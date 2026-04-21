Base44 ve Lovable: Hangi AI Oluşturucu Size Uygun?

Stack Overflow'un 2025 Geliştirici Anketi'ne göre, geliştiricilerin %84'ü ş akışlarında AI araçlarını kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Bu nedenle, bir AI uygulama oluşturucu seçmek basit gibi görünebilir. Ancak asıl karar, hangisinin daha güzel kod ürettiği ile ilgili değildir. Asıl mesele, yığınınız üzerinde tam kontrol sahibi olmak mı, yoksa çalışan bir uygulamaya giden en hızlı yolu mu tercih ettiğinizdir.

Bu tek bir tercih, lansman zaman çizelgenizden platformu aşmanız durumunda ne olacağına kadar her şeyi şekillendirir. Bu kılavuz, AI oluşturma, arka uç kontrolü, kod sahipliği, entegrasyonlar ve kullanım senaryolarına uygunluk açısından Base44 ile Lovable'ı karşılaştırır. Ayrıca, birleşik bir AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın, her iki oluşturucunun da tek başına ele almaya tasarlanmadığı gereksinimleri, sprint planlamasını ve takım koordinasyonunu nasıl desteklediğini inceler.

Base44 ve Lovable'a Genel Bakış

Genel olarak, Base44, hızlı bir şekilde çalışan bir prototip isteyen teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmış, tam olarak yönetilen, komut satırından uygulama oluşturma aracıdır. Lovable, AI komut satırlarından dışa aktarılabilir React ve TypeScript kodu oluşturur, böylece geliştiricilere daha fazla sahiplik ve dağıtım esnekliği sunar.

Özellik / Kategori Base44 Lovable Temel yaklaşım Kod gerektirmeyen, anında uygulama oluşturucu Tam kod dışa aktarma özelliğine sahip, AI tarafından oluşturulan React/TypeScript Hedef kullanıcı Teknik bilgiye sahip olmayan kurucular, operasyon uzmanları, pazarlamacılar Geliştiriciler ve teknik konularda rahat olan geliştiriciler AI yetenekleri Builder Chat ve Plan Modu ile komut tabanlı oluşturma Ajan Modu, Sohbet Modu ve ücretsiz Görsel Düzenlemeler Arka uç Tamamen yönetilen (NoSQL, sunucusuz, kimlik doğrulama, dosya depolama) Supabase (PostgreSQL, kimlik doğrulama, dosya depolama) — size aittir Kod sahipliği Yalnızca ön uç dışa aktarma; arka uç Base44 sunucularında kalır Tam yığınlı iki yönlü GitHub senkronizasyonu; istediğiniz yere dağıtın Entegrasyonlar Özenle seçilmiş yerleşik özellikler (ödeme, e-posta, AI, kimlik doğrulama) Ayrıntılı harici API'ler (Stripe, Clerk, OpenAI, Resend) Öğrenme eğrisi Minimal — kurulum gerektirmez, komut satırı tabanlı Orta düzey — Supabase yapılandırması ve GitHub bilgisi gerektirir Takım işbirliği Bağlantı tabanlı paylaşım, ortak düzenleme yok GitHub senkronizasyonu, geliştiricilerin iş devrini kolaylaştırır; sprint araçlarına gerek yoktur

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı birden kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wikilerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve bunu AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı birden kullanma eğilimindeyken, yüksek performanslı takımlar araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wikilerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve bunu AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Base44 nedir?

Base44, doğal dil komutlarını yaklaşık bir dakika içinde veritabanları, kimlik doğrulama ve kullanıcı arayüzü ile birlikte tam yığın web uygulamalarına dönüştüren tarayıcı tabanlı bir AI uygulama oluşturucusudur. Bu, dosyaları doğrudan düzenlemek yerine AI'ya neyi değiştireceğini söyleyerek takip komutları aracılığıyla çıktıyı iyileştirebileceğiniz, tamamen kodsuz bir uygulama ortamıdır.

İstediğinizi sade bir dille anlatın, bir AI modeli (GPT-5, Claude Sonnet veya Gemini) seçin ve Base44, tek bir adımda uygulamanın tamamını (ön uç, arka uç, veritabanı şeması ve kimlik doğrulama) oluşturur. Builder Chat, ilk oluşturma işleminden sonra uygulamayı konuşma yoluyla iyileştirmenize olanak tanır. Plan Modu, bir kontrol noktası katmanı ekler: AI, neyi değiştirmek istediğine dair önerilen bir plan gösterir ve siz de herhangi bir şey uygulanmadan önce bunu onaylar veya ayarlarsınız.

