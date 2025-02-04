2025'te Şirket İçi ve Ajanslar için En İyi 21 Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı

Bir gözünüzü kampanya istek kuyruğunda, diğer gözünüzü yapılacaklar listenizde ve bir gözünüzü de üç aylık hedeflerinizin dökümünde mi tutmaya çalışıyorsunuz? Bu sadece son derece baş döndürücü bir iş değil, aynı zamanda pazarlama proje yönetimi yazılımına acilen ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor!

Startup'larda, ajanslarda ve kurumsal şirketlerde çalışan modern pazarlama yöneticileri düzenli olarak çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütür. Proje yönetimi yazılımı olmadan, uzun e-posta konularında kaybolan bilgileri aramak için haftada bir iş günü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tanıdık geldi mi? 🙋

Pazarlama proje yönetimi yazılımı, pazarlama ile ilgili projeleri organize etmek, işbirliği yapmak ve sunmak için kullanılan bir araçtır. Ancak pazarlamacılar için en iyi yazılım , çeşitli iş akışlarını yönetir, takımlar arasındaki devirleri yönetir ve eksiksiz bir teknoloji yığını için diğer uygulamalarla kolayca entegre olur.

Gerçek şu ki, manuel işlemler büyüme dalgasını yakalayamaz, bu nedenle durup takımlarınızı, pazarlama süreçlerinizi ve işbirlikçilerinizi güçlendirmek için bir yazılım motoru kullanmayı düşünmek önemlidir. 🔌

Bu kılavuzda, verimli şirket içi ve uzaktan takımların işlevler arası iş akışları tasarlamak için kullandıkları özellikleri ve en iyi 21 pazarlama proje yönetimi yazılımından oluşan öneri listemizi ele alacağız.

Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru pazarlama proje yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir. Takımınız için doğru olanı seçerken şu özellikleri göz önünde bulundurun:

Otomasyon: Yeni projeler oluşturmak ve görevleri atamak gibi pazarlama görevlerini otomatikleştirebilen bir yazılım arayın. Bu, yeni takım üyelerini hızlı bir şekilde işe almanıza ve sıkıcı manuel işlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Takım işbirliği: Pazarlama projelerini yönetmek için doğru iletişim araçlarına sahip olmak çok önemlidir. Takımların görevler üzerinde kolayca işbirliği yapmasına, sohbet etmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir sistem seçin.

Entegrasyonlar: E-posta pazarlama platformları ve analiz araçları gibi mevcut yazılımlarla kolayca entegre olabilen bir platform arayın. Bu, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve ihtiyacınız olan verilere tek bir yerden erişmenize yardımcı olacaktır.

Analitik ve izleme: Seçtiğiniz proje yönetim sisteminin gerçek zamanlı analitik, izleme ve raporlama özellikleri sunduğundan emin olun. Bu, takım performansını takip etmenize ve iyileştirme yapılabilecek alanları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Güvenlik ve gizlilik: Güvenlik, çevrimiçi veri yönetim sistemleri söz konusu olduğunda her zaman anahtar bir konudur. Seçtiğiniz platformun verilerinizi güvende tutmak için yeterli önlemleri aldığından emin olun.

en İyi 21 Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı

Hedeflerinizi uyumlu hale getirin ve ClickUp'ta görevler ve belgeler arasında işbirliği yaparak en iyi stratejiyi uygulayın

Sizin ve takımınızın, işleri halletmek için proje bazında süreçleri bir araya getirmeye alışkın olduğunuzu biliyoruz. Miras aldığınız eski ve pahalı araçlar, pazarlama hedeflerine ve operasyonlarına katkıda bulunmak yerine sürtüşme noktası oluşturuyor.

ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Birkaç tıklama ile takımınıza en uygun şekilde kolayca özelleştirin ve araç listenizi ciddi şekilde azaltın (ve üçüncü taraf uygulamalara harcama yapmayın!)

