En İyi 10 Pivotal Tracker Alternatifi ve Rakibi 2025

Agile metodolojisi, sürekli iyileştirme üzerine kuruludur. 📈

Fikir basit: İşinizi daha küçük dönemlere bölerek, sürekli yeni yinelemeler veya sürümler sunarak müşterilerinizi memnun edin.

Tamam, belki de o kadar basit değildir. Agile proje yönetimi, çok dikkatli planlama, takım işbirliği, ilerleme izleme, hedef uyumu ve daha fazlasını gerektirir. Bu nedenle takımlar, her adımda yolunda ilerlemek için güçlü Agile proje yönetimi yazılımlarına güvenir.

Ve işte burada Pivotal Tracker devreye giriyor. 🙂

2006 yılında kurulan Pivotal Tracker, Agile proje yönetimi alanında deneyimli bir şirkettir. Ancak, önemli fonksiyonlardan yoksun olması, yalnızca yazılım geliştirmeye odaklanmayan takımlar için ideal bir seçim olmasını engellemektedir. Agile metodolojisi başlangıçta yazılım takımları için oluşturulmuş olsa da, bu uygulamalar artık neredeyse tüm büyük ölçekli projelerde fayda sağlamaktadır. Bu da birçok kişinin Pivotal Tracker alternatiflerini aramasına neden olmaktadır ve biz de bu konuda yardımcı olmak için buradayız.

Pivotal Tracker'ın kullanıcıları için yarattığı zorlukları ve dezavantajları ve bu sorunları gidermek için en iyi 10 yazılım alternatifini inceleyin. Ayrıntılı özellik açıklamaları, artı ve eksileri listesi, fiyat bilgileri ve daha fazlasını bulun!

Pivotal Tracker nedir?

Pivotal Tracker, yazılım takımlarının birlikte çalışmasına, projeleri planlamasına ve baştan sona ilerlemeyi denetlemesine yardımcı olan popüler bir Agile proje yönetimi aracıdır. Küçük projeleri veya özellikleri temsil eden "hikayeler" oluşturmaya odaklanır ve ayrıntılı proje analizi ve ilerleme raporlaması için anahtar verileri yakalamada mükemmeldir.

Pivotal Tracker, üyeleri güncel tutmak için yorumlar, etkinlik bölümü, takip özelliği, @bahsetmeler ve bildirimler gibi çeşitli işbirliği özelliklerine de sahiptir.

pivotal Tracker aracılığıyla

Pivotal Tracker'ın diğer önemli özellikleri şunlardır:

Geliştiricilerin teknoloji yığınlarıyla uyum sağlamak için sağlam API ve entegrasyonlar

Her hikaye için gereken zamanı ve karmaşıklığı tahmin edin

Öncelikleri düzenlemek için hikayeleri sürükleyip bırakın

Hata izleme ve yönetimi

Hikayeleri aramak, sıralamak ve filtrelemek için etiketler

Engelleri önlemek için görsel hikaye engelleyiciler

Ve daha fazlası! Ancak Pivotal Tracker'ın bazı dezavantajları da yok değil. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse..

Özellikleri esnek değildir

Özelleştirmesi zor

Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü ve genel olarak kullanıcı dostu olmaması

Yalnızca yazılım takımları için yararlıdır

Gantt grafiği özelliği yoktur

Ve daha fazlası. 👀

Peki ne yapacaksınız? Pivotal Tracker'a veda edin ve zamanınızı daha verimli bir şekilde, güçlü bir Pivotal Tracker alternatifi ile değerlendirin. 🙂

Pivotal Tracker alternatifi ararken nelere dikkat edilmeli?

Pivotal Tracker, Agile takımları için birçok anahtar temel özelliği barındırır, ancak Agile metodolojisi sürekli iyileştirmeye dayanır ve proje yönetimi yazılımınız da bunu yansıtmalıdır! Ayrıca, Pivotal Tracker ile ilgili en büyük sorunlardan biri, yalnızca yazılım takımlarına yönelik olmasıdır. Bu da farklı sektörlere, hızlı büyüyen takımlara, kullanım örneklerine ve daha fazlasına uyarlanmasını zorlaştırır.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Bir sonraki yazılım alternatifinizi belirlerken, Pivotal Tracker'ın bu kritik özelliklere ek olarak sahip olduğu temel özellikleri arayın:

Esnek ve özelleştirilebilir özellikler

Çoklu proje görünümleri (Gantt grafikleri dahil)

Platformu daha hızlı kullanmaya başlamak için şablonlar

Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz

Tasarımı son derece görsel

Çeşitli şekillerde işbirliği

Gösterge panelleri, içgörüler ve ilerleme izleme

İyi haber şu ki, en modern ve rekabetçi proje yönetimi yazılımlarının çoğu, her boyut ve bütçeden takımlara sunmak üzere bu özelliklerin birçoğuna sahiptir.

Kötü haber mi? Takımınız için doğru Pivotal Tracker alternatifini bulana kadar birçok aracı denemeniz gerekebilir. Bu deneme yanılma sürecine zaman ve enerji harcamak yerine, buradan başlayın. 🙂

Proje Yönetimi için En İyi 10 Pivotal Tracker Alternatifi

Agile takımları için en iyi 10 Pivotal Tracker alternatifinin yer aldığı bu listeyi hazırlamak için gerekli araştırmaları yaptık.

İnternette arama yapmak için harcadığınız zamanı geri kazanın ve en önemli rakiplerin anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını, derecelendirmelerini ve daha fazlasını not alın. 🙌🏼

1. ClickUp

ClickUp Pano görünümü ile Agile iş akışlarını görselleştirin

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir işbirliğine dayalı ve dinamik platformda merkezileştirecek kadar güçlü tek hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır. ClickUp, sektörler genelinde Agile takımlar için eksiksiz çözümler sunmak üzere yüzlerce tamamen özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyona sahip, hatta Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile ideal Pivotal Tracker alternatifidir.

ClickUp'ta, görevlerinizi ve ilerlemenizi her açıdan görselleştirmek için Liste, Takvim, Kanban tarzı Pano görünümü ve hatta Gantt görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla iş akışı görünümü vardır. Ayrıca, ClickUp'ta iş parçacıklı görev yorumları, atanan yorumlar, Sohbet görünümü veya son derece görsel Beyaz Tahta aracını kullanarak işbirliği yapmanın birçok yolu vardır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda ek özellik, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada sunulmamaktadır!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (5.670+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.540+ yorum)

2. Jira

jira aracılığıyla

Jira, Agile takımları ve geliştiriciler için tasarlanmış bir hata izleme ve proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticileri, kullanıcı iş yükü, ortalama sorun yaşı ve son oluşturulan sorunlar gibi gelişmiş raporlama seçenekleriyle daha akıllı Sprintler planlayabilir. Sürüm Burndown Grafiği özelliği, yöneticilerin tüm sürümün ilerlemesini izlemesine ve takip etmesine olanak tanırken, Kümülatif Akış Diyagramı, proje yöneticilerinin herhangi bir zamanda işin miktarını ve durumunu görselleştirmesine olanak tanır.

Geliştirme ekibi değilseniz, katı proje görünümlerini özelleştirmek zor olabilir. Jira'nın Agile arayüzü, Kanban ve SCRUM panoları etrafında oluşturulmuştur. Bu, takımınız Sprint'lerde çalışıyorsa mükemmeldir, ancak işlevler arası proje çalışmaları için kullanımı zordur. Örneğin, müşteri incelemeleri ve tasarım yinelemeleri gibi geliştirme dışı görevleri içeren proje ilerlemesi hakkında farklı görünümler kolayca oluşturamazsınız.

Agile SCRUM terimlerinin ayrıntılı sözlüğünü okuyun!

