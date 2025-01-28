2025'te Verimliliğinizi Korumak için En İyi 20 Pazarlama AI Aracı

Filmler ve diziler bize bir şey öğrettiyse, o da artık yoğun işlerimizi bizim yerimize yapacak bir robot topluluğunun olması gerektiğidir.

Robotların evlerimizi temizlemesi, kahvaltımızı hazırlaması ve telefonlarımıza cevap vermesi gerekiyor. Hatta bazı robotların küstah olması ve İngiliz aksanıyla konuşması bile bekleniyor. Ama ne yazık ki, 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bugün tek bir küstah İngiliz robot bile görmedik. ??‍♀️

Bu gelecek çok uzak olabilir, ancak yapay zeka şimdiden hayatımızın bir parçası. Elbette, sabahları kahvaltı hazırlamayacaktır, ancak AI teknolojisi günlük pazarlama görevlerimizin bir kısmını otomatikleştirerek iş hayatımızı kolaylaştırabilir. Pazarlama takımları için doğru AI pazarlama aracı, işi daha verimli, daha yaratıcı ve daha eğlenceli hale getirebilir.

İşte tüm takımınızın seveceği en iyi 20 AI pazarlama aracı.

AI (Yapay Zeka) Pazarlama Aracı, pazarlama stratejileri ve çabalarında yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasını ifade eder. Bu araçlar, çeşitli pazarlama görevlerini otomatikleştirmek, optimize etmek ve geliştirmek için makine öğrenimi, pazarlama analitiği ve tahmine dayalı algoritmalar kullanır.

Bir AI pazarlama aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Farklı AI pazarlama araçları farklı fonksiyonlar yerine getirir, ancak kullandığınız her araç hayatınızı kolaylaştırmalı, zorlaştırmamalıdır.

Ne düşündüğünüzü biliyoruz: Tabii ki! Ancak bazen araç seçerken bu gereksinimi yerine getirmek, söylemek kadar kolay olmayabilir. İyi bir araç bulmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz. ?

Sezgisel kullanıcı deneyimi: Bu yazılım, BT ekibiniz için değil, pazarlama ekibiniz içindir, bu nedenle kullanıcı arayüzü öğrenmesi ve kullanması kolay olmalıdır. Pazarlama ekibiniz tasarım odaklı olduğundan, arayüzün biraz güzel olması herkesin deneyimini daha iyi hale getirecektir

Kolay otomasyonlar: Yapay zekanın amacı, iş yükünüzü hafifletmektir. Bu nedenle, bir Yapay zekanın amacı, iş yükünüzü hafifletmektir. Bu nedenle, bir AI aracı , tek bir düğmeye tıklayarak tekrarlayan işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan pazarlama otomasyonları sunmalıdır. Takım üyelerinizin bu otomasyonları kurmak için kodlama bilgisine sahip olması gerekmemelidir

Çok sayıda entegrasyon: Çoğu takım, işlerini tamamlamak için birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyar, ancak uygulamalar arasında geçiş yapmak takımınız için daha fazla iş ve sıkıntı yaratabilir. Seçtiğiniz yapay zeka aracının, halihazırda kullandığınız yazılımlarla entegre olabildiğinden emin olun

Çakışma yok: Daha az sayıda uygulama seçerek pazarlama teknolojisi yığınınızı düzene sokabilirsiniz. Ancak, özellikleri çakışan uygulamaları seçmediğinizden emin olun, aksi takdirde takımınızın bir kısmı bir uygulamaya, diğer kısmı başka bir uygulamaya bağımlı hale gelebilir ve bu da iş akışınızı daha verimli hale getirmek yerine daha karmaşık hale getirebilir

İşte en iyi 20 AI pazarlama aracı. Hiçbiri İngiliz aksanıyla konuşmuyor veya esprili cevaplar vermiyor, ancak bu uygulamalar hedef kitlenize ulaşmanıza, pazarlama iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza, pazarlama kampanyası yönetiminizi geliştirmenize, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmanıza ve sonuçlarınızı izlemenize yardımcı olacak.

Ve bu sadece başlangıç.

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ClickUp, tüm uygulamalarınızın yerini alacak bir uygulamadır. Görev yönetiminden hedef izlemeye, sohbetlerden belgelere kadar tüm işlerinizi tek bir yerde toplar. Ayrıca, dünyanın tek rol tabanlı AI asistanıyla birlikte gelir.

ClickUp'ın AI özelliklerini ton ve yaratıcılık açısından özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, pazarlama takımınızın taslak oluşturma ve biçimlendirme konusunda zaman kazanması için içerik yapıları da yerleşik olarak mevcuttur. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeleri'nde pazarlama görevlerinde işbirliği içinde çalışın

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: ClickUp'taki özelliklerin sayısı ilk kez kullananlar için çok fazla gelebilir, ancak sezgisel kullanıcı arayüzü öğrenmeyi ve tamamen özelleştirmeyi kolaylaştırır

Maliyet: ClickUp, Sonsuza Kadar Ücretsiz bir fiyat planı sunsa da, bu plana yapay zeka özelliklerine erişim dahil değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (6.700'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (3.600'den fazla değerlendirme)

2. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, bu listedeki diğer AI pazarlama araçlarından farklı olan, kod gerektirmeyen bir otomasyon programıdır. Eğer-o zaman makine öğrenimi mantığını kullanarak ihtiyacınız olan herhangi bir otomasyonu tasarlayabilirsiniz.

Örneğin, e-posta pazarlama stratejilerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Bunun için, potansiyel müşteriler e-posta listenize kaydolduğunda otomatik olarak bir hoş geldiniz e-postası gönderen bir "eğer-o zaman" kuralı oluşturabilirsiniz. Ya da Facebook Messenger üzerinden aldığınız tüm mesajları Slack'e göndererek müşteri etkileşimini artırabilirsiniz. Böylece mesajları daha çabuk görebilir ve hedef kitlenizle daha hızlı iletişim kurabilirsiniz.

