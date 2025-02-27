excel'de 11 Ücretsiz Sorun İzleme ve Günlük Şablonu & ClickUp

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Hangi ürün veya hizmeti sunarsanız sunun, her gün sizin ve ekibinizin çözmesi gereken sorunlar ortaya çıkacaktır. Müşteri memnuniyetsizliği veya kaybolan bir teslimat gibi sorunları verimli bir şekilde çözmek için sorun izleme yazılımı ve araçlarına ihtiyacınız olacaktır.

Sorunlarınızı yönetmenin en iyi yollarından biri, sorun izleme şablonudur. Müşteri geri bildirimlerini takip etmeniz veya hataları hızlı bir şekilde belirleyip çözmeniz gerekse de, güvenilir bir sisteme sahip olmak büyük fark yaratabilir.

Neyse ki, bunu yapmanıza yardımcı olacak birçok şablon var. Bu makalede, Müşteri Hizmetleri Yönetiminden BT Güvenliğine kadar en sevdiğimiz sorun izleme şablonlarından bazılarını inceleyeceğiz, böylece takımınız için mükemmel aracı bulabilirsiniz!

⏰ 60 Saniyelik Özet Takımların sorunları izlemesine, düzeltmeleri planlamasına ve sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olacak 11 ücretsiz sorun izleme ve günlük şablonu ClickUp Sorun İzleme Şablonu – Sorunları verimli bir şekilde izlemek ve çözmek için en iyisi ClickUp Sorun Günlüğü Şablonu – Sorunları sistematik olarak kaydetmek ve izlemek için en iyisi ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu – Yazılım hatalarını izlemek ve düzeltmek için en iyisi ClickUp Hata Raporu Şablonu – Yapılandırılmış hata raporlama ve daha hızlı çözüm için en iyisi ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sorun İzleme Şablonu – Müşteri sorunlarını yönetmek ve çözmek için en iyisi Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durum Takipçisi – Müşteri memnuniyetini ve riskleri izlemek için en iyisi ClickUp BT Güvenlik Şablonu – BT güvenlik açıklarını izlemek için en iyisi ClickUp Teslimat Sorunu Günlüğü Şablonu – Teslimat ve nakliye sorunlarını yönetmek için en iyisi ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu – Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve düzenlemek için en iyisi ClickUp Yardım Masası Şablonu – Merkezi biletleme ve destek talepleri için en iyisi Template Lab Sorun İzleme Excel Şablonu – Elektronik tablo tabanlı sorun izleme için en iyisi

Sorun İzleme Neden Önemlidir?

Sorun izleme şablonu, takımların sorunları kataloglamasını, sorunları azaltma stratejileri planlamasını ve nihayetinde sorunları çözmesini kolaylaştıran bir araçtır.

Tüm projelerde olduğu gibi, zaman zaman sorunlar ortaya çıkacaktır. Bunlar, beklendiği gibi çalışmayan özellikler, yazılım hataları veya müşteri şikayetleri olabilir.

Bir sorun izleme şablonunun amacı, bu proje sorunlarını yönetmek ve çözülene kadar ilerlemelerini izlemektir. Bu şekilde, takımınız sorunlar ortaya çıktıkça hızlı ve kolay bir şekilde çözebilir ve sorunların çok uzun süre çözülmeden kalma riski ortadan kalkar.

İyi bir sorun izleme şablonu nedir?

En iyi sorun izleme şablonlarının tümü bazı anahtar özellikleri paylaşır. Etkili bir sorun izleme şablonu olmak için şunlara sahip olmalıdır:

Kolay anlaşılır : Harika bir kullanıcı arayüzü, kullanıcıların aradıklarını bir bakışta bulmalarını sağlamalıdır.

Özelleştirilebilir : Birden fazla görünüm, şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir hale getirir.

Akıllı : İş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uyan kolay : İş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uyan kolay veri girişi sağlar.

Eyleme geçirilebilir: Takım üyelerinin sorunun ne olduğunu ve çözmek için ne yapmaları gerektiğini öğrenebilecekleri alanlar ekleyin.

excel ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Sorun İzleme Şablonu

Şirketler her gün her türlü sorunla karşılaşır. İşte bunların çoğunu çözmenize yardımcı olabilecek 11 ücretsiz şablon.

1. ClickUp Sorun Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sorun İzleme Şablonu

Bazen çok karmaşık bir şeye ihtiyacınız olmaz. ClickUp'ın Sorun Takip Şablonu basit, kullanımı kolay ve neredeyse her takım için mükemmeldir. Bu, şablonu birkaç takım için özellikle iyi bir iş aracı haline getirir.

Ancak, temel bir şablon olması, bazı püf noktaları olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, Sorun İzleyici Şablonu birkaç benzersiz görünüme sahiptir. Bir düğmeye tıklayarak, tercihlerinize göre Gantt grafiğinden liste görünümüne geçebilirsiniz.

