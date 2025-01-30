2025 için En İyi 15 Sorun İzleme Yazılımı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Müşterileri memnun etmek, özellikle geniş bir müşteri tabanınız varsa, söylemesi yapmasından daha kolaydır.

Sonuçta, bir işi yürütmek çocuk oyuncağı değildir! ?

Neyse ki, sorun izleme yazılımı gibi araçları kullanarak müşteri sorunlarını belirlemek, izlemek ve çözmek için bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bu sayede, müşterileriniz çıkmaza girmek yerine memnun kalır.

Bu makalede, sorun izleme yazılımının ne olduğunu tartışacak ve bugün mevcut olan en iyi 15 sorun izleme aracını öne çıkaracağız.

Başlayalım.

Sorun İzleme Yazılımı Nedir?

Sorun izleme yazılımı , her müşteri bileti veya sorununun başarılı bir şekilde çözülene kadar ilerlemesini takip etmenizi sağlar. Hatta iç takımınız bile bir BT sorun izleme sistemi kullanarak bir yazılım hatası veya sorunu bildirebilir.

Ama bilet tam olarak nedir?

Bir müşteri destek kanalınız (e-posta, canlı sohbet vb.) aracılığıyla bir sorun bildirdiğinde, bilet yönetim sistemi bir "bilet" oluşturur. Müşteri desteği iş akışınıza göre, temsilciler biletleri bağımsız olarak seçebilir veya belirli biletlere atanabilir.

Bu, memnuniyetsiz müşterilerle uğraşmanın rollercoaster yolculuğunu başlatır. ?

Bilet izleme yazılımı, temel olarak müşteri talebini ve müşteri hizmetleri temsilcileriyle sonraki etkileşimlerini belgeler. Sonuç olarak, müşteriler endişelerini birden çok kez tekrarlamak zorunda kalmaz (ve konuşmalar sırasında sinirlerini bozmazlar!)

Sorun izleme yazılımı kullanmanın çeşitli avantajları şunlardır:

Hızlı hata yönetimi ile sorunları zamanında yakalayın

Proje verimliliğini artırın

Takım işbirliğini kolaylaştırın ?

Müşteri memnuniyetini artırın

Temel olarak, BT izleme yazılımı, müşterilerin sahip olabileceği tüm endişeleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

En İyi 15 Sorun İzleme Yazılımı

İşte piyasadaki en iyi 15 sorun izleme yazılımı:

ClickUp Sorun Takipçisi Listesi, açık sorunları, bu sorunlar üzerinde kimlerin çalıştığını ve görevlerin durumunu bir bakışta kolayca takip etmenizi sağlar

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve sorun izleme araçlarından biridir.

Bu müşteri hizmetleri proje yönetimi yazılımı ile takımlarınız müşteri sadakati için en iyi sonuçları elde edebilir.

Stresli iç çekmelerinizi geniş zafer gülümsemelerine dönüştürün! ?

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp'ın sorun yönetiminde size yardımcı olabileceği birkaç yol:

Agile-Scrum Gösterge Panelleri : müşteri desteği iş akışınızın genel görünümünü elde edin ve takımınızın hata izleme ilerlemesini izleyin müşteri desteği iş akışınızın genel görünümünü elde edin ve takımınızın hata izleme ilerlemesini izleyin

ClickUp Sprintleri: çevik sprint planlaması ile her hatayı atlayın, geçin ve aşın

Görev Atama : Bir veya birkaç takım üyesine görevler atayarak hatalara veda edin

ClickUp Belgeleri: düşmanlarınızı en iyi arkadaşlarınıza dönüştürün! Müşteri desteği ekibiniz ve geliştirme ekibiniz, aynı belge üzerinde düzenleme, paylaşım ve sorun izleme işlemlerini gerçekleştirerek verimli bir şekilde işbirliği yapabilir

ClickUp-GitHub Entegrasyonu: Bir göreve yeni GitHub etkinlik öğeleri eklendiğinde ClickUp bildirimleri alın

Yol haritaları : iş akışınızın ayrıntılarını haritalandırın ve sorun izleme takımınızla paylaşın

Özel Görev Durumları: sorun izleme projelerinize "tespit edildi", "çözüldü" veya "bilinmiyor ve takıldı" gibi benzersiz durumlar vererek özel bir iş akışı oluşturun

ClickUp Gantt Grafiği: acil olarak ilgilenilmesi gereken sorunları önceliklendirin (artık paniğe gerek yok!)

Form görünümü: Herhangi bir müşteri sorununu kaydetmek için güzel Formlar oluşturun

E-posta ClickApp : ClickUp görevi içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın

Sözdizimi Vurgulama: kod blok biçimlendirme ile çok sayıda dili yorumlayın, netlik için otomatik olarak renklendirin (ve eğlence katın?)

Web sitenizdeki hataları ve sorunları izleyin ve takip edin, bunları takımınıza kolayca atayın

ClickUp artıları

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

GitLab , özel sorun panosu ile her sorunun iş akışı durumunu izlemenizi sağlayan bir sorun izleme aracıdır.

Ancak, sorun izleme uygulaması yeni özellikler yayınladığında, bu özellikler herkes için etkinleştirilene kadar yalnızca test kullanıcıları ve geliştiriciler bu özelliklere erişebilir.

GitLab'ın anahtar özellikleri

Özellik önerilerini, destek taleplerini ve hata raporlarını kabul eder

Dönüm noktaları, yol haritaları ve etiketler gibi yerleşik çevik özellikler içerir

Sorun analizi ile tek tek sorunların ayrıntılarını inceleyin

GitLab fiyatlandırması

GitLab'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar.

GitLab müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (580+ yorum)

Zendesk, kuruluşunuzun müşteri biletlerini tek bir yerde derleyen bir sorun izleme yazılımıdır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için sorunları yönetmenize, değerlendirmenize ve çözmenize olanak tanır.

Kısacası, bu sorun yönetimi yazılımı ile aynı anda birden fazla görevi kolaylıkla yerine getirebilirsiniz! ?

Zendesk'in anahtar özellikleri

Sorunları izlemek için sorun ve olay bilet türlerini ve anahtar bilet alanlarını kullanır

Otomatik yanıtlarla müşteri taleplerini anında ele alın

Müşteri hizmetleri analizi ve raporlama ile iş içgörüleri sağlar

Zendesk , ClickUp ve Jira gibi yüzlerce başka araçla entegre olur

Zendesk fiyatlandırması

Zendesk'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar.

Zendesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2.650+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Bonus: Olay Raporu Şablonları

Sentry.io, sorunları önceliklendirmenize, tanımlamanıza, yeniden oluşturmanıza ve düzeltmenize yardımcı olan bir hata raporlama aracıdır.

Dezavantajı ise, uygulama bir sorunun geçmiş verilerini saklamanıza izin vermez.

Sorun nedir?

Aynı hata veya sorun tekrar ortaya çıkarsa, doğru çözümleri içeren bilgi tabanına erişemezsiniz. ?

Sentry. io anahtar özellikleri

Kullanıcı geri bildirimleri, bir sorunun temel nedeni hakkında ek bilgi sağlar

Performans izleme ile uygulama performansını takip edin

Zaman içinde özellik sürümlerinin durumunu ölçün

Sentry. io fiyatlandırma

Sentry. io'nun ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 26 $/kullanıcıdan başlar.

Sentry. io müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

5. Airbrake

Airbrake, sorun yönetimi yazılımlarının Sherlock Holmes'udur.

*Neden?

Sorunlarla ilgili gerçek zamanlı uyarıları takımla paylaşır ve belirli bir soruna yol açan etkinliklerin tam izini gösterir, böylece sorunun tekrar oluşmasını önleyebilirsiniz. ?️‍♂️

Ancak, uygulamada sprint ve görev yönetimi gibi yerel çevik özellikler bulunmamaktadır.

Buna bir (hava) freni takmanız gerekip gerekmediğine bir bakalım..

Airbrake'in anahtar özellikleri

Birden fazla kullanıcıyı etkileyen hataları belirleyerek müşteri etkisini en aza indirir

Hataların neden oluştuğuna dair zengin bağlamsal bilgiler sağlar

Sorunsuz bir sorun iş akışı için güçlü arama ve filtre fonksiyonu

Airbrake fiyatlandırması

Airbrake, aylık 19 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunmaktadır.

Airbrake müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Bugsnag, sorunsuz hata yönetimini destekleyen bir hata izleme aracıdır.

Uygulama kararlılığını izler ve yeni özellikler oluşturma veya hataları düzeltme konusunda veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Bu şekilde, çevik bir iş akışı oluşturabilir ve hataları verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Ancak, ücretsiz planlarında tüm uygulamalarınızın kararlılığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu hata izleme yazılımı bir sorunla mı karşılaştı?

Hadi öğrenelim..

Bugsnag'ın anahtar özellikleri

Hata azaltma ve hata izleme çözümü için konu uzmanlarından yardım alın

Her hatayı yeniden oluşturmanıza yardımcı olan zengin, uçtan uca tanılama

Yüksek öncelikli hatalara odaklanmak için hassas arama fonksiyonu

Bugsnag fiyatlandırması

Bugsnag'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 65 $/kullanıcıdan başlar.

Bugsnag müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

nTask, sorunları önem derecesine göre önceliklendirmenizi sağlayan bir sorun izleme yazılımıdır.

Sorunları belirli bir üyeye atayabilir ve ilerlemeyi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Böylelikle, bir takım üyesinin yüksek öncelikli sorunlar üzerinde gerçekten çalışıp çalışmadığını, onu rahatsız etmek ve hatırlatmak zorunda kalmadan öğrenebilirsiniz!

nTask anahtar özellikleri

Sorun durumları, sorunların açık mı yoksa çözülmüş mü olduğu konusunda netlik sağlar

Kolay izleme için her soruna benzersiz bir ID atayın

Gelişmiş arama filtreleriyle birden fazla sorunu gözden geçirin

nTask fiyatlandırması

nTask'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 3 $/kullanıcıdan başlar.

nTask müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (13+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (15+ yorum)

8. Marker. io

Takım geri bildirimlerini toplamaktan hataları etkili bir şekilde yeniden üretmeye kadar, Marker. io yazılım testi ve müşteri geri bildirimi için tek noktadan bir çözüm olabilir.

Ne yazık ki, bu hata izleme yazılımıyla kavramları görselleştirmek ve analiz etmek için serbest formlu diyagramlar oluşturamazsınız.

Ancak, Marker.io ve ClickUp'ı entegre ederek zahmetsiz işbirliği ve senkronizasyon sağlayabilirsiniz.

Marker. io anahtar özellikleri

Geri bildirim bileşeni ile web sitenizdeki sorunları bildirin

Misafir portalı, müşterilerinize daha önce bildirilen sorunlara genel bir bakış sunar

Otomatik durum senkronizasyonu özelliği ile kullanıcıları sorunların çözümü hakkında bilgilendirin

Marker. io fiyatlandırma

Marker. io, 5 kullanıcı/ay için 39 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

Marker. io müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

Hata raporlama sürecinizi basitleştirmek mi istiyorsunuz?

Marker.io kullanarak ClickUp'ta mükemmel bir hata raporu oluşturmaya ilişkin kılavuz

9. HubSpot

HubSpot ile müşteri ürün ayrıntıları, sorun geçmişi, geri bildirimler ve daha fazlasını içeren müşteri biletleri hakkında kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.

Dezavantajı ise, ücretsiz planında müşteri deneyimi ve memnuniyet anketleri sunmamasıdır.

Görünüşe göre ya paranızdan ya da müşterilerinizden vazgeçeceksiniz! ?

HubSpot'un anahtar özellikleri

Temsilci yanıt süresi, bilet hacmi ve daha fazlası gibi anahtar destek metrikleri sunar

Sorunları daha hızlı organize etmenize, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olan merkezi bir yardım masası yazılımı

Kritik sorunları daha hızlı çözmek için taleplere öncelik verin

HubSpot fiyatlandırması

HubSpot ücretsiz araçlar sunar ve ücretli planlar iki kullanıcı için aylık 45 $'dan başlar.

HubSpot müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (6.770+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

10. Zoho

Zoho BugTracker, yeni sorunlar bildirildiğinde ve güncellemeler yapıldığında müşteri hizmetleri temsilcilerini bilgilendiren bir hata izleme sistemidir.

Bu hata izleyici, hem takımınızın hem de müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bir arayüz oluşturmanıza olanak tanır.

Bir taşla iki kuş vurdunuz diyebiliriz!

Zoho'nun anahtar özellikleri

Yöneticiler, sorun durumlarını ve ş Akışını özelleştirebilir

Hatalara etiketler ekleyin ve ciddi sorunları tek seferde çözün

Kanban panosunda sorunlarınızı görselleştirin ve izleyin

Zoho fiyatlandırması

Zoho, on kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar ve ücretli planlar aylık 3 $ / kullanıcıdan başlar.

Zoho müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (145+ yorum)

11. HappyFox

HappyFox biletleri kategori, aciliyet ve ilerleme durumuna göre düzenler. Müşteri geri bildirimlerini toplayıp analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz. ?

Ancak, bu hata izleme aracı, sprint backlog oluşturmanıza ve kullanmanıza izin vermediğinden, takımınızın iş yükünü daha yönetilebilir hale getirmez.

Görünüşe göre HappyFox, hizmet ekibinizin mutluluğunu "desteklemeyecek"!

HappyFox'un anahtar özellikleri

Müşteri sorunları için önceden tanımlanmış yanıt şablonları oluşturun

Chatbotları kullanarak müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim kurun

Biletleri etiketleme ve kapatma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

HappyFox fiyatlandırması

HappyFox'tan özel bir teklif isteyin.

HappyFox müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Wrike, önceden oluşturulmuş bilet sistemi ve yardım masası şablonu ile takımların müşteri sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olur.

Ne yazık ki, ücretsiz planında zaman takibi özellikleri, Gantt grafikleri veya özel alanlar bulunmamaktadır.

Biliyoruz, Wrike?

Wrike'ın anahtar özellikleri

Takımların sorunları verimli bir şekilde çözmesine yardımcı olmak için GitHub gibi uygulamalarla entegre olur

Sorunların ilerlemesini izlemek için özel durumlar ekleyin

Daha fazla netlik için gelen biletleri BT, ürün veya hizmet olarak etiketleyin

Wrike fiyatlandırması

Wrike'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 9,80 $/kullanıcıdan başlar.

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (1.560+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.660+ yorum)

Wrike'da önemli özellikler mi eksik? En iyi Wrike alternatiflerine göz atın!

Jira, takım üyelerinin ürünleri test ederken hataları ve sorunları bulmalarını sağlayan bir sorun izleme sistemidir.

Jira proje yönetimi, ürününüzün uçtan uca geliştirilmesi üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Böylece, müşterileriniz hata bildirim formlarınızı tamamen kontrol altına almaz!

Ancak, Jira'nın kullanımı son derece karmaşıktır ve sunucu hizmetlerine veda ettikleri için artık sizi bulutlarına geçmeye zorluyorlar!

Atlassian Jira'nın anahtar özellikleri

Planları iletin ve yol haritaları ile sorun izleme iş akışınızı haritalayın

Sorunun durumu bekleyenlerden tamamlandıya değiştiğinde takım üyelerini bilgilendirin

Bu hata yönetimi aracıyla, takımınızın yapılacaklar sütununa sürükleyip bırakarak hataları öncelik sırasına koyun

Atlassian Jira fiyatlandırması

Jira'nın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 7,75 $/kullanıcıdan başlar.

Atlassian Jira müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (3.860+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Jira'dan emin değil misiniz? En iyi Jira alternatiflerine göz atın!

14. Redmine

Redmine, sorunları zaman çizelgesi, Gantt grafiği ve takvimde görüntülemenizi sağlayan açık kaynaklı bir proje yönetimi ve sorun izleme aracıdır.

Ancak, uygulamanın Gantt ve takvim görünümlerinde sürükle ve bırak fonksiyonu yoktur.

Redmine sizi dijital sorunların mayın tarlasından hala koruyabilir mi? ?

Hadi öğrenelim..

Redmine'ın anahtar özellikleri

Metin, sayı veya tarih gibi özel alanlar oluşturarak ayrıntılı sorunlar oluşturun

Yinelenen sorunları belirlemenizi ve işaretlemenizi sağlar

Dokümantasyon ve ortak düzenleme için yerleşik wiki'ler

Redmine fiyatlandırması

Redmine'ın ücretsiz bir planı vardır, ancak bazı eklentiler için ödeme yapılması gerekir.

Redmine müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (110+ yorum)

Redmine'dan emin değil misiniz? En iyi Redmine alternatiflerine göz atın!

15. FreshDesk

FreshDesk , takımların e-posta, sohbet, telefon veya sosyal medya aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir platformdur.

Ancak bu sorun izleyici takımınızın işleri taze tutmasına yardımcı olabilir mi?

Bir bakalım..

FreshDesk'in anahtar özellikleri

Çakışma algılama özelliği, birden fazla temsilcinin aynı sorun üzerinde çalışmamasını sağlar

Yaygın sorunların üstesinden gelmek için ilgili biletleri birbirine bağlayan bir bilet takip sistemi

Planlama gösterge paneli, takımın ilerlemesini kontrol etmenize yardımcı olur

FreshDesk fiyatlandırması

FreshDesk'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.

FreshDesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Bonus: 2024'ün En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi

Sorun İzleme Sorunları? Artık Yok!

Verimli sorun izleme yazılımı ile müşteri desteği iş akışınız sorunsuz bir şekilde işleyecek ve müşterilerinizi kazanabileceksiniz.

Burada bahsettiğimiz tüm araçlar bir konuda veya başka bir konuda size yardımcı olabilir, ancak ClickUp her şeyi halleder!

ClickUp ile, benzer hataları etiketler ekleyerek gruplandırabilirsiniz. Ayrıca, Hata Kuyrukları, Çevik Proje Yönetimi, Ürün Yönetimi ve daha fazlası için önceden hazırlanmış şablonlarla sorun izleme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Sorun yönetimi yolculuğunuzu çocuk oyuncağına çevirmek için ücretsiz ClickUp'a geçin.