Bu araç, her tür ve boyuttaki takımın pazarlama projelerini daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır! ClickUp'ın ücretsiz görev yönetimi özelliklerinden yararlanın, siz, iş arkadaşlarınız ve müşterileriniz size daha sonra teşekkür edecek:

15'ten fazla proje görünümü ile projeleri izleyin ve görevleri yönetin. Farklı çalışma tarzlarına uyacak şekilde kişisel ve takım görevlerini düzenlemek için gizli veya genel proje görünümleri oluşturun. Toplantıları kaydetme ve iş atama görevleri. Toplantı notları ve önemli noktalar için yinelenen görevler ayarlayın, ardından projeleri ilerletmek için bireylere eylem öğeleri atayın. ROI ve pazarlama ekibinin verimliliğini ölçmek için gösterge panelleri. Pazarlama OKR'leri , proje ilerlemesi, kampanya içgörüleri ve daha fazlasıyla güncel kalın — manuel güncelleme gerekmez! Belgeler ve görev listesi şablonları ile lansman süreçlerini standartlaştırın. ClickUp Şablon Merkezi'nden bir şablon veya kendi oluşturduğunuz bir şablonu kullanarak gelen talepler, kampanya görevleri ve belgeler için pazarlama iş akışlarını standartlaştırın.

ClickUp artıları

ClickUp'ın dezavantajları

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok

ClickUp görünümlerinin tümü mobil uygulamada mevcut değildir… henüz! 🔮

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.

G2: 4,7/5 (4.490+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.890+ yorum)

Kaynaklarınızı, satış sürecini, proje kapsamını, proje teslimatını, müşteri geri bildirimlerini ve yeni müşteri kazanım süreçlerini yönetmek için daha iyi bir yol arıyorsanız, ClickUp'ın Yaratıcı Ajans Şablonu ile başlayın!

asana aracılığıyla

Asana, tüm görevleri tek bir alanda düzenleyen bir görev yönetim aracıdır. Pazarlama ekipleri, yapılması gerekenleri, öncelikli görevleri ve işlerin teslim tarihlerini görebilir. Grafik tabanlı proje görünümlerini sevenler, senkronizasyonu sağlamak ve teslim tarihlerine uymak için Asana'nın veri modeline değer vereceklerdir.

Asana'nın artıları

Ek dosyalar herhangi bir göreve eklenebilir ve daha sonra takım dosya depolama alanında erişilebilir

Her görev için gerçek zamanlı sohbet ve işbirliği özellikleri

Süreçleri hızlandırmak için proje şablonları

Programlarınızı net bir şekilde görmek için takvim görünümü

Asana'nın Kanban görünümü Trello'ya benzer

Asana'nın dezavantajları

Birden fazla atanan kişi seçeneği yok

Birden fazla iş akışına sahip karmaşık projeler için ideal değildir ( Asana alternatifleriyle esnek bir çözüm bulun)

Yorumları görevlere dönüştüremez

Takımların aynı belge üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir özellik yok

Bir görevin kopyalarını birden fazla takım üyesine atamanız gerekir, bu da çalışma alanınızı tonlarca klonla doldurur

Asana fiyatlandırması

Asana, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.000+ yorum)

teamwork Projects aracılığıyla

Teamwork, basit gezinme ve müşteri yönetimi için görevleri düzenlemek isteyen pazarlama ajansları ve takımları için ideal bir proje işbirliği yazılımıdır. Teamwork Projects'in anahtar özellikleri arasında kaynak planlama, proje zaman takibi ve görev listesi şablonları bulunur.

ClickUp'ın 25'ten fazla pazarlama şablonundan birini seçin ve proje planlamanıza bugün başlayın!

Teamwork Projects artıları

Müşteri kullanıcıları için ekstra maliyet yok, pazarlama ajansları için ideal

Düzenli belge paylaşımı için not defteri özelliği

Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü

Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma

Teamwork Projects eksileri

Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir

Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar

Teamwork Projects fiyatlandırması

Teamwork Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Teamwork Projects müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (990+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

4. Toggl Plan

toggl Plan aracılığıyla

Toggl, Toggl Track, Toggl Plan ve Toggl Hire olmak üzere üç çözümden oluşan bir proje yönetimi yazılımıdır. Toggl Plan'ın görsel yol haritaları, elektronik tablolarda birden fazla projeyi yönetirken destekten çok iş yükü getiren değişiklik yönetimini tamamlar.

Bu değişiklik yönetimi araçlarını deneyin!

Toggl Plan artıları

Özel renk kodlama özelliği, farklı pazarlama proje aşamalarını kolayca tanımlamanızı sağlar

Takım zaman çizelgeleriyle kaynak tahsisini yönetin

Tüm ekip çalışması proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için görev durumlarını özelleştirin

Yineleyen görevlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Toggl Plan dezavantajları

Proje yönetimi gösterge panelleri yok

Ücretsiz plan beş kullanıcı ile sınırlıdır

Sadece 10'dan fazla yazılım entegrasyonu sunar

Toggl Plan fiyatlandırması

Toggl Plan, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 8 $ / kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Toggl Plan müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

Toggl Plan'dan emin değil misiniz? Bazı Toggl alternatiflerini inceleyin.

5. Monday

via Monday

Listemizdeki bir sonraki pazarlama proje yönetimi yazılımı, işlevler arası takımların en önemli işlerini uyumlu hale getirmelerine yardımcı olan bir proje planlama çözümü olan Monday'dir. Örneğin, gerçek zamanlı raporlama arayan pazarlama ajansları veya takımlar, iletişim iş akışını artırmak için kolayca proje gösterge panelleri oluşturabilirler.

Monday artıları

Ücretsiz planda sınırsız pano ve belge

Pazarlama projelerini kolayca izlemek için özelleştirilebilir proje görünümü

Otomatik zaman takibi

Proje kabul formları

Monday eksileri

Özellikler, bu listedeki diğer araçlara kıyasla çok ayrıntılı değildir

Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir

Yerel not defteri özelliği yoktur

Yinelenen veya gizli görevler yok

Monday fiyatlandırması

Monday, ücretsiz bir plan ve aylık 8 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Monday müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (3.290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.540+ yorum)

6. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike proje yönetimi yazılımı, paylaşılan takvimleri düzenlemek, projeleri planlamak ve kolaylıkla işbirliği yapmak için özelleştirilebilir bir çalışma alanına ihtiyaç duyan küçük pazarlama ajansları için idealdir. Dahası, onaylayıcılar Wrike'ın görsel işaretleme aracını kullanarak geri bildirimleri hızlandırabilir.

Wrike artıları

Kanban panosu, görevlerin tam görünürlüğünü sağlar

Tahmini ve gerçek harcanan zamanı karşılaştırmak için zaman takibi özelliği

Pazarlama kampanyalarını yönetmek için özel görev durumları

Wrike'ın dezavantajları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Koşullu otomasyon yok (pazarlama projelerini yönetmek için olmazsa olmaz bir özellik!)

Gantt grafikleri ücretsiz sürümde mevcut değildir

Kullanıcı gruplarına (takımlara) veya birden fazla atanan kişiye görev atama özelliği yoktur

Wrike fiyatlandırması

Wrike, kullanıcı başına aylık 9,80 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2.350+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.700+ yorum)

Wrike Alternatiflerini inceleyin!

trello aracılığıyla

Atlassian yazılım ailesinin bir üyesi olan Trello, dört anahtar bileşenden oluşan bir Kanban aracıdır: Kanban panosu, kartlar, listeler ve pano menüsü. Takımlar, Trello'nun özel kart ve pano düğmelerini kullanarak işleri ilerletebilir.

