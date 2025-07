2025'in En İyi 10 Zapier Alternatifi ve Rakibi

Sıkıcı görevler yapılacaklar listenizi tıkıyorsa, bir otomasyon platformunu işe koymanın zamanı gelmiştir.

Bu güçlü iş araçları, iş akışlarını otomatikleştirerek daha önemli görevlere odaklanmak için zaman kazanmanızı ve insan hatası riskini azaltmanızı sağlar. Otomasyon platformunu kullanarak potansiyel müşteri yönetimi süreçlerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, müşteri desteğinizi ve daha fazlasını otomatikleştirebilirsiniz.

İyi bir otomasyon platformu, uygulamaları birbirine bağlamanıza ve diğer görevlere geçerken bir süreci halletmenize yardımcı olur. Zapier popüler bir seçenek olsa da, birçok alternatif kuruluşunuzun iş akışına daha uygun olabilir. Bu makale, 2024'te keşfedebileceğiniz 10 akıllı Zapier alternatifini içermektedir.

Zapier nedir?

Zapier bir otomasyon uygulamasıdır. Entegrasyon platformu, Zapier arayüzü aracılığıyla çeşitli hizmetleri ve uygulamaları birbirine bağlayarak süreçleri otomatikleştirmek ve iş akışınızı optimize etmek için birlikte çalışmanıza olanak tanır. Zapier, Google Çalışma Alanı, Slack, Trello, Shopify ve Salesforce dahil olmak üzere birçok uygulama ve hizmeti destekler. Zapier ile bu hizmetler arasındaki görevleri veya veri aktarımlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Bu otomatik eylemleri veya Zaps'ları, platformun kullanımı kolay sürükle ve bırak oluşturucusunda oluşturabilirsiniz, böylece karmaşık otomasyon akışları geliştirirken teknik bilgi veya kodlama becerilerine gerek kalmaz.

Bağlı hizmetler, kuruluşunuzun zamanından tasarruf etmesini sağlar, manuel veri girişini azaltır ve tekrarlayan görevler için daha verimli süreçler oluşturur.

Zapier alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Zapier'e alternatif arıyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip platformları arayın:

Çok sayıda entegrasyon desteği: Teknoloji yığınınızda halihazırda bulunan bağlantılı uygulamaları ve hizmetleri destekleyen Zapier alternatiflerini arayın

Sezgisel arayüz: Seçtiğiniz platform, Seçtiğiniz platform, karmaşık iş akışlarını kolayca oluşturabilmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Çeşitli tetikleyiciler ve eylemler: Tetikleyiciler ve eylemler, herhangi bir pazarlama otomasyon aracının yapı taşlarıdır ve iş akışlarınızı özelleştirmek için çok sayıda seçeneğe sahip bir araca ihtiyacınız olacaktır

İyi müşteri desteği: Özellikle gelişmiş özellikleri kullanmanız ve özel entegrasyonlar oluşturmanız gerektiğinde, size yardımcı olabilecek birinin olduğunu bilmek isteyeceksiniz

Makul fiyat: Bu Zapier alternatiflerinin fiyatlandırma yapısı değişiklik gösterebilir, bu nedenle otomasyon hizmetlerinin toplam maliyetini ve bunun bütçenize uygun olup olmadığını öğrenin

Bu platformların çoğu, hizmetlerini test etmek ve kuruluşunuz için uygun olup olmadığını görmek için yararlı olan ücretsiz planlar sunar. Bu tekliflerden yararlanın ve size en uygun Zapier alternatiflerini bulun.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zapier Alternatifi

1. Yap

Make aracılığıyla

Make, basit bir kullanıcı arayüzü ile otomatik görevler oluşturmanıza olanak tanıyan bir entegrasyon platformudur. Görsel bir düzenleyicide koşullu mantık kullanarak basit ve karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Make kullanışlı şablonlar sunar.

En iyi özellikleri elde edin

Sürükle ve bırak oluşturucuya sahip, son derece görsel bir kullanıcı arayüzü ile herkesin otomatik iş akışları oluşturmasına olanak tanır; teknik veya kodlama becerisi gerektirmez

Binlerce uygulama ile entegre olarak, sınırsız iç görevlerle (ücretli plan türünüze bağlı olarak) verimliliğinizi artırabilecek Zapier'e uygun bir alternatif sunar

Koşullu mantık entegrasyonu, belirli tetikleyiciler ve koşullardan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur, böylece platform sizin müdahaleniz olmadan daha fazlasını başarabilir

Sınırlamaları kaldırın

Fiyatlandırma yapısında kademeli bir ölçek yoktur; mevcut planınızın izin verdiğinden bir otomasyon daha kullanırsanız, bir sonraki (ve daha pahalı) kademede yer alırsınız

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımlar: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay

Enterprise: planlar mevcuttur; fiyat bilgisi için iletişime geçin

Derecelendirme ve yorum yapın

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)

2. Pipedream

Pipedream aracılığıyla

Pipedream, kod kullanmadan iş akışları oluşturmanıza ve gerektiğinde kod düzeyinde kontrol sağlamanıza olanak tanıyan bir Zapier alternatifidir. Pipedream'i kullanarak farklı hizmetleri ve uygulamaları birbirine bağlayın, ardından görevleri ve veri akışlarını otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve eylemler oluşturun.

Pipedream'in en iyi özellikleri

Node.js, Python ve daha fazlasını destekleyerek kodlama düzeyinde otomasyonunuz üzerinde tam kontrol sağlar

Otomasyon için entegre AI aracı , iş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olabilir; Pipeline'a gerçekleştirmek istediğiniz görevleri söyleyin

1.400'den fazla API ile entegrasyon süreçleri için destek sunar

Pipedream sınırlamaları

Düşük kod platformu, bazı Zapier alternatifleri kadar kullanıcı dostu değildir, bu nedenle yeni kullanıcılar için öğrenme süreci daha uzun olabilir

Pipedream fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 149 $/ay

İş: 749 $/ay

Enterprise: Fiyat teklifi için arayın

Pipedream puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (14 yorum)

Capterra: 5/5 (4+ yorum)

3. Workato

Workato aracılığıyla

Workato, kuruluşların iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için yapay zekanın gücünü kullanan bulut tabanlı bir entegrasyon platformudur. Platform, BT, İK ve daha fazlasını iyileştirmek için 1.000'den fazla uygulama ve hizmeti entegre eder.

Workato'nun en iyi özellikleri

Yapay zeka destekli araçları, iş akışlarını yeniden düşünmenize, verilerden içgörüler elde etmenize ve daha akıllı otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Veri boru hatları ve iş akışları arasında veri taşırken bile verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olacak mükemmel güvenlik denetimlerine sahiptir

Zendesk, Salesforce, Oracle ve Quickbooks dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ve hizmete bağlanır

Workato sınırlamaları

Otomasyonlar aracılığıyla büyük miktarda veri aktarmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz

Workato fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

4. Parabola

Parabola aracılığıyla

Parabola, en karmaşık süreçleri bile otomatikleştirebileceğiniz sürükle ve bırak görsel düzenleyiciye sahip bir Zapier alternatifidir. Verileri analiz etmek için kullanışlıdır, yani elektronik tablolarda daha az zaman harcayıp bu verileri işe koymak için daha fazla zaman harcarsınız.

Parabola'nın en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen arayüzü, elektronik tablolar, PDF'ler ve e-postalar dahil olmak üzere farklı kaynaklardan verileri çekmenize ve bunları tek bir veri kümesinde birleştirmenize olanak tanır

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, API'leri bağlayarak verileri toplamayı ve dönüştürmeyi kolaylaştırır

İş akışları oluşturabilir ve sonuçları gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz, böylece kullanıcı dostu düzenleyici ile entegrasyonlarınızı daha kolay test edebilir ve ayarlayabilirsiniz

Parabola sınırlamaları

Daha büyük veri kümelerinde hafif gecikmeler yaşayabilirsiniz, bu nedenle çok fazla veri taşırken beklemeniz gerekebilir

Parabola fiyatlandırması

Temel: ücretsiz

Solo: Aylık 80 $

Takım: yakında

Gelişmiş: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Parabola puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

5. Integrately

Integrately aracılığıyla

Integrately, tek tıklamayla entegrasyon yetenekleri ve yüksek puan alan canlı sohbet desteği sayesinde büyük ilgi gören bir Zapier alternatifi. Otomasyon iş akışlarını oluşturmanın basit bir yolunu arıyorsanız, bu platformu keşfetmeye değer.

Integrately'nin en iyi özellikleri

Yüksek puan alan canlı sohbet desteği ile ödüller kazanan harika bir destek ekibi

Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp ve Microsoft Suite dahil olmak üzere 1.100'den fazla uygulamayı destekleyen, otomasyon için iyi bir alternatif

Tek bir tıklama ile uygulayabileceğiniz olağanüstü önceden oluşturulmuş iş akışı otomasyon şablonları

Integrately sınırlamaları

Hata mesajları hakkında çok fazla belge bulunmadığından, otomasyon aracınızın neden doğru çalışmadığını bilemeyebilirsiniz

Integrately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 29,99 $/ay

Profesyonel: Aylık 49 $

Büyüme: 124 $/ay

İş: 299 $/ay

Integrately puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (310+ yorum)

6. Anypoint Platform

Anypoint Platform aracılığıyla

Mulesoft'un Anypoint Platformu, kuruluşunuzun otomatikleştirilmiş iş süreçleri için uygulamalarını ve hizmetlerini birbirine bağlamasına yardımcı olan bir entegrasyon platformudur. Daha teknik kullanıcılar kodlama kullanarak otomasyon araçları oluşturabilirken, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar platformun tıklama ve sürükleme arayüzünü kullanarak iş akışlarını oluşturabilir.

Anypoint Platform'un en iyi özellikleri

Daha akıllı iş akışları oluşturmanıza ve hizmetleri daha verimli bir şekilde bağlamanıza yardımcı olan AI otomasyon araçları sunar

Yüzlerce önceden oluşturulmuş iş akışı, iş araçlarınızı otomatikleştirmeyi ve sıkıcı görevleri ortadan kaldırmayı kolaylaştırır

Yüksek eğitimli hizmet temsilcileri, en karmaşık iş akışı çözümleri için ihtiyacınız olan otomasyon aracını oluşturmanıza yardımcı olur

Anypoint Platform sınırlamaları

İnanılmaz derecede zengin özelliklere sahiptir, bu da çoğu kuruluş için işleri karmaşık hale getirebilir ve kullanmadığınız araçlar için para ödemenize neden olabilir

Anypoint Platform fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Anypoint Platform puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (610+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (560+ yorum)

7. IFTTT

IFTTT aracılığıyla

IFTTT, If This Then That (Eğer Bu O Zaman O) anlamına gelen, çevrimiçi hizmetleri ve cihazları otomatikleştiren web tabanlı bir platformdur. Belirli etkinliklere ve koşullara yanıt olarak farklı uygulamalar ve cihazlar arasında tetikleyici olan uygulamalar veya otomatik ş Akışları kurabilirsiniz. Bu Zapier alternatifi, ev otomasyonu için kullanışlıdır.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

IFTTT uygulaması akıllı ev otomasyonunu kolaylaştırır; eve vardığınızda ışıkları açabilir veya evden çıkarken sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz

Sosyal medya uygulamaları, verimlilik araçları ve ev otomasyon sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli çevrimiçi hizmetleri ve akıllı cihazları destekler

Kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen arayüzü, teknik becerileriniz olmasa bile kullanımı kolaylaştırır

IFTTT sınırlamaları

Bu kullanımı kolay araç, otomasyon ihtiyaçlarınız için çok basit gelebilir

IFTTT fiyatlandırması

Ücretsiz

IFTTT Pro: Aylık 2,50 $

IFTTT Pro+: Aylık 5 $

IFTTT puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

8. Pabbly Connect

Pabbly Connect aracılığıyla

Pabbly Connect, güçlü bir Zapier alternatifi olan bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. Belirli eylemler veya etkinlikler tetiklediğinde, popüler hizmetler ve uygulamalar arasında veri aktarmanıza olanak tanır. Pabbly Connect, çok adımlı otomasyona izin verdiği için ş Akışları basit veya karmaşık olabilir.

Pabbly Connect'in en iyi özellikleri

Pabbly Connect'i çevreleyen aktif çevrimiçi topluluk, otomasyonla ilgili zorluklarla karşılaştığınızda yararlı bir kaynaktır

Facebook, Calendly, HubSpot ve Gmail dahil olmak üzere çoğu web hizmetine bağlanır

Kullanımı kolay arayüz, satış takımı ve İK grubu dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her departman için görevleri kolayca oluşturmanızı sağlar

Pabbly Connect sınırlamaları

Sorun giderme zaman alıcı olabilir. Hatalar için yerleşik düzeltme özelliği çok azdır ve teknik desteğe ihtiyacınız olacaktır

Pabbly Connect fiyatlandırması

Pabbly Plus Standard: 49 $/ay

Pabbly Plus Pro: 99 $/ay

Pabbly Plus Ultimate: 199 $/ay

Pabbly Connect puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

9. Celigo

Celigo aracılığıyla

Celigo, kuruluşların operasyonel verimliliği artırmak veya müşteri deneyimini geliştirmek için sıklıkla kullandıkları bulut tabanlı bir entegrasyon platformudur. Farklı uygulamaları birbirine bağlar ve veri akışlarını otomatikleştirerek süreçleri daha verimli hale getirir ve insan hatası riskini azaltır. Celigo, kurumsal düzeyde otomasyon için özellikle kullanışlıdır.

Celigo'nun en iyi özellikleri

AI araçları hataları yönetebilir ve otomasyonu iyileştirebilir

Önceden oluşturulmuş birçok otomasyon şablonu, sıkıcı iş akışlarını birkaç tıklamayla zahmetsiz hale getirebilir

Rol tabanlı erişim denetimleri, platform içinde iş akışlarını başlatabilecek ve diğer araçlara erişebilecek kişileri kolayca yönetmenizi sağlar

Celigo sınırlamaları

Kurumsal düzeyde otomasyon içerdiğinden, bazı küçük kuruluşlar ücretli planları bütçelerinin ötesinde bulabilir

Celigo fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Celigo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. Tepsi

Via Tray

Tray, entegrasyonlar ve otomasyon süreçleri oluşturmak, özelleştirmek ve yönetmek için görsel, kod gerektirmeyen bir platform sunan Zapier alternatiflerinden biridir. Manuel görevleri otomatikleştirmek için CRM sistemlerini, pazarlama yazılımlarını ve veri depolamayı birbirine bağlamanın kullanışlı bir yoludur.

Tepsi en iyi özellikleri

Görsel iş akışı oluşturucu, belirli etkinliklerden iş akışlarını başlatmak için tetikleyiciler kurmayı kolaylaştırır

Koşullu mantığı, farklı senaryoları zahmetsizce yönetir

Analitik, entegrasyonların performansını ve sistemlerinizin otomasyon sürecini nasıl yönettiğini ortaya çıkarır

Tepsi sınırlamaları

Tray'in fiyatlandırması, bazı Zapier alternatiflerinden daha pahalı olabilir ve daha küçük kuruluşlar için ücretsiz bir plan yoktur

Tepsi fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Tepsi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

İki veya daha fazla uygulama ve web hizmetini birbirine bağlamanız gerekiyorsa, bu 10 Zapier alternatifi, zaman kaybetmeden daha fazlasını başarmanız için güçlü otomasyon fonksiyonları sunabilir. Ancak bunlar, mevcut tek entegrasyon araçları veya kullanmanız gereken tek araçlar değildir.

Proje yönetimi görevlerinizi optimize etmek ve iş akışı otomasyonunu kolaylaştırmak için ClickUp'a başvurun. Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz proje yönetimi platformu, verimliliklerini artırmak isteyen takımlar için vazgeçilmezdir.

ClickUp ile Proje Yönetimini Optimize Edin Otomasyonlarınızı tamamlayın ve ClickUp'ın proje yönetimi ekosistemiyle daha fazlasını yapın

ClickUp'ı diğer teknoloji çözümlerinizle bağlantı kurarak kuruluşunuzun verimliliğini artırın. ClickUp, popüler CRM araçları, tasarım platformları ve pazarlama hizmetleri dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ve hizmetle entegre olur. ClickUp hesabınızı Zapier'e bağlayarak ClickUp'ı diğer web hizmetleriyle bağlantı kuran iş akışları oluşturabilir ve otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın entegrasyonları, yerleşik ClickUp Otomasyonları özelliği ile birleştiğinde, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmenize ve süreçleri kolaylaştırmanıza olanak tanır. Entegre uygulamalarınızda yeni bir müşteri adayı veya hizmet bileti alma gibi belirli etkinlikler meydana geldiğinde, ClickUp'ta atanabilir görevler oluşturabilirsiniz.

Playform'un yerleşik esnekliği, bir pazarlama kampanyası, bir yazılım geliştirme projesi veya satış boru hattını yönetirken ihtiyaçlarınıza uygun özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Her süreç için her zaman doğru iş akışına sahip olacaksınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zapier ve 1.000'den fazla diğer uygulama ve hizmetle entegre olur

İş akışlarınız üzerinde tam kontrol sağlar, böylece satış ve pazarlama verileri dahil olmak üzere karmaşık iş süreçlerini organize edebilirsiniz

Olağanüstü işbirliği araçları, takım üyeleriyle bağlantı kurmanıza ve herkesin ihtiyaç duyduğu verileri almasını sağlamanıza olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

ClickUp platformu üzerinden iki web hizmetini birbirine bağlayamadığınız için gerçek bir Zapier alternatifi değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

