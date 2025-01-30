2025 için En İyi 15 Sorun İzleme Yazılımı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Müşterileri memnun etmek, özellikle geniş bir müşteri tabanınız varsa, söylemesi yapmasından daha kolaydır.
Sonuçta, bir işi yürütmek çocuk oyuncağı değildir! ?
Neyse ki, sorun izleme yazılımı gibi araçları kullanarak müşteri sorunlarını belirlemek, izlemek ve çözmek için bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bu sayede, müşterileriniz çıkmaza girmek yerine memnun kalır.
Bu makalede, sorun izleme yazılımının ne olduğunu tartışacak ve bugün mevcut olan en iyi 15 sorun izleme aracını öne çıkaracağız.
Başlayalım.
Sorun İzleme Yazılımı Nedir?
Sorun izleme yazılımı , her müşteri bileti veya sorununun başarılı bir şekilde çözülene kadar ilerlemesini takip etmenizi sağlar. Hatta iç takımınız bile bir BT sorun izleme sistemi kullanarak bir yazılım hatası veya sorunu bildirebilir.
Ama bilet tam olarak nedir?
Bir müşteri destek kanalınız (e-posta, canlı sohbet vb.) aracılığıyla bir sorun bildirdiğinde, bilet yönetim sistemi bir "bilet" oluşturur. Müşteri desteği iş akışınıza göre, temsilciler biletleri bağımsız olarak seçebilir veya belirli biletlere atanabilir.
Bu, memnuniyetsiz müşterilerle uğraşmanın rollercoaster yolculuğunu başlatır. ?
Bilet izleme yazılımı, temel olarak müşteri talebini ve müşteri hizmetleri temsilcileriyle sonraki etkileşimlerini belgeler. Sonuç olarak, müşteriler endişelerini birden çok kez tekrarlamak zorunda kalmaz (ve konuşmalar sırasında sinirlerini bozmazlar!)
Sorun izleme yazılımı kullanmanın çeşitli avantajları şunlardır:
- Hızlı hata yönetimi ile sorunları zamanında yakalayın
- Proje verimliliğini artırın
- Takım işbirliğini kolaylaştırın ?
- Müşteri memnuniyetini artırın
Temel olarak, BT izleme yazılımı, müşterilerin sahip olabileceği tüm endişeleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.
En İyi 15 Sorun İzleme Yazılımı
İşte piyasadaki en iyi 15 sorun izleme yazılımı:
1. ClickUp
ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve sorun izleme araçlarından biridir.
Bu müşteri hizmetleri proje yönetimi yazılımı ile takımlarınız müşteri sadakati için en iyi sonuçları elde edebilir.
Stresli iç çekmelerinizi geniş zafer gülümsemelerine dönüştürün! ?
ClickUp'ın anahtar özellikleri
ClickUp'ın sorun yönetiminde size yardımcı olabileceği birkaç yol:
- Agile-Scrum Gösterge Panelleri: müşteri desteği iş akışınızın genel görünümünü elde edin ve takımınızın hata izleme ilerlemesini izleyin
- ClickUp Sprintleri: çevik sprint planlaması ile her hatayı atlayın, geçin ve aşın
- Görev Atama: Bir veya birkaç takım üyesine görevler atayarak hatalara veda edin
- ClickUp Belgeleri: düşmanlarınızı en iyi arkadaşlarınıza dönüştürün! Müşteri desteği ekibiniz ve geliştirme ekibiniz, aynı belge üzerinde düzenleme, paylaşım ve sorun izleme işlemlerini gerçekleştirerek verimli bir şekilde işbirliği yapabilir
- ClickUp-GitHub Entegrasyonu: Bir göreve yeni GitHub etkinlik öğeleri eklendiğinde ClickUp bildirimleri alın
- Yol haritaları: iş akışınızın ayrıntılarını haritalandırın ve sorun izleme takımınızla paylaşın
- Özel Görev Durumları: sorun izleme projelerinize "tespit edildi", "çözüldü" veya "bilinmiyor ve takıldı" gibi benzersiz durumlar vererek özel bir iş akışı oluşturun
- ClickUp Gantt Grafiği: acil olarak ilgilenilmesi gereken sorunları önceliklendirin (artık paniğe gerek yok!)
- Form görünümü: Herhangi bir müşteri sorununu kaydetmek için güzel Formlar oluşturun
- E-posta ClickApp: ClickUp görevi içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın
- Sözdizimi Vurgulama: kod blok biçimlendirme ile çok sayıda dili yorumlayın, netlik için otomatik olarak renklendirin (ve eğlence katın?)
ClickUp artıları
- Zihin Haritaları ile özellik fikirlerini ve yeni uygulama konseptlerini haritalandırın
- Pazarlama ve müşteri desteği takımlarının İşbirlikçi Düzenleme ile birlikte çalışmasını sağlayın
- Çoklu Görev Çubuğu ile benzer hata ile ilgili görevleri anında toplu olarak düzenleyin
- İş yükü görünümü, ekip arkadaşlarınızın iş yükleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamamasını sağlar
- Otomasyonlarla verimli sorun izleme için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Kontrol listeleri oluşturarak, takımınızın müşterilerinizi rahatsız eden hiçbir sorunu gözden kaçırmamasını sağlayın
- Suçluyu belirlemekten suç mahallini değerlendirmeye kadar, Portföyler ile tüm müşteri sorunlarını takip edin
- Görev Bağımlılıkları ile hataları doğru sırayla ortadan kaldırın
- Sentry, GitLab ve Bitbucket için Yerel Entegrasyonlar
- Takım arkadaşlarınızı birbirlerine değil, hatalara karşı birleştirin! Öncelikler ile net beklentiler belirleyin
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)
- Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))
- İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. GitLab
GitLab , özel sorun panosu ile her sorunun iş akışı durumunu izlemenizi sağlayan bir sorun izleme aracıdır.
Ancak, sorun izleme uygulaması yeni özellikler yayınladığında, bu özellikler herkes için etkinleştirilene kadar yalnızca test kullanıcıları ve geliştiriciler bu özelliklere erişebilir.
GitLab'ın anahtar özellikleri
- Özellik önerilerini, destek taleplerini ve hata raporlarını kabul eder
- Dönüm noktaları, yol haritaları ve etiketler gibi yerleşik çevik özellikler içerir
- Sorun analizi ile tek tek sorunların ayrıntılarını inceleyin
GitLab fiyatlandırması
GitLab'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar.
GitLab müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (580+ yorum)
3. Zendesk
Zendesk, kuruluşunuzun müşteri biletlerini tek bir yerde derleyen bir sorun izleme yazılımıdır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için sorunları yönetmenize, değerlendirmenize ve çözmenize olanak tanır.
Kısacası, bu sorun yönetimi yazılımı ile aynı anda birden fazla görevi kolaylıkla yerine getirebilirsiniz! ?
Zendesk'in anahtar özellikleri
- Sorunları izlemek için sorun ve olay bilet türlerini ve anahtar bilet alanlarını kullanır
- Otomatik yanıtlarla müşteri taleplerini anında ele alın
- Müşteri hizmetleri analizi ve raporlama ile iş içgörüleri sağlar
- Zendesk, ClickUp ve Jira gibi yüzlerce başka araçla entegre olur
Zendesk fiyatlandırması
Zendesk'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar.
Zendesk müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (2.650+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)
Bonus: Olay Raporu Şablonları
4. Sentry.io
Sentry.io, sorunları önceliklendirmenize, tanımlamanıza, yeniden oluşturmanıza ve düzeltmenize yardımcı olan bir hata raporlama aracıdır.
Dezavantajı ise, uygulama bir sorunun geçmiş verilerini saklamanıza izin vermez.
Sorun nedir?
