2025 için En İyi 14 Olay Yönetimi Yazılımı

Günümüzde çoğu iş, BT sistemlerine bağlı olduğundan, bu süreçleri kesintiye uğratan herhangi bir etkinlik (sunucu çökmesi veya virüs gibi bir olay), işlerin tamamen durmasına neden olabilir.

Neyse ki, bir olay meydana geldiğinde anında uyarılar almak ve sorunları ve hataları izlemek için olay yönetimi yazılımını kullanabilirsiniz. ?️‍♀️ ?

Sorun izleme, yazılım hatası, yeni özellik talebi veya veri güvenliği riski gibi sorunların raporlanması ve yönetilmesini ifade eder.

Kodlama sorunlarını belirleyip yönetmenize olanak tanır, böylece aynı hataya iki kez düşmez ve müşterilerinizin zamanını veya şirketin parasını kaybetmeden normal hizmet operasyonlarına devam edebilirsiniz!

Bu makalede, olay yönetimi yazılımının ne olduğunu tartışacak ve anahtar özellikleri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleri dahil olmak üzere 14 harika olay yönetimi yazılımını öne çıkaracağız.

Başlayalım.

Olay Yönetimi Yazılımı Nedir?

Olay yönetimi süreci, son kullanıcının gününü mahvetmiş gibi görünen bir sorunu bildirmesi ile başlar!

Genellikle, bir BT uzmanı, son kullanıcıyı rahatsız eden sorunu izlemek ve çözmek için saatlerce, hatta günlerce masasına yapışıp kalarak çalışır.

Ancak olay yönetimi yazılımı ile önemli olayları daha verimli bir şekilde (ve daha az zaman kaybı, bağırma, ağlama ve tırnak yemeyle) raporlayabilir, yönetebilir ve çözebilirsiniz. ?

Olay yönetimi araçları, sorunların kaydedilmesinden ve kategorilere ayrılmasından bilet oluşturma ve kapatmaya kadar hizmet iş akışınızı basitleştirebilir. Ayrıca, şirketlerin sorunlar, yazılım hataları, talepler ve olaylar arasında net bir bağlantı kurmasına yardımcı olarak işlerini çok daha kolay hale getirir.

Olay yönetimi yazılım araçlarını kullanmanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Daha hızlı olay çözümü için gerçek zamanlı bildirimler

Daha iyi olay yönetimi için optimize edilmiş operasyonlar

İşyerinde güvenliği artırır

(Daha fazla bilgi için listenin sonuna bakın!)

Anahtar Olay Yönetimi Yazılımı Özellikleri

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok olay yönetimi aracı bulunmaktadır. Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, bir olay yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikleri aşağıda bulabilirsiniz:

Gerçek zamanlı izleme

Otomatik olay yanıtı

Uyarılar ve bildirimler

Olay izleme ve raporlama

Kök neden analizi şablonları

Güvenlik günlükleri ve erişim kontrolü özellikleri

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Doğru olay yönetimi yazılımını kullanarak, kuruluşlar gelişmiş görünürlük, işbirliği, otomasyon ve güvenlikten yararlanabilir. Bu, olay yönetimi yazılımını her boyuttaki işletme için paha biçilmez bir araç haline getirir.

Daha fazla vakit kaybetmeden, müşteri taleplerini ve sorunlarını yakından takip etmenize yardımcı olacak en iyi olay yönetimi araç ve yazılımlarından bazılarını inceleyelim

En İyi 14 Olay Yönetimi Yazılımı

İşte bugün mevcut olan en iyi 14 olay yönetimi yazılımı:

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve olay yönetimi araçlarından biridir.

San Diego Padres ile iş birliği yaparak, takımın sahada ve saha dışında BT ekibinin verimliliğini artırdık! ⚾️

Bu çevik proje yönetimi aracıyla öncelikleri belirleyebilir ve bunları takım için şeffaf hale getirebilir, özel Etiketler ekleyerek hataları toplu olarak çözebilirsiniz.

Böylelikle normal hizmet operasyonlarını daha hızlı geri yükleyebilir, gelecekteki kesintileri ve olayları en aza indirmeye yardımcı olabilir ve olay takımınızın moralini yüksek tutabilirsiniz. ?⚡️?

ClickUp'ın olay yönetimi sürecinde size yardımcı olabileceği, olayları raporlamanın yanı sıra birkaç yol daha vardır:

ClickUp artıları

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 5 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

Business Plus Planı (birden fazla takım için en uygun seçenek (aylık 19 $/üye)

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

2. AlertOps

AlertOps, hizmet kesintileri, veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılım saldırıları ve daha fazlası gibi her türlü olaya karşı koymak ve bunları ortadan kaldırmak için akıllı özellikler sunar.

Bu olay yönetimi yazılımı, işlerinizi sıkı bir şekilde yürütmenize yardımcı olur ve takımınızın müşteri şikayetleri selinde boğulmasını önler.

Ne yazık ki, AlertOps zihin haritaları içermediğinden bu uygulama ile bu fikri haritalayamazsınız.

Görünüşe göre her şey yolunda gitmeyecek gibi! ?

AlertOps'un anahtar özellikleri

Gösterge panelleri ve raporlarla olay yönetimi takımınızın performansına genel bir bakış elde edin

Olay izleme araçlarınız yanıt vermediğinde uyarılar alın

Bilet durumunu otomatik olarak veya tek bir tıklama ile oluşturun ve güncelleyin

AlertOps fiyatlandırması

AlertOps'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 5 $/kullanıcıdan başlar.

AlertOps müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

GitLab, olayları liste görünümünde sıralamanıza ve takımınıza hataları ortadan kaldırmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlamanıza olanak tanıyan bir olay izleme yazılımıdır.

Olay yönetimi sistemi, takımınızın gelecekte benzer sorunları çözmek için izleyebileceği adımları belirleyen bir düzeltici eylem planı oluşturmanıza olanak tanır.

Böylelikle, takımınız aynı sorunu tekrar çözmek için zorlu bir süreçten geçmek zorunda kalmayacaktır. Ancak, ne yazık ki, kullanımı oldukça karmaşık olduğu için bu araca alışmak oldukça zor olabilir.

GitLab'ın anahtar özellikleri

Olay müdahale takımları için çağrı programları oluşturun

Slack ve e-posta yoluyla olaylarla ilgili uyarılar gönderin

Durum sayfası, paydaşları bildirilen tüm olaylarla ilgili en son güncellemeler hakkında bilgilendirir

GitLab fiyatlandırması

GitLab'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 19 $/kullanıcıdan başlar.

GitLab müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (580+ yorum)

4. Datadog

Datadog merkezi kullanıcı arayüzü ve olay yanıt araçlarıyla takımınızın olayları tanımlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olur.

Bu olay raporlama yazılımı, otomatik iş akışları oluşturmanıza ve sistem bakımı ve güncellemeleri sırasında (veya kısa bir şekerleme yapmak istediğinizde) tek bir tıklama ile tüm uyarıları sessize almanıza olanak tanır. ?

Ne yazık ki raporlar nispeten basit olduğundan, veri görselleştirme için farklı bir araca ihtiyacınız olabilir.

Datadog'un anahtar özellikleri

Makine öğrenimini kullanarak BT altyapınızdaki sorunları belirler

Olayları takım, önem, durum vb. gibi anahtar bilgi etiketlerine göre filtreler ve sıralar.

Takım üyelerini etiketleyin ve gerçek zamanlı işbirliği için roller atayın

Datadog fiyatlandırması

Datadog'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 15 $/host'tan başlar.

Datadog müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Freshservice

Freshservice, tüm olay yöneticilerinin olay yönetimi iş akışlarındaki darboğazları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Uygulama ayrıca, MS Teams, Jira, Zapier ve daha fazlası gibi çeşitli diğer iş uygulamalarıyla içgörülü raporlar ve çok sayıda entegrasyon sunar.

Ancak, herhangi bir ücretsiz plan sunmaması çok kötü. ?

Müşteri ilişkilerinizi taze tutmaya devam edip edemeyeceğini görelim.

Freshservice'in anahtar özellikleri

Kullanıcılara e-posta, self servis portalı, mobil uygulamalar, chatbot ve geri bildirim bileşenleri dahil olmak üzere çok kanallı destek sunar

Teknisyenler ve çalışanlar tarafından kullanılabilecek olaylara yönelik çözümlerle bir bilgi tabanı oluşturun

Özel olay raporlarıyla takım performansını değerlendirin

Freshservice fiyatlandırması

Freshservice, aylık 19 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar.

Freshservice müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (420+ yorum)

6. HaloITSM

HaloITSM , ITIL süreciyle uyumludur ve olayları izleyerek ve bunların kök nedenlerini araştırarak takımlara risk yönetiminde yardımcı olur.

Şimdiye kadar meydana gelen tüm olaylarla ilgili bilgileri sistematik olarak depolar.

Böylece, ilgili bir olay ortaya çıkıp "merhaba, yine ben" dediğinde, sorunu anında çözmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olursunuz.

Ve takımınız, tüm bu hızlı yardımlar sayesinde altın bir hale ile orada durmaya devam edebilir. ?

Ne yazık ki, çok fazla yerel entegrasyonu bulunmadığından, mevcut ş Akışınıza eklemek zor olabilir.

HaloITSM'nin anahtar özellikleri

Ayrıntılı raporlarla olay yönetimi iş akışınızın her aşamasını izleyin

SLA ( hizmet seviyesi anlaşması ) yönetim özelliği, müşterilerinizle yaptığınız hizmet anlaşmalarını asla ihlal etmemenizi sağlar

Bir sorun talebine birden fazla olayı ekleyin ve tek bir tıklama ile güncelleyin

HaloITSM fiyatlandırması

HaloITSM'den özel bir teklif isteyin.

HaloITSM müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

7. Issuetrak

Issuetrak , sorun izleme, şikayet yönetimi ve biletleme konusunda size yardımcı olan güçlü bir olay yönetimi uygulamasıdır.

Uygulama, herhangi bir takım üyesi sorunları ele almamışsa otomatik olarak sorunları üst düzeye taşır. Bu, takımınızın herhangi bir sorunu veya müşteri hizmetleri hedefini kaçırmasını önler!

Diğer bir deyişle, müşterilerinizle ilişkilerinizi bozmamak için yangını söndürmenize yardımcı olur. Ancak ne yazık ki, atanan kişiler konusunda sınırlı özelleştirme imkanınız vardır.

Issuetrak'ın anahtar özellikleri

Tüm açık sorunlarla ilgili en son güncellemeleri size sunan özelleştirilebilir bir gösterge paneli

Sorunları ürün desteği, müşteri ilişkileri, BT vb. kategoriler altında gruplandırarak düzenleyin.

Son kullanıcı ve BT temsilcisinin olayları hızlı bir şekilde ele almak için belirli bilgileri önceden doldurmasına olanak tanır

Issuetrak fiyatlandırması

Issuetrak'tan özel bir teklif isteyin.

Issuetrak müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

8. Opsgenie

Opsgenie, Jira Service Management'ın bir parçası olarak, yeni olayları birden fazla kanal (e-posta, SMS, mobil push ve daha fazlası) aracılığıyla takımınıza bildirir, böylece takımınız hemen müdahale edebilir.

Ayrıca, ciddi sorunları vurgulamak ve takımınızın performansına genel bir bakış sunmak için sağlam olay raporlama ve analiz özellikleri de kullanır.

Ancak, bu araçla görev durumları ve atanan kişiler üzerinde toplu düzenlemeler yapamazsınız.

Görünüşe göre bu cin, olay yönetimi ile ilgili tüm isteklerinizi yerine getirecek güce sahip değil..

Opsgenie'nin anahtar özellikleri

Olay yönetimi şablonlarını kullanarak, aciliyetlerine göre olaylar için farklı iş akışları ayarlayın

Olayların çözümü hakkında paydaşları otomatik olarak bilgilendirin

Uygulamayı Jira ile bağlayarak sorun izleme sürecinizi kolaylaştırın

Opsgenie fiyatlandırması

Opsgenie'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 9 $/kullanıcıdan başlar.

Opsgenie müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

Opsgenie, Jira hizmet yönetiminin bir parçasıdır. Jira hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, kapsamlı Jira incelememize göz atın.

9. PagerDuty

PagerDuty, içgörülü olay öğrenme ve uçtan uca yanıt otomasyonu ile müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bir olay yönetimi yazılımıdır.

Takımların, olayların en olası nedenleri olan değişiklikleri veya hataları belirlemelerine yardımcı olur. Bu olay yönetimi yazılımı, herhangi bir sorun olduğunda göreve girer.

Ancak, ücretsiz plan sınırlıdır, bu da pahalı ücretli planları tercih etmeniz gerektiği anlamına gelir.

PagerDuty'nin anahtar özellikleri

Bağımlılıkları izleyin, durum güncellemelerini paylaşın ve olay verilerini görünüm

Geçmiş olayların kök neden analizini gerçekleştirerek, olayları daha iyi çözme ve önleme becerilerinizi geliştirin

Genişletilebilir PagerDuty API'leri ile iş akışları oluşturun ve özelleştirin

PagerDuty fiyatlandırması

PagerDuty'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 21 $/kullanıcıdan başlar.

PagerDuty müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus, müşterilerinizin sorunlarını gidermek için BT sorunlarını yönetirken size en üst düzeyde kontrol sağlar ve takımınızı uykusuz gecelerden kurtarır.

Olay yönetimi uygulaması bunu nasıl yapar? Gelişmiş teknik çözümler hakkında makalelerden oluşan bir bilgi tabanına erişim sağlayarak.

Ayrıca, otomatik bildirimlerle müşterilerinizi sorunlar hakkında bilgilendirebilirsiniz.

Böylece uzun e-posta konuları ile uğraşmak zorunda kalmazsınız! ?

Ne yazık ki, raporlama yetenekleri oldukça sınırlıdır.

ServiceDesk Plus'ın anahtar özellikleri

Olayları yönetmek ve izlemek için özel durumlar ayarlayın

Teknisyenin uzmanlığına göre olay biletlerini otomatik olarak atayın

Son kullanıcılarla daha iyi ve daha hızlı iletişim için e-posta şablonlarını kullanın

ServiceDesk Plus fiyatlandırması

ServiceDesk Plus'tan özel bir teklif isteyin.

ServiceDesk Plus müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

11. SolarWinds

SolarWinds Service Desk, takımlara otomatikleştirilmiş süreçler sunan bir olay yönetimi çözümüdür.

Ancak, uygulama proje yönetimi Gantt grafiklerine sahip olmadığı için olay iş akışındaki ilerlemeyi görselleştiremezsiniz.

Bu araçların işinizi erken ve verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olup olmayacağını görelim..

SolarWinds'in anahtar özellikleri

Olay biletlerini otomatik olarak kategorize edin, önceliklendirin ve doğru takım üyesine atayın

Daha hızlı olay kapatma ve çözüm için yapay zeka (AI) kullanır

Google Çalışma Alanı, Zendesk ve daha fazlası gibi popüler bulut uygulamalarıyla entegre olur

SolarWinds fiyatlandırması

SolarWinds'ten özel bir teklif isteyin.

SolarWinds müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

12. Spiceworks

Spiceworks, BT takımlarının her türlü olayı izlemelerine, yönetmelerine ve kapatmalarına yardımcı olan bir web yardım masası yazılımıdır.

Servis masası takımlarını sonsuz istek ve sorunlarla uğraşmak yerine başarıya yönlendirir.

Kanban panosu ile birlikte gelmemesi çok kötü, bu da görevleri durum, atanan kişi, öncelik ve daha fazlasına göre gruplandıramayacağınız anlamına geliyor. ?

Hala bu aracın olay yönetimi iş akışınıza biraz renk katabileceğini düşünüyor musunuz?

Spiceworks'ün anahtar özellikleri

Olayları yönetmek için izleme özellikleri, uyarılar ve özel bilet özellikleri edinin

Uygulamanın çalışmadığını düşündüğünüzde web sitesi kontrol aracını kullanın

Push bildirimlerini ve en son bilet güncellemelerini doğrudan telefonunuza (iOS ve Android) veya tabletinize alın

Spiceworks fiyatlandırması

Spiceworks, ücretsiz bir olay izleme yazılımıdır.

Spiceworks müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (490+ yorum)

13. Splunk Teknolojisi

Splunk Technology, belirli bir olay türünü doğru takım üyesine yönlendirerek olay yanıtlarını otomatikleştiren bir BT operasyon yönetimi aracıdır. Bu, hizmet kesinti süresini önemli ölçüde azaltır (ve müşterilerinize çabalarınızı takdir etmek için daha fazla zaman tanır)!

Ancak, çok kapsamlı olması nedeniyle öğrenmesi oldukça zor ve pahalıdır.

Splunk Technology'nin anahtar özellikleri

Olaylara ve kesintilere hızlı bir şekilde yanıt vermek için çağrı programlarını kolaylaştırır

Sorunları daha hızlı çözmek için gelişmiş analitiklerle desteklenir

Tahmine dayalı makine öğrenimi ile acil olayları belirleyin

Splunk Technology fiyatlandırması

Splunk Technology'den özel bir teklif isteyin.

Splunk Technology müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

Zendesk, birden fazla olayı tek bir sorun biletine bağlayarak müşteri şikayetlerini çözmenize ve müşteri memnuniyetini artırmanıza olanak tanıyan bir olay yönetimi sistemi yazılımıdır. Ayrıca, temsilci belirli bir sorun biletini ele alabilir ve birden fazla sorunu tek seferde çözebilir.

Ne yazık ki, verilerinizi diğer araçlara aktarmak zordur.

Bu olay yönetimi sistemi, takımınızın daha sakin olmasına yardımcı olacak mı? ?

Zendesk'in anahtar özellikleri

Çözüm kolaylığı için uygulama biletleri dört türe ayırır: soru, sorun, olay ve görev

Destek ekiplerini güçlendirmek ve olay yönetimini iyileştirmek için kendi bilgi tabanıyla birlikte gelir

Bilet değişiklikleri veya zamana dayalı koşullar tarafından tetiklenen iş akışını başlatır

Zendesk entegrasyonları

Zendesk fiyatlandırması

Zendesk, aylık 49 $/temsilci fiyatından başlayan ücretli planlar sunar.

Zendesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Olay Yönetimi Yazılımı Kullanmanın Avantajları

Olay yönetimi yazılımı, BT takımlarına kesintileri hızlı bir şekilde algılama ve çözme olanağı sağlayan güçlü bir araç olabilir. Kuruluşlar müşteri olaylarına daha iyi yanıt vermek ve kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek istediğinden, bu tür yazılımlar son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Olay yönetimi yazılımını her iş için vazgeçilmez kılan bazı avantajlar şunlardır:

1. Artırılmış Görünürlük: Olay yönetimi yazılımı, BT takımlarına sistemleri ve hizmetleri hakkında daha fazla görünürlük sağlayarak olayları daha hızlı tespit etmelerine ve bunları çözmek için uygun önlemleri almalarına yardımcı olur. Bir olay yönetim sistemi sayesinde, kesintilerin veya diğer sorunların durumunu büyük sorunlara dönüşmeden önce görmek daha kolaydır.

2. Gelişmiş İşbirliği: Olay yönetimi yazılımı, takımlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak müşteri olaylarına hızlı bir şekilde yanıt vermelerini ve kaynakları daha verimli bir şekilde paylaşmalarını sağlar. Bu, kuruluşların sorunları zamanında ele almasını kolaylaştırır ve sonuç olarak daha iyi müşteri hizmetleri ve daha yüksek müşteri sadakati sağlar.

3. Otomatikleştirilmiş Süreçler: Olay yönetimi yazılımı, olay yönetimini kolaylaştırmaya ve tüm adımların zamanında atılmasını sağlamaya yardımcı olan otomatikleştirilmiş süreçler sunar. Bu, manuel süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır, zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır.

4. Güvenlik: Olay yönetimi yazılımı, kuruluşların verilerini ve sistemlerini kötü niyetli saldırılara karşı daha iyi korumasına yardımcı olabilecek güvenlik günlükleri, bildirimler ve gerçek zamanlı uyarılar gibi özellikler sunar

5. geliştirilmiş Olay Raporlama: Olay raporlama yazılımı, olay raporlarının hızlı ve kolay bir şekilde gönderilmesini sağlar. Bu, kuruluşların olayların kaydını tutmasına yardımcı olarak trendleri gözden geçirmelerine ve iyileştirme potansiyeli olan alanları belirlemelerine olanak tanır. Olay raporlama yazılımı ayrıca müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar gibi etkilenen taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Olay Yönetimi Yazılımıyla Sorunları En Aza İndirin

Olay yönetimi yazılımı ile BT takımınız bilet atamalarını otomatikleştirebilir ve önceden oluşturulmuş yanıt şablonlarını kullanarak verimliliği daha da artırabilir.

Ve bazı iyi uygulamalardan bahsetmiş olsak da, ClickUp, BT sisteminizi ve müşteri tabanınızı istikrarlı tutacak en kapsamlı araçtır.

Bu ürün yönetimi yazılımıyla, olayları yönetebilir, olayların önem derecesine göre sınıflandırabilir, ClickUp Hedefleri ile yolunuzdan sapmaz ve Tablo Bileşenleri ile takımınızın performansını takip edebilirsiniz.

Kısacası, müşterilerinizi (ve sizi) geceleri uykusuz bırakan tüm BT kabuslarına karşı mükemmel çözümü bulun!

Gecikmeleri önlemek ve kuruluşunuzun sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için ClickUp'a ücretsiz geçin.