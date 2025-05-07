En İyi 10 Adobe Workfront Alternatifi ve Rakibi 2025

Adobe'nin ücretsiz deneme sürümünden kişisel olarak mağdur olduysanız elinizi kaldırın.

O anki "yüzüne vurma" hissinden daha kötü bir şey yoktur — o PDF'yi düzenledikten sonra iptal etmeyi unuttuğunuz 600 dolarlık abonelik ücreti size fatura edildiğinde.

Bu, bu ürünlerin inanılmaz olmadığı anlamına gelmez. Her milenyum kuşağının ortaokulda Photoshop takıntısı olmasının bir nedeni var: Adobe her şey için bir uygulamaya sahip ve bu uygulamalar gerçekten iyi.

Adobe, toplamda 50'den fazla uygulama içeren beş farklı yazılım paketi sunmaktadır. İlk bakışta bu etkileyici bir rakamdır.

Bu uygulamalar arasında Workfront da var.

2020 yılında Adobe tarafından satın alınan ve şu anda Experience Cloud'un bir parçası olan Workfront, stratejileri, takım üyelerini, kaynakları ve iş akışlarını denetlemek için kullanılan kurumsal bir proje yönetimi platformudur.

Kurumsal düzeyde proje yönetimi yazılımı kritik bir yatırımdır ve Workfront, etkili çevrimiçi pazarlama ve iş yönetimi için bazı işbirliğine dayalı iş özellikleri sunsa da, bazı dezavantajları ve ödünleri de vardır.

Peki ne yapacağız? Alternatifler arayacağız!

Anahtar özellikler, avantajlar, sınırlamalar, fiyatlandırma ve müşteri değerlendirmeleri dahil olmak üzere en iyi 10 Adobe Workfront alternatifini derledik.

Hadi inceleyelim.

Adobe Workfront nedir?

Adobe Workfront aracılığıyla

Workfront, Adobe'nin Experience Cloud (AKA) altında bulunan bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu yazılım, çevrimiçi pazarlamacılar, web analitiği, satış ve müşteri etkileşimi için tasarlanmış bir ürün paketidir.

Workfront'un anahtar özelliklerinin çoğu, sunduğunuz yaratıcı kampanyaların ve projelerin iyi performans göstermesini sağlamak için metriklere, içgörülere ve izlemeye odaklanmıştır. Klasik proje yönetimi formunda Workfront, görevler oluşturmak, yorumlar eklemek, eylem öğeleri atamak ve şablonları özelleştirmek için araçlar sunar.

Bazı araçlar küçük takımlara veya bireylere daha iyi hizmet vermek için tasarlanmışken, Workfront öncelikle kurumsal şirketler veya şu anda bu ölçeğe büyümekte olan şirketler için bir çözümdür.

Bu durum bir yandan Workfront'u kullanabilecek veya gerçekten fayda sağlayabilecek işlerin sayısını sınırlarken, diğer yandan uygulamanın önemini artırmaktadır. Anlamı: Çok sayıda müşteri, çalışan ve üst düzey yönetici, bu yazılımın vaatlerini yerine getirmesini ve süreçlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için bu yazılıma güvenmektedir.

Peki Workfront gerçekten ne kadar iyi?

Adobe Workfront'un anahtar özellikleri

Farklı uygulamalar arasında güncellemeleri senkronize etmek için iş otomasyonu

Hedefleri izlemek ve bir gösterge panelinde düzenlemek için hedef uyumu

Olası sonuçları proaktif olarak karşılaştırmak ve veriye dayalı kararlar almak için senaryo planlama

Görevler, alt görevler, şablonlar, entegrasyonlar, birikmiş işler ve gerçek zamanlı içgörüler aracılığıyla iş akışı yönetimi ve çevik yönetim

Proje planlarını paydaşlara, yaratıcı takımlara, proje yöneticilerine ve diğer departmanlara bağlamak için prova ve onay

Herhangi bir zamanda en önemli bilgilere erişmek için çoklu görünüm, filtre ve özelleştirme özelliklerine sahip raporlama ve gösterge panelleri

Güvenlik — Herhangi bir kurumsal takım için tartışmasız en önemli özellik, verilerinizi depolayan ve koruyan platforma güvenebilme yeteneğidir

Bunların hepsi kağıt üzerinde harika görünüyor, ancak bu özellikleri hayata geçirmek bambaşka bir hikaye olabilir.