Jira'nın en iyi özellikleri

Sprintler için Scrum panoları

Sorun izleme için Kanban panoları

Görevleri delege etmek için yol haritaları

Raporlar ve gösterge panelleri

Jira sınırlamaları

Takımların özel iş akışlarına uyum sağlaması ve entegrasyonları için zorlu öğrenme süreci ( Jira alternatiflerine göz atın)

Kullanıcılar proje risklerini veya maliyetlerini değerlendiremez, bu da proje yönetimini karmaşıklaştırır

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcı için

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,75 $, aylık faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 15,25 $, aylık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için Jira ile iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri

Capterra: 4,4/5 (12.000+ yorum)

G2: 4,2/5 (5.000'den fazla yorum)

Jira ile Linear'ı karşılaştırın!

3. Aha!

Aha! takımların ürün yol haritalarını yönetmelerine, özelliklere öncelik vermelerine ve işlevler arası takımlarla işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetimi yazılımıdır. Tüm proje gereksinimlerini etkili bir şekilde planlamak için gerekli tüm kaynakları sunan sezgisel bir arayüz sağlar. Aha! ile takımlar, nerede olurlarsa olsunlar projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapabilirler.

Aha! ile takımlar, merkezi bir platformda müşteri geri bildirimlerini inceleyebilir, proje ilerlemesini görselleştirebilir ve ürünle ilgili içgörülerini paylaşabilir. Sonuç olarak, takımlar müşterilerin sorunlu noktalarını belirleyebilir, projeleri önceliklendirebilir ve planlayabilir ve pazar ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir. Aha! ayrıca fikir paylaşımı ve paydaşlardan geri bildirim alma araçlarıyla işbirliğini basitleştirir.

Aha! en iyi özellikler

Zendesk, GitHub ve Sentry'den sorun ve hata görünürlüğü

Otomasyon fonksiyonuna sahip ş Akışı panosu

Her kullanıcı hikayesinde dalların, çekme taleplerinin ve derlemelerin durumunu izlemek için açık kaynaklı uzantılar

jira, Slack, Azure DevOps , Salesforce, Google Analytics ve Zendesk dahil 30'dan fazla yerel entegrasyon

Aha! sınırlamaları

Geliştirme takımları için tasarlanmış fiyat planları, diğer Pivotal Tracker alternatiflerine kıyasla pahalıdır

Not özelliği yoktur

Aha! fiyatlandırma

Oluşturma : Ücretsiz

Geliştirme : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Fikirler : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Yol haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Aha! derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Aha! ile Jira'yı karşılaştırın!

4. Asana

asana aracılığıyla

Bir sonraki Pivotal Tracker alternatifimiz, takımların işlerini organize etmelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi ve işbirliği aracı olan Asana'dır. Platform, takımların işlerini takip etmelerine ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için takvimler, konuşmalar ve dosya paylaşımı gibi anahtar özellikler sunar.

Takımlar görevler ve alt görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve son tarihler belirleyebilir. Bu düzeyde bir organizasyon, iş yüklerini yönetmeyi ve hesaplamayı kolaylaştırır. Asana ayrıca, takımların tüm görevlerini kronolojik bir biçimde görmelerine ve işlerini son tarihlere kadar planlamalarına olanak tanıyan bir takvim görünümü de sunar.

* Asana alternatiflerini inceleyin!

Asana'nın en iyi özellikleri

Takımlar ve projeler genelinde ilerlemeyi görmek için paylaşılabilir gösterge panelleri

Takım üyelerine veya projelere istek göndermek için otomasyon kuralları

Proje planlaması için genişletilmiş zaman çizelgeleri

Kişi başına özel kapasite eşikleri

Asana sınırlamaları

Yazılım geliştirme takımları veya karmaşık projeler için uygun değildir

ClickUp gibi Pivotal Tracker'ın diğer alternatiflerinden farklı olarak birden fazla atanan kişi ekleyemezsiniz

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

5. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların işlerini organize etmelerine, planlamalarına ve tamamlamalarına yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Görev yönetimi, dosya paylaşımı, zaman takibi ve gerçek zamanlı iletişim gibi bir dizi özellik sunar. Wrike, küçük girişimlerden büyük kurumsal organizasyonlara kadar her boyutta ve sektördeki takımlar tarafından kullanılabilir.

Wrike'ın proje gösterge panelleri, belirli bir proje veya takımla ilgili özel verileri ve metrikleri içerecek şekilde özelleştirilebilir. Örneğin, bir yazılım geliştirme takımı kod kapsamı ve test sonuçları ile ilgili metrikleri içerirken, bir ürün pazarlama takımı benimseme oranları ve müşteri edinme maliyeti (CAC) ile ilgili metrikleri içerebilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantık içeren formlar

Tekrarlayan iş akışı otomasyonu

Proje kaynak planlaması

Proje gösterge panelleri

Wrike sınırlamaları

Gantt grafiklerini yalnızca ücretli sürümlerde görüntüleyebilirsiniz ( Wrike alternatifleri hakkında bilgi edinin)

Uygulama içi zaman takipçisine yalnızca İş veya Enterprise planlarında erişebilirsiniz

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise : Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (1.900+ yorum)

G2: 4,2/5 (3.200+ yorum)

6. Monday. com

via Monday

Proje yönetimi ve işbirliği aracı Monday.com, takımların işlerini planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olur. Takım üyeleri panolar oluşturabilir ve görevleri kartlar halinde düzenleyebilir. Bu kartlar, platformun görsel, esnek ve özelleştirilebilir özellikleri kullanılarak farklı proje aşamalarını temsil etmek üzere sütunlar arasında taşınabilir.

Monday'de, takımların organize olmalarına ve etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilecek takvimler, konuşmalar ve dosya paylaşımı gibi bir dizi özellik mevcuttur. Ayrıca, takımların iş akışı yönetim süreçlerini kolaylaştırmalarına olanak tanıyan çeşitli diğer araçlar ve uygulamalarla entegrasyonlar da sunar.

Daha fazla bilgi için Monday alternatiflerini inceleyin !

Monday'in en iyi özellikleri

Hangi görevlerin hangi projeye ait olduğunu görmek için takvim bileşeni

Projeleri yönetmek için özelleştirilebilir iş akışları

Bağımlılık proje izleme

İş yükü yönetimi

Monday sınırlamaları

Özellikler, yazılım geliştirme takımları için derinlemesine değildir

Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk

Standart : 3 koltuktan başlayan aylık 10 $/koltuk

Pro : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin

Monday değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.300+ yorum)

G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Trello, takımların görevleri ve projeleri yönetmelerine yardımcı olmak için Kanban tarzı bir pano kullanan web tabanlı bir proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır. Her panoda, kullanıcılar görevleri veya öğeleri temsil eden kartlar oluşturur ve bunları sütunlar arasında hareket ettirerek ilerlemenin farklı aşamalarını gösterir.

Trello gibi bir proje yönetimi yazılımında birden fazla iş akışı oluşturmak için, önce her iş akışı için ayrı panolar oluşturmanız gerekir. Ardından, her pano içinde, "Beklemede", "İlerleme Aşamasında", "İnceleniyor" vb. gibi iş akışının farklı aşamalarını temsil eden sütunlar oluşturun. Daha sonra, görevler veya öğeler eklemek için kartlar oluşturun ve iş akışı boyunca ilerledikçe bunları sütunlar arasında taşıyın.

Trello'nun en iyi özellikleri

Projeler için Kanban panoları, takvimler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri

Otomasyon, kod gerektirmeden her Trello panosuna entegre edilmiştir

Diğer uygulamalara ve araçlara bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)

Birden fazla proje için tekrarlanabilir ş Akışı şablonları

Trello sınırlamaları

Güçlü projeleri yönetirken görev katmanları kolayca birikebilir

Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde mevcut değildir ( Trello alternatiflerine göz atın)

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için Trello ile iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)

8. Pendo

via Pendo

Bir müşteri başarı platformu olan Pendo, takımların müşterilerinin ürünleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına, geri bildirim toplamalarına ve veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyarak dijital deneyimleri iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pendo'nun platformu analitik, segmentasyon, etkileşim araçları, içgörüler ve kullanım izlemeyi içerir. Gerçek zamanlı analitik, müşterilerinizin ürününüzde ne yaptığını görmenizi sağlar. Segmentasyon, müşterileri davranışlarına göre kişiliklere göre gruplandırmanıza olanak tanır. Etkileşim araçlarını kullanarak müşterilerinizle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. İçgörüler, zaman içinde kullanıcı davranış kalıplarını anlamanıza yardımcı olur. Kullanım izleme ise kullanıcıların en sık hangi özellikleri kullandığını tam olarak gösterir.

Pendo'nun en iyi özellikleri

Ürün verilerine erişmeye, bunları keşfetmeye ve analiz etmeye yardımcı olan Veri Gezgini aracı

Genel ürün etkileşimini ölçmek için nicel metrikler

Portföy özetleri ve uygulama içi kılavuzlar

Tüm Pendo Guide kullanıcıları tarafından kullanılabilir

Pendo sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri arayan Agile takımları için sınırlı ölçeklenebilirlik

Özelleştirmeler müşteri profilleriyle sınırlıdır

Pendo fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Fiyatlandırma planı ayrıntıları için Pendo ile iletişime geçin

Pendo puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (1.100+ yorum)

9. TeamGantt

teamGantt aracılığıyla

TeamGantt, takımların Gantt grafiği görünümünü kullanarak işlerini planlamaları ve zamanlamaları için geliştirilmiş web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Gantt grafikleri, proje görevlerini ve bunların zaman içindeki bağımlılıklarını gösteren bir tür çubuk grafik olup, görevlerin ne zaman başlayıp biteceğini ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu kolayca görmeyi sağlar.

TeamGantt yazılımı, kullanıcıların görevler oluşturmasına, atamasına ve izlemesine, takım üyeleriyle işbirliği yapmasına ve kaynakları ve bütçeleri yönetmesine olanak tanır. Ayrıca görev bağımlılıkları, özel alanlar ve Trello ve Slack gibi diğer araçlarla entegrasyon gibi gelişmiş özellikler de sunar. TeamGantt, takımların işlerini görselleştirmesine, programa uymasına ve organize olmasını sağlayarak projelerini zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Proje hedeflerini ve ilerlemeyi izlemek için görsel görev raporlama

Kolay erişim sağlayan kaynak yönetimi sekmesi

Portföy görünümleri ve raporları

Planlanan zaman çizelgesi ve gerçek zaman çizelgesi

TeamGantt sınırlamaları

Karmaşık bağımlılık fonksiyonları

Zaman takibi ücretli bir özelliktir

TeamGantt fiyatlandırması

Lite : Yönetici başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

Pro : Yönetici başına aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Yönetici başına aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

TeamGantt puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (800+ yorum)

10. nTask

via nTask

Takımlar ve bireyler, nTask'ın görev ve proje yönetimi platformuyla görevleri aynı anda yönetebilir, işbirliği yapabilir ve önceliklendirebilir. Görev listeleri, Kanban panoları, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, zaman takibi ve özelleştirilmiş gösterge panellerinin yanı sıra, etkili takım işbirliği için araçlar sunar.

NTask'ın otomatik hatırlatıcı ve bildirim sistemi ile takımlar, proje son tarihlerini takip etmek için ekstra bir yardıma sahip olacaklar. Örneğin, kullanıcılar bir görevin son teslim tarihinden birkaç gün önce gönderilecek otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilirler.

nTask'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panoları

Görev bağımlılıklarını gösteren Gantt grafikleri

Zaman tahminleri ve zaman takibi

Belge yönetimi

nTask sınırlamaları

Karmaşık projeleri olmayan küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi

Paylaşım sırasında büyük dosya eklemek normalden uzun sürüyor

nTask fiyatlandırması

Premium : 5 kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : 5 kullanıcı için aylık 60 $'dan başlar

Enterprise: Fiyatlandırma için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Çevik Proje Yönetimi ClickUp ile Başlar

Takımınız için en iyi Pivotal Tracker alternatifini bulmanın anahtarı esnekliktir.

Ve bu düzeyde esnekliği, sezgisel bir arayüz, yüzlerce fonksiyonel özellik, zengin şablon kütüphanesi ve çok daha fazlasını vaat edebilen tek bir Agile proje yönetimi yazılımı var: ClickUp. 🏆

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