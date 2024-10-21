2025'te İçerik Oluşturucular için En İyi 10 Anahat Oluşturucu

Şirketinizin web sitesi için bir sonraki blog yazıları serisini mi planlıyorsunuz? Ya da yaklaşan bir makaleyi yapılandırmak için mi uğraşıyorsunuz?

Ne yazmayı planlıyorsanız planlayın, muhtemelen önce bir taslağa ihtiyacınız olacaktır.

Ana hatlar, herhangi bir içeriğe yapı kazandırarak bilinç akışı kelime konularını etkili ve ilgi çekici mesajlara dönüştürür. ✍️

Ana hatları belirlemenin dezavantajı, çok zaman almasıdır. Ve yazar bloğu yaşıyorsanız, ana hatları belirlemek, içeriği yazmak kadar zordur.

Ama size küçük bir sır vereceğiz: kendi ana hatlarınızı yazmak zorunda değilsiniz.

Bunun yerine, bir ana hat oluşturucu sizin için zor işi yapabilir. Sadece birkaç komut ve parametre girin, gerisini oluşturucu halletsin.

Kaliteli bir taslak oluşturucu nasıl bulunur, ayrıca yazma becerilerinizi geliştirecek 10 taslak oluşturucu paylaşacağız. ?

Anahat Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnternette AI için birçok ücretsiz ana hat oluşturucu seçeneği vardır, ancak bunların hepsi yüksek kaliteli değildir. Seçenekleri araştırırken, aşağıdaki kutuları işaretleyen bir ana hat oluşturucu arayın:

Birden fazla içerik biçimi: Yalnızca makale ve makale taslak oluşturma araçları da mevcuttur, ancak bir Yalnızca makale ve makale taslak oluşturma araçları da mevcuttur, ancak bir AI içerik oluşturucuya yatırım yapıyorsanız, paranızın karşılığını alın. Makale konuları, makale taslakları ve blog konusu oluşturmadan ürün açıklamaları, SSS'ler, sosyal medya gönderileri ve basın bültenlerine kadar her şeyi yapabilen bir taslak oluşturma aracı tercih edin

Arama motoru optimizasyonu: İçerik oluşturucuysanız, içerik pazarlamasını basitleştiren bir SEO aracının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. SEO dostu ana hatlar oluşturan bir içerik veya blog yazısı ana hat oluşturucu seçin

İntihal kontrolleri: AI yazma araçlarını seviyoruz, ancak bazıları orijinal metinler oluşturmada pek başarılı değil. Bu sizi zor durumda bırakabilir, bu nedenle araştırma makalesi veya blog yazısı olsun, intihal içermediğinden emin olun

Şablonlar: Aceleniz mi var? Bir AI deneme yazma aracı, farklı deneme türleri ve içerik türleri ile birlikte gelmelidir. Bir şablon seçin, birkaç ayrıntı girin ve ana hat oluşturucu aracı gerisini halletsin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ana Hat Oluşturucu

Yapay zeka algoritmaları, çok sayıda bilgiyi hızlı bir şekilde bir araya getirerek yazma sürecini kolaylaştırır. Sonuç olarak, saniyeler içinde sağlam bir içerik yol haritası elde edersiniz.

ChatGPT gibi araçlar popülerdir, ancak gerçek bir AI yazarda olması gereken inceliğe sahip değildir. Daha etkili taslaklar oluşturmak için bu 10 en iyi taslak oluşturucuyu deneyin.

ClickUp'ın AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle hızlıca ürün test planları oluşturun ve sonsuz saatler süren manuel işleri azaltın

ClickUp, ana hat oluşturucuların İsviçre çakısı gibidir. Şablonlar mı istiyorsunuz? Bizde var.

Görev yönetimi? Var. İşbirliği araçları? Var. ✅

Daha kısa sürede yüksek kaliteli ana hatlar oluşturan bir AI yazma aracımız bile var. ClickUp AI, bir içerik oluşturucu ve akıllı iş asistanıdır. Ana hatların oluşturulmasından blog oluşturmaya kadar içerik oluşturma sürecinin her aşamasında size yardımcı olur.

ClickUp AI Reprompting özelliği, belirli bir üsluba uyacak şekilde büyük miktarda içeriği yeniden yazmanıza olanak tanır

Özel bir yazma asistanıdır çünkü belirli rollere göre uyarlanmış tek AI yazardır. AI'dan yararlanmak isteyen mühendis, müşteri desteği uzmanı, pazarlamacı veya proje yöneticisi olun, AI yazma asistanımız ihtiyaçlarınıza göre yardım sunar.

