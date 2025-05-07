En İyi 10 Adobe Workfront Alternatifi ve Rakibi 2025

Adobe'nin ücretsiz deneme sürümünden kişisel olarak mağdur olduysanız elinizi kaldırın.
O anki "yüzüne vurma" hissinden daha kötü bir şey yoktur — o PDF'yi düzenledikten sonra iptal etmeyi unuttuğunuz 600 dolarlık abonelik ücreti size fatura edildiğinde.
Bu, bu ürünlerin inanılmaz olmadığı anlamına gelmez. Her milenyum kuşağının ortaokulda Photoshop takıntısı olmasının bir nedeni var: Adobe her şey için bir uygulamaya sahip ve bu uygulamalar gerçekten iyi.
Adobe, toplamda 50'den fazla uygulama içeren beş farklı yazılım paketi sunmaktadır. İlk bakışta bu etkileyici bir rakamdır.
Bu uygulamalar arasında Workfront da var.
2020 yılında Adobe tarafından satın alınan ve şu anda Experience Cloud'un bir parçası olan Workfront, stratejileri, takım üyelerini, kaynakları ve iş akışlarını denetlemek için kullanılan kurumsal bir proje yönetimi platformudur.
Kurumsal düzeyde proje yönetimi yazılımı kritik bir yatırımdır ve Workfront, etkili çevrimiçi pazarlama ve iş yönetimi için bazı işbirliğine dayalı iş özellikleri sunsa da, bazı dezavantajları ve ödünleri de vardır.
Peki ne yapacağız? Alternatifler arayacağız!
Anahtar özellikler, avantajlar, sınırlamalar, fiyatlandırma ve müşteri değerlendirmeleri dahil olmak üzere en iyi 10 Adobe Workfront alternatifini derledik.
Hadi inceleyelim.
Adobe Workfront nedir?
Workfront, Adobe'nin Experience Cloud (AKA) altında bulunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, çevrimiçi pazarlamacılar, web analitiği, satış ve müşteri etkileşimi için tasarlanmış bir ürün paketidir.
Workfront'un anahtar özelliklerinin çoğu, sunduğunuz yaratıcı kampanyaların ve projelerin iyi performans göstermesini sağlamak için metriklere, içgörülere ve izlemeye odaklanmıştır. Klasik proje yönetimi formunda Workfront, görevler oluşturmak, yorumlar eklemek, eylem öğeleri atamak ve şablonları özelleştirmek için araçlar sunar.
Bazı araçlar küçük takımlara veya bireylere daha iyi hizmet vermek için tasarlanmışken, Workfront öncelikle kurumsal şirketler veya şu anda bu ölçeğe büyümekte olan şirketler için bir çözümdür.
Bu durum bir yandan Workfront'u kullanabilecek veya gerçekten fayda sağlayabilecek işlerin sayısını sınırlarken, diğer yandan uygulamanın önemini artırmaktadır. Anlamı: Çok sayıda müşteri, çalışan ve üst düzey yönetici, bu yazılımın vaatlerini yerine getirmesini ve süreçlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu yazılıma güvenmektedir.
Peki Workfront gerçekten ne kadar iyi?
Adobe Workfront'un anahtar özellikleri
- Farklı uygulamalar arasında güncellemeleri senkronize etmek için iş otomasyonu
- Hedefleri izlemek ve bir gösterge panelinde düzenlemek için hedef uyumu
- Olası sonuçları proaktif olarak karşılaştırmak ve veriye dayalı kararlar almak için senaryo planlama
- Görevler, alt görevler, şablonlar, entegrasyonlar, birikmiş işler ve gerçek zamanlı içgörüler aracılığıyla iş akışı yönetimi ve çevik yönetim
- Proje planlarını paydaşlara, yaratıcı takımlara, proje yöneticilerine ve diğer departmanlara bağlamak için prova ve onay
- Herhangi bir zamanda en önemli bilgilere erişmek için çoklu görünüm, filtre ve özelleştirme özelliklerine sahip raporlama ve gösterge panelleri
- Güvenlik — Herhangi bir kurumsal takım için tartışmasız en önemli özellik, verilerinizi depolayan ve koruyan platforma güvenebilme yeteneğidir
Bunların hepsi kağıt üzerinde harika görünüyor, ancak bu özellikleri hayata geçirmek bambaşka bir hikaye olabilir.
