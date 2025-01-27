2025'in En İyi 7 LiquidPlanner Alternatifi ve Rakip Ürünleri

Görevleri planlamak, proje kaynaklarını yönetmek veya son teslim tarihlerini izlemek gibi görevler olsun, proje yönetimi çocuk oyuncağı değildir.

Neyse ki, LiquidPlanner gibi proje yönetimi uygulamaları her adımda size yardımcı olmak için hazır.

LiquidPlanner, takımınız için en iyi ve en kötü proje senaryolarını planlamanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

Ancak, mükemmel değildir.

Muhtemelen bu yüzden bugün mevcut en iyi LiquidPlanner alternatiflerini arıyorsunuz.

Endişelenmeyin. Aramanız burada sona eriyor!

Bu makalede, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi yedi LiquidPlanner alternatifini öne çıkaracağız.

Haydi başlayalım!

Neden LiquidPlanner Alternatifi Gerekiyor?

LiquidPlanner otomatik görev planlama, görev önceliklendirme, zaman takibi tahminleri ve daha fazlası gibi özellikler sunan bir SaaS proje yönetimi uygulamasıdır.

Ancak proje takımları, kendileriyle birlikte ölçeklenebilen sağlam araçlara ihtiyaç duyar.

Ve bu, LiquidPlanner'ın planlamadığı bir şeydi. 🤷‍♂️

Ne demek istiyoruz?

Öncelikle, LiquidPlanner'ın entegrasyonları, Slack, GitHub veya BitBucket gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olmadığı için sınırlıdır. Ayrıca, uygulama öğrenme eğrisi açısından da sıvı değildir.

LiquidPlanner alternatifine ihtiyaç duymanızın birkaç nedeni daha:

1. Sınırlı ücretsiz plan ve pahalı fiyatlandırma seçenekleri

LiquidPlanner ücretsiz bir plan sunsa da, sizi üç proje ve on kullanıcı ile sınırlar.

Ücretli bir plana karar verirseniz, en uygun fiyatlı plan aylık 45 $/kişi'den başlar.

Bu nedenle LiquidPlanner, çoğu startup ve küçük işletme için uygun bir proje yönetimi çözümü değildir.

2. Görevlerinize alt görevler ekleyemezsiniz

Bir görevi gereğinden fazla karmaşık hale getirmek kolaydır. Ancak kontrol listeleri ve alt görevler sayesinde, büyük görevleri daha küçük görevlere bölebilir ve ş Akışınızı basitleştirebilirsiniz.

Sorun nedir?

LiquidPlanner, görevlerinize alt görevler eklemenize izin vermez.

Alt görevler olmadan, proje takımınız yol gösterici bir yön olmadan geniş bir görev listesiyle baş başa kalacaktır!

Yönü olmayan bir erkek grubu gibi. 😜

3. Fikir yönetimi için uygun değildir

LiquidPlanner, önemli proje fikirlerini ve kavramları görselleştirmenize, planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir araç olan zihin haritaları veya kavram haritaları sunmaz.

Bu, harika fikirlerle boğulduğunuzda, etkili beyin fırtınası ve takım işbirliği için bunları görselleştiremeyeceğiniz anlamına gelir.

Size ve proje takımınıza daha uygun bir LiquidPlanner alternatifi keşfetmeye ne dersiniz?

En İyi 7 LiquidPlanner Alternatifi

İşte bugün mevcut en iyi yedi LiquidPlanner alternatifi:

İlerlemeyi izleyin, görevleri yönetin ve takımla birlikte çalışın, hepsi ClickUp Çalışma Alanınızdan

ClickUp, küçük ve büyük kuruluşlardaki üretken takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puan alan verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi yazılımlarından biridir.

ClickUp ile, ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilir, ClickUp'ı Slack, Outlook ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre ederek iş süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Böylece, uygulamaların arasında boğulmak yerine tek bir uygulamayla rahatça yüzebilirsiniz!