En iyisi, ClickUp Belgelerinizle entegre olarak AI yazma ve kelime işleme özelliklerini tek bir yerde bir araya getirir. ClickUp'ın yapılandırılmış başlıkları ve tablolarıyla metinleri anında düzenleyin ve mükemmel bir biçime sokun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Copy. ai

Copy.ai, SOC II uyumlu bir AI yazar ve taslak oluşturucu aracıdır. Çoğu AI yazar, verilerinizi nasıl kullandıkları konusunda oldukça gizemli davrandığından, Copy.ai'nin güvenlik ve uyumluluk odaklı yaklaşımı oldukça ferahlatıcıdır.

Ayrıca, AI yazarının %100 ücretsiz bir sürümünü içerir ve beyin fırtınası fikirleri için iyi yapılandırılmış bir taslak oluşturmaya başlamak veya hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşmak için kredi kartı gerekmez. Copy. ai, boş bir sayfadan başlamaktan kaçınmayı kolaylaştırır.

İşte nasıl işliyor:

Copy.ai'ye "Bir blog için makale taslağı hazırla" gibi bir komutla ne yapmak istediğinizi söyleyin

Kapsanmasını istediğiniz noktalara ilişkin ek bağlam bilgisi sağlayın

İçerik için dostça veya ciddi gibi bir üslup seçin

Buradan, Copy. ai size aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla seçenek sunar

Dijital reklam metinlerinin ana hatlarını belirlemekten e-posta pazarlama kampanyalarının ana hatlarını belirlemeye kadar, Copy.ai'nin sayısız kullanım alanı vardır.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

İçerik üretimini hızlandırmak için 90'dan fazla araç ve şablon içerir

Platform SOC II uyumludur

Copy. ai Chat, gerçek zamanlı verilerle eğitilmiş bir ChatGPT alternatifidir

YouTube videolarını ayrıntılı bir taslak için madde işaretleriyle özetler

Copy.ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Slogan Oluşturucu ve Hedef Kitle Belirleyici araçlarını biraz gereksiz buldu

Yeniden yazma aracı, cümleleri anlamsız hale getirecek şekilde karıştırır

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Beş kullanıcı için aylık 36 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

3. Jasper

Jasper aracılığıyla

Jasper, ses tonunuzu tam olarak yakalamayı amaçlayan bir taslak oluşturucu. İnsanların AI yazarlar hakkında en çok şikayet ettiği konulardan biri, doğru ses tonunu yakalayamamalarıdır.

Biraz eğitim ve incelik gerektirir, ancak Jasper zamanla stilinizi öğrenerek sizin için inanılmaz derecede doğru içerikler yazar.

Başlarken farklı ses tonu seçenekleri arasından seçim yapın: küstah, resmi, cesur ve… korsan. Mizah duygusu olan markaları seviyoruz. ?‍☠️

Jasper, bloglardan çok daha fazlasını özetler. İsterseniz, bu harika aracı kullanarak tüm bir pazarlama kampanyasının taslağını oluşturabilirsiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Metin komutlarıyla sanat eserleri ve görüntüler oluşturun

Önceden yapılandırılmış içerik taslaklarından oluşan şablon kitaplığıyla yazar bloğunu aşın

İşbirlikçileri Jasper'ın oluşturduğu içeriği gerçek zamanlı olarak düzenlemeye davet edin

Jasper sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Jasper'ın özel veya karmaşık içerik oluşturmakta zorlandığını söylüyor

"Korsan" üslubu eğlenceli, ama gerçekten kullanacak mısınız?

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.220+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

4. Writecream

Writecream aracılığıyla

Writecream, tek bir komutla (Komut Modunda) sağlam taslaklar üreten, modern bir taslak oluşturucu. Bu araç, bir düğmeye basarak makaleler yazar, Facebook ve Google reklamları oluşturur ve metinleri özetler.

Ayrıca, ChatGPT'yi canlı Google arama sonuçlarıyla birleştiren Whitecream'in ChatGenie ürününü de beğendik. AI aracıyla sohbet başlatın ve bloglar, reklamlar, denemeler ve daha fazlası için ana hatlar oluşturmasını isteyin.

Writecream'in en iyi özellikleri

Writecream'in Android ve iOS için uygulamaları mevcuttur

Bu platform ayrıca AI sanat ve video seslendirmeleri oluşturmanıza da olanak tanır

Writecream'in ChatGenie'si 75 dili destekler

Writecream sınırlamaları

Writecream, diğer uyumlu ana hat oluşturucu araçlarının sunduğu gelişmiş özelliklere sahip değildir

Bazı kullanıcılar, yazma süreciniz için fiyat-performans açısından iyi bir değer olmadığını söylüyor

Writecream fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız (Sınırlı Teklif): Sınırsız kredi için aylık 29 $

Standart: 200 kredi için aylık 49 $

Uzatılmış: 750 kredi için aylık 69 $

Writecream puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

5. Hypotenuse AI

Hypotenuse AI aracılığıyla

Hypotenuse AI'dan sizin için bir makale yazmasını isteyebilecekken neden taslak oluşturasınız? Sadece birkaç anahtar kelime girin ve birkaç saniye içinde kaliteli içerik yazın.

