2026'da Startup'lar İçin En İyi 15 Araç (Artıları, Eksileri, Fiyatları)

Bir startup kurarken her saniye ve her dolar önemlidir.

Şunu bir düşünün: Araç yayılması —takımların birbiriyle uyumlu çalışmayan, amaçları çakışan çok fazla araç kullanması olgusu— şirketlere her geliştirme takımı başına yıllık 1 milyon dolar maliyete neden oluyor. Aslında, geliştiricilerin %75'i, uygulama geliştirmek için ortalama 7,4 adet birbirinden bağımsız araç arasında gezinerek her hafta 15 saate kadar zaman kaybediyor.

Bir startup'ta genellikle aynı anda hem geliştirme, hem satış, hem sevkiyat, hem işe alım hem de sorun giderme işlemlerini yürütürsünüz. Dolayısıyla, yeni bir araç kurulum süresini uzatırsa, başka bir oturum açma işlemi, başka bir abonelik ücreti veya kontrol etmeniz gereken başka bir yer ekliyorsa, bu durum hem dikkatinizi hem de bütçenizi sessizce tüketir.

İşte bu yüzden başlangıçtan itibaren en iyi araçlara ihtiyacınız var.

Bu blog yazısında, startup'lar için en iyi araçları, her birinin en iyi olduğu alanları ve ölçeklendirme sürecinde yalın kalacak bir araç setini nasıl seçeceğinizi ayrıntılı olarak ele alacağız.

Startuplar için en iyi araçlar, erken aşamadaki şirketlerin karmaşıklık veya yüksek maliyetler nedeniyle zorlanmadan operasyonlarını yönetmelerine, işbirliği yapmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır.

Genellikle SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) olarak sunulan bu araçlar, proje yönetimi, iletişim, pazarlama ve otomasyon gibi kategorileri kapsar ve her biri girişimlerin günlük olarak karşılaştığı belirli bir operasyonel sorunu çözer.

Araç En iyisi Önemli özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Tek bir çalışma alanında AI Ajanları ve otomasyonlarla projeleri ve ş akışlarını yönetin Hızlı uygulama için Görevler + Görünümler, gerçek zamanlı iletişim için Sohbet + SyncUps, Gösterge Paneli, Brain, Super Agents Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Notion Girişim bilgisi ve hafif operasyonlar için yapay zeka destekli belgeler ve veritabanları Bağlantılı veritabanları, sayfalar içinde Notion AI, paydaşlar için yayınlanabilir sayfalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Slack AI özetleriyle takım iletişimi Kanallar + konuları, AI özetleri, Slack Connect, Ş Akışı Oluşturucu Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4,38 $'dan başlar. Asana Hedefler, portföyler ve AI durum desteği ile proje planlama Portföyler + Hedefler, AI tarafından yazılan durum güncellemeleri, Kuralların otomasyonu, Zaman çizelgesi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlar. Trello Pano tabanlı planlama ile kartlar için yerleşik AI yardımı Pano/liste/kartlar, kartlarda Atlassian Intelligence, Butler otomasyonları, şablonlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar monday.com Belgeler ve ş akışlarında yapay zeka içeren özelleştirilebilir panolar Markalı faturalandırma, faturalandırma akışı, gider kaydı ve temel raporlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $/kullanıcı'dan başlar HubSpot AI desteği ile tek bir sistemde CRM + pazarlama + destek CRM + satış hunisi, yaşam döngüsü otomasyonları, Breeze AI taslakları/özetleri, raporlama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar Mailchimp E-posta odaklı pazarlama otomasyonu ve müşteri yolculukları Müşteri Yolculuğu Oluşturucu, şablonlar + Marka Kiti, varlıklar için İçerik Stüdyosu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 13 $'dan başlar FreshBooks Faturalandırma, zaman takibi ve hizmetler için basit muhasebe Markalı faturalandırma, faturalandırma akışı, gider kaydı, temel raporlar Ücretli planlar aylık 23 $'dan başlıyor Canva Startup takımları için hızlı, markaya uygun tasarım Şablonlar, Marka Kiti, gerçek zamanlı işbirliği, yapay zeka ile tasarım oluşturma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kişi başına aylık 15 $'dan başlar Zoom Güvenilir toplantılar ve yapay zeka özetleri ile video görüşmeleri Toplantılar + kayıt, küçük grup odaları, planlama bağlantıları, AI Companion özetleri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlar. Loom Dağıtımla ilgili asenkron video güncellemeleri ve adım adım kılavuzlar Tek tıklamayla ekran kaydı, paylaşım, videoya yorum yapma, temel düzenleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Zapier Çok adımlı ş akışlarıyla uygulamalar arasında tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirin Tetikleyiciler/eylemler, çok adımlı Zaps, filtreler/yollar, geniş uygulama kapsamı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Deel Dağıtımlı takımlar için küresel işe alım, bordro ve mevzuata uygunluk EOR + yükleniciler, yerelleştirilmiş sözleşmeler, küresel ödemeler, uyumluluk ş Akışları Ücretli planlar, yüklenici başına aylık 49 $'dan başlıyor Semrush SEO araştırması, site denetimleri ve rakip analizleri Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, sıralama izleme, rakip analizi Ücretli planlar aylık 199 $'dan başlıyor

İhtiyacınız olan her şeyi tek bir sezgisel arayüzde bir araya getiren bir araç seçmelisiniz. Özetle, aramanız gereken özellikler şunlardır:

İşe alım kolaylığı: Yeni takım üyeleri bir hafta değil, bir gün içinde verimli hale gelebilir mi? Öğrenme eğrisi dik olan bir araç, hızlı gelişen bir startup için gizli bir maliyettir

Entegrasyon ekosistemi: Figma, Google Çalışma Alanı veya GitHub gibi halihazırda kullandığınız araçlarla bağlantı kurabiliyor mu? Zayıf entegrasyonlar daha fazla manuel iş yükü yaratarak aracın amacını boşa çıkarır

Ölçeklenebilirlik: Startup takımınızı büyüttükçe bu araç hala iş yapacak mı? Kendi imkanlarıyla kurulan bir takım için mükemmel olan bir araç, Seri A aşamasındaki bir şirketin talepleri altında çökebilir.

İşbirliği özellikleri : Birden fazla kişi, sürüm çakışmaları yaratmadan veya birbirlerinin çalışmalarının üzerine yazmadan gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir mi? Birden fazla kişi, sürüm çakışmaları yaratmadan veya birbirlerinin çalışmalarının üzerine yazmadan gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir mi?

AI yetenekleri: Araç, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştiren, bilgileri özetleyen veya içgörüler ortaya çıkaran AI özellikleri sunuyor mu? Bu, küçük takımlar için çok büyük bir güç çarpanıdır

Mobil erişim: Takımınız bunu hareket halindeyken etkili bir şekilde kullanabilir mi? Takımınız bunu hareket halindeyken etkili bir şekilde kullanabilir mi? Uzaktan çalışan takımlar için güçlü mobil fonksiyon vazgeçilmezdir

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Hadi derinlemesine bir inceleme yapalım ve bir startup olarak ihtiyacınız olan en iyi araçlara bir göz atalım 👇

1. ClickUp (Tek bir Çalışma Alanı'nda yapay zeka ve otomasyonlarla projeler ve ş akışları yürütmek isteyen girişimler için en iyisi)

Bir startup olarak, araç sayısını en aza indiren ve iş, belgeler ile takım koordinasyonunun bir arada bulunduğu konsolide bir kurulum sunan araçlara ihtiyacınız var.

İşte dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın ardındaki fikir budur. ClickUp'ta projeler, belgeler, sohbet ve analizler, çalışma alanının tüm bağlamını kavrayan AI asistanları ve ajanlarıyla birlikte çalışır.

Daha yakından bakalım:

Hızlı iş akışını tam olarak izleyin

Startuplarda çalışmak, hepsi eşit derecede acil olan binlerce değişkenle uğraşmak anlamına gelir. Çünkü her teslimatın bağımlılıkları, sahipleri ve değişen son teslim tarihleri vardır. İşte bu noktada, her iş parçasına durum, atanan kişi, öncelik, başlangıç tarihi ve son teslim tarihi gibi bilgileri içeren tek bir konum sağlayan ClickUp görevlerine başvurursunuz.

ClickUp görevleri ile tüm bağımlılıkları, sahipleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden izleyin

Aynı şeyi tekrar tekrar yapmadan ivmeyi sürdürmek için ClickUp Görev Şablonlarını da kullanabilirsiniz. Ayrıca ClickUp Yineleyen Görevler özelliğini kullanarak rutin işleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Hedef, işler arka planda istikrarlı bir şekilde devam ederken, işinizi büyütmek için zaman kazanmaktır.

ClickUp Görevleri ile ClickUp Görünümlerini birleştirerek işleri istediğiniz şekilde görüntüleyin. Görünümler, temelde aynı görev verilerine farklı bakış açıları sunar; böylece takımınız ve ortaklarınız, işlerini daha hızlı yürütmelerine yardımcı olacak herhangi bir biçimde çalışabilir.

Şu tür görünümlere erişebilirsiniz:

Liste, Pano, Takvim, tek tek görevleri net bir şekilde görmek istediğinizde

Gantt , görevlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu (bağımlılıklar ve zaman çizelgeleri) görmeniz gerektiğinde

Takım veya İş Yükü, bir darboğaz haline gelmeden önce kimin aşırı yük altında olduğunu tespit etmeniz gerektiğinde

Bağlamı kaybetmeden konuşmaları eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün

Sohbet etmek, arama yapmak veya sesli not bırakmak için bir daha asla ayrı bir araca (ve ekstra bir aboneliğe!) güvenmek zorunda kalmayacaksınız. Tüm bunları ve daha fazlasını ClickUp Chat'te yapabilirsiniz. Daha da iyisi, önemli ve acil dikkat gerektiren bir mesaj varsa, doğrudan mesajdan görev oluşturabilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak tartışın ve birlikte iş yapın

Ve eğer hareket halindeyseniz, sohbeti telefonunuzda her zaman, her an açık tutun!

ClickUp sohbeti içinde, SyncUps'ı başlatarak video görüşmelerde tartışmalar yapabilirsiniz.

SyncUp simgesini veya /SyncUp komutunu kullanarak bir Sohbet Kanalından (veya DM'den) doğrudan bir SyncUp başlatın; ClickUp, diğerlerinin hemen katılabilmesi için konu akışına bir katılma mesajı gönderir.

SyncUp sırasında, görüşme devam ederken ekranınızı paylaşabilir ve Çalışma Alanınızda gezinmeye devam edebilirsiniz; bu, görevleri, bir belgeyi veya Bir Beyaz Tahtayı gerçek zamanlı olarak incelerken çok kullanışlıdır.

ClickUp Chat’in Syncups özelliğini kullanarak takımınızla video görüşmeleri başlatın

Ortam AI yetenekleriyle her seferinde bağlamsal yanıtlar

Görevleriniz inanılmaz bir hızla ilerlediğinde, en zor kısım nadiren işi yapmak değildir; en son durumu bulmak ve bunu eyleme geçirilebilir bir sonraki adıma dönüştürmektir. ClickUp Brain, ClickUp'ın çalışma alanı içi AI katmanıdır, böylece işin yapıldığı yerlerin (Görevler, Belgeler, yorumlar ve daha fazlası) içinde doğrudan özetleyebilir, yazabilir ve sorular sorabilirsiniz.

📌 Örnek: 60 yorum ve birkaç alt görev içeren bir görevi açın, ardından Brain'i kullanarak konu ile ilgili olarak neler olduğunu ve alt görevlerin durumunu açıklayan bir görev etkinlik özeti oluşturun. Bu sayede, ihtiyacınız olan en güncel değişiklikleri anında elde edebilirsiniz.

Görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi arayın ve ClickUp Brain'e doğal dilde sorular sorun

Masaüstü uygulamasıyla aynı zeka katmanını istiyorsanız, ClickUp Brain MAX'ı edinin. Tek bir görev veya belgenin ötesinde yapay zeka istediğinizde kullanabileceğiniz masaüstü yapay zeka yardımcı katmanıdır. ClickUp Çalışma Alanınız, bağlı uygulamalar ve web'de arama yaparak size tamamen bağlamsal çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. Brain MAX'ın en önemli özelliği, Talk-to-Text ile ellerinizi kullanmadan dikte yapabilme deneyimidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Startup'ların işleyişini gerçek zamanlı olarak takip edin: ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak lansmanları, sprint'leri, işe alım süreçlerini ve takımlar arası bağımlılıkları tek bir yerden izleyin

Asenkron içeriği takımınızla paylaşın: ClickUp Clips ile hızlı kılavuzlar, hata yeniden canlandırmaları veya ürün güncellemelerini kaydedin, ardından bunları takımınızın üzerinde çalıştığı göreve veya belgeye ek dosya olarak ekleyin

Yoğun işleri AI ekip arkadaşlarına devredin: ClickUp Super Agents'ı kullanarak faaliyetlerin özetlenmesi, güncellemelerin taslağının hazırlanması ve insan ekip arkadaşlarının sürece dahil edilmesi gibi çok adımlı, tekrarlanan ş akışlarını yönetin

Startup'ları yavaşlatan iş devirlerini otomatikleştirin: İşler ilerledikçe, İşler ilerledikçe, ClickUp Otomasyonlarını tetikleyerek sahipleri atayın, durumları güncelleyin, onayları yönlendirin ve takip işlemlerini otomatik olarak başlatın

ClickUp'ın sınırlamaları

İlk kurulum sırasında özelliklerin çokluğu biraz bunaltıcı gelebilir. Ayrıca bazı kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşar.

ClickUp fiyatları

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın görevleri yapılandırmama, teslim edilecekleri önceliklendirmeme ve takımlar arasında uyumu sağlamama yardımcı olmasını seviyorum. ClickUp'ın görünürlük eksikliğini ve uygulamadaki düzensizliği nasıl çözdüğünü takdir ediyorum. Ayrıca, stratejiyi ölçülebilir eylemlere dönüştürmeyi kolaylaştırıyor. En çok sevdiğim yanı, fikirleri düzenlememe ve tek bir alanda manuel işi azaltmama yardımcı olduğu için AI ile entegrasyonu. Ayrıca, ilk kurulumun oldukça sezgisel olduğunu da gördüm.

ClickUp'ın görevleri yapılandırmama, teslim edilecekleri önceliklendirmeme ve takımlar arasında uyumu sağlamama yardımcı olmasını seviyorum. ClickUp'ın görünürlük eksikliğini ve uygulamadaki düzensizliği nasıl çözdüğünü takdir ediyorum. Ayrıca, stratejiyi ölçülebilir eylemlere dönüştürmeyi kolaylaştırıyor. En çok sevdiğim yanı, fikirleri düzenlememe ve tek bir alanda manuel işi azaltmama yardımcı olduğu için AI ile entegrasyonu. Ayrıca, ilk kurulumun oldukça sezgisel olduğunu da gördüm.

2. Notion (Bilgiyi yapay zeka destekli belgelere ve veritabanlarına dönüştürmek için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, strateji, ürün özellikleri, notlar ve uygulamayı bir araya getirmeye çalışan startup'lar için ideal bir belge ve veritabanı Çalışma Alanı'dır. Notion'un yapay zekası sayesinde uzun belgeleri özetleyebilir, ham notları eylem ögelerine dönüştürebilir, içeriği belirli bir üslupla yeniden yazabilir ve dağıtım takımları için şirket içi güncellemeleri çevirebilirsiniz.

Ayrıca Notion içinde sorular sorabilir ve Çalışma Alanınızdan ilgili bağlamı alabilirsiniz; bu, birinin en son kararı, bir ürün gereksinimini veya bir girişimin mevcut durumunu öğrenmesi gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Notion, belgeleri veritabanlarıyla birleştirdiği için, yapılandırılmış veriler üzerinde de AI destekli ş akışları yürütebilirsiniz. Örneğin, yol haritası veritabanından proje güncellemeleri taslağı hazırlayabilir, işe alım sürecinden ilk aşama iş tanımları oluşturabilir veya toplantı notlarını düzenleyip doğru proje sayfalarına bağlayabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

İlişkisel veritabanları: Birbirine bağlanan tablolar oluşturun, böylece görev veritabanınız takım rehberinize ve proje takip sisteminize bağlantı kursun

Notion AI: Sayfalarınızın içinde doğrudan taslaklar oluşturun, uzun belgeleri özetleyin ve içeriği çevirin

Kontrol altında, özenle hazırlanmış sayfaları dış ortamda paylaşın: Yapılandırılabilir paylaşım seçenekleriyle Notion sayfalarını paydaş portalları, basit dokümantasyon veya genel kaynaklar için web'de yayınlayın

Notion sınırlamalar

Çevrimdışı erişim önbelleğe alınmış sayfalara bağlıdır, bu nedenle ihtiyacınız olan sayfayı önceden açmamışsanız internet olmadan tam güvenilirlik sağlanamayabilir

Birden fazla satır içi veritabanı ve yoğun özellikler içeren büyük, ağır sayfalar gecikmeli ve yavaş yüklenebilir

Notion fiyatları

Ücretsiz

Ayrıca: 12 $/kullanıcı/ay

İş: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (9.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Notion AI, işim için sık sık not aldığımdan dolayı benim için inanılmaz derecede yararlı. El yazısı notlarımı saniyeler içinde dijital metne dönüştürüyor. Ayrıca Notion AI'yı bir proje yönetimi aracı olarak da kullanıyorum; böylece tüm projelerimin platform üzerinden müşterilerime sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlıyorum.

Notion AI, işim için sık sık not aldığımdan dolayı benim için inanılmaz derecede yararlı. El yazısı notlarımı saniyeler içinde dijital metne dönüştürüyor. Ayrıca Notion AI'yı bir proje yönetimi aracı olarak da kullanıyorum; böylece tüm projelerimin platform üzerinden müşterilerime sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlıyorum.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların yaklaşık %20'si için odaklanma oturumları pek pratik değil. Günleri ekip çalışması, hızlı yön değişiklikleri ve sürekli işbirliğiyle dolu; bu nedenle uzun süreli derinlemesine iş bloklarından çok uyarlanabilirlik daha önemli. 💫 Siz de onlardan biriyseniz, ClickUp sizin için yapay zeka destekli, tek bir komuta merkezi görevi görür. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görevler atayabilir, video görüşmelerine katılabilir, fikir beyin fırtınası yapabilir, belgeler üzerinde işbirliği yapabilir ve hatta içerik veya görseller oluşturabilirsiniz. Hızlı tempolu bir iş gününe ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların yaklaşık %20'si için odaklanma oturumları pek pratik değil. Günleri ekip çalışması, hızlı yön değişiklikleri ve sürekli işbirliğiyle dolu; bu nedenle uzun süreli derinlemesine iş bloklarından çok uyarlanabilirlik daha önemli. 💫 Siz de onlardan biriyseniz, ClickUp sizin için yapay zeka destekli, tek bir komuta merkezi görevi görür. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görevler atayabilir, video görüşmelerine katılabilir, fikir beyin fırtınası yapabilir, belgeler üzerinde işbirliği yapabilir ve hatta içerik veya görseller oluşturabilirsiniz. Hızlı tempolu bir iş gününe ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların yaklaşık %20'si için odaklanma oturumları pek pratik değil. Günleri ekip çalışması, hızlı yön değişiklikleri ve sürekli işbirliğiyle dolu; bu nedenle uzun süreli derinlemesine iş bloklarından çok uyarlanabilirlik daha önemli. 💫 Siz de onlardan biriyseniz, ClickUp sizin için yapay zeka destekli, tek bir komuta merkezi görevi görür. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görevler atayabilir, video görüşmelerine katılabilir, fikir beyin fırtınası yapabilir, belgeler üzerinde işbirliği yapabilir ve hatta içerik veya görseller oluşturabilirsiniz. Hızlı tempolu bir iş gününe ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların yaklaşık %20'si için odaklanma oturumları pek pratik değil. Günleri ekip çalışması, hızlı yön değişiklikleri ve sürekli işbirliğiyle dolu; bu nedenle uzun süreli derinlemesine iş bloklarından çok uyarlanabilirlik daha önemli. 💫 Siz de onlardan biriyseniz, ClickUp sizin için yapay zeka destekli, tek bir komuta merkezi görevi görür. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görevler atayabilir, video görüşmelerine katılabilir, fikir beyin fırtınası yapabilir, belgeler üzerinde işbirliği yapabilir ve hatta içerik veya görseller oluşturabilirsiniz. Hızlı tempolu bir iş gününe ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

3. Slack (Startup'lar için yapay zeka destekli takım iletişimi ve hızlı iç koordinasyon için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, kanallar, konu başlıkları, huddle'lar (sesli ve video bire bir görüşmeler) ve aranabilir mesaj geçmişi üzerine kurulu popüler bir takım iletişim platformudur. Slack içinde, işlerinizi fonksiyonlara göre (#product, #growth veya #support gibi) veya girişimlere göre (#launch-week veya #fundraising gibi) düzenleyebilirsiniz; konuşmalar ve dosyalar zaman içinde doğru kanala bağlı kalır.

Hızla hareket eden startup takımları için, Slack’in AI katmanı ürünün bu tempoya ayak uydurmasına yardımcı oluyor. Bu katman, takımların yoğun çalışma temposunun ardından işleri yakalamalarına yardımcı olan konuşma özetleri, günlük özetler, dosya özetleri ve AI arama gibi AI özelliklerini içeriyor.

Slack'in en iyi özellikleri

Kanallar: Tartışmaları odaklanmış ve erişilebilir tutmak için konuşmaları proje, takım veya konuya göre düzenleyin

Slack Connect: Harici işbirlikçileri, Çalışma Alanınızın tamamına erişim izni vermeden özel kanallara davet edin

Hafif iç otomasyonlar oluşturun: Ş Akışı'nı kullanarak Slack içindeki tekrarlayan istekleri ve görev devirlerini otomatikleştirin

Slack sınırlamaları

Bildirimler, özellikle birden fazla aktif kanal ve paylaşılan Connect kanallarında hızla artarak gürültülü bir ortama neden olabilir

Slackbot, e-posta ID'lerinden toplantıları güvenilir bir şekilde planlayamıyor (örneğin, otomatik olarak bir Google Meet oluşturup bunu doğru kanala göndermek gibi).

Slack fiyatları

Ücretsiz

Artıları: 4,38 $/kullanıcı/ay

İş+: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (38.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanımı öğrenmesi kolaydır ve kanalda veya direkt mesajlarda başkalarını etiketlememize olanak tanıyan bir mesajlaşma platformu görevi görür. AI botlarını kullanan otomasyon olağanüstü ve kuruluşumuz bunu, sevk edilen şarj istasyonlarımızın parçalarını izlemek için kullanıyor ve bot mükemmel çalışıyor. Birini aramak için kullanılan huddle seçeneği bile, ekran paylaşımı ve mesajlaşma gibi tüm özelliklere sahipti. Genel olarak, özellikle profesyonel işler için çok iyi bir araç.

Kullanımı öğrenmesi kolaydır ve kanalda veya direkt mesajlarda başkalarını etiketlememize olanak tanıyan bir mesajlaşma platformu görevi görür. AI botlarını kullanan otomasyon olağanüstü ve kuruluşumuz bunu, sevk edilen şarj istasyonlarımızın parçalarını izlemek için kullanıyor ve bot mükemmel çalışıyor. Birini aramak için kullanılan huddle seçeneği bile, ekran paylaşımı ve mesajlaşma gibi tüm özelliklere sahipti. Genel olarak, özellikle profesyonel işler için çok iyi bir araç.

4. Asana (Hedefler ve portföyler içeren, yapay zeka destekli proje planlaması için en iyisi)

Asana, ürün, pazara giriş (GTM), operasyonlar ve işe alım süreçlerinde yürütme ihtiyacı olan startup'lar için geliştirilmiş bir proje ve iş yönetimi platformudur. Asana'da, girişimleri projelere ayırabilir, bağımlılıkları haritalandırabilir ve işler takımlar arasında ilerlerken sahipleri ve son teslim tarihlerini şeffaf tutabilirsiniz. Planlama daha üst düzey bir katmana ihtiyaç duyduğunda, Asana portföyler ve hedef izlemesini de destekler, böylece liderlik ekibi proje ilerlemesinin sonuçlara nasıl yansıdığını görebilir.

Asana’nın yapay zeka özellikleri, hızlı tempolu takımlar için birçok süreci kolaylaştırmaya da yardımcı olur. Örneğin, “Akıllı Yardımcılar” iş ve etkinliklerden bağlam bilgilerini alarak proje güncellemeleri taslağı oluşturur; “Akıllı Özetler” ise konu dizileri uzadığında görev ve proje bağlamını hızlı özetler ve eylem ögelerine indirger.

Asana'nın en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi görünümü: Bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini gösteren Gantt tarzı bir zaman çizelgesi ile projeleri görsel olarak planlayın

Daha net proje güncellemeleri hazırlayın: Canlı proje faaliyetlerine dayalı olarak engelleri, açık soruları ve sonraki adımları ortaya koyan, yapay zeka tarafından yazılmış durum güncellemeleri oluşturun

Ş Akışı yönetimini otomasyonla otomatikleştirin: Projeler içindeki koşullara dayalı Kurallar ile görev atamalarını, durum değişikliklerini ve devirleri tetikleyici olarak kullanın

Asana'nın sınırlamaları

Projeler çoğaldıkça planların doğruluğunu korumak için bağımlılıklar, kurallar ve sahiplik bilgilerinin tutarlı bir şekilde güncellenmesi gerekir

Temel ş akışı bulut tabanlı olduğundan, çevrimdışı erişim bu uygulamanın en güçlü yönlerinden biri değildir.

Asana fiyatları

Kişisel: Ücretsiz

Starter: 13,99 $/kullanıcı/ay

Advanced: 30,99 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Asana'da en çok sevdiğim şey, sadece basit görev listeleri değil, gerçek operasyonel iş akışları oluşturma esnekliği. Bu, işin takımlar arasında gerçekte nasıl yürüdüğünü yansıtan net sahiplik, bağımlılıklar ve standartlaştırılmış görevlerle işi yapılandırmamızı sağlıyor. Mikro yönetim olmadan güçlü bir görünürlük sağlıyor ve Slack ve HubSpot gibi araçlarla iyi bir şekilde entegre oluyor, bu da otomasyonu ve takımlar arası koordinasyonu çok daha verimli hale getiriyor.

Asana'da en çok sevdiğim şey, sadece basit görev listeleri değil, gerçek operasyonel ş Akışları oluşturma esnekliği. Bu, işin takımlar arasında gerçekte nasıl yürüdüğünü yansıtan net sahiplik, bağımlılıklar ve standartlaştırılmış görevlerle işi yapılandırmamızı sağlıyor. Mikro yönetim olmadan güçlü bir görünürlük sağlıyor ve Slack ve HubSpot gibi araçlarla iyi bir şekilde entegre oluyor, bu da otomasyonu ve takımlar arası koordinasyonu çok daha verimli hale getiriyor.

5. Trello (Startup'ların panolarda yürütebileceği AI destekli planlama için en iyisi)

Trello, girişimlerin karmaşık bir proje yönetimi kurulumuna ihtiyaç duymadan ürün çalışmalarını, lansmanlarını, iş akışlarını ve içerik takvimlerini izlemeyi yapabilmeleri için panolar, listeler ve kartlar üzerine kurulu görsel bir iş yönetimi aracıdır. Kartlar, sahipler, son teslim tarihleri, kontrol listeleri ve ek dosyalar dahil olmak üzere işin tüm konusunu barındırır, böylece öncelikler değişse de işin yürütülüşü anlaşılır kalır.

AI desteği için Trello, kart açıklamaları ve yorumlarına Atlassian Intelligence'ı dahil eder. Yeni metinler oluşturabilir, yazdıklarınızı dönüştürebilir, uzun metinleri özetleyebilir, eylem ögelerini ayıklayabilir ve gerektiğinde ifadeleri düzeltebilir.

Entegrasyonlar ve Özel Alanlar için Power-Ups ile fonksiyonelliğini artırabilir ve basit, tekrarlayan eylemler için ş akışı otomasyonunu kullanabilirsiniz.

Trello, küçük takımlar ve basit iş akışları için iyi sonuç verir, ancak projeler karmaşıklaştıkça zorlanmaya başlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

AI destekli kart içeriği oluşturun: Atlassian Intelligence ile kart açıklamaları ve yorumları içinde doğrudan eylem öğeleri oluşturun, özetleyin, kısaltın ve çıkarın

Pano yönetim kurulu düzenini otomatikleştirin: Büyük panolarda kontrolsüz otomasyonları ve aşırı yüklemeyi önlemeye yardımcı olan, belgelenmiş sınırlarla birlikte "Butler" kurallarını ve komutlarını çalıştırın

Tekrarlanabilir ş Akışları tasarlayın: Şablonları ve pano düzenlerini kullanarak lansman kontrol listeleri, içerik akışları ve oryantasyon panoları gibi tekrarlanan girişim ş Akışlarını hızla oluşturun

Trello'nun sınırlamaları

Büyük panolarda "kart denizi"nin yayılmasına maruz kalın; burada eski öğeleri bulmak zorlaşır ve daha güçlü yerel raporlama ve bağımlılık araçları olmadan karmaşık girişimler kısıtlanmış hisseder.

Butler kullanımı arttığında otomasyon sınırlarına takılabilirsiniz, çünkü Trello otomasyon çalıştırmalarına ve çalıştırma başına işlem sayısına sınırlamalar getirir.

Trello fiyatları

Ücretsiz

Standart: 5 $/kullanıcı/ay

Premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Trello, işleri görsel olarak düzenlemek için en kolay ve en etkili araçlardan biridir. Pano ve kart düzeni sezgisel ve esnektir ve basit görev izlemesinden hafif proje yönetimine kadar her şey için iyi sonuç verir. Kurulumu hızlıdır, takımlar tarafından kolayca benimsenir ve gereksiz karmaşıklık yaratmadan ş akışlarını net tutar. Kontrol listeleri, etiketler, son teslim tarihleri ve otomasyonlar (Butler) gibi özellikler projelerin ilerlemesine yardımcı olurken, Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar, onu görevleri yönetmek için merkezi bir yer olarak daha da kullanışlı hale getirir.

Trello, işleri görsel olarak düzenlemek için en kolay ve en etkili araçlardan biridir. Pano ve kart düzeni sezgisel ve esnektir ve basit görev izlemesinden hafif proje yönetimine kadar her şey için iyi sonuç verir. Kurulumu hızlıdır, takımlar tarafından kolayca benimsenir ve gereksiz karmaşıklık yaratmadan ş akışlarını net tutar. Kontrol listeleri, etiketler, son teslim tarihleri ve otomasyonlar (Butler) gibi özellikler projelerin ilerlemesine yardımcı olurken, Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar, onu görevleri yönetmek için merkezi bir yer olarak daha da kullanışlı hale getirir.

6. Monday.com (Startuplar için hafif, yapay zeka destekli iş yönetimi konusunda en iyisi)

Monday.com, startup'ların projeleri planlamasına, işlevler arası ş akışlarını yürütmesine ve takım büyüdükçe görünürlüğü korumasına yardımcı olan bir "İşletim Sistemi" olarak konumlanıyor. Ürün lansmanlarını, işe alım süreçlerini, müşteri taleplerini, pazarlama takvimlerini veya yeni çalışanların işe alım görevlerini, sahipleri, zaman çizelgeleri ve durumları her zaman görünümde bulundurarak izleyebileceğiniz özelleştirilebilir panolar etrafında oluşturulmuştur.

Ayrıca Monday AI özelliğini de barındırır. Sidekick ile, güncellemeleri özetlemek, içerik taslağı hazırlamak ve işler hızla ilerlediğinde panoda eylemde bulunmak için AI'yı doğrudan panoların ve Workdocs'un içinde kullanabilirsiniz.

Ekosistem açısından bakıldığında, monday.com entegrasyonlar ve uygulamalar pazarı sunmanın yanı sıra iş akışlarını genişletmek için geliştirici araçları da sağlar; bu, takımınızın Slack, Drive, CRM veya analiz araçlarıyla bağlantılı çalışmasını istediğinizde önem kazanır.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Belgeleri kullanışlı çıktılara dönüştürün: monday Workdocs'ta yapay zekayı kullanarak, belgedeki içerik ve dosyalardan paragraflar veya anahtar nokta listeleri şeklinde özlü belge özetleri oluşturun

AI destekli bloklar ekleyin: AI Özellik Kataloğu aracılığıyla, otomasyon tarzı AI eylemleri ve asistanlar dahil olmak üzere, panolar ve ş akışlarında Monday AI özelliklerini kullanın

Workdocs'u AI destekli eylemlerle genişletin: Monday'in AI asistan çerçevesini kullanarak uygulamaların Workdocs içinde içerik özetlemesine, çevirmesine, dışa aktarmasına veya oluşturmasına izin verin

Monday.com'un sınırlamaları

Öğe sayısı çok fazla olan ve gezinmenin yavaşladığı çok büyük panolarda performans düşüşü yaşanır

API hız sınırlarına takılma ve sütun türü tutarsızlıkları, daha ağır entegrasyonları ve veri senkronizasyonunu yavaşlatır

Monday.com fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 2 koltuk)

Temel: 9 $/koltuk/ay

Standart: 12 $/koltuk/ay

Artıları: 19 $/koltuk/ay

Kurumsal: Özel

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (17.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

monday.com hakkında en çok sevdiğim şey, ne kadar görsel ve özelleştirilebilir olması. Excel tablolarını tek tek incelemek zorunda kalmadan iş durumlarını, ekipleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görebiliyorum. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlıyor ve günlük işlerimde bana çok zaman kazandırıyor.

monday.com hakkında en çok sevdiğim şey, ne kadar görsel ve özelleştirilebilir olması. Excel tablolarını tek tek incelemek zorunda kalmadan iş durumlarını, ekipleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görebiliyorum. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlıyor ve günlük işlerimde bana çok zaman kazandırıyor.

7. HubSpot (CRM, pazarlama ve müşteri desteğiyi tek bir yapay zeka destekli sistemde bir araya getirmek isteyen startup'lar için en iyisi)

HubSpot, girişimler için temel ihtiyaçları tek bir yerde bir araya getiren bir CRM platformudur: iletişim ve anlaşma izleme, e-posta ve pazarlama otomasyonu, müşteri desteği biletleri ve açılış sayfaları veya basit bir site için bir CMS. İş akışınız büyüdükçe, potansiyel müşteri yakalama, takip ve müşteri konuşmalarını aynı kayda bağlı tutmanıza yardımcı olur, böylece araçlar arasında devretme işlemleri kaybolmaz.

Yapay zeka alanında ise HubSpot’un ‘Breeze’ uygulaması, e-posta ve sayfa taslakları hazırlamak, özetler oluşturmak ve takımların CRM ortamından çıkmadan daha hızlı hareket etmelerine yardımcı olmak gibi platform içindeki günlük işleri hızlandırmak üzere tasarlanmıştır.

Nelerin iş yaptığını görmek isteyen startup'lar için HubSpot'un raporlama görünümü, CRM ve pazarlama faaliyetlerini bir araya getirerek hangi kampanyaların satış fırsatları yarattığını ve anlaşmaların hangi aşamada takıldığını görmenize yardımcı olur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Kapsamlı CRM: Kişileri, şirketleri, anlaşmaları ve görevleri tek bir yerden izleyin

Marketing Hub: Otomasyon ile açılış sayfaları, e-posta kampanyaları ve sosyal medya gönderileri oluşturun

Sales Hub: Anlaşma aşamaları, tahminler ve etkinlik izleme ile satış sürecinizi yönetin

HubSpot'un sınırlamaları

Daha karmaşık iş akışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri kısıtlayıcı olabilir

Takımlar kayıt sistemi olarak HubSpot'a güvendiklerinde, temel özelliklerdeki küçük aksaklıklar günlük işleyişi aksatabilir

HubSpot fiyatları

Ücretsiz araçlar

Starter: Aylık 9 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 1.300 $ (6 kullanıcı lisansı dahil)

Enterprise: 4.700 $/ay

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

En çok sevdiğim şey, platformun hepsi bir arada olması. CRM, e-posta pazarlaması ve otomasyon ş akışlarının mükemmel bir şekilde entegre olması bize inanılmaz miktarda zaman kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü son derece sezgisel, bu da yeni takım üyelerinin kapsamlı bir eğitim almadan işin içine girmesini kolaylaştırıyor. Segmentasyon özellikleri de birinci sınıf.

En çok sevdiğim şey, platformun hepsi bir arada olması. CRM, e-posta pazarlaması ve otomasyon ş akışlarının mükemmel bir şekilde entegre olması bize inanılmaz miktarda zaman kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü son derece sezgisel, bu da yeni takım üyelerinin kapsamlı bir eğitim almadan işin içine girmesini kolaylaştırıyor. Segmentasyon özellikleri de birinci sınıf.

8. Mailchimp (Startup'ınız büyüdükçe e-posta odaklı pazarlama otomasyonu ve müşteri yolculukları için en iyisi)

Mailchimp, girişimlerin tek bir yerden potansiyel müşterileri yakalamasına, kampanyalar göndermesine ve yaşam döngüsü mesajlaşması yürütmesine yardımcı olan bir e-posta pazarlama ve otomasyon platformudur. Haber bültenleri, ürün duyuruları, yeni üye karşılama süreçleri ve geri kazanım kampanyaları gibi tekrarlanabilir dış iletişimlere ihtiyaç duyduğunuzda, listeniz büyüdükçe hedefleme ve kreatif tutarlılığını koruyacak yeterli yapıya sahip olması nedeniyle çok uygun bir seçimdir.

Mailchimp'in cazibesinin büyük bir kısmı, Customer Journey Builder (Pazarlama Otomasyon Akışları) özelliğidir. Bu özellik, kişilerin etkileşimlerine göre dallanma noktaları ve gecikmeler gibi kurallarla otomatik yollar oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede, tek seferlik toplu gönderimlerin ötesine geçip, mesajların alakalı kalmasını sağlayan "bunu tıkladılarsa şunu gönder" tarzı dizilere geçmek daha kolay hale gelir.

Yaratıcı açıdan bakıldığında, Mailchimp, startup'ların görsel tasarım yoluyla tutarlı bir marka varlığı oluşturmasına yardımcı olur. Brand Kit, logolarınızı, yazı tiplerinizi ve renklerinizi depolayabilir, ardından yapay zeka kullanarak e-postalar ve diğer pazarlama varlıkları için markanıza uygun düzenler ve grafikler oluşturabilir. Content Studio ise kampanyalarınızda tekrar tekrar kullandığınız görseller ve dosyalar için merkezi bir kütüphane sunar.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

E-posta kampanyası oluşturucu: Sürükle ve bırak düzenleyici ve şablonlarla profesyonel e-postalar oluşturun

Yaşam döngüsü otomasyonları oluşturun: Kişi davranışlarına uyum sağlayan dallanma noktaları, gecikmeler ve çok adımlı yollar içeren Pazarlama Otomasyonu Akışları oluşturun

Pazarlama otomasyonu: Kayıt veya satın alma işlemleriyle tetikleyici olarak kullanılan otomatik e-posta dizileri oluşturun

Mailchimp'in sınırlamaları

E-posta performansı, otomasyonlar ve kitle büyümesini aynı raporda birleştiren tek bir gösterge paneli tarzı görünüm istediğinizde raporlama çok esnek değildir

Daha fazla özelliği kullanmaya başladıkça arayüz kalabalıklaşabilir ve bu da günlük gezinmeyi yavaşlatabilir

Mailchimp fiyatları

Ücretsiz: 250 kişi sınırı

Essentials: 14 gün ücretsiz, ardından aylık 13 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: 14 gün ücretsiz, ardından aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: 12 ay boyunca aylık 297,50 $, ardından aylık 350 $'dan başlayan fiyatlarla

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (17.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mailchimp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Mailchimp e-posta platformu, ne yaptığınızı tam olarak bilmediğinizde veya yeni başladığınızda, e-posta oluşturmak için çok fazla zaman ve çaba harcamadan profesyonel ve özenli bir görünüm elde etmek istediğinizde, pazarlama e-postaları oluşturmak için mükemmel bir başlangıç programıdır. Şablonlar son derece kullanıcı dostudur ve sürükle ve bırak özellikleri her seviyedeki kullanıcı tarafından kolayca öğrenilebilir.

Mailchimp e-posta platformu, ne yaptığınızı tam olarak bilmediğinizde veya yeni başladığınızda, e-posta oluşturmak için çok fazla zaman ve çaba harcamadan profesyonel ve özenli bir görünüm elde etmek istediğinizde, pazarlama e-postaları oluşturmak için mükemmel bir başlangıç programıdır. Şablonlar son derece kullanıcı dostudur ve sürükle ve bırak özellikleri her seviyedeki kullanıcı tarafından kolayca öğrenilebilir.

9. FreshBooks (Faturalandırma, zaman takibi ve basit muhasebe işlemlerini tek bir yerden yönetmek isteyen hizmet odaklı girişimler için en iyisi)

FreshBooks, projeler, avanslar veya saatlik işler için fatura kesen ve bu faturalandırmanın teslimata doğrudan bağlı olmasını isteyen girişimler için tasarlanmış, faturalandırmaya öncelik veren bir muhasebe platformudur. Şık faturalar oluşturabilir, çevrimiçi ödemeleri tahsil edebilir ve müşteri iletişimini faturaya ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, genellikle farklı araçlara dağılmış olan günlük idari işleri de halleder: bir müşteri veya proje için zamanı takip edin, takip edilen saatleri faturaya dönüştürün, giderleri kaydedin ve nakit akışını anlamak için ihtiyacınız olan temel finansal raporları oluşturun.

Aynı anda birden fazla müşteri projesini yürütüyorsanız, FreshBooks'un proje izleme özelliği, zaman, gider ve faturaları tek bir müşteri görünümü altında gruplandırmanıza yardımcı olur.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Profesyonel faturalandırma: Markalı faturalar oluşturun, tekrarlayan faturalandırma ayarları yapın ve çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Gider izleme: Makbuzların fotoğrafını çekin ve banka hesaplarınızla bağlantı kurarak giderleri otomatik olarak kategorilere ayırın

Finansal raporlar: Finansal pozisyonunuzu anlamak için kar ve zarar tabloları ile gider raporları oluşturun

FreshBooks'un sınırlamaları

Ürün tabanlı işletmeler için sınırlı envanter yönetimi

Günlük muhasebe güncellemelerini yavaşlatabilecek senkronizasyon boşlukları veya mobil gecikmeler fark ettiniz mi?

FreshBooks fiyatları

Lite: Aylık 23 $

Ayrıca: Aylık 43 $

Premium: Aylık 70 $

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar FreshBooks hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

FreshBooks, küçük işletmelerin ve serbest çalışanların finansal yönetim görevlerini basitleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve düzeni sağlamasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir muhasebe çözümüdür.

FreshBooks, küçük işletmelerin ve serbest çalışanların finansal yönetim görevlerini basitleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve düzeni sağlamasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir muhasebe çözümüdür.

10. Canva (Startup takımları için marka odaklı tasarım ve içerik oluşturma konusunda en iyisi)

Canva aracılığıyla

Canva, sosyal medya paylaşımları, sunum slaytları, açılış sayfası grafikleri, ürün tanıtım sayfaları, yatırımcı güncellemeleri ve şirket içi belgeler gibi tasarımla ilgili her şey için oluşturulmuş bir tasarım platformudur. Size şablon odaklı bir iş akışı, sürükle ve bırak düzenleyici ve işbirliği araçları sunar.

Ayrıca, startup'ların günlük işleyişine de uyum sağlar. Paylaşımla elde edilen kitler ve şablonlar kullanarak küçük bir takım içinde marka öğelerinin tutarlılığını koruyabilir, tasarım içinde yorumlar ve onaylar aracılığıyla işbirliği yapabilir ve farklı kanallar için ihtiyaç duyduğunuz biçimlerde varlıkları dışa aktarabilirsiniz.

Magic Design ve diğer AI özellikleri artık metin komutlarından tasarımlar oluşturarak tasarım sürecini daha da hızlandırıyor.

Canva'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyici: Öğeleri tuval üzerine sürükleyerek tasarımlar oluşturun

Şablon kütüphanesi: Sosyal medya, sunumlar ve daha fazlası için binlerce profesyonelce tasarlanmış şablon

Marka Kiti: Marka renklerinizi, yazı tiplerinizi ve logolarınızı saklayarak tutarlı bir şekilde uygulayın

Canva sınırlamaları

Gelişmiş tasarım özellikleri, Adobe Creative Suite'e kıyasla sınırlıdır

Bazı şablonlar ve öğeler için ücretli abonelik gereklidir

Canva fiyatları

Ücretsiz

Canva Pro: Kişi başına aylık 15 $

Canva İş: Kişi başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Canva hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanımı kolay! Toplantılar için her gün görsel olarak çekici sunumlar hazırlıyorum ve çözümleri sunarken işime yarayan notlar alıyorum. Takım üyeleri de referans olması için bu sunumlara kolayca erişebiliyor. Bayram dönemlerinde çekici dileklerimi paylaşmak için Instagram ve diğer sosyal medya paylaşımlarını hazırlarken de kullanıyorum. AI özelliğini de denedim; harika. Canva, tüm tasarım ihtiyaçlarım için vazgeçilmez uygulamam!

Kullanımı kolay! Toplantılar için her gün görsel olarak çekici sunumlar hazırlıyorum ve çözümleri sunarken işime yarayan notlar alıyorum. Takım üyeleri de referans olması için bu sunumlara kolayca erişebiliyor. Bayram dönemlerinde çekici dileklerimi paylaşmak için Instagram ve diğer sosyal medya paylaşımlarını hazırlarken de kullanıyorum. AI özelliğini de denedim; harika. Canva, tüm tasarım ihtiyaçlarım için vazgeçilmez uygulamam!

11. Zoom (Yerleşik AI özetleri ile video görüşmeleri yapmak için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Zoom, girişimcilerin günlük standup toplantılarından yatırımcı güncellemelerine ve müşteri demolarına kadar her şeyi yürütmek için kullandıkları, video odaklı bir iletişim platformudur. Güvenilir toplantılar üzerine kurulmuş olsa da, sohbet ve işbirliği özellikleriyle daha hafif bir Çalışma Alanı katmanı da sunar; böylece konuşmalar, görüşme bittiği anda kaybolmaz.

Zoom'un öne çıktığı nokta, uygulama hızıdır. Hızlı bir şekilde toplantı planlayabilir, paylaşım gerçekleştirebilir ve neredeyse hiç sorun yaşamadan herkesi toplantıya dahil edebilirsiniz. Bu, takımınızın aynı gün içinde satış görüşmeleri, işe alım oturumları, iş ortaklarıyla görüşmeler ve iç değerlendirmeler arasında hızla geçiş yaptığı durumlarda önemlidir.

Sadece görüşmeleri düzenlemenin ötesinde bir yardıma ihtiyacınız varsa, Zoom’un AI Companion özelliği toplantıları özetleyip neler olduğunu ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır; böylece takip işlemleri, birisinin not almayı hatırlamasına bağlı kalmaz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Güvenilir video kalitesi: Toplantılar hızlı bir şekilde başlar ve video kalitesi bağlantınıza göre otomatik olarak ayarlanır

Ekran paylaşımı ve kaydı: Ekranınızı veya belirli uygulamaları paylaşın ve etkinliğe katılamayanlar için oturumları kaydedin

Ayrı odalar: Daha büyük toplantıları, odaklanmış tartışmalar için daha küçük gruplara ayırın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz grup toplantıları için 40 dakikalık sınır rahatsız edici

Yaygın geri bildirimlerde, toplantıların akışını kesintiye uğratabilecek ara sıra yaşanan teknik aksaklıklar belirtiliyor

Zoom fiyatları

Temel: Ücretsiz

Artıları: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu arayüz, çok yönlülük ve daha fazlası.

Kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu arayüz, çok yönlülük ve daha fazlası.

Loom aracılığıyla

Loom, girişimlerin herkesi başka bir görüşmeye dahil etmeden hızlı ürün güncellemelerini, hata çözümlerini, müşteri geri bildirimlerini ve şirket içi duyuruları paylaşımını sağlayan bir video mesajlaşma aracıdır. Ekranınızı, kameranızı veya her ikisini birden kaydedip bir bağlantı paylaşırsınız; böylece ekip arkadaşlarınız kendi istedikleri zaman izleyebilir, yorumlarla tepki verebilir ve doğrudan videonun altında yanıt verebilir.

Bu, uzun konu dizilerinde bağlamın kaybolduğu, hızlı hareket eden takımlar için özellikle kullanışlıdır. Bir kurucu yol haritası güncellemesini kaydedebilir, bir ürün yöneticisi teknik özellikleri gözden geçirebilir ve destek ekibi, müşterilere özenle hazırlanmış bir açıklama gönderebilir; hepsi aynı hafif akışla.

Loom'un en iyi özellikleri

Tek tıklamayla kayıt: Tarayıcı uzantısından tek bir tıklamayla ekranınızı, kameranızı veya her ikisini birden kaydetmeye başlayın

Video düzenleme: Ayrı bir düzenleme aracına ihtiyaç duymadan kayıtları kırpın ve harekete geçirici mesajlar ekleyin

İzleyici bilgileri: Videosunuzu kimlerin izlediğini ve ne kadar süre izlediklerini görün

Loom sınırlamaları

Ücretsiz plan, video uzunluğunu ve video sayısını sınırlar

İki yönlü, gerçek zamanlı konuşmalar için ideal değildir

Loom fiyatları

Starter: Ücretsiz

İş: 15 $/kullanıcı/ay

İş + AI: 20 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Loom'un kullanımı çok basit. Ekranınızdan anında erişebilir ve hızlıca kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Tasarım özelliklerini beğeniyorum.

Loom'un kullanımı çok basit. Ekranınızdan anında erişebilir ve hızlıca kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Tasarım özelliklerini beğeniyorum.

13. Zapier (AI destekli ş akışlarıyla uygulamalar arasında tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştiren girişimler için en iyisi)

CRM'nizdeki her yeni potansiyel müşteri, e-posta pazarlama aracınıza eklenmeli, her yeni müşteri, elektronik tablonuzda bir satır oluşturmalı ve her destek talebi, bir Slack bildirimini almalıdır. Bu manuel veri girişi, haftanın saatlerini alabilir.

Zapier, kod yazmaya gerek kalmadan uygulamalar arasındaki akışları otomatikleştirir. Startup'lar için bu, farklı araçlarınızı birbirine bağlayarak verilerin otomatik olarak akmasını sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Bir uygulamada bir olay gerçekleştiğinde (örneğin yeni bir form gönderi gerçekleştiğinde) tetikleyici olarak çalışan ve diğer uygulamalarda otomatik olarak eylemler gerçekleştiren (CRM'ye ekle, Slack mesajı gönder, görev oluştur) bir "Zap" oluşturun.

Zapier binlerce uygulamayı destekleyerek teknoloji yığınınızı bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür. Çok adımlı Zaps, karmaşık ş akışlarını yönetir ve filtreler, otomasyonların yalnızca belirli koşullar karşılandığında çalışmasını sağlar.

Zapier'in en iyi özellikleri

Otomasyonlu ş akışları (Zaps): Bir uygulamadaki tetikleyici etkinlikleri başka bir uygulamadaki eylemlerle bağlayın

Çok adımlı Zaps: Tek bir otomasyon akışında birden fazla eylemi birbirine bağlayın

Filtreler ve yollar: Koşul mantığı ekleyerek, Zaps'ın yalnızca belirli kriterler karşılandığında çalışmasını sağlayın

Zapier'in sınırlamaları

Görev sayısı (otomasyon çalıştırmaları) arttıkça maliyetli hale gelebilir

Başarısız Zaps'ları gidermek için tetikleyicilerin ve eylemlerin nasıl çalıştığını anlamak gerekir

Zapier fiyatları

Ücretsiz: Ayda 100 görev

Starter : Aylık 29,99 $

Profesyonel : Aylık 103,50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zapier, teknik bilgisi olmayanlar için bile otomasyonları basitleştirir. Birden fazla platformu (TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms ve Google E-Tablolar gibi) birbirine bağlantı kurmamı sağladı, böylece potansiyel müşteri yönetimimiz çok daha hızlı ve düzenli hale geldi. Zaps ayarlandıktan sonra arka planda güvenilir bir şekilde çalışır ve bize çok fazla manuel iş yükünden kurtarır.

Zapier, teknik bilgisi olmayanlar için bile otomasyonları basitleştirir. Birden fazla platformu (TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms ve Google E-Tablolar gibi) birbirine bağlama bağlantısı kurmamı sağladı, böylece potansiyel müşteri yönetimimiz çok daha hızlı ve düzenli hale geldi. Zaps kurulduktan sonra arka planda güvenilir bir şekilde çalışır ve bize çok fazla manuel iş yükünden kurtarır.

14. Deel (Küresel takımlar için işe alım ve bordro yönetimi konusunda en iyisi)

via Deel

Deel, uluslararası yükleniciler ve çalışanlar için bordro, mevzuata uygunluk ve sözleşme işlemlerini yöneterek küresel işe alım sürecini basitleştirir. Dağıtımla çalışan takımlar kuran girişimler için Deel, kayıtlı işveren (EOR) olarak hareket eder ve yerel mevzuata uygunluğu yönetir; böylece her ülkede tüzel kişilik kurmanıza gerek kalmadan uluslararası işe alım yapabilirsiniz.

Yüklenicilere yerel para biriminde ödeme yapın, vergi kesintilerini otomatik olarak yönetin ve her ülkenin iş kanunlarına uygun sözleşmeler oluşturun. Deel'in self servis platformu, uluslararası işe alımları yerel işe alımlar kadar basit hale getirir.

Deel'in en iyi özellikleri

Resmi işveren (EOR): Yerel şirketler kurmadan uluslararası alanda tam zamanlı çalışanlar işe alın

Yüklenici yönetimi: Otomasyonlu faturalandırma ve uyumluluk özellikleriyle dünya çapındaki yüklenicilere ödeme yapın

Yüklenici işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütün: Yerelleştirilmiş yüklenici sözleşmeleri oluşturun, faturaları ve giderleri yönetin ve yerleşik vergi belgesi işleme özelliği ile 150'den fazla para biriminde ödeme yapın

Deel'in sınırlamaları

Yerel vergi istisnaları, sözleşme değişiklikleri ve döngü dışı ödemeler gibi karmaşık bordro istisna durumlarını yavaşça ele alın

Yerel bordro sağlayıcılarına kıyasla, çok özel bordro ş Akışları için özel sınırlara ulaşın

Deel fiyatları

Müteahhitler : 49 $/müteahhit/ay

EOR : Çalışan başına aylık 599 $

Contractor of Record: 325 $/müteahhit/ay

Deel puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Deel hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Deel'de en çok sevdiğim şey, tüm sürecin ne kadar sorunsuz ve stressiz olması. Ödemeler hızlı, ücretler makul ve her şey sorunsuz çalışıyor. Uygulama çok kullanıcı dostu ve gereksiz gidip gelmeler olmadan sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırıyor. Genel olarak, uluslararası maaş ödemelerinde genellikle yaşanan birçok sorunu ortadan kaldırıyor.

Deel'de en çok sevdiğim şey, tüm sürecin ne kadar sorunsuz ve stressiz olması. Ödemeler hızlı, ücretler makul ve her şey sorunsuz çalışıyor. Uygulama çok kullanıcı dostu ve gereksiz gidip gelmeler olmadan sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırıyor. Genel olarak, uluslararası maaş ödemelerinde genellikle yaşanan birçok sorunu ortadan kaldırıyor.

15. Semrush (Anahtar kelime araştırması ve SEO optimizasyon stratejileri için en iyisi)

Semrush, girişimcilerin anahtar kelimeleri araştırmasına, rakiplerini analiz etmesine, sitelerini denetlemesine ve sıralamaları izlemesine yardımcı olan kapsamlı bir SEO ve dijital pazarlama platformudur.

Organik büyümeye dayanan startup'lar için Semrush, etkili bir SEO stratejisi oluşturmak için gerekli verileri sağlar.

Platformun anahtar kelime araştırması, arama hacmini, zorluk derecesini ve ilgili terimleri gösterirken, site denetimleri teknik SEO sorunlarını tespit eder. Dahası, desteklediği rakip analizi, alanınızdaki diğer şirketler için neyin işe yaradığını ortaya çıkarır ve "pozisyon izleme" zaman içindeki ilerlemenizi izler.

Semrush'ın en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırması: İçerikinizle hedefleyebileceğiniz, arama hacmi yüksek ve rekabet düzeyi düşük anahtar kelimeleri bulun

Site denetimi: Sıralamanızı etkileyen teknik SEO sorunlarını belirleyin ve düzeltin

Rakip analizi: Rakiplerinizin hangi anahtar kelimelerde sıralandığını ve hangi içeriklerin trafiğini artırdığını görün

Semrush'ın sınırlamaları

Bütçesi kısıtlı erken aşama girişimler için pahalı

Yalnızca temel SEO'ya ihtiyacınız varsa, bazı özellikler size fazla gelebilir.

Semrush fiyatları

Starter : Aylık 199 $

Pro+ : Aylık 299 $

Gelişmiş: Aylık 549 $

Semrush puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Semrush hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Şahsen benim için piyasa bilgileri en değerli unsur. Her ne kadar bu bilgileri her zaman bir miktar şüpheyle karşılasam da, performansımızı piyasa ile karşılaştırıp kıyaslayabilmemiz ve rakiplerimizin hangi alanlarda başarılı (ya da başarısız) olduğunu anlayabilmemiz son derece değerli.

Şahsen benim için piyasa bilgileri en değerli unsur. Her ne kadar bu bilgileri her zaman bir miktar şüpheyle karşılasam da, performansımızı piyasa ile karşılaştırıp kıyaslayabilmemiz ve rakiplerimizin hangi alanlarda başarılı (ya da başarısız) olduğunu anlayabilmemiz son derece değerli.

ClickUp ile Yalın Kalmayı Süren ve Ölçeklenmeyi Destekleyen Bir Startup Stack Oluşturun

Büyüdükçe en büyük risk, araçların sayısının artmasıdır. Daha fazla oturum açma, daha fazla sekme, güncellemelerin kaybolabileceği daha fazla yer. Yığın büyür, ancak hız düşer.

ClickUp, temel işlerinizi tek bir yerde toplayarak verimli kalmanıza yardımcı olur. Görevler, belgeler, bilgiler, gösterge panelleri ve yapay zeka bir arada bulunur; böylece planlama, uygulama ve güncellemeler arasında sürekli bağlam değiştirmeye gerek kalmadan bağlantı sağlanır. Çalışma sisteminiz birleştirildiğinde, diğer araçlarınız en iyi yaptıkları işe odaklanmaya devam edebilir.

Yazılım yığınınızı basit tutun. Takımınızın işlerini aksatmayın. ClickUp'ta çalışmaya başlayın. ✅