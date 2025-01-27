2025'in En İyi 7 LiquidPlanner Alternatifi ve Rakip Ürünleri

Görevleri planlamak, proje kaynaklarını yönetmek veya son teslim tarihlerini izlemek gibi görevler olsun, proje yönetimi çocuk oyuncağı değildir.
Neyse ki, LiquidPlanner gibi proje yönetimi uygulamaları her adımda size yardımcı olmak için hazır.
LiquidPlanner, takımınız için en iyi ve en kötü proje senaryolarını planlamanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
Ancak, mükemmel değildir.
Muhtemelen bu yüzden bugün mevcut en iyi LiquidPlanner alternatiflerini arıyorsunuz.
Endişelenmeyin. Aramanız burada sona eriyor!
Bu makalede, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için en iyi yedi LiquidPlanner alternatifini öne çıkaracağız.
Haydi başlayalım!
Neden LiquidPlanner Alternatifi Gerekiyor?
LiquidPlanner otomatik görev planlama, görev önceliklendirme, zaman takibi tahminleri ve daha fazlası gibi özellikler sunan bir SaaS proje yönetimi uygulamasıdır.
Ancak proje takımları, kendileriyle birlikte ölçeklenebilen sağlam araçlara ihtiyaç duyar.
Ve bu, LiquidPlanner'ın planlamadığı bir şeydi. 🤷♂️
Ne demek istiyoruz?
Öncelikle, LiquidPlanner'ın entegrasyonları, Slack, GitHub veya BitBucket gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olmadığı için sınırlıdır. Ayrıca, uygulama öğrenme eğrisi açısından da sıvı değildir.
LiquidPlanner alternatifine ihtiyaç duymanızın birkaç nedeni daha:
1. Sınırlı ücretsiz plan ve pahalı fiyatlandırma seçenekleri
LiquidPlanner ücretsiz bir plan sunsa da, sizi üç proje ve on kullanıcı ile sınırlar.
Ücretli bir plana karar verirseniz, en uygun fiyatlı plan aylık 45 $/kişi'den başlar.
Bu nedenle LiquidPlanner, çoğu startup ve küçük işletme için uygun bir proje yönetimi çözümü değildir.
2. Görevlerinize alt görevler ekleyemezsiniz
Bir görevi gereğinden fazla karmaşık hale getirmek kolaydır. Ancak kontrol listeleri ve alt görevler sayesinde, büyük görevleri daha küçük görevlere bölebilir ve ş Akışınızı basitleştirebilirsiniz.
Sorun nedir?
LiquidPlanner, görevlerinize alt görevler eklemenize izin vermez.
Alt görevler olmadan, proje takımınız yol gösterici bir yön olmadan geniş bir görev listesiyle baş başa kalacaktır!
Yönü olmayan bir erkek grubu gibi. 😜
3. Fikir yönetimi için uygun değildir
LiquidPlanner, önemli proje fikirlerini ve kavramları görselleştirmenize, planlamanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir araç olan zihin haritaları veya kavram haritaları sunmaz.
Bu, harika fikirlerle boğulduğunuzda, etkili beyin fırtınası ve takım işbirliği için bunları görselleştiremeyeceğiniz anlamına gelir.
Size ve proje takımınıza daha uygun bir LiquidPlanner alternatifi keşfetmeye ne dersiniz?
En İyi 7 LiquidPlanner Alternatifi
İşte bugün mevcut en iyi yedi LiquidPlanner alternatifi:
1. ClickUp
ClickUp, küçük ve büyük kuruluşlardaki üretken takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puan alan verimlilik, işbirliği ve proje yönetimi yazılımlarından biridir.
ClickUp ile, ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilir, ClickUp'ı Slack, Outlook ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre ederek iş süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz.
Böylece, uygulamaların arasında boğulmak yerine tek bir uygulamayla rahatça yüzebilirsiniz!