Adobe Workfront sınırlamaları
Workfront gibi karmaşık proje yönetimi yazılımlarını öğrenmek başlı başına bir süreçtir. Uygulamayı baştan sona öğrendikten sonra bile, bazı sorularınız cevapsız kalabilir ve bazı işlevleri kullanmayı öğrenememiş olabilirsiniz.
Zor öğrenme süreci
Hedef uyumu, planlama, onaylar ve iş yönetimi, öğrenilmesi için kullanıcının zaman ve çaba harcaması gerektiğinden, herhangi bir yazılımdan beklenen önemli özelliklerdir.
Bu fikirler Workfront'un anahtar özellikleri olarak özel olarak adlandırılsa da, daha çok iş süreçleridir ve projelerinize tam olarak entegre olabilmeleri için birden fazla özelliğin birlikte çalışması ve çok fazla pratik gerektirir.
Yorumlar, atanan görevler, alt görevler, gösterge panelleri ve iş akışı görünümleri gibi özellikler en yaygın iş yönetimi özellikleri arasındadır. Ancak bunları en etkili şekilde nasıl kullanacağınızı bulmak, özellikle daha önce hiç kullanmadıysanız, Workfront gibi karmaşık yazılımlarla çok fazla deneme, hata ve hayal kırıklığı gerektirebilir.
Ayrıca, Workfront'un kurumsal şirketler için tasarlandığını ve uğraştığınız kullanıcı sayısının çokluğunu göz önünde bulundurduğunuzda, zorlu bir öğrenme süreci işiniz için birden fazla açıdan maliyetli bir zorluk haline gelebilir.
Hantal arayüz
Herhangi bir takım üyesinin yazılımı açıp işlerine erişmek için tam olarak nereye gitmesi gerektiğini bilmesini istersiniz. Ancak Workfront gibi geniş bir platformda bu her zaman mümkün değildir.
Sezgisel olmayan ve karmaşık bir arayüz, aşağıdaki konularda başarı veya başarısızlığın belirleyici faktörü olabilir:
- Öğrenme eğrisi
- Genel işlevsellik
- Takımınızın bu aracı kullanıp kullanmayacağı
Nispeten temiz olmasına rağmen, Workfront'un arayüzü birçok kullanıcı için hızlı ve etkili bir şekilde gezinmek için yeterince sezgisel değildir. Dahası, oldukça eski görünümlüdür.
Hiç kimse, yöneticilere platformunuzdaki bilgilerin nerede olduğunu sorarak ya da çalışma alanındaki belirli bir alana nasıl yeniden erişebileceğini bulamadığı için anahtar ayrıntıları kaçırarak dırdırcı gibi hissetmekten hoşlanmaz.
Gantt grafiklerini sınırlama
Gantt grafikleri, Agile takımlarının projeleri denetlemesi, yolunda ilerlemesi ve kaliteli ürünler sunması için kritik bir yöntemdir. Görev bağımlılıkları, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri, son tarihler ve görev ilişkileri gibi ayrıntıları sağladıkları için çok önemlidirler.
Workfront Gantt grafikleri sunsa da, işlevselliği diğer popüler proje yönetimi yazılımlarıyla aynı seviyede değildir.
Workfront'ta Gantt grafikleri göze hoş görünmez, kullanımı zordur ve düzenlemesi daha da zordur.
esnek Gantt grafiklerinin takımınıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Gantt grafikleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeren bu yararlı kılavuza göz atın!
Küresel arama fonksiyonu eksik
Proje yönetimi yazılımınızın, büyük ölçüde değerli zaman tasarrufu sağlayarak tüm cephelerde verimliliği artırmanıza yardımcı olmasını istersiniz. Ve seçtiğiniz yazılımda aradığınız işi hızlı bir şekilde bulamıyorsanız, zamanınızı verimli kullanmıyorsunuz demektir.
İşi hızlı bir şekilde bulmanın en iyi yollarından biri, Workfront'ta bulunmayan uygulama içi arama işlevidir.
Bu, Workfront'ta belirli bir görev, belge, fikir, yorum veya içgörü arıyorsanız, her seferinde manuel olarak yolunuzu bulmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, gerek olmadığı halde karmaşık hale gelen bir süreçtir!
Bu nedenle birçok kişi, kullanıcıları için bu bağlantıları her seferinde daha hızlı kurabilecek başka yazılımlar arıyor.
Adobe Workfront Fiyatlandırma
Adobe Workfront üç farklı fiyatlandırma ve paket planı sunar:
- Pro: Kısmi iş yönetimi, güvenlik, depolama ve destek özelliklerine sahip bireysel departmanlar için
- İş: Ek iş yönetimi, depolama ve planlama özelliklerine sahip birden fazla departman için
- Enterprise: Tüm işiniz için tüm özellikler (artı ücretli eklentiler)
Bu paketlerin size ne kadara mal olacağını merak mı ediyorsunuz? Bu bilgiyi her plan için Adobe ile iletişime geçerek alabilirsiniz.
en İyi 10 Adobe Workfront Alternatifi
Adobe Workfront bazı işler arasında popüler olsa da, sınırlamaları şu soruyu akla getiriyor: Neden Workfront'u kullanmaya devam edelim?
Herhangi bir yazılıma yatırım yapmadan önce, sizin için yapılmış gibi hissettiren aracı bulmak için ödevinizi yapmanız çok önemlidir. Ve bize güvenin, o araç orada bir yerde! Workfront'un yerini alacak ve hayatınızı kolaylaştıracak birçok güçlü proje yönetimi aracı bulunmaktadır.
Neyse ki, anahtar özellikler, artılar, eksiler, fiyatlandırma ve müşteri değerlendirmelerinin bir dökümünü içeren, özenle hazırlanmış en iyi 10 Workfront alternatifinin listesini oluşturmak için araştırmamızı tamamladık.
1. ClickUp
ClickUp, iş akışlarını yönetmek, verimli süreçler oluşturmak ve tüm işlerinizi tek bir platformda uygulamalar arasında bağlamak için güçlü, hepsi bir arada bir verimlilik yazılımıdır. Her boyuttaki takımlar, hatta tüm işletmeler, özelleştirilebilir özellikler ve işbirliği yeteneklerinden oluşan çeşitli setiyle günlük işlemlerden karmaşık projelere kadar her şeyi yönetmek için ClickUp'a güveniyor.
ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevselliği, takımların Çalışma Alanında gezinmesini, net öncelikler belirlemesini, zamanı yönetmesini ve zaman çizelgelerine uymasını kolaylaştırır. Liste, Gantt, Takvim ve Kanban benzeri Pano görünümü dahil 15'ten fazla iş akışı görünümü ile ClickUp, şirket genelinde verimliliği artırmak için kapsamlı iş yönetimi deneyimi sunar.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- Liste, Gantt, Takvim, Tablo, ClickUp'ın benzersiz Her Şey görünümü ve daha fazlasını içeren iş akışınızı görmek için 15'in üzerinde esnek görünüm
- Takımla birlikte çalışmak ve SOP'lardan güzel biçimlendirilmiş wiki'lere kadar her şeyi belgelemek için gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri
- Fikirlerinizi ortaya çıktığı anda hayata geçirmek için ClickUp Beyaz Tahtalar
- Gereksiz iş yükünü ortadan kaldırırken tutarlı süreçler belirlemek için görev ve şablon otomasyonları
- Proje durumlarınız ve anahtar metrikleriniz hakkında anında ve özelleştirilebilir üst düzey genel bakış için gerçek zamanlı gösterge panelleri
- Kolayca düzenlenebilen ve başkalarına atanabilen konu başlıklı yorumlar, herhangi bir düşünceyi anında bir eylem öğesine dönüştürür
- Proje veya görevin her aşamasında daha fazla görünürlük için özel görev durumları
- Takımı uyumlu hale getirmek için net zaman çizelgeleri ve hedefler içeren ölçülebilir hedefler
ClickUp'ın artıları
- Süreçlerinizi daha da kolaylaştırmak için diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Çevrimiçi ve çevrimdışı mod ile dinamik, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
- Her kullanım durumu için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan geniş bir kitaplık
- Sınırsız görev ve üye içeren ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı dahil olmak üzere her planda zengin özellikler
- Her hafta yeni özellikler ( ClickUp'ın ürün yol haritasına göz atın!)