Adobe Workfront sınırlamaları

Workfront gibi karmaşık proje yönetimi yazılımlarını öğrenmek başlı başına bir süreçtir. Uygulamayı baştan sona öğrendikten sonra bile, bazı sorularınız cevapsız kalabilir ve bazı işlevleri kullanmayı öğrenememiş olabilirsiniz.

Zor öğrenme süreci

Hedef uyumu, planlama, onaylar ve iş yönetimi, öğrenilmesi için kullanıcının zaman ve çaba harcaması gerektiğinden, herhangi bir yazılımdan beklenen önemli özelliklerdir.

Bu fikirler Workfront'un anahtar özellikleri olarak özel olarak adlandırılsa da, daha çok iş süreçleridir ve projelerinize tam olarak entegre olabilmeleri için birden fazla özelliğin birlikte çalışması ve çok fazla pratik gerektirir.

Yorumlar, atanan görevler, alt görevler, gösterge panelleri ve iş akışı görünümleri gibi özellikler en yaygın iş yönetimi özellikleri arasındadır. Ancak bunları en etkili şekilde nasıl kullanacağınızı bulmak, özellikle daha önce hiç kullanmadıysanız, Workfront gibi karmaşık yazılımlarla çok fazla deneme, hata ve hayal kırıklığı gerektirebilir.

Ayrıca, Workfront'un kurumsal şirketler için tasarlandığını ve uğraştığınız kullanıcı sayısının çokluğunu göz önünde bulundurduğunuzda, zorlu bir öğrenme süreci işiniz için birden fazla açıdan maliyetli bir zorluk haline gelebilir.

Hantal arayüz

Herhangi bir takım üyesinin yazılımı açıp işlerine erişmek için tam olarak nereye gitmesi gerektiğini bilmesini istersiniz. Ancak Workfront gibi geniş bir platformda bu her zaman mümkün değildir.

Sezgisel olmayan ve karmaşık bir arayüz, aşağıdaki konularda başarı veya başarısızlığın belirleyici faktörü olabilir:

Öğrenme eğrisi

Genel işlevsellik

Takımınızın bu aracı kullanıp kullanmayacağı

Nispeten temiz olmasına rağmen, Workfront'un arayüzü birçok kullanıcı için hızlı ve etkili bir şekilde gezinmek için yeterince sezgisel değildir. Dahası, oldukça eski görünümlüdür.

Hiç kimse, yöneticilere platformunuzdaki bilgilerin nerede olduğunu sorarak ya da çalışma alanındaki belirli bir alana nasıl yeniden erişebileceğini bulamadığı için anahtar ayrıntıları kaçırarak dırdırcı gibi hissetmekten hoşlanmaz.

Gantt grafiklerini sınırlama

Gantt grafikleri, Agile takımlarının projeleri denetlemesi, yolunda ilerlemesi ve kaliteli ürünler sunması için kritik bir yöntemdir. Görev bağımlılıkları, dönüm noktaları, zaman çizelgeleri, son tarihler ve görev ilişkileri gibi ayrıntıları sağladıkları için çok önemlidirler.

Workfront Gantt grafikleri sunsa da, işlevselliği diğer popüler proje yönetimi yazılımlarıyla aynı seviyede değildir.

Workfront'ta Gantt grafikleri göze hoş görünmez, kullanımı zordur ve düzenlemesi daha da zordur.

esnek Gantt grafiklerinin takımınıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Gantt grafikleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeren bu yararlı kılavuza göz atın!

Küresel arama fonksiyonu eksik

Proje yönetimi yazılımınızın, büyük ölçüde değerli zaman tasarrufu sağlayarak tüm cephelerde verimliliği artırmanıza yardımcı olmasını istersiniz. Ve seçtiğiniz yazılımda aradığınız işi hızlı bir şekilde bulamıyorsanız, zamanınızı verimli kullanmıyorsunuz demektir.

İşi hızlı bir şekilde bulmanın en iyi yollarından biri, Workfront'ta bulunmayan uygulama içi arama işlevidir.

Bu, Workfront'ta belirli bir görev, belge, fikir, yorum veya içgörü arıyorsanız, her seferinde manuel olarak yolunuzu bulmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, gerek olmadığı halde karmaşık hale gelen bir süreçtir!

Bu nedenle birçok kişi, kullanıcıları için bu bağlantıları her seferinde daha hızlı kurabilecek başka yazılımlar arıyor.

Adobe Workfront Fiyatlandırma

Adobe Workfront üç farklı fiyatlandırma ve paket planı sunar:

Pro : Kısmi iş yönetimi, güvenlik, depolama ve destek özelliklerine sahip bireysel departmanlar için

İş : Ek iş yönetimi, depolama ve planlama özelliklerine sahip birden fazla departman için

Enterprise: Tüm işiniz için tüm özellikler (artı ücretli eklentiler)

Bu paketlerin size ne kadara mal olacağını merak mı ediyorsunuz? Bu bilgiyi her plan için Adobe ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

en İyi 10 Adobe Workfront Alternatifi

Adobe Workfront bazı işler arasında popüler olsa da, sınırlamaları şu soruyu akla getiriyor: Neden Workfront'u kullanmaya devam edelim?

Herhangi bir yazılıma yatırım yapmadan önce, sizin için yapılmış gibi hissettiren aracı bulmak için ödevinizi yapmanız çok önemlidir. Ve bize güvenin, o araç orada bir yerde! Workfront'un yerini alacak ve hayatınızı kolaylaştıracak birçok güçlü proje yönetimi aracı bulunmaktadır.

Neyse ki, anahtar özellikler, artılar, eksiler, fiyatlandırma ve müşteri değerlendirmelerinin bir dökümünü içeren, özenle hazırlanmış en iyi 10 Workfront alternatifinin listesini oluşturmak için araştırmamızı tamamladık.

ClickUp'ta 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm arasından seçim yaparak tüm iş akışlarını görselleştirin

ClickUp, iş akışlarını yönetmek, verimli süreçler oluşturmak ve tüm işlerinizi tek bir platformda uygulamalar arasında bağlamak için güçlü, hepsi bir arada bir verimlilik yazılımıdır. Her boyuttaki takımlar, hatta tüm işletmeler, özelleştirilebilir özellikler ve işbirliği yeteneklerinden oluşan çeşitli setiyle günlük işlemlerden karmaşık projelere kadar her şeyi yönetmek için ClickUp'a güveniyor.

ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevselliği, takımların Çalışma Alanında gezinmesini, net öncelikler belirlemesini, zamanı yönetmesini ve zaman çizelgelerine uymasını kolaylaştırır. Liste, Gantt, Takvim ve Kanban benzeri Pano görünümü dahil 15'ten fazla iş akışı görünümü ile ClickUp, şirket genelinde verimliliği artırmak için kapsamlı iş yönetimi deneyimi sunar.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Liste, Gantt, Takvim, Tablo, ClickUp'ın benzersiz Her Şey görünümü ve daha fazlasını içeren iş akışınızı görmek için 15'in üzerinde esnek görünüm

Takımla birlikte çalışmak ve SOP'lardan güzel biçimlendirilmiş wiki'lere kadar her şeyi belgelemek için gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri

Fikirlerinizi ortaya çıktığı anda hayata geçirmek için ClickUp Beyaz Tahtalar

Gereksiz iş yükünü ortadan kaldırırken tutarlı süreçler belirlemek için görev ve şablon otomasyonları

Proje durumlarınız ve anahtar metrikleriniz hakkında anında ve özelleştirilebilir üst düzey genel bakış için gerçek zamanlı gösterge panelleri

Kolayca düzenlenebilen ve başkalarına atanabilen konu başlıklı yorumlar, herhangi bir düşünceyi anında bir eylem öğesine dönüştürür

Proje veya görevin her aşamasında daha fazla görünürlük için özel görev durumları

Takımı uyumlu hale getirmek için net zaman çizelgeleri ve hedefler içeren ölçülebilir hedefler