ClickUp'ın anahtar özellikleri

İşte bazı kullanışlı ClickUp özelliklerine hızlı bir bakış:

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok

ClickUp'ın Yol Haritası'na göz atarak, küçük eksiklikleri gidermek için nasıl sürekli çalıştığımızı görün.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp dört uygun fiyatlı plan sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan 100 MB Depolama Sınırsız Görev Sınırsız Kullanıcı İki Aşamalı Kimlik Doğrulama

100 MB Depolama

Sınırsız Görev

Sınırsız Kullanıcı

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

100 MB Depolama

Sınırsız Görev

Sınırsız Kullanıcı

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

Sınırsız Plan – (Aylık 5 $ Üye) Sınırsız Liste, Pano ve Takvim – (Aylık 5 $ Üye) Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama Sınırsız Gösterge Panelleri Misafirler ve İzinler

Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri

Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama

Sınırsız Gösterge Paneli

Misafirler ve İzinler

Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri

Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama

Sınırsız Gösterge Paneli

Misafirler ve İzinler

İş Planı – (Aylık 9 $ Üye) Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri – (Aylık 9 $ Üye) Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri Bağımlılıklar Zihin Haritaları

Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar

Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri

Bağımlılıklar

Zihin Haritaları

Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar

Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri

Bağımlılıklar

Zihin Haritaları

Business Plus – (Aylık 19 $ üye ücreti) Takım paylaşımı Birden çok listede alt görevler Özel rol oluşturma Özel izinler

Takım paylaşımı

Birden çok Listedeki alt görevler

Özel rol oluşturma

Özel izinler

Takım paylaşımı

Birden çok Listedeki alt görevler

Özel rol oluşturma

Özel izinler

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

asana aracılığıyla

asana aracılığıyla

Asana, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerden planlamanıza, yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır.

Platform, kişisel ve profesyonel görev yönetimi için uygundur ve verimliliğinizi artırmak ve etkili iş yönetimi için son teslim tarihlerini yönetmek için çözümler sunar.

Ancak, bu proje yönetimi yazılımı herhangi bir yerel zaman takibi özelliği sunmamaktadır.

Zaman takibi olmadan, bir projeye ne kadar harcadığınızı bilemezsiniz ve proje yöneticileri gelecekteki projeler için doğru zaman tahminleri oluşturamaz.

Asana'nın anahtar özellikleri

Görevlere son tarihler atayarak proje takviminizi her zaman kontrol altında tutun

Önemli görevleri birbirine bağlamak için görev bağımlılıkları oluşturun

Yorumlar aracılığıyla iş arkadaşlarınıza veya ekip arkadaşlarınıza görevler atayın

Özelleştirilebilir proje gösterge panelini kullanarak proje ilerlemesini takip edin

Asana artıları

Slack, GitHub ve Google Drive ile entegre

Takımınızın proje katılımına, departmanına veya iş fonksiyonuna göre çalışma alanları oluşturun

Liste görünümü, takvim ve Kanban panosu görünümü ile görevleri görüntüleyin ve yönetin

Alt görevlerle görevlerinize ayrıntılar ekleyin

Asana sınırlamaları

Aynı göreve birden fazla kişi atanamıyor

Ücretsiz plan zaman çizelgesi görünümü sunmaz

JSON ve CSV biçimlerinde dosya dışa aktarma ile sınırlıdır

Asana fiyatlandırması

Asana'nın üç fiyatlandırma planı vardır:

Temel plan – (Ücretsiz) Sınırsız görev Sınırsız proje Sınırsız mesaj Ve daha fazlası

Sınırsız görev

Sınırsız proje

Sınırsız mesaj

Ve daha fazlası

Sınırsız görev

Sınırsız proje

Sınırsız mesaj

Ve daha fazlası

Premium plan – (13,49 $/ay) Zaman çizelgesi Sınırsız gösterge paneli Sınırsız proje raporlama Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi

Sınırsız gösterge paneli

Sınırsız proje için raporlama

Ve daha fazlası

Zaman çizelgesi

Sınırsız gösterge paneli

Sınırsız proje için raporlama

Ve daha fazlası

İş planı – (30,49 $/ay) Portföyler Hedefler İş yükü Ve daha fazlası

Portföyler

Hedefler

Iş yükü

Ve daha fazlası

Portföyler

Hedefler

Iş yükü

Ve daha fazlası

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)

3. Teamwork Project

teamwork Project aracılığıyla

teamwork Project aracılığıyla

Teamwork Project bir proje yönetimi ve kaynak yönetimi yazılımıdır.

Bu LiquidPlanner alternatifi, görevleri atamanıza, birden fazla ekip çalışması projesini yönetmenize* ve ilerlemenizi izlemenize olanak tanır.

Ancak internet bağlantınız kesildiği anda, Teamwork'ün çevrimdışı modu olmadığı için tüm bu özelliklere veda etmek zorunda kalacaksınız.

Ayrıca, Discord, Timely veya Zoom gibi yazılımlar üzerinden takımınızla işbirliği yapamazsınız.

