En İyi 10 Pivotal Tracker Alternatifi ve Rakibi 2025

Agile metodolojisi, sürekli iyileştirme üzerine kuruludur. 📈
Fikir basit: İşinizi daha küçük dönemlere bölerek, sürekli yeni yinelemeler veya sürümler sunarak müşterilerinizi memnun edin.
Tamam, belki de o kadar basit değildir. Agile proje yönetimi, çok dikkatli planlama, takım işbirliği, ilerleme izleme, hedef uyumu ve daha fazlasını gerektirir. Bu nedenle takımlar, her adımda yolunda ilerlemek için güçlü Agile proje yönetimi yazılımlarına güvenir.
Ve işte burada Pivotal Tracker devreye giriyor. 🙂
2006 yılında kurulan Pivotal Tracker, Agile proje yönetimi alanında deneyimli bir şirkettir. Ancak, önemli fonksiyonlardan yoksun olması, yalnızca yazılım geliştirmeye odaklanmayan takımlar için ideal bir seçim olmasını engellemektedir. Agile metodolojisi başlangıçta yazılım takımları için oluşturulmuş olsa da, bu uygulamalar artık neredeyse tüm büyük ölçekli projelerde fayda sağlamaktadır. Bu da birçok kişinin Pivotal Tracker alternatiflerini aramasına neden olmaktadır ve biz de bu konuda yardımcı olmak için buradayız.
Pivotal Tracker'ın kullanıcıları için yarattığı zorlukları ve dezavantajları ve bu sorunları gidermek için en iyi 10 yazılım alternatifini inceleyin. Ayrıntılı özellik açıklamaları, artı ve eksileri listesi, fiyat bilgileri ve daha fazlasını bulun!
Pivotal Tracker nedir?
Pivotal Tracker, yazılım takımlarının birlikte çalışmasına, projeleri planlamasına ve baştan sona ilerlemeyi denetlemesine yardımcı olan popüler bir Agile proje yönetimi aracıdır. Küçük projeleri veya özellikleri temsil eden "hikayeler" oluşturmaya odaklanır ve ayrıntılı proje analizi ve ilerleme raporlaması için anahtar verileri yakalamada mükemmeldir.
Pivotal Tracker, üyeleri güncel tutmak için yorumlar, etkinlik bölümü, takip özelliği, @bahsetmeler ve bildirimler gibi çeşitli işbirliği özelliklerine de sahiptir.
Pivotal Tracker'ın diğer önemli özellikleri şunlardır:
- Geliştiricilerin teknoloji yığınlarıyla uyum sağlamak için sağlam API ve entegrasyonlar
- Her hikaye için gereken zamanı ve karmaşıklığı tahmin edin
- Öncelikleri düzenlemek için hikayeleri sürükleyip bırakın
- Hata izleme ve yönetimi
- Hikayeleri aramak, sıralamak ve filtrelemek için etiketler
- Engelleri önlemek için görsel hikaye engelleyiciler
Ve daha fazlası! Ancak Pivotal Tracker'ın bazı dezavantajları da yok değil. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse..
- Özellikleri esnek değildir
- Özelleştirmesi zor
- Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü ve genel olarak kullanıcı dostu olmaması
- Yalnızca yazılım takımları için yararlıdır
- Gantt grafiği özelliği yoktur
Ve daha fazlası. 👀
Peki ne yapacaksınız? Pivotal Tracker'a veda edin ve zamanınızı daha verimli bir şekilde, güçlü bir Pivotal Tracker alternatifi ile değerlendirin. 🙂
Pivotal Tracker alternatifi ararken nelere dikkat edilmeli?
Pivotal Tracker, Agile takımları için birçok anahtar temel özelliği barındırır, ancak Agile metodolojisi sürekli iyileştirmeye dayanır ve proje yönetimi yazılımınız da bunu yansıtmalıdır! Ayrıca, Pivotal Tracker ile ilgili en büyük sorunlardan biri, yalnızca yazılım takımlarına yönelik olmasıdır. Bu da farklı sektörlere, hızlı büyüyen takımlara, kullanım örneklerine ve daha fazlasına uyarlanmasını zorlaştırır.