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar — bir fikri doğrulayan kurucular, dahili bir araca ihtiyaç duyan operasyon yöneticileri veya bir açılış sayfası oluşturan pazarlamacılar — terminale dokunmadan konsept aşamasından canlı uygulamaya geçebilirler.

⚠️ Çıktı görsel olarak şık ve hemen paylaşıma hazır olsa da, açık bir dezavantajı var: ücretli planlarda bile Base44 yalnızca ön uç kodunu dışa aktarıyor. Arka uç mantığı ve veriler Base44'ün altyapısında kalıyor; tam yığını kendi sunucunuzda barındıramazsınız. Hızlı prototipleme ve dahili araçlar için bu dezavantaj kabul edilebilir olabilir. Ölçeklendirmeyi, taşıma veya bir geliştirme takımına devretmeyi planladığınız her şey için bu, çok daha ciddi bir sınır haline gelir.

Lovable nedir?

Lovable, doğal dil komutlarından gerçek, dışa aktarılabilir React ve TypeScript kodu üreten bir AI uygulama oluşturucusudur. Tamamen yönetilen oluşturucuların aksine, kod sahipliği temelinde tasarlanmıştır: oluşturduğu her şey GitHub ile senkronize edilir ve kod tabanını istediğiniz zaman kendi altyapınızda dağıtabilirsiniz.

Lovable, AI yeteneklerini üç farklı çalışma moduna ayırır. Agent Mode en otonom moddur: bir özelliği veya tüm uygulamayı tanımlarsınız ve AI, adım adım rehberlik olmadan React bileşenlerini yazarak, yönlendirmeyi ayarlayarak ve API'leri bağlayarak uygulamayı baştan sona oluşturur. Chat Mode ise işbirliğine dayalıdır: mimariyi tartışır, AI'dan ödünleşimleri açıklamasını istersiniz ve herhangi bir kod oluşturulmadan önce gereksinimleri iyileştirirsiniz; bu, esasen bir AI ortağıyla çift programlama yapmaktır. Görsel Düzenlemeler, oluşturma kredilerini tüketmeden doğrudan görsel bir düzenleyicide UI değişiklikleri yapmanıza izin veren ücretsiz bir moddur.

Lovable, PostgreSQL, kimlik doğrulama ve dosya depolama için Supabase'e bağlanır. Ayrıca Stripe (tam ödeme API'si), Clerk (SSO ve kullanıcı yönetimi), OpenAI (doğrudan LLM erişimi) ve Resend (işlemsel e-posta) ile entegre olur. İki yönlü GitHub senkronizasyonu, AI'nın yaptığı her değişikliğin repounuza kaydedilmesi ve yerel ortamınızdan gönderdiğiniz değişikliklerin Lovable'ın düzenleyicisine yansıtılması anlamına gelir.

⚠️ Bu esnekliğin bedeli, önceden yapılandırma gerekliliğidir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, Supabase kurulumu, GitHub ş Akışı ve mimari kararlar göz korkutucu bulabilir. Kredi tüketimi de komutların karmaşıklığına göre artar; ayrıntılı, çok adımlı derlemeler, Agent Modunda kredileri daha hızlı tüketir.

Base44 ve Lovable: Anahtar Özellik Karşılaştırması

Doğru aracı seçmek, o AI'nın ş akışınızda hangi noktada yer almasını istediğinize bağlıdır. Her iki platform da doğal dil komutlarıyla çalışan uygulamalar oluşturur, ancak tamamen farklı geliştiricilere hizmet eder: biri canlı bir ürüne giden en hızlı yolu önceliklendirir. Buna karşılık, diğeri geliştiricinin uzun vadeli sahipliğini önceliklendirir.

Aşağıdaki her bölümde, Base44 ve Lovable'ın uygulama geliştirmenin temel unsurlarını nasıl ele aldığı karşılaştırılmaktadır.

AI destekli uygulama oluşturma

Base44'ün temel vaadi hızdır. Bir açıklama yazarsınız, bir model seçersiniz (GPT-5, Claude Sonnet veya Gemini) ve platform tek seferde eksiksiz bir tam yığın uygulaması oluşturur. İlk derlemeden sonra, Builder Chat size konuşma yoluyla yineleme yapma imkanı sunar; "arama çubuğu ekle" veya "kullanıcı izinlerini değiştir" gibi komutlar verirsiniz ve platform, siz koda dokunmadan altta yatan mimariyi yeniden yazar. Plan Modu, herhangi bir değişiklik uygulanmadan önce bir inceleme katmanı ekleyerek, teknik bilgisi olmayan geliştiricilere her yinelemede bir güven kontrol noktası sunar.

