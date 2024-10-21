2025'te İçerik Oluşturucular için En İyi 10 Anahat Oluşturucu

Şirketinizin web sitesi için bir sonraki blog yazıları serisini mi planlıyorsunuz? Ya da yaklaşan bir makaleyi yapılandırmak için mi uğraşıyorsunuz?
Ne yazmayı planlıyorsanız planlayın, muhtemelen önce bir taslağa ihtiyacınız olacaktır.
Ana hatlar, herhangi bir içeriğe yapı kazandırarak bilinç akışı kelime konularını etkili ve ilgi çekici mesajlara dönüştürür. ✍️
Ana hatları belirlemenin dezavantajı, çok zaman almasıdır. Ve yazar bloğu yaşıyorsanız, ana hatları belirlemek, içeriği yazmak kadar zordur.
Ama size küçük bir sır vereceğiz: kendi ana hatlarınızı yazmak zorunda değilsiniz.
Bunun yerine, bir ana hat oluşturucu sizin için zor işi yapabilir. Sadece birkaç komut ve parametre girin, gerisini oluşturucu halletsin.
Kaliteli bir taslak oluşturucu nasıl bulunur, ayrıca yazma becerilerinizi geliştirecek 10 taslak oluşturucu paylaşacağız. ?
Anahat Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İnternette AI için birçok ücretsiz ana hat oluşturucu seçeneği vardır, ancak bunların hepsi yüksek kaliteli değildir. Seçenekleri araştırırken, aşağıdaki kutuları işaretleyen bir ana hat oluşturucu arayın:
- Birden fazla içerik biçimi: Yalnızca makale ve makale taslak oluşturma araçları da mevcuttur, ancak bir AI içerik oluşturucuya yatırım yapıyorsanız, paranızın karşılığını alın. Makale konuları, makale taslakları ve blog konusu oluşturmadan ürün açıklamaları, SSS'ler, sosyal medya gönderileri ve basın bültenlerine kadar her şeyi yapabilen bir taslak oluşturma aracı tercih edin
- Arama motoru optimizasyonu: İçerik oluşturucuysanız, içerik pazarlamasını basitleştiren bir SEO aracının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. SEO dostu ana hatlar oluşturan bir içerik veya blog yazısı ana hat oluşturucu seçin
- İntihal kontrolleri: AI yazma araçlarını seviyoruz, ancak bazıları orijinal metinler oluşturmada pek başarılı değil. Bu sizi zor durumda bırakabilir, bu nedenle araştırma makalesi veya blog yazısı olsun, intihal içermediğinden emin olun
- Şablonlar: Aceleniz mi var? Bir AI deneme yazma aracı, farklı deneme türleri ve içerik türleri ile birlikte gelmelidir. Bir şablon seçin, birkaç ayrıntı girin ve ana hat oluşturucu aracı gerisini halletsin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ana Hat Oluşturucu
Yapay zeka algoritmaları, çok sayıda bilgiyi hızlı bir şekilde bir araya getirerek yazma sürecini kolaylaştırır. Sonuç olarak, saniyeler içinde sağlam bir içerik yol haritası elde edersiniz.
ChatGPT gibi araçlar popülerdir, ancak gerçek bir AI yazarda olması gereken inceliğe sahip değildir. Daha etkili taslaklar oluşturmak için bu 10 en iyi taslak oluşturucuyu deneyin.
1. ClickUp
ClickUp, ana hat oluşturucuların İsviçre çakısı gibidir. Şablonlar mı istiyorsunuz? Bizde var.
Görev yönetimi? Var. İşbirliği araçları? Var. ✅
Daha kısa sürede yüksek kaliteli ana hatlar oluşturan bir AI yazma aracımız bile var. ClickUp AI, bir içerik oluşturucu ve akıllı iş asistanıdır. Ana hatların oluşturulmasından blog oluşturmaya kadar içerik oluşturma sürecinin her aşamasında size yardımcı olur.