Zapier ile tüm müşteri yolculuğunuzu otomatikleştirebilirsiniz, böylece bir müşteri huninizde ilerledikçe tam olarak ihtiyaç duyduğu iletişimi alır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Esnek otomasyonlar : Hayal edebileceğiniz herhangi bir "eğer-o zaman" durumuna göre kendi otomasyonlarınızı oluşturabileceğiniz için, Zapier iş akışınıza anında uyum sağlar

Entegrasyonlar: Bir uygulamadan diğerine görevleri göndermenize yardımcı olacak 5.000'den fazla Bir uygulamadan diğerine görevleri göndermenize yardımcı olacak 5.000'den fazla pazarlama yazılımı programı ile entegrasyonlar mevcuttur. Böylece, CRM'nizde bir şey olursa, bunu proje yönetimi platformunuza, yapay zeka e-posta pazarlama araçlarınıza vb. gönderebilirsiniz

Zapier sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı otomasyon : Zapier'in bazı fiyat planları, çok adımlı otomasyonlar kurmanıza izin verirken (bunu "eğer bu olursa, o zaman bu, sonra bu ve sonra şu" şeklinde düşünün), ücretsiz plan sadece tek adımlı otomasyonlara izin verir (iş akışı başına sadece bir "sonra")

Bazı entegrasyonlar diğerlerinden daha sorunsuzdur: Bazı kullanıcılar, Zap ile entegre ettiğiniz uygulamaların özelliklerini sınırlayabileceğini bildirmiştir. Bazı uygulamalardaki API daha sorunsuz çalışır ve size daha fazla seçenek sunar

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak tek adımlı otomasyonlara izin verir

Başlangıç: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 73,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Şirket: Satış ekibiyle iletişime geçin

Zapier puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,5/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (2.000'den fazla değerlendirme)

Zapier alternatiflerini inceleyin!

3. Jasper. ai

jasper aracılığıyla

Jasper, tüm içerik pazarlama çabalarınızı kolaylaştıran bir AI içerik oluşturma aracıdır. İçerik şablonları ile takımınızın ilk taslaklar üzerinde harcadığı zamanı %80 oranında azaltabilir ve hatta yayınlarınıza eşlik edecek sanat eserleri bile oluşturabilir.

Sosyal medya gönderilerinizi, açılış sayfalarınızı, e-posta pazarlama kampanyalarınızı veya genel blog içerik pazarlama stratejinizi güçlendirerek arama motoru sıralamanızı iyileştirmek için dijital pazarlama aracı olarak kullanımı kolaydır. Jasper, en verimli şirketler için hızla vazgeçilmez bir AI pazarlama aracı haline geliyor.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Chatbot : Jasper chatbot, soruları yanıtlayabilir, görevlerde yardımcı olabilir ve araştırma yapabilir

AI yazma şablonları: 50'den fazla şablonla Jasper, 50'den fazla şablonla Jasper, SEO için optimize edilmiş blogların ilk taslaklarını, Amazon ürün açıklamalarını, Facebook reklam başlıklarını, kısa sosyal medya gönderilerini ve daha fazlasını yazabilir

Sanat oluşturma: Reklamlar, blog gönderileri ve açılış sayfaları için yüksek kaliteli illüstrasyonlar ve görseller tasarlayın. Yapmanız gereken tek şey, istediğiniz görselin açıklamasını girmek; Jasper'ın yapay zekası onu oluşturacaktır

Marka sesi: Jasper, makine öğrenimini kullanarak sesinizi belirler ve tüm pazarlama materyallerinizin markanızla uyumlu olmasını sağlar. Stil kılavuzunuzu, ürün kataloğunuzu ve şirket tarihçenizi öğretebilirsiniz

Jasper sınırlamaları

Gerçek hatalar: Çoğu AI yazma aracı gibi, Jasper'ın markanız için yazdığı her şey ilk taslak olarak değerlendirilmelidir. Metni gözden geçirecek, gerçek hataları giderecek ve uygulamanın gözden kaçırdığı anahtar noktaları ekleyecek bir kişiye ihtiyacınız olacaktır

Maliyet: Jasper ücretsiz bir plan sunmamaktadır ve bazı kullanıcılar fiyatın rakip ürünlere göre çok daha yüksek olduğundan şikayet etmektedir

Jasper fiyatlandırması

Pro: 5 koltuk için aylık 69 $

Takımlar: 1 koltuk için aylık 49 $

İş: 10 veya daha fazla kişiden oluşan pazarlama grupları için özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,8/5 (1.000'den fazla değerlendirme)

Jasper AI alternatiflerini inceleyin!

4. Grammarly

via Grammarly

Uzun süredir en iyi metin düzenleme uygulaması olarak kabul edilen Grammarly, yapay zeka destekli yazma özelliği de sunuyor. Böylece, taslak üzerinde çalışırken takıldığınızda Grammarly'yi yapay zeka asistanınız olarak kullanabilir ve makine öğrenimi özellikleriyle bir sonraki fikrinizi veya paragrafınızı bulmanıza yardımcı olabilir.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazma geliştirmeleri: Grammarly, AI destekli düzenleyicisiyle gramer ve yazım hatalarını düzeltme ve uzun cümleleri işaretleme konusunda son derece başarılıdır

AI yazma : Ayrıca, içeriğin ilk taslaklarını oluşturmanıza veya ne yazacağınızı düşündüğünüzde içeriği yazmaya devam etmenize yardımcı olabilir. Siz bir komut verin, Grammarly size ilk taslağı sunsun

Ton seçimi: Yazılarınızın resmi veya gündelik bir tonda olmasını seçebilir ve istediğiniz tonu daha ayrıntılı olarak tanımlamak için sıfatlar seçebilirsiniz

Tarayıcı uzantısı: Tarayıcı uzantısı, Grammarly'nin özelliklerini Tarayıcı uzantısı, Grammarly'nin özelliklerini Google Dokümanlar , e-postalar ve LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanmanızı sağlar

Grammarly sınırlamaları

Mobil cihazlarda masaüstü bilgisayarlar kadar iyi çalışmaz: Bazı kullanıcılar, Grammarly'nin özelliklerinin dijital pazarlama mobil uygulamalarıyla masaüstü tarayıcılar kadar iyi entegre olmadığını bildirmiştir

Aşırı resmi olabilir: Ton seçim özelliklerine rağmen, birçok kullanıcı Grammarly'nin AI aracının içeriğinizdeki düzeltmelerin çok resmi olduğunu bildiriyor

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Grammarly puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,7/5 (3.000'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (6.000'den fazla değerlendirme)

Grammarly alternatiflerini inceleyin!