Bir sonraki yazılım alternatifinizi belirlerken, Pivotal Tracker'ın bu kritik özelliklere ek olarak sahip olduğu temel özellikleri arayın:
- Esnek ve özelleştirilebilir özellikler
- Çoklu proje görünümleri (Gantt grafikleri dahil)
- Platformu daha hızlı kullanmaya başlamak için şablonlar
- Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz
- Tasarımı son derece görsel
- Çeşitli şekillerde işbirliği
- Gösterge panelleri, içgörüler ve ilerleme izleme
İyi haber şu ki, en modern ve rekabetçi proje yönetimi yazılımlarının çoğu, her boyut ve bütçeden takımlara sunmak üzere bu özelliklerin birçoğuna sahiptir.
Kötü haber mi? Takımınız için doğru Pivotal Tracker alternatifini bulana kadar birçok aracı denemeniz gerekebilir. Bu deneme yanılma sürecine zaman ve enerji harcamak yerine, buradan başlayın. 🙂
Proje Yönetimi için En İyi 10 Pivotal Tracker Alternatifi
Agile takımları için en iyi 10 Pivotal Tracker alternatifinin yer aldığı bu listeyi hazırlamak için gerekli araştırmaları yaptık.
İnternette arama yapmak için harcadığınız zamanı geri kazanın ve en önemli rakiplerin anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını, derecelendirmelerini ve daha fazlasını not alın. 🙌🏼
1. ClickUp
ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir işbirliğine dayalı ve dinamik platformda merkezileştirecek kadar güçlü tek hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır. ClickUp, sektörler genelinde Agile takımlar için eksiksiz çözümler sunmak üzere yüzlerce tamamen özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyona sahip, hatta Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile ideal Pivotal Tracker alternatifidir.
ClickUp'ta, görevlerinizi ve ilerlemenizi her açıdan görselleştirmek için Liste, Takvim, Kanban tarzı Pano görünümü ve hatta Gantt görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla iş akışı görünümü vardır. Ayrıca, ClickUp'ta iş parçacıklı görev yorumları, atanan yorumlar, Sohbet görünümü veya son derece görsel Beyaz Tahta aracını kullanarak işbirliği yapmanın birçok yolu vardır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Projenizin hızı, kümülatif akışı, öncülük ve döngü süresi ve daha fazlası hakkında üst düzey bir genel bakış için Agile Gösterge Panelleri
- Yinelenen görevleri otomatikleştirmenin birden fazla yolu, döngüsel görevler ve tutarlı eylemler dahil
- Hata gönderilerinden anında eyleme geçirilebilir görevler oluşturmak için formlar
- Anında ilerleme güncellemelerini bir bakışta görebilmeniz için özel görev durumları
- Proje zaman çizelgenizi izlemek için proje dönüm noktaları
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda ek özellik, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir
- Henüz tüm görünümler mobil uygulamada sunulmamaktadır!
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (5.670+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.540+ yorum)
2. Jira
Jira, Agile takımları ve geliştiriciler için tasarlanmış bir hata izleme ve proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticileri, kullanıcı iş yükü, ortalama sorun yaşı ve son oluşturulan sorunlar gibi gelişmiş raporlama seçenekleriyle daha akıllı Sprintler planlayabilir. Sürüm Burndown Grafiği özelliği, yöneticilerin tüm sürümün ilerlemesini izlemesine ve takip etmesine olanak tanırken, Kümülatif Akış Diyagramı, proje yöneticilerinin herhangi bir zamanda işin miktarını ve durumunu görselleştirmesine olanak tanır.
Geliştirme ekibi değilseniz, katı proje görünümlerini özelleştirmek zor olabilir. Jira'nın Agile arayüzü, Kanban ve SCRUM panoları etrafında oluşturulmuştur. Bu, takımınız Sprint'lerde çalışıyorsa mükemmeldir, ancak işlevler arası proje çalışmaları için kullanımı zordur. Örneğin, müşteri incelemeleri ve tasarım yinelemeleri gibi geliştirme dışı görevleri içeren proje ilerlemesi hakkında farklı görünümler kolayca oluşturamazsınız.
Agile SCRUM terimlerinin ayrıntılı sözlüğünü okuyun!