Özel bir yazma asistanıdır çünkü belirli rollere göre uyarlanmış tek AI yazardır. AI'dan yararlanmak isteyen mühendis, müşteri desteği uzmanı, pazarlamacı veya proje yöneticisi olun, AI yazma asistanımız ihtiyaçlarınıza göre yardım sunar.
En iyisi, ClickUp Belgelerinizle entegre olarak AI yazma ve kelime işleme özelliklerini tek bir yerde bir araya getirir. ClickUp'ın yapılandırılmış başlıkları ve tablolarıyla metinleri anında düzenleyin ve mükemmel bir biçime sokun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı şablon kitaplığı, yazma ve biçimlendirme sürecinizi hızlandıracak
- ClickUp AI blog yazısı ve makale taslak oluşturucu, slogan oluşturucu ve özellik adlandırma araçları, daha kısa sürede daha etkileyici metinler yazmanıza yardımcı olur
- Daha görsel bir şeye ihtiyacınız varsa, ClickUp Beyaz Tahtalar her şeyi haritalandırarak yazarların bloklarını ortadan kaldırır
- ClickUp Görevleri, yazma son teslim tarihlerinizi yönetir, böylece blog yazısı taslağını her seferinde zamanında bitirebilirsiniz
- Şablonlar arasında içerik takvimleri, AI komutları, özetler ve daha fazlası bulunur
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Copy. ai
Copy.ai, SOC II uyumlu bir AI yazar ve taslak oluşturucu aracıdır. Çoğu AI yazar, verilerinizi nasıl kullandıkları konusunda oldukça gizemli davrandığından, Copy.ai'nin güvenlik ve uyumluluk odaklı yaklaşımı oldukça ferahlatıcıdır.
Ayrıca, AI yazarının %100 ücretsiz bir sürümünü içerir ve beyin fırtınası fikirleri için iyi yapılandırılmış bir taslak oluşturmaya başlamak veya hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşmak için kredi kartı gerekmez. Copy. ai, boş bir sayfadan başlamaktan kaçınmayı kolaylaştırır.
İşte nasıl işliyor:
- Copy.ai'ye "Bir blog için makale taslağı hazırla" gibi bir komutla ne yapmak istediğinizi söyleyin
- Kapsanmasını istediğiniz noktalara ilişkin ek bağlam bilgisi sağlayın
- İçerik için dostça veya ciddi gibi bir üslup seçin
- Buradan, Copy. ai size aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla seçenek sunar
Dijital reklam metinlerinin ana hatlarını belirlemekten e-posta pazarlama kampanyalarının ana hatlarını belirlemeye kadar, Copy.ai'nin sayısız kullanım alanı vardır.
Copy.ai'nin en iyi özellikleri
- İçerik üretimini hızlandırmak için 90'dan fazla araç ve şablon içerir
- Platform SOC II uyumludur
- Copy. ai Chat, gerçek zamanlı verilerle eğitilmiş bir ChatGPT alternatifidir
- YouTube videolarını ayrıntılı bir taslak için madde işaretleriyle özetler
Copy.ai sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Slogan Oluşturucu ve Hedef Kitle Belirleyici araçlarını biraz gereksiz buldu
- Yeniden yazma aracı, cümleleri anlamsız hale getirecek şekilde karıştırır
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Beş kullanıcı için aylık 36 dolar, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4. 8/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
3. Jasper
Jasper, ses tonunuzu tam olarak yakalamayı amaçlayan bir taslak oluşturucu. İnsanların AI yazarlar hakkında en çok şikayet ettiği konulardan biri, doğru ses tonunu yakalayamamalarıdır.
Biraz eğitim ve incelik gerektirir, ancak Jasper zamanla stilinizi öğrenerek sizin için inanılmaz derecede doğru içerikler yazar.