ClickUp'ın anahtar özellikleri
İşte bazı kullanışlı ClickUp özelliklerine hızlı bir bakış:
- Görünümler: tüm görevlerinizi ve projelerinizi Zaman Çizelgesi görünümünde, Box görünümünde, Liste görünümünde ve daha fazlasında görüntüleyin
- Özelleştirilebilir Gösterge Panelleri: Gösterge Panelinize Özel Bileşenler ekleyerek proje ilerlemesini ve takım performansını takip edin
- Zaman Takibi: Projelerinize ne kadar zaman harcadığınızı anında takip edin. Ya da Timely, Clockify, TimeDoctor ve daha fazlasıyla entegrasyonları tercih edin
- Zihin Haritaları: kendi ücretsiz formlu zihin haritalarınızı oluşturun veya mevcut bir görevi haritalandırın
- Gantt Grafikleri: birden fazla proje planlayın, ilerlemeyi izleyin ve proje bağımlılıklarını yönetin
ClickUp artıları
- Hiyerarşi yapısı, projeleri Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler ve daha fazlasına ayırarak işlerinizi düzenlemenizi sağlar
- Özel Alanlar, Özel Durumlar ve Özel Bildirim Ayarları ile Çalışma Alan ınızı özelleştirin
- Her proje için özel Gizlilik ve İzin ayarları yapın
- Görev aciliyetine göre farklı Görev Öncelikleri belirleyin
- 2 yönlü Takvim Senkronizasyonu özelliğini kullanarak ClickUp görevlerinizi Google Takvim ile senkronize edin ve işlerinizi gerçek zamanlı olarak koordine edin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok
ClickUp'ın Yol Haritası'na göz atarak, küçük eksiklikleri gidermek için nasıl sürekli çalıştığımızı görün.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp dört uygun fiyatlı plan sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan 100 MB Depolama Sınırsız Görev Sınırsız Kullanıcı İki Aşamalı Kimlik Doğrulama
- 100 MB Depolama
- Sınırsız Görev
- Sınırsız Kullanıcı
- İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
- 100 MB Depolama
- Sınırsız Görev
- Sınırsız Kullanıcı
- İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
- Sınırsız Plan – (Aylık 5 $ Üye) Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama Sınırsız Gösterge Panelleri Misafirler ve İzinler
- Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri
- Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Misafirler ve İzinler
- Sınırsız Liste, Pano ve Takvim görünümleri
- Sınırsız Entegrasyonlar ve Depolama
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Misafirler ve İzinler
- İş Planı – (Aylık 9 $ Üye) Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri Bağımlılıklar Zihin Haritaları
- Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar
- Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri
- Bağımlılıklar
- Zihin Haritaları
- Zaman Çizelgesi Görünümleri ve Özel Alanlar
- Tüm Gösterge Paneli Bileşenleri
- Bağımlılıklar
- Zihin Haritaları
- Business Plus – (Aylık 19 $ üye ücreti) Takım paylaşımı Birden çok listede alt görevler Özel rol oluşturma Özel izinler
- Takım paylaşımı
- Birden çok Listedeki alt görevler
- Özel rol oluşturma
- Özel izinler
- Takım paylaşımı
- Birden çok Listedeki alt görevler
- Özel rol oluşturma
- Özel izinler
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Asana
asana aracılığıyla
Asana, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerden planlamanıza, yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır.
Platform, kişisel ve profesyonel görev yönetimi için uygundur ve verimliliğinizi artırmak ve etkili iş yönetimi için son teslim tarihlerini yönetmek için çözümler sunar.
Ancak, bu proje yönetimi yazılımı herhangi bir yerel zaman takibi özelliği sunmamaktadır.
Zaman takibi olmadan, bir projeye ne kadar harcadığınızı bilemezsiniz ve proje yöneticileri gelecekteki projeler için doğru zaman tahminleri oluşturamaz.