Jira'nın en iyi özellikleri
- Sprintler için Scrum panoları
- Sorun izleme için Kanban panoları
- Görevleri delege etmek için yol haritaları
- Raporlar ve gösterge panelleri
Jira sınırlamaları
- Takımların özel iş akışlarına uyum sağlaması ve entegrasyonları için zorlu öğrenme süreci ( Jira alternatiflerine göz atın)
- Kullanıcılar proje risklerini veya maliyetlerini değerlendiremez, bu da proje yönetimini karmaşıklaştırır
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcı için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 $, aylık faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 $, aylık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için Jira ile iletişime geçin
Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri
- Capterra: 4,4/5 (12.000+ yorum)
- G2: 4,2/5 (5.000'den fazla yorum)
Jira ile Linear'ı karşılaştırın!
3. Aha!
Aha! takımların ürün yol haritalarını yönetmelerine, özelliklere öncelik vermelerine ve işlevler arası takımlarla işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetimi yazılımıdır. Tüm proje gereksinimlerini etkili bir şekilde planlamak için gerekli tüm kaynakları sunan sezgisel bir arayüz sağlar. Aha! ile takımlar, nerede olurlarsa olsunlar projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapabilirler.
Aha! ile takımlar, merkezi bir platformda müşteri geri bildirimlerini inceleyebilir, proje ilerlemesini görselleştirebilir ve ürünle ilgili içgörülerini paylaşabilir. Sonuç olarak, takımlar müşterilerin sorunlu noktalarını belirleyebilir, projeleri önceliklendirebilir ve planlayabilir ve pazar ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir. Aha! ayrıca fikir paylaşımı ve paydaşlardan geri bildirim alma araçlarıyla işbirliğini basitleştirir.
Aha! en iyi özellikler
- Zendesk, GitHub ve Sentry'den sorun ve hata görünürlüğü
- Otomasyon fonksiyonuna sahip ş Akışı panosu
- Her kullanıcı hikayesinde dalların, çekme taleplerinin ve derlemelerin durumunu izlemek için açık kaynaklı uzantılar
- jira, Slack, Azure DevOps, Salesforce, Google Analytics ve Zendesk dahil 30'dan fazla yerel entegrasyon
Aha! sınırlamaları
- Geliştirme takımları için tasarlanmış fiyat planları, diğer Pivotal Tracker alternatiflerine kıyasla pahalıdır
- Not özelliği yoktur
Aha! fiyatlandırma
- Oluşturma: Ücretsiz
- Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Fikirler: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- Yol haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları
Aha! derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
Aha! ile Jira'yı karşılaştırın!
4. Asana
Bir sonraki Pivotal Tracker alternatifimiz, takımların işlerini organize etmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği aracı olan Asana'dır. Platform, takımların işlerini takip etmelerine ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için takvimler, konuşmalar ve dosya paylaşımı gibi anahtar özellikler sunar.
Takımlar görevler ve alt görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve son tarihler belirleyebilir. Bu düzeyde bir organizasyon, iş yüklerini yönetmeyi ve hesaplamayı kolaylaştırır. Asana ayrıca, takımların tüm görevlerini kronolojik bir biçimde görmelerine ve işlerini son tarihlere kadar planlamalarına olanak tanıyan bir takvim görünümü de sunar.
* Asana alternatiflerini inceleyin!
Asana'nın en iyi özellikleri
- Takımlar ve projeler genelinde ilerlemeyi görmek için paylaşılabilir gösterge panelleri
- Takım üyelerine veya projelere istek göndermek için otomasyon kuralları
- Proje planlaması için genişletilmiş zaman çizelgeleri
- Kişi başına özel kapasite eşikleri
Asana sınırlamaları
- Yazılım geliştirme takımları veya karmaşık projeler için uygun değildir
- ClickUp gibi Pivotal Tracker'ın diğer alternatiflerinden farklı olarak birden fazla atanan kişi ekleyemezsiniz
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
5. Wrike
Wrike, takımların işlerini organize etmelerine, planlamalarına ve tamamlamalarına yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Görev yönetimi, dosya paylaşımı, zaman takibi ve gerçek zamanlı iletişim gibi bir dizi özellik sunar. Wrike, küçük girişimlerden büyük kurumsal organizasyonlara kadar her boyutta ve sektördeki takımlar tarafından kullanılabilir.
Wrike'ın proje gösterge panelleri, belirli bir proje veya takımla ilgili özel verileri ve metrikleri içerecek şekilde özelleştirilebilir. Örneğin, bir yazılım geliştirme takımı kod kapsamı ve test sonuçları ile ilgili metrikleri içerirken, bir ürün pazarlama takımı benimseme oranları ve müşteri edinme maliyeti (CAC) ile ilgili metrikleri içerebilir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Koşullu mantık içeren formlar
- Tekrarlayan iş akışı otomasyonu
- Proje kaynak planlaması
- Proje gösterge panelleri
Wrike sınırlamaları
- Gantt grafiklerini yalnızca ücretli sürümlerde görüntüleyebilirsiniz ( Wrike alternatifleri hakkında bilgi edinin)
- Uygulama içi zaman takipçisine yalnızca İş veya Enterprise planlarında erişebilirsiniz
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (1.900+ yorum)
- G2: 4,2/5 (3.200+ yorum)
6. Monday. com
Proje yönetimi ve işbirliği aracı Monday.com, takımların işlerini planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olur. Takım üyeleri panolar oluşturabilir ve görevleri kartlar halinde düzenleyebilir. Bu kartlar, platformun görsel, esnek ve özelleştirilebilir özellikleri kullanılarak farklı proje aşamalarını temsil etmek üzere sütunlar arasında taşınabilir.
Monday'de, takımların organize olmalarına ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek takvimler, konuşmalar ve dosya paylaşımı gibi bir dizi özellik mevcuttur. Ayrıca, takımların iş akışı yönetim süreçlerini kolaylaştırmalarına olanak tanıyan çeşitli diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonlar da sunar.
Daha fazla bilgi için Monday alternatiflerini inceleyin !
Monday'in en iyi özellikleri
- Hangi görevlerin hangi projeye ait olduğunu görmek için takvim bileşeni
- Projeleri yönetmek için özelleştirilebilir iş akışları
- Bağımlılık proje izleme
- İş yükü yönetimi
Monday sınırlamaları
- Özellikler, yazılım geliştirme takımları için derinlemesine değildir
- Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk
- Standart: 3 koltuktan başlayan aylık 10 $/koltuk
- Pro: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk
- Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin
Monday değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (3.300+ yorum)
- G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)
7. Trello
Trello, takımların görevleri ve projeleri yönetmelerine yardımcı olmak için Kanban tarzı bir pano kullanan web tabanlı bir proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır. Her panoda, kullanıcılar görevleri veya öğeleri temsil eden kartlar oluşturur ve bunları sütunlar arasında hareket ettirerek ilerlemenin farklı aşamalarını gösterir.
Trello gibi bir proje yönetimi yazılımında birden fazla iş akışı oluşturmak için, önce her iş akışı için ayrı panolar oluşturmanız gerekir. Ardından, her pano içinde, "Beklemede", "İlerleme Aşamasında", "İnceleniyor" vb. gibi iş akışının farklı aşamalarını temsil eden sütunlar oluşturun. Daha sonra, görevler veya öğeler eklemek için kartlar oluşturun ve iş akışı boyunca ilerledikçe bunları sütunlar arasında taşıyın.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Projeler için Kanban panoları, takvimler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri
- Otomasyon, kod gerektirmeden her Trello panosuna entegre edilmiştir
- Diğer uygulamalara ve araçlara bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)
- Birden fazla proje için tekrarlanabilir ş Akışı şablonları
Trello sınırlamaları
- Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir
- Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde mevcut değildir ( Trello alternatiflerine göz atın)
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Trello ile iletişime geçin
Trello puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)
8. Pendo
Bir müşteri başarı platformu olan Pendo, takımların müşterilerinin ürünleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına, geri bildirim toplamalarına ve veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyarak dijital deneyimleri iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pendo'nun platformu analitik, segmentasyon, etkileşim araçları, içgörüler ve kullanım izlemeyi içerir. Gerçek zamanlı analitik, müşterilerinizin ürününüzde ne yaptığını görmenizi sağlar. Segmentasyon, müşterileri davranışlarına göre kişiliklere göre gruplandırmanıza olanak tanır. Etkileşim araçlarını kullanarak müşterilerinizle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. İçgörüler, zaman içinde kullanıcı davranış kalıplarını anlamanıza yardımcı olur. Kullanım izleme ise kullanıcıların en sık hangi özellikleri kullandığını tam olarak gösterir.
Pendo'nun en iyi özellikleri
- Ürün verilerine erişmeye, bunları keşfetmeye ve analiz etmeye yardımcı olan Veri Gezgini aracı
- Genel ürün etkileşimini ölçmek için nicel metrikler
- Portföy özetleri ve uygulama içi kılavuzlar
- Tüm Pendo Guide kullanıcıları tarafından kullanılabilir
Pendo sınırlamaları
- Proje yönetimi özellikleri arayan Agile takımları için sınırlı ölçeklenebilirlik
- Özelleştirmeler müşteri profilleriyle sınırlıdır
Pendo fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Fiyatlandırma planı ayrıntıları için Pendo ile iletişime geçin
Pendo puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (1.100+ yorum)
9. TeamGantt
TeamGantt, takımların Gantt grafiği görünümünü kullanarak işlerini planlamaları ve zamanlamaları için geliştirilmiş web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Gantt grafikleri, proje görevlerini ve bunların zaman içindeki bağımlılıklarını gösteren bir tür çubuk grafik olup, görevlerin ne zaman başlayıp biteceğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu kolayca görmeyi sağlar.
TeamGantt yazılımı, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine, takım üyeleriyle işbirliği yapmasına ve kaynakları ve bütçeleri yönetmesine olanak tanır. Ayrıca görev bağımlılıkları, özel alanlar ve Trello ve Slack gibi diğer araçlarla entegrasyon gibi gelişmiş özellikler de sunar. TeamGantt, takımların işlerini görselleştirmesine, programa uymasına ve organize olmasını sağlayarak projelerini zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Proje hedeflerini ve ilerlemeyi izlemek için görsel görev raporlama
- Kolay erişim sağlayan kaynak yönetimi sekmesi
- Portföy görünümleri ve raporları
- Planlanan zaman çizelgesi ve gerçek zaman çizelgesi
TeamGantt sınırlamaları
- Karmaşık bağımlılık fonksiyonları
- Zaman takibi ücretli bir özelliktir
TeamGantt fiyatlandırması
- Lite: Yönetici başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır
- Pro: Yönetici başına aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Yönetici başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
TeamGantt puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4,8/5 (800+ yorum)
10. nTask
Takımlar ve bireyler, nTask'ın görev ve proje yönetimi platformuyla görevleri aynı anda yönetebilir, işbirliği yapabilir ve önceliklendirebilir. Görev listeleri, Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, zaman takibi ve özelleştirilmiş gösterge panellerinin yanı sıra, etkili takım işbirliği için araçlar sunar.
NTask'ın otomatik hatırlatıcı ve bildirim sistemi ile takımlar, proje son tarihlerini takip etmek için ekstra bir yardıma sahip olacaklar. Örneğin, kullanıcılar bir görevin son teslim tarihinden birkaç gün önce gönderilecek otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilirler.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak Kanban panoları
- Görev bağımlılıklarını gösteren Gantt grafikleri
- Zaman tahminleri ve zaman takibi
- Belge yönetimi
nTask sınırlamaları
- Karmaşık projeleri olmayan küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi
- Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor
nTask fiyatlandırması
- Premium: 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlar
- Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin
nTask puanları ve yorumları
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
Çevik Proje Yönetimi ClickUp ile Başlar
Takımınız için en iyi Pivotal Tracker alternatifini bulmanın anahtarı esnekliktir.
Ve bu düzeyde esnekliği, sezgisel bir arayüz, yüzlerce fonksiyonel özellik, zengin şablon kütüphanesi ve çok daha fazlasını vaat edebilen tek bir Agile proje yönetimi yazılımı var: ClickUp. 🏆
ClickUp'a bugün kaydolun ve çok sayıda Agile aracına, 1.000'den fazla entegrasyona, gösterge panellerine ve daha fazlasına erişin. 📈