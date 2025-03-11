bir Sonraki Bölümünüz İçin Kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Podcast Şablonu

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Podcast'ler, röportajlardan konuşmalara ve kurgusal olmayan hikaye anlatımına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Ancak en serbest biçimli podcast'ler bile bir tür podcast senaryosu veya taslağına sahiptir. Podcast şablonlarını kullanarak, formun kurallarına bağlı kalarak podcast'inizin uzunluğunu ve yapısını özgürce değiştirebilirsiniz.

Podcast senaryo şablonu listenizin en başında yer almalı, ancak pazarlama takviminiz gibi podcast'inizin diğer yönleri için de bir planınız olması aynı derecede önemlidir.

Bu 10 ücretsiz podcast senaryo şablonu, planlamadan kayda ve kendi podcast'inizi yayınlamaya kadar her şeyi kapsadığından emin olmanızı sağlar

Podcast şablonu nedir?

Deneyimli bir podcast sunucusunu dinlemek, tüm podcasting sürecini zahmetsiz hale getirebilir, değil mi? Belki de mükemmel yerleştirilmiş ses efektleriyle tek kişilik bir monolog ya da bir konudan diğerine akıcı bir şekilde geçen sunucu ve yardımcı sunucu arasındaki bir konuşma olabilir.

Ancak bir podcast'te ses tasarımı ve şakalaşmadan çok daha fazlası vardır. Podcast girişi ve sonu, sponsor mesajları, ses klipleri ve daha fazlası vardır. Serbest akışlı bir konuşma olsa bile, podcast sunucusunun ele alacağı konuşma konuları listesi ve bir ana noktadan diğerine geçmek için bir planı olması muhtemeldir.

Podcast şablonu, başarılı bir bölüm kaydetmek için gerekli olan her şeyi içerir. Podcast şablonunu kullanarak her yeni bölümün ana hatlarını belirleyebilir, açıklama ve notlar oluşturabilir, ayrıntılı podcast senaryoları yazabilir ve hatta sosyal medya influencer'larıyla röportajlar planlayabilirsiniz. ?

Bir podcast aracı kullanmak, profesyonel bir podcast programının tüm unsurlarını yerine getirirken, prodüksiyonunuzu özelleştirmek için bolca alan sağlar.

Bu 10 podcast şablonu, yeni bir podcast planlamaktan post prodüksiyona kadar sürecin her adımında size rehberlik edecektir.

İyi bir podcast şablonu nedir?

İyi bir podcast şablonu, üzerinde anlaşılan podcast biçimine sadık kalmanıza yardımcı olurken, yaratıcı olmanız için gereken alanı da sağlar. Sonuçta, podcast senaryosu, her kelimeyi ezberlemenizin beklendiği bir tiyatro oyunu senaryosu gibi değildir.

İyi bir podcast girişi gibi, harika bir podcast senaryosu da doğaçlama ve improvisasyona yer verebilir.

Daha deneyimli podcast sunucuları madde işaretleriyle idare edebilir, ancak yeni başlayanlar, en azından ilk seferinde daha ayrıntılı bir podcast senaryosu yazmak isteyebilir. Bu, gerginliği önleyebilir ve konudan sapmanızı engelleyebilir.

Podcast senaryosu veya taslağı, misafirlerinize ne beklemeleri gerektiğini de bildirir: ne zaman konuşmaya başlamaları ve ne zaman harekete geçme çağrısı (CTA) için yer bırakmaları gerekir?

Senaryoların yanı sıra, podcast şablonlarını iş akışınızın herhangi bir noktasında kullanarak podcast üretiminde tutarlı ve standart bir yaklaşım sağlayabilirsiniz. Sosyal medya gönderilerini planlamaktan gelecek haftanın bölümünü planlamaya kadar, bu 10 podcast şablonu işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak.

kullanabileceğiniz 10 Podcast Şablonu

İster yeni bir verimlilik podcast'i başlatıyor ister röportaj podcast'inizi bir üst seviyeye taşımak istiyor olun, başlamak için bu 10 podcast şablonundan birini kullanın:

1. ClickUp Podcast Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Şablonu ile podcast planlama sürecinizi görselleştirin

Bu kullanışlı ClickUp Podcast Şablonu, tüm podcast senaryolarınızı ve bölümlerinizi tek bir yerde takip etmenizi ve bunları Seri, Sezon veya diğer özel kategorilere göre sıralamanızı kolaylaştırır.

