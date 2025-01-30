2025'in En İyi 10 Dijital Pazarlama Raporlama Yazılımı Çözümü

Hesap tabloları üzerinde pazarlama raporları oluşturmak için sayısız saatleri manuel olarak harcamaktan bıktınız mı?

İş zekası araçları, Google Analytics, e-posta pazarlama, performans ölçümleri vb. gibi birden fazla platform ve üçüncü taraf araçtan pazarlama verilerini içe aktarmak için saatler harcıyorsunuz. Bu veriler, paydaşlarınızın veya müşterilerinizin bulguları anlayabilmesi için temizlenmeli ve görsel bir biçime kopyalanmalıdır.

Bu sürecin sinir bozucu, zaman alıcı, hataya açık ve bunaltıcı olması anlaşılabilir bir durumdur. Ayrıca, karar vericilere ulaştığında veriler birkaç gün öncesine ait olduğundan karar alma süreci yavaşlar ve etkisiz hale gelir.

İşte bu noktada dijital pazarlama raporlama yazılımları imdadınıza yetişir.

Pazarlama raporlama yazılımı, birden fazla pazarlama kanalından ve yazılımdan veri toplayarak yoğun takımlar için veri raporlama sürecini otomatikleştirir. Kampanyanızın performansını analiz etmek için web sitesi trafiği, oluşturulan potansiyel müşteriler, kayıtlar ve dönüşüm oranları gibi anahtar metrikler hakkında içgörüler sağlar.

Sizin için zor işi yaptık ve doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi on otomatik pazarlama raporlama aracının ve bunların anahtar özelliklerinin, sınırlamalarının ve incelemelerinin bir listesini derledik.

Gereksinimlerinizi karşılayan ve işinizi bir üst seviyeye taşıyan mükemmel aracı seçmek için okumaya devam edin.

Pazarlama Raporlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Pazarlama raporlama yazılımı seçerken, veri toplama ve iş hedeflerinize uygun olduğundan emin olmak için dikkate almanız gereken birkaç nokta vardır.

Kanal ve kampanya yönetimi: Bir pazarlamacı olarak, genellikle farklı kanallarda birden fazla kampanya yürütürsünüz. Tek bir raporlama aracıyla çeşitli kampanyaları yönetmek, pazarlama takımınızın verimliliğini ve etkinliğini artırır

AI yetenekleri: AI ve otomasyon yetenekleriyle, bir pazarlama raporlama yazılımı çözümü raporlamayı daha basit hale getirir. Metinler, proje özetleri ve ilerleme güncellemeleri oluşturmak için yerleşik AI ve otomasyon yetenekleriyle, bir pazarlama raporlama yazılımı çözümü raporlamayı daha basit hale getirir. Metinler, proje özetleri ve ilerleme güncellemeleri oluşturmak için yerleşik AI pazarlama araçlarına sahip platformları arayın

Entegrasyonlar: Pazarlama aracınızın sosyal medya kanalları, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, SEO araçları ve iş zekası platformları dahil olmak üzere çeşitli pazarlama platformları, kanalları ve veri kaynaklarıyla entegre olmasını sağlayın

Veri görselleştirme: Pazarlama raporlama aracı, veri modellerini eğitmek zorunda kalmadan pazarlama verilerinizi görsel olarak çekici, platformlar arası ve ayrıntılı pazarlama raporlarına dönüştürmelidir

Veri raporlama: Grafikler, çizelgeler, tablolar ve bileşenler kullanarak raporlar oluşturabileceğiniz pazarlama raporlama platformlarını arayın. Ayrıca, seçtiğiniz platformun tercih ettiğiniz müşteri raporlama metriklerini kapsayan dijital pazarlama raporları oluşturmanıza olanak tanıdığından emin olun.

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu ve ergonomik bir arayüze sahip bir pazarlama raporlama aracı seçin. Uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun, tüm takım üyeleri raporlar oluşturabilmeli ve sonuçları anlayabilmelidir

Maliyet: Dijital pazarlama ajansı kuruyorsanız , ek kurulum maliyeti olmadan peşin veya aylık ücret alan dijital pazarlama raporlama yazılımı arayın. Çoğu araç peşin/aylık ücret alırken, kullanım sınırlarını aşma, ek kullanıcı ekleme veya premium özelliklere erişim için ekstra ücretler de hesaba katın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pazarlama Raporlama Yazılımı Çözümü

1. ClickUp

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi aracıyla pazarlama fikirlerinizi ve ilhamlarınızı düzenleyin

Günümüzün pazarlama takımları, izlemeleri gereken daha fazla kanal, kampanya türü ve veri kaynağına sahiptir. Bir pazarlamacı olarak, verileri nasıl ölçeceğinizi, önemli olanları nasıl önceliklendireceğinizi ve tüm bunları nasıl organize edeceğinizi belirlemek çok zor olabilir.