Aynı hata veya sorun tekrar ortaya çıkarsa, doğru çözümleri içeren bilgi tabanına erişemezsiniz. ?
Sentry. io anahtar özellikleri
- Kullanıcı geri bildirimleri, bir sorunun temel nedeni hakkında ek bilgi sağlar
- Performans izleme ile uygulama performansını takip edin
- Zaman içinde özellik sürümlerinin durumunu ölçün
Sentry. io fiyatlandırma
Sentry. io'nun ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 26 $/kullanıcıdan başlar.
Sentry. io müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
5. Airbrake
Airbrake, sorun yönetimi yazılımlarının Sherlock Holmes'udur.
*Neden?
Sorunlarla ilgili gerçek zamanlı uyarıları takımla paylaşır ve belirli bir soruna yol açan etkinliklerin tam izini gösterir, böylece sorunun tekrar oluşmasını önleyebilirsiniz. ?️♂️
Ancak, uygulamada sprint ve görev yönetimi gibi yerel çevik özellikler bulunmamaktadır.
Buna bir (hava) freni takmanız gerekip gerekmediğine bir bakalım..
Airbrake'in anahtar özellikleri
- Birden fazla kullanıcıyı etkileyen hataları belirleyerek müşteri etkisini en aza indirir
- Hataların neden oluştuğuna dair zengin bağlamsal bilgiler sağlar
- Sorunsuz bir sorun iş akışı için güçlü arama ve filtre fonksiyonu
Airbrake fiyatlandırması
Airbrake, aylık 19 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunmaktadır.
Airbrake müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
6. Bugsnag
Bugsnag, sorunsuz hata yönetimini destekleyen bir hata izleme aracıdır.
Uygulama kararlılığını izler ve yeni özellikler oluşturma veya hataları düzeltme konusunda veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Bu şekilde, çevik bir iş akışı oluşturabilir ve hataları verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.
Ancak, ücretsiz planlarında tüm uygulamalarınızın kararlılığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bu hata izleme yazılımı bir sorunla mı karşılaştı?
Hadi öğrenelim..
Bugsnag'ın anahtar özellikleri
- Hata azaltma ve hata izleme çözümü için konu uzmanlarından yardım alın
- Her hatayı yeniden oluşturmanıza yardımcı olan zengin, uçtan uca tanılama
- Yüksek öncelikli hatalara odaklanmak için hassas arama fonksiyonu
Bugsnag fiyatlandırması
Bugsnag'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 65 $/kullanıcıdan başlar.
Bugsnag müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (25+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
7. nTask
nTask, sorunları önem derecesine göre önceliklendirmenizi sağlayan bir sorun izleme yazılımıdır.
Sorunları belirli bir üyeye atayabilir ve ilerlemeyi kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Böylelikle, bir takım üyesinin yüksek öncelikli sorunlar üzerinde gerçekten çalışıp çalışmadığını, onu rahatsız etmek ve hatırlatmak zorunda kalmadan öğrenebilirsiniz!
nTask anahtar özellikleri
- Sorun durumları, sorunların açık mı yoksa çözülmüş mü olduğu konusunda netlik sağlar
- Kolay izleme için her soruna benzersiz bir ID atayın
- Gelişmiş arama filtreleriyle birden fazla sorunu gözden geçirin
nTask fiyatlandırması
nTask'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 3 $/kullanıcıdan başlar.
nTask müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (13+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (15+ yorum)
8. Marker. io
Takım geri bildirimlerini toplamaktan hataları etkili bir şekilde yeniden üretmeye kadar, Marker. io yazılım testi ve müşteri geri bildirimi için tek noktadan bir çözüm olabilir.
Ne yazık ki, bu hata izleme yazılımıyla kavramları görselleştirmek ve analiz etmek için serbest formlu diyagramlar oluşturamazsınız.
Ancak, Marker.io ve ClickUp'ı entegre ederek zahmetsiz işbirliği ve senkronizasyon sağlayabilirsiniz.
Marker. io anahtar özellikleri
- Geri bildirim bileşeni ile web sitenizdeki sorunları bildirin
- Misafir portalı, müşterilerinize daha önce bildirilen sorunlara genel bir bakış sunar
- Otomatik durum senkronizasyonu özelliği ile kullanıcıları sorunların çözümü hakkında bilgilendirin
Marker. io fiyatlandırma
Marker. io, 5 kullanıcı/ay için 39 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.
Marker. io müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
Hata raporlama sürecinizi basitleştirmek mi istiyorsunuz?
Marker.io kullanarak ClickUp'ta mükemmel bir hata raporu oluşturmaya ilişkin kılavuz
9. HubSpot
HubSpot ile müşteri ürün ayrıntıları, sorun geçmişi, geri bildirimler ve daha fazlasını içeren müşteri biletleri hakkında kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.
Dezavantajı ise, ücretsiz planında müşteri deneyimi ve memnuniyet anketleri sunmamasıdır.
Görünüşe göre ya paranızdan ya da müşterilerinizden vazgeçeceksiniz! ?
HubSpot'un anahtar özellikleri
- Temsilci yanıt süresi, bilet hacmi ve daha fazlası gibi anahtar destek metrikleri sunar
- Sorunları daha hızlı organize etmenize, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olan merkezi bir yardım masası yazılımı
- Kritik sorunları daha hızlı çözmek için taleplere öncelik verin
HubSpot fiyatlandırması
HubSpot ücretsiz araçlar sunar ve ücretli planlar iki kullanıcı için aylık 45 $'dan başlar.
HubSpot müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (6.770+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)
10. Zoho
Zoho BugTracker, yeni sorunlar bildirildiğinde ve güncellemeler yapıldığında müşteri hizmetleri temsilcilerini bilgilendiren bir hata izleme sistemidir.
Bu hata izleyici, hem takımınızın hem de müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bir arayüz oluşturmanıza olanak tanır.
Bir taşla iki kuş vurdunuz diyebiliriz!
Zoho'nun anahtar özellikleri
- Yöneticiler, sorun durumlarını ve ş Akışını özelleştirebilir
- Hatalara etiketler ekleyin ve ciddi sorunları tek seferde çözün
- Kanban panosunda sorunlarınızı görselleştirin ve izleyin
Zoho fiyatlandırması
Zoho, on kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar ve ücretli planlar aylık 3 $ / kullanıcıdan başlar.
Zoho müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (35+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (145+ yorum)
11. HappyFox
HappyFox biletleri kategori, aciliyet ve ilerleme durumuna göre düzenler. Müşteri geri bildirimlerini toplayıp analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz. ?
Ancak, bu hata izleme aracı, sprint backlog oluşturmanıza ve kullanmanıza izin vermediğinden, takımınızın iş yükünü daha yönetilebilir hale getirmez.
Görünüşe göre HappyFox, hizmet ekibinizin mutluluğunu "desteklemeyecek"!
HappyFox'un anahtar özellikleri
- Müşteri sorunları için önceden tanımlanmış yanıt şablonları oluşturun
- Chatbotları kullanarak müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim kurun
- Biletleri etiketleme ve kapatma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
HappyFox fiyatlandırması
HappyFox'tan özel bir teklif isteyin.
HappyFox müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
12. Wrike
Wrike, önceden oluşturulmuş bilet sistemi ve yardım masası şablonu ile takımların müşteri sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olur.
Ne yazık ki, ücretsiz planında zaman takibi özellikleri, Gantt grafikleri veya özel alanlar bulunmamaktadır.
Biliyoruz, Wrike?
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Takımların sorunları verimli bir şekilde çözmesine yardımcı olmak için GitHub gibi uygulamalarla entegre olur
- Sorunların ilerlemesini izlemek için özel durumlar ekleyin
- Daha fazla netlik için gelen biletleri BT, ürün veya hizmet olarak etiketleyin
Wrike fiyatlandırması
Wrike'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 9,80 $/kullanıcıdan başlar.