Hızlı bir Zoom görüşmesine katılamamak veya takım arkadaşlarınızdan zamanında yanıt alamamak, proje takımınızda büyük bir uyumsuzluğa neden olabilir. 😉

Teamwork Project anahtar özellikleri

Son teslim tarihlerinin önünden gitmenize yardımcı olan yerel zaman takibi özelliği

Metinler, sohbet veya dosyalar aracılığıyla işbirliği yapın

İş yükü özellikleri, ekip arkadaşlarınızın ne yaptığını hızlıca görebilmenizi ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar

Dönüm noktalarını kullanarak hedeflerinizi belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Teamwork Project artıları

Takviminizi atanmış kullanıcılara, etkinlik türlerine ve hatta üzerinde çalıştığınız projelere göre filtreleyin

Sohbet özelliği ile takım arkadaşlarınıza saniyeler içinde ulaşın

İş yükünüze yapı kazandırmak için görevler ve alt görevler oluşturun

Takım çalışması Proje sınırlamaları

Çevrimdışı mod sunmaz

Yedeklemeler yalnızca MySQL sunucusunda mevcuttur ve yedeklemeye erişmek için biçimlerini öğrenmeniz gerekir

Sadece iki projeyi yönetmenize izin veren sınırlı bir ücretsiz plan

Teamwork Project fiyatlandırması

Teamwork Project üç fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza kadar ücretsiz plan Temel proje ve görev yönetimi Dönüm noktaları Mesajlar Ve daha fazlası

Temel proje ve görev yönetimi

Dönüm noktaları

Mesajlar

Ve daha fazlası

Temel proje ve görev yönetimi

Dönüm noktaları

Mesajlar

Ve daha fazlası

Plan sunun – (12,5 $/kullanıcı/ay) Proje şablonları Zaman takibi ve faturalandırma İş akışlarıyla çevik görünüm Ve daha fazlası

Proje şablonları

Zaman takibi ve faturalandırma

İş akışları ile çevik görünüm

Ve daha fazlası

Proje şablonları

Zaman takibi ve faturalandırma

İş akışları ile çevik görünüm

Ve daha fazlası

Planı büyüt – (22,5 $/kullanıcı/ay) 50 proje şablonu Özel alanlar – (22,5 $/kullanıcı/ay) 50 proje şablonu Özel alanlar Proje portföy yönetimi Ve daha fazlası

50 proje şablonu

Özel alanlar

Proje portföy yönetimi

Ve daha fazlası

50 proje şablonu

Özel alanlar

Proje portföy yönetimi

Ve daha fazlası

Teamwork Project müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Bu Teamwork alternatiflerine göz atın!

zoho Projects aracılığıyla

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, harika bir proje yönetimi aracı olduğu için günümüzün en iyi LiquidPlanner rakiplerinden biridir!

Uygulamanın kullanımı kolay arayüzü, verimli fiyatlandırması ve iyi mobil uygulamaları (hem iOS hem de Android için), onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir iş yönetimi yazılımı haline getirir.

Ne yazık ki, ücretsiz planla yalnızca iki projeyi yönetebilirsiniz. 😬

Ve sonra ücretli bir plana geçme zamanı geldi..

Bu uygulama, takımınızın proje yönetimi becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak mı?

Gelin birlikte bakalım:

Zoho Projects'in anahtar özellikleri

Görev bağımlılıklarını kullanarak görevlerin birbirine nasıl bağlandığını görün

Son teslim tarihlerini kaçırmamak için görev hatırlatıcılarını kullanın

Her takım üyesinin görevlerine harcadığı zamanı kaydedin

Görev gösterge paneli ile proje ilerlemesini takip edin

Zoho Projects artıları

Gantt grafikleriyle programları takip edin ve ilerlemeyi görselleştirin

Görevlerinize özel durumlar ekleyerek ilerlemelerini etiketleyin

Projelere etiketler ekleyerek kolayca tanımlayın

Zoho Projects sınırlamaları

Ücretsiz plan üç kullanıcı ile sınırlıdır

Zoom, Timely veya Discord gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar yoktur

İşlerinizi daha iyi önceliklendirmek için öncelik bileşenleri sunmaz

Zoho Projects fiyatlandırması

Zoho Projects iki fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz plan En fazla iki proje En fazla üç kullanıcı Basit görev izleme Gantt grafik görüntüleyici

En fazla iki proje

En fazla üç kullanıcı

Basit görev izleme

Gantt grafik görüntüleyici

En fazla iki proje

En fazla üç kullanıcı

Basit görev izleme

Gantt grafik görüntüleyici

Premium plan – (5 $/kullanıcı/ay) 50 kullanıcıya kadar Sınırsız proje 20 proje şablonu 100 GB'a kadar dosya ekleme Ve daha fazlası

50 kullanıcıya kadar

Sınırsız proje

20 proje şablonu

100 GB'a kadar dosya ekleyin

Ve daha fazlası

50 kullanıcıya kadar

Sınırsız proje

20 proje şablonu

100 GB'a kadar dosya ekleyin

Ve daha fazlası

Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200+ yorum)

5. Pivotal Tracker

pivotal Tracker aracılığıyla

pivotal Tracker aracılığıyla

Pivotal Tracker, çok sayıda iş yönetimi özelliğine sahip en iyi LiquidPlanner alternatiflerinden biridir.

Çevik yazılım geliştirme takımları için harika bir platformdur ve GitLab, Slack ve Timely gibi uygulamalarla çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonu sunar.

Ancak, bir izleme uygulaması olarak birkaç dezavantajı vardır. Örneğin, uygulama zaman takibi özelliği sunmaz.

Bu uygulama, proje takımınızın başarısında hala önemli bir rol oynayabilir mi?

Hadi öğrenelim:

Pivotal Tracker'ın anahtar özellikleri

Bildirimlerinizi yalnızca istediğiniz uyarıları alacak şekilde özelleştirin ve projelere göre filtreleyin

Aramaya uygun etiketler ekleyerek görevleri ve hikayeleri düzenleyin

Görev kontrol listelerini kullanarak görevleri yönetilebilir adımlara bölün

Takım bahsetmelerini kullanarak proje takımınıza bildirimlerde bulunup eylemler atayın

Pivotal Tracker artıları

Her görev için tahmini süre, yöneticilerin görevleri kolaylıkla planlamasına ve atamasına olanak tanır

Kontrol listeleriyle görevlerinizin ilerlemesini izleyin

Çevik proje yönetimi için uygun

Pivotal Tracker sınırlamaları

Ücretsiz plan beş kullanıcı ile sınırlıdır

Gantt çizelgeleri sun maz

Görevleri belirli sahiplere atayamama

Pivotal Tracker fiyatlandırması

Pivotal Tracker üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz plan Beş adede kadar işbirlikçi Sınırsız temel özellikler Sınırsız salt okunur koltuk 5 proje sınırı

Beş adede kadar işbirlikçi

Sınırsız temel özellikler

Sınırsız okuma koltuğu

5 proje sınırı

Beş adede kadar işbirlikçi

Sınırsız temel özellikler

Sınırsız salt okunur koltuk

5 proje sınırı

Başlangıç planı – (aylık 10 $) 10'a kadar işbirlikçi Sabit fiyatlandırma Sınırsız proje Ve daha fazlası

10'a kadar işbirlikçi

Sabit fiyatlandırma

Sınırsız proje

Ve daha fazlası

10'a kadar işbirlikçi

Sabit fiyatlandırma

Sınırsız proje

Ve daha fazlası

Standart plan – (6,50 $/işbirlikçi/ay) Sınırsız kullanıcı Backlog Yönetimi Scrum Desteği İş akışı ile çevik görünüm Ve daha fazlası

Sınırsız kullanıcı

Backlog Yönetimi

Scrum Desteği

Ş Akışı ile çevik görünüm

Ve daha fazlası

Sınırsız kullanıcı

Backlog Yönetimi

Scrum Desteği

Ş Akışı ile çevik görünüm

Ve daha fazlası

Pivotal Tracker müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 1/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100+ yorum)

Bu Pivotal Tracker alternatiflerine göz atın!

basecamp aracılığıyla

basecamp aracılığıyla

Uzaktaki takım üyelerine çevrimiçi proje yönetimi konusunda yardımcı olacak bir işbirliği aracına ihtiyacınız varsa, bu tam size göre!

Ancak, Basecamp'ın aylık sabit fiyatı 99 $'dır.

Böylece, küçük bir takım veya bir startup olsanız bile, kullanmayacağınız özellikler için ayda 99 $ ödeyeceksiniz!

*basecamp'ı beğenmeyen küçük bir takım mısınız?