Lovable, oluşturma sürecini üç moda ayırarak farklı bir yaklaşım sergiliyor. Agent Mode, tamamen otonom yapıları yönetir; siz bir özelliği tanımlarsınız, AI ise bileşenleri yazar, yönlendirmeyi ayarlar ve API'leri uçtan uca bağlar. Chat Mode, kod yazılmadan önce planlama ve mimari tartışmaları için kullanılır ve bir komut kutusundan çok işbirliğine dayalı bir tasarım oturumu gibi çalışır. Visual Edits, sıfır kredi maliyeti ile kozmetik değişiklikleri yönetir, böylece alan ve renk ayarlamaları için belirteç harcamazsınız.

Her iki sistem de kusursuz değildir. Uygulama mantığınız çok katmanlı hale geldiğinde Base44 zorlanabilir ve bazen karmaşık özellikleri doğru bir şekilde çalıştırmak için tekrarlayan komutlar gerekebilir. Lovable’ın Agent Mode özelliği, büyük yapılandırmalarda kredileri hızla tüketebilir ve çıktının kalitesi, mimariyi önceden ne kadar net bir şekilde ifade ettiğinize büyük ölçüde bağlıdır.

👀 Sonuç: Base44, teknik müdahaleyi en aza indirmek istediğinizde hızlı, tek geçişli uygulama oluşturma için en iyisidir. Lovable, üç modlu sistemi sayesinde oluşturma süreci üzerinde size daha fazla kontrol sağlar, ancak ne istediğinizi tam olarak anlamanız gerekir.

Kod sahipliği ve taşınabilirlik

İki platform arasındaki farkın en büyük olduğu nokta budur ve genellikle karar verici faktör de budur.

Ücretli planlarda Base44, GitHub entegrasyonu veya ZIP indir yoluyla ön uç kodunu dışa aktarmanıza izin verir. Bu, React bileşenleri, stil ve yönlendirme gibi UI katmanına erişim sağlar. Ancak arka uç (veritabanı, sunucusuz fonksiyonlar, kimlik doğrulama mantığı, dosya depolama) Base44’ün altyapısında kalır. Bunu dışa aktaramaz, kendi sunucunuzda barındıramaz veya başka bir sağlayıcıya taşıyamazsınız. Uzun vadeli taşınabilirliğin öncelikli olmadığı hızlı prototipler ve dahili araçlar için bu durum sorun oluşturmaz. Ancak ölçeklendirmeyi veya bir geliştirme takımına devretmeyi planladığınız her şey için bu ciddi bir sınırdır.

Lovable'ın tüm kod tabanı (React bileşenleri, TypeScript mantığı, yönlendirme, API bağlantıları) iki yönlü senkronizasyon ile GitHub deponuzla senkronize olur. Lovable'da yaptığınız değişiklikler, repo'nuzda commit olarak görünür; VS Code veya herhangi bir yerel düzenleyici aracılığıyla gönderdiğiniz değişiklikler ise Lovable'ın arayüzüne yansıtılır. Repoyu klonlayabilir, yerel olarak çalıştırabilir, Vercel, Netlify veya kendi sunucularınıza dağıtabilir ve bir daha Lovable'ı hiç açmayabilirsiniz. Kod, Vite ile oluşturulmuş standart React ve TypeScript'tir, bu nedenle herhangi bir geliştirici, özel bir çerçeve öğrenmeden bu kodu kullanabilir.

👀 Sonuç: Kod sahipliği konusunda Lovable kazanıyor — karşılaştırma bile yapılamaz. Base44'ün ön uç dışa aktarma özelliği, basit projeler için kullanışlı bir çıkış yolu olsa da, oluşturduğunuz şeyi geliştirmeyi, ölçeklendirmeyi veya devretmeyi planlıyorsanız, Lovable'ın tam yığın GitHub senkronizasyonu tek gerçek çözümdür.

Arka uç ve veritabanı yönetimi

Base44, NoSQL tarzı bir veritabanı, sunucusuz fonksiyonlar, dosya depolama ve yerleşik kimlik doğrulama ile tam olarak yönetilen bir arka uç sağlar. Tüm bunlar ilk komutunuzdan otomatik olarak oluşturulur; AI, veri modelini çıkarır, koleksiyonlar oluşturur ve tanımladıklarınıza göre ilişkiler kurar. Yerleşik bir yönetici paneli aracılığıyla verileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz, ancak ham veritabanı sorguları yazamaz, AI'nın desteklediği sınırların dışında şemayı değiştiremez veya arka ucu kendi sunucularınıza taşıyamazsınız.

Lovable, Stack Overflow'un 2025 anketinde geliştiricilerin %65,5'i tarafından beğenilen, satır düzeyinde güvenlik, gerçek zamanlı abonelikler, dosya depolama ve yerleşik kimlik doğrulama özelliklerine sahip tam bir PostgreSQL veritabanı sunan Supabase'e bağlantı kurar. Veritabanının tam sahibi sizsiniz: veritabanı Supabase hesabınızda bulunur ve SQL, Supabase gösterge paneli veya herhangi bir PostgreSQL müşteri aracılığıyla erişebilirsiniz. Lovable'ın AI'sı veritabanı şemaları oluşturabilir, sorgular yazabilir ve kimlik doğrulama akışlarını ayarlayabilir, ancak her şeyi doğrudan değiştirmek için tam kontrole sahipsiniz.

👀 Sonuç: Veritabanları hakkında kafa yormak istemeyen teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için Base44’ün yönetilen arka ucu gerçek bir zaman tasarrufu sağlar. Gerçek ilişkisel verilere, özel sorgulara veya platformdan başka bir yere geçiş yapma olanağına ihtiyaç duyan takımlar için ise Lovable’ın Supabase entegrasyonu tek seçenektir.

Kurulum karmaşıklığı ve kullanım kolaylığı

Base44'ün kurulumu pratikte sıfırdır. Kaydolursunuz, bir komut yazarsınız ve platform, arka uç, veritabanı, barındırma ve kimlik doğrulama özellikleri önceden yapılandırılmış, çalışır durumda bir uygulama oluşturur. Bağlantı için harici bir hizmet, yapıştırılacak bir API anahtarı veya alınması gereken bir altyapı kararı yoktur. Tüm ortam kendi içinde tamdır. Bu, özellikle ürün yöneticileri, kurucular veya DevOps hakkında düşünmek istemeyen herkes için fikirden canlı uygulamaya giden en hızlı yolu oluşturur.

Lovable, aynı doğal dil komut istemi deneyimiyle başlar, ancak kurulum süreci kısa sürede farklılaşır. Veritabanını kullanmak için Supabase'e bağlanmanız gerekir; bu da bir Supabase hesabı oluşturmak, API anahtarları oluşturmak ve projeyi bağlamak anlamına gelir. Ödemeler için Stripe kimlik bilgilerini yapılandırmanız gerekir. Supabase'in yerleşik sisteminin ötesinde kimlik doğrulama için Clerk'i kurmanız gerekir. Her entegrasyon, bir yapılandırma adımı ekler. Bu, geliştiriciler için zor değildir, ancak teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için göz korkutucu olabilecek mimari kararlar gerektirir.

📌 Önemli: Base44 ve Lovable, uygulama geliştirmenize yardımcı olur. Ancak, uygulamaları piyasaya sürmek için gerekli olan operasyonel katmanı yerine geçmezler. Gereksinimleri belirlemek, sahipleri atamak, hataları izlemek, onayları yönetmek ve paydaşlar arasında uyumu sağlamak için hala bir sisteme ihtiyacınız vardır; bu iki araç da bunu sağlamaz.

👀 Sonuç: Teknik bilgisi olmayan geliştiriciler için Base44'ün sadeliği ilk günden itibaren öne çıkıyor. Lovable'ın karmaşıklığı başlangıçta bir engel gibi görünebilir, ancak özel bir geçersiz kılma işlemi yapmanız veya projeyi bir geliştiriciye devretmeniz gerektiğinde bu bir özellik haline gelir.

Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik

Base44, entegrasyonları doğrudan platforma dahil eder. Ödemeler, e-posta, AI modeline erişim ve kimlik doğrulama, arayüz üzerinden veya Builder Chat aracılığıyla etkinleştirebileceğiniz yerleşik özellikler olarak mevcuttur; yaygın ş akışları için ayrı hesaplara gerek yoktur. Ayrıca Zapier'e bağlanarak, API anahtarlarını veya özel webhook'ları yönetmenize gerek kalmadan 6.000'den fazla uygulamaya erişim sağlar. Bunun karşılığında ise ayrıntı düzeyinden ödün vermeniz gerekir: Base44'ün sunduklarıyla sınırlı kalırsınız ve altta yatan API çağrılarını, webhook yapılandırmalarını veya etkinlik işlemeyi özel hale getiremezsiniz.

Lovable ise tam tersi bir yaklaşım benimsiyor: özel harici hizmetlere bağlanıyor ve size bu hizmetlerin tüm API'lerine doğrudan erişim sağlıyor. Stripe entegrasyonu, abonelikler, faturalar, webhook'lar ve özel ödeme akışları dahil olmak üzere eksiksiz ödeme API'sini içeriyor. Clerk, kendi gösterge paneli ile SSO, çok faktörlü kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimini gerçekleştiriyor. OpenAI erişimi, GPT modellerini doğrudan uygulamanızın kodundan çağırmanıza olanak tanıyor. Resend, teslim edilebilirlik izlemesi ile işlem e-postalarını yönetiyor. Her entegrasyon için kendi hesabı ve yapılandırması gerekir, ancak platform soyutlamasının engel oluşturmadığı bir ortamda her hizmetin tüm gücünden yararlanabilirsiniz.

👀 Sonuç: Base44, genel entegrasyonlar ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha hızlıdır. Lovable ise, ödemeleri, kimlik doğrulaması ve iletişim yığını üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiren, üretim düzeyinde B2B SaaS geliştiren takımlar için tek gerçek seçenektir.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında koşturmaktan kaynaklandığını gösteriyor. ClickUp, takımınızın akışlarını ve sohbetini tek bir modern platformda birleştirirken, AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar.

ClickUp'ın Base44 ve Lovable'a Neden Güçlü Bir Alternatif Olduğu

Base44 ile Lovable arasındaki tartışmanın asıl gerilimi, sadece nasıl geliştirdiğiniz değil, geliştirme sürecindeki her şeyi nasıl yönettiğinizdir. Her iki platform da uygulama oluşturabilir ve yayınlayabilir, ancak ikisi de çoğu takımı durduran koordinasyon sorununu çözemez: dağınık gereksinimler, sohbetteki hata raporları, belgelerdeki geri bildirimler ve araçlara yayılmış durum güncellemeleri. Bu parçalanma, işin dağınık hale gelmesinin bir biçimidir.

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanlar günde 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapıyor — bu, haftada yaklaşık 4 saatlik dikkat yeniden odaklanma süresi veya yıllık iş süresinin %9'una denk geliyor.

ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbeti, toplantıları, gösterge panellerini, AI'yı ve bağlantılı bilgileri tek bir yerde bir araya getirerek bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Base44 veya Lovable'ın yerini almaz; diğer her şeyi yönetir, böylece yapı, araçların parçalanması nedeniyle kaybolmaz.

Müşteri hikayesi: Pressed Pressed, ClickUp'ı kullanarak otomatik sprintler aracılığıyla mühendislik işlerini önceliklendirirken, Ürün ve Pazarlama takımlarına ilerleme konusunda net bir görünürlük sağlıyor. Bu, onu buraya çok uygun kılıyor çünkü buradaki zorluk sadece daha hızlı inşa etmek değil. İşler başladıktan sonra tüm takımı aynı çizgide tutmak. ClickUp, mühendislik departmanımızın doğru girişimlere son derece odaklanmasını sağlıyor. Otomasyonlu sprintler kullanarak talepleri önceliklendiriyor ve Ürün ve Pazarlama departmanlarındaki paydaşlarımıza gerçek zamanlı görünürlük ve ilerleme bilgisi sunuyoruz.

Teslimat bağlamını ClickUp Brain ve Super Agents ile bağlantı halinde tutun

Base44 ve Lovable uygulama oluşturabilir, ancak bunların arkasındaki ş akışının tamamını anlamazlar. ClickUp Brain, takımların görevleri, belgeleri, sohbetleri, toplantıları ve ilgili bilgileri birbirine bağlamasına yardımcı olur. Böylece takımlar, her şeyi manuel olarak bir araya getirmeye gerek kalmadan engelleri, değişen gereksinimleri ve sonraki adımları hızla ortaya çıkarabilir.

Dağınık geliştirme ortamınızın, ClickUp Brain ile daha iyi sonuçlar elde etmek için nasıl uyumlu hale getirilebileceğini basit adımlarla anlayın

ClickUp Kurumsal Arama, Çalışma Alanı ve bağlı araçlar genelinde kararları, güncellemeleri ve bağlamı bulmayı kolaylaştırarak bunu daha da güçlendirir.

ClickUp Super Agents, daha güçlü bir ajans katmanı ekler. Takımlar, ClickUp'ın kodsuz oluşturucusunu kullanarak, teslimat döngüsü boyunca çok adımlı işleri yönetmek üzere bunu yapılandırabilir; bu, son teslim tarihlerini izlemek, engelleri ortaya çıkarmak, ilerlemeyi özetlemek, paydaşları bilgilendirmek veya işte bir değişiklik olduğunda bir sonraki eylemi tetikleyici olarak kullanmak anlamına gelebilir.

AI çoklu ajan ş Akışı

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, sınırsız hafızaya sahip ve bağlamın farkında olan ekip arkadaşları gibi çalışan AI Süper Ajanları kullanmanıza olanak tanır. Sohbette @bahsetme yaparak bir görevin denetlenmesi, bir son teslim tarihinin takip edilmesi için iş atayabilir veya ürün planlarınızın, görevlerinizin ve belgelerinizin zaten bulunduğu aynı çalışma alanında paydaşlar için haftalık geliştirme ilerlemesini özerk bir şekilde özetlemelerini sağlayabilirsiniz.

Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonları ile teslimat işlemlerini kolaylaştırın

ClickUp'ta özel "eğer-o zaman" otomasyonları oluşturarak, manuel devretme işlemleri olmadan tekrarlayan işleri ilerletin

Takımların Base44 veya Lovable'ı kullanırken yaptığı yaygın bir hata, ürün davranışını otomatikleştirirken teslimat işlemlerini tamamen manuel bırakmaktır. Kullanıcılarınız için otomatik bir deneyim oluşturabilirsiniz, ancak takımınız hala onayların peşinde koşuyor, görevleri elle ilerletiyor ve paydaşları manuel olarak bilgilendiriyor. ClickUp Otomasyonları, bu operasyonel yükü ortadan kaldırarak projenin kendi kendine ilerlemesini sağlar:

Doğal dil ile ş akışları oluşturun: AI Otomasyon Builder'ı kullanarak istediğiniz ş akışını sade bir İngilizceyle tanımlayın; AI, tetikleyiciyi ve eylemi sizin için yapılandıracaktır

AI destekli güncellemeleri tetikleyin: Bir görevin ilerleme durumuna ilişkin AI özetini oluşturmak ve proje durumunu bir bakışta görebilmek için Özel Alanı otomatik olarak doldurmak üzere bir otomasyon ayarlayın

Teknoloji yığınınızla senkronizasyon yapın: Yerel Yerel ClickUp entegrasyonlarını ve ClickUp Webhook'larını kullanarak GitHub, HubSpot ve Twilio'yu bağlayın; böylece Lovable repo'nuzdaki bir commit, ClickUp Çalışma Alanınızda bir durum değişikliğine dönüşsün

Net bir denetim izi tutun: Çalışma Alanınızda gerçekleştirilen her otomasyon eylemini izleyin, görev devirlerini şeffaf ve doğrulanabilir tutun

ClickUp Belgeleri ve Görevler ile teknik özelliklerinizi uygulamaya bağlayın

Belgeler ve görevleri birbirine bağlayarak her şeye tek bir yerden erişin

Yazılım projelerinde, dokümantasyon ve teslimat birbirinden uzaklaştığında uygulama süreci aksar. ClickUp, teknik özellikleri, kararları, görevleri ve sprint işlerini birbirine bağlı tutar; böylece takımlar, bağlamı kaybetmeden gereksinimlerden sürüm yayınlamaya geçebilir.

ClickUp belgeleri ve ClickUp görevleri bir araya gelerek, haftalar önce alınan kararlar için klasörleri aramaya son veriyor:

Gereksinimleri eyleme dönüştürün: ClickUp belgeleri içinde teknik özellikler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve tek bir tıklamayla herhangi bir satır içi yorumu bir ClickUp görevine dönüştürün

Güncel bir bilgi tabanı oluşturun: Docs Hub'ı kullanarak karmaşık projeler için iç içe geçmiş sayfaları düzenleyin ve doğrudan ClickUp sprint'lerinize bağlantı verin

Görevlerle uygulamayı ölçeklendirin: Büyük bir Lovable yapısını yönetilebilir Büyük bir Lovable yapısını yönetilebilir ClickUp Alt Görevlerine bölün, engelleri eşleştirmek için ClickUp Bağımlılıkları ayarlayın ve doğru geliştiricileri ve QA test uzmanlarını dahil etmek için Birden Fazla Atanan Kişi seçeneğini kullanın

AI ile belgeleri güncel tutun: Super Agents'ı devreye alarak tamamlanan görevlerden ve toplantı tutanaklarından güncellemeleri otomatik olarak alın ve manuel bir çaba sarf etmeden belgelerinizi yenileyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile derleme döngünüzün görünürlüğünü tam olarak artırın

Akıllı AI özetleriyle görevleri görselleştirin, izleyin ve takımın kapasitesini anlayın

AI geliştiricileri, geliştirme sürecini hızlandırırken, genellikle kodlama akışının dışındaki herkes için görünürlüğü azaltır. Ürün liderleri, operatörler ve paydaşlar, nelerin değiştiğini, nelerin bloklandığını ve sürümün planlandığı gibi ilerleyip ilerlemediğini bilmek zorundadır. ClickUp Gösterge Panelleri, bu raporlama katmanını gerçek zamanlı olarak sağlar:

Sekmeler arasında geçiş yapmadan harekete geçin: Durmuş bir girişim veya hata raporlarında ani bir artış fark ettiğiniz anda, doğrudan gösterge panelinden sahipleri yeniden atayın, durumları güncelleyin veya öncelikleri değiştirin

Proje durumunu ve iş yükünü merkezileştirin: Farklı paydaşlar için özel Farklı paydaşlar için özel ClickUp Görünümleri ile grafikleri, sprint metriklerini ve takım iş yükü dağılımını tek bir tuvalde birleştirin

Manuel durum güncellemelerini ortadan kaldırın: Super Agents'ı kullanarak bağımsız bir şekilde derleme yapın ve Monday sabahı durum raporları gönderin; derleme döngüsünde nelerin değiştiğini yakalayın ve özeti programınıza göre sunun

Paydaşlar arasındaki uçurumu kapatın: Müşterilere veya iş ortaklarına, iç notları gizli tutarken canlı geliştirme dönüm noktalarını ortaya çıkaran ayrıntılı izinlerle Base44 MVP veya Lovable dağıtımınıza bir pencere açın

Lulu Press Ürün Direktörü Nick Foster, ClickUp'ı değerlendirdi:

ClickUp, ürün ve özellik yol haritamızı düzenlememize yardımcı oluyor. Böylece müşterilerimize yeni özellikleri ve fonksiyonları kolayca sunabiliyor ve hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi sürekli olarak kontrol edebiliyoruz. Sonuçta, bir numaralı hedefimiz müşterilerimiz için daha iyi ürünler üretmek ve ClickUp bunu başarmamıza yardımcı oluyor.

ClickUp, ürün ve özellik yol haritamızı düzenlememize yardımcı oluyor. Böylece müşterilerimize yeni özellikleri ve fonksiyonları kolayca sunabiliyor ve hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi sürekli olarak kontrol edebiliyoruz. Sonuçta, bir numaralı hedefimiz müşterilerimiz için daha iyi ürünler üretmek ve ClickUp bunu başarmamıza yardımcı oluyor.

Base44, Lovable veya ClickUp'ı mı seçmelisiniz?

Base44 ile Lovable arasında seçim yapmak, kimin geliştirme yaptığını ve yarattıkları şeyin ne kadarına sahip olmaları gerektiğini belirlemeye bağlıdır.

Ne zaman Base44'ü seçmelisiniz:

Hızlı bir şekilde barındırılan bir MVP'ye ihtiyacınız var ve altyapı kararları vermek istemiyorsunuz

Teknik bilgiye sahip değilsiniz (ürün yöneticisi, kurucu veya operasyon sorumlusuysanız) ve özel geliştirmeye yatırım yapmadan önce bir fikri doğrulamak istiyorsunuz

Uzun vadeli kod taşınabilirliğinin öncelikli olmadığı iç araçlar, yönetici gösterge panelleri veya prototipler geliştiriyorsunuz

Arka uç, veritabanı, barındırma, kimlik doğrulama gibi her şeyin kurulum gerektirmeden tek bir yerden yönetilmesini istiyorsunuz

Lovable'ı şu durumlarda tercih edin:

Kodun sahibi olmanız ve bunu bir geliştirme takımına devretmeyi planlamanız gerekir

Üretim sınıfı bir SaaS, müşteriye yönelik bir araç veya prototipin ötesinde ölçeklendirilmesi gereken herhangi bir uygulama geliştiriyorsunuz

Kendi altyapınızda (Vercel, Netlify, AWS veya kendi sunucularınız) dağıtım yapmak istiyorsunuz

Stripe, Clerk veya doğrudan LLM API'leri ile derin ve ayrıntılı entegrasyonlara ihtiyacınız var

Supabase, GitHub ve temel mimari kararlar konusunda rahatsınız (veya bu konularda bilgili birine erişiminiz var).

Hangisini seçerseniz seçin, uygulama oluşturucu ürünü yönetir. Ancak proje planlama, takım koordinasyonu, hata izleme ve o ürünle ilgili lansman ş Akışlarının da bir yuvaya ihtiyacı vardır. Oluşturucunuzu ClickUp ile eşleştirerek, ilk gereksinimlerden sprint uygulamasına ve lansman gününe kadar ürünü hayata geçiren işleri yönetin.

ClickUp, Base44 veya Lovable'ın yerini almaz. Takımların çevrelerindeki her şeyi yönetmek için kullandıkları parçalanmış sistemin yerini alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut bir Base44 projeyi Lovable'a taşıyabilir miyim?

Doğrudan değil. Base44, ücretli planlarda ön uç kodunu dışa aktarır, ancak arka uç mantığı ve veritabanı Base44'ün altyapısında kalır. Lovable'a geçmek için, Supabase'de sunucu tarafı mantığını yeniden oluşturmanız ve entegrasyonlarınızı yeniden bağlamanız gerekir. Kod taşınabilirliği sizin için ilk günden itibaren önemliyse, Lovable'ın GitHub senkronizasyonu daha güvenli bir başlangıç noktasıdır.

Geliştirici takımının işbirliği açısından Base44 mi yoksa Lovable mı daha iyidir?

Lovable, geliştirici işbirliği için daha güçlü bir seçimdir. İki yönlü GitHub senkronizasyonu sayesinde geliştiriciler, repoyu klonlayabilir, herhangi bir düzenleyicide yerel olarak çalışabilir ve Lovable'ın arayüzüne yansıtılan değişiklikleri gönderebilir. Base44, paydaşların geri bildirimi için bağlantı tabanlı paylaşım ve önizleme URL'leri sağlar, ancak uygulamanın mantığı veya kodunun eşzamanlı ortak yazımını desteklemez.

Kod deneyimi olmadan Base44 veya Lovable'ı kullanabilir misiniz?

Base44, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır; arka uç, barındırma ve veritabanını otomatik olarak yönetir, bu nedenle hiçbir aşamada kodlama bilgisi gerekmez. Lovable, basit uygulamalar için kod yazmadan kullanılabilir, ancak Supabase'e bağlantı kurmak, API anahtarlarını yapılandırmak ve mimari kararlar almak için en azından temel teknik bilgiye sahip olmak faydalıdır. Teknik geçmişiniz yoksa, Base44 daha erişilebilir bir başlangıç noktasıdır.

Uygulama geliştirme işini yönetmek için en iyi Base44 ve Lovable alternatifleri nelerdir?

Takımınızın uygulama geliştirme konusunda planlama, dokümantasyon, geri bildirim, sprint yürütme ve sürüm koordinasyonu konusunda yardıma ihtiyacı varsa, ClickUp en iyi seçenektir. Başka bir uygulama oluşturucu gibi davranmak yerine, takımlara gereksinimleri, hataları, görevleri, belgeleri, toplantıları ve raporlamayı merkezileştirmek için AI destekli tek bir Çalışma Alanı sunar ve böylece ne Base44 ne de Lovable'ın ele almadığı operasyonel boşluğu doldurur.

Base44 veya Lovable'ı aştığınızda ne olur?

Lovable ile tüm kod tabanınızı GitHub üzerinden dışa aktarabilir ve herhangi bir React ve TypeScript takımıyla bağımsız olarak geliştirmeye devam edebilirsiniz. Base44 ile ön ucu dışa aktarabilirsiniz, ancak arka uç onların altyapısında kalır; bu nedenle platformun kapasitesini aşmak, sunucu tarafı mantığını başka bir yerde yeniden oluşturmak anlamına gelir. Önemli bir büyüme öngörüyorsanız, Lovable'ın taşınabilirliği anlamlı bir uzun vadeli avantajdır.