Asana'nın anahtar özellikleri
- Görevlere son tarihler atayarak proje takviminizi her zaman kontrol altında tutun
- Önemli görevleri birbirine bağlamak için görev bağımlılıkları oluşturun
- Yorumlar aracılığıyla iş arkadaşlarınıza veya ekip arkadaşlarınıza görevler atayın
- Özelleştirilebilir proje gösterge panelini kullanarak proje ilerlemesini takip edin
Asana artıları
- Slack, GitHub ve Google Drive ile entegre
- Takımınızın proje katılımına, departmanına veya iş fonksiyonuna göre çalışma alanları oluşturun
- Liste görünümü, takvim ve Kanban panosu görünümü ile görevleri görüntüleyin ve yönetin
- Alt görevlerle görevlerinize ayrıntılar ekleyin
Asana sınırlamaları
- Aynı göreve birden fazla kişi atanamıyor
- Ücretsiz plan zaman çizelgesi görünümü sunmaz
- JSON ve CSV biçimlerinde dosya dışa aktarma ile sınırlıdır
Asana fiyatlandırması
Asana'nın üç fiyatlandırma planı vardır:
- Temel plan – (Ücretsiz) Sınırsız görev Sınırsız proje Sınırsız mesaj Ve daha fazlası
- Sınırsız görev
- Sınırsız proje
- Sınırsız mesaj
- Ve daha fazlası
- Sınırsız görev
- Sınırsız proje
- Sınırsız mesaj
- Ve daha fazlası
- Premium plan – (13,49 $/ay) Zaman çizelgesi Sınırsız gösterge paneli Sınırsız proje raporlama Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi
- Sınırsız gösterge paneli
- Sınırsız proje için raporlama
- Ve daha fazlası
- Zaman çizelgesi
- Sınırsız gösterge paneli
- Sınırsız proje için raporlama
- Ve daha fazlası
- İş planı – (30,49 $/ay) Portföyler Hedefler İş yükü Ve daha fazlası
- Portföyler
- Hedefler
- Iş yükü
- Ve daha fazlası
- Portföyler
- Hedefler
- Iş yükü
- Ve daha fazlası
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9.000+ yorum)
3. Teamwork Project
teamwork Project aracılığıyla
Teamwork Project bir proje yönetimi ve kaynak yönetimi yazılımıdır.
Bu LiquidPlanner alternatifi, görevleri atamanıza, birden fazla ekip çalışması projesini yönetmenize* ve ilerlemenizi izlemenize olanak tanır.
Ancak internet bağlantınız kesildiği anda, Teamwork'ün çevrimdışı modu olmadığı için tüm bu özelliklere veda etmek zorunda kalacaksınız.
Ayrıca, Discord, Timely veya Zoom gibi yazılımlar üzerinden takımınızla işbirliği yapamazsınız.
Hızlı bir Zoom görüşmesine katılamamak veya takım arkadaşlarınızdan zamanında yanıt alamamak, proje takımınızda büyük bir uyumsuzluğa neden olabilir. 😉
Teamwork Project anahtar özellikleri
- Son teslim tarihlerinin önünden gitmenize yardımcı olan yerel zaman takibi özelliği
- Metinler, sohbet veya dosyalar aracılığıyla işbirliği yapın
- İş yükü özellikleri, ekip arkadaşlarınızın ne yaptığını hızlıca görebilmenizi ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar
- Dönüm noktalarını kullanarak hedeflerinizi belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
Teamwork Project artıları
- Takviminizi atanmış kullanıcılara, etkinlik türlerine ve hatta üzerinde çalıştığınız projelere göre filtreleyin
- Sohbet özelliği ile takım arkadaşlarınıza saniyeler içinde ulaşın
- İş yükünüze yapı kazandırmak için görevler ve alt görevler oluşturun
Takım çalışması Proje sınırlamaları
- Çevrimdışı mod sunmaz
- Yedeklemeler yalnızca MySQL sunucusunda mevcuttur ve yedeklemeye erişmek için biçimlerini öğrenmeniz gerekir
- Sadece iki projeyi yönetmenize izin veren sınırlı bir ücretsiz plan
Teamwork Project fiyatlandırması
Teamwork Project üç fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza kadar ücretsiz plan Temel proje ve görev yönetimi Dönüm noktaları Mesajlar Ve daha fazlası
- Temel proje ve görev yönetimi
- Dönüm noktaları
- Mesajlar
- Ve daha fazlası
- Temel proje ve görev yönetimi
- Dönüm noktaları
- Mesajlar
- Ve daha fazlası
- Plan sunun – (12,5 $/kullanıcı/ay) Proje şablonları Zaman takibi ve faturalandırma İş akışlarıyla çevik görünüm Ve daha fazlası
- Proje şablonları
- Zaman takibi ve faturalandırma
- İş akışları ile çevik görünüm
- Ve daha fazlası
- Proje şablonları
- Zaman takibi ve faturalandırma
- İş akışları ile çevik görünüm
- Ve daha fazlası
- Planı büyüt – (22,5 $/kullanıcı/ay) 50 proje şablonu Özel alanlar Proje portföy yönetimi Ve daha fazlası
- 50 proje şablonu
- Özel alanlar
- Proje portföy yönetimi
- Ve daha fazlası
- 50 proje şablonu
- Özel alanlar
- Proje portföy yönetimi
- Ve daha fazlası
Teamwork Project müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
Bu Teamwork alternatiflerine göz atın!
4. Zoho Projeleri
zoho Projects aracılığıyla
Zoho Projects, harika bir proje yönetimi aracı olduğu için günümüzün en iyi LiquidPlanner rakiplerinden biridir!
Uygulamanın kullanımı kolay arayüzü, verimli fiyatlandırması ve iyi mobil uygulamaları (hem iOS hem de Android için), onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir iş yönetimi yazılımı haline getirir.
Ne yazık ki, ücretsiz planla yalnızca iki projeyi yönetebilirsiniz. 😬
Ve sonra ücretli bir plana geçme zamanı geldi..
Bu uygulama, takımınızın proje yönetimi becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak mı?
Gelin birlikte bakalım:
Zoho Projects'in anahtar özellikleri
- Görev bağımlılıklarını kullanarak görevlerin birbirine nasıl bağlandığını görün
- Son teslim tarihlerini kaçırmamak için görev hatırlatıcılarını kullanın
- Her takım üyesinin görevlerine harcadığı zamanı kaydedin
- Görev gösterge paneli ile proje ilerlemesini takip edin
Zoho Projects artıları
- Gantt grafikleriyle programları takip edin ve ilerlemeyi görselleştirin
- Görevlerinize özel durumlar ekleyerek ilerlemelerini etiketleyin
- Projelere etiketler ekleyerek kolayca tanımlayın
Zoho Projects sınırlamaları
- Ücretsiz plan üç kullanıcı ile sınırlıdır
- Zoom, Timely veya Discord gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar yoktur
- İşlerinizi daha iyi önceliklendirmek için öncelik bileşenleri sunmaz
Zoho Projects fiyatlandırması
Zoho Projects iki fiyatlandırma planı sunar:
- Ücretsiz plan En fazla iki proje En fazla üç kullanıcı Basit görev izleme Gantt grafik görüntüleyici
- En fazla iki proje
- En fazla üç kullanıcı
- Basit görev izleme
- Gantt grafik görüntüleyici
- En fazla iki proje
- En fazla üç kullanıcı
- Basit görev izleme
- Gantt grafik görüntüleyici
- Premium plan – (5 $/kullanıcı/ay) 50 kullanıcıya kadar Sınırsız proje 20 proje şablonu 100 GB'a kadar dosya ekleme Ve daha fazlası
- 50 kullanıcıya kadar
- Sınırsız proje
- 20 proje şablonu
- 100 GB'a kadar dosya ekleyin
- Ve daha fazlası
- 50 kullanıcıya kadar
- Sınırsız proje
- 20 proje şablonu
- 100 GB'a kadar dosya ekleyin
- Ve daha fazlası
Zoho Projects müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (200+ yorum)
5. Pivotal Tracker
pivotal Tracker aracılığıyla
Pivotal Tracker, çok sayıda iş yönetimi özelliğine sahip en iyi LiquidPlanner alternatiflerinden biridir.
Çevik yazılım geliştirme takımları için harika bir platformdur ve GitLab, Slack ve Timely gibi uygulamalarla çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonu sunar.
Ancak, bir izleme uygulaması olarak birkaç dezavantajı vardır. Örneğin, uygulama zaman takibi özelliği sunmaz.
Bu uygulama, proje takımınızın başarısında hala önemli bir rol oynayabilir mi?