Trello artıları

Kod gerektirmeyen otomasyon özelliği Butler, takımların idari görevlerde zaman kazanmasına yardımcı olur

Ayrıntılı görev atamaları için gelişmiş kontrol listeleri (ücretli bir özellik)

Kolay proje kurulumu ve başlangıç

Görev organizasyonu için etiketler, etiketler ve kategoriler

Özel Trello otomasyonları , kurallar ve zamanlanmış komutlar

Görev süreçlerinizi kolaylaştırmak için Kanban panoları

Trello'nun dezavantajları

Ücretsiz plan, ek dosya başına 10 MB ile sınırlıdır

Mevcut görevlerinizi görüntülemek için görev tepsisi yok

Yorumlar kartın arkasında bulunur, bu da işbirliğini zorlaştırır

Tam işlevsellik için bazı güçlendiriciler için ödeme yapmanız gerekir

Trello fiyatlandırması

Trello, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Trello müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (20.410+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

8. Hive

via Hive

Hive, takımınızın projeleri istedikleri şekilde yönetmelerini sağlayan en iyi pazarlama proje yönetimi araçlarından biridir. Ek esneklik için çeşitli entegrasyonlara ve çoklu görünümler sunar.

Hive'ın artıları

Hive'ın dezavantajları

Tam işlevsellik için birkaç eklenti gereklidir

Mobil uygulamalar masaüstü uygulamaları kadar sağlam değildir

Ücretsiz plan yok

Hive fiyatlandırması

Hive, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Hive müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

9. ProProfs Project

proProfs Project aracılığıyla

ProProfs Project, pazarlama ekiplerinin başarılı pazarlama kampanyalarını yönetmesine, izlemesine ve yürütmesine yardımcı olacak sağlam özellikler sunduğu için en iyi pazarlama proje yönetimi seçeneklerinden biridir.

ProProfs Project artıları

Tek bir gösterge panelinden birden fazla projeyi tasarlayın, planlayın ve yürütün

Sorunsuz işbirliği için anlık mesajlaşma ve dosya paylaşım özelliği

Projeleri planlamak ve görselleştirmek için Gantt grafikleri, Kanban panoları ve Takvim görünümü

İnanılmaz zaman takibi yetenekleri

ProProfs Project eksileri

Ücretsiz plan yok

Deneme sürümü sadece 15 gün boyunca kullanılabilir

Rol ve izin ayarları yalnızca premium planda mevcuttur

ProProfs Project fiyatlandırması

ProProfs Project, ücretsiz deneme ve kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

ProProfs Project müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

10. Zoho Projects

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, size ve pazarlama ekibinize iş planlaması, proje ilerlemesini izleme ve ekibinizle işbirliği yapma konusunda yardımcı olan bulut tabanlı platformu sayesinde en iyi pazarlama proje yönetimi seçeneklerinden biridir. Kullanımı kolay arayüzü, yeni kullanıcıların yazılımı benimsemesini kolaylaştırır.

Zoho'nun artıları

Zaman çizelgesi görünümü, belirli bir dönemde çalışanların ne yaptığını görmenizi sağlar

Çalışanların zaman çizelgelerini kullanarak faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin

Ş Akışınızı görselleştirmek için Kanban panoları

Zoho'nun dezavantajları

Ücretsiz plan ile yalnızca iki proje oluşturabilir ve 10 MB'a kadar dosya ekleyebilirsiniz

Zoom gibi Zoho dışındaki yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar

Özellikle ilk kurulum sürecinde öğrenme eğrisi yüksektir

Zoho fiyatlandırması

Zoho Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Zoho müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (250+ yorum)

Bonus: Mac için En İyi Proje Yönetimi Yazılımı

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımlara dosya depolama, proje yönetimi ve grup sohbetleri için özellikler sunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, yapılacaklar listeleri ve mesaj panoları gibi özelliklerle görev yönetimi ve proje ekibi iletişimini tek bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.

Basecamp artıları

Projelerinizin performansına genel bir bakış sunan Hill grafikleri

"Hey!" menüsü, yeni mesajlar, @bahsetmeler ve yapılacaklar gibi bildirimleri gruplandırır

Müşterilerin görevleri görüntüleyebileceği ve iletişim kurabileceği bir portal

Yeni mesajları veya belgeleri yayınlamadan önce taslak olarak kaydedin

Zapier aracılığıyla ClickUp ile entegre olur

Basecamp'ın dezavantajları

Görev öncelikleri ve özel durumlar gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Daha iyi görev organizasyonu için etiket veya etiket yok

Yerel zaman takibi özelliği yok

Ücretsiz sürüm yok

Aynı anda birden fazla pazarlama projesi yürüten pazarlama ajansları gibi organizasyon yapıları için uygun değildir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp, ücretsiz deneme ve aylık 99 $ sabit ücretli bir plan sunar

Basecamp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (4.940+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (13.350+ yorum)

Basecamp alternatiflerine göz atın!

12. nTask

via nTask

nTask, siz ve pazarlama ekibinizin kaynak planlamasından proje çıktılarına kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olabilecek bulut tabanlı proje yönetimi araçlarından bir diğeridir. Bu listedeki diğer proje yazılımlarına benzer şekilde, nTask bir proje planı oluşturmak ve görevleri görselleştirmek için Kanban panoları sunar.

nTask artıları

Uzak takımları uyumlu hale getirmek için takım iş yükü yönetim araçları

Ek dosya ve belge yönetimi

Roller ve izinler özelleştirme

Proje ilerlemesini hızlı bir şekilde izlemek için proje dönüm noktaları

nTask eksileri

50 veya daha fazla kişiden oluşan büyük takımlar için uygun değildir

Kanban panoları ücretli bir özelliktir

Kullanıcılar arayüz özelleştirme üzerinde daha az kontrole sahiptir

nTask fiyatlandırması

nTask, kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

nTask müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (10+ yorum)

13. Workfront

via Workfront

Adobe hayranları ve ileri düzey kullanıcılar, takımların bağlantı kurması, işbirliği yapması ve işleri daha hızlı bitirmesi için bir işbirliği yönetim aracı olan Workfront'u tanıyacaktır. Workfront, Adobe içindeki pazarlama çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak hepsi bir arada bir sistem oluşturur.

Workfront'un artıları

Takım işbirliği ve proje geri bildirimi için yerleşik onay özelliği

Görsel raporlar ve gösterge panelleri

En önemli görevleri ve yaklaşan görevleri gösteren konsolide bir görev listesi

Adobe, Slack, GSuite ve Salesforce ile entegre

Workfront'un dezavantajları

Diğer pazarlama yazılımlarından daha karmaşık

Entegrasyonlar fiyatlandırma planınıza bağlı olduğundan küçük işletmeler için uygun değildir

Gantt grafiği, listelenen diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla kullanımı zordur

Workfront fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Workfront ile iletişime geçin

Workfront müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Workfront alternatiflerine göz atın!

14. Ravetree

via Ravetree

Ravetree, projeleri, faturaları, kaynakları ve müşterileri yönetmek için bir proje yönetimi çözümüdür. Müşteri portalları, proje şablonları ve portföyler gibi anahtar özelliklerle pazarlama ekipleri her tür proje kategorisi için özel iş akışları oluşturabilir.

Ravetree artıları

PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX ve PNG dosya desteği

Onaylanan zaman kayıtları ve giderler için faturalar

Kolay kaynak yönetimi için zaman çizelgesi görünümü

Sprint planlama aracı

Ravetree eksileri

Yerel e-posta entegrasyonu yok

Bu listedeki diğer önde gelen pazarlama araçlarına göre pahalı ücretli planlar

Ravetree fiyatlandırması

Ravetree, aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

Ravetree müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

15. Kissflow

via Kissflow

Bir sonraki en iyi pazarlama proje yönetimi aracı, tüm kuruluşun herhangi bir süreci özelleştirebilmesi için bir süreç ve iş akışı otomasyon aracı olan Kissflow'dur. Özel eğitim gerektirmeyen sezgisel bir düzen ile size ve proje yöneticilerinize ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sunar!

Kissflow'un artıları

Uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak formları

Süreçleri otomatikleştirmek için gerçek zamanlı analitik

Kod olmadan süreç ve ş akışı yönetimi

Büyük veri hacmini ve karmaşıklığı yönetebilecek şekilde ölçeklenebilir

Kissflow'un dezavantajları

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla ortalama bir arayüz

Proje görselleştirme görünümlerinin eksikliği

Ücretsiz plan yok

Kissflow fiyatlandırması

Kissflow, aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

Kissflow müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (490+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (10+ yorum)

Kissflow alternatiflerini deneyin!

16. FunctionFox

via FunctionFox

FunctionFox, proje yöneticilerinin her şeyi zamanında ve bütçe dahilinde yolunda tutmasına yardımcı olan bir zaman çizelgesi ve proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, başarılı kampanyalar için hedefleri ve kaynakları uyumlu hale getirerek pazarlama ekiplerine destek olmayı amaçlamaktadır.

FunctionFox artıları

Takım görev atama, kaynakları ve iş yüklerini yönetmenizi sağlar

Pazarlama kampanyaları için esnek proje planlama uygulamaları

Sınırsız özel alan içeren çevrimiçi talep formları

Proje blogunu kullanarak takım üyeleriyle iletişim kurun

FunctionFox'un dezavantajları

Proje görünümleri, zaman çizelgesi ve Gantt grafikleriyle sınırlıdır

Sınırlı ücretsiz plan

Özelleştirilebilir bir çalışma alanı hiyerarşisinin olmaması ( Agile pazarlama takımları için uygun değildir)

FunctionFox fiyatlandırması

FunctionFox, aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

FunctionFox müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

17. iMeet Central

iMeet Central aracılığıyla

pGi tarafından sunulan iMeet Central (eski adıyla Central Desktop), pazarlamacılar, kreatif ajanslar ve kurumsal işletmelerin dosyaları yönetmesine, projelerde işbirliği yapmasına ve kullanıcıları birbirine bağlamasına yardımcı olan takım işbirliği araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımlar, her departman, proje, müşteri veya ihtiyaç için gizli çevrimiçi topluluklar kurabilir ve özelleştirebilir.

iMeet Central artıları

Kolay dosya arama için güçlü indeks özelliği

Çevrimiçi toplantılar için PGi'nin iMeet ve GlobalMeet çözümleriyle entegrasyonlar

Yaratıcı beyin fırtınası için gizli, çevrimiçi moodboard'lar

Yaratıcı özetler ve süreçler için çevrimiçi veritabanları

iMeet Central eksileri

Bu listedeki diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla pahalı ücretli planlar

Sezgisel bir arayüz arayan pazarlama takımları için kullanıcı dostu değildir

Gelişmiş özellikler için sınırlı özelleştirme

iMeet Central fiyatlandırması

iMeet Central, pazarlamacılar ve ajanslar için aylık 45 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

iMeet Central müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (10 yorum)

18. LiquidPlanner

via LiquidPlanner

LiquidPlanner, takımların proje görevlerini otomatik olarak planlamasına, proje değişikliklerini izlemesine ve proje veri gösterge panellerini özelleştirmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. LiquidPlanner pazarlama ajanslarının kaynak yönetimi için yararlı bulacağı anahtar özelliklerden biri, projelere öncelik tabanlı planlama yaklaşımıdır.

LiquidPlanner'ın artıları

Değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yakalamak için Akıllı Zaman Çubuğu özelliği

Bir göreve birden fazla sahip olma, proje yöneticilerine fayda sağlar

Aşamaların sırasını görselleştirmek için bağımlılık zincirleri

LiquidPlanner'ın dezavantajları

Aynı anda birden fazla proje yürüten küçük ajanslar için uygun değildir ( LiquidPlanner alternatiflerinde bulunabilir)

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı ücretsiz plan

Eğitim ve benimseme için zorlu öğrenme süreci

LiquidPlanner fiyatlandırması

LiquidPlanner, ücretsiz deneme ve aylık 15 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

LiquidPlanner müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (630+ yorum)

podio aracılığıyla

Podio, pazarlama takımlarının daha kolay işbirliği yapması, bilgileri daha hızlı bulması ve farklı iş görünümleri arasında seçim yapması için bir yapı sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Ayrıca, bir proje yöneticisi, insanları ve projeleri bir Podio iş akışıyla bağlantılı tutmak için görev otomasyonu oluşturabilir.

Podio'nun artıları

Çalışma alanlarınıza kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için özel izinler belirleyin

Mükemmel dosya paylaşım özellikleri

Yerleşik takım sohbeti ve video konferans özellikleri

Hareket halindeyken herhangi bir pazarlama projesini yönetmenizi sağlayan güçlü mobil uygulamalar

Podio, ClickUp ile entegre olur

Podio'nun dezavantajları

Otomatik iş akışları, kişi senkronizasyonu ve kullanıcı yönetimi özelliklerinden yoksun sınırlı bir ücretsiz plan

Yorumları görev olarak atayamama

Görsel raporlar yalnızca premium sürümlerde mevcuttur

Podio fiyatlandırması

Podio, aylık 7,20 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

Podio müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200+ yorum)

20. Workamajig

workamajig aracılığıyla

Workamajig, projeleri, bütçeleri, programları ve hesapları tek bir yerden yönetmek için bir pazarlama proje yönetimi aracıdır. Dahili pazarlama takımları için anahtar özellikler arasında eyleme geçirilebilir gösterge panelleri, gerçek zamanlı günlük etkinlik akışı ve yaratıcı proje yönetimi şablonları bulunur.

ClickUp'ın yaratıcı ve tasarım şablonlarını inceleyerek pazarlama projesi taleplerinizi başlatın!

Workamajig artıları

Yerleşik müşteri yönetimi özellikleri

Müşteri taleplerini aktif projelere dönüştürün

Farklı roller için özel gösterge panelleri

Aynı anda birden fazla proje ve görevi yönetin

Workamajig'in dezavantajları

Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar

Ücretsiz plan yok

Kullanıcı dostu bir arayüz değil

Workamajig fiyatlandırması

Workamajig, 10-19 kullanıcı için aylık 38 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

Workamajig müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,7/5 (200+ yorum)

21. Projectsly

via Projectsly

Projectsly, tüm bilgileri tek bir yerde toplamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Burada takım üyelerine görevler ekleyebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve ayrıca önemli işleri kaçırmamak için önceliklerinize göre özelleştirilebilir iş akışları oluşturabilirsiniz.

Projectsly artıları

İş akışı yönetimini basitleştiren proje zaman çizelgeleri

Sürükle ve bırak ile görev yönetimi

Kolay görev yönetimi ve planlama

Takım üyeleri arasındaki işbirliği kolaylaşacak

Projectsly eksileri

Bütçeleme gibi ek özellikler eksiktir

Yerel zihin haritaları gibi gelişmiş özellikler yok

Projectsly fiyatlandırması

Projectsly, 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan ve 14,99 $/ay'dan başlayan ücretli planlar sunmaktadır

Projectsly müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

Pazarlama Takımlarının Proje Yönetimi Yazılımına İhtiyacı Var

Proje yönetimi yazılımı, küreselleşmiş takımlar ve işlevler arası projeler için vazgeçilmez bir operasyon aracı haline gelmiştir. Ancak tüm operasyonlar bir yana, insanlar çok fazla yerde bilgi ve görev aramakla zaman kaybetmedikleri için en iyi performanslarını sergileyebilmelerine yardımcı olur. 🔍

Güçlü veritabanı işlevselliği, çevrimiçi eğitim videoları, görselleştirme araçları ve daha fazlasını sunan ClickUp, ücretsiz ve en iyi pazarlama proje yönetimi yazılımı olarak tüm kriterleri karşılıyor.

Hemen kaydolun ve ClickUp'ı kendiniz, takımınız ve kuruluşunuz için ihtiyacınıza göre özelleştirin! ⚡️