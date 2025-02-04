2025'te Şirket İçi ve Ajanslar için En İyi 21 Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı

Bir gözünüzü kampanya istek kuyruğunda, diğer gözünüzü yapılacaklar listenizde ve bir gözünüzü de üç aylık hedeflerinizin dökümünde mi tutmaya çalışıyorsunuz? Bu sadece son derece baş döndürücü bir iş değil, aynı zamanda pazarlama proje yönetimi yazılımına acilen ihtiyacınız olduğunu da gösteriyor!
Startup'larda, ajanslarda ve kurumsal şirketlerde çalışan modern pazarlama yöneticileri düzenli olarak çok kanallı pazarlama kampanyaları yürütür. Proje yönetimi yazılımı olmadan, uzun e-posta konularında kaybolan bilgileri aramak için haftada bir iş günü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tanıdık geldi mi? 🙋
Pazarlama proje yönetimi yazılımı, pazarlama ile ilgili projeleri organize etmek, işbirliği yapmak ve sunmak için kullanılan bir araçtır. Ancak pazarlamacılar için en iyi yazılım , çeşitli iş akışlarını yönetir, takımlar arasındaki devirleri yönetir ve eksiksiz bir teknoloji yığını için diğer uygulamalarla kolayca entegre olur.
Gerçek şu ki, manuel işlemler büyüme dalgasını yakalayamaz, bu nedenle durup takımlarınızı, pazarlama süreçlerinizi ve işbirlikçilerinizi güçlendirmek için bir yazılım motoru kullanmayı düşünmek önemlidir. 🔌
Bu kılavuzda, verimli şirket içi ve uzaktan takımların işlevler arası iş akışları tasarlamak için kullandıkları özellikleri ve en iyi 21 pazarlama proje yönetimi yazılımından oluşan öneri listemizi ele alacağız.
Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru pazarlama proje yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir. Takımınız için doğru olanı seçerken şu özellikleri göz önünde bulundurun:
Otomasyon: Yeni projeler oluşturmak ve görevleri atamak gibi pazarlama görevlerini otomatikleştirebilen bir yazılım arayın. Bu, yeni takım üyelerini hızlı bir şekilde işe almanıza ve sıkıcı manuel işlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Takım işbirliği: Pazarlama projelerini yönetmek için doğru iletişim araçlarına sahip olmak çok önemlidir. Takımların görevler üzerinde kolayca işbirliği yapmasına, sohbet etmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir sistem seçin.
Entegrasyonlar: E-posta pazarlama platformları ve analiz araçları gibi mevcut yazılımlarla kolayca entegre olabilen bir platform arayın. Bu, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve ihtiyacınız olan verilere tek bir yerden erişmenize yardımcı olacaktır.
Analitik ve izleme: Seçtiğiniz proje yönetim sisteminin gerçek zamanlı analitik, izleme ve raporlama özellikleri sunduğundan emin olun. Bu, takım performansını takip etmenize ve iyileştirme yapılabilecek alanları belirlemenize yardımcı olacaktır.
Güvenlik ve gizlilik: Güvenlik, çevrimiçi veri yönetim sistemleri söz konusu olduğunda her zaman anahtar bir konudur. Seçtiğiniz platformun verilerinizi güvende tutmak için yeterli önlemleri aldığından emin olun.
en İyi 21 Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı
1. ClickUp
Sizin ve takımınızın, işleri halletmek için proje bazında süreçleri bir araya getirmeye alışkın olduğunuzu biliyoruz. Miras aldığınız eski ve pahalı araçlar, pazarlama hedeflerine ve operasyonlarına katkıda bulunmak yerine sürtüşme noktası oluşturuyor.
ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Birkaç tıklama ile takımınıza en uygun şekilde kolayca özelleştirin ve araç listenizi ciddi şekilde azaltın (ve üçüncü taraf uygulamalara harcama yapmayın!)
Bu araç, her tür ve boyuttaki takımın pazarlama projelerini daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır! ClickUp'ın ücretsiz görev yönetimi özelliklerinden yararlanın, siz, iş arkadaşlarınız ve müşterileriniz size daha sonra teşekkür edecek:
- 15'ten fazla proje görünümü ile projeleri izleyin ve görevleri yönetin. Farklı çalışma tarzlarına uyacak şekilde kişisel ve takım görevlerini düzenlemek için gizli veya genel proje görünümleri oluşturun.