Ayrıca, proje yönetimi sorunlarını gerçek zamanlı olarak izlemek için ihtiyaç duyabileceğiniz en ilgili bilgi sütunlarını içerir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Görev önceliği

Atanan personel

Başlangıç tarihi

Son teslim tarihi

Departman

Bu şablon da tamamen özelleştirilebilir. Dolayısıyla, ihtiyacınız olan (veya ihtiyacınız olmayan) bir şey görürseniz, bu değişiklikleri yapmak oldukça kolaydır.

Sorun izleme şablonlarını ilk kez kullanıyorsanız veya takımınızın ürün birikimini yönetmek için bir şeye ihtiyacınız varsa, başka yere bakmayın — bu şablon tam size göre!

2. ClickUp Sorun Günlüğü Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Risk Seviyesi Sorun Takip Şablonu

ClickUp Risk Seviyesi Sorun Takip Şablonu, görevlerine öncelik vermesi ve en önemli öğelerin ilk olarak ele alınmasını sağlaması gereken takımlar için ideal bir çözümdür.

Bu şablon, takımlara en kritik görevlerin özetini sunarak, öncelikle bu görevlere odaklanmalarını sağlar. Şablonu farklı görünümler (ör. Gantt grafikleri veya liste görünümü) olarak hızlı bir şekilde yeniden biçimlendirme özelliği, risk yönetimini daha da kolaylaştıran ek işlevsellik sağlar.

Risk Seviyesi Sorun Takibi, ihtiyacınız olan tüm temel sütunları da içerir, bu nedenle bu şablonu indirip takımınızın işleyişinde anahtar bir rol üstlenmesini sağlamak çok az iş gerektirir.

Risk Seviyesi Sorun Takip Şablonumuzu bugün indirerek ürün sorunlarınızı nasıl kontrol altına alabileceğinizi görün.

3. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Kimse hataları sevmez, özellikle de yazılımınızda. Neyse ki, ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile geliştirme sürecinde ortaya çıkan hataları ortadan kaldırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu şablon, ekibiniz için hataları raporlama, izleme ve düzeltme işlemlerini olabildiğince kolay hale getirerek bunu yapar. Karmaşık elektronik tablolara veya Slack üzerinden gönderilen gayri resmi mesajlara güvenmek yerine, bu merkezi şablon, ekibinizin bilinen hataları hızlı bir şekilde tespit edip çözmek için kullanabileceği en iyi yol olabilir.

Bu şablonla, organizasyon ve takım çalışmasının gücünü kullanarak yazılımınızdaki aksaklıkları azaltabilirsiniz. Örneğin, hata giderme çabalarınızı optimize etmek için birkaç departman arasında çalışabilirsiniz. Müşteri hizmetleri, kullanıcılar tarafından bildirilen bilinen hataları rapor edebilir, ürün ekipleri risk düzeyini ölçüp hata raporları oluşturabilir ve mühendislik ekipleri en önemli hataları hemen takip edebilir.

Ayrıca, bu şablon birden fazla görünüm seçeneği sunar, böylece tüm hata ve sorun izleme işlemleri tek bir yerden gerçekleştirilir. Bu şablon aşağıdaki görünümlerle birlikte gelir:

Liste görünümü : Açık görevlerinizi görün ve öncelik, Scrum puanları ve daha fazlasına göre düzenleyin.

Pano görünümü : Sürükle ve bırak : Sürükle ve bırak Kanban panosu kullanarak, hata düzeltmelerinin iş akışınızda nerede olduğunu izleyin.

İş yükü görünümü : Takımınızın iş yüklerini görün, böylece darboğazlar oluşmadan önleyin.

Form görünümü : Tüm : Tüm hata raporu gönderilerinizi tek bir yerde bulun.

Zaman çizelgesi görünümü: Takım girişimlerinizi bir zaman çizelgesinde planlayın, böylece herkes Hedef A'dan Hedef B'ye nasıl ve ne zaman ulaşacağınızı tam olarak bilir.

Yani, sorunsuz çalışan bir yazılım istiyorsanız, bu şablonu harika bir hata izleme yazılımıyla eşleştirin ve kısa sürede hatalardan kurtulun!

4. ClickUp Hata Raporu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Hata Raporu Şablonu

Çoğu zaman, hatalar en uygunsuz zamanlarda ortaya çıkar. Başka bir şey yaparken, takımınız için ayrıntılı bir hata raporu oluşturmak isteyeceğiniz son şey budur.

Bu nedenle ClickUp Hata Raporu Şablonunu oluşturduk.

ClickUp Hata Raporlama Şablonu, hataları raporlamak, izlemek ve önceliklendirmek için basit ve anlaşılır bir yol arayan takımlar için ideal bir çözümdür.

Bu hata raporu şablonu, sorunu hızlı ve doğru bir şekilde bildirmenizi sağlayan ayrıntılı sorular içerir. Bunlar arasında şunlar gibi bilgiler bulunur:

Hatanın ne zaman ortaya çıktığına dair ayrıntılar

Olayın meydana geldiği platform

Etkilenen özellikler

Yineleme adımları

Ayrıca, bu şablon tamamen özelleştirilebilir. Böylece, her hata raporuyla birlikte izlenmesi gereken ek bilgiler varsa, bunları kolayca ekleyebilirsiniz.

Bugün Hata Raporu Şablonumuzu ekleyerek ürününüzün sorunsuz çalıştığından emin olun!

Ürün yönetimi konusunda daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Ürün yönetimi konusunda daha fazla bilgi için bu 20 ürün yönetimi şablonuna göz atın.

5. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sorun İzleme Şablonu

İyi müşteri hizmetinden daha zor birkaç şey vardır. Müşterilerin karşılaştıkları sorunlara tatmin edici bir çözüm bulmak zaman, sabır ve kaynak gerektirir.

Müşteri destek ekiplerinize yardımcı olmanın bir yolu, doğru organizasyon araçlarını kullanmaktır. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sorun İzleme Şablonu tam da bunu yapar.

Müşteri hizmetleri temsilcileri bu şablonu kullanarak tüm müşterilerini, geri bildirimlerini ve önceliklerini tek bir yerde düzenleyebilir. Ayrıca, ilerlemeyi ve müşteri memnuniyeti derecelendirmelerini izleyebilir, biletler oluşturabilir ve sorunlar hakkında diğer takımlar veya departmanlarla işbirliği yapabilirler.

Zaten zor olan işi daha da zorlaştırmayın. ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Sorun İzleme Şablonunu uygulamaya başlayın ve müşteri desteği ekiplerine, müşterilerin beklediği unutulmaz hizmeti sunmak için ihtiyaç duydukları tüm yardımı sağlayın.

6. Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durumu Takipçisi

Ücretsiz Şablonu Alın Zenpilot tarafından sunulan ClickUp Ajans Müşteri Durumu Takipçisi

Ajans dünyasında, müşteri sorunlarının üstesinden gelmek, güçlü ilişkiler sürdürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için çok önemlidir. Zenpilot Şablonu'nun ClickUp Ajans Müşteri Durumu İzleyici'si işte bu noktada devreye girer. Bu özelleştirilebilir şablon, işletmelerin müşteri ilişkilerinin durumunu tek bir kullanışlı konumdan izlemelerine olanak tanır, böylece müşteri bilgilerini yönetmek ve ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmek kolaylaşır.

ClickUp Ajans Müşteri Durumu İzleyici ile ajanslar, müşteri memnuniyet düzeyleri, temas noktaları ve geri bildirimler gibi önemli veri noktalarını izleyebilir. Bu bilgiler, potansiyel sorunları büyük sorunlara dönüşmeden önce tespit etmek için çok önemlidir ve işletmelerin proaktif önlemler almasını ve müşterilerini memnun etmesini sağlar. Tüm bu veriler tek bir yerde depolandığından, kalıpları ve eğilimleri kolayca tespit etmek mümkündür, bu da işletmelerin hizmetlerini optimize etmesini ve genel müşteri memnuniyetini artırmasını sağlar.

ClickUp Ajans Müşteri Durum İzleyici'yi ajansınızın sorun izleme sürecine dahil ederek, iş akışlarınızı kolaylaştırabilir ve ortaya çıkan tüm müşteri sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz.

7. ClickUp BT Güvenlik Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp BT Güvenlik Şablonu

Herhangi bir dijital ürünün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri BT güvenliğidir. Bulutta depolanan bilgi miktarı giderek artarken, şirketler ve müşteriler tüm güvenlik önlemlerinin uygulandığından emin olmalıdır.

Ancak, bu büyük soruna ayak uydurmak özellikle küçük şirketler için zordur. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için ClickUp BT Güvenlik Şablonu'nu oluşturduk.

Bu şablon, İnternet Güvenliği Merkezi (CIS) tarafından önerilen en güncel güvenlik kriterlerine göre önceden biçimlendirilmiştir. Bu şablonu kullanarak, BT ekibiniz verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olabilir.

Ayrıca, kullanışlı pano görünümü ile hangi güvenlik girişimlerinin yürürlükte olduğunu, ilerleme kaydettiğini veya henüz başlamadığını görebilirsiniz. Bu şekilde, ürününüzü kilitli ve güvenli tutmak için gerçekçi bir yol haritası planlayabilirsiniz.

8. ClickUp Teslimat Sorun Günlüğü Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Teslimat Sorun Günlüğü Şablonu

ClickUp Teslimat Sorunu Günlüğü Şablonu, teslimat sorunlarını izlemesi gereken takımlar için çok değerli bir araçtır.

Bu şablonla, nakliye sürecindeki gecikmeleri veya tutarsızlıkları izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu, her siparişin mevcut durumunu izlemeyi, nakliye sırasında ortaya çıkan sorunları kaydetmeyi ve gecikmelerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlamayı içerir.

Bu, tedarik zinciri sorunlarını çözmenize yardımcı olacak ve işinizin ürün teslimatındaki performansını incelerken veri alabileceğiniz tek bir sorun günlüğü sağlayacaktır. Daha sonra bu verileri kullanarak hız ve güvenilirlik optimizasyonları arayabilir ve daha da iyi bir hizmet sunabilirsiniz.

9. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Harika ürünler, daha da iyi geri bildirimlerden ortaya çıkar. Çünkü, dürüst olalım, başlangıçta hiçbir şey mükemmel değildir.

Ürününüzün mümkün olan en iyi şekilde olmasını istiyorsanız, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde kolayca toplamanız, saklamanız ve analiz etmeniz gerekir.

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'ndan başka bir şeye bakmanıza gerek yok.

Bu şablon, takımların müşteri geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için olağanüstü bir yoldur. Müşteri geri bildirimlerini verimli bir şekilde toplamanızı ve zamanında yanıt vermenizi kolaylaştırır ve sağlanan bilgilere göre iyileştirmeler yapmanızı sağlar.

10. ClickUp Yardım Masası Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yardım Masası Şablonu

Müşterileri, bir çözüm beklemek zorunda kalmaktan daha fazla sinirlendiren bir şey yoktur. Biletleri işlem beklerken sadece birkaç gün geçse bile, küçük bir rahatsızlık tam anlamıyla bir iş kaybına dönüşebilir.

Bu sonucu önlemek için, biletleri en kısa sürede alıp çözmeye hazır bir yardım masasına ihtiyacınız vardır.

ClickUp Yardım Masası Şablonu, tam da bunu yapmanıza yardımcı olacak ideal bir seçimdir. Bu şablonla, sorunlar büyük sorunlara dönüşmeden önce bunları düzenleyebilir, önceliklendirebilir ve yönetebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin gözünde puan kazanmanıza ve müşteri başarı OKR'lerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, çeşitli proje takım üyelerine hızlı ve verimli bir şekilde görevler atayabilme özelliği sayesinde, müşterileriniz çözümlerini zamanında alacaktır. Böylece, müşterilerinizin gözünde büyük bir olumsuzluk olarak görülebilecek bir durum, bir şey ters gittiğinde onların arkasında olduğunuzu kanıtlamanız için bir fırsat haline gelebilir.

11. Şablon Laboratuvarı Sorun İzleme Excel Şablonu

Şablon Lab aracılığıyla

Excel çok modern görünmeyebilir, ancak bu sistemin gücünü inkar etmek mümkün değildir. Excel, onlarca yıldır sorunları izlemenin en önemli yolu olmuştur ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Siz ve takımınız Excel sistemine alışkınsanız ve bu sistemle entegre olacak bir Sorun İzleme Şablonu arıyorsanız, bu şablon tam size göre.

Çoğu Excel şablonu gibi, bu şablon da oldukça basittir. Aşağıdakileri ekleyebileceğiniz alanlar içerir:

Bir sorun bildirimi

ID sayısı

Sahibinin adı

Nihai çözüm

Çözüm tarihi

Ayrıca, gerektiğinde sütun eklemek veya kaldırmak da oldukça kolaydır.

Zaten Excel ekosistemindeyseniz, bu basit şablonu denemek kendinize borçlusunuz.

Sorun İzleme Şablonları ile Sorun İzlemeyi Çözün!

Doğru sorun izleme şablonu, ürün sorunlarınızı takip etme konusunda büyük fark yaratabilir.

İster küçük bir takım ister büyük bir kurumsal yapıya sahip olun, ihtiyaçlarınıza uygun ve olası sorunları hızlı ve kolay bir şekilde kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak bir sorun izleme çözümü mutlaka vardır.

Şablonlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanın bir yolu, bunları ClickUp'ta oluşturup kullanmaktır. ClickUp, ekosistemimizde çalışan binlerce hazır şablonla birlikte gelir. Bu, verileri kolayca içe ve dışa aktarabileceğiniz, süreçleri otomatikleştirebileceğiniz ve sorun izlemeyi iş akışlarınıza bağlayabileceğiniz anlamına gelir.

Sorunların ürün geliştirmenizi yavaşlatmasına izin vermeyin. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve müşterileriniz için kusursuz bir deneyim yaratın.