Hadi öğrenelim:
Pivotal Tracker'ın anahtar özellikleri
- Bildirimlerinizi yalnızca istediğiniz uyarıları alacak şekilde özelleştirin ve projelere göre filtreleyin
- Aramaya uygun etiketler ekleyerek görevleri ve hikayeleri düzenleyin
- Görev kontrol listelerini kullanarak görevleri yönetilebilir adımlara bölün
- Takım bahsetmelerini kullanarak proje takımınıza bildirimlerde bulunup eylemler atayın
Pivotal Tracker artıları
- Her görev için tahmini süre, yöneticilerin görevleri kolaylıkla planlamasına ve atamasına olanak tanır
- Kontrol listeleriyle görevlerinizin ilerlemesini izleyin
- Çevik proje yönetimi için uygun
Pivotal Tracker sınırlamaları
- Ücretsiz plan beş kullanıcı ile sınırlıdır
- Gantt çizelgeleri sunmaz
- Görevleri belirli sahiplere atayamama
Pivotal Tracker fiyatlandırması
Pivotal Tracker üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
- Ücretsiz plan Beş adede kadar işbirlikçi Sınırsız temel özellikler Sınırsız salt okunur koltuk 5 proje sınırı
- Beş adede kadar işbirlikçi
- Sınırsız temel özellikler
- Sınırsız okuma koltuğu
- 5 proje sınırı
- Beş adede kadar işbirlikçi
- Sınırsız temel özellikler
- Sınırsız salt okunur koltuk
- 5 proje sınırı
- Başlangıç planı – (aylık 10 $) 10'a kadar işbirlikçi Sabit fiyatlandırma Sınırsız proje Ve daha fazlası
- 10'a kadar işbirlikçi
- Sabit fiyatlandırma
- Sınırsız proje
- Ve daha fazlası
- 10'a kadar işbirlikçi
- Sabit fiyatlandırma
- Sınırsız proje
- Ve daha fazlası
- Standart plan – (6,50 $/işbirlikçi/ay) Sınırsız kullanıcı Backlog Yönetimi Scrum Desteği İş akışı ile çevik görünüm Ve daha fazlası
- Sınırsız kullanıcı
- Backlog Yönetimi
- Scrum Desteği
- Ş Akışı ile çevik görünüm
- Ve daha fazlası
- Sınırsız kullanıcı
- Backlog Yönetimi
- Scrum Desteği
- Ş Akışı ile çevik görünüm
- Ve daha fazlası
Pivotal Tracker müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100+ yorum)
Bu Pivotal Tracker alternatiflerine göz atın!
6. Basecamp
basecamp aracılığıyla
Uzaktaki takım üyelerine çevrimiçi proje yönetimi konusunda yardımcı olacak bir işbirliği aracına ihtiyacınız varsa, bu tam size göre!
Ancak, Basecamp'ın aylık sabit fiyatı 99 $'dır.
Böylece, küçük bir takım veya bir startup olsanız bile, kullanmayacağınız özellikler için ayda 99 $ ödeyeceksiniz!
*basecamp'ı beğenmeyen küçük bir takım mısınız?
İşte girişimciler için en iyi altı araç , bunları da değerlendirebilirsiniz.
Basecamp'ın anahtar özellikleri
- Görev listelerini, proje yol haritalarını ve Kanban panolarını kullanarak görevlerinizi planlayın ve önceliklendirin
- Takımınızın ilerlemesini izlemek için otomatik check-in'lerden yararlanarak tekrarlayan sorular oluşturun
- Paylaşılan roller ve son tarihleri takip etmek için takım takvimini kullanın
- Görevlere, takımlara ve projelere göre bireysel kullanıcılara izinler atayarak projenizin gizliliğini koruyun
Basecamp artıları
- Yapılacaklar listeleri oluşturun ve son tarihler belirleyerek iş akışınızı daha iyi yönetin
- "My stuff" menüsünü kullanarak yalnızca kişisel görevlerinize odaklanın
- Takvim görünümü, son teslim tarihlerini takip etmeyi kolaylaştırır
Basecamp sınırlamaları
- Yerel zaman takibi özelliği yok
- Görev önceliklendirme özelliği yok
- Yerel Gantt grafiği görünümü yoktur ve görevler ile son tarihler arasında bağımlılıklar oluşturamazsınız
Basecamp fiyatlandırması
Basecamp iki fiyatlandırma planı sunar:
- Basecamp kişisel plan Üç projeye kadar 20 kullanıcıya kadar 1 GB depolama alanı
- Üç adede kadar proje
- 20 kullanıcıya kadar
- 1 GB depolama alanı
- Üç adede kadar proje
- 20 kullanıcıya kadar
- 1 GB depolama alanı
- Basecamp iş planı – (aylık 99 $) 500 GB depolama alanı Takım projeleri Gelişmiş müşteri erişimi Proje şablonları Ve daha fazlası
- 500 GB depolama alanı
- Takım projeleri
- Gelişmiş müşteri erişimi
- Proje şablonları
- Ve daha fazlası
- 500 GB depolama alanı
- Takım projeleri
- Gelişmiş müşteri erişimi
- Proje şablonları
- Ve daha fazlası
Basecamp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (4.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10.000'den fazla yorum)
7. Microsoft Project
microsoft Project aracılığıyla
Microsoft Project, projelerinizi planlamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi yazılımıdır.