İşte girişimciler için en iyi altı araç , bunları da değerlendirebilirsiniz.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Görev listelerini, proje yol haritalarını ve Kanban panolarını kullanarak görevlerinizi planlayın ve önceliklendirin

Takımınızın ilerlemesini izlemek için otomatik check-in'lerden yararlanarak tekrarlayan sorular oluşturun

Paylaşılan roller ve son tarihleri takip etmek için takım takvimini kullanın

Görevlere, takımlara ve projelere göre bireysel kullanıcılara izinler atayarak projenizin gizliliğini koruyun

Basecamp artıları

Yapılacaklar listeleri oluşturun ve son tarihler belirleyerek iş akışınızı daha iyi yönetin

"My stuff" menüsünü kullanarak yalnızca kişisel görevlerinize odaklanın

Takvim görünümü, son teslim tarihlerini takip etmeyi kolaylaştırır

Basecamp sınırlamaları

Yerel zaman takibi özelliği yok

Görev önceliklendirme özelliği yok

Yerel Gantt grafiği görünümü yoktur ve görevler ile son tarihler arasında bağımlılıklar oluşturamazsınız

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp iki fiyatlandırma planı sunar:

Basecamp kişisel plan Üç projeye kadar 20 kullanıcıya kadar 1 GB depolama alanı

Üç adede kadar proje

20 kullanıcıya kadar

1 GB depolama alanı

Üç adede kadar proje

20 kullanıcıya kadar

1 GB depolama alanı

Basecamp iş planı – (aylık 99 $) 500 GB depolama alanı Takım projeleri Gelişmiş müşteri erişimi Proje şablonları Ve daha fazlası

500 GB depolama alanı

Takım projeleri

Gelişmiş müşteri erişimi

Proje şablonları

Ve daha fazlası

500 GB depolama alanı

Takım projeleri

Gelişmiş müşteri erişimi

Proje şablonları

Ve daha fazlası

Basecamp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,1/5 (4.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10.000'den fazla yorum)

microsoft Project aracılığıyla

microsoft Project aracılığıyla

Microsoft Project, projelerinizi planlamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ücretsiz bir planı yoktur, ancak MS Project 30 günlük deneme sürümü sunmaktadır.

Peki, ücretli planlar ne durumda?

En ucuz ücretli planları masaüstü istemcisi çözümü sunmuyor, bu da internet bağlantısı olmadan projelerinize erişemeyeceğiniz anlamına geliyor. 😅

IFC via GIPHY

Microsoft Project'in anahtar özellikleri

Takım işbirliği için Microsoft Teams entegrasyonunu kullanın

Proje planlama ve zamanlama özellikleri

İlerlemeyi izlemek için önceden oluşturulmuş raporlar

Takım arkadaşlarınızla görev ve projeler üzerinde ortak çalışın

Microsoft Project artıları

Görev bağımlılıklarını kullanarak karmaşık projeleri planlayın ve yönetin

Tüm kaynaklarınızı takip edin ve proje zaman çizelgesi görünümüyle ilerlemelerini izleyin

Anlamlı raporlarla özel gösterge panelleri oluşturun

Microsoft Project sınırlamaları

Ücretsiz sürümü yoktur

Ücretli yazılımın yüklü olmadığı PC'lerle uyumlu değildir

Skype, Outlook veya diğer MS Project uygulamalarıyla entegrasyonlarla sınırlıdır

Microsoft Project fiyatlandırması

Microsoft Project üç fiyatlandırma planı sunar:

Proje Planı 1 – (aylık kullanıcı başına 10 $) Proje ana sayfası Izgara görünümü Pano görünümü Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü

Proje ana sayfası

Izgara görünümü

Pano görünümü

Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü

Proje ana sayfası

Izgara görünümü

Pano görünümü

Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü

Proje Planı 3 – (aylık 30 $/kullanıcı)

Masaüstü istemcisi (beş adede kadar PC)

Kaynak yönetimi

Zaman çizelgesi gönderi

Ve daha fazlası

Proje Planı 5 – (aylık 55 $/kullanıcı) Portföy seçimi ve optimizasyonu Talep yönetimi Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi Ve daha fazlası

Portföy seçimi ve optimizasyonu

Talep yönetimi

Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi

Ve daha fazlası

Portföy seçimi ve optimizasyonu

Talep yönetimi

Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi

Ve daha fazlası

Microsoft Project müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/ 5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.200+ yorum)

Microsoft Project 'in herhangi bir güç noktası oluşturduğunu düşünmüyor musunuz?

En iyi 15 Microsoft Project alternatifini inceleyin.

LiquidPlanner Alternatifine Geçme Zamanı!

LiquidPlanner iyi bir çevrimiçi proje yönetimi aracı olmasına rağmen, bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Neyse ki, daha az paraya daha fazla özellik sunan tonlarca ücretsiz proje yönetimi yazılımı var!

Burada birkaç iyi LiquidPlanner alternatifinden bahsetmiş olsak da, ClickUp açık ara en kapsamlı proje yönetimi yazılımı çözümüdür.

Gerçek ürünü alabilecekken neden sulandırılmış bir sürümle yetinmelisiniz?

Bugün ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve gerçekten bir adım önde olan bir proje ve iş yönetimi platformunu deneyimleyin!