Yayın tarihlerini, bölüm bağlantılarını, sesleri ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz, böylece aradığınız içeriği bulmak için birden fazla belgeyi aramak zorunda kalmazsınız. Kolay gezinme için Pano ve Liste görünümü arasında geçiş yapın.

Atanan kişi alanıyla her podcast'e bir sunucu veya yapımcı atayın ve Konu alanında bölümün konusunu ayarlayın. Ayrıca, Düzenlendi, Planlandı, Yayınlandı ve Kaydedildi gibi durum etiketlerini kullanarak her bölümün üretim döngüsünün hangi aşamasında olduğunu görebilirsiniz.

Bu şablon, yeni başlayanlar için uygun olsa da, birden fazla bölüm ve takım üyesi içeren daha büyük prodüksiyonları yönetmek için yeterince kapsamlıdır.

2. ClickUp Podcast Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Takvim Şablonu ile podcast'lerinizi planlayın

ClickUp Podcast Takvim Şablonu, podcast senaryolarını önceden planlamanıza ve kimin katılacağını veya yaklaşan podcast başlıklarını takip etmenize yardımcı olur. Sponsor, Bütçe, Misafir Fotoğrafı, Podcast Başlığı, Bölüm Bağlantısı ve Sezon dahil olmak üzere 18 özel alandan seçim yapın.

Her bölümün hangi aşamada olduğunu belirlemek için renk kodlu etiketler kullanabilirsiniz. Örneğin, Konsept, Tanıtım, Planlama, Kayıt veya Transkripsiyon gibi.

Bu şablon ayrıca, Bölümler, Podcast Sponsorları, Podcast Gösterim Notları ve Podcast Aşaması dahil olmak üzere yedi farklı görünüm türü arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Kayıt yapmadan önce Misafir Biyografisini okuyarak misafirin tanıtımı için hazırlık yapın ve Transkript Durumu ve Son Teslim Tarihi alanlarını kullanarak transkriptin podcast web sitenize en kısa sürede eklenmesini sağlayın. ?

Sektör uzmanlarıyla veya sosyal medya influencer'larıyla röportaj yapıyor olun, bu şablon podcast'inizi bir üst seviyeye taşıyarak profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

3. ClickUp Podcast Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Plan Şablonu ile tüm podcast etkinliklerinizi planlayın

ClickUp Podcast Plan Şablonu, her yeni podcast bölümü için planlama sürecine derinlemesine dalmanıza yardımcı olan orta düzey bir şablondur.

Düzenlenebilir durum alanları, hangi bölümlerin İptal Edildi, Devam Ediyor veya Beklemede olduğunu gösterirken, İlerleme Durumu çubuğu bir bölümü tamamlamaya ne kadar yaklaştığınızı görsel olarak gösterir.

Podcast Türü alanını kullanarak bir bölümün misafir veya solo podcast olup olmadığını belirleyin ve Konu alanını kullanarak bölümlerinizi Sosyal Sorunlar veya Görsel Sanatlar gibi kategorilere göre etiketleyin. Diğer alanlar arasında Bölüm Sayısı, Bölüm Başlığı ve Kayıt Tarihi bulunur.

Podcast Bölümleri ve Analitik dahil olmak üzere altı farklı görünüm türünden yararlanabilirsiniz. Hatta yeni bir podcast konusu için fikirlerinizi kaydetmenize yardımcı olacak bir Konu Formu bile vardır.

Bu konu, Spotify veya Apple Podcasts'ta programınızı grafiklerin zirvesine taşıyabilmeniz için öz disiplininizi geliştirmenize ve önceden plan yapmanıza yardımcı olacaktır!

4. ClickUp Podcast Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Podcast Planlama Şablonu ile podcast'lerinizi ayrıntılı bir şekilde düzenleyin

ClickUp Podcast Planlama Şablonu, tüm podcast bölümlerinizi kullanımı kolay klasörler halinde düzenleyen gelişmiş bir şablondur. Her podcast bölümü için basit bir kart oluşturun ve Fikirler, Planlama, Çizelgeleme, Kayıt, Prodüksiyon ve Yayınlama aşamalarında ilerledikçe daha fazla ayrıntı ekleyin.