- Toplantıları kaydetme ve iş atama görevleri. Toplantı notları ve önemli noktalar için yinelenen görevler ayarlayın, ardından projeleri ilerletmek için bireylere eylem öğeleri atayın.
- ROI ve pazarlama ekibinin verimliliğini ölçmek için gösterge panelleri. Pazarlama OKR'leri, proje ilerlemesi, kampanya içgörüleri ve daha fazlasıyla güncel kalın — manuel güncelleme gerekmez!
- Belgeler ve görev listesi şablonları ile lansman süreçlerini standartlaştırın. ClickUp Şablon Merkezi'nden bir şablon veya kendi oluşturduğunuz bir şablonu kullanarak gelen talepler, kampanya görevleri ve belgeler için pazarlama iş akışlarını standartlaştırın.
ClickUp artıları
- Adobe Creative Suite, Microsoft Outlook veya Box gibi en çok kullandığınız iş uygulamalarını ClickUp'a bağlayın
- Herhangi bir cihazdan başlatın ve durdurun, global zamanlayıcı ile görevler arasında geçiş yapın
- Mobil uygulamaları kullanarak görevleri ekleyin ve yönetin (iPad, iPhone ve Android'de mevcuttur)
- Dinamik yinelenen ClickUp görevleri ve ClickUp Otomasyonları ile rutin işleri otomatik hale getirin
ClickUp'ın dezavantajları
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi
- Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok
- ClickUp görünümlerinin tümü mobil uygulamada mevcut değildir… henüz! 🔮
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.490+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.890+ yorum)
Kaynaklarınızı, satış sürecini, proje kapsamını, proje teslimatını, müşteri geri bildirimlerini ve yeni müşteri kazanım süreçlerini yönetmek için daha iyi bir yol arıyorsanız, ClickUp'ın Yaratıcı Ajans Şablonu ile başlayın!
2. Asana
Asana, tüm görevleri tek bir alanda düzenleyen bir görev yönetim aracıdır. Pazarlama ekipleri, yapılması gerekenleri, öncelikli görevleri ve işlerin teslim tarihlerini görebilir. Grafik tabanlı proje görünümlerini sevenler, senkronizasyonu sağlamak ve teslim tarihlerine uymak için Asana'nın veri modeline değer vereceklerdir.
Asana'nın artıları
- Ek dosyalar herhangi bir göreve eklenebilir ve daha sonra takım dosya depolama alanında erişilebilir
- Her görev için gerçek zamanlı sohbet ve işbirliği özellikleri
- Süreçleri hızlandırmak için proje şablonları
- Programlarınızı net bir şekilde görmek için takvim görünümü
- Asana'nın Kanban görünümü Trello'ya benzer
Asana'nın dezavantajları
- Birden fazla atanan kişi seçeneği yok
- Birden fazla iş akışına sahip karmaşık projeler için ideal değildir ( Asana alternatifleriyle esnek bir çözüm bulun)
- Yorumları görevlere dönüştüremez
- Takımların aynı belge üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir özellik yok
- Bir görevin kopyalarını birden fazla takım üyesine atamanız gerekir, bu da çalışma alanınızı tonlarca klonla doldurur
Asana fiyatlandırması
- Asana, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (8.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (10.000+ yorum)
3. Teamwork
Teamwork, basit gezinme ve müşteri yönetimi için görevleri düzenlemek isteyen pazarlama ajansları ve takımları için ideal bir proje işbirliği yazılımıdır. Teamwork Projects'in anahtar özellikleri arasında kaynak planlama, proje zaman takibi ve görev listesi şablonları bulunur.
ClickUp'ın 25'ten fazla pazarlama şablonundan birini seçin ve proje planlamanıza bugün başlayın!
Teamwork Projects artıları
- Müşteri kullanıcıları için ekstra maliyet yok, pazarlama ajansları için ideal
- Düzenli belge paylaşımı için not defteri özelliği
- Tüm ürün ve hizmetlere kolayca göz atmak için portföy görünümü
- Burndown raporlama, kullanım raporları ve faturalandırma
Teamwork Projects eksileri
- Proje şablonları ücretsiz planda mevcut değildir
- Entegre takım sohbeti ücretli bir özelliktir
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar
Teamwork Projects fiyatlandırması
- Teamwork Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Teamwork Projects müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)
4. Toggl Plan
Toggl, Toggl Track, Toggl Plan ve Toggl Hire olmak üzere üç çözümden oluşan bir proje yönetimi yazılımıdır. Toggl Plan'ın görsel yol haritaları, elektronik tablolarda birden fazla projeyi yönetirken destekten çok iş yükü getiren değişiklik yönetimini tamamlar.
Bu değişiklik yönetimi araçlarını deneyin!
Toggl Plan artıları
- Özel renk kodlama özelliği, farklı pazarlama proje aşamalarını kolayca tanımlamanızı sağlar
- Takım zaman çizelgeleriyle kaynak tahsisini yönetin
- Tüm ekip çalışması proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için görev durumlarını özelleştirin
- Yineleyen görevlerle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Toggl Plan dezavantajları
- Proje yönetimi gösterge panelleri yok
- Ücretsiz plan beş kullanıcı ile sınırlıdır
- Sadece 10'dan fazla yazılım entegrasyonu sunar
Toggl Plan fiyatlandırması
- Toggl Plan, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 8 $ / kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Toggl Plan müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
Toggl Plan'dan emin değil misiniz? Bazı Toggl alternatiflerini inceleyin.
5. Monday
Listemizdeki bir sonraki pazarlama proje yönetimi yazılımı, işlevler arası takımların en önemli işlerini uyumlu hale getirmelerine yardımcı olan bir proje planlama çözümü olan Monday'dir. Örneğin, gerçek zamanlı raporlama arayan pazarlama ajansları veya takımlar, iletişim iş akışını artırmak için kolayca proje gösterge panelleri oluşturabilirler.
Monday artıları
- Ücretsiz planda sınırsız pano ve belge
- Pazarlama projelerini kolayca izlemek için özelleştirilebilir proje görünümü
- Otomatik zaman takibi
- Proje kabul formları
Monday eksileri
- Özellikler, bu listedeki diğer araçlara kıyasla çok ayrıntılı değildir
- Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir
- Yerel not defteri özelliği yoktur
- Yinelenen veya gizli görevler yok
Monday fiyatlandırması
- Monday, ücretsiz bir plan ve aylık 8 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Monday müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (3.290+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.540+ yorum)
6. Wrike
Wrike proje yönetimi yazılımı, paylaşılan takvimleri düzenlemek, projeleri planlamak ve kolaylıkla işbirliği yapmak için özelleştirilebilir bir çalışma alanına ihtiyaç duyan küçük pazarlama ajansları için idealdir. Dahası, onaylayıcılar Wrike'ın görsel işaretleme aracını kullanarak geri bildirimleri hızlandırabilir.
Wrike artıları
- Kanban panosu, görevlerin tam görünürlüğünü sağlar
- Tahmini ve gerçek harcanan zamanı karşılaştırmak için zaman takibi özelliği
- Pazarlama kampanyalarını yönetmek için özel görev durumları
Wrike'ın dezavantajları
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Koşullu otomasyon yok (pazarlama projelerini yönetmek için olmazsa olmaz bir özellik!)
- Gantt grafikleri ücretsiz sürümde mevcut değildir
- Kullanıcı gruplarına (takımlara) veya birden fazla atanan kişiye görev atama özelliği yoktur
Wrike fiyatlandırması
- Wrike, kullanıcı başına aylık 9,80 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (2.350+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.700+ yorum)
Wrike Alternatiflerini inceleyin!
7. Trello
Atlassian yazılım ailesinin bir üyesi olan Trello, dört anahtar bileşenden oluşan bir Kanban aracıdır: Kanban panosu, kartlar, listeler ve pano menüsü. Takımlar, Trello'nun özel kart ve pano düğmelerini kullanarak işleri ilerletebilir.