E-ticaret alanında çalışıyorsanız, Hypotenuse AI ürün açıklamaları oluşturmada özellikle iyidir. Ürün kategoriniz, anahtar kelimeleriniz, hedef kitleniz ve şirketiniz hakkında birkaç ayrıntı girin; gerisini araç halleder.

Hypotenuse AI, ihtiyacınız olduğunda bir dizi taslak da oluşturabilir. Toplu oluşturma aracını kullanarak anında çok sayıda içerik oluşturabilirsiniz. Ardından ayrıntıları içeren bir elektronik tabloyu yükleyin.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Hypotenuse AI, görüntüler veya sanat eserleri oluşturur

İçerik Dedektifi özelliği, yalnızca gerçek içeriği almanızı sağlar

Özetleme aracı, daha iyi özetler ve tez cümleleri yazmanıza yardımcı olur ve bu özetler daha iyi blog yazıları oluşturmak için kullanılabilir

Hypotenuse AI sınırlamaları

Hypotenuse AI şablon sunmaz

Aynı anda yalnızca bir kullanıcı ile çalışabilir, bu nedenle iş arkadaşlarınızla metinleri düzenleyemezsiniz

Ücretsiz taslak oluşturucu değil

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Başlangıç: 100 kredi için aylık 24 $, yıllık olarak faturalandırılır

Büyüme: 350 kredi için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4 yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

6. SurferSEO

SurferSEO aracılığıyla

Surfer SEO, kendisini bir AI içerik oluşturma aracından çok daha fazlası olarak tanımlıyor — web sitenize gelen trafiği artırmak için bir SEO aracı. Surfer SEO, öncelikle markaların SEO için optimize edilmiş bloglar yazmasına yardımcı olan bir SEO içerik düzenleyicisidir.

Surfer AI ürünü henüz piyasaya çıktı (Mayıs 2024'te duyuruldu), ancak kapsamlı bir taslak oluşturucu olarak içerik oluşturucular arasında şimdiden büyük yankı uyandırdı. ?

Makale başına 29 dolarlık fiyat etiketini kabul edebilirseniz, Surfer AI sizin için hemen hemen her şeyi halleder. Ana hatları unutun: bu içerik oluşturucu, içeriği yazar ve SEO için optimize eder. Hatta sizin için bağlantılar ve resimler bile ekleyebilir.

SurferSEO'nun en iyi özellikleri

SEO optimizasyonu için birçok araç içerir

Bu araç, zaman kazanmak için metninize bağlantılar ve resimler ekleyebilir

Anti-AI Algılama özelliği, içeriğinizin insan gibi okunmasını sağlar

SurferSEO sınırlamaları

Surfer AI aracı, makale başına 29 dolar ile oldukça pahalıdır

Bazı kullanıcılar hatalar ve gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir

SurferSEO fiyatlandırması

Temel: İki koltuk için aylık 69 $, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş: Beş koltuk için aylık 149 $, yıllık faturalandırılır

Maksimum: On koltuk için aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SurferSEO puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (370+ yorum)

7. Rytr

Rytr aracılığıyla

Rytr, metin yazarlığı konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka yazma aracıdır. Kullanmak için 40 kullanım örneğinden birini seçin, biraz bağlam ekleyin, gerisini Rytr halletsin. Pazarlamacı veya satış elemanıysanız, bu içerik aracı tam size göre.

Blog Fikri ve Ana Hatları kullanım örneğini kullanarak, sadece birkaç tıklamayla içeriğiniz için hazır bir çerçeveye erişin. Dilinizi, ses tonunuzu, kullanım örneğinizi ve anahtar kelimelerinizi seçerek anında bir ana hat oluşturun.

Ryter ayrıca bir tarayıcı uzantısı da sunar. Farklı platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın: Rytr'ı e-posta gelen kutunuzda, Facebook Messenger'da, Google Dokümanlar'da, WordPress'te ve sosyal medya hesaplarınızda kullanın.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Rytr, kusursuz metinler oluşturmak için AIDA gibi metin yazma formüllerini kullanır

Rytr biçimlendirme ile metninizi sunuma hazır hale getirin

Hesabınıza işbirlikçileri ekleyerek metinleri tek bir yerden yönetin

Rytr sınırlamaları

Rytr, uzun içerikler (ör. blog yazıları) oluşturamaz

SEO araçları diğer AI yazarlar kadar güçlü değildir

Bazı kullanıcılar Ryter arayüzünün basitliğini beğenmiyor

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Tasarruf: Aylık 9 $, yıllık olarak faturalandırılır

Sınırsız: 29 $/ay, yıllık faturalandırılır

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (16 yorum)

8. Clearscope

Clearscope aracılığıyla

Clearscope, bu listedeki en pahalı araçtır, ancak paranızın karşılığını fazlasıyla alırsınız. Surfer gibi, Clearscope de öncelikle SEO için bir içerik optimizasyon aracıdır.

Clearscope'u kullanmak için bir anahtar kelime girin ve platformun bir rapor oluşturmasını bekleyin. Tek seferde birkaç içerik taslak seçeneği görmek için Taslak sekmesine gidin.

Blogu yine kendiniz yapılandırmanız gerekecek, ancak Clearscope işin büyük bir kısmını sizin için halledecek. Araştırma sekmesi, hedef anahtar kelimenizle ilgili yaygın temaları ve soruları da listeler, böylece yazma zamanı geldiğinde metninize daha fazla canlılık katabilirsiniz. ✨

Clearscope'un en iyi özellikleri

Doğru başlıklar, anahtar kelimeler ve kelime sayısı ile içeriğinizi SEO için optimize edin

Hızlı bir şekilde içerik özetleri ve blog yazısı taslak belgeleri oluşturun

Rakiplerinizin blog gönderilerinin içeriğini tek bir görünümde anlayın

Clearscope sınırlamaları

Clearscope'un aylık 170 dolarlık fiyat etiketi, özellikle amatör oluşturucular veya öğrenciler için pahalıdır

Clearscope'un bir rapor oluşturması birkaç dakika sürebilir

Clearscope fiyatlandırması

Temel özellikler: 1 koltuk için aylık 170 $

İş: Beş koltuk, fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Clearscope puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (60 yorum)

9. StoryLab. ai

StoryLab. ai, en iyi ana hat oluşturucu araçları listemizin sürpriz ismi, ancak mütevazı tasarımı sizi yanıltmasın. Bu AI yazar, ana hatları, blog gönderilerini, e-postaları ve ücretli reklamları kolaylıkla yönetir. ?

Bir blog taslağı için Blog Yazısı oluşturucuya gidin ve seçeneklerden Taslak'ı seçin. 30 saniye içinde AI, seçtiğiniz konu için etkili bir taslak oluşturacaktır.

Ayrıca, StoryLab. ai'yi hemen ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayda üç ücretsiz AI Çalışması elde edersiniz, bu nedenle ara sıra deneme taslak oluşturucuya ihtiyacınız varsa bu harika bir seçenektir.

StoryLab. ai en iyi özellikleri

Sadece birkaç tıklamayla ücretli reklam metinleri, e-postalar ve bloglar oluşturun

Blogları, Blog'dan Sosyal Medya Gönderileri özelliği (ücretli) ile ilgi çekici sosyal medya gönderilerine dönüştürün

Ücretli Kampanya Oluşturucu'yu kullanarak içerik fikirleri oluşturun, metni kısaltın veya genişletin ya da metninizin tonunu değiştirin

StoryLab. ai sınırlamaları

Bazı özellikler yalnızca premium üyeler tarafından kullanılabilir

StoryLab. ai, diğer AI araçlarının ve taslak oluşturucu seçeneklerinin sofistike ve karmaşık özelliklerinden yoksundur

StoryLab. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 100 AI çalıştırma için aylık 15 $

Sınırsız: Sınırsız AI Çalıştırma için aylık 19 $

StoryLab. ai puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Writesonic

Writesonic aracılığıyla

Writesonic, dünyadaki en üretken AI yazma ve taslak oluşturma araçlarından biridir. AI blog taslağı oluşturmadan web sitesi metinlerine ve emlak listelerine kadar inanılmaz sayıda özelliğe sahiptir. Hatta AIDA ve PAS gibi metin yazma çerçevelerini bile takip eder.

Metinleriniz için görsellere ihtiyacınız varsa, Writesonic bunu da halleder. AI'ya kısa bir metin girin, birkaç saniye içinde grafikler oluşturur.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Writesonic ile 1.500 kelimelik uzun blog yazıları yazın

İşiniz için yenilikçi fikirler üretmek için Büyüme Fikirleri özelliğini kullanın

Gelecekteki blog ve makaleleriniz için fikir üretmek üzere Listicle Ideas özelliğini deneyin

Writesonic sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan metinlerde gramer hataları olduğunu bildirmiştir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Sınırsız: Bir kullanıcı için aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: 12,67 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

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