ClickUp'ın artıları

ClickUp'ın dezavantajları

İlk kez kullananlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Mobil uygulamada tüm görünümler mevcut değildir…henüz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, kurumsal kullanıcılar için ek bir özel seçenekle birlikte dört fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Kredi kartı gerekmez

Sınırsız Plan : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Üye başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Daha fazla bilgi için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (4.790+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (3.100+ yorum)

2. Monday. com

Via Monday

Monday, kullanıcıların görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan en iyi Workfront rakipleri arasındadır. Takımların projelerini denetlemeleri ve daha işbirliğine dayalı ve şeffaf bir iş deneyimi sunmaları için basitleştirilmiş bir yol sunar.

Takımlar projelerde gölge boksu yapmayı bıraktıklarında motive olurlar ve bu da sonuçta çalışanların güvenini ve bağlılığını artırır. Monday'i dünyanın en iyi proje yönetimi araçlarından biri yapan da budur.

Monday anahtar özellikleri

Karmaşık projeler için takım işbirliği yetenekleri

Proje zaman takibi

Değerli içgörüler içeren gösterge paneli

Takım çalışması tahsisi görevleri atama

Mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için kaynak yönetimi

Dış araçları entegre ederek iş akışını yenileyin ve kolaylaştırın

Monday artıları

Ücretsiz planda sınırsız pano ve belge

Sezgisel ve kullanımı kolay, özellikle ilk kez kullananlar için

Takımlar bu proje yönetimi aracı sayesinde iyi iletişim kurar

Monday'in dezavantajları

Fiyatlandırma gereksiz yere kafa karıştırıcı olabilir

Birçoğu, özelleştirme eksikliği nedeniyle çok karmaşık buluyor

Monday'in diğer rakiplerini mi arıyorsunuz? en iyi Monday alternatifleri'ne göz atın.

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 dolar

Monday müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.200+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (2.700+ yorum)

3. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, başka bir proje yönetimi platformudur, ancak genellikle profesyonel hizmet işletmeleri tarafından tercih edilir. Workfront'a çok benzer şekilde, görev yönetimi, proje işbirliği ve kaynak yönetimi konusunda size yardımcı olacak güçlü, kurumsal düzeyde özelliklere sahiptir.

Güçlü temel varyantı nedeniyle en iyi ücretsiz Workfront alternatiflerinden biridir. Ne yazık ki, sağlam bir temel plana sahip olmasına rağmen, uygulama özellikle ilk kez kullananlar için gezinmesi zordur.

Wrike'ın anahtar özellikleri

Sorunsuz proje izleme için etkileşimli Gantt grafikleri ve

Gerçek zamanlı görünürlük için üç bölmeli görünüme sahip benzersiz gösterge paneli

Koşullu mantıkla formlar oluşturun ve görevler atayın

Görevleri, raporları ve dosyaları kolaylıkla paylaşın

Görevleri tahsis etmek için kaynak yönetimi özellikleri

Wrike'ın artıları

Takımınızla birlikte ölçeklenebilecek kadar esnek

Tahmini ve gerçek harcanan zamanı karşılaştırmak için yerleşik zaman takibi özelliği

Wrike Integrate eklentisi ile uygulamayı 400'den fazla farklı SaaS uygulamasıyla entegre edin

Wrike'ın dezavantajları

Paranızın karşılığını en iyi şekilde alacağınızı garanti etmez

Hangi hesabın kuruluşunuz için en uygun olacağını belirlemek zor

Bu listedeki diğerlerine kıyasla belge yönetimi yetenekleri eksiktir

Wrike hakkında emin değil misiniz? Şu Wrike alternatiflerini inceleyin.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Profesyonel Plan : Kullanıcı başına aylık 9,80 ABD doları

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 2/5 (3.100+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (1.790+ yorum)

4. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Adobe Workfront gibi Smartsheet de elektronik tablolara odaklanan bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Ana özelliği, bir portföy ve proje yönetimi çözümü olan Kontrol Merkezi'dir. Proje yöneticileri, Kontrol Merkezi'nin otomasyon yetenekleri ile saatlerce süren manuel işlerden tasarruf edebilir.

Smartsheet özellikleri

İlerlemeyi izlemek için proje yönetimi gösterge panelleri

Eklenti dosya ekleri

Tekrarlayan süreçler için iş akışı otomasyonu

Kanban panosundan Gantt grafiğine ve ızgaraya kadar uzanan çoklu görünümler

Smartsheet'in avantajları

Dinamik, kullanımı kolay arayüz

Kullanıcı dostu mobil uygulama

Grup yönetimi, dosya paylaşımı vb. dahil olmak üzere takım işbirliği için sağlam özellikler.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve Google SSSO gibi gelişmiş güvenlik özellikleri

Smartsheet'in dezavantajları

Ücretsiz plan mevcut değildir

Görev yönetimi seçenekleri bu listedeki diğerleri kadar sağlam değildir

Çoğunlukla elektronik tablolarda proje yönetimi çözümü olarak işlev görür

Bu Smartsheet alternatiflerini inceleyin!

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 4/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (2.400+ yorum)

5. Citrix Podio

Via Podio

Podio, temel olarak işlerin ve iletişimin özelleştirilmesine yardımcı olan düşük kodlu bir araçtır. Podio, bir proje yönetimi aracı olarak tam olarak nasıl uyum sağlar?

Bu Workfront alternatifi, tüm proje verilerinizi, iş akışlarınızı ve konuşmalarınızı işbirliği için merkezi bir hub'da hizalamanızı sağlar.

Podio'nun anahtar özellikleri

Yorumlar aracılığıyla görev yönetimi sağlar

Erişim izinlerini ayarlamanıza ve rolleri kontrol etmenize yardımcı olan merkezi yönetici portalı

Kendi tarzınıza göre işleri tasarlayabileceğiniz kişisel gösterge panelleri

Dosya paylaşımını destekleyen iletişim araçları

Müşteriye yönelik projeleri daha sezgisel bir şekilde yönetmek için bağlantılı CRM

Takımınızın ihtiyaçlarına göre projeleri kendi tarzınızda yönetmek için özelleştirilmiş iş akışları

Podio'nun avantajları

Podio eklentileri belirli kullanım durumları için mevcuttur

Kullanıcı dostu arayüz

Hızlı ve hareket halindeyken ölçeklendirme için sınırsız işbirliği

FreshBooks, Dropbox ve Google Drive gibi popüler uygulamalarla entegre olur

Podio'nun dezavantajları

Raporlama özellikleri biraz basittir

Podio, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre kurmak ve özelleştirmek için zahmetli olabilir

Kurumsal proje yönetimi yazılımı için sınırlı gelişmiş özellikler

Podio fiyatlandırması

Podio'nun hem ücretli hem de ücretsiz planları vardır. Ancak, ücretsiz plan kurumsal proje yönetimi görevleri için sadece asgari düzeyde hizmet sunar.

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,20 dolar

Artı: Kullanıcı başına aylık 11,20 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,20 dolar

Podio müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 2/5 (420+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (290+ yorum)

6. Celoxis

Celoxis aracılığıyla

Celoxis, iş akışı otomasyonu, modern Agile trendleri ve klasik proje yönetiminin mükemmel bir karışımı olarak kendini tanıtan bir proje yönetimi yazılımıdır. Her türlü takıma uyacak şekilde güçlü gösterge panelleri ve raporlama yetenekleriyle donatılmış, inanılmaz derecede ayrıntılara odaklı bir Adobe Workfront rakibi.

