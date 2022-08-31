2025'in En İyi 16 Zendesk Entegrasyonu

Başarının anahtarı müşteri desteğinde yatmaktadır. Zendesk gibi iyi bir müşteri desteği platformuyla, ölçeklenebilir ve bütünsel bir müşteri hizmetleri deneyimi oluşturabilirsiniz. Platform, markaların büyüme için kritik öneme sahip iyi müşteri ilişkileri kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olur.
Zendesk müşteri desteğini hangi şekillerde destekler? Kanallar arasında mesajları birleştirir, sıfır veya düşük kodla kolay otomasyon sağlar, destek taleplerini kolayca izler ve müşteri geri bildirimlerini izler.
Ancak bu müşteri desteği platformundan en iyi şekilde yararlanmak için markalar, çeşitli satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 1.300'den fazla Zendesk uygulamasını ve entegrasyonunu kullanabilir.
Binlerce uygulama arasından hangisini seçmelisiniz?
Zendesk Marketplace'te bulabileceğiniz en kullanışlı 16 entegrasyonu sizin için inceledik.
Hadi başlayalım!
en Yararlı 16 Zendesk Entegrasyonu
1. ClickUp
ClickUp, takımların görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldiği hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki takımın işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesini sağlayarak verimliliği yeni zirvelere taşır.
Zendesk entegrasyonu sayesinde, destek ekibiniz görevlerin ve öncelikli biletlerin üstünde kalacak, müşterilerinizin sorunlarının mümkün olan en hızlı şekilde çözülmesini sağlayacak, verimliliği ve üretkenliği artıracaktır. ClickUp entegrasyonu ile yapabilecekleriniz arasında şunlar yer almaktadır:
- Kolay başvuru ve görevlendirme için biletleri görevlere bağlayın
- Zendesk biletlerinden yeni görevler oluşturun
- Bir bilet oluşturduğunuzda veya bir göreve bilet bağladığınızda otomatik güncellemeler alın
Biletleri görevler olarak ele almak, biletleri izlemeyi ve mümkün olan en kısa sürede çözülmesini sağlamayı kolaylaştırır. Bu, bu güçlü bulut tabanlı platformlar arasında en üst düzeyde iki yönlü iletişimdir!
ClickUp'ın avantajları
- Departmanlar arası iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır
- Çeşitli süreçleri kolayca otomatikleştirin
- Esnek ve özelleştirilebilir
- Dünya standartlarında müşteri desteği
- Zendesk'i bağlamak ve ilerlemeyi izlemek çok kolay
ClickUp'ın dezavantajları
- Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir!
- Kullanılabilir özelliklerin sayısı ve özelleştirilebilirlik düzeyi nedeniyle öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık üye başına 5 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Üye başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.781 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.071 yorum)
2. Slack
Slack, mevcut en iyi mesajlaşma uygulamalarından biridir. Takım üyelerinin etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak işbirliğini geliştirir ve iş akışını hızlandırır. Bağımsız uygulamalar söz konusu olduğunda, oldukça iyi bir iş çıkarır. Ancak Slack uygulaması, yeteneklerini yepyeni bir düzeye taşır.
Zendesk Slack entegrasyonunun bazı avantajları şunlardır:
- Biletleri doğrudan Slack'e göndererek müşteri yanıtlarını takip edin
- İşbirliğini geliştirin ve Slack'teki destek biletlerine gizli notlar veya yan konuşmalar ekleyin
- Değerli müşterilerinizi Slack'e davet edin, böylece ihtiyaç duyulduğunda takımınız her zaman hazır olsun
- Otomasyonu ayarlayarak geri bildirimleri Slack'te alındıkları anda görün
Slack'i Zendesk ile entegre etmek, yanıt sürenizi kısaltmanıza, iş yükünüzü kontrol altında tutmanıza ve müşteri hizmetleri kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.
Slack'in avantajları
- Slack bildirimleriyle tüm iş konuşmalarınız tek bir yerde
- Neredeyse her yerde kullanıldığı için eğitim almadan kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz
- Kullanımı kolay ve doğal hissettirir
- Projenin belirli bölümleri için kanalları segmentlere ayırabilirsiniz
Slack'in dezavantajları
- Farklı takımların bulunduğu çok sayıda kanal sizi bunaltabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,67 $/8,00 $, yıllık/aylık faturalandırılır
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $/15,00 $, yıllık/aylık faturalandırılır
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma bilgileri için iletişime geçin
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30.180 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (21.435 yorum)
3. Shopify
E-ticaret mağazalarında rekabetin yüksek olduğu bir ortamda, elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız var. İyi bir müşteri hizmeti de bu konuda çok önemli bir rol oynar. Shopify platformunda bir mağaza kurduysanız, Shopify için Zendesk entegrasyonu müşteri hizmetlerini ve desteğini iyileştirmek için çok önemlidir. Bu entegrasyonun bazı avantajları şunlardır:
- Yönetimi iyileştirmek için birden fazla Shopify mağazasını Zendesk hesabınıza bağlayın
- Mağaza sayfanıza bir Web Bileşeni ekleyin, böylece müşteriler size hızlıca ulaşabilir veya kendi kendilerine hizmet alabilirler
- Bilet düzenleyici, iptal ve geri ödemeleri kolayca sipariş etmenizi sağlar
Destek ekibinizin Shopify mağazanızdan doğrudan müşteri bilgilerine erişmesini ve harekete geçmeden önce bilgilendirilmesini sağlar.
Shopify uzmanları
- Zendesk için CRM olarak işlev görür
- İşiniz büyüdükçe Zendesk'te müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirsiniz
- Zendesk'in AI özellikleri ziyaretçileri için kişiselleştirme yapabilir
Shopify'ın dezavantajları
- Shopify e-posta ID'si ve telefon numarası ID'si, Zendesk'te ayrı kullanıcılar olarak tanımlanır
Shopify fiyatlandırması
- Temel: Aylık 29 ABD doları
- Shopify: Aylık 79 dolar
- Gelişmiş: Aylık 299 $
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (4.109 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.672 yorum)
4. Geckoboard
Geckoboard, birkaç adımda gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir araçtır. Kolaylık ve yeteneklerini artırmak için 80'den fazla araçla entegre olur. En önemli entegrasyonlarından biri Zendesk ile olan entegrasyonudur.
Zendesk ile entegre ederek, siz ve ekibiniz, anlaşılması kolay gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı müşteri desteği Zendesk metriklerini ekibinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Bu özelliğin bazı özellikleri şunlardır:
- Zendesk metriklerine dayalı gösterge panelleri oluşturmak kolay
- Görselleştirmeler kolayca yorumlanabilir
- Verileri görselleştirmek için güçlü filtreler
Ayrıca, bağlantıyı kopyalayıp yapıştırarak oluşturulan gösterge panellerini mesajla paylaşmak da çok kolay!
Geckoboard'un artıları
- Takım üyelerinin Zendesk'te doğru metriklere odaklanmasını sağlar
- Sorunları ortaya çıkmadan önce tespit edin ve daha iyi görselleştirme sayesinde çözün
- Gösterge panelinde öne çıkardığınız yıldız Zendesk temsilcilerinizi motive edin
Geckoboard'un dezavantajları
- Önceden belirlenmiş veri alanlarıyla sınırlısınız
Geckoboard fiyatlandırması
- Temel: Aylık 39 ABD doları
- Pro: Aylık 79 ABD doları
- Ölçek: Aylık 559 ABD doları
Geckoboard puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (47 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (76 yorum)
5. Nicereply
Nicereply, Zendesk için CSAT, NPS ve Müşteri Çaba Puanı anketleri sunan bir CX anket yazılımıdır.
Nicereply'i kullanarak, her e-postanın altındaki anketler, makrolarınızda veya bir bilet veya sohbeti çözdükten sonra tetikleyerek müşteri memnuniyetini, çabasını veya sadakatini ölçebilirsiniz. Yanıtlar, yorumlar ve özel alan değerleri olarak Zendesk'e geri gönderilir.
Entegrasyonun bazı avantajları şunlardır:
- Anketlerinizi tamamen özelleştirin
- Anketlerinizi ne zaman göndereceğinize karar verin
- Müşterilerinizi aşırı anketlerden koruyun
- Spam, alakasız veya küfürlü değerlendirmeleri silin
Nicereply'nin artıları
- Çeşitli müşteri deneyimi anketleri (CSAT, CES ve NPS, 5 yıldızlı anket, gülen yüzler vb. )
- Birden fazla dağıtım kanalını birleştirin
- Kurulumu ve kullanımı kolay
Nicereply eksileri
- Analitik daha sağlam olabilir
Nicereply fiyatlandırması
- Nicereply, aylık 39 dolardan başlayan ücretli planlar sunar
Nicreply puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (378 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (284 yorum)
6. Mailchimp Etkinliği
Mailchimp, müşteriler ve diğer taraflarla iletişim kurmak ve onları yönetmek için kullanılan bir pazarlama aracıdır. Zendesk CRM entegrasyonları için Mailchimp Activity, müşteri iletişiminizi kişiselleştirmenizi sağlar.
Bu, Zendesk'te biletlerinizi, kullanıcılarınızı ve temsilcilerinizi kolayca otomatik olarak yönetmenizi sağlar. Bazı özellikler şunlardır:
- Ticket talep edenlerin Mailchimp posta listesi aboneliklerini verimli bir şekilde yönetme
- Zendesk Destek bileti talep eden kişinin aldığı tüm e-posta kampanyalarını görüntüleme
- Zendesk bilet talep eden kişinin her Mailchimp kampanyasında gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntılarını görüntüleme
Bu özellikler, diğerlerinin yanı sıra, müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve sorularını önceden tahmin etmenizi sağlayarak etkileşimlerinizi daha kişisel ve anlamlı hale getirir.
Mailchimp Activity avantajları
- Mükemmel ücretli planlar
- Tüm boyutlardaki tüm işler ve projeler için kullanılabilir
- Yaratıcı asistan sayesinde, çok fazla tasarım becerisine sahip olmanız gerekmez
Mailchimp Etkinliği eksileri
- Mailchimp sizi yalnızca belirli tasarım ve biçimlerle sınırlar
Mailchimp Etkinlik fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: Aylık 9,99 $
- Standart: Aylık 14,99 $
- Premium: Aylık 299 ABD doları
Mailchimp Etkinlik derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (14.952 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (4.799 yorum)
7. Harvestr
Harvestr, ürün ekiplerinin işbirliğini artırarak bilinçli ürün kararları almasını sağlayan bir ürün yönetim aracıdır. Zendesk ile entegre edildiğinde, destek ve ürün ekipleri birbirine bağlanır. Bu sayede ürün ekibi, müşteri verilerini ve geri bildirimlerini kullanarak müşteri odaklı iyileştirmeler yapabilir veya müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler oluşturabilir.
Bu müşteri verileri, değerli müşteri geri bildirimlerini içeren Zendesk destek biletlerinden elde edilir. Ürün ve destek ekipleri arasındaki işbirliğini iyileştirerek müşterilerinizin üründen daha memnun olmasını sağlayabilir.
Harvestr'ın avantajları
- Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri odaklı ürünler tasarlayın
- Ticket önceliklendirme yoluyla birikmiş iş yükünü önlemede yardımcı olur
- Müşteri deneyimine odaklanmanızı sağlar
- Farklı iş akışlarına kolayca uyum sağlar
Harvestr'ın dezavantajları
- Genişletilmiş raporlama yeteneklerinin eksikliği
Harvestr fiyatlandırması
- Ücretsiz: 14 günlük ücretsiz deneme
- Ölçek: Düzenleyici başına aylık 79 $/65 $, aylık/yıllık olarak faturalandırılır
- Elite: Düzenleyici başına aylık 139 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçin
Harvestr puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (31 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (501 yorum)
8. Zoom
Zoom, takım üyeleri arasındaki işbirliğini artırmada oldukça kullanışlı olan en popüler video konferans uygulamalarından biridir. Ancak bazı durumlarda müşteri desteğinde de kullanılabilir. Örneğin, bir müşteri sorusu, müşterinin ortamını görmek veya fiziksel kurulumda yardımcı olmak gibi daha kişisel bir deneyim gerektirdiğinde.
İşte burada Zendesk Zoom entegrasyonu devreye giriyor. Bazı özellikleri şunlardır:
- Zoom'a ayrı olarak oturum açmadan Zendesk içinden toplantı planlayın ve başlatın
- Önceki aramanın tüm bilgilerini kaydedin ve Zendesk içinden erişin
Bu özellikler ve diğer özel özellikler, bu entegrasyonu vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. Bu, özellikle bire bir deneyim gerektiren müşteri talepleriyle sık sık uğraşıyorsanız geçerlidir.
Zoom'un avantajları
- Toplantılara kolayca davet etme
- Çok kullanıcı dostu ve kullanımı kolay
- Bağlanabileceğiniz birçok kullanışlı uygulama
Zoom'un dezavantajları
- Mükemmel bir internet bağlantısına ihtiyacınız var
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 14,99 $/host
- İş: Aylık 19,99 $ / ana bilgisayar
- Enterprise: Aylık 19,99 $/host
Zoom derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (41.571 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (12.297 yorum)
Zoom alternatiflerine göz atın!
9. Nüfus Sayımı
Takımınızın iş akışını güçlendirmek ve müşteri konuşmalarının kalitesini artırmak için verilere ihtiyacınız var. Verileriniz başka veritabanlarında veya araçlarda kilitliyse, özel komut dosyaları veya mühendislik yardımı olmadan bunları iş araçlarınızla senkronize etmek imkansızdır. Tabii, Zendesk'i iş akışınıza bağlayabilen Census'a sahip değilseniz.
Census, herhangi bir depodaki verileri satış ve pazarlama araçlarınıza senkronize etmenizi sağlayan tercih edilen uygulamalardan biridir. Zendesk entegrasyonu, bu bilgileri ve verileri birkaç dokunuşla Zendesk'e senkronize etmenizi sağlar. Bu uygulamanın bazı özellikleri şunlardır:
- Zendesk'te veri aktarımı için mühendislere güvenmenize gerek kalmayacak
- Verileriniz Zendesk'te veya bir bilet içinde kullanıma hazır olacaktır
- Tüm verilerinizi tek bir yerde saklayın
Census, verileriniz farklı depolarda bulunuyorsa ve bunları biletlerde müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanmak istiyorsanız, en önemli uygulamalardan biridir.
Nüfus sayımı uzmanları
- Temsilciler, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan müşteri sorunlarını veya biletleri çözebilir
- Kullanıcılarınızı segmentlere ayırarak önemli bilgileri öğrenin ve kalıpları belirleyin
- Ürün verilerini kullanarak en değerli müşterilerinizi belirleyerek Zendesk biletlerinin yönlendirilmesini iyileştirir
Nüfus sayımı eksileri
- Bir bilet oluşturulduktan sonra senkronizasyonu değiştirmek zordur
Nüfus sayımı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 800 $
- Platform: Özel fiyatlandırma paketleri için iletişime geçin
Nüfus sayımı derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (76 yorum)
- Capterra: Yorum yok
10. Salesforce
Salesforce, satış, pazarlama ve destek ekipleri için popüler bir araçtır. İşletmelerin müşteri hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Zendesk ile entegre edilmesi, destek ve satış ekipleriniz arasındaki işbirliğini geliştirerek bilet veya müşteri sorunlarını çözme verimliliğini artırır.
Ayrıca, her iki takımın da doğru müşteri verilerine erişmesini sağlar. Bu, satış ekibinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve destek ekibinin daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına olanak tanır. Ayrıca, belirli koşullara göre bir bileti yeniden atama gibi çeşitli etkinlikleri otomatikleştirir.
Bunların bazı özellikleri ve avantajları şunlardır:
- Kişiselleştirilmiş konuşmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde artış
- Takım işbirliği ile daha hızlı çözümler elde edin
- Farklı Salesforce kriterlerine göre Zendesk Destek bilet verilerini analiz edin
Zendesk Salesforce entegrasyonu, tüm takımlarınız için müşterilerinizin bütünsel bir görünümünü sunmanızı sağlar.
Salesforce uzmanları
- Kişileri, e-postaları ve fırsatları kolayca izleyin ve potansiyel müşterilerin durumunu takip edin
- Çeşitli süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olur
- Salesforce CRM'yi hemen hemen tüm harici uygulamalara veya programlara bağlayın
Salesforce'un dezavantajları
- Uygulama karmaşık olabilir
- Biraz pahalı
Salesforce fiyatlandırması
- Essentials: Aylık 25 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 ABD doları
Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (12.815 yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (17.197 yorum)
11. Trello
Trello, basit arayüzü ve kullanım kolaylığı ile tanınan bir proje yönetimi aracıdır. Zendesk Entegrasyonları için Trello, ş Akışınızı görüntülemek, süreçleri otomatikleştirmek, görevler oluşturmak ve atamak, işbirliği yapmak ve iletişim kurmak gibi amaçlarla kullanılır.
Zendesk Trello entegrasyonu, biletleri mevcut kartlara eklemenize veya doğrudan Zendesk biletlerinden Trello kartları oluşturmanıza olanak tanır. Bilete gitmeniz, entegrasyonun ardından Trello uygulamasını açmanız yeterlidir; ardından kartı mevcut bir karta ekleyebilir veya yeni bir kart oluşturabilirsiniz.
Bunların avantajları ve özellikleri şunlardır:
- Zendesk biletlerini departmanlar ve takımlar arasında kolayca izleme ve düzenleme
- Müşteri desteği ekibi için bilet çözüm süreçlerinin net bir görünümünü sunar
Bu uygulamada, takımınız aynı sayfada olacağından, sürekli bir iş akışını yönetebilir, görevleri delege edebilir ve müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.
Trello'nun artıları
- Basit ve anlaşılır tasarım ve arayüz
- Çeşitli takımlar arasında işbirliğini geliştirir
- Takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar
- Hızlı entegrasyon ve kullanıma başlama
Trello'nun dezavantajları
- İzin kontrolü daha ayrıntılı olabilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 5 ABD doları
- Premium: Aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (12.812 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.228 yorum)
12. TypeGenie
TypeGenie, marka ve destek temsilcileri için kişiselleştirilmiş cümleleri tamamlamayı öğrenen gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Bu araç, markalaşma için çok önemli olan yanıtları daha hızlı ve tek tip bir üslupla oluşturduğu için Zendesk entegrasyonları listemize girmiştir.
TypeGenie Zendesk bağlantısı, müşteri desteği temsilcileriniz yazarken AI destekli cümleler ve kelime tamamlama özelliği ile müşteri hizmetleri verimliliğini artırır.
TypeGenie'yi Zendesk ile entegre etmenin bazı avantajları ve özellikleri şunlardır:
- Mesajlardan tekrarlayan öğeleri kaldırarak kaliteyi artırın
- Yeni bir biletin daha hızlı yanıt almasını sağlamak veya mevcut bir bileti ele almak için yazmaya daha az zaman harcayın
- Otomatik tamamlamalar, geçmiş biletlerinize dayalı olarak kişiselleştirilir ve alakalıdır
- Öğrenmeye ve gelişmeye devam edin
Müşteri sorularına ne kadar hızlı yanıt verirseniz, bu uygulama ile o kadar iyi bir deneyim yaşarsınız ve biletlerinizi o kadar hızlı çözersiniz.
TypeGenie'nin avantajları
- Temsilciler sorunları çözmek için daha az zaman harcar
- Kod gerektirmeyen geliştirme
- Kullanışlı raporlama ve analiz araçları
- Kurulumu ve kullanımı kolay
TypeGenie eksileri
- Başladığınızda tamamlanma durumu doğru olmayabilir
TypeGenie fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyat teklifi için iletişime geçin
TypeGenie puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
13. Ringover
Ringover, profesyonel iletişimlerin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan Zendesk entegrasyonlarından biridir. Siz ve takımınız çevrimiçi olarak veya bir akıllı telefon uygulamasından arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bu, birkaç ülkeye ve birkaç ülkeden sınırsız arama, her yerden iyi alım ve CRM'nizle arama entegrasyonu gibi birçok avantaja sahiptir.
Bu çağrıları Zendesk'e entegre ettiğinizde şunları yapabilirsiniz:
- Mevcut bir bileti oluşturun, güncelleyin veya otomatikleştirin
- Tek bir tıklama ile Zendesk içinden müşterilerinizi arayın
- Zendesk içinden sesli mesajları ve kaydedilmiş konuşmaları dinleyin
- Daha hızlı arama ve uygun bir takım üyesine kolay aktarma
Bu özellikler, müşterilerinizle olan ilişkinizi iyileştirir.
Ringover'ın avantajları
- Sabit telefon hattından çok daha ucuz
- Günlükler ve kayıtlar dahil olmak üzere arama ayrıntılarına kolay erişim
- Özel destek sağlamak için çağrı aldığınızda müşteri bilgilerini alın
- Müşteri verileri tek bir yerde birleştirilir
Ringover'ın dezavantajları
- Bazen gecikmeler, akıcı bir konuşma yapmayı zorlaştırır
Ringover fiyatlandırması
- Akıllı: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Güç: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Enterprise: Özel bir plan oluşturmak için iletişime geçin
Ringover puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (27 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (189 yorum)
14. Asana
Zendesk entegrasyonları için Asana, işletmelerin projelerini ve görevlerini işbirliği içinde yönetmelerine, iletişim kurmalarına ve organize etmelerine olanak tanıyan popüler bir proje yönetimi aracıdır. Asana'yı Zendesk ile entegre ederek biletleri daha hızlı çözebilirsiniz.
Bu uygulama, Zendesk biletlerini kullanarak görevleri kolayca oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır. Daha iyi bir iş akışı için bağlam ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve mevcut görevleri birbirine bağlayabilirsiniz. Bu, ister yeni bir kullanıcı ister bir müşteri olsun, herkesin destek sorunlarını ele almasını ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasını sağlar.
Bu Zendesk entegrasyonu ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
- Zendesk'ten Asana görevleri oluşturma
- Mevcut görevleri bir Zendesk biletine bağlayın
- Zendesk'ten çıkmadan çözüm durumunu kontrol edin
- Kişiselleştirilmiş hizmet için çeşitli müşteri ayrıntılarına erişin
Listelenen tüm uygulamalar arasında, bu entegrasyon Zendesk ve Asana arasındaki geri bildirim döngüsünü kapatarak şirketinizin müşteri hizmetlerini sürekli olarak iyileştirmesini sağlar.
Asana'nın avantajları
- Zendesk ile görevlerde işbirliğini geliştirin
- Öncelikli biletleri ve görevleri kolayca izleme
- Ücretsiz sürümde iyi özellikler
- Harici araçları Asana'ya entegre edin
- Panoları, kategorileri, görevleri ve alt görevleri özelleştirin
Asana'nın dezavantajları
- Çok fazla e-posta uyarısı sonuçları
- Bu listedeki bazı araçlar kadar esnek değildir
- Diğerlerine kıyasla verimlilik özellikleri eksiktir
Asana fiyatlandırması
- Temel: Üye başına aylık 0 ABD doları
- Premium: Üye başına aylık 10,99 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 24,99 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (8.831 yorum)
- Capterra: 4,5 (11.357 yorum)
Bu Asana alternatiflerine göz atın!
15. Zoho Projeleri
Zoho Projects, iş akışları oluşturmak, görevleri izlemek, paydaşlarla bağlantı kurmak ve takım işbirliği için bir proje yönetimi aracıdır. Zendesk entegrasyonları için bu araç, aralarında bilgi göndermenize ve her bilet için projelerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıdığı için mükemmeldir.
Entegrasyon, takımın verimliliğini azaltabilecek birçok görevi otomatikleştirmenize olanak tanır. Entegrasyon ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
- Zaman kazanmak için karmaşık şirket verilerini dakikalar içinde otomatikleştirin
- Belirli eylemlere göre webhook tetikleyicileri ayarlayın
- Gecikmeler ve Kararlar gibi kuralları kullanarak verimli bir iş akışı oluşturun
- Günün belirli saatlerinde eylemleri gerçekleştirin
Zoho Projects'in avantajları
- Görevleri çok küçük bileşenlere ayırın
- Aynı şablona dayalı önceki projeleri etkilemeden şablonları değiştirin
- Oluşturabileceğiniz proje sayısında sınırlama yok
Zoho Projects eksileri
- Zendesk entegrasyonu biraz sınırlıdır
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (289 yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (256 yorum)
16. Monday
Monday.com, proje veya takım boyutuna bakılmaksızın işlerin yapılabilmesi için gerekli tüm temel proje yönetimi fonksiyonlarını içeren bir proje ve takım yönetimi platformudur.
Monday Zendesk entegrasyonu, destek ekibinizin ürün, mühendislik ve satış gibi diğer takımlarla bağlantı kurmasını sağlar. Bu, değerli kullanıcı taleplerini tüm şirketinize aktarır.
Bununla yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:
- Zendesk müşteri konuşmalarını otomatik olarak mühendislik görevlerine dönüştürün
- Her bir bileti tek bir yerden yönetin ve takip edin
- Takım üyelerinizi doğrudan Monday'den bilgilendirin ve güncelleyin
- Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde otomatik olarak birleştirin
Monday'in artıları
- Yeni biletleri ele almak için akıcı bir ş Akışı oluşturur
- Panolar arasında kolay işbirliği, projeleri takip etme ve ayar yapma
- Otomasyon, kullanıcıların görevleri takip etmelerine ve manuel işleri azaltmalarına yardımcı olur
Monday'in dezavantajları
- Zendesk'ten özel yorum ekleme seçeneği yoktur
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Ayrıntılar için iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.166 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.687 yorum)
Bu Monday alternatiflerine göz atın!
Zendesk Entegrasyonlarıyla Müşteri Desteğinizi İyileştirin
Bu Zendesk entegrasyonlarının çoğu, tek başına kullanıldığında müşteri desteğini artırmada etkilidir. Ancak artık, müşteri hizmetlerinde mükemmelliği sağlamak için bir araya getirebileceğiniz binlerce araç var. Müşteri hizmetlerinizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan şey, Gartner'ın deyimiyle "entegre bir işlevsellik ekosistemi"dir.
Zendesk, 1.300'den fazla entegrasyonuyla bunu yapmanın bir yolunu sunar. Umarız, yukarıdakilerden hedeflerinize ulaşmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak bir veya iki entegrasyon bulmuşsunuzdur.
Kuruluşunuzun hedeflerini ve sistemlerini desteklemek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin!