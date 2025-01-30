2025'in En İyi 10 Freshdesk Alternatifi ve Rakibi

Müşteriler işinizin merkezinde yer alır. Başarılı olmak istiyorsanız, müşteri memnuniyetini öncelikli hedeflerinizden biri haline getirmelisiniz. Bu, müşteri deneyimine ve müşteri yolculuğunun başından sonuna kadar müşteri desteğine odaklanarak harika ürünler veya hizmetler satmak anlamına gelir.

Müşteri desteği zaman alıcı olabilir ve çağrı merkezleri ucuz değildir. Bu nedenle birçok işletme, destek temsilcilerinin verimliliğini artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için yardım masası yazılımlarına güveniyor. ?

Tanınmış bir müşteri desteği yazılımı çözümü olan Freshdesk, Freshworks ürün paketinin bir parçasıdır. Bu iyi bir seçenektir, ancak işiniz için doğru olmayabilir. Bu nedenle, yardım masası çözümünüzü seçmeden ve iş süreçlerinizi buna göre yeniden yapılandırmadan önce bazı alternatifleri incelemeniz faydalı olacaktır.

Öncelikle, müşteri desteği sistemlerinde hangi tür özelliklerin ve işlevlerin mevcut olduğunu anlayalım. Ardından, sizin için en iyi Freshdesk alternatiflerinden bazılarına göz atacağız. ?⚖️

Freshdesk alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada birçok Freshdesk alternatifi bulunsa da, işinizin ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun olanı bulmak önemlidir.

İyi bir müşteri hizmetleri platformunun mutlu destek ekipleri oluşturduğunu ve bunun da kaliteli müşteri hizmetleri sağladığını unutmayın. ?

Dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar şunlardır:

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Freshdesk Alternatifi

Her müşteri desteği SaaS çözümünün artıları ve eksileri vardır ve bunları bildiğinizde, işiniz için doğru seçimi yapabilirsiniz. Bu Freshdesk alternatiflerinin neler sunduğuna bir göz atalım.

ClickUp'ın Form görünümü ile bilgi toplayın ve görev oluşturmayı kolaylaştırın

ClickUp, esnek bir müşteri hizmetleri platformu olarak da kullanılabilen hepsi bir arada iş ve takım yönetimi çözümüdür. Hem proje yönetimine hem de mükemmel müşteri hizmetleri sunmaya odaklanan ClickUp, müşteri desteği biletlerinizi etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir ve aynı zamanda kaliteli müşteri desteği sağlar.

Müşterilerinizin sorunları bildirmelerini, sorgularını göndermelerini ve geri bildirimde bulunmalarını kolaylaştırmak için ClickUp Form görünümünü ve ClickUp Yardım Masası Bilet Şablonunu kullanın. Tamamlanan formlar otomatik olarak izlenebilir görevlere dönüştürülür ve iş akışlarınıza yönlendirilir. Proje yönetimi özellikleri, görevleri atamanızı, yeniden atamanızı ve önceliklendirmenizi, otomatik e-postalar ve bildirimler göndermenizi ve tamamlanma süresini izlemenizi sağlar. ✅

İlk müşteri etkileşiminden çözüme kadar biletleri yönetmek için işinize en uygun sorun izleme şablonunu seçin.

Örneğin, ClickUp Yardım Masası Şablonu, bilet sisteminizdeki her bir sorunun gerçek zamanlı olarak tam olarak nerede olduğunu net bir şekilde görebilmeniz için Açık, İlerleme, Beklemede ve Çözüldü gibi özel durumlar kullanır. Ayrıca, Özel Alanlar müşteri türü, hesap numarası, e-posta, telefon numarası ve alınan önlemleri içerir. Bu, ilerleme hakkında müşterileri bilgilendirme zamanı geldiğinde müşteri iletişiminin basit ve doğru olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

QA Skor görünümünü kullanarak müşteri hizmetleri ekibinizin performansını izleyin ve sorunlu alanları belirleyin, böylece destek sürecinizi ince ayar yapabilirsiniz

Farklı kategorilerdeki kartları (eski adıyla bileşenler) kullanarak üst düzey bir genel bakış elde etmek için özelleştirilebilir bir gösterge paneli oluşturun. Örneğin, öncelik düzeyine veya takım üyesine göre görevler ya da ilerleme veya tamamlanma durumuna göre görevlerin sayısı

ClickUp'ı etkinleştirin Bağımlılık uyarıları, yinelenen görevler için otomasyon veya planınıza bağlı olarak doğrudan ClickUp'tan e-posta gönderme ve alma gibi ClickApps

Size en uygun çözümü seçin. Örneğin, ücretsiz plan yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için harika bir seçenektir, ancak daha fazla özellik arayan büyük kurumsal işletmeler için ücretli bir plan daha uygun olabilir

Bulut tabanlı ClickApp gösterge paneline her yerden erişerek neler olup bittiğini takip edin

ClickUp sınırlamaları

Bu Freshdesk alternatifinde o kadar çok özellik var ki, öğrenme eğrisi oldukça dik gelebilir

Tüm özellikler mobil uygulamada (henüz) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Freshdesk'e alternatif olan bu çözüm, müşteri memnuniyetini artırırken hizmet masası temsilcilerinin verimliliğini artırmaya odaklanan çok kanallı bir çözümdür.

Müşteri hizmetleri yazılımı, web formları, e-postalar, canlı sohbet, sosyal medya ve gelen çağrı merkezinize gelen telefon çağrıları aracılığıyla destek biletlerini toplar ve hepsini tek bir merkezi yerde saklar. Bu biletleri çözüm için doğru departmana yönlendirmek için atama kuralları belirlemeniz yeterlidir. Biletler, müşteri türü, aciliyet veya bilet durumu gibi filtreler kullanılarak da sıralanabilir.

Ticket geçmişi fonksiyonu ve Zoho CRM ile entegrasyon, müşteri verilerini ticket ekranına aktararak temsilcilerinize ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sunar ve müşteri konuşmalarını kolay ve verimli hale getirir. Müşterilere destek veren farklı departmanlarınız varsa, çoklu departman fonksiyonu tüm bunları yönetebilir. ?

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Zoho'nun sohbet robotu Zia'nın rutin soru ve talepleri yanıtlamasını sağlayarak çağrı merkezi maliyetlerinizi azaltın

Yerleşik yapay zeka ile müşteri duyarlılığını analiz edin, böylece tekrarlayan sorunları erken aşamada çözebilirsiniz

Örneğin, öncelik ve çözüm süresini belirleyerek farklı müşteri türleri için hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar) oluşturun

Özel API'leri kullanarak diğer Zoho ve üçüncü taraf yazılımlarla entegrasyon sağlayın

Zoho Desk sınırlamaları

Yapay zeka yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Kullanıcı arayüzü oldukça kullanıcı dostu olsa da, bazı gelişmiş özellikleri kavramak biraz zaman alabilir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 15 gün

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Sürükle

via Drag

Drag, Gmail'i kullanarak tek bir merkezi destek ekibi çalışma alanı oluşturur ve işbirliğini kolaylaştırır. Müşterilere destek verin, görevler oluşturun ve yönetin, ilerleme veya etkileşimler hakkında notlar alın, hepsini paylaşılan bir gelen kutusundan yapın, örneğin support@example.com. Kendiniz veya takımınız adına yanıt verebilirsiniz. ?

Bu platform, gelen e-postaları sizin için düzenler ve iş akışlarınızı otomatikleştirmek için kurallar oluşturmanıza, ardından bunları paylaşılan panolar kullanarak görselleştirmenize ve yönetmenize olanak tanır.

En iyi özellikleri sürükleyin

E-posta şablonlarını kullanarak ve e-posta takiplerini otomatikleştirerek zaman kazanın

Takım performansına ilişkin raporlardan elde edilen içgörülerle iyileştirme fırsatlarını hızla belirleyin

Zapier entegrasyonunu kullanarak müşteri desteği yazılımınızı Google, Slack ve Asana gibi 5.000'den fazla başka uygulamaya bağlayın

Ödüllü Drag destek ekibinden ihtiyacınız olan tüm yardımı alın

Sürükleme sınırlamaları

İşlevsellik ve özelleştirme seçenekleri oldukça sınırlıdır, bu nedenle müşteri desteği süreciniz daha karmaşıksa, başka bir yere bakmanız gerekecektir

Drag yazılımı, özellikle diğer entegrasyonları da kullanıyorsanız, posta kutunuzu yavaşlatır

Sürükle ve bırak fiyatlandırma

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Derecelendirmeleri ve yorumları sürükleyin

G2: 4,5/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)

4. SpiceWorks

spiceWorks aracılığıyla

SpiceWorks, ücretsiz bir bulut tabanlı yardım masası ve bilet yönetimi çözümüdür. Kullanıcı isteklerini ve ilgili görevleri izlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olarak müşteri hizmetleri yönetimini basitleştirir.

SpiceWorks, özelleştirilebilir bir web portalı kullanarak biletleri yönetir. Bunu, kategorilere veya önceliklere göre son teslim tarihleri olan görevleri otomatik olarak atayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Sık sorulan soruları (SSS) yanıtlayan otomatik yanıtlarla müşteri hizmetleri takımınızı daha da rahatlatın. Takımınızın mükemmel hizmet sunması için özel bir bilgi tabanı da oluşturabilirsiniz. ?

SpiceWorks'ün en iyi özellikleri

Bu tamamen ücretsiz müşteri desteği aracını kullanarak paradan tasarruf edin

Günlük veya aylık olarak sunulan ayrıntılı raporlarla görevlerinizi takip edin

SpiceWorks Topluluk Forumu'ndaki uzmanlardan ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin

Android veya iOS için mevcut olan yerel mobil uygulama ile SpiceWorks'ü her yerde kullanın

SpiceWorks sınırlamaları

Ücretsiz bir araç olarak çok şey sunsa da, özellikle destek ekipleriniz dağınıksa, işlevselliği büyük kurumsal uygulamalar için uygun olmayabilir

Raporlar bazı kullanıcıların istediği kadar özelleştirilebilir değil

SpiceWorks fiyatlandırması

Ücretsiz

SpiceWorks puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500+ yorum)

5. Help Scout

help Scout aracılığıyla

Help Scout, müşteri etkileşimine öncelik veren ölçeklenebilir bir Freshdesk alternatifidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olan bu uygulama, e-posta, canlı sohbet desteği ve uygulama içi mesajlaşma yoluyla müşteri konuşmalarınızı yönetmenize yardımcı olur ve tüm bunları paylaşılan bir gelen kutusuna yönlendirir. Konuşmalar daha sonra özel notlar eklenerek belirli temsilcilere atanabilir. ?

Veritabanı, destek ekibinize müşteri bilgilerinin yanı sıra web sitesi geçmişine ve önceki etkileşimlerin ayrıntılarına erişim sağlar. Müşteri verilerinizi başka bir platformdan taşırsanız, Help Scout bunu çok kolaylaştırır ve BT ekibinin müdahalesini gerektirmez.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Platformun sezgisel arayüzünü kullanmayı hızla öğrenin

Müşterileriniz için bir self servis bilgi bankası oluşturun ve destek ekibinizi daha kişiselleştirilmiş desteğe ihtiyaç duyan diğer müşterilere yardımcı olmak için serbest bırakın

Otomasyonu kullanarak tekrarlayan görevleri hızlandırın

Müşteri portalından raporlarla takım metriklerini ve müşteri memnuniyetini izleyin

Help Scout sınırlamaları

Sosyal kanallar ve sınırsız rapor geçmişi yalnızca Plus ve Pro planlarında mevcuttur

Bazı kullanıcılar, bilgi platformunun olabileceği kadar kolay kullanılmadığını düşünüyor

Help Scout fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 15 gün

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

6. HubSpot Hizmet Merkezi

hubSpot Service Hub aracılığıyla

HubSpot Service Hub, daha geniş HubSpot yazılım paketinin bir parçasıdır. Müşteri bilgilerinizi ve hizmet kanallarınızı tek bir platformda birleştirir.

Gelen aramalar, e-postalar, canlı sohbet veya Facebook Messenger gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla müşterilerinizden gelen sorguları kabul edin. Müşteri portalı, müşterilerinizle hizmet temsilcileriniz arasındaki konuşmaları, nerede başlamış olurlarsa olsunlar tek bir yerde tutar. Bu, ön büro takımınıza hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için ihtiyaç duydukları tüm verileri ve bağlamı sağlar. ?

HubSpot'un en iyi özellikleri

Ticket sistemi ve çok kanallı yönetim araçlarıyla müşterilerinize bulundukları yerden destek verin

Bilgi tabanını kullanarak sık sorulan soruların yanıtlarını içeren bir kitaplık oluşturun, böylece müşteriler kendilerine yardımcı olabilirler

Yerleşik VoIP yazılımını kullanarak müşterilerinizi geri arayın

Raporlama gösterge paneli ile her şeyden haberdar olun

HubSpot, 7/24 müşteri hizmetleri sunar, böylece sistemle ilgili yardım için istediğiniz zaman onlara ulaşabilirsiniz

HubSpot sınırlamaları

Tüm müşteri verilerinize sorunsuz erişim istiyorsanız HubSpot CRM'yi de kullanmanız gerekir

Otomasyon özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur ve müşteri portalı yalnızca Professional plan ve üstü planlarda çevrimiçi olarak kullanılabilir

HubSpot fiyatlandırması

Başlangıç: 2 kullanıcı için aylık 45 $

Profesyonel: 5 kullanıcı için aylık 450 $

Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 1.200 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

7. Salesforce Hizmet Bulutu

salesforce aracılığıyla

Salesforce Service Cloud, Salesforce CRM platformu için müşteri hizmetleri çözümüdür. Müşteri tabanınızı 360 derece görünümle sunan bu yardım masası yazılımı, birden fazla kanalda müşteri desteğini kolaylaştırır.

Platform, masaüstü paylaşımını sağlayan bir uzaktan yardım aracı özelliğine sahiptir. Bu, hizmet temsilcilerinizin müşterinin ekranında gördüklerini tam olarak görmelerini ve böylece sorunu tanımlamalarını sağlar. AI, uzaktan görünümden görüntülerin parçalarını tanır ve destek ekibi üyelerine müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözmelerine yardımcı olacak adımlar önerir.

Sorunu çözemezlerse, kolayca bir üst düzeye aktarabilirler. AI aracı, verimliliği ve hizmet düzeylerini artırmaya yardımcı olmak için temsilcileri bilgi yönetim sistemindeki makalelere yönlendirir. ✨

Salesforce Service Cloud'un en iyi özellikleri

Telefonla, e-ticaret sitesindeki bir chatbot aracılığıyla veya Facebook, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden destek sunun

Slack için Service Cloud uygulamasını kullanarak temsilcilerin destek sorgularını çözmek için uzmanlarla işbirliği yapmasına yardımcı olun

Olay algılama ve yönetim araçlarıyla müşteri ilişkilerindeki riskleri izleyin, böylece sorunları erken aşamada çözebilirsiniz

AI'yı kullanarak iş akışlarını yakalayın ve otomatikleştirin, zamandan ve maliyetten tasarruf edin

Salesforce Service Cloud sınırlamaları

Müşteri verilerine erişebilmek için Salesforce CRM ile birlikte Service Cloud'u kullanmanız gerekiyor

AI, çok kanallı yönlendirme ve self servis platformu gibi birçok yazılım özelliği ek ücrete tabidir

Salesforce Service Cloud fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Salesforce Service Cloud puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (700+ yorum)

8. LiveAgent

liveAgent aracılığıyla

LiveAgent, en hızlı ve en kolay kurulum ve uygulamaya sahip bir müşteri desteği platformudur. Bu Freshdesk alternatifi, etkili ve kullanıcı dostu LiveChat yazılımıyla bilinir.

Ayrıca, LiveAgent çağrı merkezi çözümü ile telefonla müşteri hizmetleri ve WhatsApp, Messenger ve Viber gibi sosyal medya kanalları üzerinden destek sunar. Bilet sistemi, tüm müşteri iletişimlerinizi tek bir yerde toplar, böylece platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan sorunları hızlı ve verimli bir şekilde çözebilirsiniz. ?

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

Özel alanlar ve filtreler ile kullanıcı arayüzünü işinize uyarlayın

Sık sorulan sorulara otomatik yanıtlar ayarlayın, böylece temsilciler gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara odaklanabilirler

Rozetler, ödüller ve liderlik tabloları ile müşteri desteği ekibinizi motive edin

Müşteri portalı üzerinden müşterilere çözümler sunmak için bir bilgi bankası oluşturun

Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp ve WordPress gibi 200'den fazla diğer araç ve uygulama ile entegre edin

LiveAgent sınırlamaları

O kadar çok özellik var ki, hepsini bulmak ve kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar, analiz ve raporlama fonksiyonlarının ihtiyaçları için biraz basit olduğunu düşünüyor

LiveAgent fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Küçük: Kullanıcı başına aylık 9 $

Orta: Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyük: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

LiveAgent puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

9. ProProfs Yardım Masası

proProfs Yardım Masası aracılığıyla

ProProfs Help Desk, temsilci ve takım verimliliğini artırırken çok kanallı müşteri hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Dahili ve harici müşteri konuşmaları merkezi bir destek yönetim sisteminde düzenlenir. Dahili notlar ve sohbetlerle birlikte, bu, müşteri sorunlarını çözmek için işbirliğini kolaylaştırır. ?

Bu Freshdesk alternatifine gelen tüm talepler, support@, help@ veya contact@ gibi yararlı adreslerle paylaşılan gelen kutularında izlenir.

ProProfs Help Desk'in en iyi özellikleri

Başlamanıza yardımcı olacak özel onboarding yöneticisi

Otomasyonu kullanarak, round-robin sistemi veya gelişmiş bilet kuralları ile biletleri adil bir şekilde atayın

Temsilci çakışması algılama özelliği ile karışıklığı ve çapraz mesajları önleyin

Müşterilerinizin sık sorulan sorulara hızlıca yanıt alabilmesi için bir bilgi bankası oluşturun

İlk Çağrı Çözüm Oranı (FCR) ve Müşteri Memnuniyeti Puanları (CSAT) gibi metrikleri kullanarak müşteri deneyimini ölçün

ProProfs Yardım Masası sınırlamaları

Üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri oldukça sınırlıdır ve daha büyük bir iş için yeterli olmayabilir

ProProfs sosyal medya üzerinden destek sunmamaktadır, bu da bazı kullanıcılar için bir engel teşkil edebilir

ProProfs Yardım Masası fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 15 gün

Yıllık Plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

ProProfs Yardım Masası puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (18 yorum)

Capterra: 4,8/5 (13 yorum)

10. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Freshdesk'in bu tanınmış alternatifi, daha büyük işletmeler için tasarlanmıştır ve kişiselleştirilmiş etkileşimler yoluyla mükemmel müşteri deneyimleri yaratmaya odaklanır. İnsan desteğini AI işlevselliği ile birleştirerek size her iki dünyanın en iyisini sunar.

Müşteriler, ihtiyaçlarına göre genel sorular için self servis portalına veya sorgularını çözmek için en uygun hizmet temsilcisine yönlendirilir. AI iş akışı otomasyon araçları, tüm hizmet süreçlerinizin mümkün olduğunca kolaylaştırılmasını sağlar. ?️

Farklı boyutlardaki işletmeler için çeşitli planlar mevcut olmakla birlikte, yalnızca bir bilet sistemi ihtiyacınız varsa, 19 €'dan başlayan temel bir plan da mevcuttur.

Zendesk'in en iyi özellikleri

E-posta, telefon, SMS veya sosyal medya aracılığıyla gelen talepleri yönetin

Zendesk'i web'de veya Android ya da iOS mobil cihazlarda entegrasyonlar aracılığıyla kullanın

Jira, Tymeshift, Teamviewer ve Harvest dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin

Analitik ve raporlama araçlarını kullanarak müşteri hizmetleri süreciniz hakkında içgörüler elde edin

Zendesk sınırlamaları

Özel görünümler oluşturabilirsiniz, ancak bunları dışa aktaramazsınız, bu nedenle her kullanıcı için manuel olarak oluşturmanız gerekir

Gelişmiş AI desteği için her temsilci için aylık 50 € ek ücret ödersiniz

Zendesk fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 $

Suite Growth: Kullanıcı başına aylık 89 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Suite Enterprise Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 50 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.700+ yorum)

Müşterilerinizi (ve Takımınızı) Mutlu Edin

Müşterilerinize iyi hizmet vermek, ne satıyor olursanız olun, başarılı bir iş kurmanın temel unsurlarından biridir.

Hem müşteri hizmetleri işlevselliği hem de diğer iş süreçlerinizin çoğu için destek sunan bir sistem arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ClickUp'ın devasa özellik seti, çok çeşitli şablonları ve özelleştirilebilirliği, müşteri desteğinizi ve iş akışlarınızı optimize etmek için hepsi bir arada bir sistem arıyorsanız, onu en öne çıkarır. ?

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