ClickUp'ın dezavantajları
- İlk kez kullananlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
- Mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değildir…henüz
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, kurumsal kullanıcılar için ek bir özel seçenekle birlikte dört fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kredi kartı gerekmez
- Sınırsız Plan: Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Üye başına aylık 12 dolar
- Kurumsal: Daha fazla bilgi için satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (4.790+ yorum)
- Capterra: 4. 7/5 (3.100+ yorum)
2. Monday. com
Monday, kullanıcıların görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan en iyi Workfront rakipleri arasındadır. Takımların projelerini denetlemeleri ve daha işbirliğine dayalı ve şeffaf bir iş deneyimi sunmaları için basitleştirilmiş bir yol sunar.
Takımlar projelerde gölge boksu yapmayı bıraktıklarında motive olurlar ve bu da sonuçta çalışanların güvenini ve bağlılığını artırır. Monday'i dünyanın en iyi proje yönetimi araçlarından biri yapan da budur.
Monday anahtar özellikleri
- Karmaşık projeler için takım işbirliği yetenekleri
- Proje zaman takibi
- Değerli içgörüler içeren gösterge paneli
- Takım çalışması tahsisi görevleri atama
- Mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için kaynak yönetimi
- Dış araçları entegre ederek iş akışını yenileyin ve kolaylaştırın
Monday artıları
- Ücretsiz planda sınırsız pano ve belge
- Sezgisel ve kullanımı kolay, özellikle ilk kez kullananlar için
- Takımlar bu proje yönetimi aracı sayesinde iyi iletişim kurar
Monday'in dezavantajları
- Fiyatlandırma gereksiz yere kafa karıştırıcı olabilir
- Birçoğu, özelleştirme eksikliği nedeniyle çok karmaşık buluyor
Monday'in diğer rakiplerini mi arıyorsunuz? en iyi Monday alternatifleri'ne göz atın.
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 dolar
Monday müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.200+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (2.700+ yorum)
3. Wrike
Wrike, başka bir proje yönetimi platformudur, ancak genellikle profesyonel hizmet işletmeleri tarafından tercih edilir. Workfront'a çok benzer şekilde, görev yönetimi, proje işbirliği ve kaynak yönetimi konusunda size yardımcı olacak güçlü, kurumsal düzeyde özelliklere sahiptir.
Güçlü temel varyantı nedeniyle en iyi ücretsiz Workfront alternatiflerinden biridir. Ne yazık ki, sağlam bir temel plana sahip olmasına rağmen, uygulama özellikle ilk kez kullananlar için gezinmesi zordur.
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Sorunsuz proje izleme için etkileşimli Gantt grafikleri ve
- Gerçek zamanlı görünürlük için üç bölmeli görünüme sahip benzersiz gösterge paneli
- Koşullu mantıkla formlar oluşturun ve görevler atayın
- Görevleri, raporları ve dosyaları kolaylıkla paylaşın
- Görevleri tahsis etmek için kaynak yönetimi özellikleri
Wrike'ın artıları
- Takımınızla birlikte ölçeklenebilecek kadar esnek
- Tahmini ve gerçek harcanan zamanı karşılaştırmak için yerleşik zaman takibi özelliği
- Wrike Integrate eklentisi ile uygulamayı 400'den fazla farklı SaaS uygulamasıyla entegre edin
Wrike'ın dezavantajları
- Paranızın karşılığını en iyi şekilde alacağınızı garanti etmez
- Hangi hesabın kuruluşunuz için en uygun olacağını belirlemek zor
- Bu listedeki diğerlerine kıyasla belge yönetimi yetenekleri eksiktir
Wrike hakkında emin değil misiniz? Şu Wrike alternatiflerini inceleyin.
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Profesyonel Plan: Kullanıcı başına aylık 9,80 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (3.100+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (1.790+ yorum)
4. Smartsheet
Adobe Workfront gibi Smartsheet de elektronik tablolara odaklanan bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Ana özelliği, bir portföy ve proje yönetimi çözümü olan Kontrol Merkezi'dir. Proje yöneticileri, Kontrol Merkezi'nin otomasyon yetenekleri ile saatlerce süren manuel işlerden tasarruf edebilir.
Smartsheet özellikleri
- İlerlemeyi izlemek için proje yönetimi gösterge panelleri
- Eklenti dosya ekleri
- Tekrarlayan süreçler için iş akışı otomasyonu
- Kanban panosundan Gantt grafiğine ve ızgaraya kadar uzanan çoklu görünümler
Smartsheet'in avantajları
- Dinamik, kullanımı kolay arayüz
- Kullanıcı dostu mobil uygulama
- Grup yönetimi, dosya paylaşımı vb. dahil olmak üzere takım işbirliği için sağlam özellikler.
- İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve Google SSSO gibi gelişmiş güvenlik özellikleri
Smartsheet'in dezavantajları
- Ücretsiz plan mevcut değildir
- Görev yönetimi seçenekleri bu listedeki diğerleri kadar sağlam değildir
- Çoğunlukla elektronik tablolarda proje yönetimi çözümü olarak işlev görür
Bu Smartsheet alternatiflerini inceleyin!
Smartsheet fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Smartsheet müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 4/5 (8.400+ yorum)
- Capterra: 4. 5/5 (2.400+ yorum)
5. Citrix Podio
Podio, temel olarak işlerin ve iletişimin özelleştirilmesine yardımcı olan düşük kodlu bir araçtır. Podio, bir proje yönetimi aracı olarak tam olarak nasıl uyum sağlar?
Bu Workfront alternatifi, tüm proje verilerinizi, iş akışlarınızı ve konuşmalarınızı işbirliği için merkezi bir hub'da hizalamanızı sağlar.
Podio'nun anahtar özellikleri
- Yorumlar aracılığıyla görev yönetimi sağlar
- Erişim izinlerini ayarlamanıza ve rolleri kontrol etmenize yardımcı olan merkezi yönetici portalı
- Kendi tarzınıza göre işleri tasarlayabileceğiniz kişisel gösterge panelleri
- Dosya paylaşımını destekleyen iletişim araçları
- Müşteriye yönelik projeleri daha sezgisel bir şekilde yönetmek için bağlantılı CRM
- Takımınızın ihtiyaçlarına göre projeleri kendi tarzınızda yönetmek için özelleştirilmiş iş akışları
Podio'nun avantajları
- Podio eklentileri belirli kullanım durumları için mevcuttur
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hızlı ve hareket halindeyken ölçeklendirme için sınırsız işbirliği
- FreshBooks, Dropbox ve Google Drive gibi popüler uygulamalarla entegre olur
Podio'nun dezavantajları
- Raporlama özellikleri biraz basittir
- Podio, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre kurmak ve özelleştirmek için zahmetli olabilir
- Kurumsal proje yönetimi yazılımı için sınırlı gelişmiş özellikler
Podio fiyatlandırması
Podio'nun hem ücretli hem de ücretsiz planları vardır. Ancak, ücretsiz plan kurumsal proje yönetimi görevleri için sadece asgari düzeyde hizmet sunar.
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 7,20 dolar
- Artı: Kullanıcı başına aylık 11,20 dolar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,20 dolar
Podio müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (290+ yorum)
6. Celoxis
Celoxis, iş akışı otomasyonu, modern Agile trendleri ve klasik proje yönetiminin mükemmel bir karışımı olarak kendini tanıtan bir proje yönetimi yazılımıdır. Her türlü takıma uyacak şekilde güçlü gösterge panelleri ve raporlama yetenekleriyle donatılmış, inanılmaz derecede ayrıntılara odaklı bir Adobe Workfront rakibi.
Celoxis'in anahtar özellikleri
- Dinamik gösterge panelleri ve raporlar
- Kritik yol analizi, EVA'lar ve RAG sağlık göstergeleriyle proje izleme
- Otomatik proje planlama ve proje bağımlılık beyanları
- Portföy inceleme ve yönetimi
- Gelir tahmini, kar ve marj izleme ve özel finansal KPI'lar ile proje muhasebesi
Celoxis'in artıları
- İhtiyacınız olmayan özellikleri "kapatma" olanağı
- Özelleştirilebilir bileşenler ve düzenler
- E-posta yoluyla rapor teslimatını kolayca planlayın
- Proje yönetimini kolaylaştırmak için birden fazla paylaşımlı gösterge paneli
- Ayrıntılı zaman takibi araçları
Celoxis'in dezavantajları
- Arayüz, ilk kez kullananlar için zor olabilir
- Hantal yapılandırmalar
- Uygulama içi push bildirimleri yoktur
- Yavaş müşteri hizmetleri ve desteği
Celoxis fiyatlandırması
Celoxis ile, şirket içi paketi veya yıllık bulut paketini seçebilirsiniz
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 22,50 dolar
- Yerinde: 450 $ tek seferlik fatura, sınırsız kullanıcı ve bir yıl ücretsiz destek
Celoxis müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (240+ yorum)
7. Microsoft Project
Microsoft Project, proje durumlarını gerçek zamanlı olarak görebilmen için zaman takibi, portföy yönetimi ve kaynak yönetimi gibi birçok fonksiyona sahip güçlü bir proje yönetimi çözümüdür.
Microsoft Project'in anahtar özellikleri
- Zorlanmadan işlerinizi takip etmek için dinamik planlama
- Projelerinizin genel durumunu görüntülemek için etkileşimli gösterge panelleri oluşturun
- Hızlı ve güvenli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olan iş akışı otomasyonu
- Hareket halindeyken projeleri görselleştirmek için Gantt grafikleri
- Proje verilerini depolamak için paylaşılan veritabanı
- Talep yönetimi
- Portföy yönetimi
Microsoft Project'in artıları
- Microsoft Teams, SharePoint ve Skype ile sorunsuz entegrasyon
- Güvenilir müşteri hizmetleri ve desteği
- Farklı, departmanlar arası amaçlara uyarlanabilir
Microsoft Project'in dezavantajları
- Dosya uyumluluk sorunları
- Project Online bazı zaman takibi özelliklerine sahiptir, ancak bunlar çok sağlam değildir
- Öğrenme eğrisi dik, bu da yardım belgelerinde çok zaman harcamanız gerektiği anlamına gelir
- Yorum atamayı yapamıyorum
Microsoft Project fiyatlandırması
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Yerinde: 620 $ (tek seferlik ödeme)
Microsoft Project müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,0/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)
Bu Microsoft Project alternatiflerine göz atın!
8. Asana
Asana, birçok proje yöneticisi tarafından kullanılan bir başka popüler iş yönetimi platformudur. İşlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda entegrasyon seçeneği sunar.
Workfront ve Asana'yı karşılaştırdığınızda, Asana'nın aynı modern arayüzle daha fazla özellik sunduğunu göreceksiniz. Bu proje yönetimi uygulamasının dezavantajlarından biri, yerleşik bir harita görünümü sunmamasıdır.
Asana'nın anahtar özellikleri
- Takımınızla hızlı güncellemeleri paylaşmak için basit ve anlaşılır yorum sistemi
- Proje durumunu görüntülemek için zaman çizelgeleri içeren Gantt grafiği
- Görevinizi liste, Kanban veya zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyin
- Gmail, Dropbox ve Slack gibi birçok başka uygulama ile entegre olur
- başlamanıza yardımcı olacak 50'den fazla proje şablonu
Asana'nın artıları
- Birden fazla çalışma alanı, tüm ekip projelerini düzenli tutma gücü sağlar
- Her görev için gerçek zamanlı sohbet ve işbirliği özellikleri
- Ek dosyalar herhangi bir göreve eklenebilir ve daha sonra takım dosya depolama alanında referans olarak kullanılabilir
- Etkinlik akışları, tüm bildirimleri görmek için tek noktadan bir çözümdür
- Raporlama özelliklerine sahip kullanıcı dostu araç
Asana'nın dezavantajları
- Özel durumlar yok
- Bu yönetim çözümü, birden fazla atanan kişi ekleyemez (bu listedeki diğerleri gibi)
- Sınırlı paylaşım ve gizlilik izinleri
* Asana ve en iyi alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Talep üzerine özel fiyatlandırma ve ücretsiz demo
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4. 5/5 (11.300+ yorum)
9. Basecamp
Basecamp, birden fazla takımda görevlerinizi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak bazı proje yönetimi özelliklerine sahip başka bir Workfront yazılımı alternatifidir.
Farklı rollere sahip kişileri ortak bir hedefe yönlendirmek için özellikle etkilidir. Bu, geliştirici değilseniz veya sorun izleme veya hata izleme ile uğraşmıyorsanız, takımınız Workfront'a zorla sokulmuşsa işe yarayacaktır.
Basecamp'ın anahtar özellikleri
- Görevler ve alt görevler içeren yapılacaklar listeleri oluşturun ve bunları takımınıza atayın
- Takım üyelerinizle kolay iletişim için yerleşik yorum sistemi
- Belge ve dosya paylaşımı için tek bir merkez
- Evrensel arama
- Standup'lar için otomatik check-in soruları
- Görev raporlama
Basecamp'ın artıları
- Gerçek zamanlı işbirliği sağlar
- İş akışı otomasyonu ve birikmiş iş yönetimi gibi Agile takımlar için tasarlanmış özel fonksiyonlar
- Birden fazla projeyi ve büyük takımları yönetmek için uygundur
- Harika
Basecamp'ın dezavantajları
- Görev öncelikleri yok
- Özel durumlar yok
- Zaman takibi desteği yok
- Kaynak tahsis özelliklerinde biraz eksik
Basecamp'ın benzer alternatiflere kıyasla nasıl bir konumda olduğunu öğrenin.
Basecamp fiyatlandırması
- Kişisel Plan: Ücretsiz
- İş Planı: Aylık 99 dolar
Basecamp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (4.790+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (13.100+ yorum)
10. Clarity PPM
Clarity PPM, projelerinizi yönetmenize ve stratejiler oluşturmanıza yardımcı olan bir proje ve portföy yönetimi çözümüdür.
Bunun ötesinde, bu Workfront alternatifi, tüm proje yatırım portföyü genelinde stratejiyi uygulamaya bağlamaya yardımcı olur ve proje ROI'sini iyileştirmek için gereken görünürlüğü sağlar.
Clarity PPM'nin anahtar özellikleri
- Excel tarzı bir tablo ile planları ve bütçeleri yönetin
- Çevik Gantt grafikleriyle proje yol haritasını bir bakışta görünüm
- Kaynak planlama
- Finansal yönetim
- Maliyet/fayda analizi ve raporlama
- Proje düzeyinde kolay görev yönetimi
Clarity PPM'nin avantajları
- Tüm temel fonksiyonları sağlayan sezgisel arayüz
- İş zekası ile birleştirilmiş gerçek zamanlı raporlama
- Özetler oluşturabilir ve ardından bunları gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz
- Projeden kaynağa ve portföye kadar tüm düzeylerde tahmin
Clarity PPM'nin dezavantajları
- Önceden hazırlanmış şablonlar yok
- İletişim izole görünebilir
- İş akışını otomatikleştirmek için gerçek özellikler yok
- Bazen kolay projeler yürütüyorsanız aşırı karmaşık görünebilir
Clarity PPM fiyatlandırması
Fiyatlandırma ayrıntıları veya ücretsiz demo için iletişime geçin.
Clarity PPM müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3. 7/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)
En iyi Workfront alternatifi sadece bir tık uzağınızda
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Sektör, takım boyutu veya kullanım senaryosu ne olursa olsun, ClickUp, kitapta yer alan her verimlilik sorusunun cevabıdır. Tüm işlerinizi nihai işbirliği merkezinde bir araya getirmek için tasarlanan ClickUp, verimliliği yeni boyutlara taşımak için ihtiyacınız olan her türlü araç, şablon ve özelliğe sahiptir.
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