Kayıt Tarihi, Bölüm Numarası, Misafir, Podcast Türü ve daha fazlasını takip edin. Bölümler, Genel Görünüm ve Misafirler arasında anahtar ve Ek Dosyalar aracını kullanarak belgelere, ses dosyalarına ve diğer ilgili materyallere bağlantı ekleyin.

Bu podcast şablonunun gelişmiş işlevselliği, onu profesyonel prodüksiyonlar için uygun hale getirir, ancak yeni başlayanlar da onu birçok şekilde kullanabilir. Yaklaşan bölümleri planlamak, programlamak, düzenlemek ve önceliklendirmek için kullanın veya podcast taslağınız için bir alan oluşturun.

5. AskYvi tarafından hazırlanan ClickUp Video Podcast Prodüksiyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp ile podcast üretim sürecinin her adımını yönetin

Bu ClickUp Podcast Prodüksiyon Şablonu, kendi podcast ayrıntılarınızla doldurabileceğiniz basit bir taslak sunar. Podcast adıyla başlayın, giriş metnini yazın, ardından sunucuyu, kayıt tarihini, metin bağlantısını, misafir adını ve yayın tarihini ekleyin.

Bu podcast şablonu temiz ve verimlidir, bu da işleri basit tutmak isteyen yeni podcast sunucuları için iyi bir seçimdir. Her bölüm için aynı şablonu kullanın veya podcast'iniz büyüdükçe daha gelişmiş şablonlardan birine geçin.

6. ClickUp Podcast Açıklama Şablonu

Bu podcast açıklaması şablonuyla podcast'inizi pazarlamak için sloganlar oluşturun

Bu ClickUp Podcast Açıklama Şablonu, podcast bölümlerinizi dinleyicilere tanımlamanıza ve pazarlamanıza yardımcı olabilir. Burada bölüm planlama veya podcast senaryo taslağı yoktur, sadece kısa ve bilgi dolu bir slogan oluşturmaya odaklanılır.

Podcast bölümlerinizi hedef kitlenizin önüne çıkarmak için bir sosyal medya içerik planı oluşturarak başlayın. Podcast konunuzu bir LinkedIn gönderisi için özetleyin ("Bugünün bölümünde...") veya Instagram Hikayesi veya YouTube kanalı için bir teaser oluşturun.

Yapılacaklar listenizdeki her öğeye kendi atanan kişi ve son teslim tarihi ile birlikte, proje önceliklendirmenize yardımcı olacak bir öncelik bayrağı atanır.

Pazarlama materyalleriniz için bir şablon kullanarak, her bölümün açıklamasına daha az zaman harcayıp, en iyi podcast'i hazırlamak için daha fazla zaman ayırabilirsiniz. ?

7. ClickUp Podcast Senaryo Şablonu

Podcast senaryo şablonuyla podcast bölümlerinizi önceden özetleyin

Bu ClickUp Podcast Senaryo Şablonu, podcast'inizin özünü ve ruhunu geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu, bölümde yer alan herkesle (sunucu, misafir, yapımcı vb.) paylaşabileceğiniz basit, yeni başlayanlar için uygun bir belgedir.

Tabloyu podcast adı, bölüm başlığı, sunucu adı, misafir adı ve bölüm sponsoru ile doldurarak başlayın. Tek kişilik bir program kaydediyorsanız veya sponsorumuz yoksa, bu alanları boş bırakabilirsiniz.

Ardından, sponsorunuzun mesajını, giriş müziğinizi veya jingle'ınızı, bölüm içeriğinizi ve çıkış müziğinizi ekleyerek bölümü kronolojik sırayla ilerleyin.

Unutun, hedef kelimesi kelimesine bir senaryo oluşturmak değil, bir konudan diğerine geçerken konuşma tonunu yakalamanıza yardımcı olmaktır. Ele almak istediğiniz ana noktaların, destekleyici noktaların ve röportaj sorularınızın bir listesini yapın.

Podcast metniniz, bölüm için bir yol haritası görevi görmelidir, bu nedenle kayda basmadan önce misafirinizin veya yardımcı sunucunuzun metni gözden geçirme şansı olduğundan emin olun!

Profesyonel sponsorluk teklifi ile podcast'iniz için daha fazla sponsor bulun

Bu ClickUp Podcast Sponsorluk Şablonu, podcast programınız hakkında kısa ama bilgilendirici bir genel bakış sunarak sponsorları çekmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sponsorluk teklifinizde hedef kitle, fırsatın ölçeği (ör. dinleyici istatistikleri) ve kampanyanın ayrıntıları hakkında bilgiler yer almalıdır. Sponsorluk teklifinize daha profesyonel bir görünüm kazandırmak için iletişim bilgilerinizi ve logonuzu veya podcast kapak resminizi eklemeyi unutmayın.

Podcast'inizin değerleriyle uyumlu şirketlere ulaşarak, programınız için gelir elde edebilir ve dinleyicilerinizin duymak isteyeceği markaları tanıtabilirsiniz. Bu, programınız ve yeni sponsorunuz için bir kazan-kazan durumu! ?

9. Riverside'dan Konuşma/Röportaj Programı Podcast Şablonu

riverside aracılığıyla

Riverside'ın bu Konuşma/Röportaj Programı Podcast Şablonu, röportaj tarzı bir program için senaryo oluşturmak için kullanabileceğiniz kullanışlı bir taslak sunar. Bu, minimalist senaryo ve solo program dahil olmak üzere Riverside'ın sunduğu birkaç podcast senaryo örneğinden sadece biridir.

Konuşma/röportaj şablonu bir giriş, sponsor mesajı ve tema müziği ile misafir tanıtımı ve bir dizi röportaj sorusunu içerir. Program bir kapanış, özet ve eylem çağrısı ile sona erer.

Maddelerin birçoğunda süre için boş bir alan bulunur; bu alana her bölümün uzunluğunu yazabilirsiniz. Tema müziği ve sponsor mesajı gibi önceden kaydedilmiş bölümleriniz varsa bu çok kolaydır; aksi takdirde, tahmini bir süre yazın ve programı kaydettikten sonra bilgileri güncelleyin.

Her bölümde programın temposunu tutarlı tutmaya çalışın, örneğin 60 saniyelik bir giriş ve çıkış ve aralarında 30 dakikalık konuşma.

10. Ausha'nın Kurgusal Olmayan Hikaye Anlatımı Şablonu

ausha aracılığıyla

Ausha'nın bu Kurgusal Olmayan Hikaye Anlatımı Şablonu, dinleyicilere bir bölüm boyunca bir hikaye anlatmak isteyen solo podcast sunucuları içindir. Bu, gerçek bir suç podcast'inden tarihi bir olaya veya bilimsel bir keşfe derinlemesine dalmaya kadar her şey olabilir.

Ana hatlar, giriş müziği ve yol haritası veya bölümün genel bakışıyla başlar. Ardından üç konu bölümü, sponsor mesajı ve özet gelir. Son olarak, eylem çağrısı ve bir sonraki bölümün tanıtımı içeren bir kapanış bölümü bulunur.

Kelime kelime senaryo yazmak yerine, bu şablon anahtar bilgileri içeren madde işaretleri yazmanızı ister, böylece daha konuşma tarzında bir üslup kullanabilirsiniz. Konudan konuyu atlamamak için bir konudan diğerine geçişleri not almayı unutmayın!

Bu Ücretsiz Podcast Şablonlarıyla Hikaye Anlatımınızı Kolaylaştırın

Konu fikirleri bulmaktan senaryo oluşturmaya kadar, her podcast bölümünün arkasında çok fazla çalışma vardır. Neyse ki, planlamadan pazarlamaya kadar her şeyi kapsayan bu kullanışlı şablonları kullanarak süreci kolaylaştırabilirsiniz.

Podcast şablonları, misafirlerin isimleri ve özgeçmişleri gibi önceden toplamanız gereken bilgileri ve bölüm kaydedildikten sonra yapmanız gerekenleri (örneğin slogan ve transkript oluşturma) göstererek zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp'ın işbirliğine dayalı şablonlarından birini kullandığınızda, podcast metninizi ve notlarınızı yardımcı sunucunuzla veya podcast misafirleriyle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast şablonunuzu bulmak için ClickUp Şablon Kitaplığı'nı ziyaret edin!