5. Manychat

via Manychat

Blog gönderileri ve e-postalar oluşturmanıza yardımcı olabilecek birkaç AI pazarlama aracını inceledik, ancak bu AI aracı müşterilerinizle gerçek bir konuşma yapabilir. Manychat, Instagram DM, Facebook Messenger, SMS metin mesajları ve WhatsApp'ta müşterilerinize yanıt vermek için doğal dil işlemeyi kullanarak etkileşimli bir müşteri deneyimi sunar.

Manychat'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli chatbot: Manychat tek bir şey yapmak için geliştirildi ve bunu çok iyi yapıyor. Bu chatbot, sosyal medya platformlarında veya metin mesajıyla size mesaj gönderen müşterilere yanıt verir

Manychat sınırlamaları

Sınırlı analitik: Manychat, ücretli fiyat planıyla analitik sunsa da, birçok kullanıcı analitiğin çok yararlı olmadığını ve müşteri verilerine iyi bir genel bakış sağlamadığını bildiriyor

Ara sıra yaşanan sorunlar: Bazı kullanıcılar, Facebook Messenger ile API'nin bazen gecikmeli çalıştığını veya doğru şekilde yüklenmediğini ve yeniden yüklenmesi gerektiğini bildirmiştir

Manychat fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsizdir, ancak SMS mesajlaşma dahil değildir

Pro: Aylık 15 $

Premium: Satış ekibiyle iletişime geçin

Manychat puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,6/5 (100'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (50+ değerlendirme)

6. Evolv. ai

Evolv AI, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak iyileştirir. E-ticaret sitenizden sosyal medya platformlarına kadar çeşitli platformlarda müşterilerin canlı davranışlarına sürekli olarak uyum sağlar.

AI yazılımı, demografik bilgilerinizdeki her bir müşteriyi, pazarlama huninizde daha ileriye ve satın almaya daha yakın hale getirecek deneyime yönlendirmek için gerçek zamanlı denemeler yapar.

Evolv'un en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş müşteri yolculukları: Evolv, müşteri yolculuğunuzu her kullanıcı için gerçek zamanlı olarak uyarlayabilir, aynı zamanda kullanıcılardan ve müşteri verilerinizden sürekli olarak öğrenerek zaman içinde en etkili yolculukları oluşturabilir

Manuel ve otomatik hedefleme: Evolv aracılığıyla kendi kitle segmentasyonunuzu yapabilir ve CX deneyleri gerçekleştirebilirsiniz, ancak AI aracı kullanıcıları otomatik olarak segmentlere ayırır ve varlığından haberdar olmadığınız yeni segmentleri belirleyip geliştirebilir

Analitik: Evolv, yürüttüğü CX deneyleri hakkında net içgörüler sunarak müşteri deneyiminizin hangi unsurlarının en başarılı olduğunu anlamanıza ve ileriye dönük daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Site güncellemeleri için beyin fırtınası yapmak üzere kullanabileceğiniz Evolv, yürüttüğü CX deneyleri hakkında net içgörüler sunarak müşteri deneyiminizin hangi unsurlarının en başarılı olduğunu anlamanıza ve ileriye dönük daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Site güncellemeleri için beyin fırtınası yapmak üzere kullanabileceğiniz web tasarım aracı haline gelebilir

Evolv sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: Evolv, karmaşık bir yapay zeka teknolojisidir, bu nedenle tüm pazarlama kanallarınıza nasıl entegre edeceğinizi ve başarıyla kullanmaya başlayacağınızı anlamak zaman alabilir

Evolv fiyatlandırması

Özel: Teklif almadan önce bir demo randevusu ayarlamanız ve Evolv takımının bir üyesiyle görüşmeniz gerekir

Evolv puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 3,5/5 (1 değerlendirme)

Capterra yorumları: Henüz yorum yok

Bonus: AI sosyal medya araçları

7. Yazar

via Writer

Metinler için bir başka üretken AI pazarlama aracı da Writer'dır. Bu AI aracı, insan kaynakları e-postalarından operasyonel el kitaplarına kadar kuruluşunuzdaki tüm takımlar için içerik oluşturabilir.

Writer'ın en iyi özellikleri

CoWrite: Programın CoWrite özellikleri, AI destekli araca sesinizi öğretebilmenizi sağlar, böylece tüm içeriklerinizde tutarlı bir marka tonu elde edersiniz

Özetler: Özetler özelliği ile içeriği birden fazla pazarlama kanalı için yeniden kullanın. Özetler özelliği ile içeriği birden fazla pazarlama kanalı için yeniden kullanın. Bir podcast veya etkinliği tek bir düğmeyle blog yazısına ve e-postaya dönüştürebilirsiniz

Stil kılavuzu: Writer'da marka stil kılavuzunuzu oluşturduğunuzda, takımınızdaki herhangi biri programı yazmak için kullandığında stil kurallarınız uygulanır

Yazar sınırlamaları

Maliyet: Ücretsiz plan yoktur ve en temel plan birçok rakipten daha pahalıdır

Kurulum süresi: Birçok kullanıcı, yazılıma sesinizi ve stil kılavuzunuzu öğretmenin çok zaman alabileceğinden şikayet ediyor

Yazar fiyatlandırması

Takım: Beş kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,6/5 (10+ değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (5+ değerlendirme)

8. SurferSEO

via SurferSEO

İçerik stratejinizi ve içerik oluşturma sürecinizi tek bir uygulamadan yönetmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan hepsi bir arada SEO aracı budur. Surfer, anahtar kelime araştırması için eyleme geçirilebilir içgörülerle arama motoru optimizasyonu özellikleri sunar, böylece yazma çabalarınızı optimize edebilir ve yeni veya mevcut içeriğinizi daha yüksek sıralamalar için ayarlayabilirsiniz.

SurferSEO'nun en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırması: Anahtar kelime araştırması yapın ve içerik kümelerinizi yönlendirmek için ilgili anahtar kelimeler için öneriler alın

İçerik düzenleyici: Ayrıntılı bir makale taslağı görün ve yazarken önerilen anahtar kelimeleri alın — ister dijital pazarlama metinleri için olsun, ister

SEO denetimleri: Mevcut blog gönderileri ve web sayfaları için yapabileceğiniz SEO optimizasyonları hakkında öneriler alın

SurferSEO sınırlamaları

İlgisiz Anahtar Kelimeler: Kullanıcılar, içerik kümeleri için önerilen anahtar kelimelerin bazılarının orijinal konuyla istedikleri kadar yakından ilgili olmadığını şikayet ediyor

Maliyet: Birçok kullanıcı maliyeti çok yüksek buluyor, bu da Birçok kullanıcı maliyeti çok yüksek buluyor, bu da küçük işletmeler için bu pazarlama aracını zor ulaşılır hale getiriyor

Tam bir AI aracı değildir: Yalnızca : Yalnızca yazılı içerik oluşturmak veya düzenlemek için bir içerik AI pazarlama aracı arıyorsanız muhtemelen pek yararlı olmayacaktır, ancak daha güçlü SEO araçlarından biridir

SurferSEO fiyatlandırması

Temel: Ayda 89 $, 30 makaleye kadar

Ölçek: 100 makaleye kadar aylık 129 ABD doları

Scale AI: 100 makale ve 10 AI makalesi için aylık 219 $

Enterprise: Aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla. Planlar için satış ekibiyle iletişime geçin

SurferSEO puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,8/5 (400'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,9/5 (300'den fazla değerlendirme)

9. Smartly. io

İşbirliğinin otomatikleştirilemeyeceğini düşünebilirsiniz, ancak Smartly. io bunun mümkün olduğunu kanıtlamak için burada. Bu pazarlama aracı, bir sonraki dijital pazarlama stratejiniz için içerik oluşturma ve yaratıcı metinler yazma konusunda mükemmeldir.

Smartly.io'nun en iyi özellikleri

Otomatik planlama: Smartly. io'nun AI pazarlama aracı, pazarlama stratejinizi sizin için planlayabilir ve ardından otomasyonları kullanarak stratejiyi uygulamak için izlemeniz gereken iş akışını kolaylaştırabilir

Çok kanallı ölçeklendirme: Sosyal medya yönetiminizi iyileştirin. Tüm kampanyanızı bir arada inceleyerek sosyal medya takımlarınızı uyumlu hale getirin ve AI özellikleriyle stratejinizin farklı pazarlama kanallarında nasıl görüneceğine karar verin

Daha kolay işbirliği: Tüm yaratıcı varlıklarınızı tek bir yerden inceleyin, yorumlayın, düzenleyin ve onaylayın

Smartly.io sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: Birçok kullanıcı, Smartly.io'yu etkili bir şekilde kullanmak için takımın özel eğitim alması gerektiğini söylüyor

Sınırlı entegrasyonlar: Birkaç kullanıcı, Smartly.io'nun Facebook ile iyi entegre olmasına rağmen diğer sosyal medya platformlarında o kadar kullanışlı olmadığını belirtiyor

Smartly.io fiyatlandırma

Özel: Fiyat almak için bir demo planlamanız ve bir takım üyesiyle görüşmeniz gerekir

Smartly. io puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,4/5 (400'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 4,4/5 (10+ değerlendirme)

10. Yedinci His

via Seventh Sense

Bu e-posta pazarlama programı, HubSpot ve Marketo ile entegre olarak e-postalarınızı daha etkili hale getirir, açılma oranınızı artırır ve dönüşümlerinizi yükseltir. AI kullanarak, her bir müşterinin müşteri yolculuğundaki konumuna göre iletişime geçmek için en uygun zamanı ve sıklığı belirler.

Seventh Sense'in en iyi özellikleri

E-posta teslimi optimizasyonu : Seventh Sense, katı programlar veya saat dilimine dayalı planlama kullanmak yerine, AI'yı kullanarak her kullanıcıya e-posta göndermenin ideal zamanını belirler ve böylece açılma oranlarının artmasına yardımcı olur

A/B testi: Yerleşik A/B testi özellikleri, konu satırlarını test etmenize ve optimize edilmiş teslimat programlarıyla e-postalarınızın çoğunu göndermeden önce en etkili olanı seçmenize olanak tanır

Teslim edilebilirlik denetimi: Seventh Sense'in yalnızca geri dönüş oranınızı değil, aynı zamanda aktif gelen kutularına ulaşan e-posta sayısını da denetleyerek teslim edilebilirlik hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinin

Seventh Sense sınırlamaları

Yalnızca HubSpot ve Marketo ile kullanılabilir: Birçok pazarlama takımı, tercih ettikleri e-posta pazarlama yazılımıyla çalışmadığı için Seventh Sense'i kullanmamaktadır

Karmaşık kullanıcı arayüzü: Bazı kullanıcılar Seventh Sense'in kullanıcı arayüzünün çok sezgisel olmadığını ve kullanmak istedikleri özellikleri bulmak için uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtiyor

Seventh Sense fiyatlandırması

HubSpot kullanıcıları için iş: 5.000 pazarlama bağlantısına kadar aylık 80 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot kullanıcıları için Enterprise: 150.000 veya daha fazla pazarlama bağlantısı için özel fiyatlandırma

Marketo kullanıcıları için iş: 50.000 potansiyel müşteri için aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise for Marketo kullanıcıları için: 300.000 veya daha fazla potansiyel müşteri için özel fiyatlandırma

Seventh Sense puanları ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,8/5 (15+ değerlendirme)

Capterra değerlendirmeleri: 5/5 (3 değerlendirme)

11. Copy. ai

Copy. ai, başlangıçta AI içerik oluşturma alanında öncülerden biri olarak kendine bir niş yarattı ve teknolojik gelişmelerle birlikte gelişmeye devam ediyor. Bu AI destekli yazma aracı, pazarlamacılar, blog yazarları ve içerik oluşturucular için paha biçilmez bir kaynaktır ve AI sayesinde blogları, Facebook ve Google reklamları, ürün açıklamaları ve açılış sayfaları için üstün kaliteli içeriği hızla üretmelerini sağlar.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri:

Kullanıcı dostu arayüz

Kredi tabanlı sistem olmadan sınırsız kelime

Ücretli abonelikle 25'ten fazla dile erişim

Copy.ai sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çıktılarda bazen yaratıcılık eksikliği olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar, projeleri ve dosyaları daha iyi bir şekilde belgelemek için daha iyi bir yol olmasını ister

Copy.ai fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Pro: 5 kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Takım: 20 kullanıcı için aylık 249 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Bonus Araçlar: Copy AI Alternatifleri & Writesonic Alternatifleri

12. 10Web

10Web AI Website Builder, AI pazarlamacılığı alanında devrim niteliğinde bir araç olarak öne çıkıyor ve web sitesi oluşturmada kolaylık ve verimlilik için yeni bir standart belirliyor. Gelişmiş AI teknolojisini kullanarak tasarım sürecini otomatikleştirir ve işletmelerin ve pazarlamacıların minimum çabayla profesyonel görünümlü web siteleri oluşturmasını sağlar. Geleneksel web sitesi oluşturucuların aksine, 10Web AI akıllı tasarım önerileri, özelleştirilebilir şablonlar ve anında web sitesi oluşturma özellikleri sunarak geliştirme sürecini basitleştirir.

Bu, kullanıcıların çevrimiçi varlıklarının sorunsuz bir şekilde kurulabileceğini ve başlatılabileceğini bilerek pazarlama stratejilerine ve içeriklerine daha fazla odaklanmalarını sağlar. AI'nın gücüyle web sitesi geliştirme sürecini hızlandırmak isteyenler için 10Web AI Website Builder cazip bir çözüm sunar.

10Web'in en iyi özellikleri:

AI ile web sitesi oluşturmayı otomatikleştirerek, kullanıcıların tam işlevsel web sitelerini hızlı bir şekilde başlatmasını sağlar

Yapay zeka ile desteklenen çok çeşitli tasarım şablonları ve özelleştirme seçenekleri sunarak, kapsamlı web geliştirme bilgisi olmadan çevrimiçi varlık oluşturmak isteyen pazarlamacılar için mükemmel bir araçtır.

10Web sınırlamaları:

Web sitesi oluşturmayı kolaylaştırsa da, özel ve karmaşık özelleştirme ihtiyaçları olan kullanıcılar ek manuel ayarlamalar yapabilir.

10Web fiyatlandırması:

İşletme YıllıkAI Başlangıç: 10 $/ayAI Premium: 15 $/ayAI Ultimate: 23 $/ay

E-ticaret YıllıkAI E-ticaret Başlangıç: 11 $/ayAI E-ticaret Premium: 23 $/ayÖzel barındırma: 175 $/ay

Ajans YıllıkAjans Başlangıç: 24 $/ay AI Premium: 60 $/ay Ajans Ultimate: Özel fiyatlandırma

10Web derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

13. Lexica. Art

Pazarlama kampanyalarınız, e-posta bültenleriniz veya bloglarınız için çarpıcı görseller oluşturmanın ve eklemenin basit bir yolunu arıyorsanız, Lexica. Art sizin için ideal AI pazarlama aracıdır.

Belirli anahtar kelimeleri kullanarak görseller arayabilir veya görselin nasıl görünmesi gerektiğini açıklayan komutları kullanarak tamamen yeni bir görsel oluşturabilirsiniz. Bu yapay zeka destekli görsel oluşturma aracı, sosyal medya görselleri, blog kapak görselleri ve hatta ürün fikirleri oluşturmak için idealdir.

Lexica. En iyi özellikler

Aperture : Konuları sanki kamerayla çekilmiş gibi gerçekçi görüntüler üretir

Arama çubuğu : İhtiyacınız olan görselle ilgili anahtar kelimeleri girin ve metin girişinize göre geniş bir resim seçimini anında görün

Görüntü özelleştirme: Oluşturulan her görüntünün komut istemini, boyutunu ve diğer ayrıntıları görüntüler. Komut istemini kopyalayıp değiştirerek kendi yorumunuzu veya hayal gücünüzü katarak benzer görüntüler oluşturabilirsiniz. 3

Lexica. Sanat sınırlamaları

Görüntü oluşturma sınırları: Görüntüleri ücretsiz olarak arayabilirsiniz, ancak bir görüntü "oluşturmak" için Lexica AI'nın ücretli planına abone olmanız gerekir

Tekrarlılık: Geliştirme aşamasında olduğundan, eğitim verilerinin çeşitliliğine bağlıdır. Komutlarınızı iyileştirip ince ayarlamadığınız sürece, aracın bir süre sonra tekrarlayan görüntüler üretme olasılığı yüksektir

Lexica. Sanat eserlerinin fiyatlandırılması

Başlangıç : Aylık 10 ABD doları

Pro: Aylık 30 $

Maksimum: Aylık 60 $

Lexica. Sanat eserleri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 yorumları : Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yorum sayısı yetersiz

14. Notion AI

notion aracılığıyla

Proje yönetimi için zaten Notion kullanıyorsanız, Notion'un yerleşik AI asistanı, işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olan bir eklentidir.

Entegre AI yazma aracı, çalışma alanınızla ilgili soruları yanıtlayabilir, beyin fırtınası ortağınız olabilir, içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir ve verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilir.

Notion AI'nın pazarlama alanındaki kullanım örnekleri şunlardır:

Teknik terimleri herkese açıklayın

İçeriği diğer dillere çevirin

Pazarlama materyallerinizin sesini ve tonunu düzenleyin

Toplantı notlarından, eylem öğelerinin özetlerinden ve satış görüşmeleri ile araştırma oturumlarından çıkarılan sonuçlardan sonraki adımları oluşturun

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Soru-Cevap: Notion Çalışma Alanı'ndaki projeleriniz, wiki'leriniz, belgeleriniz ve görevlerinizle ilgili sorularınızı sorun, Notion'un yapay zeka pazarlama aracı saniyeler içinde özetler oluşturur

Verileri otomatik doldurun: Projelerinizden ve görevlerinizden anahtar metrikleri, içgörüleri, sonuçları ve diğer önemli ayrıntıları çıkarın ve bunları anlamlı ve net eylem öğelerine dönüştürün

AI şablonları: Satış tanıtım sunumları, sosyal medya takvimleri, video senaryoları ve daha fazlası için önceden tanımlanmış çerçevelere erişin. Notion AI, bu şablonlardaki içeriği önceden doldurmanıza yardımcı olur

Notion AI sınırlamaları

Yanlışlık: Kullanıcılar, AI asistanının yazma görevleri sırasında belirli paragrafları istemeden sildiğini veya çoğalttığını bildiriyor. Bu durum bazen yazarların içeriği yeniden oluşturmak veya düzenlemek için ek zaman harcamasına neden oluyor

Zor öğrenme eğrisi: Notion AI'nın birçok kullanım alanı vardır, ancak Notion'un ileri düzey bir kullanıcısı değilseniz, onu en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zaman alıcı olabilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık koltuk başına 8 ABD doları

Artı: Aylık koltuk başına 22 $

İş : Aylık koltuk başına 28 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, üye başına aylık 8 $ karşılığında bir çalışma alanına eklenebilir

Notion AI puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yorum sayısı yetersiz

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

15. Userbot. ai

Sohbet robotları satış, destek, operasyon ve pazarlama ekipleri için sayısız fayda sağlar. Sık sorulan sorulara yanıtları otomatikleştirir, metinleri düzenleyerek markanın sesini ve tonunu kişiselleştirir ve korur, sohbet, sesli aramalar ve dijital destek temsilcileri aracılığıyla 7/24 soruları yanıtlar.

Userbot'un üretken AI platformu, tüm kanallarda müşterilerinizle doğrudan iletişimi gerçek zamanlı olarak yönetmek için konuşma tabanlı AI çözümleri sunar.

Userbot'un öne çıkan bir özelliği, her müşteri etkileşimini daha insani hale getiren fotogerçekçi bir avatar olan Digital Humans'tır. Dijital kanallarınızla entegre olarak, çok kanallı bir müşteri deneyimi sunmanızı sağlar.

Userbot. ai en iyi özellikler

Özel konuşma akışları : Basit sürükle ve bırak oluşturucu ile müşteri yanıtlarına göre farklı konuşma yolları oluşturun

Konuşma yönetimi: Tüm müşteri konuşmalarınızı tek bir platformda yönetin, hiçbir şey gözden kaçmasın

Bot+AI: Özel botunuzu hızlı bir şekilde oluşturmak için kod gerektirmeyen AI oluşturucu

Userbot. ai sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Basit soru-cevapların ötesinde sohbet deneyimlerini özelleştiremediğiniz için kullanıcılar ayrıntılı konuşma akışları oluşturmakta zorlanır

Doğruluk eksikliği: Öğrenme yeteneklerinin sınırlı olduğu bildirilmiştir, bu nedenle müşteri sorgularına her zaman doğru yanıt vermeyebilir

Userbot. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Userbot. ai puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yorum sayısı yetersiz

Capterra yorumları: Yeterli yorum yok

16. Hemingway Uygulaması

via Hemingway

Pazarlamacıysanız, belgelerinizi düzenlemek, dili netleştirmek ve gramer hatalarını ayıklamak için Hemmingway uygulamasını kullanmış olmalısınız.

Hemingway Editor Plus, AI kullanarak metninizdeki cümleleri analiz eder ve uzun cümleleri, zayıf ifadeleri ve pasif cümleleri yeniden yazmak için anında öneriler sunar. Basit yazım denetimlerinin ötesine geçerek, tonunuzu ve kelime seçimlerinizi eşleştirir, böylece yeniden yazılan cümleler robotik değil, sizin gibi ses çıkarır.

Hemingway Uygulamasının en iyi özellikleri

Renk kodlu vurgular: Cümleler, iyileştirilebilecek noktaları belirtmek için farklı renklerle vurgulanmıştır

Hemingway Editor Plus : İçeriği sizin üslubunuz ve stilinizle yeniden yazan, yapay zeka entegrasyonuna sahip gelişmiş uygulama

Hedef okuma seviyesini ayarlayın: Uygulamanın derecelendirmesini amacınıza göre yazınıza göre ayarlayın; örneğin, akademik veya teknik yazılar için daha yüksek derecelendirme, genç okuyucular için daha düşük derecelendirme

Hemingway Uygulamasının sınırları

Entegrasyon eksikliği: Ücretsiz Hemingway sürümü, e-posta veya Google Dokümanlar gibi diğer araçlarla entegre değildir. Düzenlenen içeriği Hemingway Düzenleyiciden kopyalayıp yazma uygulamasına yapıştırmanız gerekir, bu da zaman alıcı bir işlemdir

Hemingway Uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel 5K: Aylık 10 ABD doları

Bireysel 10K: Aylık 15 ABD doları

Team 10K: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Hemingway Uygulama değerlendirmeleri ve yorumları

G2 değerlendirmeleri: 4,4/5 (40'tan fazla değerlendirme)

Capterra yorumları: Yorumlar yetersiz

17. Albert. ai

Albert, pazarlamacılara ve ajanslara kampanya performansını optimize eden reklamlar oluşturmalarına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. Anahtar kelime araştırması, platform kitlesi, cihaz seçimi ve arama, sosyal medya, görüntülü reklamcılık ve çapraz kanallarda teklif vermeyi içerir.

Performansı etkileyen her bir potansiyel parametreyi ayrıştırmak, tek tek test etmek ve optimize etmek istiyorsanız, Albert. ai size bu konuda yardımcı olur. Bu aracı kullanarak belirli içgörüler elde edin ve reklamlarınızı daha verimli hale getirin.

Ayrıca, bir reklam öğesini yenilediğinizde veya değiştirdiğinizde, tahminlere dayanmak yerine Albert'ın pazarlama için AI aracını kullanarak veriye dayalı kararlar alın ve müşterilerinizin KPI'larını ve beklentilerini aşın.

Albert. ai en iyi özellikler

Çapraz kanal yürütme: Albert. ai'yi piyasadaki %90'lık teklif verme platformlarında (ör. Display ve Video 360 ve Bing Ads) herhangi bir ücretli kampanyada kullanın. Bu, reklamlarınız için en iyi sonucu veren kanalı belirlemenizi sağlar

A/B testi: Anahtar kelimeler, bütçeler, faizler, bölgeler ve diğer parametrelerin farklı varyasyonlarını test ederek kampanyalarınızı sürekli iyileştirin

Gelişmiş raporlama: Yaratıcı içeriklerinizi ve mesajlarınızı nasıl özelleştirebileceğinizi anlamak için ayrıntılı ve eyleme geçirilebilir müşteri bilgileri edinin

Albert. ai sınırlamaları

Bazı kararlar için sınırlı açıklamalar: Albert. ai, kampanya performansı hakkında ayrıntılı açıklamalar sunmamaktadır. Örneğin, belirli bir reklam seti diğerlerinden daha iyi performans gösteriyorsa, bunun nedeni hakkında bilgi verememektedir

Albert. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Albert. ai puanları ve yorumları

G2 yorumları: Yeterli yorum yok

Capterra yorumları: Yorum sayısı yetersiz

18. Browse. ai

Browse. ai, robotunu herhangi bir web sitesinden veri çıkarmak için "en kolay" yol olarak tanımlıyor.

Bir robotu, bilgilerinizi kullanarak bir web sitesine giriş yapması için eğitebilirsiniz. Bot, web sitesini tarar ve toplanan tüm verileri bir elektronik tabloya aktarır. Bu sayede, ürün verileri, fiyatlandırma ayrıntıları, iş listeleri ve seçtiğiniz herhangi bir web sitesinden daha fazla bilgi dahil olmak üzere veri toplama işlemini otomatikleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bilgileri seçin, etiketleyin ve indirme düğmesine basın. İhtiyacınız olan bilgilere birkaç dakika içinde ulaşacaksınız.

Browse'un AI pazarlama aracı, popüler kullanım örnekleri için önceden oluşturulmuş robotlara sahiptir ve Zapier, Airtable, Google E-Tablolar vb. dahil olmak üzere pazarlama teknolojisi yığınınızdaki 7.000'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.

Ai'nin en iyi özelliklerine göz atın

Veri çıkarma: Tek bir kod satırı yazmadan herhangi bir web sitesinden istediğiniz bilgileri alın. Verileri bir elektronik tabloya aktarın ve hatta takımınızla paylaşın

Web sitelerini izleyin : Browse. ai robotunu kurarak bir web sitesindeki belirli bilgileri sürekli olarak izleyin ve bir değişiklik olduğunda bildirim alın. Örneğin, bir satıcıysanız, Browse. ai'yi kullanarak perakendecilerinizin envanter verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve ürünlerinizi proaktif olarak yeniden stoklayabilirsiniz

Herhangi bir web sitesini API'ye dönüştürün: Sürekli veri çıkarma için mevcut bir API'si olmasa bile, herhangi bir web sitesi için özel API oluşturun

Göz atın. ai sınırlamaları

İlk kurulum karmaşıktır: Browse. ai birçok kullanışlı özelliğe sahiptir, ancak araç biraz karmaşıktır, bu da kurulumu ve tüm potansiyelini kullanmayı öğrenmenin biraz zaman alabileceği anlamına gelir

Browse. ai fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Başlangıç: Aylık 48,75 $

Profesyonel: Aylık 123,75 dolar

Takım: Aylık 311 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Ai puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2 yorumları: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50 yorum)

19. Algolia

algolia aracılığıyla

Algolia ile web sitenize yapay zeka destekli arama özelliği ekleyebilirsiniz. Bu sayede, müşterilerinizin istediklerini saniyeler içinde bulmalarını sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırabilirsiniz.

Uygulama, büyük veri kümelerini analiz ederek gerçek zamanlı sonuçlar verebilir ve bu sayede pazarlamacılar için müşterilerin web siteleriyle etkileşim ve katılımını iyileştirmek için değerli bir araç haline gelir.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Sorgu kategorizasyonu: Algolia'nın yapay zeka algoritmaları, sorgunun bağlamını yorumlayabilir ve en yakın kategoriden sonuçları görüntüleyerek sonuçların alaka düzeyini artırabilir. Örneğin, "burgundy" anahtar kelimesi bir renk, içecek veya ruj anlamına gelebilir

Dinamik yeniden sıralama: Algolia, AI kullanarak belirli bir kategoride trend olanları belirler ve müşteriye gösterilecek en son bilgilere öncelik verir

AI eş anlamlıları: Algolia'nın AI'sı, farklı kullanıcı girdilerini analiz ederken belirli bir anahtar kelimenin eş anlamlılarını algılayabilir ve daha sonra kullanılmak üzere saklayabilir. Bu, uygulamanın kelime dağarcığını genişleterek AI'nın daha fazla sorguyu tanımlayabilmesini sağlar

Algolia sınırlamaları

Kurulum zorluğu: Kullanıcılar Algolia'yı doğru şekilde uygulamak için yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu, arama motorunuzda hatalara yol açabilir ve müşterilere yanlış bilgiler görüntülenmesine neden olabilir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma: 0 $

Grow : Ayda 10.000 arama isteği için 0 $, her 1000 ek istek için 0,50 $

Premium : Özel fiyatlandırma

Elevate: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2 puanları: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra değerlendirmeleri: 4,7/5 (60'tan fazla değerlendirme)

20. Reply. io

Reply.io'nun yapay zeka destekli satış etkileşim platformuyla birden fazla kanalda erişiminizi basitleştirin ve daha hızlı yeni müşteriler kazanın. Bu aracı kullanarak WhatsApp, LinkedIn ve e-posta gibi kanallarda kullanıcıların ilgisini çekmek için ayrıntılı diziler oluşturabilirsiniz.

Reply. io, LinkedIn'de birine bağlantı isteği göndermek veya e-postadaki "ofis dışında" veya "ilgilenmiyorum" yanıtlarını filtrelemek gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanmanızı sağlar.

Reply.io'nun en iyi özellikleri

Çok kanallı dizi: Potansiyel müşterilere tercih ettikleri kanalda etkili bir şekilde ulaşmak için otomatik bir e-posta, LinkedIn mesajı, WhatsApp mesajı ve SMS bildirimi dizisi oluşturun

AI sohbet: Reply. io'nun sohbet özelliğini bilgi tabanınızla entegre edin, böylece potansiyel müşteriler aradıkları bilgileri hızlı bir şekilde elde edebilir. Ayrıca, kullanıcıları ücretsiz deneme veya demo sürümüne kaydolmak gibi belirli eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirerek satış hunisinde ilerlemelerini sağlamak için harika bir özelliktir

İletişim yönetimi: Müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi farklı kriterlere göre segmentlere ayırarak kime ulaşmanız gerektiğini tam olarak bilin

Reply.io sınırlamaları

Eğitim eksikliği: Kullanıcılar, Reply.io'nun kapsamlı özelliklerini nasıl kullanacaklarını anlamakta zorlanabilir ve onlara yardımcı olacak ayrıntılı kullanıcı kılavuzları veya eğitimler bulunmamaktadır

Önemli bilgileri içe aktarma özelliği sınırlıdır: Şu anda Reply. io, şirket bilgileri gibi verileri içe aktaramamaktadır. Pipedrive gibi satış araçlarıyla entegrasyonların sınırlı olması nedeniyle, kullanıcılar belirli ayrıntıları yakalamak için özel alanlar oluşturmak zorunda kalacaktır

Reply.io fiyatlandırma

E-posta Hacmi: Aylık 59 ABD doları

Çok kanallı : Kullanıcı başına aylık 99 $

Ajans: Aylık 166 dolar

Reply.io puanları ve yorumları

G2 yorumları: 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra değerlendirmeleri: 4,6/5 (90+ değerlendirme)

AI araçları, müşteri davranışlarını analiz ederek, pazar boşluklarını belirleyerek ve iletişimi kişiselleştirerek pazarlamayı geliştirebilir.

Bu araçlar, müşterileri etkili bir şekilde segmentlere ayırabilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve verimliliği artırabilir. AI, büyük hacimli tüketici verilerinden gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak pazar trendlerine hızlı yanıt verilmesini sağlar. AI, çeşitli pazarlama faaliyetlerine yardımcı olarak kampanya performansını iyileştirebilir.

AI, işletmelerin pazarlama stratejilerini optimize etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

İçeriğinizi, e-postalarınızı veya sosyal medya pazarlamanızı iyileştirmeye çalışıyor olun, doğru AI destekli pazarlama araçları kampanyalarınızı daha başarılı hale getirecektir. Bunları kullanarak hatasız metinler oluşturabilir, en iyi konu başlıklarını seçebilir veya dönüşüm oranlarınızı gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Çok yakında, pazarlama çabalarınız daha az çaba gerektirecek. Böylece, takımınız bir sonraki yaratıcı beyin fırtınası oturumuna daha fazla beyin gücüyle katılabilecek.

ClickUp AI, pazarlama, ürün, yazılım geliştirme veya satış ekipleri gibi belirli takımlara özel olarak tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş şablonları, kuruluşunuzdaki belirli bir takımın gerçekten kullanacağı özel komutlarla takımların verimliliğini artırır.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Örneğin, e-posta kampanyaları veya marka yönetimi belgeleri için AI komutları veya içerik oluşturma sürecinde AI kullanımıyla pazarlama işleriniz ne kadar hızlanır?

Aynı araç, satış takımlarının yerleşik bir düzenleyiciyle daha kısa ve öz e-postalar göndermesine yardımcı olsaydı ve böylece herkesin genel iletişim becerilerini geliştirebilseydi ne olurdu?

ClickUp ile bu mümkün!

ClickUp'ın AI özelliklerini daha fazla keşfedin ve ilk çalışma alanınızı ücretsiz oluşturun. AI asistanımız İngiliz aksanıyla konuşmasa da, takımınızdaki herkesin kendi rolüne özgü işleri yapmasına yardımcı olur ve dost canlısı robotların sandığınızdan daha yakın olduğunu kanıtlar. ?