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (1.560+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1.660+ yorum)
Wrike'da önemli özellikler mi eksik? En iyi Wrike alternatiflerine göz atın!
13. Atlassian Jira
Jira, takım üyelerinin ürünleri test ederken hataları ve sorunları bulmalarını sağlayan bir sorun izleme sistemidir.
Jira proje yönetimi, ürününüzün uçtan uca geliştirilmesi üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Böylece, müşterileriniz hata bildirim formlarınızı tamamen kontrol altına almaz!
Ancak, Jira'nın kullanımı son derece karmaşıktır ve sunucu hizmetlerine veda ettikleri için artık sizi bulutlarına geçmeye zorluyorlar!
Atlassian Jira'nın anahtar özellikleri
- Planları iletin ve yol haritaları ile sorun izleme iş akışınızı haritalayın
- Sorunun durumu bekleyenlerden tamamlandıya değiştiğinde takım üyelerini bilgilendirin
- Bu hata yönetimi aracıyla, takımınızın yapılacaklar sütununa sürükleyip bırakarak hataları öncelik sırasına koyun
Atlassian Jira fiyatlandırması
Jira'nın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 7,75 $/kullanıcıdan başlar.
Atlassian Jira müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (3.860+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
Jira'dan emin değil misiniz? En iyi Jira alternatiflerine göz atın!
14. Redmine
Redmine, sorunları zaman çizelgesi, Gantt grafiği ve takvimde görüntülemenizi sağlayan açık kaynaklı bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır.
Ancak, uygulamanın Gantt ve takvim görünümlerinde sürükle ve bırak fonksiyonu yoktur.
Redmine sizi dijital sorunların mayın tarlasından hala koruyabilir mi? ?
Hadi öğrenelim..
Redmine'ın anahtar özellikleri
- Metin, sayı veya tarih gibi özel alanlar oluşturarak ayrıntılı sorunlar oluşturun
- Yinelenen sorunları belirlemenizi ve işaretlemenizi sağlar
- Dokümantasyon ve ortak düzenleme için yerleşik wiki'ler
Redmine fiyatlandırması
Redmine'ın ücretsiz bir planı vardır, ancak bazı eklentiler için ödeme yapılması gerekir.
Redmine müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)
Redmine'dan emin değil misiniz? En iyi Redmine alternatiflerine göz atın!
15. FreshDesk
FreshDesk , takımların e-posta, sohbet, telefon veya sosyal medya aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir platformdur.
Ancak bu sorun izleyici takımınızın işleri taze tutmasına yardımcı olabilir mi?
Bir bakalım..
FreshDesk'in anahtar özellikleri
- Çakışma algılama özelliği, birden fazla temsilcinin aynı sorun üzerinde çalışmamasını sağlar
- Yaygın sorunların üstesinden gelmek için ilgili biletleri birbirine bağlayan bir bilet takip sistemi
- Planlama gösterge paneli, takımın ilerlemesini kontrol etmenize yardımcı olur
FreshDesk fiyatlandırması
FreshDesk'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.
FreshDesk müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
Bonus: 2024'ün En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi
Sorun İzleme Sorunları? Artık Yok!
Verimli sorun izleme yazılımı ile müşteri desteği iş akışınız sorunsuz bir şekilde işleyecek ve müşterilerinizi kazanabileceksiniz.
Burada bahsettiğimiz tüm araçlar bir konuda veya başka bir konuda size yardımcı olabilir, ancak ClickUp her şeyi halleder!
ClickUp ile, benzer hataları etiketler ekleyerek gruplandırabilirsiniz. Ayrıca, Hata Kuyrukları, Çevik Proje Yönetimi, Ürün Yönetimi ve daha fazlası için önceden hazırlanmış şablonlarla sorun izleme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Sorun yönetimi yolculuğunuzu çocuk oyuncağına çevirmek için ücretsiz ClickUp'a geçin.