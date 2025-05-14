2025'in En İyi 10 Zapier Alternatifi ve Rakibi

Sıkıcı görevler yapılacaklar listenizi tıkıyorsa, bir otomasyon platformunu işe koymanın zamanı gelmiştir.
Bu güçlü iş araçları, iş akışlarını otomatikleştirerek daha önemli görevlere odaklanmak için zaman kazanmanızı ve insan hatası riskini azaltmanızı sağlar. Otomasyon platformunu kullanarak potansiyel müşteri yönetimi süreçlerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, müşteri desteğinizi ve daha fazlasını otomatikleştirebilirsiniz.
İyi bir otomasyon platformu, uygulamaları birbirine bağlamanıza ve diğer görevlere geçerken bir süreci halletmenize yardımcı olur. Zapier popüler bir seçenek olsa da, birçok alternatif kuruluşunuzun iş akışına daha uygun olabilir. Bu makale, 2024'te keşfedebileceğiniz 10 akıllı Zapier alternatifini içermektedir.
Zapier nedir?
Zapier bir otomasyon uygulamasıdır. Entegrasyon platformu, Zapier arayüzü aracılığıyla çeşitli hizmetleri ve uygulamaları birbirine bağlayarak süreçleri otomatikleştirmek ve iş akışınızı optimize etmek için birlikte çalışmanıza olanak tanır. Zapier, Google Çalışma Alanı, Slack, Trello, Shopify ve Salesforce dahil olmak üzere birçok uygulama ve hizmeti destekler. Zapier ile bu hizmetler arasındaki görevleri veya veri aktarımlarını otomatikleştirebilirsiniz.
Bu otomatik eylemleri veya Zaps'ları, platformun kullanımı kolay sürükle ve bırak oluşturucusunda oluşturabilirsiniz, böylece karmaşık otomasyon akışları geliştirirken teknik bilgi veya kodlama becerilerine gerek kalmaz.
Bağlı hizmetler, kuruluşunuzun zamanından tasarruf etmesini sağlar, manuel veri girişini azaltır ve tekrarlayan görevler için daha verimli süreçler oluşturur.
Zapier alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Zapier'e alternatif arıyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip platformları arayın:
- Çok sayıda entegrasyon desteği: Teknoloji yığınınızda halihazırda bulunan bağlantılı uygulamaları ve hizmetleri destekleyen Zapier alternatiflerini arayın
- Sezgisel arayüz: Seçtiğiniz platform, karmaşık iş akışlarını kolayca oluşturabilmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Çeşitli tetikleyiciler ve eylemler: Tetikleyiciler ve eylemler, herhangi bir pazarlama otomasyon aracının yapı taşlarıdır ve iş akışlarınızı özelleştirmek için çok sayıda seçeneğe sahip bir araca ihtiyacınız olacaktır
- İyi müşteri desteği: Özellikle gelişmiş özellikleri kullanmanız ve özel entegrasyonlar oluşturmanız gerektiğinde, size yardımcı olabilecek birinin olduğunu bilmek isteyeceksiniz
- Makul fiyat: Bu Zapier alternatiflerinin fiyatlandırma yapısı değişiklik gösterebilir, bu nedenle otomasyon hizmetlerinin toplam maliyetini ve bunun bütçenize uygun olup olmadığını öğrenin
Bu platformların çoğu, hizmetlerini test etmek ve kuruluşunuz için uygun olup olmadığını görmek için yararlı olan ücretsiz planlar sunar. Bu tekliflerden yararlanın ve size en uygun Zapier alternatiflerini bulun.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zapier Alternatifi
1. Yap
Make, basit bir kullanıcı arayüzü ile otomatik görevler oluşturmanıza olanak tanıyan bir entegrasyon platformudur. Görsel bir düzenleyicide koşullu mantık kullanarak basit ve karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Make kullanışlı şablonlar sunar.
En iyi özellikleri elde edin
- Sürükle ve bırak oluşturucuya sahip, son derece görsel bir kullanıcı arayüzü ile herkesin otomatik iş akışları oluşturmasına olanak tanır; teknik veya kodlama becerisi gerektirmez
- Binlerce uygulama ile entegre olarak, sınırsız iç görevlerle (ücretli plan türünüze bağlı olarak) verimliliğinizi artırabilecek Zapier'e uygun bir alternatif sunar
- Koşullu mantık entegrasyonu, belirli tetikleyiciler ve koşullardan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur, böylece platform sizin müdahaleniz olmadan daha fazlasını başarabilir
Sınırlamaları kaldırın
- Fiyatlandırma yapısında kademeli bir ölçek yoktur; mevcut planınızın izin verdiğinden bir otomasyon daha kullanırsanız, bir sonraki (ve daha pahalı) kademede yer alırsınız
Fiyatlandırma yapın
- Ücretsiz
- Temel: aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro: aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takımlar: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay
- Enterprise: planlar mevcuttur; fiyat bilgisi için iletişime geçin
Derecelendirme ve yorum yapın
- G2: 4,7/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)
2. Pipedream
Pipedream, kod kullanmadan iş akışları oluşturmanıza ve gerektiğinde kod düzeyinde kontrol sağlamanıza olanak tanıyan bir Zapier alternatifidir. Pipedream'i kullanarak farklı hizmetleri ve uygulamaları birbirine bağlayın, ardından görevleri ve veri akışlarını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve eylemler oluşturun.
Pipedream'in en iyi özellikleri
- Node.js, Python ve daha fazlasını destekleyerek kodlama düzeyinde otomasyonunuz üzerinde tam kontrol sağlar
- Otomasyon için entegre AI aracı, iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olabilir; Pipeline'a gerçekleştirmek istediğiniz görevleri söyleyin
- 1.400'den fazla API ile entegrasyon süreçleri için destek sunar
Pipedream sınırlamaları
- Düşük kod platformu, bazı Zapier alternatifleri kadar kullanıcı dostu değildir, bu nedenle yeni kullanıcılar için öğrenme süreci daha uzun olabilir
Pipedream fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Gelişmiş: 149 $/ay
- İş: 749 $/ay
- Enterprise: Fiyat teklifi için arayın
Pipedream puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (14 yorum)
- Capterra: 5/5 (4+ yorum)
3. Workato
Workato, kuruluşların iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü kullanan bulut tabanlı bir entegrasyon platformudur. Platform, BT, İK ve daha fazlasını iyileştirmek için 1.000'den fazla uygulama ve hizmeti entegre eder.
Workato'nun en iyi özellikleri
- Yapay zeka destekli araçları, iş akışlarını yeniden düşünmenize, verilerden içgörüler elde etmenize ve daha akıllı otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olabilir
- Veri boru hatları ve iş akışları arasında veri taşırken bile verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olacak mükemmel güvenlik denetimlerine sahiptir
- Zendesk, Salesforce, Oracle ve Quickbooks dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ve hizmete bağlanır
Workato sınırlamaları
- Otomasyonlar aracılığıyla büyük miktarda veri aktarmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz
Workato fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Workato puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (360+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
4. Parabola
Parabola, en karmaşık süreçleri bile otomatikleştirebileceğiniz sürükle ve bırak görsel düzenleyiciye sahip bir Zapier alternatifidir. Verileri analiz etmek için kullanışlıdır, yani elektronik tablolarda daha az zaman harcayıp bu verileri işe koymak için daha fazla zaman harcarsınız.
Parabola'nın en iyi özellikleri
- Kod gerektirmeyen arayüzü, elektronik tablolar, PDF'ler ve e-postalar dahil olmak üzere farklı kaynaklardan verileri çekmenize ve bunları tek bir veri kümesinde birleştirmenize olanak tanır
- Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, API'leri bağlayarak verileri toplamayı ve dönüştürmeyi kolaylaştırır
- İş akışları oluşturabilir ve sonuçları gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz, böylece kullanıcı dostu düzenleyici ile entegrasyonlarınızı daha kolay test edebilir ve ayarlayabilirsiniz
Parabola sınırlamaları
- Daha büyük veri kümelerinde hafif gecikmeler yaşayabilirsiniz, bu nedenle çok fazla veri taşırken beklemeniz gerekebilir
Parabola fiyatlandırması
- Temel: ücretsiz
- Solo: Aylık 80 $
- Takım: yakında
- Gelişmiş: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Parabola puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)
5. Integrately
Integrately, tek tıklamayla entegrasyon yetenekleri ve yüksek puan alan canlı sohbet desteği sayesinde büyük ilgi gören bir Zapier alternatifi. Otomasyon iş akışlarını oluşturmanın basit bir yolunu arıyorsanız, bu platformu keşfetmeye değer.
Integrately'nin en iyi özellikleri
- Yüksek puan alan canlı sohbet desteği ile ödüller kazanan harika bir destek ekibi
- Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp ve Microsoft Suite dahil olmak üzere 1.100'den fazla uygulamayı destekleyen, otomasyon için iyi bir alternatif
- Tek bir tıklama ile uygulayabileceğiniz olağanüstü önceden oluşturulmuş iş akışı otomasyon şablonları
Integrately sınırlamaları
- Hata mesajları hakkında çok fazla belge bulunmadığından, otomasyon aracınızın neden doğru çalışmadığını bilemeyebilirsiniz
Integrately fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 29,99 $/ay
- Profesyonel: Aylık 49 $
- Büyüme: 124 $/ay
- İş: 299 $/ay
Integrately puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (580+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (310+ yorum)
6. Anypoint Platform
Mulesoft'un Anypoint Platformu, kuruluşunuzun otomatikleştirilmiş iş süreçleri için uygulamalarını ve hizmetlerini birbirine bağlamasına yardımcı olan bir entegrasyon platformudur. Daha teknik kullanıcılar kodlama kullanarak otomasyon araçları oluşturabilirken, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar platformun tıklama ve sürükleme arayüzünü kullanarak iş akışlarını oluşturabilir.
Anypoint Platform'un en iyi özellikleri
- Daha akıllı iş akışları oluşturmanıza ve hizmetleri daha verimli bir şekilde bağlamanıza yardımcı olan AI otomasyon araçları sunar
- Yüzlerce önceden oluşturulmuş iş akışı, iş araçlarınızı otomatikleştirmeyi ve sıkıcı görevleri ortadan kaldırmayı kolaylaştırır
- Yüksek eğitimli hizmet temsilcileri, en karmaşık iş akışı çözümleri için ihtiyacınız olan otomasyon aracını oluşturmanıza yardımcı olur
Anypoint Platform sınırlamaları
- İnanılmaz derecede zengin özelliklere sahiptir, bu da çoğu kuruluş için işleri karmaşık hale getirebilir ve kullanmadığınız araçlar için para ödemenize neden olabilir
Anypoint Platform fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Anypoint Platform puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (610+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (560+ yorum)
7. IFTTT
IFTTT, If This Then That (Eğer Bu O Zaman O) anlamına gelen, çevrimiçi hizmetleri ve cihazları otomatikleştiren web tabanlı bir platformdur. Belirli etkinliklere ve koşullara yanıt olarak farklı uygulamalar ve cihazlar arasında tetikleyici olan uygulamalar veya otomatik ş Akışları kurabilirsiniz. Bu Zapier alternatifi, ev otomasyonu için kullanışlıdır.
IFTTT'nin en iyi özellikleri
- IFTTT uygulaması akıllı ev otomasyonunu kolaylaştırır; eve vardığınızda ışıkları açabilir veya evden çıkarken sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz
- Sosyal medya uygulamaları, verimlilik araçları ve ev otomasyon sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli çevrimiçi hizmetleri ve akıllı cihazları destekler
- Kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen arayüzü, teknik becerileriniz olmasa bile kullanımı kolaylaştırır
IFTTT sınırlamaları
- Bu kullanımı kolay araç, otomasyon ihtiyaçlarınız için çok basit gelebilir
IFTTT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- IFTTT Pro: Aylık 2,50 $
- IFTTT Pro+: Aylık 5 $
IFTTT puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)
8. Pabbly Connect
Pabbly Connect, güçlü bir Zapier alternatifi olan bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. Belirli eylemler veya etkinlikler tetiklediğinde, popüler hizmetler ve uygulamalar arasında veri aktarmanıza olanak tanır. Pabbly Connect, çok adımlı otomasyona izin verdiği için ş Akışları basit veya karmaşık olabilir.
Pabbly Connect'in en iyi özellikleri
- Pabbly Connect'i çevreleyen aktif çevrimiçi topluluk, otomasyonla ilgili zorluklarla karşılaştığınızda yararlı bir kaynaktır
- Facebook, Calendly, HubSpot ve Gmail dahil olmak üzere çoğu web hizmetine bağlanır
- Kullanımı kolay arayüz, satış takımı ve İK grubu dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her departman için görevleri kolayca oluşturmanızı sağlar
Pabbly Connect sınırlamaları
- Sorun giderme zaman alıcı olabilir. Hatalar için yerleşik düzeltme özelliği çok azdır ve teknik desteğe ihtiyacınız olacaktır
Pabbly Connect fiyatlandırması
- Pabbly Plus Standard: 49 $/ay
- Pabbly Plus Pro: 99 $/ay
- Pabbly Plus Ultimate: 199 $/ay
Pabbly Connect puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)
9. Celigo
Celigo, kuruluşların operasyonel verimliliği artırmak veya müşteri deneyimini geliştirmek için sıklıkla kullandıkları bulut tabanlı bir entegrasyon platformudur. Farklı uygulamaları birbirine bağlar ve veri akışlarını otomatikleştirerek süreçleri daha verimli hale getirir ve insan hatası riskini azaltır. Celigo, kurumsal düzeyde otomasyon için özellikle kullanışlıdır.
Celigo'nun en iyi özellikleri
- AI araçları hataları yönetebilir ve otomasyonu iyileştirebilir
- Önceden oluşturulmuş birçok otomasyon şablonu, sıkıcı iş akışlarını birkaç tıklamayla zahmetsiz hale getirebilir
- Rol tabanlı erişim denetimleri, platform içinde iş akışlarını başlatabilecek ve diğer araçlara erişebilecek kişileri kolayca yönetmenizi sağlar
Celigo sınırlamaları
- Kurumsal düzeyde otomasyon içerdiğinden, bazı küçük kuruluşlar ücretli planları bütçelerinin ötesinde bulabilir
Celigo fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Celigo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (410+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
10. Tepsi
Tray, entegrasyonlar ve otomasyon süreçleri oluşturmak, özelleştirmek ve yönetmek için görsel, kod gerektirmeyen bir platform sunan Zapier alternatiflerinden biridir. Manuel görevleri otomatikleştirmek için CRM sistemlerini, pazarlama yazılımlarını ve veri depolamayı birbirine bağlamanın kullanışlı bir yoludur.
Tepsi en iyi özellikleri
- Görsel iş akışı oluşturucu, belirli etkinliklerden iş akışlarını başlatmak için tetikleyiciler kurmayı kolaylaştırır
- Koşullu mantığı, farklı senaryoları zahmetsizce yönetir
- Analitik, entegrasyonların performansını ve sistemlerinizin otomasyon sürecini nasıl yönettiğini ortaya çıkarır
Tepsi sınırlamaları
- Tray'in fiyatlandırması, bazı Zapier alternatiflerinden daha pahalı olabilir ve daha küçük kuruluşlar için ücretsiz bir plan yoktur
Tepsi fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Tepsi derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
Diğer Entegrasyon Araçları
İki veya daha fazla uygulama ve web hizmetini birbirine bağlamanız gerekiyorsa, bu 10 Zapier alternatifi, zaman kaybetmeden daha fazlasını başarmanız için güçlü otomasyon fonksiyonları sunabilir. Ancak bunlar, mevcut tek entegrasyon araçları veya kullanmanız gereken tek araçlar değildir.
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ClickUp'ın entegrasyonları, yerleşik ClickUp Otomasyonları özelliği ile birleştiğinde, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmenize ve süreçleri kolaylaştırmanıza olanak tanır. Entegre uygulamalarınızda yeni bir müşteri adayı veya hizmet bileti alma gibi belirli etkinlikler meydana geldiğinde, ClickUp'ta atanabilir görevler oluşturabilirsiniz.
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ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zapier ve 1.000'den fazla diğer uygulama ve hizmetle entegre olur
- İş akışlarınız üzerinde tam kontrol sağlar, böylece satış ve pazarlama verileri dahil olmak üzere karmaşık iş süreçlerini organize edebilirsiniz
- Olağanüstü işbirliği araçları, takım üyeleriyle bağlantı kurmanıza ve herkesin ihtiyaç duyduğu verileri almasını sağlamanıza olanak tanır
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp platformu üzerinden iki web hizmetini birbirine bağlayamadığınız için gerçek bir Zapier alternatifi değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
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