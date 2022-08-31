2025'in En İyi 16 Zendesk Entegrasyonu

Başarının anahtarı müşteri desteğinde yatmaktadır. Zendesk gibi iyi bir müşteri desteği platformuyla, ölçeklenebilir ve bütünsel bir müşteri hizmetleri deneyimi oluşturabilirsiniz. Platform, markaların büyüme için kritik öneme sahip iyi müşteri ilişkileri kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur.

Zendesk müşteri desteğini hangi şekillerde destekler? Kanallar arasında mesajları birleştirir, sıfır veya düşük kodla kolay otomasyon sağlar, destek taleplerini kolayca izler ve müşteri geri bildirimlerini izler.

Ancak bu müşteri desteği platformundan en iyi şekilde yararlanmak için markalar, çeşitli satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 1.300'den fazla Zendesk uygulamasını ve entegrasyonunu kullanabilir.

Binlerce uygulama arasından hangisini seçmelisiniz?

Zendesk Marketplace'te bulabileceğiniz en kullanışlı 16 entegrasyonu sizin için inceledik.

Hadi başlayalım!

en Yararlı 16 Zendesk Entegrasyonu

ClickUp görevlerini doğrudan Zendesk'te kolayca oluşturun

ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır.

Zendesk entegrasyonu sayesinde, destek ekibiniz görevlerin ve öncelikli biletlerin üstünde kalacak, müşterilerinizin sorunlarının mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesini sağlayacak, verimliliği ve üretkenliği artıracaktır. ClickUp entegrasyonu ile yapabilecekleriniz arasında şunlar yer almaktadır:

Kolay başvuru ve görevlendirme için biletleri görevlere bağlayın

Zendesk biletlerinden yeni görevler oluşturun

Bir bilet oluşturduğunuzda veya bir göreve bilet bağladığınızda otomatik güncellemeler alın

Zendesk biletine istediğiniz sayıda ClickUp görevi ekleyerek durum ve ID'ye kolayca başvurun

Biletleri görevler olarak ele almak, biletleri izlemeyi ve mümkün olan en kısa sürede çözülmesini sağlamayı kolaylaştırır. Bu, bu güçlü bulut tabanlı platformlar arasında en üst düzeyde iki yönlü iletişimdir!

ClickUp'ın avantajları

Departmanlar arası iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır

Çeşitli süreçleri kolayca otomatikleştirin

Esnek ve özelleştirilebilir

Dünya standartlarında müşteri desteği

Zendesk'i bağlamak ve ilerlemeyi izlemek çok kolay

ClickUp'ın dezavantajları

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir!

Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Aylık üye başına 5 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Üye başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.781 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.071 yorum)

2. Slack

Slack ile Zendesk entegrasyonunun bir örneği

Slack, mevcut en iyi mesajlaşma uygulamalarından biridir. Takım üyelerinin etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak işbirliğini geliştirir ve iş akışını hızlandırır. Bağımsız uygulamalar söz konusu olduğunda, oldukça iyi bir iş çıkarır. Ancak Slack uygulaması, yeteneklerini yepyeni bir düzeye taşır.

Zendesk Slack entegrasyonunun bazı avantajları şunlardır:

Biletleri doğrudan Slack'e göndererek müşteri yanıtlarını takip edin

İşbirliğini geliştirin ve Slack'teki destek biletlerine gizli notlar veya yan konuşmalar ekleyin

Değerli müşterilerinizi Slack'e davet edin, böylece ihtiyaç duyulduğunda takımınız her zaman hazır olsun

Otomasyonu ayarlayarak geri bildirimleri Slack'te alındıkları anda görün

Slack'i Zendesk ile entegre etmek, yanıt sürenizi kısaltmanıza, iş yükünüzü kontrol altında tutmanıza ve müşteri hizmetleri kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Slack'in avantajları

Slack bildirimleriyle tüm iş konuşmalarınız tek bir yerde

Neredeyse her yerde kullanıldığı için eğitim almadan kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz

Kullanımı kolay ve doğal hissettirir

Projenin belirli bölümleri için kanalları segmentlere ayırabilirsiniz

Slack'in dezavantajları

Farklı takımların bulunduğu çok sayıda kanal sizi bunaltabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,67 $/8,00 $, yıllık/aylık faturalandırılır

Artı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $/15,00 $, yıllık/aylık faturalandırılır

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma bilgileri için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30.180 yorum)

Capterra: 4,7/5 (21.435 yorum)

3. Shopify

shopify aracılığıyla

E-ticaret mağazalarında rekabetin yüksek olduğu bir ortamda, elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız var. İyi bir müşteri hizmeti de bu konuda çok önemli bir rol oynar. Shopify platformunda bir mağaza kurduysanız, Shopify için Zendesk entegrasyonu müşteri hizmetlerini ve desteğini iyileştirmek için çok önemlidir. Bu entegrasyonun bazı avantajları şunlardır:

Yönetimi iyileştirmek için birden fazla Shopify mağazasını Zendesk hesabınıza bağlayın

Mağaza sayfanıza bir Web Bileşeni ekleyin, böylece müşteriler size hızlıca ulaşabilir veya kendi kendilerine hizmet alabilirler

Bilet düzenleyici, iptal ve geri ödemeleri kolayca sipariş etmenizi sağlar

Destek ekibinizin Shopify mağazanızdan doğrudan müşteri bilgilerine erişmesini ve harekete geçmeden önce bilgilendirilmesini sağlar.

Shopify uzmanları

Zendesk için CRM olarak işlev görür

İşiniz büyüdükçe Zendesk'te müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirsiniz

Zendesk'in AI özellikleri ziyaretçileri için kişiselleştirme yapabilir

Shopify'ın dezavantajları

Shopify e-posta ID'si ve telefon numarası ID'si, Zendesk'te ayrı kullanıcılar olarak tanımlanır

Shopify fiyatlandırması

Temel : Aylık 29 ABD doları

Shopify : Aylık 79 dolar

Gelişmiş: Aylık 299 $

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (4.109 yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.672 yorum)

4. Geckoboard

Zendesk verilerinden Geckoboard 'da özel gösterge panelleri oluşturun

Geckoboard, birkaç adımda gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir araçtır. Kolaylık ve yeteneklerini artırmak için 80'den fazla araçla entegre olur. En önemli entegrasyonlarından biri Zendesk ile olan entegrasyonudur.

Zendesk ile entegre ederek, siz ve ekibiniz, anlaşılması kolay gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri desteği Zendesk metriklerini ekibinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Bu özelliğin bazı özellikleri şunlardır:

Zendesk metriklerine dayalı gösterge panelleri oluşturmak kolay

Görselleştirmeler kolayca yorumlanabilir

Verileri görselleştirmek için güçlü filtreler

Ayrıca, bağlantıyı kopyalayıp yapıştırarak oluşturulan gösterge panellerini mesajla paylaşmak da çok kolay!

Geckoboard'un artıları

Takım üyelerinin Zendesk'te doğru metriklere odaklanmasını sağlar

Sorunları ortaya çıkmadan önce tespit edin ve daha iyi görselleştirme sayesinde çözün

Gösterge panelinde öne çıkardığınız yıldız Zendesk temsilcilerinizi motive edin

Geckoboard'un dezavantajları

Önceden belirlenmiş veri alanlarıyla sınırlısınız

Geckoboard fiyatlandırması

Temel : Aylık 39 ABD doları

Pro : Aylık 79 ABD doları

Ölçek: Aylık 559 ABD doları

Geckoboard puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (47 yorum)

Capterra: 4,6/5 (76 yorum)

5. Nicereply

via Nicereply

Nicereply, Zendesk için CSAT, NPS ve Müşteri Çaba Puanı anketleri sunan bir CX anket yazılımıdır.

Nicereply'i kullanarak, her e-postanın altındaki anketler, makrolarınızda veya bir bilet veya sohbeti çözdükten sonra tetikleyerek müşteri memnuniyetini, çabasını veya sadakatini ölçebilirsiniz. Yanıtlar, yorumlar ve özel alan değerleri olarak Zendesk'e geri gönderilir.

Entegrasyonun bazı avantajları şunlardır:

Anketlerinizi tamamen özelleştirin

Anketlerinizi ne zaman göndereceğinize karar verin

Müşterilerinizi aşırı anketlerden koruyun

Spam, alakasız veya küfürlü değerlendirmeleri silin

Nicereply'nin artıları

Çeşitli müşteri deneyimi anketleri (CSAT, CES ve NPS, 5 yıldızlı anket, gülen yüzler vb. )

Birden fazla dağıtım kanalını birleştirin

Kurulumu ve kullanımı kolay

Nicereply eksileri

Analitik daha sağlam olabilir

Nicereply fiyatlandırması

Nicereply, aylık 39 dolardan başlayan ücretli planlar sunar

Nicreply puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (378 yorum)

Capterra: 4,7/5 (284 yorum)

6. Mailchimp Etkinliği

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, müşteriler ve diğer taraflarla iletişim kurmak ve onları yönetmek için kullanılan bir pazarlama aracıdır. Zendesk CRM entegrasyonları için Mailchimp Activity, müşteri iletişiminizi kişiselleştirmenizi sağlar.

Bu, Zendesk'te biletlerinizi, kullanıcılarınızı ve temsilcilerinizi kolayca otomatik olarak yönetmenizi sağlar. Bazı özellikler şunlardır:

Ticket talep edenlerin Mailchimp posta listesi aboneliklerini verimli bir şekilde yönetme

Zendesk Destek bileti talep eden kişinin aldığı tüm e-posta kampanyalarını görüntüleme

Zendesk bilet talep eden kişinin her Mailchimp kampanyasında gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntılarını görüntüleme

Bu özellikler, diğerlerinin yanı sıra, müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve sorularını önceden tahmin etmenizi sağlayarak etkileşimlerinizi daha kişisel ve anlamlı hale getirir.

Mailchimp Activity avantajları

Mükemmel ücretli planlar

Tüm boyutlardaki tüm işler ve projeler için kullanılabilir

Yaratıcı asistan sayesinde, çok fazla tasarım becerisine sahip olmanız gerekmez

Mailchimp Etkinliği eksileri

Mailchimp sizi yalnızca belirli tasarım ve biçimlerle sınırlar

Mailchimp Etkinlik fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials : Aylık 9,99 $

Standart : Aylık 14,99 $

Premium: Aylık 299 ABD doları

Mailchimp Etkinlik derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (14.952 yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.799 yorum)

7. Harvestr

via Harvestr

Harvestr, ürün ekiplerinin işbirliğini artırarak bilinçli ürün kararları almasını sağlayan bir ürün yönetim aracıdır. Zendesk ile entegre edildiğinde, destek ve ürün ekipleri birbirine bağlanır. Bu sayede ürün ekibi, müşteri verilerini ve geri bildirimlerini kullanarak müşteri odaklı iyileştirmeler yapabilir veya müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler oluşturabilir.

Bu müşteri verileri, değerli müşteri geri bildirimlerini içeren Zendesk destek biletlerinden elde edilir. Ürün ve destek ekipleri arasındaki işbirliğini iyileştirerek müşterilerinizin üründen daha memnun olmasını sağlayabilir.

Harvestr'ın avantajları

Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı ürünler tasarlayın

Ticket önceliklendirme yoluyla birikmiş iş yükünü önlemede yardımcı olur

Müşteri deneyimine odaklanmanızı sağlar

Farklı iş akışlarına kolayca uyum sağlar

Harvestr'ın dezavantajları

Genişletilmiş raporlama yeteneklerinin eksikliği

Harvestr fiyatlandırması

Ücretsiz : 14 günlük ücretsiz deneme

Ölçek : Düzenleyici başına aylık 79 $/65 $, aylık/yıllık olarak faturalandırılır

Elite : Düzenleyici başına aylık 139 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçin

Harvestr puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (31 yorum)

Capterra: 4,6/5 (501 yorum)

8. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, takım üyeleri arasındaki işbirliğini artırmada oldukça kullanışlı olan en popüler video konferans uygulamalarından biridir. Ancak bazı durumlarda müşteri desteğinde de kullanılabilir. Örneğin, bir müşteri sorusu, müşterinin ortamını görmek veya fiziksel kurulumda yardımcı olmak gibi daha kişisel bir deneyim gerektirdiğinde.

İşte burada Zendesk Zoom entegrasyonu devreye giriyor. Bazı özellikleri şunlardır:

Zoom'a ayrı olarak oturum açmadan Zendesk içinden toplantı planlayın ve başlatın

Önceki aramanın tüm bilgilerini kaydedin ve Zendesk içinden erişin

Bu özellikler ve diğer özel özellikler, bu entegrasyonu vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Bu, özellikle bire bir deneyim gerektiren müşteri talepleriyle sık sık uğraşıyorsanız geçerlidir.

Zoom'un avantajları

Toplantılara kolayca davet etme

Çok kullanıcı dostu ve kullanımı kolay

Bağlanabileceğiniz birçok kullanışlı uygulama

Zoom'un dezavantajları

Mükemmel bir internet bağlantısına ihtiyacınız var

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Aylık 14,99 $/host

İş : Aylık 19,99 $ / ana bilgisayar

Enterprise: Aylık 19,99 $/host

Zoom derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (41.571 yorum)

Capterra: 4,6/5 (12.297 yorum)

Zoom alternatiflerine göz atın!

9. Nüfus Sayımı

zendesk Marketplace aracılığıyla

Takımınızın iş akışını güçlendirmek ve müşteri konuşmalarının kalitesini artırmak için verilere ihtiyacınız var. Verileriniz başka veritabanlarında veya araçlarda kilitliyse, özel komut dosyaları veya mühendislik yardımı olmadan bunları iş araçlarınızla senkronize etmek imkansızdır. Tabii, Zendesk'i iş akışınıza bağlayabilen Census'a sahip değilseniz.

Census, herhangi bir depodaki verileri satış ve pazarlama araçlarınıza senkronize etmenizi sağlayan tercih edilen uygulamalardan biridir. Zendesk entegrasyonu, bu bilgileri ve verileri birkaç dokunuşla Zendesk'e senkronize etmenizi sağlar. Bu uygulamanın bazı özellikleri şunlardır:

Zendesk'te veri aktarımı için mühendislere güvenmenize gerek kalmayacak

Verileriniz Zendesk'te veya bir bilet içinde kullanıma hazır olacaktır

Tüm verilerinizi tek bir yerde saklayın

Census, verileriniz farklı depolarda bulunuyorsa ve bunları biletlerde müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanmak istiyorsanız, en önemli uygulamalardan biridir.

Nüfus sayımı uzmanları

Temsilciler, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan müşteri sorunlarını veya biletleri çözebilir

Kullanıcılarınızı segmentlere ayırarak önemli bilgileri öğrenin ve kalıpları belirleyin

Ürün verilerini kullanarak en değerli müşterilerinizi belirleyerek Zendesk biletlerinin yönlendirilmesini iyileştirir

Nüfus sayımı eksileri

Bir bilet oluşturulduktan sonra senkronizasyonu değiştirmek zordur

Nüfus sayımı fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 800 $

Platform: Özel fiyatlandırma paketleri için iletişime geçin

Nüfus sayımı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (76 yorum)

Capterra: Yorum yok

10. Salesforce

zendesk aracılığıyla

Salesforce, satış, pazarlama ve destek ekipleri için popüler bir araçtır. İşletmelerin müşteri hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Zendesk ile entegre edilmesi, destek ve satış ekipleriniz arasındaki işbirliğini geliştirerek bilet veya müşteri sorunlarını çözme verimliliğini artırır.

Ayrıca, her iki takımın da doğru müşteri verilerine erişmesini sağlar. Bu, satış ekibinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve destek ekibinin daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına olanak tanır. Ayrıca, belirli koşullara göre bir bileti yeniden atama gibi çeşitli etkinlikleri otomatikleştirir.

Bunların bazı özellikleri ve avantajları şunlardır:

Kişiselleştirilmiş konuşmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde artış

Takım işbirliği ile daha hızlı çözümler elde edin

Farklı Salesforce kriterlerine göre Zendesk Destek bilet verilerini analiz edin

Zendesk Salesforce entegrasyonu, tüm takımlarınız için müşterilerinizin bütünsel bir görünümünü sunmanızı sağlar.

Salesforce uzmanları

Kişileri, e-postaları ve fırsatları kolayca izleyin ve potansiyel müşterilerin durumunu takip edin

Çeşitli süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olur

Salesforce CRM'yi hemen hemen tüm harici uygulamalara veya programlara bağlayın

Salesforce'un dezavantajları

Uygulama karmaşık olabilir

Biraz pahalı

Salesforce fiyatlandırması

Essentials : Aylık 25 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (12.815 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (17.197 yorum)

11. Trello

trello aracılığıyla

Trello, basit arayüzü ve kullanım kolaylığı ile tanınan bir proje yönetimi aracıdır. Zendesk Entegrasyonları için Trello, ş Akışınızı görüntülemek, süreçleri otomatikleştirmek, görevler oluşturmak ve atamak, işbirliği yapmak ve iletişim kurmak gibi amaçlarla kullanılır.

Zendesk Trello entegrasyonu, biletleri mevcut kartlara eklemenize veya doğrudan Zendesk biletlerinden Trello kartları oluşturmanıza olanak tanır. Bilete gitmeniz, entegrasyonun ardından Trello uygulamasını açmanız yeterlidir; ardından kartı mevcut bir karta ekleyebilir veya yeni bir kart oluşturabilirsiniz.

Bunların avantajları ve özellikleri şunlardır:

Zendesk biletlerini departmanlar ve takımlar arasında kolayca izleme ve düzenleme

Müşteri desteği ekibi için bilet çözüm süreçlerinin net bir görünümünü sunar

Bu uygulamada, takımınız aynı sayfada olacağından, sürekli bir iş akışını yönetebilir, görevleri delege edebilir ve müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

Trello'nun artıları

Basit ve anlaşılır tasarım ve arayüz

Çeşitli takımlar arasında işbirliğini geliştirir

Takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar

Hızlı entegrasyon ve kullanıma başlama

Trello'nun dezavantajları

İzin kontrolü daha ayrıntılı olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 5 ABD doları

Premium : Aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.812 yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.228 yorum)

12. TypeGenie

via TypeGenie

TypeGenie, marka ve destek temsilcileri için kişiselleştirilmiş cümleleri tamamlamayı öğrenen gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Bu araç, markalaşma için çok önemli olan yanıtları daha hızlı ve tek tip bir üslupla oluşturduğu için Zendesk entegrasyonları listemize girmiştir.

TypeGenie Zendesk bağlantısı, müşteri desteği temsilcileriniz yazarken AI destekli cümleler ve kelime tamamlama özelliği ile müşteri hizmetleri verimliliğini artırır.

TypeGenie'yi Zendesk ile entegre etmenin bazı avantajları ve özellikleri şunlardır:

Mesajlardan tekrarlayan öğeleri kaldırarak kaliteyi artırın

Yeni bir biletin daha hızlı yanıt almasını sağlamak veya mevcut bir bileti ele almak için yazmaya daha az zaman harcayın

Otomatik tamamlamalar, geçmiş biletlerinize dayalı olarak kişiselleştirilir ve alakalıdır

Öğrenmeye ve gelişmeye devam edin

Müşteri sorularına ne kadar hızlı yanıt verirseniz, bu uygulama ile o kadar iyi bir deneyim yaşarsınız ve biletlerinizi o kadar hızlı çözersiniz.

TypeGenie'nin avantajları

Temsilciler sorunları çözmek için daha az zaman harcar

Kod gerektirmeyen geliştirme

Kullanışlı raporlama ve analiz araçları

Kurulumu ve kullanımı kolay

TypeGenie eksileri

Başladığınızda tamamlanma durumu doğru olmayabilir

TypeGenie fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları

Enterprise: Özel fiyat teklifi için iletişime geçin

TypeGenie puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

13. Ringover

zendesk aracılığıyla

Ringover, profesyonel iletişimlerin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan Zendesk entegrasyonlarından biridir. Siz ve takımınız çevrimiçi olarak veya bir akıllı telefon uygulamasından arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bu, birkaç ülkeye ve birkaç ülkeden sınırsız arama, her yerden iyi alım ve CRM'nizle arama entegrasyonu gibi birçok avantaja sahiptir.

Bu çağrıları Zendesk'e entegre ettiğinizde şunları yapabilirsiniz:

Mevcut bir bileti oluşturun, güncelleyin veya otomatikleştirin

Tek bir tıklama ile Zendesk içinden müşterilerinizi arayın

Zendesk içinden sesli mesajları ve kaydedilmiş konuşmaları dinleyin

Daha hızlı arama ve uygun bir takım üyesine kolay aktarma

Bu özellikler, müşterilerinizle olan ilişkinizi iyileştirir.

Ringover'ın avantajları

Sabit telefon hattından çok daha ucuz

Günlükler ve kayıtlar dahil olmak üzere arama ayrıntılarına kolay erişim

Özel destek sağlamak için çağrı aldığınızda müşteri bilgilerini alın

Müşteri verileri tek bir yerde birleştirilir

Ringover'ın dezavantajları

Bazen gecikmeler, akıcı bir konuşma yapmayı zorlaştırır

Ringover fiyatlandırması

Akıllı : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Güç : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan oluşturmak için iletişime geçin

Ringover puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (27 yorum)

Capterra: 4,6/5 (189 yorum)

14. Asana

asana aracılığıyla

Zendesk entegrasyonları için Asana, işletmelerin projelerini ve görevlerini işbirliği içinde yönetmelerine, iletişim kurmalarına ve organize etmelerine olanak tanıyan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Asana'yı Zendesk ile entegre ederek biletleri daha hızlı çözebilirsiniz.

Bu uygulama, Zendesk biletlerini kullanarak görevleri kolayca oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır. Daha iyi bir iş akışı için bağlam ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve mevcut görevleri birbirine bağlayabilirsiniz. Bu, ister yeni bir kullanıcı ister bir müşteri olsun, herkesin destek sorunlarını ele almasını ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasını sağlar.

Bu Zendesk entegrasyonu ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Zendesk'ten Asana görevleri oluşturma

Mevcut görevleri bir Zendesk biletine bağlayın

Zendesk'ten çıkmadan çözüm durumunu kontrol edin

Kişiselleştirilmiş hizmet için çeşitli müşteri ayrıntılarına erişin

Listelenen tüm uygulamalar arasında, bu entegrasyon Zendesk ve Asana arasındaki geri bildirim döngüsünü kapatarak şirketinizin müşteri hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmesini sağlar.

Asana'nın avantajları

Zendesk ile görevlerde işbirliğini geliştirin

Öncelikli biletleri ve görevleri kolayca izleme

Ücretsiz sürümde iyi özellikler

Harici araçları Asana'ya entegre edin

Panoları, kategorileri, görevleri ve alt görevleri özelleştirin

Asana'nın dezavantajları

Çok fazla e-posta uyarısı sonuçları

Bu listedeki bazı araçlar kadar esnek değildir

Diğerlerine kıyasla verimlilik özellikleri eksiktir

Asana fiyatlandırması

Temel : Üye başına aylık 0 ABD doları

Premium : Üye başına aylık 10,99 ABD doları

İş : Üye başına aylık 24,99 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (8.831 yorum)

Capterra: 4,5 (11.357 yorum)

Bu Asana alternatiflerine göz atın!

15. Zoho Projeleri

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, iş akışları oluşturmak, görevleri izlemek, paydaşlarla bağlantı kurmak ve takım işbirliği için bir proje yönetimi aracıdır. Zendesk entegrasyonları için bu araç, aralarında bilgi göndermenize ve her bilet için projelerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıdığı için mükemmeldir.

Entegrasyon, takımın verimliliğini azaltabilecek birçok görevi otomatikleştirmenize olanak tanır. Entegrasyon ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Zaman kazanmak için karmaşık şirket verilerini dakikalar içinde otomatikleştirin

Belirli eylemlere göre webhook tetikleyicileri ayarlayın

Gecikmeler ve Kararlar gibi kuralları kullanarak verimli bir iş akışı oluşturun

Günün belirli saatlerinde eylemleri gerçekleştirin

Zoho Projects'in avantajları

Görevleri çok küçük bileşenlere ayırın

Aynı şablona dayalı önceki projeleri etkilemeden şablonları değiştirin

Oluşturabileceğiniz proje sayısında sınırlama yok

Zoho Projects eksileri

Zendesk entegrasyonu biraz sınırlıdır

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (289 yorum)

Capterra: 4. 2/5 (256 yorum)

16. Monday

via Monday

Monday.com, proje veya takım boyutuna bakılmaksızın işlerin yapılabilmesi için gerekli tüm temel proje yönetimi fonksiyonlarını içeren bir proje ve takım yönetimi platformudur.

Monday Zendesk entegrasyonu, destek ekibinizin ürün, mühendislik ve satış gibi diğer takımlarla bağlantı kurmasını sağlar. Bu, değerli kullanıcı taleplerini tüm şirketinize aktarır.

Bununla yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Zendesk müşteri konuşmalarını otomatik olarak mühendislik görevlerine dönüştürün

Her bir bileti tek bir yerden yönetin ve takip edin

Takım üyelerinizi doğrudan Monday'den bilgilendirin ve güncelleyin

Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde otomatik olarak birleştirin

Monday'in artıları

Yeni biletleri ele almak için akıcı bir ş Akışı oluşturur

Panolar arasında kolay işbirliği, projeleri takip etme ve ayar yapma

Otomasyon, kullanıcıların görevleri takip etmelerine ve manuel işleri azaltmalarına yardımcı olur

Monday'in dezavantajları

Zendesk'ten özel yorum ekleme seçeneği yoktur

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.166 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.687 yorum)

Bu Monday alternatiflerine göz atın!

Zendesk Entegrasyonlarıyla Müşteri Desteğinizi İyileştirin

Bu Zendesk entegrasyonlarının çoğu, tek başına kullanıldığında müşteri desteğini artırmada etkilidir. Ancak artık, müşteri hizmetlerinde mükemmelliği sağlamak için bir araya getirebileceğiniz binlerce araç var. Müşteri hizmetlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan şey, Gartner'ın deyimiyle "entegre bir işlevsellik ekosistemi"dir.

Zendesk, 1.300'den fazla entegrasyonuyla bunu yapmanın bir yolunu sunar. Umarız, yukarıdakilerden hedeflerinize ulaşmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak bir veya iki entegrasyon bulmuşsunuzdur.

Kuruluşunuzun hedeflerini ve sistemlerini desteklemek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin!