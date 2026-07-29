Pazarlama için En İyi Claude MCP Bağlantıları: Kampanyalarınızı Gerçekten Yürüten Yığın

Bir öğleden sonranızı Claude’u CRM’inize, reklam platformunuza, analiz araçlarınıza ve içerik repo’nuzuna entegre etmekle geçirdiniz. Sonra hiçbir şey olmadı. Pazarlama için Claude MCP konektörleri sorunsuz çalışıyor: yeşil noktalar, kimlik doğrulama tamam, hazır. Eksik olan şey işin kendisi. Claude her şeye erişebiliyor ama hiçbirine dokunmak için bir nedeni yok; tıpkı yönetici haklarına sahip ancak oryantasyon eğitimi almamış yeni bir çalışan gibi.

İşte bu, her “en iyi konektörler” listesinin atladığı kısımdır. Konektör, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz bir öğe değildir. Claude ile bir kayıt sistemi arasında kurulan kalıcı bir ilişkidir ve açık bıraktığınız her konektör, başlattığınız her konuşmaya sessizce yük getirir. Gerçekten tekrar tekrar kullandığınız bir ş Akışı’na entegre edilmiş üç konektör, kurup unuttuğunuz on ikisinden daha etkili olacaktır.

İşte listeye girenler ve bunlar devreye girdiğinde Claude’a ne söylemeniz gerektiği.

Özet Bir Claude MCP konektörü, Claude'a harici bir araca canlı ve kimlik doğrulamalı erişim sağlar; böylece verileri dışa aktarmadan gerçek verileri sorgulayabilir ve bunlara göre harekete geçebilirsiniz. Pazarlama alanında HubSpot ve Supermetrics, CRM ve kampanya verilerini kapsar. Klaviyo, yaşam döngüsü e-postalarını yönetirken, Amplitude ürün analizlerini üstlenir. Ahrefs ve Similarweb, SEO ve rakip araştırmalarını üstlenir. Canva ve Figma kreatif işleri kapsarken, Notion, Google Drive ve Slack ise brief'leri ve iş devirlerini yönetir. Bu blog yazısında, pazarlama için en iyi Claude MCP bağlayıcılarını, her birinin hangi verileri okuyup değiştirebileceğini, bunları tek bir kampanya akışına nasıl entegre edebileceğinizi ve bir bağlayıcı çalışmayı durdurduğunda yapılacakları ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Pazarlama için En İyi Claude MCP Bağlantı Noktaları: Bir Bakışta

Bağlayıcı Ana pazarlama görevi Erişim Yazabilir misiniz? En uygun olduğu alanlar Nerede tıkanıyor? HubSpot CRM ve satış hunisi analizi Kişiler, fırsatlar, kampanyalar ve etkileşim verileri Evet Gelir ve yaşam döngüsü takımları Toplu işlemlerde sınırlama vardır Supermetrics Çapraz kanal raporlama 200'den fazla pazarlama ve satış kaynağından gelen veriler Sınırlı Performans pazarlama takımları Yazılar dört reklam platformuyla sınırlıdır Klaviyo Yaşam döngüsü kampanya yönetimi Profiller, segmentler, akışlar, kampanyalar ve etkinlikler Evet E-ticaret ve müşteri sadakat takımları Çoklu hesap kurulumu daha fazla iş gerektirir Amplitude Ürün davranış analizi Huni modelleri, kohortlar, deneyler ve özellik verileri Sınırlı Büyüme ve ürün pazarlaması Temiz etkinlik izlemeye bağlıdır Ahrefs SEO ve içerik araştırması Anahtar kelimeler, geri bağlantılar, sıralamalar ve yapay zeka ile görünürlük Hayır SEO ve içerik takımları Sorgular API birimlerini tüketir Similarweb Rakip ve pazar araştırması Trafik, hedef kitle, uygulama, anahtar kelime ve pazar verileri Hayır Strateji ve rekabet araştırması Tahminler, birinci taraf verilerinden farklılık gösterebilir Canva Kampanya varlıklarının üretimi Tasarımlar, şablonlar, klasörler ve marka varlıkları Evet İçerik ve kreatif takımlar Bazı işlemler için Enterprise sürümü gereklidir Figma Tasarım incelemesi ve üretim Dosyalar, çerçeveler, bileşenler, değişkenler ve FigJam Evet Tasarım, web ve lansman takımları Yerel sunucuda daha az özellik bulunur Notion Özet ve bilgi yönetimi Sayfalar, veritabanları, araştırmalar ve kampanya kayıtları Evet İçerik ve kampanya operasyonları Erişim, Çalışma Alanı izinlerine tabidir Google Drive Kampanya dosyalarının alınması Belgeler, Sheets, Slides ve paylaşılan dosyalar Hayır Kaynak materyalleri dağınık olan takımlar Kötü klasör yönetimi, sonuçları zayıflatır Slack Karar alma ve devretme süreçleri Mesajlar, konu dizileri, kanallar, dosyalar ve çalışma alanları Evet Çapraz fonksiyonlu kampanya takımları Gayri resmi sohbetler, geçerliliğini yitirmiş kararlar içerebilir

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve tedarikçilerden bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp’ta yazılımları nasıl değerlendirdiğimize dair ayrıntılı bir özet.

Claude MCP Bağlayıcıları Nedir?

Bir Claude MCP konektörü, Claude’un bağlandığı ve ona harici bir araca, veri kaynağına veya hizmete gerçek zamanlı erişim sağlayan bir Model Context Protocol (MCP) sunucusudur. Dizin konektörleri, listeye eklenmeden önce Anthropic tarafından incelenir. URL yoluyla eklediğiniz özel konektörler ise incelenmez.

Anthropic, konektörlerin Google Drive, Slack veya bir CRM gibi hizmetleri Claude konuşmasına entegre etmenizi sağladığını belirtiyor. Bu konektörler, Claude'un çalıştığı her yerde — web'de, masaüstünde, Claude Code'da ve API aracılığıyla — işlev görür. Bir hizmet bağlandığında, Claude bu hizmetten veri alabilir ve bazen tek bir CSV dosyası bile yapıştırmanıza gerek kalmadan hizmetin içinde işlem yapabilir.

MCP açık bir protokoldür ve Anthropic, parçalı ve tek seferlik entegrasyonların yerine tek bir standart getirmek amacıyla 2024'ün sonlarında bu protokolü açık kaynak olarak yayınladı. Bundan önce, bir yapay zeka asistanını HubSpot veya Google Ads'e entegre etmek için her seferinde özel bir API oluşturmak gerekiyordu. MCP, tüm bunları MCP uyumlu herhangi bir aracın iletişim kurabileceği, yeniden kullanılabilir tek bir bağlantıya dönüştürür.

Claude Bağlayıcıları, MCP Sunucuları ve Özel Bağlayıcılar

Bu terimler, aynı sistemin birbiriyle ilişkili parçalarını tanımlar, ancak birbirlerinin yerine kullanılamazlar.

Bir MCP sunucusu, Model Context Protocol aracılığıyla verileri, araçları ve eylemleri kullanıma sunan teknik katmandır. Bir Claude konektörü ise, Claude’un bu sunucuyla çalışmasını sağlayan, kullanıcıya yönelik bağlantıdır. Dizin konektörü ile özel konektör arasındaki temel fark, bunların incelenme, keşfedilme ve kurulma şekillerindedir. Her ikisi de aynı MCP altyapısı üzerinde çalışır.

Terim Nedir? Bir pazarlamacı bunu kullandığında MCP sunucu Bir uygulamanın verilerini ve eylemlerini açık Model Context Protocol aracılığıyla ortaya çıkaran bir hizmet Genellikle altta yatan teknolojidir. Uzak bir sunucu eklerken veya dahili bir entegrasyon oluştururken bu teknolojiyle doğrudan uğraşırsınız Dizin konektörü Claude’un Bağlayıcılar Dizininde listelenen ve incelenmiş bir MCP entegrasyonu HubSpot veya Canva gibi araçlar için ön tanımlı yol: bağlantı noktasını bulun, hesabınızı bağlayın ve kimlik doğrulamasını yapın Özel konektör URL'si aracılığıyla Claude'a manuel olarak eklenen bir uzak MCP sunucusu Bir araç dizinde bulunmadığında, şirketinizin kendi sunucusunu çalıştırdığı durumlarda veya bir sağlayıcının ayrı bir kurumsal uç noktası sağladığı durumlarda kullanışlıdır

Anthropic, dizin konektörlerini listeye almadan önce güvenlik, güvenilirlik ve uyumluluk açısından inceler. Özel konektörler aynı çalışma zamanı ve araç çağırma altyapısını kullanır, ancak bu dizin incelemesinden geçmemiştir.

Bu inceleme yararlıdır, ancak kapsamlı bir güvenlik garantisi değildir. Her konektör sağlayıcısının yine de kendi şartları, gizlilik politikası, izinleri ve veri işleme uygulamaları vardır. Özel bir konektör kullanıldığında, güven kararının büyük kısmı takımınıza düşer; çünkü Claude, sizin verdiğiniz erişim kapsamında verileri okuyabilir veya değiştirebilir.

Pazarlama için En İyi 11 Claude MCP Bağlantısı

Doğru konektör seçimi, pazarlama verilerinizin nerede depolandığına ve Claude'dan bu verilerle ne yapılmasını istediğinize bağlıdır. Bazıları esas olarak analiz amacıyla geliştirilmişken, diğerleri kayıt oluşturabilir, kampanyaları güncelleyebilir veya doğrudan varlıklar üretebilir.

Aşağıdaki girdiler konektörün kendisinde yer alır: Claude'un neleri okuyabileceği, neleri değiştirebileceği, pazarlama ş Akışında hangi aşamaya yerleştirilebileceği ve hangi sınırların hâlâ insan tarafından kontrol edilmesi gerektiği.

HubSpot konektörü, kişiler, şirketler, fırsatlar, biletler ve ürünlerin yanı sıra kampanyalar, segmentler ve etkileşim geçmişi dahil olmak üzere canlı CRM verilerini Claude'a aktarır. Bu sayede takımınız, hiçbir şeyi dışa aktarmadan yaşam döngüsü hareketleri, kampanya gelirleri, potansiyel müşteri kalitesi veya e-posta faaliyetleri hakkında soru sorabilir ve Claude da özetler, tablolar, grafikler veya çizelgeler ile yanıt verir.

Ayrıca seçimle gerçekleştirilen yazma işlemlerini de gerçekleştirebilir. Claude, kayıtlar oluşturabilir veya güncelleyebilir; aramaları, toplantıları, notları, görevleri ve e-postaları kaydedebilir. Yani, bir sonraki adımı olmayan kampanya kişilerini işaretleyebilir, ardından takip görevleri oluşturabilir veya bazı özellikleri güncelleyebilir.

Hazır Claude konektörünü kullanmak için, Claude’un konektör dizininden HubSpot’u bağlayın ve OAuth akışını tamamlayın. Konektör, her kullanıcının mevcut HubSpot izinlerini takip eder. HubSpot, yazma araçlarını Onay Gerektirir olarak ayarlamanızı önerir; böylece herhangi bir değişiklik CRM’ye ulaşmadan önce inceleyebilirsiniz.

HubSpot, özel bağlantılar oluşturan takımlar için ayrı bir uzaktan MCP sunucusu da işletmektedir: https://mcp.hubspot.com

Şu komutu deneyin:

2. çeyrekteki ücretli kampanyalarımızla oluşturulan kişileri her bir yaşam döngüsü aşamasında izleyin. Her aşamada geçirilen ortalama süreyi gösterin, en nitelikli satış boru hattını oluşturan segmentleri belirleyin ve son zamanlarda e-postalarını açan ancak sonraki bir eylemde bulunmayan kişiler için takip görevleri oluşturun.

Plan: Ücretli bir Claude planı (Pro, Max, Takım veya Kurumsal) gerektirir. Tüm HubSpot kademelerindeki HubSpot müşterileri tarafından kullanılabilir.

En uygun kullanım alanı: Verileri dışa aktarmadan CRM çözümleri arayan gelir ve müşteri yaşam döngüsü takımları; ayrıca onay sürecinden sonra kayıtların basit bir şekilde güncellenmesini isteyenler. Sınırlamalar: Yazma erişimi hâlâ genel beta aşamasındadır, toplu oluşturma ve güncelleme işlemi 10 kayıtla sınırlıdır ve Hassas Veriler seçeneği etkinleştirildiğinde, Claude'un görebileceği etkileşim geçmişi gizlenir.

2. Supermetrics: Tek bir yerden kanallar arası kampanya verilerini sorgulayın

Supermetrics aracılığıyla

Supermetrics bir pazarlama veri platformudur. Bu platformun konektörü, Claude’u 200’den fazla kaynaktan gelen canlı reklam, analiz, CRM, e-ticaret ve satış verilerine bağlar. Bu liste, Google Ads ve Meta’dan GA4, Shopify, HubSpot ve Search Console’a kadar uzanır. İşin püf noktası, Claude’un her araç için ayrı bir konektör değil, tek bir Supermetrics bağlantısı görmesidir.

Bu, genellikle çok sayıda veri dışa aktarımını gerektiren raporlar için harika bir çözümdür. Claude’dan, kanallar arasında harcama, gelir, CPA, ROAS ve kampanya sonuçlarını karşılaştırmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca, olağandışı bir değişikliği derinlemesine inceleyebilir ve bulgularını bir yönetici özeti veya paylaşılabilir bir gösterge paneline dönüştürebilir. Supermetrics ayrıca, Claude’un desteklenen reklam kampanyalarını oluşturabileceğini, duraklatabileceğini, başlatabileceğini veya güncelleyebileceğini ve her değişikliğin incelemeniz için sıraya alınacağını belirtiyor.

Özel MCP kurulumu: Bağımsız Supermetrics MCP sunucusunu yapılandırmak için mcp.supermetrics.com adresini ziyaret edin.

Şu komutu deneyin:

Geçen haftanın Google Ads, Meta Ads ve LinkedIn Ads performanslarını karşılaştırın. Harcamaları, gelirleri, ROAS'ı, CPA'yı ve en güçlü ile en zayıf beş kampanyayı gösterin. Olağandışı değişiklikleri işaretleyin, mevcut verilerden yola çıkarak olası nedenlerini açıklayın ve insan tarafından incelenmek üzere bütçe değişiklikleri önerin.

Plan: Tüm Claude planlarında kullanılabilir. Dizin konektörü için Supermetrics aboneliği gerekmez; ancak bağımsız MCP sunucusu için gereklidir.

En uygun kullanım alanı: Tek bir platformun gösterebileceğinden daha fazla kanalda raporlama yapan performans pazarlamacıları. Sınırları: Campaign, 200'den fazla okuma kaynağının tamamını değil, yalnızca Google Ads, Meta, Microsoft Advertising ve TikTok'a ulaşır.

Klaviyo’nun bağlayıcısı, Claude’a kampanya raporlarınıza, akışlarınıza, profillerinize, segmentlerinize ve etkinliklerinize doğrudan erişim sağlar. Böylece müşteri yaşam döngüsü takımları, genel metin önerilerini bir kenara bırakıp müşterilerin davranışlarına dayalı sorular sorabilir. Claude, kampanya gelirlerini karşılaştırabilir, terk edilmiş sepet akışını inceleyebilir, etkileşimde bulunan ancak satın alma yapmamış müşterileri bulabilir veya bir segmentin nasıl oluşturulduğunu kontrol edebilir. Ayrıca okuma ve yazma işlemlerini de gerçekleştirir. Claude, kampanyalar oluşturabilir, şablonlar atayabilir ve e-postalar hazırlayabilir veya çevirebilir. Ayrıca profilleri günceller, liste üyeliklerini değiştirir ve kayıtları yönetir. Ürün odaklı bir kampanya hazırlarken katalog öğelerini alabilir ve URL'lerden ürün görsellerini ekleyebilir. Tek bir Klaviyo hesabı için, Claude’un konektör dizininden bağlantı kurun ve OAuth akışını tamamlayın. Birden fazla hesabı yöneten ajanslar veya takımlar, resmi uzaktan MCP URL’sini kullanarak Klaviyo’yu özel bir konektör olarak ekleyebilir: https://mcp.klaviyo.com/mcp Şu komutu deneyin: Son iki aydaki terk edilmiş sepet akışımızın performansını karşılaştırın. En büyük düşüşün yaşandığı adımı bulun, satın alma işlemi gerçekleştirmeyen ancak yakın zamanda etkileşimde bulunmuş müşterileri belirleyin ve bu segment için en etkili son konu başlığı kalıplarımızı kullanarak bir yeniden etkileşim kampanyası taslağı oluşturun.

3. Klaviyo: Canlı müşteri verilerini yaşam döngüsü kampanyalarına dönüştürün

Klaviyo aracılığıyla

Klaviyo’nun bağlayıcısı, Claude’a kampanya raporlarınıza, akışlarınıza, profillerinize, segmentlerinize ve etkinliklerinize doğrudan erişim sağlar. Böylece yaşam döngüsü takımları, genel metin önerilerini bir kenara bırakıp müşterilerin yaptıklarına dayalı sorular sorabilir. Claude, kampanya gelirlerini karşılaştırabilir, terk edilmiş sepet akışını inceleyebilir, henüz satın alma yapmamış ancak etkileşimde bulunan müşterileri bulabilir veya bir segmentin nasıl oluşturulduğunu kontrol edebilir.

Ayrıca okuma ve yazma işlemlerini de gerçekleştirir. Claude, kampanyalar oluşturabilir, şablonlar atayabilir ve e-postalar hazırlayabilir veya çevirebilir. Bunun yanı sıra, profilleri günceller, liste üyeliklerini değiştirir ve kayıtları yönetir. Ürün odaklı bir kampanya hazırlarken katalog öğelerini alabilir ve URL'lerden ürün görselleri ekleyebilir.

Tek bir Klaviyo hesabı için, Claude’un konektör dizininden bağlantı kurun ve OAuth akışını tamamlayın. Birden fazla hesabı yöneten ajanslar veya takımlar, resmi uzaktan MCP URL’sini kullanarak Klaviyo’yu özel bir konektör olarak ekleyebilir: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Şu komutu deneyin:

Son iki aydaki terk edilmiş sepet akışımızın performansını karşılaştırın. En büyük düşüşün yaşandığı adımı bulun, satın alma işlemi gerçekleştirmeyen ancak yakın zamanda etkileşimde bulunmuş müşterileri belirleyin ve bu segment için en etkili son konu başlığı kalıplarımızı kullanarak bir yeniden etkileşim kampanyası taslağı oluşturun.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında mevcuttur.

En uygun olduğu alanlar: Bir sonraki e-postalarını müşterilerin gerçek davranışlarına göre şekillendirmek isteyen e-ticaret ve müşteri sadakat takımları. Sınırları: Claude, kampanyanın taslağını hazırlar; ancak gönderim işlemi yine bir insan tarafından gerçekleştirilir. Birden fazla hesabı yöneten ajanslar için tek tıklamayla kurulum değil, özel konektör gereklidir.

4. Amplitude: Gösterge paneliyi yeniden oluşturmaya gerek kalmadan ürün davranışlarıyla ilgili sorular sorun

Claude aracılığıyla

Amplitude bir ürün analitiği platformudur ve konektörü bu davranışsal verileri Claude’a aktarır. Pazarlama ve büyüme ekipleri, grafiklerini, gösterge panellerini, kohortlarını, deneylerini ve özellik bayraklarını doğrudan sohbet içinde inceleyebilir. Eskiden veri takımına talepte bulunmak veya Amplitude’un sorgu oluşturucusunu kendiniz öğrenmek anlamına gelen bir soru, artık tek bir nefes içinde yazıp yanıtlayabileceğiniz bir cümle haline gelir.

Claude, kampanya kaynağına göre aktivasyonu karşılaştırabilir, kullanıcıların dönüşüm hunisinden hangi noktada ayrıldığını tespit edebilir, müşteri tutma ile ilişkili davranışları belirleyebilir veya müşteri kaybı riski daha yüksek olan segmentleri işaretleyebilir.

Amplitude ayrıca özel kurulum için uzaktan bir MCP uç noktası da sunar: https://mcp.amplitude.com/mcp. AB'de barındırılan hesaplar için şu adres kullanılmalıdır: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude, kimlik doğrulamayı OAuth aracılığıyla gerçekleştirir; bu sayede bir API anahtarı oluşturmanıza veya saklamanıza gerek kalmaz.

Şu komutu deneyin:

Son sekiz hafta içinde ücretli arama, ücretli sosyal medya ve organik arama yoluyla kazanılan kullanıcıları karşılaştırın. Kanal bazında aktivasyon, temel dönüşüm hunisinin tamamlanması ve dört haftalık tutma oranlarını gösterin. En güçlü segment için bir kohort oluşturun ve bu segmenti düşük tutma oranına sahip kullanıcılardan ayıran davranışları gösteren bir grafik hazırlayın.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında mevcuttur.

En uygun kullanım alanı: Veri talebinde bulunmadan dönüşüm hunisi ve müşteri tutma konusunda çözüm arayan büyüme ve ürün pazarlamacıları. Sınırları: Cevap, etkinlik sınıflandırmanızın kalitesiyle doğru orantılıdır. Tutarsız izleme, güvenilir görünen ancak yanlış sonuçlara yol açar.

5. Ahrefs: Claude içinden SEO araştırması yapın

Ahrefs aracılığıyla

Ahrefs bir SEO araç setidir ve konektörü, Claude’a anahtar kelime araştırması, rakip analizi, geri bağlantı kontrolleri, sıralama izleme ve yapay zeka destekli arama görünürlüğü konusunda okuma erişimi sağlar. Her seferinde tek bir rapor almak yerine, daha geniş kapsamlı bir soru sorabilir ve Claude’un birkaç Ahrefs kontrolünü tek bir sohbette birleştirmesine izin verebilirsiniz. Ardından Claude, tüm bunları bir araştırma özeti veya içerik planı haline getirebilir.

Ahrefs, barındırılan bir uzaktan MCP sunucusu işletmektedir; bunu Claude’a özel bir konektör olarak ekleyebilir ve OAuth üzerinden (veya Ahrefs API v3 anahtarıyla aynı olmayan, MCP kapsamındaki bir anahtarla) kimlik doğrulama yapabilirsiniz: https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Şu komutu deneyin:

Alan adımızı üç rakiple karşılaştırın. Onların sıralamada yer aldığı, bizim ise yer almadığımız yüksek niyetli anahtar kelimeleri bulun, en güçlü geri bağlantıları kazanan sayfaları belirleyin ve AI aramalarında hangi markaların en fazla görünürlük elde ettiğini gösterin. Bulguları öncelikli bir içerik özetine dönüştürün.

Plan: Tüm Claude planlarında özel konektör olarak mevcuttur. Ücretli bir Ahrefs planı (Lite veya üstü) gerektirir.

En uygun kullanım alanı: SEO ve içerik takımları, gerçek sıralama, geri bağlantı ve yapay zeka görünürlük verilerine dayalı bir brief hazırlarken. Sınırları: Yalnızca okuma erişimi olduğundan hiçbir şey yayınlanmaz. Barındırılan MCP, desteklenen AI müşterileri için tasarlanmıştır; özel komut dosyaları için genel amaçlı bir API olarak kullanılmamalıdır.

En uygun kullanım alanı: SEO ve içerik takımları, gerçek sıralama, geri bağlantı ve yapay zeka görünürlük verilerine dayalı bir brief hazırlarken. Sınırları: Yalnızca okuma erişimi vardır, bu nedenle hiçbir şey yayınlanmaz. Barındırılan MCP, desteklenen AI müşterileri için tasarlanmıştır; özel komut dosyaları için genel amaçlı bir API olarak kullanılmamalıdır.

6. Similarweb: Rakiplerin trafiğini ve hedef kitlenin talebini karşılaştırın

Similarweb aracılığıyla

Similarweb, bir dijital istihbarat platformudur. Platformun Claude konektörü, web, uygulama, hedef kitle, anahtar kelime ve pazar verilerini Claude’a aktarır. Rakiplerinizin trafiğini nereden elde ettiğini, hangi kanalların büyümelerini desteklediğini ve bir markanın kendi kategorisinde nasıl bir konumda olduğunu öğrenmek istediğinizde bu konektörü kullanabilirsiniz.

Bu da onu Ahrefs’ten farklı kılan bir işlevdir. Ahrefs, arama sıralamaları ve geri bağlantılar konusunda derinlemesine analiz yapar. Similarweb ise daha geniş bir bakış açısı sunar: trafik kaynakları, hedef kitle yapısı, uygulama performansı ve sektör karşılaştırmaları. Böylece, hangi alana daha derinlemesine odaklanacağınıza karar vermeden önce, bir rakibin büyümesinin aramadan, ücretli medyadan, yönlendirmelerden, sosyal medyadan mı yoksa doğrudan ziyaretlerden mi kaynaklandığını test edebilirsiniz.

Similarweb ayrıca özel kurulumlar için barındırılan bir MCP sunucu da sunar: https://mcp.similarweb.com

Şu komutu deneyin:

Son altı ayda sitemizi dört rakiple karşılaştırın. Trafiği kanala ve coğrafi bölgeye göre ayrıştırın, her sitenin önde gelen organik anahtar kelimelerini gösterin ve rakiplerin bizden daha hızlı büyüdüğü hedef kitle veya pazar segmentlerini belirleyin.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında kullanılabilir, ancak API erişimine sahip bir Similarweb aboneliğinizin olması gerekir (yalnızca API, İş Planı veya Enterprise Planı).

En uygun olduğu alanlar: Kendi sitenizden ziyade kategoriyle ilgili soruların gündeme geldiği strateji ve rekabet araştırmaları. Sınırları: Sayılar, rakiplerin analiz verilerinden değil, modelleme yoluyla elde edilen tahminlerdir. Genel bir yön göstergesi olarak yararlıdır, ancak panoda savunulacak türden bir bilgi değildir.

7. Canva: Claude'dan ayrılmadan kampanya materyalleri oluşturun

Claude aracılığıyla

Canva bir tasarım platformudur. Claude, bu konektör sayesinde doğrudan Canva hesabınızdan tasarımları arayabilir, oluşturabilir, otomatik olarak doldurabilir ve dışa aktarabilir. Pazarlamacılar için bu, gerçek bir üretim süreci anlamına gelir. Bir brief’i sunum haline getirebilir, sosyal medya görselleri hazırlayabilir, markalı bir şablonu yeni metinlerle doldurabilir veya Çalışma Alanı’nda kaybolmuş bir tasarımı bulabilirsiniz.

Asıl faydalı olan, sadece görüntü oluşturma özelliği değildir. Claude, mevcut Canva içeriklerinizi ve şablonlarınızı kullanabilir. Bu da tekrarlanabilir kampanya üretiminde çok daha etkili olmasını sağlar. Ondan geçen çeyreğin lansman sunumunu bulmasını, mesajları özetlemesini, başka bir hedef kitleye yönelik yeni bir sürüm oluşturmasını ve sonucu inceleme için dışa aktarmasını isteyebilirsiniz.

Canva, resmi bir uzaktan MCP sunucusu işletiyor: https://mcp.canva.com/mcp

Şu komutu deneyin:

En son ürün lansman sunumumuzu bulun, ana mesajını özetleyin ve aynı marka kimliğini kullanarak beş slaytlık bir iş ortağı sürümü oluşturun. Orijinal sunumdaki iddiaları koruyun, metni kısaltın ve gözden geçirme kopyasını dışa aktarın.

Plan: Tüm Claude planlarında kullanılabilir. Herhangi bir Canva planında arama yapabilir, iş oluşturabilir ve dışa aktarabilirsiniz; markalı şablonlar için Pro, Takım veya Enterprise Planı gerekir; otomatik doldurma özelliği yalnızca Enterprise Planında mevcuttur.

En uygun kullanım alanı: Mevcut şablonlardan tekrarlanabilir kampanyalar üreten içerik ve kreatif takımlar. Sınırları: Bağlantı hesabının hangi Canva Çalışma Alanlarına, klasörlere, şablonlara ve marka varlıklarına erişebileceğini kontrol edin. Ayrıca, bu standartlar kaynak materyalde yer almadıkça Claude, bir tasarımın marka sisteminize, yasal kurallara veya kampanya brief’ine uygun olup olmadığını değerlendiremez.

8. Figma: Kampanya tasarımlarını bağlam, değerlendirme ve üretim aşamaları arasında aktarın

Anthropic aracılığıyla

Figma, bir tasarım ve prototip oluşturma platformudur. Bu konektör, Claude’a bileşenlerden ve değişkenlerden düzenlere ve FigJam içeriğine kadar Figma dosyalarınıza yapılandırılmış erişim sağlar. Kampanya işleri tasarım ve geliştirme aşamaları arasında yer aldığında gerçek değerini ortaya koyar. Açılış sayfaları, ürün demoları, lansman sunumları ve web deneyimlerini düşünün.

Bağlayıcı iki yönlüdür. Claude, tasarım bağlamını okuyabilir, seçilen karelerden kod oluşturabilir, FigJam diyagramları oluşturabilir ve düzenlenebilir içeriği tuval üzerine geri yazabilir. Böylece bir takım, canlı arayüzden düzenlenebilir Figma katmanlarına geçebilir, tasarımı inceleyebilir ve ardından onaylanan değişiklikleri yapıya aktarabilir.

Figma’nın tercih edilen uzaktan MCP uç noktası şudur: https://mcp. figma. com/mcp; ayrıca yerel bir masaüstü uç noktası da sunmaktadır: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Şu komutu deneyin:

Seçilen açılış sayfası şablonlarını lansman özetimizdeki mesajlarla karşılaştırın. Onaylanmış pozisyon ile çelişen metinleri işaretleyin, eksik durumları veya varlıkları listeye alın ve önerilen revizyon akışını gösteren bir FigJam diyagramı oluşturun.

Plan: Uzak sunucu, tüm Figma lisansları ve planlarında çalışır; masaüstü sunucu için ise ücretli bir planda Dev veya Full lisans gereklidir.

En uygun olduğu alanlar: Kampanya işlerini değerlendirme ve uygulama aşamaları arasında ilerleten tasarım, web ve lansman takımları. Sınırları: Yalnızca Figma’nın MCP kataloğunda yer alan müşteriler bağlantı kurabilir; bu nedenle planlama yapmadan önce kendi kataloğunuzu kontrol edin.

9. Notion: Kampanya bilgilerini işlevsel belgelere dönüştürün

Claude aracılığıyla

Notion konektörü, Claude’a bağlı hesabın erişebildiği Çalışma Alanınızın bölümlerine okuma ve yazma erişimi sağlar. Claude, sayfaları arayabilir, kampanya bağlamını alabilir, yeni sayfalar oluşturabilir, içeriği düzenleyebilir ve veritabanı girdilerini güncelleyebilir. Pazarlamacılar için bu, brief’ler, pozisyon, editoryal kılavuzlar, araştırmalar ve kampanya takip araçları zaten Notion’da mevcut olduğunda oldukça kullanışlıdır.

Böylece Claude, lansman sayfalarına dağılmış kararları toplayabilir veya tamamlanmış bir analizi net bir özet haline getirebilir. Ayrıca, salt okunur bir konektörün aksine, sonucu sohbet penceresinde bırakmak yerine doğrudan Notion’a kaydeder.

Uzak MCP sunucusu: https://mcp.notion.com/mcp

Şu komutu deneyin:

Kurumsal kampanyamız için onaylanmış pozisyon, hedef kitle araştırması ve lansman notlarını bulun. Ana mesaj, kanıt noktaları, kanal planı, açık uçlu sorular ve sorumlu kişilerin adlarını içeren bir kampanya özeti oluşturun, ardından bunu kampanya veritabanına kaydedin.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında mevcuttur.

En uygun olduğu durumlar: Özetleri ve izleme araçları halihazırda bu platformda bulunan içerik ve kampanya operasyon takımları. Sınırları: Claude’un erişim alanı, Notion üzerinden verilen izinlere bağlıdır; yazma erişimi, canlı sayfaları ve veritabanı kayıtlarını değiştirebileceği anlamına gelir. Hangi Çalışma Alanı ve sayfaların kapsamda olduğunu kontrol edin ve Claude, “tek doğru kaynak” brifingini veya kampanya takipçisini güncellemeden önce, bunun sonucunda ortaya çıkacak düzenlemeleri gözden geçirin.

En uygun olduğu durumlar: Özetleri ve izleme araçları halihazırda bu platformda bulunan içerik ve kampanya operasyon takımları. Sınırları: Claude’un erişim alanı, Notion üzerinden verilen izinlere bağlıdır; yazma erişimi, canlı sayfaları ve veritabanı kayıtlarını değiştirebileceği anlamına gelir. Hangi Çalışma Alanlarının ve sayfaların kapsamda olduğunu kontrol edin ve Claude, “tek doğru kaynak” brifingini veya kampanya takipçisini güncellemeden önce, bunun sonucunda ortaya çıkacak düzenlemeleri gözden geçirin.

10. Google Drive: Bir kampanyanın arkasındaki kaynak dosyaları arayın

Claude aracılığıyla

Google Drive, birçok kampanya işinin biriktiği yerdir. Bu bağlayıcı, Claude’un Drive’da arama yapmasını ve Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar üzerinde iş yapmasını sağlar. Bir Belgeyi okuyabilir, E-Tablo verilerini CSV olarak alabilir ve Slaytlardan metni çıkarabilir. Bu, kanıtların araştırma dosyaları, performans tabloları, sunumlar ve onaylanmış metinler arasında dağınık olduğu durumlarda yardımcı olur.

Claude'dan, her bir dosyayı açmanıza gerek kalmadan en son mesajlaşma sunumunu bulmasını, bunu nihai açılış sayfası metniyle karşılaştırmasını ve bir Sheet'ten sonuçları almasını isteyebilirsiniz.

Şu komutu deneyin:

3. çeyrek lansmanı için en son onaylanmış kampanya özetini, pozisyon sunumunu ve performans tablosunu bulun. Nihai mesajları onaylanmış iddialarla karşılaştırın, ardından sonuçları kanala göre özetleyin ve her bir bulgu için kaynak dosyayı belirtin.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında mevcuttur.

En uygun olduğu durumlar: Kaynak materyalleri belgeler, tablolar ve sunumlar arasında dağınık halde bulunan takımlar. Zayıf noktası: Google Drive, Claude’un yerleşik Google Çalışma Alanı akışı ve OAuth aracılığıyla bağlantı kurar ve yalnızca okuma erişimi sunar. Google Drive’ınızdaki düzensiz klasör yapısı ve belirsiz dosya adları, her cevabı zayıflatır ve Claude’da bunu sizin için düzeltecek hiçbir özellik yoktur.

11. Slack: Kampanya konuşmalarını kararlara ve görev devretmelere dönüştürün

Claude aracılığıyla

Slack konektörü, Claude’un mesajları, kanalları, konu dizilerini, dosyaları ve kullanıcıları aramasına ve ardından mesaj taslakları oluşturmasına veya mesaj göndermesine olanak tanır. Bu nedenle, nadiren resmi brifinge yansıyan kampanya işleri için oldukça kullanışlıdır. Geç gelen geri bildirimler, lansman görüşmeleri, takılan onaylar ve bir konu dizisinde kararlaştırılan değişiklikler gibi durumları düşünün.

Claude, uzun bir lansman sürecini özetleyebilir, önerilerden kararlar çıkarabilir ve paydaşlar için net bir durum güncellemesi hazırlayabilir. Ayrıca, nihai planı kesinleştirmek için bir Slack kanvası oluşturabilir. Bu sayede önemli bağlam bilgileri mesaj geçmişinde kaybolmaz.

Şu komutu deneyin:

Son yedi güne ait #q3-launch kanalını gözden geçirin. Nihai kararları, çözülmemiş soruları, engelleri ve atanan eylemleri ayırın. İnceleme için paydaşlara yönelik bir güncelleme taslağı hazırlayın, ardından onaylanmış lansman durumunu içeren bir kanvas oluşturun.

Plan: Ücretsiz plan dahil olmak üzere tüm Claude planlarında mevcuttur.

En uygun kullanım alanı: Kararların konu başlıkları içinde alındığı, farklı fonksiyonlardan oluşan kampanya takımları. Nerede tıkanır: Sohbet, geçersiz hale gelen kararları güncel kararların hemen yanında tutar ve Claude hangisinin hangisi olduğunu güvenilir bir şekilde ayırt edemez. Karar kırıcı olarak brief’in adını belirtin.

Bağlayıcılar bir katalog değil, yaşayan bir sistemdir Her “en iyi konektörler” listesi, konektörleri toplanacak nesneler olarak ele alır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bir konektör, Claude ile bir kayıt sistemi arasında kurulan kalıcı bir ilişkidir ve kalıcı ilişkilerin bakıma ihtiyacı vardır. Yetki bilgileri geçerlilik süresini doldurur. Satıcılar yeni nesneler sunar ve eskilerini kullanımdan kaldırır. Ocak ayında verdiğiniz erişim izni Temmuz ayında hâlâ açıktır ve artık sorgulamadığınız verilere sessizce işaret eder. Bunun altında somut bir mekanizma yatıyor ve her bir konuşmanızda size maliyeti oluyor. Bağlayıcılar proje bazında değil hesap düzeyinde yüklenir; bu nedenle, etkin bıraktığınız her bir bağlayıcı, başlattığınız her yeni konuşmaya kendi araç tanımlarını ekler. Tek bir ağır bağlayıcı, düzinelerce aracı barındırabilir. On ikisini etkinleştirirseniz, daha bir kelime bile yazmadan bağlam penceresinin önemli bir kısmı kaybolur. Claude Code ise proje bazında sunucuları sınırlayabildiği için bir istisnadır. Claude, bunu ertelemek amacıyla “ihtiyaç duyulduğunda araçları yükle” ayarını sunuyor; ancak kullanıcılar, bu ayarın her zaman işe yaramadığını ve tam tanımların yine de önceden yüklendiğini bildirmiştir. Bunu bir garanti olarak değil, bir yardımcı özellik olarak değerlendirin. Yani çözüm, bir ayardan ziyade bir alışkanlıktır. İş oturumuna başlamadan önce, görevin gerektirdiklerini etkinleştirin ve geri kalanını devre dışı bırakın. Her üç ayda bir, konektör listenizi açın ve hangilerini gerçekten kullandığınızı kendinize sorun, ardından geri kalanlarını sadece Claude’da değil, kaynak araçta da bağlantısını kesin. OAuth erişimini, verdiğiniz yerde iptal etmek, kapıyı düzgün bir şekilde kapatmanın tek yoludur.

Claude Bağlayıcısını Nasıl Kurarsınız?

Bir dizin konektörünü kurmak birkaç dakika sürer ve kod yazmaya gerek yoktur. Eklediğiniz her pazarlama aracı için izlenecek yol neredeyse aynıdır.

Claude'da Özel > Bağlayıcılar seçeneğine gidin ve Bağlayıcı Dizini'ne göz atın İstediğiniz bağlantıyı bulun ve Bağlan'a tıklayın Açılan tarayıcı sekmesinde OAuth akışını tamamlayın. Aracın kendisine giriş yapın ve onayladığınız kapsamlar dahilinde Claude'a izin verin Claude'a geri döndüğünüzde, bağlayıcı konuşmanızda görünür ve siz de bunu konuşma için bir veri kaynağı olarak etkinleştirirsiniz

Dizinde bulunmayan bir araç için, bunun yerine özel bir bağlayıcı ekleyebilirsiniz. Özelleştir > Bağlayıcılar bölümüne gidin, + simgesine tıklayın, Özel bağlayıcı ekle seçeneğini seçin ve adı ile uzak MCP sunucusunun URL'sini girin. Sunucunun gerektirmesi halinde, gelişmiş ayarlar altında OAuth kimlik bilgilerini ekleyin.

Tek bir kurulum detayı, saatlerce sürecek kafa karışıklığını önler. Anthropic, özel konektörlerin yerel makinenizden değil, Anthropic’in bulutundan MCP sunucunuza ulaştığını belirtiyor. Dolayısıyla, Anthropic’in IP aralıklarını izin listesine eklemediğiniz sürece, şirketinizin güvenlik duvarının arkasındaki bir sunucu bu işlemi gerçekleştiremez. Bu durum, normalde makinenizde çalışan Claude Desktop için de geçerlidir.

Bir not daha: Herhangi bir plan kapsamında özel konektör eklenebilir, ancak ücretsiz kullanıcılar için bu sayı bir ile sınırlıdır. Dizin konektörleri ise tüm planlarda yaygın olarak kullanılabilir.

MCP mi, Otomasyon Platformu mu: Hangisine İhtiyacınız Var?

Claude konektörleri, Zapier, Make veya yerel uygulama entegrasyonlarının bir başka sürümü gibi görünebilir. Bu araçlar birbirleriyle örtüşse de, farklı sorunları çözerler.

Bir otomasyon platformu, yol sabit olduğunda en iyi şekilde çalışır. Bir tetikleyici devreye girer, önceden tanımlanmış bir eylem bunu takip eder ve her seferinde aynı sıra uygulanır. Örneğin, birisi bir kampanya talep formu gönderdiğinde, bu işlem bir görev oluşturabilir, pazarlama operasyonları sorumlusuna atayabilir ve bir Slack uyarısı gönderebilir.

Yol, Claude’un bulduklarına bağlı olduğunda MCP daha etkili olur. Ondan, ücretli dönüşümlerin neden düştüğünü araştırmasını, reklam verilerini CRM sonuçlarıyla karşılaştırmasını, açılış sayfasındaki mesajın değişip değişmediğini kontrol etmesini ve bir sonraki adım için öneride bulunmasını isteyebilirsiniz. Claude, belirlediğiniz kurallar çerçevesinde hangi bağlantı kaynaklarını inceleyeceğine ve bunları nasıl yorumlayacağına karar verir.

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Konektörleri Bir Kampanya Ş Akışına Nasıl Entegre Edersiniz?

Bağlayıcılarla tanıştınız. Asıl fayda, bunları tek bir akış içinde birbirine bağladığınızda ortaya çıkar. Tek bir bağlayıcı bir soruyu yanıtlar. Ş Akışı ise daha da öteye gider ve Claude’a hangi sırayla çalışması gerektiğini, iki kaynak arasında çelişki olduğunda hangisinin öncelikli olacağını ve onayınız için nerede durması gerektiğini söyler. Bağlayıcılar kendi başlarına birbirleriyle asla iletişim kurmaz. Claude bu akışı yürütür ve talimatlarınız, onun izlediği çalışma kurallarıdır.

1. Kampanya özetiyle başlayın

Burada sabitlediğiniz her şey, sonraki tüm aşamalara yansıtılır; bu nedenle, öncelikle tek bir yetkili sayfayı “tek doğru kaynak” olarak belirleyin. Claude, o Notion sayfasını nihai karar kaynağı olarak kabul ettiğinde, sonraki her adım aynı pozisyon, hedef kitle ve onaylanmış iddialardan yararlanır.

“Pozisyon, hedef kitle, teklif detayları ve onaylanmış iddialar konusunda tek doğru kaynak olarak Notion’daki onaylanmış 3. çeyrek kampanya özetini kullanın. Bununla çelişen daha sonraki kaynakları işaretleyin.”

2. Reklam materyalini brief ile karşılaştırarak inceleyin

Artık Claude, tasarımı bu brifinge göre değerlendiriyor ve belirlediğiniz sınırlar, süreci yönlendiren unsur oluyor. Metin çakışmalarını işaretlemesini ve siz onay verene kadar dosyaya dokunmamasını isteyin. Sapmaları tespit etmek, konektör erişiminin makul bir kullanım şeklidir; ancak marka ile ilgili kararlar hâlâ bir insana aittir.

“Notion brifingine göre açılış sayfası tasarımını inceleyin. Onaylanmış pozisyon ile çelişen iddiaları, başlıkları, eylem çağrılarını veya hedef kitleye yönelik dil kullanımını işaretleyin. Önerilen değişiklikleri ben onaylayana kadar dosyayı düzenlemeyin.”

3. Platform sonuçlarını CRM sonuçlarıyla karşılaştırın

Lansman sonrasında Claude, Supermetrics’ten reklam sayılarını ve HubSpot’tan CRM sonuçlarını tek seferde okur. Koordinasyon konusunda zorluk, bu ikisini birbirinden ayrı tutmaktır. Reklam platformundaki bir dönüşüm nadiren nitelikli bir potansiyel müşteriye denk geldiğinden, sayıların doğru kalması için Claude’a bunları ayrı ölçütler olarak raporlamasını söyleyin.

“Supermetrics'ten reklam harcamalarını, CPA'yı ve ROAS'ı alın. Ardından HubSpot'u kullanarak bu kampanyalarla ilişkili olarak oluşturulan potansiyel müşterileri, yaşam döngüsü ilerlemesini, nitelikli satış fırsatlarını ve kapalı gelirleri gösterin. Reklam platformu dönüşümlerini ve CRM sonuçlarını ayrı ölçütler olarak tutun.”

4. Bulguları takım içi devir teslim sürecine dönüştürün

Son olarak, Claude raporu hazırlar ve Slack'e göndermeye hazır hale getirir. Burada eklenmesi gereken kural, net bir onay sürecidir: Claude'un güncellemeyi yazmasını ve size göstermesini sağlayın, ardından siz onay verene kadar gönderimi bekletin.

“Özet, üç önemli değişiklik, çözülmemiş veri eksiklikleri ve sorumlu kişilerin isimlerini içeren bir Slack güncellemesi hazırlayın. #marketing-performance kanalına yayınlamadan önce bana gösterin.”

Bu sayede takım tam bir döngü elde eder:

Özet → yaratıcı inceleme → performans analizi → onaylanmış rapor

Bu adımların hiçbirinde CSV dışa aktarma işlemi yer almaz. Yalnızca erişim, bir ş Akışı oluşturmak için yeterli değildir. Sıra, eşitlik bozucu kriterler, metrik tanımları ve onay noktaları, dört konektörü tekrarlanabilir bir döngüye dönüştüren unsurlardır. Konektörler erişimi sağlar, Claude koordinasyonu üstlenir ve talimatlarınız kuralları belirler.

Tüm döngüyü birbirine bağlayan komut: Notion'daki onaylanmış 3. çeyrek kampanya özetini, hedef kitle, pozisyon, teklif detayları ve onaylanmış iddialar için tek doğru kaynak olarak kullanın. Figma'daki mevcut açılış sayfası tasarımını bu brief ile karşılaştırarak inceleyin. Metin veya mesajlaşma açısından çelişkileri listeye alın, ancak tasarımı düzenlemeyin. Ardından, Supermetrics'i kullanarak son yedi gün içinde Google Ads, Meta Ads ve LinkedIn Ads'deki harcama, CPA, ROAS ve kampanya düzeyinde performans verilerini alın. HubSpot'u kullanarak oluşturulan kişileri, yaşam döngüsü hareketlerini, nitelikli satış fırsatlarını ve bu kampanyalarla bağlantılı Kapalı gelirleri görüntüleyin. Platform dönüşümlerini ve CRM sonuçlarını ayrı tutun ve eşleştiremediğiniz kampanya adlarını veya kayıtlarını işaretleyin. Yönetici özeti, kanal karşılaştırması, en büyük üç değişiklik ve en fazla beş önerilen eylem içeren kısa ve öz bir haftalık rapor hazırlayın. Ardından #marketing-performance etiketine bir Slack gönderisi hazırlayın, ancak göndermeden önce benim onayımı bekleyin.

Pazarlamacılar için MCP'ler üzerine kapsamlı bir makale kaleme almış olan yaşam döngüsü pazarlaması uzmanı Aboli Gangreddiwar, bunu şu şekilde özetliyor:

Bunu, pazarlama yığınınız için bir nevi USB-C gibi düşünüyorum. CDP olarak Databricks’i, ESP olarak da HubSpot’u kullanıyorsanız, MCP bu iki sistemin birbiriyle daha sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlayabilir. Yeni bir veri alanı istediğinizde her seferinde BI bileti açmanıza gerek kalmaz.”

Bunu, pazarlama yığınınız için bir nevi USB-C gibi düşünüyorum. CDP olarak Databricks’i, ESP olarak da HubSpot’u kullanıyorsanız, MCP bu iki sistemin birbiriyle daha sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasını sağlayabilir. Yeni bir veri alanı istediğinizde her seferinde BI bileti açmanıza gerek kalmaz.”

Bu, pazarlamanız hakkında konuşan yapay zekadan, pazarlamanızı yöneten yapay zekaya doğru yaşanan dönüşümdür. Yapay zekayı entegre etmeden önce, pazarlama işlerinde hangi alanlara uyum sağladığını daha kapsamlı bir şekilde incelemek istiyorsanız, şu videoyu izleyin:

Claude Konektörleri Pazarlama Verileri İçin Güvenli mi?

Güvenli olabilir. Güvenlik üç şeye bağlıdır: seçtiğiniz bağlayıcı, verdiğiniz izinler ve Claude'un gerçekleştirmesine izin verilen eylemler. Çoğu dizin bağlayıcısı OAuth kullanır; bu sayede paylaşım yerine kaynak platform üzerinden oturum açarsınız. Özel MCP sunucuları OAuth, API anahtarları veya başka bir yöntem kullanabilir; bu nedenle önce satıcının kılavuzunu kontrol edin.

Pazarlama verileri için dört kuralı izleyin:

Dizin konektörlerini veya birinci taraf MCP sunucularını tercih edin. Anthropic, Anthropic, özel konektörlerin Claude’u doğrulanmamış hizmetlere bağlayabileceğine dikkat çekiyor. Özel bir uç noktayı yalnızca satıcının kendi belgelerinde belirtilmişse ekleyin. Ayrıca sunucuyu kimin işlettiğini ve hangi verilere erişebileceğini doğrulayın

Yazma işlemlerini onay sürecine tabi tutun. Claude, her bir araç için Her zaman izin ver , Onay gerektir veya Bloklanmış seçeneklerini ayarlamanıza olanak tanır. Mümkün olan yerlerde salt okunur erişimle başlayın. Claude'un bütçeleri değiştirmesi, CRM kayıtlarını güncellemesi, hedef kitleyi düzenlemesi, mesajlar göndermesi veya canlı belgelerin üzerine yazması öncesinde onay isteyin

Bağlantıdaki kullanıcının izinlerini kontrol edin. Claude, kaynak platformdaki o kişinin erişim haklarını devralır; bu nedenle, o kişinin halihazırda yapabileceği şeyleri görebilir veya yapabilir. OAuth kapsamları, kuruluş ayarları ve araca özel izinler bu erişimi daha da daraltabilir

Bazı verilerin gizli tutulacağını unutmayın. Örneğin HubSpot, Hassas Veriler özelliği etkinleştirildiğinde Örneğin HubSpot, Hassas Veriler özelliği etkinleştirildiğinde tüm etkileşim geçmişini engeller . Bu, e-postaları, aramaları, toplantıları, notları ve görevleri kapsar. Dolayısıyla bir yanıt, tasarım gereği eksik olabilir

Bu talimatı hassas ş akışlarına ekleyin:

Erişemediğiniz tüm kayıtları, alanları, dosyaları veya kanalları listeleyin. Eksik değerleri tahmin etmeyin.

En güvenli yol basittir. Yararlı olan en düşük erişim düzeyini verin, önemli eylemleri insan onayı gerektirecek şekilde düzenleyin ve izinleri yalnızca gerçek bir ş Akışı gerektirdiğinde genişletin.

Claude Konektörleriniz Neden İşlemiyor?

Bir bağlayıcı sorun çıkardığında, bunun nedeni genellikle birkaç öngörülebilir durumdan biridir. Nadiren sizin komutunuzdan kaynaklanır.

Sunucuya erişilemiyor : Özel ve uzaktan konektörler, sizin makinenizden değil, Anthropic’in bulutundan bağlantı kurar. MCP sunucunuz bir güvenlik duvarının arkasında veya gizli bir ağda bulunuyorsa, Anthropic’in IP aralıklarını izin listesine ekleyene kadar bağlantı hatası vermeye devam edecektir

Otorizasyon sessizce sona erdi : Özel konektör OAuth belirteçleri, uygulamanın yeniden başlatılmasından sonra her zaman geçerliliğini korumaz. Anthropic’in kendi : Özel konektör OAuth belirteçleri, uygulamanın yeniden başlatılmasından sonra her zaman geçerliliğini korumaz. Anthropic’in kendi Claude Code deposunda , hiçbir araç yüklemeden “bağlı” olarak görünen konektörler belgelenmiştir. Güvenilir çözüm, oturum başına bir kez çalıştırılan sohbet içi kimlik doğrulama istemidir

Kesinti, kaynak tarafında : Sizin tarafınızda hiçbir değişiklik olmasa bile, uzaktan bağlanan konektörler sunucu tarafında arıza verebilir. Bir araç, MCP sunucusuna bir güncelleme gönderdiğinde, sizin hatanız olmadan bağlantınız kesilebilir

Plan sınırlamaları: Ücretsiz kullanıcılar tek bir özel konektörden yararlanabilir; birden fazla konektör kullanmak için ücretli bir Anthropic planı gereklidir

ClickUp, Pazarlama Yığınının Bağlantısını Nasıl Sağlıyor?

Şu ana kadar, bağlayıcılar görevlerini tamamlamışlardır. Claude reklam sayılarını topladı, CRM ile karşılaştırdı ve neyin işe yaradığına dair net bir analiz sundu. Ardından birinin bu önerileri bir görev aracına kopyalaması, sorumluları ataması, brief’i eklemesi ve bir sonraki değerlendirmede kararı yeniden açıklaması gerekiyor. Bir hafta sonra ise hangi önerilerin onaylandığını, hangilerinin hayata geçirildiğini ve hangilerinin askıda kaldığını kimse bilemiyor.

İşte ClickUp'ın doldurduğu boşluk budur. Bağlayıcılar, kampanya verilerini Claude'a aktarır. ClickUp ise kampanya özetini, kararları, teslim edilecekleri ve takip işlerini aynı kampanya kaydına bağlı tutar.

Claude’un okuduğu içerikten kendi görevine

Claude, dönüşüm kaybına neden olan bir açılış sayfasını işaretlediğinde, ClickUp Brain o anda görevi açabilir, bir sorumlu atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir, kaynak özetini bağlayabilir ve görevi metin, tasarım ve kalite kontrol alt görevlerine bölebilir.

ClickUp Brain'i kullanarak görevler atayın, son teslim tarihleri belirleyin, iş yüklerini değerlendirin ve çok daha fazlasını yapın

Her kampanyada yaptığınız kontrolleri ise bir ClickUp Süper Ajanı bağımsız olarak yönetir. Yeni gelen işleri kriterlerinize göre inceler, onaylanmış brifinglerden üretim görevleri oluşturur ve gecikmiş bir incelemeyi son teslim tarihinden önce gündeme getirir. Hangi kaynakları okuyacağını ve hangi eylemlerin sizin onayınızı gerektirdiğini siz belirlersiniz; böylece otomasyon hiçbir zaman insan müdahalesinin önüne geçmez.

Özet, kararlar ve durum bilgileri tek bir kayıtta

Pozisyonunuz, iddialarınız ve onay geçmişiniz, bunları hayata geçiren görevlerin hemen yanında, ClickUp belgelerinde yer alır. Ayrıca, Brain'e bir soru sorduğunuzda her ikisini de okur. Böylece, bir kararın ardındaki mantık eski bir konu dizisinde kaybolmak yerine işin içinde kalır. Aynı belgede bir sonraki brief'i taslak olarak hazırlayabilir ve Brain'in bağlantılı görevini ilerledikçe güncellemesini sağlayabilirsiniz; böylece ikisi asla senkronizasyonunu kaybetmez.

Ardından bir ClickUp gösterge paneli, aynı kampanyayı tek bir canlı görünümde bir araya getirir: iş akışına, iş yüküne ve engellere göre ilerleme durumu, iş ilerledikçe güncellenir. Brain’e neyin değiştiğini sorarsanız, haftalık durum raporlamasındaki karmaşanın çoğunu ortadan kaldıran bu canlı verilerden doğrudan bilgi alır.

Kullanıma hazır şablon Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonunu kullanarak kampanyanızı beş aşamaya göre planlayın Bu yapıyı sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu bir kampanyayı beş aşamaya ayırır: Planlama, Üretim, Lansman, Değerlendirme ve Müşteri Tutma. Özel Alanlar sayesinde takım, kanal, bütçe ve çıktı türü bilgilerini girebilirsiniz; ayrıca bir aşama pano, takvim ve kullanıma hazır lansman ve sosyal medya görünümlerine erişebilirsiniz.

Dürüstçe belirtilmesi gereken bir sınırlama: Bunların hiçbiri, ClickUp’ı canlı kampanya verilerinizi barındıran araçların yerine geçmesini sağlamaz. HubSpot, Supermetrics ve diğerleri hâlâ ham verilere sahiptir; işinizin çoğu bu araçlarda gerçekleşiyorsa, uzman konektörler sizi kaynağa daha yakın tutar. Karar verme ve yapılacak işlerin paylaşımının tek bir platformda gerçekleşmesi gerektiğinde ClickUp, hak ettiği yeri alır.

Kimler için uygun: Aynı anda birden fazla kampanya yürüten, önceliklerin sık sık değiştiği ve paydaşların sormadan durum güncellemesi almak istediği pazarlama takımları. Ara sıra sorgu gönderen tek başına çalışan bir pazarlamacı ise, bu aracı durumun gerektirdiğinden daha ağır bulabilir.

Decimal Point Analytics, ClickUp ile pazarlama iş yükünü %40 azalttı Decimal Point Analytics de aynı dağınıklıkla karşı karşıyaydı: kampanya bağlamı, talepler ve raporlamalar, elektronik tablolar, formlar, e-posta konu dizileri ve ayrı AI araçlarına dağılmıştı. 800'den fazla çalışanı ClickUp'a geçirdikten ve Brain'i pazarlama takımının günlük rutininin bir parçası haline getirdikten sonra, şirket pazarlama çıktılarının %40 daha hızlı işlendiğini ve içerik ve araştırma konusunda kişi başına günde yaklaşık iki saat zaman tasarrufu sağlandığını bildirdi. Canlı Gösterge Panelleri, yönetim değerlendirmeleri için elle hazırlanan sunumların yerini aldı. Bağlayıcıları yoğun olarak kullanan takımlar için çıkarılacak ders: Verileri Claude’a aktarmak analizi hızlandırır; bu da sevmesi kolay olan kısımdır. Asıl kazanç ise daha sonra ortaya çıkar; sohbet kapandıktan çok sonra bile kararlar, görevler ve raporlamalar birbiriyle bağlantılı kalır.

Bağlayıcılar, Claude’a erişim sağlar. Ancak ona bir görev vermeniz gerekir.

Erişim sağlamak kolay kısmıdır. Asıl iş, tüm bunları uyumlu bir şekilde koordine etmektir. İşe yarayan bir Claude konektör setini, sadece orada duran bir setten ayıran şey, etrafında yazdığınız kurallar dizisidir: bir eşleşme durumunda hangi kaynağın öncelikli olacağı, her bir metrik nasıl tanımlanacağı ve Claude'un nerede durup bir insanın müdahalesini beklemesi gerektiği.

O yüzden dar bir alandan başlayın. Her hafta yürüttüğünüz bir iş seçin; ister Monday günü yapılan performans raporu, ister lansman öncesi kreatif kontrolü, ister aylık rakip analizi olsun. Yalnızca o işin ilgili olduğu konektörleri, ihtiyaç duyulan sırayla bağlayın. Ardından, komut satırı değişmeyi bırakana kadar bunu yeterince kez çalıştırın. İşte bu sizin ilk Akışınız olacak ve size, herhangi bir kurulum çılgınlığından çok daha fazla, gerçekte neye ihtiyacınız olduğu konusunda bilgi verecektir.

Bağlayıcıların tek başına kapatamayacağı bir boşluk vardır: içgörünün eyleme dönüşmesi gereken an. Claude, bir açılış sayfasının dönüşüm kaybına yol açtığını size söyleyebilir, ancak yine de birinin sorunu üstlenmesi, son tarihi belirlemesi ve tamamlanana kadar izlemesi gerekir. İşte bu noktada, karar verme ve uygulama süreçlerini tek bir yerde tutmanın faydası ortaya çıkar ve ClickUp devreye girer.

ClickUp’ın birleştirilmiş yapay zeka çalışma platformu, bir Claude önerisini, brief, sorumlu kişi ve gösterge paneli zaten eklenmiş halde atanmış bir göreve dönüştürür. Hadi, hemen ClickUp’ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Claude MCP Bağlayıcıları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bu, konektöre göre değişir. Ahrefs ve Similarweb gibi salt okunur konektörler yalnızca veri alır; oysa HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion ve Slack, kayıt oluşturma, kampanyaları güncelleme veya mesaj gönderme gibi yazma işlemlerini destekler. Claude’da bunu araç bazında kontrol edebilir ve her birini “Her zaman izin ver”, “Onay gerektirir” veya “Engellendi” olarak ayarlayabilirsiniz; bu nedenle, önemli yazma işlemlerini onay gerektiren işlemler olarak ayarlayın.

Claude konektörlerini kullanmak için kod yazmayı bilmem gerekiyor mu?

Hayır. Dizin konektörleri, birkaç tıklama ve bir OAuth oturumu ile kurulur; kod yazmaya gerek yoktur. Özel bir konektörde bile yalnızca bir ad ve uzak MCP sunucu URL’si istenir; ancak, kullandığınız araç halihazırda bir MCP sunucusu sunmuyorsa, MCP sunucusunu kurmak bir geliştirici görevidir.

MCP, normal bir API’den ne farkı var?

API, her hizmet için ayrı ayrı oluşturduğunuz özel bir entegrasyondur; bu nedenle, Claude'u HubSpot ve Google Ads'e ayrı ayrı entegre etmek eskiden iki ayrı kurulum gerektirirdi. MCP, bunu herhangi bir MCP uyumlu aracın iletişim kurabileceği tek bir açık standartla değiştirir. Anthropic, parçalı ve tek seferlik entegrasyonları ortadan kaldırmak amacıyla 2024 yılında bu standardı açık kaynak olarak yayınladı.

Özel birinci taraf konektörlerle değil, ancak evet, tek bir bağlantı üzerinden Claude’u Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads ve Search Console dahil 200’den fazla kaynağa bağlayan Supermetrics aracılığıyla. Claude, her platform için ayrı bir konektör yerine tek bir Supermetrics konektörü görür ve kanallar arasında harcama, ROAS ve CPA’yı karşılaştırabilir.

Claude bağlayıcıları ücretsiz mi?

Çoğu dizin konektörü, ücretsiz planlar da dahil olmak üzere tüm planlarda kullanılabilir; ancak ücretsiz kullanıcılar için bir adet özel konektör sınırlaması vardır. HubSpot gibi bazı özel konektörler için ücretli bir Anthropic planı (Pro, Max, Takım veya Enterprise Planı) gereklidir. Konektör genellikle pakete dahildir; maliyetiniz, Claude aboneliği artı bağladığınız araç için ödenen ücretten oluşur.

Claude konektörleri, Zapier veya Make'in yerini alabilir mi?

Tam olarak değil. Claude konektörleri, bir sonraki adımın modelin bulduklarına bağlı olduğu, esnek ve bağlam ağırlıklı işler için daha uygundur. Zapier, Make ve benzeri araçlar ise her seferinde aynı şekilde çalışması gereken sabit tetikleyici-eylem otomasyonları için daha uygundur. Birçok takım, analiz ve karar verme aşamalarında Claude’u kullanır, ardından onaylanan eylemi deterministik bir otomasyona devreder.