Ücretsiz bir planı yoktur, ancak MS Project 30 günlük deneme sürümü sunmaktadır.
Peki, ücretli planlar ne durumda?
En ucuz ücretli planları masaüstü istemcisi çözümü sunmuyor, bu da internet bağlantısı olmadan projelerinize erişemeyeceğiniz anlamına geliyor. 😅
Microsoft Project'in anahtar özellikleri
- Takım işbirliği için Microsoft Teams entegrasyonunu kullanın
- Proje planlama ve zamanlama özellikleri
- İlerlemeyi izlemek için önceden oluşturulmuş raporlar
- Takım arkadaşlarınızla görev ve projeler üzerinde ortak çalışın
Microsoft Project artıları
- Görev bağımlılıklarını kullanarak karmaşık projeleri planlayın ve yönetin
- Tüm kaynaklarınızı takip edin ve proje zaman çizelgesi görünümüyle ilerlemelerini izleyin
- Anlamlı raporlarla özel gösterge panelleri oluşturun
Microsoft Project sınırlamaları
- Ücretsiz sürümü yoktur
- Ücretli yazılımın yüklü olmadığı PC'lerle uyumlu değildir
- Skype, Outlook veya diğer MS Project uygulamalarıyla entegrasyonlarla sınırlıdır
Microsoft Project fiyatlandırması
Microsoft Project üç fiyatlandırma planı sunar:
- Proje Planı 1 – (aylık kullanıcı başına 10 $) Proje ana sayfası Izgara görünümü Pano görünümü Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü
- Proje ana sayfası
- Izgara görünümü
- Pano görünümü
- Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü
- Proje ana sayfası
- Izgara görünümü
- Pano görünümü
- Zaman çizelgesi (Gantt) görünümü
- Proje Planı 3 – (aylık 30 $/kullanıcı)
- Masaüstü istemcisi (beş adede kadar PC)
- Kaynak yönetimi
- Zaman çizelgesi gönderi
- Ve daha fazlası
- Proje Planı 5 – (aylık 55 $/kullanıcı) Portföy seçimi ve optimizasyonu Talep yönetimi Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi Ve daha fazlası
- Portföy seçimi ve optimizasyonu
- Talep yönetimi
- Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi
- Ve daha fazlası
- Portföy seçimi ve optimizasyonu
- Talep yönetimi
- Kurumsal kaynak planlama ve yönetimi
- Ve daha fazlası
Microsoft Project müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/ 5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.200+ yorum)
Microsoft Project 'in herhangi bir güç noktası oluşturduğunu düşünmüyor musunuz?
En iyi 15 Microsoft Project alternatifini inceleyin.
LiquidPlanner Alternatifine Geçme Zamanı!
LiquidPlanner iyi bir çevrimiçi proje yönetimi aracı olmasına rağmen, bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Neyse ki, daha az paraya daha fazla özellik sunan tonlarca ücretsiz proje yönetimi yazılımı var!
Burada birkaç iyi LiquidPlanner alternatifinden bahsetmiş olsak da, ClickUp açık ara en kapsamlı proje yönetimi yazılımı çözümüdür.
Gerçek ürünü alabilecekken neden sulandırılmış bir sürümle yetinmelisiniz?
Bugün ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve gerçekten bir adım önde olan bir proje ve iş yönetimi platformunu deneyimleyin!