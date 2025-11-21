AI belge işleme nedir? Avantajları, kullanım örnekleri ve en iyi araçlar

Takımlar, dosyalardan metin çıkarmak için geleneksel OCR'ye güveniyordu. Elbette "okuyabiliyordu", ancak hiçbir şeyi anlayamıyordu.

Bu nedenle insanlar, hataları düzeltmek, eksik alanları doldurmak ve dağınık verileri kullanışlı hale getirmek gibi sıkıcı işleri kendileri yapacak durumda kalıyorlardı.

AI bu dinamiği tamamlandı.

Modern akıllı belge işleme (IDP), bağlamı, yapıyı ve anlamı yorumlar. Formlar, faturalar, sözleşmeler, el yazısı notlar... AI, eskiden saatlerce insan dikkatini gerektiren bu belgeleri anlamlandırabilir. Birdenbire, yavaş ve manuel temizlik işleri arka plana geçer ve belge ağırlıklı ş akışları neredeyse hiç çaba gerektirmez hale gelir.

Bu makalede, AI belge işlemenin gerçekte ne olduğunu, hangi alanlarda öne çıktığını ve daha akıllı, daha otomasyonlu belge ş Akışlarına geçişi destekleyen araçları ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

AI belge işleme nedir?

AI belge işleme (IDP olarak da bilinir), yapay zeka kullanarak belgelerden veri çıkarma, kategorize etme ve doğrulama işlemlerinde otomasyon sağlamaktır.

OCR sistemleri metin çıkarmaya odaklanırken, akıllı belge işleme, süreç belgelerindeki (PDF'ler, e-postalar ve taranmış görüntüler) içeriğin bağlamını ve anlamını tanımlayabilir ve anlayabilir.

AI belge işleme, aşağıdaki teknolojileri bir araya getirir:

Optik karakter tanıma (OCR), yapılandırılmış belgelerden karakterleri ve kelimeleri ayıklayarak taranmış görüntüleri veya PDF'leri makine tarafından okunabilir metne dönüştürür.

Doğal dil işleme (NLP), belgelerdeki insan dilini anlar ve yorumlar. Bu, varlıkları (adlar, tarihler, konumlar) tanımlama, niyeti algılama ve ilişkileri ve bağlamı çıkarma işlemlerini içerir.

Makine öğrenimi modelleri geri bildirimlerden öğrenerek doğruluğu sürekli olarak artırır. Önceden eğitilmiş modeller kalıpları tanırken, özel modeller veri etiketleme gerektirir ve alana özgü belgeler üzerinde eğitilir.

Bilgisayar görme , belgelerdeki düzen öğelerini (tablolar, onay kutuları, imzalar vb.) tanımlar ve yorumlar.

Derin öğrenme, varlık ilişkileri ve yapılandırılmamış veri ayrıştırma gibi karmaşık örüntü tanıma işlemlerini mümkün kılar.

Bu araçlar, analog belgeleri bilgisayarların yorumlayabileceği ve anlayabileceği dijital biçimlere dönüştürür. Bu özellik, işlerin karmaşık düzenlere, birden fazla dile ve hatta el yazısı içerğe sahip yapılandırılmamış, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış belgeler dahil olmak üzere geniş bir alandaki belgeleri işlemelerine olanak tanır.

👀 Biliyor muydunuz? COVID salgını, otomasyon teknolojilerinin tüm sektörlerde benimsenmesini hızlandırdı. McKinsey'in yaptığı bir ankete göre, otomasyonu deneyen şirketlerin %52'sinden fazlası belge zekası ve OCR teknolojilerini deniyor.

AI belge işleme nasıl işler?

Akıllı belge işleme adım adım şu şekilde işler:

1. Belge alımı

Sistem, e-posta, bulut sürücüler, tarayıcılar, CRM'ler ve hatta el yazısı notların görüntüleri dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan dosya alır. İşlemeniz gereken her şey belge verisi olarak kabul edilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

PDF, taranmış görüntüler, e-posta, DOCX ve elektronik tablolar gibi biçimleri kabul eder.

Paylaşılan sürücülerden, bulut uygulamalarından, e-posta gelen kutularından veya API'lerden girdileri yakalama

Toplu yüklemeleri veya yüksek hacimli belgelerin akışını yönetme

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, ş akışınıza daha fazla araç eklemeden ekstra veri toplamanıza yardımcı olabilir.

2. Ön işleme

Belgeler, doğruluğu artırmak için temizlenir ve normalleştirilir. Temiz girdi, daha doğru veri yakalama anlamına gelir. Bu adım şunları içerir:

Eğik taramaları veya döndürülmüş sayfaları düzeltme

Bulanıklık, lekeler veya artefaktları gidermek için gürültü giderme

Soluk veya düşük çözünürlüklü metinler için kontrast iyileştirme

El yazısı belgelerde metin satırlarının düzeltilmesi veya bölümlenmesi

Bu adım çok önemlidir, çünkü en gelişmiş AI modelleri bile hatalı girdilerle başa çıkmakta zorlanır.

3. OCR ile veri çıkarma

OCR sistemleri, basılı, daktilo ile yazılmış veya el yazısı karakterleri makine tarafından okunabilir metne dönüştürür. Sistem, isimler, tarihler, toplamlar ve sözleşme şartları gibi anahtar belge verilerini, bilgilerin sabit bir belge şablonuna uymadığı yapılandırılmamış belgelerden bile bağlam içinde tanımlar ve çıkarır.

4. Düzen ve yapı algılama

Akıllı belge işleme, metin okumaktan öteye geçer. Bilgisayar görüşü ve derin öğrenmeyi kullanarak belgenin yapısını yorumlayabilir.

Örnek, bir faturayı işlerken sistem sadece sayıları çıkarmakla kalmaz, bu sayılarin satır ve sütunlar arasında nasıl düzenlendiğini de anlar.

5. NLP ile bağlamsal anlayış

NLP, sistemin adlandırılmış varlıkları (ör. tarihler, kişiler, konumlar) tanımasını, niyeti çıkarmasını ve anlamları yorumlamasını sağlar.

Etiketler net değilse bunu belirtin. Cümle yapısı ve dil kalıplarına göre son teslim tarihi ile fatura tarihini yine de ayırt edebilir.

Bu nedenle akıllı belge işleme, alana özgü kelime dağarcığına uyum sağlar, kısaltmaları veya eş anlamlıları tanır. Geleneksel anahtar kelime tabanlı yöntemlerin başarısız olacağı yarı yapılandırılmış metinleri anlamlandırır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derinlemesine ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir.

6. Veri etiketleme ve sınıflandırma

İçerik ve yapı hakkında daha derin bir anlayışa sahip olan AI, artık birden fazla kaynaktan gelen anahtar alanları kategorize ediyor ve etiketliyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Belge türünü sınıflandırma (ör. fatura, sözleşme, makbuz, form)

Fatura sayısı, son teslim tarihi, toplam tutar vb. gibi meta verileri etiketleme.

Makine öğrenimi kullanarak sınıflandırma doğruluğunu artırmak için zaman içinde öğrenme

Faturaları işleme ve dinamik düzen içerisinde yer alan yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış belgeleri işleme

7. Doğrulama ve çapraz kontrol

IDP sistemleri, verileri bilinen değerler, veritabanları veya iş kuralları ile çapraz referanslayarak doğrular. Tutarsızlıklar veya eksik alanlar ortaya çıktığında, istisna işleme mekanizmaları bunları inceleme için işaretler veya insan girişi için tetikleyici.

8. Çıktı ve entegrasyon

Son adım, belge verilerini aşağı akış sistemlerine aktarmak veya bir sonraki adımları tetikleyici olarak kullanmak.

Çıkarılan alanları API'ler aracılığıyla CRM'lere, ERP'lere veya veritabanlarına gönderme

Onaylar, ödemeler veya uyarılar gibi eylemleri otomasyon

Denetim izleri ve uyumluluk için her adımı kaydetme

Tekrarlayan takip görevlerini yönetmek için RPA araçlarıyla entegrasyonlar

Doğru araçlarla, alımdan eyleme kadar ş akışını otomasyon edebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? İlk belge işlemcisi 100 yıldan fazla bir süre önce icat edildi. 1914 yılında fizikçi Emanuel Goldberg, bilgisayarlar henüz ortaya çıkmadan on yıllar önce karakterleri okuyup kodlara dönüştürebilen bir makine geliştirdi!

AI Belge İşlemenin Avantajları

Belgeleri manuel olarak işlemek için gizli maliyet sadece zaman değildir; aynı zamanda kaybedilen içgörüler, geciken kararlar ve yinelenen çabalar da buna dahildir. AI, süreci hızlandırır. Belge işleme IDP'yi uygulayan şirketler, operasyonel verimlilikte artış görürler.

Belge yoğun işlemlerde en büyük etkiyi nerede yarattığını inceleyelim:

Manuel çabayı azaltın: Veri girişi, form etiketleme ve dosya yönlendirme gibi tekrarlayan işleri 7/24 çalışan otomatik bir sisteme aktarın.

Doğruluğu artırın: Yerleşik doğrulama, bağlamsal anlayış ve makine öğrenimi tabanlı öğrenme, insan hatası riskini en aza indirir.

Uyumluluğu güçlendirin: Belge yaşam döngüsünün her adımı otomatik olarak izleme yaparak, iç ve dış düzenlemeleri destekleyen net bir denetim izi oluşturun.

Otomasyonla ölçeklendirme: AI, mevsimsel artışlar veya pazar genişlemesi sırasında personel sayısını artırmadan artan hacimleri yönetir.

Operasyonel gecikmeleri azaltın: Otomasyonla desteklenen Otomasyonla desteklenen belge yönetimi ş Akışları , onayların, mutabakatların ve denetimlerin daha hızlı ilerlemesini sağlar, sonsuz takip işlemlerini ortadan kaldırır ve doğrudan işlemeyi mümkün kılar.

AI uygulamada: Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından kayıtlardan isimlerin ve doğum tarihlerinin otomatik olarak çıkarılması Ne yapar: USCIS, FBI geçmiş kontrol kayıtlarından isimleri ve doğum tarihlerini otomatik olarak çıkarmak için bir AI aracı kullanır. Bu, uzun, yapılandırılmamış belgeleri manuel olarak tarama ihtiyacını ortadan kaldırarak memurların zaman kazanmasını sağlar. Nasıl işler: Sistem, gerçek takma adları ve geçerli doğum tarihlerini tanımak için eğitilmiş bir dil modeli kullanır. Sokak adlarını, yer tutucu metinleri veya ilgisiz bilgileri yok sayar. Bir isim veya doğum tarihi zaten dosyada mevcutsa, yinelenenleri işaretlemez. İnsan devreye giriyor:Memurlar, AI'nın önerilerini inceler ve onaylar. İşaretlenen isim veya doğum tarihinin davayla gerçekten ilgili olup olmadığına karar verirler. Neden önemlidir: Bu araç, göçmenlik davalarının işlenmesi sırasında (ör. N-400 vatandaşlık başvurusu) kimlik doğrulama sürecini hızlandırır, doğruluğu artırır ve manuel iş yükünü azaltır. Bu, kimsenin haklarını veya göçmenlik sonuçlarını etkilemez. Durum: 2022'den beri kullanıma açık ve USCIS ELIS sistemi içinde vaka incelemesinin bir parçası olarak kullanılıyor.

AI belge işleme için en iyi kullanım örnekleri

Aşağıda, AI belge işlemenin halihazırda fark yarattığı en etkili alanlardan bazıları yer almaktadır:

1. Fatura işleme

En yaygın (ve en sinir bozucu) kullanım örneklerinden biri. Fatura sayılarını, tarihleri, tutarları ve satıcı bilgilerini hesap sistemine manuel olarak girmek yerine, AI verileri çıkarabilir, doğrulayabilir ve onay için yönlendirebilir.

📍 Örnek: Bir kaynak-ödeme otomasyon şirketi, AI destekli veri çıkarma özelliğini kullanarak aylık 20.000'den fazla faturayı işliyor. Operasyon takımı daha önce her fatura için 20 dakikadan fazla zaman harcayarak 60'tan fazla farklı şablonunda satır öğelerini kategorize ediyordu. Otomasyon sayesinde, fatura işleme süresini 5 dakikanın altına düşürürken, veri çıkarma doğruluğunu %98'e çıkardılar. ClickUp Agen t, bu örnek durumlarda ayrıntıları çapraz kontrol etmeye nasıl yardımcı olabilir?

2. Sözleşme inceleme ve analizi

AI, yoğun hukuki ve iş belgeleri ayrıştırarak anahtar maddeleri belirleyebilir, riskleri veya eksik terimleri vurgulayabilir ve hukuk takımlarının saatlerce süren manuel inceleme çalışmalarından tasarruf etmelerini sağlayabilir.

Bu, sözleşme dilinin belgelenmesini, özetlenmesini ve gelecekteki anlaşmalarda yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. AI sadece sözleşmeleri analiz etmekle veya verileri dönüştürmekle kalmaz, yeniden kullanılabilir belgeler ve madde kütüphaneleri de oluşturur.

📍 Örnek: Bir emlak şirketi, kira sözleşmelerini incelemek için AI kullanıyor. Sistem, eksik fesih maddelerini işaretliyor ve mülk bakımıyla ilgili sorumlulukları otomatik olarak etiketliyor, böylece takımlar müzakereler sırasında maliyetli gözden kaçırmaları önleyebiliyor. ClickUp Brain gibi AI araçlarının belgeleri incelemenize nasıl yardımcı olduğu hakkında bir örnek

📚 Daha fazla bilgi: Dokümantasyon için yapay zeka: Kullanım örnekleri ve komutlar

3. KYC doğrulama

Müşteri kazanımını kolaylaştırmanın ve müşteri deneyimini iyileştirmenin anahtar itici gücü, Müşterini Tanı (KYC) sürecinin dönüşümüdür. Geleneksel olarak sürtüşmelerle dolu bir deneyim olan bu süreç, görünmez bir zeka katmanı ile AI tarafından desteklenmektedir. AI destekli KYC, müşteri kazanımını hızlandırır ve risk yönetimini güçlendirir.

4. Sigorta Taleplerinin Otomasyonu

AI, talep formlarından, destekleyici belgelerden ve görüntülerden verileri çıkarır, ardından bunları karar verme veya takip için yönlendirir; tüm bunları hataları en aza indirerek gerçekleştirir.

Faturalardan veya belgelerden manuel olarak veri çekmekten ve her ayrıntıyı iki kez kontrol etmekten bıktınız mı? ClickUp'taki AI Fields ile otomasyonun ağır işleri yapmasına izin verebilirsiniz. Faturanızı veya belgenizi yükleyin, ClickUp'ın AI'sı fatura sayılarını, tarihler ve toplamlar gibi anahtar bilgileri doğrudan Özel Alanlarınıza çıkararak size zaman kazandırır ve hataları azaltır. AI Alanlar, yakalanan verilerin beklentilerinize uygun olduğunu doğrulayabilir, tutarsızlıkları işaretleyebilir ve ş akışınızda bir sonraki adımları otomatik olarak tetikleyici olabilir. Bu, daha az sıkıcı veri girişi, daha doğru kayıtlar ve daha hızlı onaylar anlamına gelir — hepsi tek bir yerde. Manuel işlemeye veda edin ve ClickUp AI ile daha akıllı, sorunsuz belge yönetimine merhaba deyin.

5. Sağlık kayıtlarının dijitalleştirilmesi

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, yapılandırılmamış, el yazısı ve tutarsız tıbbi kayıtları yönetirken büyük bir yükle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda sağlık verileri düzenlemelerine uymama riskini de taşıyorlar. Belgelerin dijitalleştirilmesi olmadan, hasta bilgilerine erişim ve bu bilgilerle ilgili işlemler parçalı ve verimsiz olmaya devam eder.

AI belge işleme, tıbbi kayıtları, laboratuvar raporlarını ve el yazısı notları okuyarak hasta bilgilerini dijitalleştirir ve düzenler, böylece bu bilgilerin sistemler arasında aranabilir ve kullanılabilir olmasını sağlar.

ClickUp Brain ile belgeleriniz dijitalleştirilir ve kolayca erişilebilir hale gelir.

📍 Örnek: Omega Digital Platform (ODP), AI, RPA, ML ve NLP'yi kullanarak sağlayıcılar için gelir döngüsü işlemlerini kolaylaştırır. Platform, hasta erişimi, orta gelir döngüsü ve iş fonksiyonları genelinde görevleri otomatikleştirerek, idari iş yükünü azaltır, kod maliyetlerini düşürürken %95'in üzerinde doğruluğu korur, alacak hesaplarının gün sayısını %30 azaltır ve tahsilatları %10-20 artırır.

6. İK formları ve çalışanların işe alım süreci

AI, İK takımlarının işe alım ve oryantasyon ş akışları sırasında özgeçmişleri, vergi formlarını ve uyum belgelerini hızlı ve doğru bir şekilde işlemelerine yardımcı olur.

📍 Örnek: Büyüyen bir teknoloji girişimi, işe alım evraklarını otomasyon altına alır. Yeni çalışanlar W-4 ve doğrudan para yatırma formlarını yükler, AI ise ayrıntıları çıkarır, doğrular ve maaş sistemini anında günceller. AI destekli bir işe alım ş Akışının nasıl olduğu aşağıda bir örnekle açıklanmaktadır:

Belgeleri işleyen birçok araç vardır. Ancak yalnızca birkaç tanesi otomasyon, zeka ve yürütmeyi tek bir platformda bir araya getirir.

İşte en iyi seçeneklerin bir dökümü, her şeyi yapanla başlayarak:

ClickUp (Belge işleme, AI analizi ve otomatikleştirilmiş görev iş akışlarını entegrasyonlar aracılığıyla birleştiren en iyisi)

ClickUp Brain ile belgelerinizi işlemek için özel AI ajanları oluşturun.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp'ta belgeler, veriler, AI ve görevler tek bir çatı altında toplanır. Tipik bir akıllı belge işleme platformu olmasa da, AI belge ş akışlarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacak özellikler sunar.

Yapılandırılmış içerik için ClickUp Belge'yi kullanın

ClickUp Belge, takımların bilgileri aranabilir, işbirliğine uygun ve iş yürütmeyle sıkı bir şekilde bağlantılı bir biçimde yakalamasına ve düzenlemesine yardımcı olur.

İç içe geçmiş sayfalarla bilgileri düzenleyin, metinleri görevlere bağlayın, belgeleri etiketleyin ve her şeyi ClickUp Dokümanları'nda iş için birbirine bağlayın.

Her belge çalışma alanınızda bulunur ve görevler, hedefler ve gösterge panelleriyle bağlantılandırılabilir. Bu, belgeler ile takımların günlük operasyonları arasındaki kopukluğu ortadan kaldırır.

IDP'yi şu şekilde destekler:

İç içe sayfalar , düzenli bilgi tabanları veya katmanlı bir yapıya sahip işlem kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır.

Bağlantılı görevler , herhangi bir metin satırını görev haline getirmenize, atananan kişiler, son teslim tarihi ve öncelik belirlemenize olanak tanır.

Belge etiketleri , daha kolay filtreleme ve arama için belgeleri konu, takım veya ş Akışına göre kategorize etmeye yardımcı olur.

Gerçek zamanlı işbirliği , tam düzenleme izleme ve yorum konularıyla güncellemelerin herkesin görünürlüğünü sağlar.

İzinler ve paylaşım, içeriği hem şirket içinde hem de dışında kimlerin görünüm, düzenleme veya paylaşım yapabileceğini kontrol etmenizi sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak belge içeriğini işleyin, çıkarın ve üzerinde işlem yapın.

ClickUp Brain, belgelerinizi anlamlandırmanıza ve kullanmanıza yardımcı olan yerleşik AI asistanınızdır (dürüst olmak gerekirse, işin geleceğidir). Dosyaları bulmanın ötesinde, bu yazma asistanı yazılımı belgelerinizin bağlamını da anlar.

Özetle:

Belge arama ve geri getirme: Doğal dil işlemeyi kullanarak tüm belgeleriniz, sayfalarınız veya yorumlarınızda arama yapın. "Yeni işe alım kontrol listesi nerede?" diye sorun, Brain sizin için bulacaktır.

ClickUp Brain ile doğal dil aramasını kullanarak herhangi bir belgeyi, sayfa veya yorumu hızla bulun.

Veri çıkarma: Brain, yapılandırılmamış içerikten yapılandırılmış verileri çıkarabilir. Bu veriler arasında metin içinde gizli olan isimler, tarihler, son tarihler veya Özel Alanlar bulunur. Bu bilgileri Çalışma Alanınızda tablolara, listelere veya özetlere biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Brain ile isimleri, tarihleri ve diğer anahtar bilgiyi çıkarın ve bunları tablolarda, listelerde veya özetlerde otomatik olarak biçimlendirin.

İçerik oluşturma ve düzenleme: Sıfırdan Sıfırdan bir proje belgesi yazmanız mı gerekiyor? Brain, belgelerinizin bölümlerini yazmanıza, yeniden yazmanıza veya iyileştirmenize yardımcı olur. Hatta daha hızlı başlamanıza yardımcı olmak için ana hatlar, kontrol listeleri veya yazma şablonları bile oluşturabilir.

ClickUp Brain ile belgeleri anında yazın, yeniden yazın veya düzeltin.

⏳ Verimlilik İpucu: Bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp Brain MAX size ClickUp çalışma alanınızın ötesinde çalışan özel bir masaüstü AI yardımcısı sunar. Şunları yapabilirsiniz: Bağlantı olan tüm uygulamalarınızda (Google Drive, GitHub, SharePoint ve daha fazlası) arama yapın.

Ses-metin dönüştürme özelliğini kullanarak görevleri atayın, notlar alın veya ellerinizi kullanmadan içerik oluşturun.

Göreve bağlı olarak birden fazla AI modeline (GPT-4. 1, Claude, Gemini) erişin.

Toplantı notlarını otomatik olarak oluşturun, proje raporları hazırlayın ve karmaşık süreçler için görseller oluşturun. Bu, takımınıza tüm iş bağlamınızı anlayan ve sizi sekmeler arasında gidip gelmek zorunda bırakmayan kişisel bir AI operasyon yöneticisi vermek gibidir.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak belge ş akışlarını devam ettirin.

Belgelerinizin doğru sonraki adımları yönlendirdiğinden emin olmak istersiniz. ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Özel Ajanları ile tüm bunları ve daha fazlasını gerçekleştirin. ClickUp içinde görevlerinizi yerine getiren AI ajanları oluşturmak için belirli tetikleyiciler ve eylemler tanımlayın.

ClickUp'ın Otomasyon kurallarını kullanarak bilgileri çıkarın ve ihtiyaçlarınıza göre ş akışlarını çalıştırın.

Örnek, faturanızdaki satıcı, tutar veya müşteri kategorisine göre görevleri yönlendirebilir ve veri işleme ş Akışları oluşturabilir. Bu özel aracıları kullanarak sözleşmelerden görevler (ör. takip, onaylar, madde incelemeleri) oluşturabilir ve gönderilen formlardan kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak ve anında bağlam sağlamak için kenar çubuğundaki özel AI asistanını kullanın.

Görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi ve takım iletişiminizi tek bir kapsamlı platformda merkezileştirin.

Herhangi bir ş Akışına uyacak şekilde, Pano, Liste ve Takvim gibi çeşitli görünümler dahil olmak üzere kapsamlı özel seçeneklerini uygulayın.

Özel AI Ajanları kullanarak görev oluşturma, ilerleme izleme ve önceliklendirme işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin.

ClickUp sınırları

Yüksek sayıda özellik, öğrenme eğrisini zorlaştırır ve arayüzün karmaşık veya bunaltıcı hissettirmesine neden olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

fiyatlandırma tablosu

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliği de çok takdir ediyorum. En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üretirken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal güvenliği de çok takdir ediyorum. En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üretirken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

2. Rossum

Rossum, e-posta-dan ERP'ye otomasyon ve şemasız çıkarma özelliği ile bilinir, yani çok farklı düzenlere sahip faturalardan veya formlardan veri çekebilir. Kullanım örneğiniz için herhangi bir şablon oluşturmanıza gerek yoktur. "Düzeltmelerden öğrenme" geri bildirim döngüsü, teknik yeniden eğitim gerektirmeden modelleri gerçek zamanlı olarak ince ayarlamaya yardımcı olur.

Rossum'un en iyi özellikleri

Karmaşık işlem belgelerinden yüksek doğrulukta, otomasyonla veri çıkarma için Rossum Aurora Document AI'yı kullanın.

e-posta, API, paylaşılan sürücüler ve PEPPOL gibi e-fatura ağları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan belgeleri sorunsuz bir şekilde alın.

Verimli insan müdahalesi ile doğrulama ve istisna yönetimi sağlayan ergonomik bir doğrulama ekranı kullanın.

Borç hesapları ve tedarik zinciri yönetimi gibi temel iş fonksiyonları için uçtan uca belge iş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Rossum sınırları

Özel Akıllı Belge İşleme çözümüne yeni başlayan takımlar için önemli organizasyonel değişiklik yönetimi gerektirir.

Niş belge türleri için veya yüksek düzeyde özel iş mantığı gerektiğinde dağıtım süresi uzatılabilir.

Bazı küçük takımlar, tam ölçekli platform özelliklerini ve kurumsal odaklanmayı gereğinden fazla gelişmiş bulabilir.

Rossum fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Rossum derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (110'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Nanonets

AI destekli akıllı belge işleme ve ş akışı otomasyon platformu Nanonets, kod gerektirmeyen model eğitimi ile tanınır. Platform, çok biçimli, çok dilli belgeleri işleyebilir. Belge çeşitliliğinin yüksek olduğu lojistik ve sağlık gibi gerçek dünya operasyon senaryolarında öne çıkar. Katı sistemlerin aksine, Nanonets kullanıcıların geliştiricilerin yardımı olmadan sadece birkaç örnek dosya ile özel modelleri yeniden eğitmenlerine olanak tanır.

Nanonets'in en iyi özellikleri

Az sayı örnek belgeyle AI modellerini eğitmek için kod gerektirmeyen bir platform ve temiz bir kullanıcı arayüzü sağlar.

Veri doğrulama, biçim ve kontrol akışları için yerleşik karar motorlarını kullanarak uçtan uca ş Akışlarını otomasyon.

Her boyuttaki iş için uygun, kullandıkça öde seçeneği ile esnek, kullanım tabanlı bir fiyatlandırma modeli sunar.

Yüksek veri çıkarma doğruluğu sağlar ve kurulum kolaylığı ve sağlam entegrasyon yetenekleri ile sık sık övgü alır.

Nanonets sınırları

Platformun yerel desteği ve doğruluğu, son derece yapılandırılmamış veya çok değişken belge türlerini işlerken yetersiz kalabilir.

Özel, bire bir müşteri desteği, alt düzey planlara dahil değildir.

Platformun ücretsiz planı düşük sayfa sınırına sahiptir ve özel veri yakalama AI gibi gelişmiş özellikleri içermez.

Nanonets fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç (Kullandıkça öde): 0 $/ay + kullanım (Yaklaşık 0,30 $/sayfa)

Pro: 999 $/ay (10.000 sayfa dahil)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Docsumo

Docsumo, faturalar, banka ekstreleri ve satın alma siparişleri gibi yarı yapılandırılmış belgelerden satır öğesi düzeyinde veri çıkarmak için tasarlanmıştır. Doğrulama öncelikli yaklaşımla, kullanıcılar kuralları önceden tanımlayabilir ve veriler aşağı akış sistemlerine girmeden önce anomalileri (ör. vergi uyuşmazlıkları) yakalayabilir, böylece manuel yeniden çalışma ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir.

Docsumo'nun en iyi özellikleri

Standart belge kullanım örnekleri için genellikle %90'ı aşan yüksek düzeyde temassız işleme elde edin.

Hızlı veri çıkarımı desteği sunarak, bilgilerin genellikle yüklendikten sonra 30 saniye içinde incelenmeye hazır hale gelmesini sağlar.

100'den fazla sektöre özgü belge türü için önceden eğitilmiş modeller sunun, kullanımı kolay API entegrasyonu ile.

Docsumo sınırları

Dosya yüklemeleri, belge başına maksimum 20 MB boyut sınırıyla kısıtlanmıştır.

Kullanıcılar, kurulum sürecinin rakiplere kıyasla daha karmaşık olabileceğini ve bu durumun başlangıçta daha zor bir öğrenme süreci gerektirdiğini not etmiştir.

Docsumo fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Ücretsiz (14 günlük deneme sürümü)

Başlangıç: ~1.500 $/ay (Hacim kademesi minimum)

Büyüme: Özel fiyatlandırma (Hacim bazlı)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Docsumo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. ABBYY Vantage

ABBYY Vantage, AI beceri tabanlı modülerlik sunar. Önceden oluşturulmuş ayıklama modellerini (ör. faturalar, ID, fatura belgeleri) sıfırdan bir model eğitmeden ş akışlarına ekleyebilirsiniz. ABBYY Marketplace, kullanıma hazır düzinelerce önceden oluşturulmuş beceri (OCR, tablolara, ID ve talepler gibi) sunar.

ABBYY Vantage'ın en iyi özellikleri

Kullanıma hazır, %90'ın üzerinde tanıma doğruluğu için önceden eğitilmiş "beceriler" kullanan düşük kodlu bir AI platformu sunar.

İş belgelerini, Generative AI ve LLM sistemleriyle sorunsuz entegrasyonlar için yapılandırılmış JSON biçimine dönüştürür.

Makine öğrenimini insan denetimiyle birleştirerek, çıkarma doğruluğunu sürekli olarak iyileştirir ve doğrulama maliyetlerini azaltır.

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve el yazısı çıkarma dahil olmak üzere karmaşık belgeleri, önceden eğitilmiş geniş bir model aralığıyla destekler.

ABBYY Vantage sınırları

Benzersiz ve niş belge senaryoları için son derece özel iş akışları veya "beceriler" oluşturmak, ş akışında tıkanıklıklara neden olabilir.

Yerinde dağıtım seçenekleri yüksek depolama gereksinimlerine sahiptir ve etkili yama yönetimi ile ilgili sorunlar bildirilmiştir.

Kullanıcı izinlerini yönetmek ve rapor verilerine erişmek için kullanılan kullanıcı arayüzü API'dan ayrıdır ve yönetim ekranı gerektirir.

ABBYY Vantage fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ABBYY Vantage puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (340'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (420+ yorum)

6. Otomasyon Anywhere IDP

Automation Anywhere platformu üzerine inşa edilen bu IDP aracı, AI destekli çıkarma ile yerel RPA düzenlemesini birleştirir. Avantajı, harici araçlara ihtiyaç duymadan, belge alımından aşağı akış sistem güncellemelerine kadar uçtan uca ş Akışı kontrolüdür. Yaygın kullanım örnekleri (faturalar ve talepler gibi) için önceden oluşturulmuş belge botları, karmaşık otomasyon ihtiyaçları olan kurumsal ortamlarda hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Automation Anywhere IDP'nin en iyi özellikleri

Belge Otomasyonunu, uçtan uca süreç akışı için temel Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Automator AI'yı kullanarak otomasyon ş akışlarını otomatik olarak oluşturun ve hızlandırın, böylece gereken geliştirme süresini önemli ölçüde azaltın.

Kullanıcıların gelişmiş görevler için kendi bilişsel ajanlarını tasarlayabilecekleri ve yönetebilecekleri düşük kodlu bir AI Agent Studio edinin.

Automation Anywhere IDP sınırlamaları

Kullanıcılar, otomasyon komutlarının çeşitliliğinde ve belirli niş uygulamalarla entegrasyonlarda sınırlar olduğunu bildirmiştir.

Platformun önceden oluşturulmuş botlara ve şablonlara odaklanması nedeniyle özel seçenekleri sınır olabilir.

Automation Anywhere IDP fiyatlandırması

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

Bulut Başlangıç Paketi: 750 $/ay (Sabit ücretli paket)

Gelişmiş/Kurumsal Paket: Özel fiyatlandırma

otomasyon Anywhere IDP puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3.990+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

AI Belge İşleme ile Nasıl Başlayabilirsiniz?

AI belge işlemeyi benimsemek, tüm sisteminizi baştan aşağı yenilemek anlamına gelmez. Aslında, en başarılı takımlar küçük adımlarla başlar. İşte başlamanıza yardımcı olacak basit bir yol haritası:

Yüksek sürtünmeli ş akışlarını belirleyin

Takımın belgelerle uğraşarak en çok zaman harcadığı alanları belirleyerek başlayın. Fatura girişi, politika onayları, çalışanların işe alımı veya uyumluluk izleme gibi alanları düşünün.

Belge yoğunluğu yüksek her süreç için şu soruları sorun:

Çalışanlar aynı verileri birden fazla sisteme manuel olarak mı giriyor?

Belge sahipliğinin belirsizliği nedeniyle yapılacak onaylar veya incelemeler sıklıkla gecikiyor mu?

Eksik veya tutarsız belge ayrıntıları konusunda sık sık gidip gelmeler oluyor mu?

Takım üyeleri, netlik sağlamak için dosyaları yeniden biçimlendirmek veya yeniden adlandırmak için zaman harcıyor mu?

Belge durumunu veya teslimatları izleme için e-posta veya sohbeti mi kullanıyorsunuz?

İki veya daha fazlasına evet yanıtı verdiyseniz, AI destekli belge işleme için güçlü bir aday bulmuş olabilirsiniz.

2. Mevcut belge biçimlerinizi denetleyin

En çok kullandığınız belge türlerini liste: PDF'ler, taranmış formlar, yapılandırılmış şablonlar veya dağınık e-posta ek dosyaları. Bu, standartlaştırılması zor karmaşık belgeler dahil olmak üzere gerçek dünyadaki girdilerinizi işleyebilecek bir araç seçmenize yardımcı olacaktır.

💡 Profesyonel İpucu: Seçtiğiniz aracın ücretsiz deneme sürümüne (varsa) her belge türünden bir örnek seti yükleyin. Karar vermeden önce belgeleri ne kadar iyi sınıflandırdığını, alanları ne kadar iyi çıkardığını ve düzen farklılıklarını ne kadar iyi işlediğini görün.

3. İhtiyaçlarınıza uygun doğru AI aracını seçin

Her belge işleme aracı aynı şekilde oluşturulmamıştır. Bazıları fatura ve form gibi yapılandırılmış belgelerde uzmanlaşmıştır. Diğerleri ise toplantı notları, sözleşmeler veya politika belgeleri gibi yapılandırılmamış içeriği yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kullanım örneğinizle aracın en iyi yaptığı şeyi eşleştirin.

4. Tek bir belge türü veya işlemle başlayın

Toplantı notlarını görevlere dönüştürmek veya gönderilen İK formlarını yönlendirmek gibi bir ş akışıyla başlayın ve tasarruf ettiğiniz zamanı ölçün. İş kullanıcıları olarak, BT bağımlılığı olmadan erken aşamada değer elde edeceksiniz.

⚡ Şablon Arşivi: AI belge işleme sistemleri genellikle net, tekrarlanabilir ş Akışları gerektirir. Ancak birçok takım, sınır durumları, insan gözden geçirme ve model geri bildirimi için standartlaştırılmış belgelere sahip değildir. SOP şablonları, takımların veri alımı ve doğrulamadan istisna yönetimi ve yeniden eğitime kadar AI belge işleme adımlarını belgelemelerine yardımcı olur. Bu şablonlarla, teknik ve teknik olmayan paydaşlar için tutarlılık, daha hızlı işe alım ve denetime hazır ş Akışı elde edebilirsiniz.

5. Entegrasyonları ve otomasyonları ayarlayın

Belgelerinizi CRM'ler, ERP'ler, PDF ayrıştırıcılar veya görev yönetimi araçlarıyla bağlantı kurmak için otomasyonlar kurun. Bu aşamada, ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları, tetikleyicilere yanıt vermenize ve belirli bir konumda güncellemeler yayınlamanıza olanak tanır.

Önceden oluşturulmuş Ajanlar belirli kanallarda sizin adınıza hareket eder ve soruları bağlamsal olarak yanıtlar.

ClickUp ile Belge Kaosunu Netliğe Dönüştürün

Yıllardır takımlar, belge kaosunun döngüsünden kurtulamamaktadır. Önemli bilgiler çok fazla yerde bulunmakta, görevler PDF dosyalarının içinde kaybolmakta ve insanlar, açık olması gereken bilgileri yeniden yazmak, özetlemek ve izlemek için saatlerini boşa harcamaktadır.

Bu nedenle, ClickUp, bağlantısız bir araç daha geliştirmek yerine daha iyi bir soru sordu: AI işinizin bir parçası olsaydı ne olurdu? Görevlerinizi, belgelerinizi, hedeflerinizi ve bunların arasındaki her şeyi anlasaydı ne olurdu?

ClickUp Belge ile takımlar, desteklediği işlerle bağlantılı, yapılandırılmış ve birbirine bağlı içerikler oluşturabilir. ClickUp Brain bu içeriği anlar ve onu eyleme dönüştürmeye yardımcı olur; ister sonraki adımları ortaya çıkarmak ister 10 sayfalık bir özeti saniyeler içinde özetlemek olsun. Tüm bunlar olurken ClickUp Otomasyon her şeyi hareket halinde tutar.

Hemen ClickUp'a kaydolun ve kullanmaya başlayın.

✅ SSS

AI belge işleme, belgelerden veri çıkarımı, analizi ve yönetimini otomasyon etmek için kullanılır. Yapılandırılmamış verileri (ör. metin, görüntüler, PDF'ler) yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek fatura işleme, sözleşme analizi, veri girişi, uyumluluk kontrolleri ve müşteri kaydı gibi görevleri kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ve manuel çabayı azaltır.

AI belge işleme son derece doğrudur ve araca, belge kalitesine ve eğitim verilerine bağlı olarak genellikle %90-99 doğruluk oranına ulaşır. NLP ve bilgisayar görüşü kullananlar gibi gelişmiş makine öğrenimi modelleri, çeşitli belge türlerinden öğrenerek ve zamanla hataları düzelterek doğruluğu artırır, ancak doğruluk karmaşık veya düşük kaliteli belgelerde değişiklik gösterebilir.

Evet, AI taranmış belgeleri okuyabilir. ML ile birlikte OCR kullanarak AI, taranmış görüntülerden veya PDF'lerden metin ve verileri çıkarır, hatta el yazısı notları, düşük çözünürlüklü taramalar veya bozuk belgeleri bile işleyerek fiziksel kayıtları dijitalleştirmek için etkili bir araçtır.

AI, karakter tanıma ile bağlamsal anlayışı birleştirerek geleneksel OCR'yi geride bırakır. OCR metin çıkarırken, AI anlamı yorumlar, veri alanlarını (ör. tarihler, tutarlar) tanımlar ve yapılandırılmamış veya çeşitli biçimleri işler. AI, tutarsızlıklarla mücadele eden kural tabanlı OCR'den farklı olarak, karmaşık belgelere daha kolay uyum sağlar, hataları azaltır ve zamanla öğrenir.

Otomasyonla belge iş akışlarında öne çıkan birkaç araç: ClickUp: Görev yönetimi, veri çıkarma ve iş akışı entegrasyonları için AI destekli otomasyon ile sağlam belge işleme sunar, uçtan uca operasyonları kolaylaştıran takımlar için idealdir. ABBYY Vantage: Çeşitli belge türlerinden akıllı veri yakalama konusunda uzmanlaşmıştır. Nanonets: Hızlı, doğru veri çıkarma ve iş akışı otomasyonu için AI kullanır. Bu araçlar, belge yoğun süreçlerde verimliliği artırmak için mevcut sistemlerle entegrasyonlar sağlar. Rossum: Otomatik veri çıkarma ve doğrulama ile, özellikle faturalar için IDP konusunda uzmanlaşmış, yapay zeka destekli bir platformdur.