17. Güvenlik ihlali oranı

Güvenlik ihlali oranı, AI çıktısının tanımlanmış bir güvenlik politikasını ne sıklıkla ihlal ettiğini gösterir. Bir ihlal, zararlı tavsiyeler, gizli veriler, yasaklanmış içerik veya ajanın gerçekleştirmeye yetkisi olmayan bir eylemi içerebilir.

Diyelim ki, denetçiler 10.000 çıktıda 12 ihlal tespit etti. Bu oran %0,12'dir. Tek bir hata bile ciddi zarara yol açabiliyorsa, bu küçük sayı bile kabul edilemez olabilir.

Formül: Onaylanmış güvenlik ihlali içeren çıktılar ÷ Değerlendirilen toplam çıktılar

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Halka açık sohbet robotları, çalışan yardımcıları, müşteri temsilcileri ve otomatik olarak oluşturulan içerik

Şunlarla izleme yapın: İhlal ciddiyeti, yanlış pozitif oranı ve reddetme oranı

Ciddiyetin yanı sıra sıklığı da raporlayın. On adet küçük ihlal, bir adet gizli veri ifşası ile aynı ağırlıkta değerlendirilmemelidir.

18. Adalet açığı

Adalet açığı, AI'nın benzer muamele görmesi gereken gruplar arasında farklı performans gösterip göstermediğini ortaya koyar. Tek bir genel doğruluk puanı, altında yatan büyük bir açığı gizleyebilir.

Bir tarama modelinin bir grup için %82, başka bir grup için ise %71 doğru pozitif oranına sahip olduğunu varsayalım. Aradaki fark 11 yüzde puandır. Karşılaştırılan ölçütü belirtiniz. “Adalet farkı” ifadesi tek başına çok belirsizdir.

Örnek formül: En yüksek grup oranı − En düşük grup oranı

Yönlendirme: Genellikle sıfıra ne kadar yakınsa o kadar iyidir

En uygun olduğu alanlar: İşe alım, kredi verme, sağlık hizmetleri, dolandırıcılık tespiti ve diğer yüksek etkili kararlar

Şunlarla izleme yapın: Grup örneklem boyutu, seçim oranı, yanlış pozitif oranı, yanlış negatif oranı ve kalibrasyon

Aradaki farkın küçük olması, sistemin adil olduğunu kanıtlamaz. Her grup eşit derecede kötü sonuçlar alıyor olabilir. Her grubun puanını, aradaki farkla birlikte inceleyin.

19. İlk denemede kabul oranı

İlk denemede kabul oranı, AI çıktısının ilk incelemede ne sıklıkla kullanılabilir olduğunu gösterir. Bu oran, sistemin ürettiği içerik, kod veya analiz hacminden çok daha fazlasını size anlatır.

Örneğin, düzenleyicilerin 100 yapay zeka taslağını incelediklerini ve 65'ini yeniden işleme veya büyük düzeltmelere gerek kalmadan kabul ettiklerini varsayalım. İlk turda kabul oranı %65'tir. Küçük bir dil düzeltmesi ile tamamen yeniden yazma aynı sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğinden, "kabul edildi" kavramını önceden tanımlayın.

Formül: İlk incelemede kabul edilen çıktılar ÷ İncelenen toplam çıktı sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Yazma, tasarım, kodlama, analiz ve belge oluşturma

Şunlarla izleme yapın: İnceleme süresi, düzenleme mesafesi ve sonraki aşamalarda hata oranı

20. Yeniden işleme oranı

Yeniden işleme oranı, AI çıktısının ş akışına girdikten sonra ne sıklıkla düzeltme gerektirdiğini gösterir. Bu oran, AI'nın başlangıçta zaman tasarrufu sağladığı ancak daha fazla işi gözden geçiren takımlara veya sonraki aşamadaki takımlara aktardığı durumlarda ortaya çıkan sahte verimliliği ortaya çıkarır.

100 adet AI tarafından yazılmış kod örneğinden 22'si düzeltme için geri gönderilirse, yeniden işleme oranı %22'dir. AI'nın neden olduğu hataları, rutin revizyonlardan veya kapsam değişikliklerinden ayırın.

Formül: Düzeltme gerektiren AI çıktıları ÷ Sunulan veya incelenen toplam AI çıktıları

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun olduğu alanlar: İçerik, kod, müşteri hizmetleri ve operasyonlar

Şu unsurları izleyin: Yeniden işleme harcanan süre, kusur ciddiyeti ve ilk denemede kabul oranı

Sistem ve operasyonel metrikler

Bu katman, iyi sonuçların kullanıcılara gerçekten güvenilir, hızlı ve işin karşılayabileceği bir maliyetle ulaşıp ulaştığını sorgular. Benimseme sürecinin sessizce sona erdiği nokta budur; çünkü yavaş yanıt veren veya maliyeti çok yüksek olan teknik açıdan doğru bir model, ş Akışta asla kendine yer bulamaz.

21. Gecikme süresi

Gecikme, bir istek ile kullanılabilir bir sonuç arasındaki süredir ve neyin kullanılabilir sayılacağı tamamen göreve bağlıdır. Bir sınıflandırıcı için bu, nihai cevap olabilir. Bir ajan için ise istenen eylemin tamamlandığı an olabilir. Ancak ortalamalara dikkat edin, çünkü bunlar kullanıcıların gerçekte hissettiği gecikmeleri gizler. Bir destek asistanının ortalama süresi 1,2 saniye olabilir, ancak yoğun saatlerde bu süre altı saniyeye kadar uzayabilir. Hem tipik istekleri hem de yavaş olanları görebilmeniz için p50 ve p95 gibi yüzdelik dilimleri raporlayın.

Formül: Kullanılabilir yanıt zaman damgası − İstek zaman damgası

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Sohbet, arama, sesli araçlar, kodlama asistanları ve müşteri temsilcileri

Şunlarla izleme yapın: p50, p95 ve p99 gecikme süreleri ile terk etme ve tamamlama oranları

İlk belirteçin gelme süresi (TTFT): Akış sistemlerinde, yanıtın sadece tamamlanma süresini değil, başlama süresini de izleyin. İki asistan da beş saniyede işlemi tamamlayabilir, ancak 300 ms'de akışı başlatan asistan, ekranı iki saniye boyunca boş bırakan asistandan çok daha hızlı hissedilir. Evrensel bir TTFT karşılaştırma ölçütü yoktur: komut uzunluğu, model boyutu, kuyruklar ve yük bu süreyi etkiler; bu nedenle kendi kullanım durumunuz için bir hedef belirleyin ve gerçekçi trafik koşullarında test edin.

22. İşlem hacmi

İş hacmi, sistemin belirli bir zaman aralığında tamamladığı iş miktarını ifade eder. Saniye başına istek sayısını, saat başına belge sayısını veya gün başına başarıyla tamamlanan görev sayısını hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki bir belge iş akışı, test ortamında saatte 500 dosyayı işliyor, ancak canlı trafikte bu sayı 200'e düşüyor. Bu fark, sistemin yoğun dönemlerde iş birikimi oluşturmadan bu yükü kaldırabileceğini gösterir.

Formül: Tamamlanan birimler ÷ Zaman birimi

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Yüksek hacimli destek hizmetleri, Yüksek hacimli destek hizmetleri, belge işleme ve toplu akışlar

Şu metriklerle izleme yapın: Başarı oranı, gecikme süresi, kuyruk uzunluğu ve çıktı kalitesi

Her seferinde birimin adını belirtin. Saniye başına istek sayısı ile saniye başına belirteç sayısı, farklı sorulara cevap verir.

23. Çalışma süresi ve kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik, AI hizmetinin planlanan süre içinde istekleri fiilen tamamlayabildiği zamanın payıdır. Bir hizmet çevrimiçi olsa da işi bitiremeyecek kadar yavaş veya arızalı olabilir; bu nedenle kullanılabilirliği, kullanışlı bir sonuç temelinde tanımlayın. Aylık %99 oranında bile, 30 günlük bir ayda yaklaşık 7 saat 12 dakikalık kesinti süresi için yer kalır. Bu, isteğe bağlı bir yazma asistanı için sorun olmayabilir. Ancak insanların günün her saati güvendiği bir destek aracı için bunu kabul etmek çok daha zordur.

Formül: Kullanılabilirlik standardını karşılayan süre ÷ Toplam planlanmış hizmet süresi

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: AI'ya bağımlı tüm üretim akışları

Şu metriklerle izleme yapın: Hata oranı, hizmet kesinti süresi ve ortalama geri kazanım süresi

24. Sistem hata oranı

Sistem hata oranı, zaman aşımı, kullanılamayan modeller, geçersiz yanıtlar ve bozuk entegrasyonlar gibi teknik arızaları kapsar. Diyelim ki 1.000 temsilci isteğinden 30'u bir API'nin çökmesi nedeniyle başarısız oluyor. Bu, %3'lük bir hata oranı demektir. Bu hataları nedenlerine göre sınıflandırın; aksi takdirde takım, bir sorunun olduğunu bilecek ancak nereye bakması gerektiğini bilemeyecektir.

Formül: Teknik hata içeren istekler ÷ Toplam istek sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Üretim izleme ve olay müdahalesi

Şu metriklerle izleme yapın: Hata türü, yeniden deneme oranı, gecikme süresi ve kurtarma süresi

25. Yeniden deneme oranı

Yeniden deneme oranı, sistemin bir isteği veya eylemi ne sıklıkla tekrarlaması gerektiğini gösterir. Altta yatan görev sonunda yine de başarılı olabilir; bu nedenle yeniden denemeler, basit bir tamamlanma puanının ötesine geçer. Diyelim ki 1.000 isteğin 120'si bir ek deneme gerektiriyor. Bu, %12'lik bir yeniden deneme oranı anlamına gelir ve sistem toplamda 1.120 deneme yapar; bu da söz konusu parti için yaklaşık %12'lik ek iş yükü demektir. İstek başına birden fazla yeniden deneme yapılması, maliyeti daha da artırır.

Formül: En az bir yeniden deneme gerektiren orijinal istekler ÷ Toplam orijinal istek sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Temsilciler, API ş akışları ve kullanıcıya yönelik asistanlar

Şu metriklerle izleme yapın: İstek başına deneme sayısı, nihai başarı oranı, gecikme süresi ve başarı başına maliyet

26. Başarılı görev başına maliyet

Başarılı görev başına maliyet, AI harcamalarını tamamlanan işlerle ilişkilendirir; bu da, başarısız denemelerin hâlâ belirteç, araç ve altyapı kaynaklarını tükettiği durumlarda, istek başına maliyetten çok daha doğru bir ölçüt sunar. Her bir ajanın çalıştırılmasının maliyeti 10 sent olsun, ancak bunların sadece yarısı başarılı olsun. Başarı başına doğrudan maliyetiniz 20 sent olur. Buna insan tarafından yapılan inceleme veya yeniden işleme maliyetlerini de eklediğinizde, gerçek rakam daha da yükselir.

Formül: Denenen tüm görevlerin toplam maliyeti ÷ Başarıyla tamamlanan görevler

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: AI ajanları ve ş akışı otomasyonu

Şu metriklerle izleme yapın: Tamamlanma oranı, çıktı kalitesi, yeniden işleme ve insan desteğinin maliyeti

27. Engelleme oranı

Çözüm oranı, insan müdahalesi olmadan sonuçlanan uygun etkileşimlerin payıdır. Destek ekipleri, bu oranı kullanarak AI'nın tek başına ne kadar talebi karşıladığını tahmin eder. Ayrıca bu oran kolayca şişirilebilir. Diyelim ki bir bot, 1.000 sohbetin 800'ünü çözerek %80'lik bir oran elde etti. Bu kullanıcıların bazıları gerçek bir yanıt alırken, diğerleri ise sadece pes etti. Sonrasında ne olduğunu incelemedikçe her ikisi de çözülmüş gibi görünür.

Formül: İnsan müdahalesi olmadan sona eren uygun etkileşimler ÷ Toplam uygun etkileşimler

Yönlendirme: Daha yüksek değer her zaman daha iyi anlamına gelmez

En uygun kullanım alanları: Müşteri hizmetleri ve BT destekleri

Şu metriklerle izleme yapın: Onaylanmış çözüm, tekrar iletişim, işlem yarıda bırakma ve müşteri memnuniyeti

Yalnızca AI'nın işlemesi gereken sorguları sayın. Politika tabanlı aktarımlar, hata olarak değerlendirilmemelidir.

28. Eskalasyon oranı

Eskalasyon oranı, bir AI etkileşiminin ne sıklıkla bir insana devredildiğini gösterir. Yüksek bir oran, performansın zayıf olduğunu işaret edebilir, ancak sistemin ne zaman kenara çekilmesi gerektiğini bildiğini de gösterebilir. Diyelim ki 1.000 etkileşimden 150'si eskalasyona uğradı; bu da %15'lik bir oran demektir. Tek başına bu sayı pek bir şey ifade etmez. Bu sayıyı, politika gereği yapılan devretmeler, kullanıcı talebi üzerine yapılan devretmeler ve AI'nın çözemediği vakalar olarak ayırın.

Formül: Eskalasyon gerektiren etkileşimler ÷ Toplam uygun AI etkileşimleri

Yönlendirme: Eskalasyonun nedenine bağlıdır

En uygun kullanım alanı: Müşteri hizmetleri temsilcileri ve şirket içi yardım masaları

Şu unsurları izleyin: Eskalasyon nedeni, devretme süresi, devretme sonrası çözüm ve başarısız kontrol

Sorunun çözülmesi ve üst düzeye taşınması, bir etkileşimin nerede sona erdiğini gösterir. Ancak hizmetin gerçekten iyileşip iyileşmediğini her zaman göstermez. Bir küçük işletme, bu sorunun her iki yönünü de izledi. Küçük bir perakendeci destek hizmetlerini otomasyonla otomatikleştirdiğinde ne oldu? Bir araştırma, yapay zeka destekli bir sohbet robotu ekledikten sonra sekiz kişilik bir Slovak e-ticaret şirketini izledi. Üç ay boyunca, botun sorgulardaki payı %61'den %85'e yükseldi. Ortalama yanıt süresi 118 dakikadan 64 dakikaya düştü. Müşteri memnuniyeti ise beş üzerinden 3,73'ten 4,27'ye çıktı. Ancak bu sayıları dikkatli bir şekilde değerlendirin. İstatistiksel olarak anlamlı olan tek sonuç, memnuniyetteki artış oldu. Çalışma, kısa bir süre zarfında tek bir şirketi kapsıyordu. Ayrıca bot rutin soruları yanıtlarken, zor sorularla çalışanlar ilgilendi; bu durum, hız artışının bir kısmını tek başına açıklayabilir. Buna rağmen, bu vaka çalışması, otomasyon oranını, yanıt süresini, sorunların üst düzeye taşınmasını ve memnuniyet düzeyini neden bir arada değerlendirmeniz gerektiğini ortaya koyuyor. Hizmet kalitesi bu seviyenin altına düşerse, daha yüksek bir sorun kontrol oranı pek bir anlam ifade etmez.

Kullanım ve işgücü üzerindeki etki metrikleri

Çalışır durumdaki bir AI sistemi, yine de kullanıcıların günlük rutininde kendine bir yer edinmek zorundadır. Bu metrikler, kullanıcıların sistemi denediğini, gerçek işlerinde kullandığını ve yenilik etkisi geçtikten sonra da sisteme geri döndüğünü gösterir.

Sadece kullanım, değeri kanıtlamaya yetmez. Gallup'un araştırmasına göre, çalışan Amerikalıların %50'si yılda en az birkaç kez AI kullanıyor, ancak sadece %13'ü günlük olarak kullanıyor. İşte bu fark, neden sadece benimseme düzeyinin yanı sıra kullanım sıklığını, derinliğini ve yetkinlik düzeyini de izlemeniz gerektiğini açıklıyor.

29. Uygun kullanıcıların benimseme oranı

Uygun kullanıcı benimseme oranı, AI'yı kullanabilecek kişilerden kaçının bu teknolojiyle en az bir anlamlı eylem tamamladığını gösterir. Burada önemli olan paydadır. 400 kişi bir aracı etkinleştirirse, bu harika bir sonuç gibi görünebilir. Ancak 4.000 çalışana erişim izni verilmişse, benimseme oranı aslında sadece %10'dur. Rollerinde onaylanmış veya yararlı bir AI kullanım senaryosu bulunmayan çalışanları bu hesaplamanın dışında bırakın.

Formül: En az bir anlamlı AI eylemi tamamlanan uygun kullanıcılar ÷ Toplam uygun kullanıcı sayısı

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Erken aşamadaki uygulamalar, pilot projeler ve lisans planlaması

Şunlarla izleme yapın: Aktif kullanım, görev başarısı ve aktif kullanıcı başına maliyet

Lansmandan önce “anlamlı eylem” kavramını tanımlayın. Aracı açmak veya bir test komutu göndermek, benimseme olarak sayılmamalıdır.

30. Aktif AI kullanım oranı

Aktif kullanım oranı, belirli bir dönem içinde kaç uygun kullanıcının gerçekten AI'ya güvendiğini gösterir. Haftalık aktif kullanım, genellikle toplam kayıt sayısından çok daha fazla bilgi verir. Diyelim ki 1.000 çalışan uygun durumda ve 600'ü aracı denedi, ancak tipik bir haftada sadece 180'i aracı gerçekten kullanıyor. Kabul oranınız %60 olarak görünebilir, ancak haftalık aktif kullanım oranı sadece %18'dir. İkinci sayı, aracın ş akışındaki gerçek konumuna çok daha yakındır.

Formül: Dönem boyunca etkinlik eşiğini karşılayan kullanıcı sayısı ÷ Toplam uygun kullanıcı sayısı

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Sürekli benimseme izleme

Şunları takip edin: Görev tamamlama oranı, kalite ve aktif kullanıcı tutma oranı

İşe uygun bir eşik değeri belirleyin. Yazma ve destek araçları için haftalık kullanım uygun olabilirken, üç aylık planlama asistanı için daha uzun bir zaman aralığı gerekir.

31. Benimseme kapsamı

Kabul yaygınlığı, AI kullanımının uygulamaya geçirildiği süreçte takımlar, roller veya konumlar arasında ne kadar yaygınlaştığını gösterir. Genel kabul oranı, dengesiz bir tabloyu gizleyebilir. Bir mühendislik takımı bu aracı her gün kullanırken, satış, finans ve destek ekipleri ise neredeyse hiç kullanmayabilir.

Formül: Benimseme eşiğini karşılayan hedef takımlar veya roller ÷ Toplam hedef takımlar veya roller

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Şirket genelinde ve birden fazla takımın dahil olduğu AI programları

Şunlarla izleme yapın: Rol, konum, yönetici ve kullanım senaryosuna göre benimseme oranı

Her grubun aynı seviyeye ulaşmasını beklemeyin. Takımları yalnızca yapay zeka onlar için eşit derecede yararlı ve erişilebilir olduğunda karşılaştırın.

32. Benimseme derinliği

Kullanım derinliği, aktif kullanıcıların AI ile kaç farklı görevi yerine getirdiğini gösterir. Bu, yüzeysel kullanımı gerçek kullanımdan ayırır. Yalnızca e-posta konu satırlarını yeniden yazan bir kişi, aracı kullanmaya başlamış olsa da derinlemesine kullanmamaktadır. Araştırma, taslak hazırlama, analiz ve toplantı notları için kullanan bir kişi ise AI'yı günlük hayatının çok daha büyük bir kısmına entegre etmiştir.

Formül: Kullanılan toplam farklı onaylanmış AI akışları sayısı ÷ Aktif AI kullanıcı sayısı

Yönlendirme: Yüksek değerler belirli bir noktaya kadar faydalıdır

En uygun kullanım alanı: Olgun aşamadaki uygulamalar ve ş akışı genişletme

Şunlarla izleme yapın: Başarı oranı ve ş Akışı sayesinde kazanılan zaman

Daha fazla kullanım örneği her zaman daha fazla değer anlamına gelmez. Birkaç yüksek etkili ş akışı, önemsiz ş akışlarından oluşan uzun bir listeye üstün gelebilir.

33. Ş Akışı yaygınlık oranı

İş akışı penetrasyonu, AI desteği ile uygun işlerin ne kadarının fiilen tamamlandığını gösterir. Benimseme, insan sayısını ölçer. İş akışı penetrasyonu ise işin kendisini ölçer. Diyelim ki bir destek ekibi, AI yardımı için uygun 10.000 bilet işliyor, ancak AI sadece 2.500'üne müdahale ediyor. Her temsilci bu aracı en az bir kez denemiş olsa bile penetrasyon oranı %25'tir.

Formül: AI desteği ile tamamlanan uygun görevler ÷ Toplam uygun görevler

Yönlendirme: Kalite sabit kaldığında daha yüksek değerler daha yararlıdır

En uygun olduğu alanlar: Destek, satış, içerik, kodlama ve Destek, satış, içerik, kodlama ve belge akışları

Şu metriklerle izleme yapın: Tamamlanma oranı, kalite, döngü süresi ve görev başına maliyet

AI'nın onaylandığı ve üstesinden gelebileceği işlerle sınırlı kalın.

34. Aktif kullanıcı tutma oranı

Kullanıcı tutma oranı, ilk anlamlı kullanımlarından sonra kaç kişinin AI'yı kullanmaya devam ettiğini gösterir. Bu oran, lansman haftasındaki merakla kalıcı benimsemeyi birbirinden ayırt etmenize yardımcı olur. Diyelim ki Ocak ayında 500 çalışan aracı etkinleştirdi ve Nisan ayına kadar 300'ü kullanım eşiğini hala karşılıyor. Üç aylık kullanıcı tutma oranınız %60'tır.

Formül: Belirli bir dönem sonra hala aktif olan etkinleştirilmiş kullanıcı sayısı ÷ Orijinal etkinleştirme kohortundaki kullanıcı sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Uygulama durumunun değerlendirilmesi ve yenileme kararları

Şu unsurları izleyin: Kullanım sıklığı, memnuniyet, görev başarısı ve kullanımdan vazgeçme nedenleri

Kohort bazında kullanıcı tutma oranını ölçün. Bu ayın aktif kullanıcı sayısını geçen ayın toplamıyla karşılaştırmak, ayrılan kullanıcıların yerini alan yeni kullanıcıları gözden kaçırmanıza neden olabilir.

35. AI yeterlilik oranı

Yeterlilik oranı, gerekli kalite ve güvenlik standartlarını karşılarken onaylanmış bir görevyi AI yardımıyla tamamlayabilen kullanıcı sayısını gösterir. Kullanıcılara gerçekçi bir görev verin, ardından sonucu kontrol edin. Bir destek temsilcisi, AI'yı kullanarak doğru bir yanıt taslağı hazırlayabilir, kaynağı doğrulayabilir ve uydurma bir politikayı tespit edebilir mi?

Formül: AI görev standardını karşılayan kullanıcı sayısı ÷ Değerlendirilen kullanıcı sayısı

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Eğitim programları ve yüksek riskli ş akışları

Şunları izleyin: Kullanım senaryosuna göre hata tespiti, görev kalitesi ve performans

Birisi AI'yı sık sık kullanıyor olsa bile, yine de onu yetersiz bir şekilde kullanabilir. İşte bu nedenle, yeterlilik, benimsemenin altında değil, yanında yer alır.

36. Geçersiz Kılma Oranı

Geçersiz kılma oranı, bir kişinin AI önerisini ne sıklıkla reddettiğini, değiştirdiğini veya geri aldığını gösterir. Bu oran, zayıf çıktı, düşük güven veya sadece sağlıklı bir insan yargısını ortaya çıkarabilir. Diyelim ki, gözden geçirenler 1.000 AI önerisinden 240'ını değiştirdi. Bu, %24'lük bir geçersiz kılma oranı demektir. Ancak yine de nedenini bilmeniz gerekir. Gerekli bir düzeltme ile kişisel bir ifade tercihi aynı ağırlıkta değerlendirilmemelidir.

Formül: Reddedilen veya önemli ölçüde değiştirilen AI önerileri ÷ İncelenen öneriler

Yön: Sebebe bağlıdır

En uygun kullanım alanları: Karar desteği, öneriler, inceleme araçları ve yardımcı pilotlar

Şunları izleyin: Değişiklik nedenini, AI hata oranını ve değişiklik sonrası kaliteyi

Düşük bir geçersiz kılma oranı, kullanıcıların çıktıyı kontrol etmeden zayıf sonuçları kabul ettiği anlamına geliyorsa, aslında endişe verici olabilir.

37. İnsan Müdahale Oranı

İnsan müdahale oranı, AI tarafından başlatılan bir görevin tamamlanabilmesi için ne sıklıkla planlanmamış bir yardıma ihtiyaç duyduğunu ölçer. Bu, planlı bir onay veya politika devri işleminden farklıdır. Diyelim ki bir ajan 1.000 görev denedi ve bunların 180'ini insanlar devralmak zorunda kaldı. Bu, %18'lik bir müdahale oranı demektir. Bu devralma işlemleri, otonom tamamlama oranının gizleyebileceği işgücü maliyetlerini beraberinde getirir.

Formül: Planlanmamış insan yardımı gerektiren AI görevleri ÷ Denenen toplam AI görevleri

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: AI ajanları ve otomasyonlu ş akışları

Şu unsurları takip edin: Müdahale nedeni, harcanan süre, tamamlanma oranı ve başarılı görev başına maliyet

Planlanmış incelemeyi payın dışında tutun. Gerekli onay, ş Akışı'nın bir parçasıdır; sistem hatası değildir.

38. Tamamlanan her görev başına kazanılan zaman

Tamamlanan her görev başına kazanılan zaman, AI destekli ş akışının tamamını adil bir referans noktasına göre değerlendirir. Her şeyi hesaba katın: komut verme, bekleme, kontrol etme, düzeltme ve yeniden çalıştırma. Bunu atlarsanız, sadece hızlı hazırlanan ilk taslağı hesaba katarsınız. Sonrasında yapılan tüm temizleme işlemlerini sessizce göz ardı edersiniz.

Formül: Temel tamamlanma süresi − AI destekli toplam tamamlanma süresi

Yönlendirme: Kalite sabit kaldığında, değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Yazma, kodlama, araştırma, destek ve tekrarlayan bilgi işleri

Şu kriterlerle izleme yapın: Çıktı kalitesi, yeniden işleme ve görev tamamlama

Kullanıcıların kendi beyanlarına dayalı zaman tasarrufu verileri yardımcı olabilir, ancak bunların gerçeklikle karşılaştırılması gerekir. St. Louis Fed araştırması, AI kullanıcılarının 40 saatlik bir haftada yaklaşık 2,2 saat tasarruf ettiklerini bildirdiğini ortaya koydu. Ancak METR tarafından yapılan rastgele bir denemede, deneyimli geliştiricilerin AI kullanarak %20 daha hızlı çalıştıklarına inanmalarına rağmen , aslında %19 daha uzun sürede tamamladıkları ortaya çıktı. Bu çalışmalar farklı iş alanlarını kapsıyor olsa da, ortak bir noktaya işaret ediyor: kullanıcılara ne kadar zaman tasarrufu sağladıklarını sorun, ardından bunu görev verileriyle doğrulayın.

39. AI inceleme süresi

AI inceleme süresi, bir çıktıyı kontrol etmek ve onaylamak için gereken insan çabasını ölçer. İşte vaat edilen zaman tasarrufu genellikle bu noktada sessizce azalır. Bir AI taslağının oluşturulması 30 saniye sürebilir, ancak doğrulanması 12 dakika sürebilir. Bu toplam süreyi, AI kullanılmadığında görevin tamamlanması için gereken süreyle karşılaştırın.

Formül: Toplam insan tarafından yapılan inceleme ve düzeltme süresi ÷ İncelenen AI çıktıları

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: İçerik, kod, analiz, destek ve düzenlemelere tabi işler

Şunları izleyin: İlk denemede kabul oranı, yeniden işleme ve inceleme sırasında gözden kaçan hatalar

Yüksek riskli işlerde inceleme süresini sıfıra indirmeye çalışmayın. Amaç, verimli bir kontrol sürecidir; körü körüne onay vermek değildir.

40. Çalışan güven puanı

Çalışan güven puanı, kullanıcıların yapay zekanın onaylanmış görevler için yeterince güvenilir olduğuna inanıp inanmadıklarını ve sınırlarını anlayıp anlamadıklarını izler. Bunu, doğruluk, şeffaflık, güvenlik ve hataları tespit etme konusundaki güveni kapsayan kısa bir anketle ölçebilirsiniz. “Yapay zekaya güveniyor musunuz?” gibi genel bir sorudan kaçının. Bu, harekete geçemeyeceğiniz belirsiz bir puan verir.

Örnek formül: Ortalama güven anketi puanı ÷ Mümkün olan en yüksek puan × 100

Yönlendirme: Ölçülmüş güven, maksimum güvenden daha iyidir

En uygun kullanım alanları: Çalışanlara destek olacak sistemler, karar destek sistemleri ve şirket genelinde uygulanan AI programları

Şunlarla izleme yapın: Geçersiz kılma oranı, hata algılama, politika farkındalığı ve kullanım devamlılığı

Ayrıca şunu da okuyun: Proje Metrikleri

İşletme üzerindeki etki ve yatırım getirisi (ROI) metrikleri

Yöneticilerin yatırım kararlarını bu katmana göre alırlar, ancak çoğu AI gösterge paneli bu katmanı göz ardı eder. Çıktı, maliyet, gelir, müşteri sonuçları, yatırım getirisi (ROI): Bir programın yenilenip yenilenmeyeceğini veya rafa kaldırılıp kaldırılmayacağını belirleyen sayılar işte bunlardır.

Bunlar aynı zamanda kanıtlanması en zor olan unsurlardır. Bir lansmanın ardından gelir artışı, AI'nın yaptığı bir şeyden değil, talebin değişmesinden kaynaklanabilir. Maliyetler ise takımın aynı zamanda süreçlerini yeniden düzenlemesi nedeniyle düşebilir. Basit bir "öncesi-sonrası" karşılaştırması size neyin değiştiğini gösterir, ancak bunun nedenini açıklamaz. Bunun için bir kontrol grubuna, aşamalı bir uygulamaya veya eşleşen bir referans noktasına ihtiyacınız vardır; böylece, bu değişiklikler olmasaydı ne olacağını görebilirsiniz.

41. Artımlı iş hacmi

Artımlı verim, AI eklendikten sonra takımın ne kadar daha fazla kabul edilebilir iş tamamladığını ölçer. Yalnızca temel referans değerle aynı kalite standardını karşılayan çıktıları sayın. Diyelim ki bir takım, AI kullanılmadan önce haftada 500 onaylanmış vaka tamamlıyordu ve şimdi 575 vaka tamamlıyor. Bu, %15'lik bir artımlı verimdir. Ancak aynı zamanda yeniden işleme ihtiyacı da artmışsa, gerçek kazanç göründüğünden daha az olabilir.

Formül: (AI dönemindeki kabul edilen çıktı − Referans dönemindeki kabul edilen çıktı) ÷ Referans dönemindeki kabul edilen çıktı × 100

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Destek, içerik, kodlama, belge işleme ve operasyonlar

Şu göstergelerle izleme yapın: Hata oranı, yeniden işleme, müşteri memnuniyeti ve çalışma saatleri

42. Döngü süresinin kısaltılması

Döngü süresinin kısalması, işin başlangıcından sonuna kadar ne kadar daha hızlı ilerlediğini gösterir. Bekleme, inceleme, düzeltmeler ve nihai onayı da hesaba katın. Yalnızca AI ile içerik üretme adımıni ölçerseniz, sonuç gerçekte olduğundan daha iyi görünecektir. Diyelim ki sözleşme incelemesi AI kullanılmadan önce beş gün sürüyordu, şimdi ise üç gün sürüyor. Döngü süresi %40 oranında azalmıştır.

Formül: (Referans döngü süresi − AI destekli döngü süresi) ÷ Referans döngü süresi × 100

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: İncelemeler, onaylar, içerik üretimi, yazılım teslimi ve hizmet ş akışları

Şunları izleyin: Kalite, yeniden işleme ve devam eden iş hacmi

43. Çözüm başına maliyet

Çözüm başına maliyet, işin tek bir sorunu çözmek için ne kadar harcama yaptığını gösterir. Bu, temas başına maliyetten daha önemlidir; çünkü tek bir müşteri sorunu, birçok mesaj, arama veya üst düzeye yönlendirmeyle sonuçlanabilir. Model maliyetlerini, insan işgücünü, araç çağrılarını, incelemeyi ve tekrarlanan temasları da hesaba katın. Aksi takdirde, ucuz bir ilk yanıt, gerçek çözüme giden pahalı bir süreci gizler.

Formül: Toplam hizmet maliyeti ÷ Başarıyla çözülen sorunlar

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Müşteri hizmetleri, BT destekleri, hasar talepleri ve şirket içi yardım masaları

Şu metriklerle izleme yapın: Tekrar iletişim oranı, müşteri memnuniyeti ve sorun çözme kalitesi

44. Doğrulanmış maliyet tasarrufu

Doğrulanmış maliyet tasarrufları, AI'yı uyguladıktan sonra ortadan kaldırdığınız harcamalardır. Daha az fazla mesai, daha az dış kaynak kullanımı veya daha düşük altyapı faturası gibi örnekleri düşünün. Kazanılan zaman tek başına nakit olarak sayılmaz. Çalışanlar aynı maaş bordrosunda kalırsa ve üretim seviyesi sabit kalırsa, kapasiteyi serbest bırakmış olursunuz ancak gerçek bir maliyet kesintisi sağlamamış olursunuz.

Formül: Benzer işler için temel maliyet − AI uygulamasından sonraki gerçek maliyet

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Finansal raporlama ve AI değer değerlendirmeleri

Şunları izleyin: İş hacmi, çıktı kalitesi ve uygulama maliyetleri

Maliyet önlemeyi ayrı tutun. Tasarruf, mevcut bir gideri ortadan kaldırır. Önleme ise, artan bilet hacmini yönetmek için beş yeni temsilci işe almak gibi planlanmış gelecekteki bir gideri engeller. Her ikisi de değer yaratabilir, ancak bunları etiketlemeden karıştırmak, sonucun olduğundan daha kesin görünmesine neden olur.

45. Yapay zekaya atfedilebilen artan gelir

Artış gelir, yapay zekanın normalde gerçekleşmesi muhtemel olanın ötesinde yarattığı ek gelirdir. Bunu belirlemenin en net yolu, bir yapay zeka grubunu benzer bir kontrol grubuyla karşılaştırmaktır. Kontrol grubunuz yok mu? Bunun yerine aşamalı bir uygulamaya geçin veya eşleşen bir referans değeri kullanın. Ayrıca fiyat, promosyonlar, talep ve mevsimsellikteki değişiklikleri de hesaba katın.

Formül: AI ile elde edilen gelir − AI olmadan elde edilecek tahmini gelir

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Satış asistanları, öneriler, arama, kişiselleştirme ve satış öncesi destek

Şu metriklerle izleme yapın: Brüt kar marjı, dönüşüm oranı, ortalama sipariş değeri ve müşteri segmenti

Gelir, kâr değildir. Yatırım getirisini (ROI) hesaplarken toplam gelir rakamını değil, ek brüt kâr marjını kullanın.

46. Dönüşüm oranı artışı

Dönüşüm oranı artışı, AI'nın daha fazla kullanıcının satın alma, demo rezervasyonu veya onboarding sürecini tamamlama gibi hedef eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olup olmadığını gösterir. Diyelim ki kontrol grubunun dönüşüm oranı %5, AI destekli grubun ise %5,5 olsun. Mutlak artış 0,5 yüzde puanı, göreceli artış ise %10'dur. Her zaman hangisini kastettiğinizi belirtin.

Mutlak formül: AI dönüşüm oranı − Referans dönüşüm oranı

Göreceli formül: (AI dönüşüm oranı − Referans dönüşüm oranı) ÷ Referans dönüşüm oranı × 100

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun olduğu alanlar: Satış, e-ticaret, yeni kullanıcı kazanımı, öneriler ve potansiyel müşteri değerlendirme

Şu göstergelerle izleme yapın: Gelir, kâr marjı, iptaller ve müşteri kalitesi

47. Müşteri memnuniyeti farkı

Müşteri memnuniyeti farkı, AI deneyime dahil olduktan sonra müşteri puanlarında bir değişiklik olup olmadığını gösterir. Aynı kanalı, sorun türünü, müşteri grubunu ve puanlama ölçeğini karşılaştırın. Örneğin, AI destekli hizmet 5 üzerinden 4,3 puan alırken kontrol grubu 4,1 puan alsın. Bu durumda fark 0,2 puandır.

Formül: AI destekli CSAT − Referans veya kontrol grubu CSAT

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Müşteriye yönelik asistanlar, destek temsilcileri ve self servis araçları

Şu metriklerle izleme yapın: Çözüm oranı, anket yanıt oranı, tekrar iletişim ve üst düzeye yönlendirme

Ankete kimlerin yanıt verdiğine dikkat edin. Memnun ve memnuniyetsiz müşteriler farklı oranlarda yanıt verebilir; bu da hizmette gerçek bir değişiklik olmaksızın puanı etkileyebilir.

Tekrar iletişim oranı, bir müşterinin aynı çözülmemiş sorunla ilgili ne sıklıkla geri döndüğünü gösterir. Bu oran, ilk sohbetin tesadüfen sona ermesi nedeniyle sadece çözülmüş gibi görünen vakaları da kapsar. Diyelim ki, sözde çözülmüş 1.000 vakadan 120'si bir hafta içinde başka bir iletişime yol açıyor. Bu, %12'lik bir tekrar iletişim oranı demektir.

Formül: Aynı sorunla ilgili başka bir iletişimle sonuçlanan çözülmüş vakalar ÷ Toplam çözülmüş vakalar

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Müşteri hizmetleri, BT destek masaları, hasar talepleri ve self servis

Şu metriklerle izleme yapın: Sorun kontrolü, çözüm başına maliyet ve müşteri memnuniyeti

Net bir zaman aralığı belirleyin ve aynı sorunla ilgili kişileri eşleştirin. Yeni bir soruyla geri dönen bir müşteri, çözümün başarısız olduğu olarak sayılmamalıdır.

49. Değer elde etme süresi

Değer elde etme süresi, bir AI projesinin ilk doğrulanmış iş sonucunu üretmesinin ne kadar sürdüğünü ölçer. Uygulamaya geçilmeden önce neyin değer olarak kabul edileceğine karar verin. Çalışan bir prototip veya ilk kullanıcı girişi, başından beri üzerinde anlaşılan hedef bu değilse, değer olarak kabul edilmez.

Formül: İlk doğrulanmış iş sonucunun tarihi − Projenin başlangıç tarihi

Yönlendirme: Genellikle değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanları: Yapay zeka pilot uygulamaları, portföy incelemeleri ve yatırım planlaması

Şunlarla izleme yapın: Sonucun boyutu, dayanıklılığı ve kaynağı

Değer elde etme süresinin en kısa olması, her zaman en güçlü projeyi işaret etmez. MIT tarafından yapılan bir araştırma, imalat şirketlerinin AI'yı benimsedikten sonra genellikle verimlilikte erken bir düşüş yaşadığını, ancak daha sonra daha güçlü bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Eğitim, veri işleme ve süreç değişiklikleri, kazanımları geciktirdi. Kısa bir değerlendirme süresi, bu projeleri çok erken yargılamaya yol açabilirdi.

50. Yapay zeka yatırımının getirisi

AI yatırım getirisi, programın maliyetine karşı doğrulanmış net faydaları karşılaştırır. Faydalar arasında ek brüt kâr, gerçek maliyet tasarrufu ve açıkça etiketlenmiş maliyet önleme yer alabilir. Maliyet tarafı da dürüst olmalıdır. Yazılımı, modelleri ve sunucuları hesaplayın. Ardından kurulum, eğitim, denetim, inceleme ve bakım maliyetlerini ekleyin.

Formül: (Doğrulanmış toplam AI faydaları − Toplam AI maliyetleri) ÷ Toplam AI maliyetleri × 100

Yönlendirme: Değer ne kadar yüksekse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Yatırım değerlendirmeleri ve AI portföy kararları

Şu unsurları kullanarak izleme yapın: Geri ödeme dönemi, fayda türü ve atıfta bulunma güvenilirliği

Çift sayımdan kaçının. Yapay zeka çalışanların zamanından tasarruf sağlıyorsa ve bu zaman daha fazla çıktı üretiyorsa, ekstra çıktının değerini veya işgücü tasarrufunu hesaplayın. Her ikisini de hesaplamak, aynı faydayı iki kez kaydetmek anlamına gelir.

Profesyonel İpucu: AI destekli pazarlama işlerinizi mi ölçüyorsunuz? Kampanya yatırım getirisiyle (ROI) başlayın. ClickUp’ın Pazarlama Yatırım Getirisi Hesaplayıcısı, kampanya harcamalarınızı gelirle karşılaştırmanıza ve yatırım getirisi yüzdesini ile net kârınızı tek bir yerden görmenize olanak tanır. Bunu hızlı bir ilk kontrol olarak değerlendirin. Ardından, yazılım, model kullanımı, kurulum, inceleme süresi, eğitim ve yeniden çalışma gibi tüm AI maliyetlerini daha sonra ekleyin.

51. Geri ödeme dönemi

Geri ödeme dönemi, bir AI projesi için doğrulanmış net faydalar yoluyla ön yatırımın ne kadar sürede geri kazanılacağını tahmin eder. Diyelim ki bir uygulamanın maliyeti 300.000 dolar ve aylık 25.000 dolarlık net fayda sağlıyor. Basit geri ödeme dönemi 12 ay olarak hesaplanır.

Formül: İlk AI yatırımı ÷ Dönem başına ortalama doğrulanmış net fayda

Yönlendirme: Değer ne kadar düşükse o kadar iyidir

En uygun kullanım alanı: Bütçe onayı ve yapay zeka projeleri arasında karşılaştırma

Şunları izleyin: Yatırım Getirisi (ROI), fayda istikrarı ve devam eden işletme maliyetleri

Basit bir geri ödeme hesaplaması, paranın zaman değerini ve geri ödeme tarihinden sonra elde edilen getirileri dikkate almaz. Finans takımları, büyük veya uzun vadeli AI programları için net bugünkü değer hesaplamasını da kullanabilir.

Neden Algı, Tüm Metrikler Arasında En Tehlikeli Olandır?

İnsanlar, AI'nın ilk taslakta kazandırdığı zamana dikkat ederler. Ancak nadiren hesaba kattıkları şey, bunun ardından gelen zamandır: komut yazmak, bilgileri doğrulamak, hataları düzeltmek ve zayıf kısımları yeniden yazmak. Bu eksik hesaplama, kazanımın gerçekte olduğundan çok daha büyük görünmesine neden olur.

Üst düzey büyüme ve strateji yöneticisi Farrah Lakhani'nin sözleriyle:

Gördüğüm en yaygın hata, tasarruf edilen zamanı AI başarısının birincil ölçütü olarak kabul etmektir. Tasarruf edilen saatler, otomasyonla otomatikleştirilen görevler ve kısaltılan döngü süreleri, yönetim kurulu toplantılarında toplanıp sunulması en kolay veri noktalarıdır. Aynı zamanda, gerçek iş etkisini yansıtma olasılığı en düşük olan veriler de bunlardır.

Gördüğüm en yaygın hata, tasarruf edilen zamanı AI başarısının birincil ölçütü olarak kabul etmektir. Tasarruf edilen saatler, otomasyonla gerçekleştirilen görevler ve kısaltılan döngü süreleri, yönetim kurulu toplantılarında toplanıp sunulması en kolay veri noktalarıdır. Aynı zamanda, gerçek iş etkisini yansıtma olasılığı en düşük olan veriler de bunlardır.

Ayrıca, METR, 349 teknik çalışana AI'nın işlerini nasıl etkilediği konusunda bir anket düzenledi. Ankete katılanların medyanı, hızda üç kat artış ve üretilen değerde 1,4 ila 2 kat artış olduğunu belirtti.

Bu sayılar etkileyici görünse de METR, bunlara dikkatle yaklaşmıştır. Sayılar, zamanlı görevlerden veya bir kontrol grubundan değil, çalışanların kendi tahminlerinden elde edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar, en iddialı beyanların, tamamlanan işlerde gerçekte ortaya çıkan sonuçları abarttığına dair işaretler görmüştür.

Bunların hiçbiri algıyı gereksiz kılmaz. İnsanlar AI'nın kendilerine yardımcı olduğunu hissederlerse, onu daha fazla kullanma eğilimindedirler. Algı aynı zamanda güven, kullanım kolaylığı ve hayal kırıklığını da ortaya çıkarır. Ancak bir iş bu hissi verimlilik veya yatırım getirisinin kanıtı olarak gördüğünde durum tehlikeli hale gelir.

En doğru yaklaşım, çalışanların bildirdikleri ile ş Akışının gösterdiği arasındaki farkı ölçmektir:

Formül: Kendi beyanına göre kaydedilen iyileşme − Gözlemlenen iyileşme

Yönlendirme: Sıfıra ne kadar yakınsa o kadar iyidir

Şunları kullanarak takip edin: Görev tamamlanma süresi, çıktı kalitesi, yeniden işleme oranı ve başarılı görev başına maliyet

Örneğin, çalışanlar %30'luk bir hız artışı bildirdiklerini söylüyor, ancak görev kayıtları yalnızca %10'luk bir iyileşme gösteriyor. Bu, 20 puanlık bir algı farkıdır. Bu durum, gizli inceleme süresine, yetersiz ölçüme veya ölçülebilir bir değer yaratmadan sadece daha kolay hissettiren işlere işaret ediyor olabilir.

En güvenli kural, basit olandır. Kullanıcılarınızın söylediklerini dikkatle dinleyin, ardından bunları gerçek iş süreçleriyle karşılaştırarak doğrulayın.

Fonksiyona Özgü AI KPI'ları

Her takımın hedeflediği sonuç farklı olduğundan, tek bir AI performans tablosu tüm takımlara uymayacaktır. Müşteri hizmetleri takımının hedefi sorunların çözülmesidir. Mühendislik takımının hedefi istikrarlı teslimattır. Pazarlama ve satış takımlarının hedefi büyümedir; operasyon takımının hedefi ise maliyet, hız ve kontroldür. Bu hedeflerden yola çıkın. Ardından, AI'nın bu hedefleri nasıl etkilediğini gösteren metrikleri ekleyin.

Müşteri hizmetleri ve destek

Asıl soru, sohbet sona erdikten sonra müşterinin sorunu çözülmüş durumda kalıp kalmadığıdır.

İzleme: Onaylanmış çözüm, tekrar eden iletişimler, müşteri memnuniyeti (CSAT), eskalasyon oranı, işlem süresi ve çözülen vaka başına maliyet

Aşağıdaki kriterlere göre ayrıştırın: Müşteri niyeti ve yalnızca AI, karma veya yalnızca insan tarafından gerçekleştirilen süreçler

Dikkat edilmesi gerekenler: Kontrol altında tutma olarak sayılan terk edilmiş sohbetler ve müşteri bağlamının kaybolduğu devretmeler

Yazılım ve mühendislik

Atanan işten üretim ortamında istikrarlı bir sürümün yayınlanmasına kadar olan tüm süreci ölçün. Oluşturulan kod, bu sürecin sadece bir adımıdır.

İzleme: Değişiklik süresini, dağıtım sıklığını, değişiklik hatalarını, kurtarma süresini, inceleme süresini ve yeniden çalışma süresini izleyin

Aşağıdaki kriterlere göre ayrıntılı analiz: Görev türü, depo, takım ve AI kullanım düzeyi

Kaçınmanız gerekenler: Çekme taleplerini, commits'leri veya kod satırlarını bitmiş değerler olarak değerlendirmek

Örnek: Nvidia, bu tuzağın net bir örneğini sunuyor. Şirket, 30.000'den fazla mühendisinin şu anda Cursor asistanının özel bir sürümünü kullandığını ve bu sürümün, hata sayısında herhangi bir artış olmaksızın eskisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla kod ürettiğini belirtiyor. Ancak üç katına çıkan çıktı, hacim açısından bir göstergedir; teslimat açısından bir gösterge değildir. Bu, özelliklerin daha hızlı piyasaya sürüldüğünü veya üretimde sorun çıkarmadığını göstermez. Bu açığı kapatmak için Nvidia’nın, hacmin yanı sıra teslim süresini, üretim hata oranını ve yeniden işleme oranını da değiştirmesi gerekecektir.

Pazarlama

Pazarlama yapay zekası, inceleme sürecinden geçip gerçek müşteriler nezdinde başarılı sonuçlar veren işlerin üretilmesi için gereken maliyeti veya süreyi azaltmalıdır.

İzleme: Onaylanan varlık başına maliyet, onay oranı, kampanya döngü süresi, dönüşüm artışı, katkı marjı ve artımlı ROAS

Aşağıdaki kriterlere göre ayrıntılı analiz: Kanal, hedef kitle, varlık türü ve yeni veya geri dönen müşteriler

Dikkat edilmesi gerekenler: Oluşturulan her taslağı saymak ve mevsimsel talep veya artan reklam harcamalarını yapay zekaya atfetmek

Satış

Satış yapay zekası, doğru fırsatların satış sürecinde daha hızlı ilerlemesi ve sonunda sağlıklı kâr marjlarıyla sonuçlanmasıyla kendini amorti eder.

Takip Edilecekler: Potansiyel müşteri-fırsat dönüşümü, satış hunisi hızı, kazanma oranı, satış döngüsü süresi, tahmin hata oranı ve brüt kâr

Aşağıdaki kriterlere göre ayrıntılı analiz: Anlaşma kaynağı, boyut, bölge, satış temsilcisi ve başlangıç aşaması

Şunlara karşı önlem alın: Daha fazla müşteri erişimi, zayıf fırsatlar yaratabilir, satış sürecinin ilerleyen aşamalarında müşterilerin vazgeçmesine veya indirimlere yol açabilir.

Örnek: Workato, "daha hızlı" olmanın "kazanmak"la aynı şey olmadığını gösteriyor. Şirketin CIO'su, satış temsilcileri tarafından zenginleştirilmiş verilerle işlenen anlaşmaların satış süreci aşamalarını %20'ye kadar daha hızlı geçtiğini ve teklif hazırlama süresinin %40 oranında kısaldığını belirtti. Her iki sayı da şirketten alınmıştır ve her ikisi de sonucu değil, hızı ölçmektedir. Hiçbiri, daha fazla kapalı satış gelirini doğrulamamaktadır. Kazanımı kanıtlamak için Workato'nun, yapay zeka kullanılan ve kullanılmayan benzer anlaşmaların kazanma oranı, kâr marjı ve kapalı satış gelirine ilişkin verilere ihtiyacı olacaktır.

Operasyonlar ve finans

Burada AI, işi daha az müdahale, hata ve istisna ile tamamlamalıdır. Ayrıca her türlü maliyetin hesaplamaya dahil edilmesi gerekir.

İzleme: Başarılı işlem başına maliyet, döngü süresi, doğrudan işleme, istisna oranı ve ilk seferde doğruluk oranı

Aşağıdaki kriterlere göre ayrıntılı analiz: Süreç türü, işlem değeri, risk ve insan tarafından incelenme nedeni

Şunlara karşı önlem alın: Yazılım, entegrasyonlar, gözetim ve yeniden çalışma maliyetlerini hesaplamaya dahil etmemek

Örnek: Omega Healthcare, eksiksiz bir verimlilik iddiasının neye benzediğini gösteriyor. Şirket, Business Insider’a yaptığı açıklamada, AI sayesinde belge işlerinde ayda 15.000 saatten fazla personel zamanından tasarruf ettiğini, işlem süresinin %50 daha hızlı olduğunu, doğruluk oranının %99,5 olduğunu ve müşteri yatırım getirisinin (ROI) %30 arttığını belirtti. Bu set, zaman, kalite ve maliyeti tek bir görünümde birleştiriyor.

Vaka Çalışmaları: Gerçek Şirketler AI Destekli Verimliliği Nasıl Ölçüyor?

Şirket sonuçları, yalnızca neyin ölçüldüğünü bildiğinizde anlamlıdır. Bu sayı gözlemlenen mi yoksa tahmin edilen mi? Şirket, tamamlanan işleri mi saydı, yoksa sadece insanlardan devredilen işleri mi? Bu dört örnek, bu ayrıntıların neden bir basın bültenindeki en büyük rakamdan çok daha önemli olduğunu gösteriyor.

Klarna (Hızlı hizmet, yine de kalite açığına yol açabilir)

Klarna, 2025'in sonlarına doğru, yapay zeka destek asistanının tüm müşteri taleplerinin üçte ikisini karşıladığını açıkladı. Ayrıca, yanıt sürelerinde %82'lik bir hız artışı, tekrarlanan sorunlarda %25'lik bir azalma, 60 milyon dolarlık tasarruf ve 853 tam zamanlı temsilciye eşdeğer bir iş hacmi elde edildiğini belirtti.

Klarna, asistanına yatırım yapmaya devam etti. Ancak aynı zamanda yeniden insan destek personeli işe almaya da başladı. Şirketin CEO'su, müşterilerin her zaman bir kişiye ulaşabilmesi gerektiğini söyledi. Raporlar, bu değişikliği, daha zor sorulara verilen genel cevaplarla ilgili şikayetlerle ilişkilendirdi. Şirket ise yapay zeka memnuniyetinin insan desteği ile aynı seviyede kaldığını belirtti.

Bundan öğrenilecekler: Hız, tekrar eden iletişimler ve maliyeti izleyin, ancak bunları sorun türüne göre ayırın. Ardından, başarısız devretme işlemlerini ve karmaşık vakaların ardından memnuniyet düzeyini ölçün. Yüksek bir ortalama, en önemli biletleri gizleyebilir.

IBM (Verimlilik artışı her geliştiriciye yansımayabilir)

IBM, hakemli bir CHI 2025 makalesi için kendi watsonx Code Assistant aracını inceledi. Araştırmacılar, 669 kullanıcıyla anket yaptı ve 15 kullanıcıyla daha kullanılabilirlik testleri gerçekleştirdi. Birçok kullanıcı, bu aracın işlerini hızlandırdığını hissetti, ancak bu fayda herkes tarafından paylaşılmadı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir sınır var. Çalışma, geliştirici deneyimini ve kullanıcıların kendilerini ne kadar verimli hissettiklerini inceledi. Yazılımın daha hızlı veya daha az hatayla piyasaya sürüldüğünü kanıtlamadı.

Bundan öğrenilecekler: Kullanıcı anketlerini, inceleme süresi, yeniden çalışma, değişiklik teslim süresi ve değişiklik başarısızlık oranı gibi gözlemlenen ölçümlerle birleştirin. Ardından sonuçları göreve ve deneyim düzeyine göre ayırın. Takım ortalaması, AI çıktısını yazarak kazandıkları zamandan daha fazlasını çıktıyı kontrol etmeye harcayan geliştiricileri gizleyebilir.

Bank of America (Kontrol, performansın bir parçasıdır)

Bank of America, sanal finans asistanı Erica'nın 3 milyar müşteri etkileşimini yönettiğini ve şu anda aylık ortalama 58 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirdiğini açıkladı. Çalışanlara yönelik sürümü, personelin %90'ından fazlasına ulaştı ve BT hizmet masasına gelen çağrıların sayısını yarıya indirdi. Erica ayrıca, AI verimliliği için üretken bir modele gerek olmadığını da gösteriyor. Banka, müşteri asistanını 700'den fazla yanıt içeren sabit bir kütüphane üzerinden çalıştırıyor. Bu, Erica'ya açık bir sohbet robotuna kıyasla daha az özgürlük sağlıyor. Ancak bu sayede, cevapların bir banka ortamında test edilmesi ve yönetilmesi çok daha kolay hale geliyor.

Bundan öğrenilecek ders: Modeli riske uygun hale getirin. Dahili destek için hizmet masası çağrılarını, başarıyla gerçekleştirilen self-servis işlemleri, tekrarlanan başvuruları ve sorunun çözülme süresini izleyin. Çağrı hacmindeki düşüş umut vericidir, ancak bu, her çalışanın sorunu gerçekten çözdüğünü kanıtlamaz.

Doğru AI Metriklerini Seçme

Metrikleri bilmek işin kolay kısmı. Asıl zor olan, hedefinize uygun olan birkaçını seçip geri kalanını bilinçli olarak göz ardı etmektir. İşte güvenebileceğiniz yaklaşım budur.

Her bir metriği bir iş hedefiyle ilişkilendirin

Önce hedefi belirleyin, ardından bu hedefi ölçen metriği seçin. Hedef destek maliyetlerini düşürmekse, çözüm başına maliyeti izleyin. Hedef geliri artırmaksa, AI etkileşimi başına geliri izleyin. Hedef karar alma sürecini hızlandırmaksa, karar hızını izleyin. Bir metrik bu şekilde bir hedefle bağlantılı değilse, onu eleyin.

KPI'ların yanı sıra OKR'leri de kullanıyorsanız, rolleri net bir şekilde ayırın: hedef yönü belirler, KPI ise bu hedef kapsamında kaydedilen ilerlemeyi ölçer. Sıkça düşülen tuzak, hedefin gerektirdiği sayı yerine, aracınızın ön tanımlı olarak dışa aktardığı her şeyi izlemektir. Elde edilmesi kolay ancak gerçek bir soruya cevap vermeyen bir metrik, yine de gereksiz yükten ibarettir.

SMART yöntemini uygulayın ve sayıyı sınırlayın

Her bir KPI'yı Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı (SMART) hale getirin. Ardından, sayıyı bilinçli bir şekilde sınırlayın. Genel olarak, her hedef için üç ila beş, her takım için ise yedi ila on arasında tutun. Bu sayıyı aşarsanız, kararlar daha net hale gelmezken değerlendirme toplantıları uzar; çünkü dikkat, tek tek sayılar üzerinde harekete geçmek için çok dağınık hale gelir. İşte basit bir kontrol yöntemi: Bu hafta bir kararı değiştirecek metriği belirleyemiyorsanız, listeniz çok uzamış demektir.

Öncü ve gecikmeli göstergeler arasında denge kurun

Her bir gecikmeli sonucu, buna öncülük eden bir öngörücü ile eşleştirin. Çözüm başına maliyet, benimseme derinliği ile eşleştirilir. Gelir artışı, yeterlilik ile eşleştirilir. Hata oranı, kod inceleme süresi ile eşleştirilir.

Gecikmeli metrik, olanları teyit eder; öncü metrik ise harekete geçmeniz için yeterince erken bir uyarıda bulunur.

Sahiplik ve uygulama sıklığını belirleyin

Her KPI'nın sorumlu bir sahibi ve düzenli bir gözden geçirme sıklığı olmalıdır. Operasyonel metrikleri haftalık olarak, daha büyük ölçekli olanları ise aylık veya üç aylık olarak kontrol edin. Her sayıyı, raporu hazırlayan kişiye değil, sayıyı değiştirebilecek kişiye atayın. Eğer sorumlu kişinin bunu değiştirmek için gerçek bir etkisi yoksa, kimse sorumluluk almaz. Sayı, bir sonraki gözden geçirme not edilene kadar öylece sürüklenir.

İlk günden itibaren devasa bir ölçüm yığınına ihtiyacınız yok. Kanıtlamaya çalıştığınız metrik için doğru araca ihtiyacınız var.

İşte bilmeniz gereken kaynaklar.

Tablo, hangi aracın hangi işe uygun olduğunu gösterir. Ancak, her bir aracın size ne gibi faydalar sağladığını veya sizi hangi başarısızlıklardan kurtardığını söylemez.

RAG çerçeveleri , bu sistemlerin varlığını veya yokluğunu belirleyen soruyu yanıtlar: Yanıt, elde edilen bağlama sadık kaldı mı, yoksa bağlamın ötesine mi saptı? İşte bu, güvenebileceğiniz bir yardım botu ile iade politikasını uyduran bir bot arasındaki farktır.

Gözlemlenebilirlik araçları , bir ajanın geride bıraktığı izi, hangi modelin çalıştığını, hangi aracı çağırdığını ve nerede takıldığını gösterir. Bu sayede, çalışmayı planın, araç seçiminin mi yoksa hatalı bir argümanın mı kesintiye uğrattığını görebilirsiniz.

Red-teaming araçları , gerçek bir kullanıcı saldırmadan önce sisteminize kasıtlı olarak saldırır. Halka açık veya iş sistemlerine bağlı her türlü ortamda, tek bir güvenlik ihlali bile hızla pahalıya mal olabileceğinden, lansmandan önce bu araçlardan birini çalıştırın.

İzleme sistemleri , lansman öncesi tüm testleri geçen yavaş bozulmaları yakalar: gerçek trafik geldiğinde ortaya çıkan sapmalar ve kalite düşüşleri.

Risk çerçeveleri , takımlara riskleri tartışmak için ortak bir dil sağlar. Bir olay veritabanıyla birleştirildiğinde, bu argümanlar gerçek başarısızlıklara dayalı kalır.

Halka açık karşılaştırma verileri , tek bir puanı veya gösterişli bir satıcı demosunu sistemin üretime hazır olduğunun kanıtı olarak kabul etme eğilimi olan "karşılaştırma gösterisi"ne karşı bir panzehirdir.

İş zekası (BI) ve iş takip araçları, benimseme, maliyet, döngü süresi ve yatırım getirisi (ROI) gibi iş KPI'larını içerir. Burada önemli olan, kullanılan araçtan çok, her bir metrikin gerçek bir hedefe ve bir sonraki adımı atacak sorumlu kişiye bağlı olup olmadığıdır.

ClickUp'ta AI Performans Metriklerini Nasıl İzleyebilirsiniz?

AI KPI'larınızı seçtikten sonra, puan kartının kendiliğinden güncellenebilmesi için bu KPI'ların iş süreçleriyle bağlantılı bir yerde tutulması gerekir.

İşte kendi takımlarımızın ClickUp'ta AI metriklerini nasıl güncel tuttuğu:

Hazır bir KPI izleme aracıyla başlayın

ClickUp KPI Şablonu size sağlam bir başlangıç yapısı sunar. Şablon, "Hedefe Uygun", "Risk Altında" ve "Hedeften Sapan" gibi durumların yanı sıra Hedef Değer, Gerçek Değer, İlerleme, Fark ve Sapma için Özel Alanlar içerir.

Ücretsiz şablonu indirin AI performans metriklerini izlemek için ClickUp KPI şablonunu kullanın

Karar almayı yönlendiren üç ila beş AI KPI'sını ekleyin, her biri için bir hedef belirleyin ve bir sorumlu atayın. Bu, ilk denemede kabul oranı, doğrulanmış zaman tasarrufu, başarıya bağlı maliyet, veya eskalasyon oranı anlamına gelebilir. Ardından, "İlerleme" ve "Özet" görünümleri, gözden geçirenlere hangi hedeflerin tutarlı olduğunu ve hangilerinin daha yakından incelenmesi gerektiğini hızlı bir şekilde gösterir.

Unutmayın: İzleyici puanı kaydeder, ancak kendi başına kanıt toplamaz. Her bir KPI'yı işin yapıldığı görevlerle bağlantı kurun ve gerçek değerleri girmek için Özel Alanlar, Formlar, Otomasyonlar, entegrasyonlar veya temsilci güncellemelerini kullanın.

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle aktif kapsamları izleyin

Bu değerler aktif görevlere eklendiğinde, ClickUp gösterge panelleri bunları bir liste, takım, ş Akışı veya dönem genelinde toplama işlemi yapabilir. Hesaplama kartları, doğrulanmış zaman tasarrufunu, ortalama kalite puanlarını veya çözüm başına maliyeti toplar. Çubuk, çizgi ve pasta grafikler, aynı sayıları modele, kullanım durumuna, takıma veya hata türüne göre ayrıntılı olarak gösterir.

ClickUp gösterge panelleri ile AI performans metriklerine kategorik bir görünüm elde edin

Şirketinizin "beyni"nin raporu hazırlamasına ve eksiklikleri işaretlemesine izin verin

Raporlama, manuel çabanın büyük bir kısmının gizlendiği alandır. Aynı zamanda, yalnızca alanlarınız ve tanımlarınız güvenilir hale geldikten sonra otomasyon için değer olan bir kısımdır. ClickUp Brain, Çalışma Alanınızdaki görevler, Özel Alanlar, Belgeler ve konuşmalarla çalışabildiğinden, ona şu tür sorular sorabilirsiniz:

Bu çeyrekte hangi AI girişimleri hedeflerin gerisinde kaldı?

Hangi ş akışında reddedilme oranı en yüksekti?

Haziran ayında yapılan komut değişikliğinden sonra ilk denemede kabul oranı arttı mı?

AI'nın daha yaygın olarak benimsenmesine rağmen inceleme süresi neden arttı?

Cevap, mevcut iş bağlamınızdan saniyeler içinde elde edilir. Aynı konu içinde devam ederek analizi daraltın, dönemleri karşılaştırın veya Brain'den bulguları etkileşimli gösterge panellerine veya slayt sunumlarına dönüştürmesini isteyin.

ClickUp Brain hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İşte size kısa bir rehber.

Seismic, ClickUp'ta AI'nın değerini nasıl ölçüyor? Seismic, yapay zekayı pilot aşamadan öteye taşıdığında, sekiz departmanda 30 gün içinde 30 yapay zeka ajanı oluşturdu. Ancak takım, ajan sayısını asla bir başarı olarak görmedi. Önemli olan, bu ajanların sonraki aşamalarda neyi değiştirdiğiydi. Üç ileri düzey kullanıcı, tek bir ayda 20 saatlik manuel iş yükünden kurtuldu. Eskiden veri dışa aktarma, pivot tablolar ve yarım günlük analiz gerektiren raporlama soruları, ClickUp Brain sayesinde saniyeler içinde yanıtlanmaya başladı. İşte sonuçlar: iş gücü saatleri daha yüksek değerde olan işlere yönlendirildi ve karar verme süresi yarım günden birkaç saniyeye indi. Kullanım verileri, bu değişimin sadece geçici bir artış değil, kalıcı bir eğilim olduğunu doğruladı. Kullanım üç ayda %75 arttı ve bir müşteri başarı takımı üyesinin kayıt tutma sıklığı ayda 10 günden 23 güne çıktı. Kazanılan zaman ve daha hızlı raporlama göz önüne alındığında, bu sıklık, aracın lansman haftasından sonra ortadan kaybolmak yerine ş Akışında günlük bir yer edindiğini gösterdi. Seismic'in CBO ve CMO'sunun Genel Sekreteri Mariah Wilcox'un da yaptığı paylaşımda belirtildiği gibi: Bir toplantıya hazırlanırken ClickUp Brain'e, en aktif kullanıcılarımın kimler olduğunu ve hangi takımların kullanımının arttığını sordum. Saniyeler içinde, büyüme pazarlama takımımızın Şubat'tan Mayıs'a kadar etkileşimi %140 artırdığını söyledi. Bu, başka türlü asla ortaya çıkaramayacağımız bir istatistikti. Bir toplantıya hazırlanırken ClickUp Brain'e, en aktif kullanıcılarımın kimler olduğunu ve hangi takımların kullanımının arttığını sordum. Saniyeler içinde, büyüme pazarlama takımımızın Şubat'tan Mayıs'a kadar etkileşimi %140 artırdığını söyledi. Bu, başka türlü asla ortaya çıkaramayacağımız bir istatistikti.

Dürüst bir sınırlama: ClickUp, takım faaliyetlerini hedeflerle iyi bir şekilde ilişkilendirir. Ancak Snowflake gibi büyük ölçekli bir veri ambarı değildir ve model düzeyinde izleme için özel bir araç da değildir. Verileriniz ve işleriniz tek bir yerde toplandığında en iyi şekilde çalışır; bu da tam olarak operasyonel AI KPI'larının bulunduğu yerdir. Kapsamlı model telemetrisi için, ClickUp'ı bu amaca özel bir araçla birlikte kullanın.

AI'nın Gerçekte Neleri Değiştirdiğini Ölçün

AI'nın zor kısmı, onu bir şey yapmaya ikna etmek hiç olmadı. Asıl zor olan, o "şeyin" yapılmaya değer olup olmadığını bilmektir. Çoğu takım, araçlarının ne kadar kullanıldığını, kaç tane taslak oluşturulduğunu size söyleyebilir, ancak bunların neredeyse hiçbiri asıl önemli olan tek soruyu yanıtlamaz:

İş, sonraki aşamalarda yer alan herkesin hissedebileceği şekilde daha iyi, daha ucuz veya daha hızlı hale geldi mi?

Geliştirmeye başlamadan önce değerin neye benzediğine karar verdiğinizde, AI'nın sadece ne yaptığını değil, neyi değiştirdiğini ölçersiniz. Gerçek bir hedefe karşılık gelen birkaç metrik seçin. Ardından, her birine bir karşı metrik atayın; böylece hızdaki bir kazanç, kalitedeki bir kaybı gizleyemez. Son olarak, her sayıya bir referans değeri, bir hedef, bir son tarih ve bunu gerçekleştirebilecek bir sorumlu atayın. Bu puan kartını, ölçtüğü işin yanında tutun; böylece size gerçeği kendiliğinden gösterecektir.

AI kullanımınız genişledikçe tüm bunları izlemek istiyorsanız, sizinle birlikte büyüyen bir araca ihtiyacınız var. ClickUp'a kaydolun ve her metriği ölçtüğü işin yanında tutan bir AI KPI gösterge paneli oluşturun.

AI Performans Metrikleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

İzlenmesi gereken en önemli AI metrikleri nelerdir?

Dört katmandan her birinden birer tane ile başlayın: doğruluk veya ilk denemede kabul oranı (çıktı kalitesi), gecikme süresi (sistem performansı), aktif kullanıcı tutma oranı (benimseme) ve çözüm başına maliyet veya yatırım getirisi (iş etkisi). Doğru kombinasyon, AI'nın görevine bağlıdır. Bir destek botu için sorun sınırlandırma, onaylanmış çözüm ve tekrar iletişim oranı gereklidir. Bir kod asistanı için ise değişiklik teslim süresi, yeniden işleme oranı ve inceleme süresi gereklidir. Hedef başına toplam sayıyı üç ila beş ile sınırlayın ve her birini bir karşı metrikle eşleştirin; böylece bir boyuttaki kazanç, başka bir boyuttaki kaybı gizleyemez.

AI performans metriği ile AI karşılaştırma ölçütü arasındaki fark nedir?

Bir karşılaştırma testi, sabit bir kamuya açık veri kümesi ve görev üzerinde bir modeli değerlendirir; bir performans metriği ise sisteminizin üretim ortamındaki kendi işlerinizde nasıl davrandığını ölçer. Bir model, liderlik tablosunda birinci sırada yer almasına rağmen, gerçek kullanıcılar tarafından kullanıldığında gecikme, maliyet veya güvenlik açısından başarısız olabilir. Vectara’nın halüsinasyon liderlik tablosu veya MMLU gibi karşılaştırma testlerini bir ön eleme aracı olarak değerlendirin, ardından hedefinize uygun metrikleri ölçün.

Bir AI sistemi için iyi bir halüsinasyon oranı nedir?

AI sistemleri için sektör genelinde kabul görmüş bir hata oranı bulunmamaktadır. Yararlı bir hedef, göreve, hatanın maliyetine ve sistemin belirsizliği kabul edip edemediğine bağlıdır. Somut iş uygulamaları için, temsili bir üretim test setinde %5'in altındaki bir oran makul bir başlangıç noktasıdır. Ancak, riskli sistemler sıfıra çok daha yakın bir hedefi gözetmeli ve belirsiz cevapları bir insana yönlendirmelidir. Bu %5'lik oranı, yayınlanmış bir standart olarak değil, bir işletme hedefi olarak değerlendirin.

Buradan çıkarılacak en önemli ders, halüsinasyon oranının tek başına değerlendirilemeyeceğidir. Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma, yaygın doğruluk karşılaştırma ölçütlerinin, modellerin bilmediklerini kabul etmeleri yerine tahminde bulunmalarını ödüllendirdiğini ortaya koydu. Halüsinasyonları, çekimser kalma oranı, hata ciddiyeti, kaynak gösterimi desteği ve desteksiz iddiaların kullanıcılara ne sıklıkla ulaştığı ile birlikte değerlendirin.

AI performans metriklerini ne sıklıkla gözden geçirmelisiniz?

Gecikme süresi, hata oranı ve sorun kontrolü gibi operasyonel metrikleri haftalık olarak inceleyin; çözüm başına maliyet ve yatırım getirisi (ROI) gibi iş metriklerini ise aylık veya üç aylık olarak inceleyin. İnceleme sıklığını, sayının ne kadar hızlı değişebileceğine ve bu sayıya göre kimlerin harekete geçeceğine göre ayarlayın. Her metrik için, gerçek bir etki alanına sahip ve metrik üzerinde kontrol sahibi olan bir sorumlu atayın.

Çoğu takım iki katmanı bir arada kullanır. ClickUp gibi çalışma platformları, görevlerin yanı sıra operasyonel ve iş KPI'larını da izler; gösterge panelleri, Özel Alanlar ve ajans ş akışlarını kullanarak ilk denemede kabul oranı veya başarılı görev başına maliyet gibi değerleri toplar. Arize, Langfuse ve WhyLabs gibi özel gözlemlenebilirlik araçları, sapma ve halüsinasyon gibi model düzeyindeki telemetri verilerini işlerken, Snowflake gibi bir veri ambarı daha derinlemesine analiz için ham etkinlik verilerini depolar.

Kontrol grubu olmadan AI'nın etkisini ölçebilir misiniz?

Evet, ancak daha az net bir şekilde. Bir kontrol grubu, yapay zekanın neden olduğu etkileri, zaten gerçekleşecek olan olaylardan ayırır; bu nedenle en güçlü seçenektir. Kontrol grubu yoksa, aşamalı bir uygulamaya geçin veya eşleşen bir referans noktası kullanın ve fiyat, promosyon, talep ve mevsimsellikteki değişiklikleri hesaba katın. Basit bir "öncesi-sonrası" karşılaştırması, neyin değiştiğini gösterir ancak bunun nedenini açıklamaz; bu da mevsimsel talep veya paralel bir süreçteki düzeltmenin yanlışlıkla yapay zekaya atfedilmesine yol açar.

AI yatırım getirisini (ROI) nasıl ölçersiniz?

AI yatırım getirisi (ROI), bir AI sisteminden elde edilen değerin, sistemin kurulumu, çalıştırılması ve bakımının toplam maliyetine oranlanmasıyla elde edilir. Uygulamaya geçmeden önce süreç için bir referans noktası belirleyin, ardından çözüm başına maliyet veya etkileşim başına gelir gibi somut iş metriklerindeki değişimi, toplam sahiplik maliyetiyle karşılaştırarak ölçün.