Başlarken farklı ses tonu seçenekleri arasından seçim yapın: küstah, resmi, cesur ve… korsan. Mizah duygusu olan markaları seviyoruz. ?☠️
Jasper, bloglardan çok daha fazlasını özetler. İsterseniz, bu harika aracı kullanarak tüm bir pazarlama kampanyasının taslağını oluşturabilirsiniz.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Metin komutlarıyla sanat eserleri ve görüntüler oluşturun
- Önceden yapılandırılmış içerik taslaklarından oluşan şablon kitaplığıyla yazar bloğunu aşın
- İşbirlikçileri Jasper'ın oluşturduğu içeriği gerçek zamanlı olarak düzenlemeye davet edin
Jasper sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Jasper'ın özel veya karmaşık içerik oluşturmakta zorlandığını söylüyor
- "Korsan" üslubu eğlenceli, ama gerçekten kullanacak mısınız?
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.220+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)
4. Writecream
Writecream, tek bir komutla (Komut Modunda) sağlam taslaklar üreten, modern bir taslak oluşturucu. Bu araç, bir düğmeye basarak makaleler yazar, Facebook ve Google reklamları oluşturur ve metinleri özetler.
Ayrıca, ChatGPT'yi canlı Google arama sonuçlarıyla birleştiren Whitecream'in ChatGenie ürününü de beğendik. AI aracıyla sohbet başlatın ve bloglar, reklamlar, denemeler ve daha fazlası için ana hatlar oluşturmasını isteyin.
Writecream'in en iyi özellikleri
- Writecream'in Android ve iOS için uygulamaları mevcuttur
- Bu platform ayrıca AI sanat ve video seslendirmeleri oluşturmanıza da olanak tanır
- Writecream'in ChatGenie'si 75 dili destekler
Writecream sınırlamaları
- Writecream, diğer uyumlu ana hat oluşturucu araçlarının sunduğu gelişmiş özelliklere sahip değildir
- Bazı kullanıcılar, yazma süreciniz için fiyat-performans açısından iyi bir değer olmadığını söylüyor
Writecream fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız (Sınırlı Teklif): Sınırsız kredi için aylık 29 $
- Standart: 200 kredi için aylık 49 $
- Uzatılmış: 750 kredi için aylık 69 $
Writecream puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (350'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)
5. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI'dan sizin için bir makale yazmasını isteyebilecekken neden taslak oluşturasınız? Sadece birkaç anahtar kelime girin ve birkaç saniye içinde kaliteli içerik yazın.
E-ticaret alanında çalışıyorsanız, Hypotenuse AI ürün açıklamaları oluşturmada özellikle iyidir. Ürün kategoriniz, anahtar kelimeleriniz, hedef kitleniz ve şirketiniz hakkında birkaç ayrıntı girin; gerisini araç halleder.
Hypotenuse AI, ihtiyacınız olduğunda bir dizi taslak da oluşturabilir. Toplu oluşturma aracını kullanarak anında çok sayıda içerik oluşturabilirsiniz. Ardından ayrıntıları içeren bir elektronik tabloyu yükleyin.
Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri
- Hypotenuse AI, görüntüler veya sanat eserleri oluşturur
- İçerik Dedektifi özelliği, yalnızca gerçek içeriği almanızı sağlar
- Özetleme aracı, daha iyi özetler ve tez cümleleri yazmanıza yardımcı olur ve bu özetler daha iyi blog yazıları oluşturmak için kullanılabilir
Hypotenuse AI sınırlamaları
- Hypotenuse AI şablon sunmaz
- Aynı anda yalnızca bir kullanıcı ile çalışabilir, bu nedenle iş arkadaşlarınızla metinleri düzenleyemezsiniz
- Ücretsiz taslak oluşturucu değil
Hypotenuse AI fiyatlandırması
- Başlangıç: 100 kredi için aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Büyüme: 350 kredi için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hypotenuse AI puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (4 yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
6. SurferSEO
Surfer SEO, kendisini bir AI içerik oluşturma aracından çok daha fazlası olarak tanımlıyor — web sitenize gelen trafiği artırmak için bir SEO aracı. Surfer SEO, öncelikle markaların SEO için optimize edilmiş bloglar yazmasına yardımcı olan bir SEO içerik düzenleyicisidir.
Surfer AI ürünü henüz piyasaya çıktı (Mayıs 2024'te duyuruldu), ancak kapsamlı bir taslak oluşturucu olarak içerik oluşturucular arasında şimdiden büyük yankı uyandırdı. ?
Makale başına 29 dolarlık fiyat etiketini kabul edebilirseniz, Surfer AI sizin için hemen hemen her şeyi halleder. Ana hatları unutun: bu içerik oluşturucu, içeriği yazar ve SEO için optimize eder. Hatta sizin için bağlantılar ve resimler bile ekleyebilir.
SurferSEO'nun en iyi özellikleri
- SEO optimizasyonu için birçok araç içerir
- Bu araç, zaman kazanmak için metninize bağlantılar ve resimler ekleyebilir
- Anti-AI Algılama özelliği, içeriğinizin insan gibi okunmasını sağlar
SurferSEO sınırlamaları
- Surfer AI aracı, makale başına 29 dolar ile oldukça pahalıdır
- Bazı kullanıcılar hatalar ve gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir
SurferSEO fiyatlandırması
- Temel: İki koltuk için aylık 69 $, yıllık faturalandırılır
- Gelişmiş: Beş koltuk için aylık 149 $, yıllık faturalandırılır
- Maksimum: On koltuk için aylık 249 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SurferSEO puanları ve yorumları
- G2: 4. 8/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)
7. Rytr
Rytr, metin yazarlığı konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka yazma aracıdır. Kullanmak için 40 kullanım örneğinden birini seçin, biraz bağlam ekleyin, gerisini Rytr halletsin. Pazarlamacı veya satış elemanıysanız, bu içerik aracı tam size göre.
Blog Fikri ve Ana Hatları kullanım örneğini kullanarak, sadece birkaç tıklamayla içeriğiniz için hazır bir çerçeveye erişin. Dilinizi, ses tonunuzu, kullanım örneğinizi ve anahtar kelimelerinizi seçerek anında bir ana hat oluşturun.
Ryter ayrıca bir tarayıcı uzantısı da sunar. Farklı platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın: Rytr'ı e-posta gelen kutunuzda, Facebook Messenger'da, Google Dokümanlar'da, WordPress'te ve sosyal medya hesaplarınızda kullanın.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Rytr, kusursuz metinler oluşturmak için AIDA gibi metin yazma formüllerini kullanır
- Rytr biçimlendirme ile metninizi sunuma hazır hale getirin
- Hesabınıza işbirlikçileri ekleyerek metinleri tek bir yerden yönetin
Rytr sınırlamaları
- Rytr, uzun içerikler (ör. blog yazıları) oluşturamaz
- SEO araçları diğer AI yazarlar kadar güçlü değildir
- Bazı kullanıcılar Ryter arayüzünün basitliğini beğenmiyor
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Tasarruf: Aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Sınırsız: 29 $/ay, yıllık faturalandırılır
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (760+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (16 yorum)
8. Clearscope
Clearscope, bu listedeki en pahalı araçtır, ancak paranızın karşılığını fazlasıyla alırsınız. Surfer gibi, Clearscope de öncelikle SEO için bir içerik optimizasyon aracıdır.
Clearscope'u kullanmak için bir anahtar kelime girin ve platformun bir rapor oluşturmasını bekleyin. Tek seferde birkaç içerik taslak seçeneği görmek için Taslak sekmesine gidin.
Blogu yine kendiniz yapılandırmanız gerekecek, ancak Clearscope işin büyük bir kısmını sizin için halledecek. Araştırma sekmesi, hedef anahtar kelimenizle ilgili yaygın temaları ve soruları da listeler, böylece yazma zamanı geldiğinde metninize daha fazla canlılık katabilirsiniz. ✨
Clearscope'un en iyi özellikleri
- Doğru başlıklar, anahtar kelimeler ve kelime sayısı ile içeriğinizi SEO için optimize edin
- Hızlı bir şekilde içerik özetleri ve blog yazısı taslak belgeleri oluşturun
- Rakiplerinizin blog gönderilerinin içeriğini tek bir görünümde anlayın
Clearscope sınırlamaları
- Clearscope'un aylık 170 dolarlık fiyat etiketi, özellikle amatör oluşturucular veya öğrenciler için pahalıdır
- Clearscope'un bir rapor oluşturması birkaç dakika sürebilir
Clearscope fiyatlandırması
- Temel özellikler: 1 koltuk için aylık 170 $
- İş: Beş koltuk, fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Clearscope puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (60 yorum)
9. StoryLab. ai
StoryLab. ai, en iyi ana hat oluşturucu araçları listemizin sürpriz ismi, ancak mütevazı tasarımı sizi yanıltmasın. Bu AI yazar, ana hatları, blog gönderilerini, e-postaları ve ücretli reklamları kolaylıkla yönetir. ?
Bir blog taslağı için Blog Yazısı oluşturucuya gidin ve seçeneklerden Taslak'ı seçin. 30 saniye içinde AI, seçtiğiniz konu için etkili bir taslak oluşturacaktır.
Ayrıca, StoryLab. ai'yi hemen ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayda üç ücretsiz AI Çalışması elde edersiniz, bu nedenle ara sıra deneme taslak oluşturucuya ihtiyacınız varsa bu harika bir seçenektir.
StoryLab. ai en iyi özellikleri
- Sadece birkaç tıklamayla ücretli reklam metinleri, e-postalar ve bloglar oluşturun
- Blogları, Blog'dan Sosyal Medya Gönderileri özelliği (ücretli) ile ilgi çekici sosyal medya gönderilerine dönüştürün
- Ücretli Kampanya Oluşturucu'yu kullanarak içerik fikirleri oluşturun, metni kısaltın veya genişletin ya da metninizin tonunu değiştirin
StoryLab. ai sınırlamaları
- Bazı özellikler yalnızca premium üyeler tarafından kullanılabilir
- StoryLab. ai, diğer AI araçlarının ve taslak oluşturucu seçeneklerinin sofistike ve karmaşık özelliklerinden yoksundur
StoryLab. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: 100 AI çalıştırma için aylık 15 $
- Sınırsız: Sınırsız AI Çalıştırma için aylık 19 $
StoryLab. ai puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Writesonic
Writesonic, dünyadaki en üretken AI yazma ve taslak oluşturma araçlarından biridir. AI blog taslağı oluşturmadan web sitesi metinlerine ve emlak listelerine kadar inanılmaz sayıda özelliğe sahiptir. Hatta AIDA ve PAS gibi metin yazma çerçevelerini bile takip eder.
Metinleriniz için görsellere ihtiyacınız varsa, Writesonic bunu da halleder. AI'ya kısa bir metin girin, birkaç saniye içinde grafikler oluşturur.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Writesonic ile 1.500 kelimelik uzun blog yazıları yazın
- İşiniz için yenilikçi fikirler üretmek için Büyüme Fikirleri özelliğini kullanın
- Gelecekteki blog ve makaleleriniz için fikir üretmek üzere Listicle Ideas özelliğini deneyin
Writesonic sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan metinlerde gramer hataları olduğunu bildirmiştir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme
- Sınırsız: Bir kullanıcı için aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: 12,67 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
ClickUp ile Mükemmel Ana Hatları Oluşturun
Yazma projeleri için makale taslakları oluşturan birçok çevrimiçi araç bulunmaktadır. Ancak bu durumda bile, taslak oluşturucu ile asıl işiniz arasında gidip gelmeniz gerekir.
Bunun neresi eğlenceli?
ClickUp ile zaman kazanın ve ş akışınızı kolaylaştırın. AI yazma araçlarını, en iyi performansı elde etmek için ihtiyacınız olan diğer tüm araçlarla birleştiriyoruz. ?
Ama bizim sözümüze güvenmeyin, farkı kendiniz görün. ClickUp'a şimdi kaydolun. Ücretsizdir!