Celoxis'in anahtar özellikleri

Dinamik gösterge panelleri ve raporlar

Kritik yol analizi, EVA'lar ve RAG sağlık göstergeleriyle proje izleme

Otomatik proje planlama ve proje bağımlılık beyanları

Portföy inceleme ve yönetimi

Gelir tahmini, kar ve marj izleme ve özel finansal KPI'lar ile proje muhasebesi

Celoxis'in artıları

İhtiyacınız olmayan özellikleri "kapatma" olanağı

Özelleştirilebilir bileşenler ve düzenler

E-posta yoluyla rapor teslimatını kolayca planlayın

Proje yönetimini kolaylaştırmak için birden fazla paylaşımlı gösterge paneli

Ayrıntılı zaman takibi araçları

Celoxis'in dezavantajları

Arayüz, ilk kez kullananlar için zor olabilir

Hantal yapılandırmalar

Uygulama içi push bildirimleri yoktur

Yavaş müşteri hizmetleri ve desteği

Celoxis fiyatlandırması

Celoxis ile, şirket içi paketi veya yıllık bulut paketini seçebilirsiniz

Bulut: Kullanıcı başına aylık 22,50 dolar

Yerinde: 450 $ tek seferlik fatura, sınırsız kullanıcı ve bir yıl ücretsiz destek

Celoxis müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (240+ yorum)

7. Microsoft Project

Microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, proje durumlarını gerçek zamanlı olarak görebilmen için zaman takibi, portföy yönetimi ve kaynak yönetimi gibi birçok fonksiyona sahip güçlü bir proje yönetimi çözümüdür.

Microsoft Project'in anahtar özellikleri

Zorlanmadan işlerinizi takip etmek için dinamik planlama

Projelerinizin genel durumunu görüntülemek için etkileşimli gösterge panelleri oluşturun

Hızlı ve güvenli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olan iş akışı otomasyonu

Hareket halindeyken projeleri görselleştirmek için Gantt grafikleri

Proje verilerini depolamak için paylaşılan veritabanı

Talep yönetimi

Portföy yönetimi

Microsoft Project'in artıları

Microsoft Teams, SharePoint ve Skype ile sorunsuz entegrasyon

Güvenilir müşteri hizmetleri ve desteği

Farklı, departmanlar arası amaçlara uyarlanabilir

Microsoft Project'in dezavantajları

Dosya uyumluluk sorunları

Project Online bazı zaman takibi özelliklerine sahiptir, ancak bunlar çok sağlam değildir

Öğrenme eğrisi dik, bu da yardım belgelerinde çok zaman harcamanız gerektiği anlamına gelir

Yorum atamayı yapamıyorum

Microsoft Project fiyatlandırması

Bulut: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Yerinde: 620 $ (tek seferlik ödeme)

Microsoft Project müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,0/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.300+ yorum)

Bu Microsoft Project alternatiflerine göz atın!

8. Asana

Asana aracılığıyla

Asana, birçok proje yöneticisi tarafından kullanılan bir başka popüler iş yönetimi platformudur. İşlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda entegrasyon seçeneği sunar.

Workfront ve Asana'yı karşılaştırdığınızda, Asana'nın aynı modern arayüzle daha fazla özellik sunduğunu göreceksiniz. Bu proje yönetimi uygulamasının dezavantajlarından biri, yerleşik bir harita görünümü sunmamasıdır.

Asana'nın anahtar özellikleri

Takımınızla hızlı güncellemeleri paylaşmak için basit ve anlaşılır yorum sistemi

Proje durumunu görüntülemek için zaman çizelgeleri içeren Gantt grafiği

Görevinizi liste, Kanban veya zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyin

Gmail, Dropbox ve Slack gibi birçok başka uygulama ile entegre olur

başlamanıza yardımcı olacak 50'den fazla proje şablonu

Asana'nın artıları

Birden fazla çalışma alanı, tüm ekip projelerini düzenli tutma gücü sağlar

Her görev için gerçek zamanlı sohbet ve işbirliği özellikleri

Ek dosyalar herhangi bir göreve eklenebilir ve daha sonra takım dosya depolama alanında referans olarak kullanılabilir

Etkinlik akışları, tüm bildirimleri görmek için tek noktadan bir çözümdür

Raporlama özelliklerine sahip kullanıcı dostu araç

Asana'nın dezavantajları

Özel durumlar yok

Bu yönetim çözümü, birden fazla atanan kişi ekleyemez (bu listedeki diğerleri gibi)

Sınırlı paylaşım ve gizlilik izinleri

* Asana ve en iyi alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Asana fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Talep üzerine özel fiyatlandırma ve ücretsiz demo

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (11.300+ yorum)

9. Basecamp

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, birden fazla takımda görevlerinizi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak bazı proje yönetimi özelliklerine sahip başka bir Workfront yazılımı alternatifidir.

Farklı rollere sahip kişileri ortak bir hedefe yönlendirmek için özellikle etkilidir. Bu, geliştirici değilseniz veya sorun izleme veya hata izleme ile uğraşmıyorsanız, takımınız Workfront'a zorla sokulmuşsa işe yarayacaktır.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Görevler ve alt görevler içeren yapılacaklar listeleri oluşturun ve bunları takımınıza atayın

Takım üyelerinizle kolay iletişim için yerleşik yorum sistemi

Belge ve dosya paylaşımı için tek bir merkez

Evrensel arama

Standup'lar için otomatik check-in soruları

Görev raporlama

Basecamp'ın artıları

Gerçek zamanlı işbirliği sağlar

İş akışı otomasyonu ve birikmiş iş yönetimi gibi Agile takımlar için tasarlanmış özel fonksiyonlar

Birden fazla projeyi ve büyük takımları yönetmek için uygundur

Harika

Basecamp'ın dezavantajları

Görev öncelikleri yok

Özel durumlar yok

Zaman takibi desteği yok

Kaynak tahsis özelliklerinde biraz eksik

Basecamp'ın benzer alternatiflere kıyasla nasıl bir konumda olduğunu öğrenin.

Basecamp fiyatlandırması

Kişisel Plan : Ücretsiz

İş Planı: Aylık 99 dolar

Basecamp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (4.790+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (13.100+ yorum)

10. Clarity PPM

Via Clarity

Clarity PPM, projelerinizi yönetmenize ve stratejiler oluşturmanıza yardımcı olan bir proje ve portföy yönetimi çözümüdür.

Bunun ötesinde, bu Workfront alternatifi, tüm proje yatırım portföyü genelinde stratejiyi uygulamaya bağlamaya yardımcı olur ve proje ROI'sini iyileştirmek için gereken görünürlüğü sağlar.

Clarity PPM'nin anahtar özellikleri

Excel tarzı bir tablo ile planları ve bütçeleri yönetin

Çevik Gantt grafikleriyle proje yol haritasını bir bakışta görünüm

Kaynak planlama

Finansal yönetim

Maliyet/fayda analizi ve raporlama

Proje düzeyinde kolay görev yönetimi

Clarity PPM'nin avantajları

Tüm temel fonksiyonları sağlayan sezgisel arayüz

İş zekası ile birleştirilmiş gerçek zamanlı raporlama

Özetler oluşturabilir ve ardından bunları gerektiği gibi özelleştirebilirsiniz

Projeden kaynağa ve portföye kadar tüm düzeylerde tahmin

Clarity PPM'nin dezavantajları

Önceden hazırlanmış şablonlar yok

İletişim izole görünebilir

İş akışını otomatikleştirmek için gerçek özellikler yok

Bazen kolay projeler yürütüyorsanız aşırı karmaşık görünebilir

Clarity PPM fiyatlandırması

Fiyatlandırma ayrıntıları veya ücretsiz demo için iletişime geçin.

Clarity PPM müşteri değerlendirmeleri

G2: 3. 7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)

En iyi Workfront alternatifi sadece bir tık uzağınızda

Tamam, 10 tane test etmek için çok fazla yazılım alternatifi var, bu yüzden bir yerden başlayacaksanız, bu listenin en üstünden başlayın — ClickUp ile.

Sektör, takım boyutu veya kullanım senaryosu ne olursa olsun, ClickUp, kitapta yer alan her verimlilik sorusunun cevabıdır. Tüm işlerinizi nihai işbirliği merkezinde bir araya getirmek için tasarlanan ClickUp, verimliliği yeni boyutlara taşımak için ihtiyacınız olan her türlü araç, şablon ve özelliğe sahiptir.

Ayrıca, tüm bunları çok daha düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.

ClickUp'a kaydolduğunuzda, proje yönetimi özellikleri, belgeler, beyaz tahtalar, özelleştirilebilir şablonlar ve çok daha fazlasına sonsuza kadar ücretsiz olarak erişin!