Trello artıları
- Kod gerektirmeyen otomasyon özelliği Butler, takımların idari görevlerde zaman kazanmasına yardımcı olur
- Ayrıntılı görev atamaları için gelişmiş kontrol listeleri (ücretli bir özellik)
- Kolay proje kurulumu ve başlangıç
- Görev organizasyonu için etiketler, etiketler ve kategoriler
- Özel Trello otomasyonları, kurallar ve zamanlanmış komutlar
- Görev süreçlerinizi kolaylaştırmak için Kanban panoları
Trello'nun dezavantajları
- Ücretsiz plan, ek dosya başına 10 MB ile sınırlıdır
- Mevcut görevlerinizi görüntülemek için görev tepsisi yok
- Yorumlar kartın arkasında bulunur, bu da işbirliğini zorlaştırır
- Tam işlevsellik için bazı güçlendiriciler için ödeme yapmanız gerekir
Trello fiyatlandırması
- Trello, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Trello müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (20.410+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (12.390+ yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
8. Hive
Hive, takımınızın projeleri istedikleri şekilde yönetmelerini sağlayan en iyi pazarlama proje yönetimi araçlarından biridir. Ek esneklik için çeşitli entegrasyonlara ve çoklu görünümler sunar.
Hive'ın artıları
- Gantt grafikleri, Kanban panoları, takvimler ve tablolarla kampanyaları kolayca planlayın
- Müşterileri ve yüklenicileri uygulama üzerinden sizinle işbirliği yapmaya davet edin
- Geri bildirim döngülerini basitleştirmek için düzeltme ve onaylar
- jira, Salesforce, Zoom ve Adobe Photoshop gibi yazılımlarla 1.000'den fazla entegrasyon
Hive'ın dezavantajları
- Tam işlevsellik için birkaç eklenti gereklidir
- Mobil uygulamalar masaüstü uygulamaları kadar sağlam değildir
- Ücretsiz plan yok
Hive fiyatlandırması
- Hive, ücretsiz deneme, ücretsiz plan ve aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Hive müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)
9. ProProfs Project
ProProfs Project, pazarlama ekiplerinin başarılı pazarlama kampanyalarını yönetmesine, izlemesine ve yürütmesine yardımcı olacak sağlam özellikler sunduğu için en iyi pazarlama proje yönetimi seçeneklerinden biridir.
ProProfs Project artıları
- Tek bir gösterge panelinden birden fazla projeyi tasarlayın, planlayın ve yürütün
- Sorunsuz işbirliği için anlık mesajlaşma ve dosya paylaşım özelliği
- Projeleri planlamak ve görselleştirmek için Gantt grafikleri, Kanban panoları ve Takvim görünümü
- İnanılmaz zaman takibi yetenekleri
ProProfs Project eksileri
- Ücretsiz plan yok
- Deneme sürümü sadece 15 gün boyunca kullanılabilir
- Rol ve izin ayarları yalnızca premium planda mevcuttur
ProProfs Project fiyatlandırması
- ProProfs Project, ücretsiz deneme ve kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
ProProfs Project müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
10. Zoho Projects
Zoho Projects, size ve pazarlama ekibinize iş planlaması, proje ilerlemesini izleme ve ekibinizle işbirliği yapma konusunda yardımcı olan bulut tabanlı platformu sayesinde en iyi pazarlama proje yönetimi seçeneklerinden biridir. Kullanımı kolay arayüzü, yeni kullanıcıların yazılımı benimsemesini kolaylaştırır.
Zoho'nun artıları
- Zaman çizelgesi görünümü, belirli bir dönemde çalışanların ne yaptığını görmenizi sağlar
- Çalışanların zaman çizelgelerini kullanarak faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin
- Ş Akışınızı görselleştirmek için Kanban panoları
Zoho'nun dezavantajları
- Ücretsiz plan ile yalnızca iki proje oluşturabilir ve 10 MB'a kadar dosya ekleyebilirsiniz
- Zoom gibi Zoho dışındaki yazılımlarla sınırlı entegrasyonlar
- Özellikle ilk kurulum sürecinde öğrenme eğrisi yüksektir
Zoho fiyatlandırması
- Zoho Projects, ücretsiz bir plan ve aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Zoho müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (250+ yorum)
Bonus: Mac için En İyi Proje Yönetimi Yazılımı
11. Basecamp
Basecamp, takımlara dosya depolama, proje yönetimi ve grup sohbetleri için özellikler sunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, yapılacaklar listeleri ve mesaj panoları gibi özelliklerle görev yönetimi ve proje ekibi iletişimini tek bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.
Basecamp artıları
- Projelerinizin performansına genel bir bakış sunan Hill grafikleri
- "Hey!" menüsü, yeni mesajlar, @bahsetmeler ve yapılacaklar gibi bildirimleri gruplandırır
- Müşterilerin görevleri görüntüleyebileceği ve iletişim kurabileceği bir portal
- Yeni mesajları veya belgeleri yayınlamadan önce taslak olarak kaydedin
- Zapier aracılığıyla ClickUp ile entegre olur
Basecamp'ın dezavantajları
- Görev öncelikleri ve özel durumlar gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur
- Daha iyi görev organizasyonu için etiket veya etiket yok
- Yerel zaman takibi özelliği yok
- Ücretsiz sürüm yok
- Aynı anda birden fazla pazarlama projesi yürüten pazarlama ajansları gibi organizasyon yapıları için uygun değildir
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp, ücretsiz deneme ve aylık 99 $ sabit ücretli bir plan sunar
Basecamp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (4.940+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (13.350+ yorum)
Basecamp alternatiflerine göz atın!
12. nTask
nTask, siz ve pazarlama ekibinizin kaynak planlamasından proje çıktılarına kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olabilecek bulut tabanlı proje yönetimi araçlarından bir diğeridir. Bu listedeki diğer proje yazılımlarına benzer şekilde, nTask bir proje planı oluşturmak ve görevleri görselleştirmek için Kanban panoları sunar.
nTask artıları
- Uzak takımları uyumlu hale getirmek için takım iş yükü yönetim araçları
- Ek dosya ve belge yönetimi
- Roller ve izinler özelleştirme
- Proje ilerlemesini hızlı bir şekilde izlemek için proje dönüm noktaları
nTask eksileri
- 50 veya daha fazla kişiden oluşan büyük takımlar için uygun değildir
- Kanban panoları ücretli bir özelliktir
- Kullanıcılar arayüz özelleştirme üzerinde daha az kontrole sahiptir
nTask fiyatlandırması
- nTask, kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
nTask müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (10+ yorum)
13. Workfront
Adobe hayranları ve ileri düzey kullanıcılar, takımların bağlantı kurması, işbirliği yapması ve işleri daha hızlı bitirmesi için bir işbirliği yönetim aracı olan Workfront'u tanıyacaktır. Workfront, Adobe içindeki pazarlama çözümleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak hepsi bir arada bir sistem oluşturur.
Workfront'un artıları
- Takım işbirliği ve proje geri bildirimi için yerleşik onay özelliği
- Görsel raporlar ve gösterge panelleri
- En önemli görevleri ve yaklaşan görevleri gösteren konsolide bir görev listesi
- Adobe, Slack, GSuite ve Salesforce ile entegre
Workfront'un dezavantajları
- Diğer pazarlama yazılımlarından daha karmaşık
- Entegrasyonlar fiyatlandırma planınıza bağlı olduğundan küçük işletmeler için uygun değildir
- Gantt grafiği, listelenen diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla kullanımı zordur
Workfront fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Workfront ile iletişime geçin
Workfront müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)
Workfront alternatiflerine göz atın!
14. Ravetree
Ravetree, projeleri, faturaları, kaynakları ve müşterileri yönetmek için bir proje yönetimi çözümüdür. Müşteri portalları, proje şablonları ve portföyler gibi anahtar özelliklerle pazarlama ekipleri her tür proje kategorisi için özel iş akışları oluşturabilir.
Ravetree artıları
- PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX ve PNG dosya desteği
- Onaylanan zaman kayıtları ve giderler için faturalar
- Kolay kaynak yönetimi için zaman çizelgesi görünümü
- Sprint planlama aracı
Ravetree eksileri
- Yerel e-posta entegrasyonu yok
- Bu listedeki diğer önde gelen pazarlama araçlarına göre pahalı ücretli planlar
Ravetree fiyatlandırması
- Ravetree, aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
Ravetree müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
15. Kissflow
Bir sonraki en iyi pazarlama proje yönetimi aracı, tüm kuruluşun herhangi bir süreci özelleştirebilmesi için bir süreç ve iş akışı otomasyon aracı olan Kissflow'dur. Özel eğitim gerektirmeyen sezgisel bir düzen ile size ve proje yöneticilerinize ihtiyaç duyduğunuz özellikleri sunar!
Kissflow'un artıları
- Uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak formları
- Süreçleri otomatikleştirmek için gerçek zamanlı analitik
- Kod olmadan süreç ve ş akışı yönetimi
- Büyük veri hacmini ve karmaşıklığı yönetebilecek şekilde ölçeklenebilir
Kissflow'un dezavantajları
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla ortalama bir arayüz
- Proje görselleştirme görünümlerinin eksikliği
- Ücretsiz plan yok
Kissflow fiyatlandırması
- Kissflow, aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
Kissflow müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (490+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (10+ yorum)
Kissflow alternatiflerini deneyin!
16. FunctionFox
FunctionFox, proje yöneticilerinin her şeyi zamanında ve bütçe dahilinde yolunda tutmasına yardımcı olan bir zaman çizelgesi ve proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, başarılı kampanyalar için hedefleri ve kaynakları uyumlu hale getirerek pazarlama ekiplerine destek olmayı amaçlamaktadır.
FunctionFox artıları
- Takım görev atama, kaynakları ve iş yüklerini yönetmenizi sağlar
- Pazarlama kampanyaları için esnek proje planlama uygulamaları
- Sınırsız özel alan içeren çevrimiçi talep formları
- Proje blogunu kullanarak takım üyeleriyle iletişim kurun
FunctionFox'un dezavantajları
- Proje görünümleri, zaman çizelgesi ve Gantt grafikleriyle sınırlıdır
- Sınırlı ücretsiz plan
- Özelleştirilebilir bir çalışma alanı hiyerarşisinin olmaması ( Agile pazarlama takımları için uygun değildir)
FunctionFox fiyatlandırması
- FunctionFox, aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
FunctionFox müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)
17. iMeet Central
pGi tarafından sunulan iMeet Central (eski adıyla Central Desktop), pazarlamacılar, kreatif ajanslar ve kurumsal işletmelerin dosyaları yönetmesine, projelerde işbirliği yapmasına ve kullanıcıları birbirine bağlamasına yardımcı olan takım işbirliği araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımlar, her departman, proje, müşteri veya ihtiyaç için gizli çevrimiçi topluluklar kurabilir ve özelleştirebilir.
iMeet Central artıları
- Kolay dosya arama için güçlü indeks özelliği
- Çevrimiçi toplantılar için PGi'nin iMeet ve GlobalMeet çözümleriyle entegrasyonlar
- Yaratıcı beyin fırtınası için gizli, çevrimiçi moodboard'lar
- Yaratıcı özetler ve süreçler için çevrimiçi veritabanları
iMeet Central eksileri
- Bu listedeki diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla pahalı ücretli planlar
- Sezgisel bir arayüz arayan pazarlama takımları için kullanıcı dostu değildir
- Gelişmiş özellikler için sınırlı özelleştirme
iMeet Central fiyatlandırması
- iMeet Central, pazarlamacılar ve ajanslar için aylık 45 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
iMeet Central müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: 4,6/5 (10 yorum)
18. LiquidPlanner
LiquidPlanner, takımların proje görevlerini otomatik olarak planlamasına, proje değişikliklerini izlemesine ve proje veri gösterge panellerini özelleştirmesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. LiquidPlanner pazarlama ajanslarının kaynak yönetimi için yararlı bulacağı anahtar özelliklerden biri, projelere öncelik tabanlı planlama yaklaşımıdır.
LiquidPlanner'ın artıları
- Değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yakalamak için Akıllı Zaman Çubuğu özelliği
- Bir göreve birden fazla sahip olma, proje yöneticilerine fayda sağlar
- Aşamaların sırasını görselleştirmek için bağımlılık zincirleri
LiquidPlanner'ın dezavantajları
- Aynı anda birden fazla proje yürüten küçük ajanslar için uygun değildir ( LiquidPlanner alternatiflerinde bulunabilir)
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı ücretsiz plan
- Eğitim ve benimseme için zorlu öğrenme süreci
LiquidPlanner fiyatlandırması
- LiquidPlanner, ücretsiz deneme ve aylık 15 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
LiquidPlanner müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (630+ yorum)
19. Podio
Podio, pazarlama takımlarının daha kolay işbirliği yapması, bilgileri daha hızlı bulması ve farklı iş görünümleri arasında seçim yapması için bir yapı sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Ayrıca, bir proje yöneticisi, insanları ve projeleri bir Podio iş akışıyla bağlantılı tutmak için görev otomasyonu oluşturabilir.
Podio'nun artıları
- Çalışma alanlarınıza kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için özel izinler belirleyin
- Mükemmel dosya paylaşım özellikleri
- Yerleşik takım sohbeti ve video konferans özellikleri
- Hareket halindeyken herhangi bir pazarlama projesini yönetmenizi sağlayan güçlü mobil uygulamalar
- Podio, ClickUp ile entegre olur
Podio'nun dezavantajları
- Otomatik iş akışları, kişi senkronizasyonu ve kullanıcı yönetimi özelliklerinden yoksun sınırlı bir ücretsiz plan
- Yorumları görev olarak atayamama
- Görsel raporlar yalnızca premium sürümlerde mevcuttur
Podio fiyatlandırması
- Podio, aylık 7,20 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
Podio müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200+ yorum)
20. Workamajig
Workamajig, projeleri, bütçeleri, programları ve hesapları tek bir yerden yönetmek için bir pazarlama proje yönetimi aracıdır. Dahili pazarlama takımları için anahtar özellikler arasında eyleme geçirilebilir gösterge panelleri, gerçek zamanlı günlük etkinlik akışı ve yaratıcı proje yönetimi şablonları bulunur.
ClickUp'ın yaratıcı ve tasarım şablonlarını inceleyerek pazarlama projesi taleplerinizi başlatın!
Workamajig artıları
- Yerleşik müşteri yönetimi özellikleri
- Müşteri taleplerini aktif projelere dönüştürün
- Farklı roller için özel gösterge panelleri
- Aynı anda birden fazla proje ve görevi yönetin
Workamajig'in dezavantajları
- Bu listedeki diğer pazarlama proje yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı ücretli planlar
- Ücretsiz plan yok
- Kullanıcı dostu bir arayüz değil
Workamajig fiyatlandırması
- Workamajig, 10-19 kullanıcı için aylık 38 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
Workamajig müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 3,7/5 (200+ yorum)
21. Projectsly
Projectsly, tüm bilgileri tek bir yerde toplamanıza yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Burada takım üyelerine görevler ekleyebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve ayrıca önemli işleri kaçırmamak için önceliklerinize göre özelleştirilebilir iş akışları oluşturabilirsiniz.
Projectsly artıları
- İş akışı yönetimini basitleştiren proje zaman çizelgeleri
- Sürükle ve bırak ile görev yönetimi
- Kolay görev yönetimi ve planlama
- Takım üyeleri arasındaki işbirliği kolaylaşacak
Projectsly eksileri
- Bütçeleme gibi ek özellikler eksiktir
- Yerel zihin haritaları gibi gelişmiş özellikler yok
Projectsly fiyatlandırması
- Projectsly, 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan ve 14,99 $/ay'dan başlayan ücretli planlar sunmaktadır
Projectsly müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (2 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)
Pazarlama Takımlarının Proje Yönetimi Yazılımına İhtiyacı Var
Proje yönetimi yazılımı, küreselleşmiş takımlar ve işlevler arası projeler için vazgeçilmez bir operasyon aracı haline gelmiştir. Ancak tüm operasyonlar bir yana, insanlar çok fazla yerde bilgi ve görev aramakla zaman kaybetmedikleri için en iyi performanslarını sergileyebilmelerine yardımcı olur. 🔍
Güçlü veritabanı işlevselliği, çevrimiçi eğitim videoları, görselleştirme araçları ve daha fazlasını sunan ClickUp, ücretsiz ve en iyi pazarlama proje yönetimi yazılımı olarak tüm kriterleri karşılıyor.
Hemen kaydolun ve ClickUp'ı kendiniz, takımınız ve kuruluşunuz için ihtiyacınıza göre özelleştirin! ⚡️