İyi haber şu ki, pazarlama projeniz ve planlama aracınız olan ClickUp ile tüm bu girişimler artık elektronik tablolarda yer almayacak.

Yeni nesil takımlar, tüm projeleri ve kampanyaları tek bir platformda planlamak, fikir üretmek, yürütmek ve raporlamak için ClickUp'ın Pazarlama Yönetimi Yazılımını kullanıyor ve bu yazılımı hepsi bir arada bir pazarlama raporlama aracı haline getiriyor.

İçerik oluşturmak, özetlemek ve düzenlemek için ClickUp Brain'in AI Writer for WorkTM'sini kullanın

Pazarlama raporları yazmak zaman alıcı bir görev olabilir. Ancak, yapay zeka destekli beyin fırtınası ortağınız ClickUp Brain ile bu süreci önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz. Birkaç tıklama ile notları, konuşmaları ve toplantıları kolayca özetleyebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca, istediğiniz üslubu korurken daha hızlı yazmanıza, yazımları kontrol etmenize ve mesajlara hızlı yanıtlar yazmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, pazarlama takımları için ClickUp Brain, dakikalar içinde beyin fırtınası yapmanıza ve içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Blog taslakları oluşturabilir, tasarım ve içerik takımlarınız için yaratıcı özetler oluşturabilir, sosyal medya gönderileriniz için fikirler önerebilir ve dönüşümleri artıran e-posta kampanyaları hazırlayabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Raporlama Şablonu ile pazarlama KPI'larınızı kolayca takip edin

ClickUp Pazarlama Raporlama Şablonunu kullanarak, üst düzey büyüme fırsatlarını belirleyebilir ve strateji ile uygulama arasında uyumu sağlayabilirsiniz. Pazarlama ekibinizin hedef kitleyi anlamasına, kampanya performansını ölçüp görselleştirmesine ve doğru verileri kullanarak AI ile hızlı bir şekilde raporlar yazmasına yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak pazarlama verilerinizden görsel olarak çekici ve içgörülerle dolu raporlar oluşturun. Raporlarınızı bileşenler, özel alanlar ve izlemek istediğiniz KPI'lar ve metriklerle özelleştirebilirsiniz. Gösterge panelleri, paydaş ve müşteri raporlaması için mükemmel olan gerçek zamanlı veriler sağlar ve pazarlama performansınızı etkili bir şekilde iletmenizi kolaylaştırır.

ClickUp'ın Gösterge Panellerini kullanarak takım KPI'larını gerçek zamanlı olarak görselleştirin

ClickUp'ı pazarlama teknolojisi yığınınıza bağlayarak 1000'den fazla ClickUp entegrasyonu ile veri toplayın ve içgörüler elde edin. Veri aktarım hatalarını azaltın ve pazarlama raporlarınızın gerçek zamanlı veriler içermesini sağlayın.

ClickUp'ı pazarlama ajansları, takımlar ve profesyoneller için en iyi pazarlama raporlama aracı yapan en önemli özellikler şunlardır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri: E-posta pazarlaması, SEO, Google analitik, içerik pazarlaması veya diğer amaçlar için ClickUp Gösterge Panelini benzersiz gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlayın

ClickUp Brain: ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde özetleyin, ilgi çekici metinler yazın ve kısa sürede kapsamlı raporlar oluşturun

ClickUp'ın AI asistanı, pazarlama takımlarının vaka çalışmaları gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasına yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain gibi gelişmiş özellikler ücretli kullanıcılara sunulmaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (9400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. AgencyAnalytics

agencyAnalytics aracılığıyla

Bir dijital pazarlama ajansı işletiyorsanız, AgencyAnalytics, ücretli reklamlar, SEO ve sosyal medya kampanyaları gibi çeşitli pazarlama kampanyalarından elde edilen verileri kullanarak özel gösterge panelleri ve raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

AgencyAnalytics pazarlama analizi yazılımı ile, önceden oluşturulmuş şablonları ve sürükle ve bırak rapor oluşturucu sayesinde özel müşteri pazarlama raporları oluşturmak tüm gününüzü almaz.

AgencyAnalytics'in en iyi özellikleri

SEO, PPC, sosyal medya, e-posta, çağrı izleme vb. tüm müşteri verilerine tek bir sezgisel arayüzden erişerek raporları daha hızlı oluşturun

Özel metrikler, özelleştirilebilir bileşenler, sürükle ve bırak rapor oluşturucu, gömülebilir içerik ve daha fazlası gibi özelliklerle size özel gösterge panelleri oluşturun

Pazarlama raporlarınızı logonuz ve marka öğelerinizle beyaz etiketleyin

AgencyAnalytics sınırlamaları

Manuel veri girişi yapmadan ayrıntılı segmentasyon ve çoklu metrikler kullanarak raporlar oluşturmak oldukça zordur

AgencyAnalytics fiyatlandırma

Freelancer: Müşteri kampanyası başına aylık 12 ABD doları

Ajans : Müşteri kampanyası başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AgencyAnalytics müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100+ yorum)

3. DashThis

dashThis aracılığıyla

DashThis, kullanıcıların özelleştirilebilir, hepsi bir arada gösterge panelleri ve raporlar oluşturarak çeşitli kanallardan gelen pazarlama performans ölçümlerini tek bir yerden izleyip analiz etmelerini sağlayan bir pazarlama raporlama yazılımıdır. Web sitesi trafiği, sosyal medya etkileşimi, reklam kampanyası performansı ve daha fazlası gibi KPI'ları izlemek için merkezi bir platform sağlar.

34'ün üzerinde yerel entegrasyon ile tüm pazarlama veri kaynaklarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve istediğiniz her türlü etkili dijital pazarlama raporunu oluşturabilirsiniz.

DashThis'in en iyi özellikleri

Pazarlama ajansınızın işini daha kolay hale getirmek için platforma sınırsız müşteri hesabı, veri kaynağı ve kullanıcı içe aktarın

Raporlarınızı e-posta, URL veya hatta PDF kullanarak kuruluşunuzdaki veya takımınız dışındaki herkesle paylaşın

Özel veri kaynakları dahil tüm verilerinizi CSV dosya içe aktarma sistemi ile ekleyin

DashThis sınırlamaları

İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci

Diğer popüler pazarlama raporlama araçlarıyla karşılaştırıldığında, DashThis'in fiyatları biraz daha yüksektir

DashThis fiyatlandırma

Bireysel: Üç gösterge paneli için aylık 49 ABD doları

Profesyonel : On gösterge paneli için aylık 149 ABD doları

İş : 25 gösterge paneli için aylık 289 ABD doları

Standart: 50 gösterge paneli için aylık 449 ABD doları

DashThis müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Cyfe

cyfe aracılığıyla

Şirket içi pazarlama takımlarının karşılaştığı zorluklardan biri, performans metrikleriyle ilgili başarıları liderlik ekibiyle paylaşmaktır. Google Analytics, sosyal medya platformları veya diğer analiz araçları gibi farklı araçlardan verileri doğrudan içe aktarmak, her platformun farklı metrikler göstermesi nedeniyle raporları karmaşık hale getirir.

Cyfe'nin pazarlama veri raporlama yazılımı, kuruluşunuzun birden fazla veri kaynağını birbirine bağlar ve bunları kullanımı kolay bir gösterge panelinde görselleştirerek sürekli değeri iletir.

Cyfe'nin en iyi özellikleri

Kampanya içgörülerini, portallar, web siteleri, blog gönderileri ve gömülü analitik ile sosyal medya analitiği gibi istediğiniz yerde paylaşın ve öne çıkarın

Cyfe'nin beyaz etiket çözümlerini kullanarak, markanızın adı altında özelleştirilmiş özelliklere sahip raporlar oluşturun. Bu özellikler arasında, özel gösterge paneli arka planları, alan adları, müşterilerinizin paydaşlarını gösterge panellerine yönlendirmek için kişiselleştirilmiş URL'ler vb. bulunur. Ayrıca, büyümeyi raporlamak için önemli veri metrikleri ve karşılaştırma metrikleri de ekleyebilirsiniz

Çoklu grafik, kohort, Gantt, huni ve daha fazlası gibi çeşitli grafik türlerini kullanarak karmaşık verileri çarpıcı görselleştirmelere dönüştürün

Cyfe'de bulunan 100'den fazla entegrasyon ve 250'den fazla metrik kullanarak herhangi bir veri kaynağından veri toplayın ve daha hızlı, daha doğru pazarlama raporları oluşturun

Cyfe sınırlamaları

Pazarlama raporları oluşturmak için sınırlı görselleştirme ve özelleştirme seçenekleri

Yeterli yerleşik entegrasyonların olmaması, pazarlama kanallarından veri elde etmeyi zorlaştırır

Cyfe fiyatlandırması

Başlangıç : Bir kullanıcı ve iki gösterge paneli için aylık 19 ABD doları

Standart : İki kullanıcı ve beş gösterge paneli için aylık 29 ABD doları

Pro : Beş kullanıcı ve on gösterge paneli için aylık 49 ABD doları

Premier: Sınırsız kullanıcı ve 20 gösterge paneli için aylık 89 ABD doları

Cyfe müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

5. Klipfolio

klipfolio aracılığıyla

Klipfolio Klips, veri ambarı olmadan özel gösterge panelleri ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Veri takımları, Klipfolio'nun PowerMetrics'ini kullanarak popüler dosya biçimlerinden ve veri hizmetlerinden metrikler oluşturur ve saklar. Verilerinizin kaynağı ne olursa olsun, iş açısından kritik verileri görselleştirin ve analiz edin.

Klips ise iş takımları tarafından gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmak ve takımın ilerlemesini izlemek için hedefler belirlemek amacıyla kullanılır.

Çapraz fonksiyonlu takımların (veri ve iş gibi) karar almak için içgörüler kullandığı kuruluşlarda, Klipfolio'nun otomatik raporlama özelliği en iyi seçimdir.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri

Klipfolio'nun temalarını kullanarak gösterge panellerinin görünümünü ve hissini özelleştirin, HTML, CSS ve JavaScript kullanarak gösterge panellerini daha da özelleştirin

İş kullanıcılarının metrikleri analiz etmesini, görselleştirmesini ve paylaşmasını ve özel gösterge panelleri oluşturmasını sağlamak için dbt projelerini metrik kataloglarına dönüştürün. Bu Powermetrics özelliği, veri yoğun raporları olan kuruluşlar için idealdir

Verileriniz bulutta, elektronik tablolarda veya şirket içi sunucularda olsun, Klips'teki 100'den fazla önceden oluşturulmuş konektör ve Powermetrics'teki çoklu veri kaynağı entegrasyonları, tüm verilerinizi bir araya getirerek içgörüler elde etmenize yardımcı olur

Klipfolio sınırlamaları

Kullanıcılar, Powermetrics'i iyi kullanmak için teknik bilgiye sahip olmalıdır

Klipfolio fiyatlandırma

Ajanslar için: Başlangıç : 54 $/ay Lite : 120 $/ay Pro : 240 $/ay Premier : 800 $/ay

Başlangıç : 54 $/ay

Lite : 120 $/ay

Pro : 240 $/ay

Premier : 800 $/ay

İşletmeler için: Grow : 142 $/ay Team : 284 $/ay Team+ : 570 $/ay

Grow : 142 $/ay

Takım : 284 $/ay

Takım+: 570 $/ay

Başlangıç : 54 $/ay

Lite : 120 $/ay

Pro : 240 $/ay

Premier: 800 $/ay

Grow : 142 $/ay

Takım : 284 $/ay

Takım+: 570 $/ay

Klipfolio müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7 (150+ yorum)

6. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Kampanya verilerini izlemenin ötesine geçmek isteyen ajanslar için Mixpanel, en iyi pazarlama raporlama araçlarından biridir. Kullanıcı yolculuklarını analiz ederken, uygulamanızda ve web sitenizde kullanıcı davranışları gibi kritik metrikleri izlemenize ve anlamanıza yardımcı olur.

Mixpanel'in ürün analitiği, ürün yöneticilerinin, tasarımcıların ve geliştiricilerin ürün keşfi ve iyileştirmeye odaklanmalarını sağlar.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Platformda verileri dilimleyip parçalara ayırarak trendleri ortaya çıkarın ve canlı güncellemeleri inceleyerek insanların uygulamanızda neye tepki verdiğini anlayın

Şirketinizin ürün, pazarlama ve gelir verilerini dakikalar içinde Mixpanel'e ekleyin ve benzersiz, eyleme geçirilebilir self servis içgörüler elde edin

Mixpanel'in SDK'larını kullanarak web uygulamalarından, web sitelerinden ve hatta arka uç sunucularınızdan etkinlikleri güvenilir bir şekilde izleyin

Mixpanel sınırlamaları

Karmaşık kullanıcı arayüzü

Ürün veya geliştirme takımları olmayan küçük işletmeler için ideal değildir

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Growth : Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyat için iletişime geçin

Mixpanel müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Improvado

via Improvado

Müşterilerine değer sunmak isteyen bir pazarlama ajansı, Improvado gibi güçlü ve zengin özelliklere sahip bir platforma ihtiyaç duyar. Improvado ile karmaşık pazarlama kampanyası veri analizini ve raporlamasını hızlı bir şekilde otomatikleştirebilirsiniz.

Raporlamanın yanı sıra, bu araç, kullanıcı davranışlarına ilişkin veriye dayalı içgörülerle kampanyalarınızı optimize etmenizi sağlar.

Improvado ayrıca, iş zekası, yapay zeka ile veya olduğu gibi kullanılabilen kaliteli pazarlama veri kümeleri oluşturan önceden oluşturulmuş veri modelleri de sunar.

Improvado'nun en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş pazarlama planı şablonlarını kullanarak özel raporlar oluşturun

Improvado AI Agent'ı kullanarak platformla konuşun, pazarlama faaliyetlerinizle ilgili sorguları yanıtlayın ve veri keşfi, analizi ve yorumlaması yapın

500'den fazla kanaldan değerli verileri elde etmek, dönüştürmek ve tercih ettiğiniz veri ambarında depolamak için otomatik veri boru hatları oluşturun

Improvado sınırlamaları

Raporlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Veri görselleştirme seçeneği yoktur; ayrı bir BI aracına bağlamanız gerekir

Improvado fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Improvado müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

8. DataBox

DataBox aracılığıyla

DataBox, e-ticaret, SaaS ve ajanslar için kapsamlı bir pazarlama analizi yazılımıdır. En önemli iş metriklerini izler, gelirleri hedeflerle karşılaştırır, veri raporlama sürecini otomatikleştirir, satış ve pazarlama hedefleri ( toplam satışlar, siparişler veya satın alma ROAS gibi ) belirler, performansı diğer markalarla karşılaştırır ve satış metriklerini tahmin eder.

DataBox'ın en iyi özellikleri

Sunumlarınıza gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik veriler ekleyin. Önemli gösterge panellerini, grafikleri ve metrikleri ekleyerek etkileyici ve görsel bir veri hikayesi oluşturun

Önceden SQL veya veri bilimi bilgisi gerektirmeden KPI ve performans ilerlemesini izleyin, paylaşın ve değerlendirin

Gelecek için plan yaparken en iyi ve en kötü senaryoları analiz edin. Yüksek tahminleri kullanarak iddialı hedefler belirleyin ve düşük tahminlerle ortaya çıkabilecek olası engelleri önleyin. Tahminlerinizi hedefleriniz ve geçmiş verilerinizle karşılaştırarak doğru yolda olduğunuzdan emin olun

DataBox sınırlamaları

Sorgu oluşturucuda özel metrikler oluşturmak çok kullanıcı dostu veya sezgisel değildir

Zaman takibi özellikleri daha fazla ince ayar ve özelliğe ihtiyaç duyuyor

DataBox fiyatlandırması

Ücretsiz : Üç kullanıcı için sonsuza kadar

Başlangıç : Beş kullanıcı için aylık 59 $

Profesyonel : 15 kullanıcı için aylık 169 $

Büyüme : Sınırsız kullanıcı için aylık 399

Premium: Sınırsız kullanıcı için aylık 999 $

DataBox müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

9. Tableau

tableau aracılığıyla

Tableau, veri entegrasyonu, analitik ve içgörü oluşturma yetenekleriyle takımlara ve ajanslara güç katar.

Tableau'nun üretken yapay zekası ile veri analizinizi, hazırlığınızı ve yönetiminizi otomatikleştirin. Veri ekipleri, görsel analiz platformunu kullanarak analitiği basit bir dille basitleştirir, kullanıcı sorularını önceden tahmin eder ve içgörü elde etme süresini hızlandırır.

Bir analiz ve raporlama aracı olan Tableau, veri bilimi ekibine sahip kurumsal ve kuruluşlar tarafından ayrıntılı içgörüler içeren çok sayıda rapor oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Buluttaki veya şirket içindeki hemen hemen tüm veri kaynaklarından platform içinde gerçek zamanlı görsel analitik elde edin

Platforma entegre üretken yapay zeka özellikleriyle veri analizi ve içgörü oluşturmayı basitleştirin

Herhangi bir pazarlama kanalından daha iyi KPI analizi için tam olarak ihtiyacınız olan gösterge panellerini oluşturmak için kapsamlı özelleştirme seçeneklerinden yararlanın

Özel veri uyarıları oluşturun ve alın

Tableau sınırlamaları

Veri analizi ve raporlama araçlarına aşina olmayan yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi oldukça dik.

Mevcut raporlara yeni öğeler veya metrikler eklerken yükleme süresi daha uzun sürüyor

Tableau fiyatlandırması

Tableau Oluşturucu : Özel fiyatlandırma

Tableau Explorer : Özel fiyatlandırma

Tableau Viewer: Özel fiyatlandırma

Tableau müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2200+ yorum)

10. quintly

via quintly

quintly, içgörüler keşfetmek, erişimi artırmak ve marka etkileşimini geliştirmek için birden fazla platformdan sosyal zeka kullanmak isteyen markalar ve ajanslar için bir sosyal medya veri analiz platformudur.

Sosyal odaklı dijital pazarlama stratejisine sahip tüketici markaları ve sosyal medya pazarlama ajansları, quintly'nin sosyal verilerini kullanarak sayfa düzeyindeki verilere (takipçi verileri) ve gönderi düzeyindeki verilere (etkileşimler) erişerek içeriklerini zaman içinde ayrıntılı bir şekilde analiz ediyor.

quintly en iyi özellikler

Kapsamlı bir özelleştirilebilir gösterge paneli kitaplığı ile 500'den fazla sosyal medya metriğini kullanarak verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin ve quintly'nin müşteri raporlama aracıyla eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Gizli erişim kontrolleriyle takımınız veya müşterilerinizle paylaşmak üzere dakikalar içinde özel raporlar oluşturun ve otomatikleştirin

Kanal analizi, rekabetçi kıyaslama, içerik optimizasyonu, reklam analizi ve daha fazlasını gerçekleştirerek tüm sosyal medya pazarlama çabalarınızı ölçeklendirin

quintly sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı kafa karıştırıcı olabilir

quintly fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Tüm özellikler için sabit ücret + profil başına 15 € + kullanıcı başına 20

quintly müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (75+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

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Pazarlama Raporlama Yazılımınız, Eyleme Geçirilebilir İçgörüler İçin Birden Fazla Veri Noktasını Bir Araya Getirmelidir

Pazarlama raporlamasını elektronik tablolardan ve birbirinden bağımsız sistemlerden çevrimiçi pazarlama raporlama yazılımına taşıyarak otomatikleştirmeye karar verdiğiniz için tebrikler.

Dijital pazarlama raporlama araçları ararken, önemli metrikler için toplamanız gereken verileri ve pazarlama takımınızın bant genişliğini göz önünde bulundurun.

Birden fazla araçtan kapsamlı raporlara ihtiyacınız varsa pazarlama raporlama yazılımını seçin. Ancak, aracın ürettiği tüm verileri ve içgörüleri yorumlamak için uzman bir şirket içi takım üyesine ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Veri görselleştirmeye yeni başlıyorsanız, ClickUp gibi yeni başlayanlar için uygun pazarlama raporlama araçları doğru seçimdir. Önceden oluşturulmuş rapor şablonları, bulguları kolayca ekleyip paylaşmanıza ve bunları liderlik ekibinizle paylaşmanıza olanak tanır.

Kullanıcı dostu arayüzü, otomasyonu, özelleştirilebilir gösterge panelleri, sürükle ve bırak oluşturucu seçenekleri ve kapsamlı veri kaynağı bağlantıları ile ClickUp, pazarlama planlama yazılımı ve raporlama aracı olarak tercih edebileceğiniz bir seçenektir.

Ayrıca, pazarlama ve veri ekipleri, tüm projelerini ve görevlerini tek bir yerden izleyip yönetmelerine olanak tanıyan ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinden de yararlanabilir. Pazarlama verilerinizi derlemek ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun .