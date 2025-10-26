2025'te ş Akışlarını Otomasyonla Yürütmek için En İyi 13 AI Ajan Oluşturucu

McKinsey raporuna göre, tüm sektörlerde iş saatlerinin yaklaşık %30'u yapay zeka ile otomasyon altına alınabilir.

Bu bir uyarı değil, bir fırsat.

Otomatik olarak gerçekleşen satış devirleri, kendi kendine oluşturulan raporlar ve siz sormadan tamamlanan oryantasyon kontrol listelerini hayal edin. AI artık sadece işi hızlandırmakla kalmıyor, işi yapılacak olmaya da başlıyor.

Kod gerektirmeyen ve az kod gerektiren AI ajan oluşturucular ile, kodlama gerektirmeden araçlarınızda düşünen, karar veren ve hareket eden dijital ekip arkadaşları oluşturabilirsiniz.

Bu kılavuzda, zaman kazanmak, manuel çabayı azaltmak ve önemli işlere odaklanmak için şu anda kullanabileceğiniz en güçlü AI ajan oluşturucuları bir araya getirdik.

Yorulmak bilmeyen dijital işbirlikçilerden oluşan gelecekteki takımınızla toplantıya katılın.

AI Ajan Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bazı AI ajanları temel işlemleri otomasyon altına alır. Diğerleri ise araçlar arasında işleri koordine etmenize yardımcı olur. En iyileri, başından beri sizin takımınız için oluşturulmuş gibi hissettirir.

Seçim yaparken önemli olan noktalar şunlardır 👇

Çok adımlı mantık: AI ajanı "eğer-bu-o-zaman" mantığının ötesine geçebilir mi? Dallanma ş akışlarını, koşul tetikleyiciyi ve karar ağaçlarını destekleyen araçlar arayın. AI ajanlarınız bu şekilde gerçek operatörler haline gelebilir.

Araçlarınızla entegrasyon: Slack, Salesforce, Notion veya Zapier kullanıyor olsanız da, ajan özelliklerinin yerel veya API düzeyinde entegrasyonu destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Sorunsuz entegrasyon, ölçeklenebilir ajan geliştirmenin anahtarıdır.

Doğal dil arayüzü: ş Akışlarını sade bir İngilizceyle tanımlamanıza (ve ardından bunları yürütmenize) olanak tanıyan oluşturucular, kurulumunu çok daha hızlı ve sezgisel hale getirir. Bu AI özelliği sayesinde, her küçük değişiklik için teknik takımınıza başvurmanıza gerek kalmaz; ayarlamaları kendiniz yapabilirsiniz.

Bağlam farkındalığı: Hafıza veya bağlam izleme özelliğine sahip ajanlar, özellikle özel kullanım durumlarında daha sorunsuz deneyimler yaratır. Bu, zamanla ajan performansını da iyileştirir.

Güvenlik ve izin kontrolleri: Ajanınız müşteri verilerini veya dahili dosyaları işliyorsa, koruma önlemlerine ve kurumsal düzeyde güvenliğe sahip olmanız gerekir. Seçtiğiniz ajan platformunda rol tabanlı erişim, veri şifreleme ve denetim günlükleri olup olmadığına bakın.

👀 Biliyor muydunuz? İlk AI ajanı olan Logic Theorist (1956), matematik teoremlerini kanıtlamak için Newell, Shaw ve Simon tarafından tasarlanmıştır. İnsan mantığını taklit etti ve hatta Principia Mathematica'dakinden daha verimli bir kanıt keşfetti.

AI Ajan Oluşturucularına Genel Bakış

Kod yazmadan akıllı AI ajanları oluşturmak için en iyi araçların kısa bir özetini burada bulabilirsiniz.

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Dahili verimlilik ve bağlam farkında görev ajanları Takım boyutu: Startup'lar, çapraz fonksiyonlu ekipler ve kurumsal firmalar için idealdir Autopilot Agents, ClickUp Brain, yerel otomasyonlar, çoklu model AI, gömülü ş Akışı Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Crew AI Rol tabanlı, çoklu ajan düzenlemesi Takım boyutu: Araştırma, plan ve analiz ş akışları için idealdir Ajan rolleri (ör. araştırmacı, planlayıcı), sıralı/eşzamanlı akışlar, vektör bellek Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar UiPath Kurumsal düzeyde RPA + AI ajan otomasyonu Takım boyut: BT, finans ve müşteri hizmetleri takımları için idealdir Ajan Oluşturucu, Orkestratör, insan döngüsü, AI Merkezi entegrasyonlar Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Postman AI Ajan Oluşturucu Görsel API bağlantılı AI ş akışları Takım boyutu: Ürün, API ve DevOps takımları için idealdir Sürükle ve bırak akışları, çoklu LLM testi, 18.000'den fazla API entegrasyonları Özel fiyatlandırma Vertex AI Ajan Oluşturucu Google Cloud ekosistemindeki kurumsal ajanlar Takım boyutu: GCP kullanan veri ekipleri ve kurumsal geliştiriciler için ideal Ajan Geliştirme Kiti, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, sunucusuz ajan motoru Özel fiyatlandırma Zapier AI Ajanları Doğal dil odaklı otomasyon Takım boyutu: Operasyonlar, pazarlama ve KOBİ'ler için ideal 6.000'den fazla entegrasyonlar, çok adımlı AI ajanları, dahili API erişimi Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar LangChain Modüler, geliştirici dostu ajan çerçevesi Takım boyutu: Özel mantık geliştiren AI mühendisleri için ideal Araç zincirleme, LangGraph orkestrasyonu, 50'den fazla entegrasyonlar Ücretsiz (kullandıkça öde); Plus paketi aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla Botpress Çok dilli konuşma yapay zeka ajanları Takım boyutu: Müşteri deneyimi ve otomasyon takımları için ideal Görsel akış düzenleyici, NLU/NLP motoru, kendi kendine barındırma, API/veritabanı erişimi Ücretsiz (kullandıkça öde); Plus 89 $/aydan başlayan fiyatlarla Haystack Geri alma destekli üretim (RAG) boru hatlarıTakım boyut: AI araştırma ve kurumsal arama takımları için ideal Modüler ajanlar, ToolInvoker, çoklu alıcı destek, gözlemlenebilirlik Ücretsiz (açık kaynak) AutoGen Python tabanlı çoklu ajan işbirliği Takım boyut: Araştırma veya geliştirme ş akışlarını otomasyon altına alan teknik takımlar için idealdir UserProxy modeli, Assistant+Critic döngüleri, modelden bağımsız yapılandırma Ücretsiz (açık kaynak) Voiceflow Sesli/sohbet AI ajanı tasarımı ve dağıtımı Takım boyutu: Ürün, destek ve CX takımları için ideal Görsel ajan oluşturucu, çok modlu arayüz, Dialog API dışa aktarma Ücretsiz plan; Aylık 60 $'dan başlayan ücretli planlar Microsoft Copilot Microsoft 365 ile entegre AI ajanları Takım boyutu: Kurumsal verimlilik ve BT operasyonları için ideal Copilot Studio, doğal dil ajan oluşturucu, Microsoft Graph 20 $/kullanıcı/aydan başlayan fiyatlarla Relevance AI Operasyon ekipleri için kod gerektirmeyen AI ajan iş gücüTakım boyutu: Satış, pazarlama ve arka ofis otomasyonu için ideal Sürükle ve bırak oluşturucu, vektör deposu, önceden oluşturulmuş ajanlar (AI BDR vb.) Ücretsiz; Aylık 19 $'dan başlayan ücretli planlar

En İyi AI Ajan Oluşturucular

AI, işlerin nasıl tamamlandığını değiştiriyor ve yeni bir platform dalgası, takımların kendi akıllı, otonom ajanlarını oluşturmalarını kolaylaştırıyor.

İşte değişime öncülük eden en iyi AI ajan oluşturucularından bazıları 👇

1. ClickUp (İç takım verimliliği ve görev ajanları için en iyisi)

ClickUp Autopilot Agents'ı kullanarak bağlam farkında AI ajanları oluşturun ve kararları otomasyonla gerçekleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımların çalışma alanlarının içinde doğrudan AI ajanları oluşturmalarını sağlar.

ClickUp Autopilot Agents, bağlama göre kararlar alan özel AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Autopilot Agents ile ş akışınıza göre akıllı AI ajanları oluşturun

Örnek, birisi Slack'te bir mesaj yayınladığında veya bir form gönderdiğinde, ajan bu girişi analiz edebilir, görev koşullarını kontrol edebilir ve doğru bir sonraki adımı atayabilir. Talimatları ayarlayabilir, çalışma alanı bilgilerini girebilir ve Docs, Tasks ve Comments gibi yerel araçları kullanarak ajanın takımınızın bir parçası gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

⚡ Hızlı Hack: ClickUp'ta özel bir AI ajanı oluşturun: Ajanı istediğiniz Alana, Klasöre veya Listeye gidin

Üstteki Autopilot Agent simgesine tıklayın

Yeni Ajan 'a tıklayın

Tetikleyiciyi, koşulu, eylemi ve talimatları ayarlayın (Talimat yazmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Ask Brain'den yardım isteyin )

Ajanınıza bir isim verin ve Oluştur düğmesine basın

Bir kez test edin, gerekirse ayarlamalar yapın ve işiniz tamamlandı

Bununla yakından bağlantılı olan ClickUp Brain, yapay zekayı iş akışınızın merkezine getirir. Gerçek işlerinize (görevler, belgeler ve yorumlar) bağlantısı olur ve görev özetleri oluşturmanıza, e-posta taslakları hazırlamanıza veya büyük projeleri alt görevlere ayırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile görevleri ve alt görevleri otomatik olarak oluşturun

Rutin işler için ClickUp Automasyon, sahiplerin atanması, son teslim tarihlerinin ayarlanması veya durumların güncellenmesi gibi tekrarlayan eylemleri yönetmek için otomatik kurallar oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak durum değişiklikleri veya alan güncellemeleriyle sınırlı değilsiniz. ClickUp, webhook'ları, özel eylemleri ve görev oluşturma tetikleyiciyi destekler, yani ClickUp etkinliklerini harici sistemlere aktarabilir veya Autopilot Ajanlarını doğrudan tetikleyebilirsiniz.

Örnek olarak, bir form gönderimi bir görev oluşturabilir ve bu görev, Autopilot Ajanı'nı tetikleyici olarak kullanarak isteği otomatik olarak özetler, aciliyetini etiketler ve bir atananı önerir.

Otomasyonlar ClickUp içinde yerel olarak çalıştığı için, gecikme veya üçüncü taraf bağlayıcılara bağımlılık söz konusu değildir. Yürütme zamanlamasını, kapsamını (Klasör/Liste/Alan) ve çıktıyı siz kontrol edersiniz.

Takımınız görevler, belgeler, sohbet ve yapay zeka için ayrı araçları bir araya getirmekten bıktıysa, ClickUp size işinizi anlayan ajanlarla her şeyi oluşturmak, yönetmek ve otomasyon sağlamak için tek bir yer sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

i̇htiyacınız olanı yazın:* Açılır menüler veya mantık bloklarıyla uğraşmadan AI ş Akışı otomasyonları oluşturmak için doğal dil komutlarını kullanın

Görev için doğru modeli seçin: GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 ve diğerleri gibi harici AI modelleri arasında ihtiyaçlarınıza göre geçiş yapın

Zengin şablon kitaplığından seçim yapın: 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonundan takımınızın ihtiyaçlarına tam olarak uyan özel otomasyonlar oluşturun

Belgeler ve Wiki'ler: Her şeyi tek bir yerde tutmak için görevlerin yanı sıra proje bilgilerini oluşturun, bağlayın ve düzenleyin. Yerleşik Her şeyi tek bir yerde tutmak için görevlerin yanı sıra proje bilgilerini oluşturun, bağlayın ve düzenleyin. Yerleşik AI kişisel asistanı ile güncellemeleri özetleyebilir, belgeleri otomatik olarak oluşturabilir ve fikirleri eyleme dönüştürebilirsiniz

*entegre sohbet: Herhangi bir görev, belge veya gösterge panelinde mesaj gönderin; böylece tüm tartışmalar ClickUp Chat ile bağlam içinde kalır. Takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, mesajlardan eylem öğeleri atayabilir, bağlantılar veya dosyalar ekleyebilir ve hatta mesajları doğrudan görevlere dönüştürebilirsiniz

gösterge panelleri ve raporlama: *Sprint hızından takım iş yüküne ve OKR ilerlemesine kadar her şeyi izlemek için gerçek zamanlı, özelleştirilebilir bileşenler edinin ve ClickUp Dashboards' ta müşteri dostu görünümler aracılığıyla önemli raporları paylaşım

*beyaz tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak iş akışlarını harita, fikirler üretin ve yapışkan notlar, şekiller veya akış şemalarından doğrudan görevleri birbirine bağlayın. Tahtadan ayrılmadan işleri atayın, bağlantılar kurun ve planlamayı uygulamaya dönüştürün

ClickUp sınırlaması

Özel özelleştirme seçeneklerinin sayısı, ilk kez kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirme ve esneklik özellikleri. İster farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, ister özel alanları kullanarak belirli proje ayrıntılarını izleme, ister tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek olsun, ClickUp tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabilmemi sağlıyor. Her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı olarak, proje yönetimi ve takımlar arası iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirme ve esneklik özellikleri. İster farklı takımlar (pazarlama ve web geliştirme gibi) için özel ş akışları oluşturmak, ister özel alanları kullanarak belirli proje ayrıntılarını izlemek, ister tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek olsun, ClickUp tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabilmemi sağlıyor. Her şeyi tek bir yerde tutarak, proje yönetimi ve takımlar arası iletişimi sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, entegrasyonlar ve otomasyonlar bize çok zaman kazandırarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor.

2. Crew AI (Hafıza ve insan devri ile rol tabanlı AI ajanlarını koordine etmek için en iyisi)

crew AI aracılığıyla

Crew AI, tek seferlik ajanların ötesine geçmenizi ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilen otonom AI ajan takımları oluşturmanızı sağlar. Her ajana bir rol (örneğin "araştırmacı", "planlayıcı" veya "inceleyici") ve bir dizi araç veya beceri atanır, böylece ortak bir hedef doğrultusunda birlikte iş yapabilirler.

Bu, çoklu ajan AI ajan platformu olan bir Python çerçevesidir. Rapor oluşturma, ürün araştırması veya pazarlama kampanyası plan gibi, uzman ajanlar arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğu çok adımlı ş akışlarını düzenlemek için uygundur.

Bu tür AI ajanı, işbirliğine dayalı ve hedef odaklıdır, yapılandırılmış rol atama ve koordinasyon yoluyla karmaşık ş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır.

Crew AI'nın en iyi özellikleri

Crew ve Sequential/ConcurrentFlow sınıflarını kullanarak sıralı veya dal ş akışları oluşturun ve çoklu ajan işbirliğini yapılandırın

Araştırma/raporlama süreçlerinin hızlı bir şekilde devreye alınması için CLI tarafından oluşturulan proje yapısı ve YAML yapılandırmalarından yararlanın

FAISS veya Chroma gibi vektör veritabanlarını kullanarak ajan belleğini yapılandırın, bağlamsal belleği etkinleştirin ve görevler arasında tekrarları azaltın

Crew AI sınır

Tutarlı olmayan ajan çıktıları ve nihai sonuçları yorumlamadaki zorluklar, pratikliğini sınırlayabilir

Crew AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Crew AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? 2017 yılında, Hanson Robotics tarafından yaratılan insansı robot Sophia, Suudi Arabistan vatandaşı oldu ve vatandaşlık alan ilk robot oldu.

AI ajanları oluşturmak bir şeydir, bunları etkili bir şekilde kullanmak ise başka bir şeydir. 🎥 Bu video, AI'yı kişisel asistan olarak kullanarak programları yönetmeyi, mesaj taslakları oluşturmayı ve rutin görevleri yerine getirmeyi öğrenmenizi sağlayacak ve harika ajan oluşturucuların neler yapabileceğini gösterecektir.

3. UiPath (Kurumsal düzeyde AI ajanı düzenlemesi için en iyisi)

uiPath aracılığıyla

UiPath, robotik süreç otomasyonunu (RPA) yeni yapay zeka yetenekleriyle birleştirir. UiPath Agent Builder ile işler, fatura işleme ve müşteri etkileşimleri gibi bağlam farkında, uçtan uca süreçleri yönetmek için eğitilmiş düşük kodlu yapay zeka ajanları oluşturabilir.

Ölçeklenebilir ve uyumlu AI ajanları oluşturmak için tasarlanmıştır. UiPath Orchestrator ve yerleşik güvenlik tarafından desteklenen bu araç, deterministik otomasyonu karar verme AI ile birleştirerek kurumsal ş Akışlarında özel AI ajanları için uygundur.

UiPath'in en iyi özellikleri

Araçlı ş akışlarını otomasyon ile otomatikleştirin ve yerleşik insan desteği ile insan operatörlere aktarın

UiPath Studio robotları, API'ler, akıllı belge işleme ve harici AI modelleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Orchestrator ve Maestro'yu kullanarak kurumsal ortamlarda birden fazla ajanı dağıtın, izleyin ve koordine edin

UiPath sınır

Bağlamın nasıl elde edildiği ve uygulandığı konusunda sınırlı şeffaflık ve kontrol, rehberli destek olmadan karmaşık ş Akışlarının ince ayarını zorlaştırır

UiPath fiyatlandırması

Temel: Aylık 25 $

Standart: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

UiPath Platformu, kullanıcı dostu bir arayüz, sürükle ve bırak ş Akışı tasarımı ve kurumsal uygulamalarla mükemmel entegrasyon yetenekleri sunar. Otomasyon geliştirmeyi hızlandırır ve yeniden kullanılabilir bileşenlerle hızlı dağıtım sağlar. Orchestrator, RPA süreçleri için sağlam kontrol ve izleme sağlar ve AI Center, akıllı otomasyonun kapılarını açar.

UiPath Platformu, kullanıcı dostu bir arayüz, sürükle ve bırak ş Akışı tasarımı ve kurumsal uygulamalarla mükemmel entegrasyon yetenekleri sunar. Otomasyon geliştirmeyi hızlandırır ve yeniden kullanılabilir bileşenlerle hızlı dağıtım sağlar. Orchestrator, RPA süreçleri için sağlam kontrol ve izleme sağlar ve AI Center, akıllı otomasyonun kapılarını açar.

4. Postman AI Agent Builder (Görsel ş Akışları ve LLM'ler kullanarak API bağlantılı ajanlar oluşturmak için en iyisi)

postman AI Agent Builder aracılığıyla

Postman AI Agent Builder ile takımlar, API'leri çağıran, karmaşık ş akışlarını analiz eden ve tek bir satır kod yazmadan gerçek zamanlı mantığı işleyen özel AI ajanları oluşturabilir.

Postman Flows üzerine inşa edilen AI Ajan Oluşturucu, aynı arayüz içinde sürükle ve bırak blokları kullanarak büyük dil modellerini API'lere bağlantı kurmanıza, bellek eklemenize, koşullar ayarlamanıza ve ajan şablon çıktısını hata ayıklamanıza olanak tanır.

Postman AI Ajan Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Birden fazla modeli aynı anda test edin (GPT, Claude, Gemini vb.), yanıt kalitesini, gecikmeyi ve maliyeti doğrudan Postman içinde karşılaştırın

18.000'den fazla genel API'yi keşfedin ve AI Protokolünü kullanarak en üst düzey LLM'lerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Postman Public API Network'teki herhangi bir API'yi otomatik olarak "ajan hazır" araçlara dönüştürün ve LLM destekli ş akışlarını desteklemek için sunucu kod (MCP) oluşturun

Postman AI Ajan Oluşturucu sınırlaması

Özellikle düşük kaliteli makinelerde büyük koleksiyonları işlerken donabilir veya çökebilir

Postman AI Ajan Oluşturucu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Postman AI Agent Builder puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (4%) veya otomatik ajanlar (6%) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistanların ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp her iki dünyanın da en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

5. Vertex AI Agent Builder (Google Cloud ekosisteminde kurumsal kullanıma hazır AI ajanları oluşturmak için en iyisi)

vertex AI Agent Builder aracılığıyla

Vertex AI Agent Builder, Google ekosistemi içinde birbirleriyle iletişim kurabilen, şirket verilerini alabilen ve görevleri birlikte tamamlayabilen akıllı AI ajanları oluşturmanıza yardımcı olur.

Basit Python ile ajan davranışını tanımlamak için kolay bir Ajan Geliştirme Kiti (ADK), Agent2Agent gibi açık standartları desteklemek için (böylece farklı araçlarla oluşturulan ajanlar yine de işbirliği yapabilir) ve iç sistemlerden veri getirmek için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar elde edersiniz.

Vertex AI Agent Builder'ın en iyi özellikleri

ADK'yi kullanarak 100 satırdan az Python koduyla çoklu ajan ş akışları oluşturun, mantığı, koruyucu önlemleri ve düzenlemeleri tanımlayın

MCP ve 100'den fazla Google Cloud önceden oluşturulmuş konektörünü kullanarak ajanları kurumsal verilere ve araçlara bağlayın ve gerçek zamanlı temel oluşturun

Sunucusuz Agent Engine ile dağıtım yapın, yönetilen ölçeklendirme, durum bilgisi içeren bellek, üretim izleme ve hata ayıklama özelliklerinden yararlanın

Vertex AI Ajan Oluşturucu sınırlaması

Kara kutu model davranışı, çıktıları yorumlamayı, optimize etmeyi veya ince ayar yapmayı zorlaştırır

Vertex AI Agent Builder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vertex AI Agent Builder puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Vertex AI Agent Builder hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor

Vertex AI'nın en iyi özelliği, düşük kodlu, ölçeklenebilir ve verimli altyapıya sahip, kullanıma hazır AutoML fonksiyonudur. Eklenti ve birleşik platform fonksiyonları, entegrasyonlar, kalibrasyonlar ve sonuçların izlenmesine yardımcı olur.

Vertex AI'nın en iyi özelliği, düşük kodlu, ölçeklenebilir ve verimli altyapıya sahip, kullanıma hazır AutoML fonksiyonudur. Eklenti ve birleşik platform fonksiyonları, entegrasyonlar, kalibrasyonlar ve sonuçların izlenmesine yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Çin'in ilk insansı robot futbol turnuvasında, bir robot "oyuncu" çarpışmanın ardından sedyeyle alandan taşındı — evet, sedyeyle... bir robot için! Tamamen otonom olan maç, düşmeler, yaralanmalar ve AI destekli aksiyonlarla doluydu!

6. Zapier AI Ajanları (Doğal dil ajanlarıyla iş ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

zapier AI Ajanları aracılığıyla

Zapier AI Agents, geleneksel Zaps'ı doğal dil otomasyonuyla güçlendirir.

Tek tek otomasyonları manuel olarak oluşturmak yerine, artık "bir potansiyel müşteri formunu doldurduğunda Asana'da bir görev oluştur" gibi basit bir İngilizce cümle ile ne istediğinizi açıklayabilirsiniz ve AI sizin için otomasyonu oluşturacaktır. İş için tasarlanmış bu AI ajanları ayrıca mantık yürütme, API çağırma ve görevleri yığınınızdaki diğer araçlara aktarma yeteneklerine de sahiptir.

Zapier AI Ajanlarının en iyi özellikleri

Gmail, HubSpot, Notion ve Salesforce gibi 6.000'den fazla entegrasyonda çok adımlı eylemler gerçekleştiren ajanları kullanın

Her ajana hedefler atayın ve veri sorgu, kayıtları güncelleme veya e-posta gönderme dahil olmak üzere bağımsız olarak çalışmasına izin verin

Zapier'in geliştirici platformunu kullanarak gizli uygulamaları entegre edin veya ajanların kullanımı için dahili API'leri açığa çıkarın

Zapier AI Ajanları sınırlaması

Bazı karmaşık ş akışları hala geleneksel Zap kurulumunu gerektirir, çünkü AI tarafından oluşturulan Zap'lar uç durumları veya bağımlılıkları gözden kaçırabilir.

Zapier AI Ajanları fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $

Takım: 103,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier AI Ajanları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier AI Ajanları hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Zapier'in kullanım kolaylığını ve başkalarına nasıl kullanılacağını göstermenin basitliğini gerçekten çok seviyorum. Çoğunlukla otomasyonlar için kullanıyorum, ancak zaman bulduğumda AI Ajanları ve Tablo özelliklerini keşfetmeyi planlıyorum. En çok sevdiğim yanı, kaç tane uygulamaya bağlantısı olduğu. Nadir bulunanlar bile genellikle tetikleyiciye sahip, bu da çok harika. Bazıları Zapier'in pahalı olduğunu söylüyor, ama bence yerleşik araçlarını doğru şekilde kullanırsanız, aslında oldukça iyi değer ve ayarı çok kolay. Son olarak, birkaç kez müşteri desteğiyle bağlantıya geçmem gerektiğinde, çok yardımcı oldular ve gerçekten çok iyiydiler!

Zapier'in kullanım kolaylığını ve başkalarına nasıl kullanılacağını göstermenin basitliğini gerçekten çok seviyorum. Çoğunlukla otomasyonlar için kullanıyorum, ancak zaman bulduğumda AI Ajanları ve Tablolar özelliklerini keşfetmeyi planlıyorum. En çok sevdiğim yanı, kaç tane uygulamaya bağlantısı olduğu. Nadir bulunanlar bile genellikle tetikleyiciye sahip, bu da çok harika. Bazıları Zapier'in pahalı olduğunu söylüyor, ama bence yerleşik araçlarını doğru şekilde kullanırsanız, aslında oldukça iyi değer ve ayarı çok kolay. Son olarak, birkaç kez müşteri desteğiyle bağlantıya geçmem gerektiğinde, çok yardımcı oldular ve gerçekten çok iyiydiler!

7. LangChain (Dil modeli zincirleme ile modüler, çok adımlı AI ajanları oluşturmak için en iyisi)

LangChain aracılığıyla

Sabit parametreler dahilinde yanıt veren geleneksel sohbet robotlarından farklı olarak, LangChain ile oluşturulan bir AI ajanı plan, akıl yürütme ve çok adımlı eylemler gerçekleştirebilir, böylece bağlam farkındalığına sahiptir. Açık kaynaklı bir çerçeve kullanır.

Ayrıca bileşenleri (Zincirler, Ajanlar, Bellek, Araçlar) bir araya getirerek düşünen, hareket eden ve yineleyen çok adımlı yardımcılar oluşturabilirsiniz. Modüler tasarım, AI ajanlarının daha gelişmiş görevleri tamamlamak için harici araçlara, API'lere veya dosyalara erişmesini sağlar. Geliştiriciler ayrıca AI ajanlarını, benzersiz kullanım durumlarına uygun belirli mantık, ş Akışı veya karar verme yollarını takip edecek şekilde özel olarak özelleştirebilir.

LangChain'in en iyi özellikleri

ReAct tarzı karar verme veya özel zincir mantığını kullanarak LLM'leri araç çağrılarıyla birleştirin ve karmaşık, otonom ş akışlarını destekleyin.

Arama motorları, dosya yükleyiciler, vektör veritabanları, API'ler, Bash yürütme ve 50'den fazla araç için kullanıma hazır destek içerir.

LangChain için bir düzenleme katmanı olan LangGraph'ı kullanarak, geliştiricilerin LLM'lerle durum bilgisi olan, çok aktörlü uygulamalar oluşturmasına yardımcı olun.

LangChain sınır

Sık sık yapılan sürüm güncellemeleri nedeniyle, geliştiriciler en son sürüme uyum sağlamak için kod yeniden yazmak zorundadır.

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz (kullandıkça öde)

Artı: Aylık 39 $ (kullandıkça öde)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LangChain derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Üretken AI alanında Büyük Dil Modellerini kullanmak için gerekli en iyi paketlerden biridir, uyarlanması kolaydır, mükemmel iş yapar ve en son teknolojiyle uyumlu olmak için kendini sürekli günceller.

Üretken AI alanında Büyük Dil Modellerini kullanmak için gerekli en iyi paketlerden biridir, uyarlanması kolaydır, mükemmel iş yapar ve en son teknolojiyle uyumlu olmak için kendini sürekli günceller.

8. Botpress (NLU ve görsel akış düzenleyicisi ile çok dilli, konuşma yapabilen AI ajanları için en iyisi)

Botpress aracılığıyla

Botpress, ajanlarının tasarım, dağıtım ve yerelleştirme süreçleri üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen geliştiriciler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir konuşma tabanlı yapay zeka platformudur.

Doğal dil anlayışı (NLU) ile görsel konuşma stüdyosunu birleştirerek, kapsamlı kod yazmadan mantık, niyet ve eylemleri yönetmenizi sağlar. Ajanları WhatsApp, Messenger veya özel kullanıcı arayüzleri gibi çeşitli kanallara dağıtabilir ve etkileşim mantığının her yönünü özelleştirebilirsiniz.

Botpress'in en iyi özellikleri

Görsel Akış Düzenleyiciyi kullanarak koşullu atlamalar, yuvalar ve etkinliklerle karmaşık konuşma mantığı oluşturun.

Docker, Kubernetes veya yerleşik Botpress Cloud'u kullanarak ajanlarınızı yerel olarak, bulut platformlarında veya uç cihazlarda dağıtın.

Yerel kod kancaları veya HTTP çağrıları kullanarak harici API'leri veya veritabanlarını doğrudan akışlara entegre edin.

Botpress sınırı

Vector Database, yeni belgeler yüklediğinizde tüm belgeleri yeniden optimize eder.

Botpress fiyatlandırması

Kullandıkça öde: 0 $ + AI Harcaması/ay

Artı: 89 $ + AI harcaması/ay

Takım: 495 $ + AI harcaması/ay

Kurumsal: Aylık 2000 $'dan başlayan fiyatlarla (3 yıllık sözleşme ile)

Botpress derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Botpress hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Botpress'in çok yönlü fonksiyonelliğini beğeniyorum. Harika yerleşik araçların yanı sıra özel kod ekleme imkanı da sunuyor.

Botpress'in çok yönlü fonksiyonelliğini beğeniyorum. Harika yerleşik araçların yanı sıra özel kod ekleme imkanı da sunuyor.

9. Haystack (Belgeler, API'ler ve vektör veritabanlarından özel RAG boru hatları oluşturmak için en iyisi)

Haystack aracılığıyla

Deepset'in Haystack ürünü, geliştiricilerin üretime hazır LLM ajanları oluşturmaları için tasarlanmış açık kaynaklı bir AI orkestrasyon çerçevesidir. Karmaşık geri alma destekli üretim (RAG) boru hatları, arama sistemleri ve çok adımlı ajan ş akışları oluşturmak için uygundur.

Modüler bileşenler (geri getiriciler, oluşturucular ve araçlar), JSON şema doğrulama, paralel araç yürütme ve yerleşik izleme özellikleriyle Haystack, bulut ve şirket içi ortamlarda akıllı uygulamaların tasarlanmasına, test edilmesine, dağıtılmasına ve ölçeklendirilmesine yardımcı olur.

Haystack'in en iyi özellikleri

Yoğun (gömme tabanlı) ve seyrek (anahtar kelime tabanlı) arama motorlarını birleştirerek büyük metin koleksiyonlarından kesin cevaplar elde edin.

Retriever'ları, jeneratörleri, ToolInvoker'ı, doğrulayıcıları ve daha fazlasını birbirine bağlantı ile bağlayarak özel AI ş Akışları oluşturun.

Haystack'in Aracısını kullanarak plan yapın, hangi aracı kullanacağınıza karar verin, API çağrıları gerçekleştirin, belgeleri alın ve döngü oluşturarak dinamik, akıllı davranışlar yaratın.

Haystack sınırlaması

Haystack, büyük ölçekli iş yüklerinde performansı yavaşlatabilen Elasticsearch'e büyük ölçüde bağımlıdır.

Haystack fiyatlandırması

Açık kaynaklı çerçeve

Haystack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Haystack hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Haystack, doğal dil işleme (NLP) boru hatları oluşturmak için kullanılan güçlü bir açık kaynaklı Python çerçevesidir. Yaygın NLP görevleri için bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen sunmanın yanı sıra, çeşitli önceden eğitilmiş dil modelleri ve derin öğrenme çerçeveleri için destek sağlar. Bu sayede, sohbet robotları, belge arama motorları veya soru-cevap sistemleri gibi sofistike NLP uygulamalarını kolayca oluşturup dağıtabilirsiniz.

Haystack, doğal dil işleme (NLP) boru hatları oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı Python çerçevesidir. Yaygın NLP görevleri için bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen sunmanın yanı sıra, çeşitli önceden eğitilmiş dil modelleri ve derin öğrenme çerçeveleri için destek sağlar. Bu, sohbet robotları, belge arama motorları veya soru-cevap sistemleri gibi sofistike NLP uygulamalarını oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştırır.

🧠 İlginç Bilgi: "Yapay zeka" terimi, 1956 yılında John McCarthy, Marvin Minsky ve diğerleri tarafından ünlü Dartmouth Çalıştayı sırasında ortaya atılmıştır ve genellikle yapay zekanın bir alan olarak resmi olarak doğduğu tarih olarak kabul edilir.

10. AutoGen (Kod otonom olarak çalıştıran çoklu ajan sistemleri geliştiren Python takımları için en iyisi)

AutoGen aracılığıyla

Microsoft Research tarafından geliştirilen AutoGen, doğal dil komutlarıyla çalışan konuşma ajanı sistemleri oluşturmaya yardımcı olur.

Tipik bir kurulumda, bir "UserProxy" ajanı (hedefini tutan ve sonuçları inceleyen) birden fazla ChatCompletion veya Assistant ajanı (araştırmacı, kodlayıcı, eleştirmen) ile eşleştirilir. UserProxy işin tamamlandı olduğuna karar verene kadar bir etkinlik döngüsü aracılığıyla konuşma kurarlar ve size araştırma raporlarını, veri analizini veya yinelemeli kodlama oturumlarını otomasyon etmek için bir model sunarlar.

AutoGen'in en iyi özellikleri

Bir ajan kod yazarken, diğeri kodları inceleyerek yürütme öncesinde hataları yakalayan "Asistan + Eleştirmen" döngülerini çalıştırın.

Python araç çağrılarını kullanarak ajanların kütüphaneleri içe aktarmasını, web sitelerini taramasını veya güvenlik içinde veri analizi yapmasını sağlayın.

Tek bir yapılandırma satırı ile LLM arka uçlarını (OpenAI, Azure OpenAI, yerel modeller) değiştirin ve boru hatlarını modelden bağımsız tutun.

AutoGen sınır

Çok adımlı sorular gibi karmaşık görevlerde zorlanabilir ve özel uygulamalar için ideal değildir.

AutoGen fiyatlandırması

Açık kaynaklı çerçeve

AutoGen derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

11. Voiceflow (Kanallar arasında konuşma yapabilen yapay zeka ajanları tasarlamak, test etmek ve dağıtmak için en iyisi)

Voiceflow aracılığıyla

Voiceflow, takımların görsel, kod gerektirmeyen bir arayüz kullanarak sesli veya sohbet ajanları tasarlayıp başlatmasına olanak tanıyan bir konuşma yapay zeka aracı oluşturucusudur.

Çok modlu arayüzleri (ses, metin, düğmeler, görseller), gerçek zamanlı prototip oluşturmayı ve mühendisliğe kolay aktarımları destekler. Çapraz işlevli takımların Alexa, Google Assistant, web siteleri ve mesajlaşma uygulamaları gibi platformlar arasında dinamik asistanlar oluşturmak için kullandıkları merkezi bir merkezdir.

Voiceflow'un en iyi özellikleri

OpenAI, Claude, Cohere veya özel API'leri bağlayarak statik akışları üretken yapay zeka ile birleştirin ve daha akıllı konuşmalar gerçekleştirin

Mantığı yeniden oluşturmadan asistanları web sitelerine, mobil uygulamalara, akıllı hoparlörlere veya mesajlaşma platformlarına dağıtın

Dialog API veya özel kod aracılığıyla akışları dışa aktarın ve ajanları doğrudan uygulamalara veya telefon sistemlerine yerleştirin

Ses akışı sınırlaması

Ara sıra ortaya çıkan hatalar, özellik güncellemeleri ve kullanımdan kaldırılan özellikler mevcut ş akışlarını bozabilir ve takımların ajanın bazı kısımlarını yeniden oluşturmasını veya ajan oluşturma sürecinin bazı aşamalarını yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir

Voiceflow fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz (100 kredi)

Pro: 60 $/ay (10.000 kredi)

İş: Aylık 150 $ (30.000 kredi)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırma)

Voiceflow puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Voiceflow hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu arayüzü, onu kullanan birçok kişi ve voiceflow topluluğu, bir konuda takıldığınızda destek almayı son derece kolaylaştırır. Şahsen her gün kullanıyorum ve şimdiden çok sayıda ajan oluşturdum. Herkese içtenlikle tavsiye ederim. Uygulamak için tek yapmanız gereken, ayarlardan bir parça kod almak ve tamamlandı. [sic]

Kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu arayüzü, çok sayıda kullanıcısı ve ses akışı topluluğu, bir konuda takıldığınızda destek almayı son derece kolaylaştırır. Şahsen her gün kullanıyorum ve şimdiden çok sayıda ajan oluşturdum. Herkese içtenlikle tavsiye ederim. Uygulamak için tek yapmanız gereken, ayarlardan bir parça kod almak ve tamamlandı. [sic]

12. Microsoft Copilot (Microsoft 365 uygulamalarında AI ajanları oluşturmak ve dağıtmak için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft Copilot, GPT‑4 tabanlı yapay zekanın gücünü Microsoft 365 genelinde yerel entegrasyonlarla birleştirir.

Copilot Studio ile ekibiniz, basit doğal dil komutları veya sürükle ve bırak araçları kullanarak verimlilik için AI ajanları oluşturabilir, ardından bunları Teams sohbetlerinde, SharePoint'te, Outlook'ta ve Word'de görevleri otomasyon, soruları yanıtlamak veya işlemleri kolaylaştırmak için dağıtabilir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

"Açıklama" sekmesini kullanarak ihtiyacınız olanı yazarak ajanlar oluşturun, Copilot Studio bunu iş mantığına çevirir

Microsoft Graph, SharePoint veya web verilerini ekleyin ve geliştirme kaynakları olmadan eylemleri veya API tetikleyici entegrasyonlarını gerçekleştirin

Kullanımı izleme, kapasiteyi yönetme ve dağıtım seçeneklerini kontrol etme veya maliyet aşımlarını önlemek için kullanımı ölçme

Microsoft Copilot sınırlaması

Copilot bazen bağlamı veya tonu yanlış yorumlayabilir ve manuel düzenleme gerektirebilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

20 $ kullanıcı/ay

Microsoft Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor

Bunu şirket içinde kullanıyoruz. Kendi şirketinizin arama motoru gibi. Ondan belgeler isteyebilir, hatta belgelerin dışındaki bilgileri de arayabilirsiniz. Ayrıca konuşmaları ve e-postaları özetlemede de çok başarılıdır. Ondan son 24 saat içinde aldığım tüm e-postaları özetlemesini isteyebilirim ve o da önemli bilgileri bana çok iyi bir şekilde aktarır.

Bunu şirket içinde kullanıyoruz. Kendi şirketinizin arama motoru gibi. Ondan belgeler isteyebilir, hatta belgelerden bilgi arayabilirsiniz. Ayrıca konuşmaları ve e-postaları özetlemede de iyidir. Ondan son 24 saatte aldığım tüm e-postaları özetlemesini isteyebilirim ve o da bana önemli bilgileri iyi bir şekilde aktarır.

13. Relevance AI (kodlu AI ajan işgücü oluşturmak ve yönetmek için operasyon takımları için en iyisi)

relevance AI aracılığıyla

Relevance AI, 'AI iş arkadaşları' kullanmak isteyen operasyon ekipleri, girişimler ve geliştiriciler için oluşturulmuş, kod gerektirmeyen bir platformdur. AI ajanı, satış, pazarlama, destek ve arka ofis operasyonlarında çok adımlı ş akışlarını otomasyon altına alabilir.

Ajanlar, yüklenen dosyalar veya URL'ler kullanılarak iç süreçler konusunda eğitilebilir ve sürükle ve bırak arayüzüyle görsel olarak dağıtılabilir. CRM'ler, e-posta, Slack ve daha fazlasıyla tak ve çalıştır entegrasyonlar sayesinde, hızlı ve üretim düzeyinde otomasyon için tasarlanmıştır.

Alaka Düzeyi AI'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak mantığı ve önceden oluşturulmuş ajanlarla (ör. toplantı rezervasyonu için "Bosh", yaşam döngüsü pazarlaması için "Lima") çoklu ajan sistemleri tasarlayın

Potansiyel müşteri araştırması, nitelik belirleme ve takip dahil olmak üzere ticari potansiyel müşteri araştırmasının otomasyonunu sağlamak için AI BDR Agent gibi özel ajanlar

Metin, görüntü ve ses verilerini yönetmek için vektör deposu; yapılandırılmamış veri kümeleri için duygu analizi ve benzerlik aramasını destekler

Alaka AI sınır

Kullanıcılar genellikle özel zorluklarla karşılaşır ve bu da proje entegrasyonlarını yavaşlatabilir ve karmaşık ş akışları için esnekliği sınırlayabilir

Alaka Düzeyi AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Aylık 19 $

Takım : Aylık 199 $

iş : 599 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Alaka düzeyi AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Relevance AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

Relevance AI'nın esnekliğini ve ajanıza özel python kodunu ekleyebilmenizi gerçekten çok beğeniyorum. Diğer araçlarla entegrasyonları da çok kolay.

Relevance AI'nın esnekliğini ve ajanıza özel python kodunu ekleyebilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Diğer araçlarla entegrasyonları da çok kolay.

ClickUp ile İşin Geleceğiyle Toplantı Yapın

AI ajanları şimdiden sizin adınıza müşterilerle konuşuyor, içgörüler ortaya çıkarıyor, veri girdisini otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor ve hatta tüm ş akışlarını koordine ediyor. Daha önce büyük takımlar tarafından yürütülen görevler.

Bu değişimin merkezinde ClickUp yer alıyor. Artık sadece bir proje yönetimi aracı değil. Otomatik Pilot Ajanlar, ClickUp Brain ve doğal dil otomasyonları ile görevleri eyleme, fikirleri uygulamaya dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor.

Artık işi yönetmiyorsunuz. Bunu sizin için yapacak bir sistem tasarlıyorsunuz.

ClickUp'a kaydolun ve ilk akıllı ajanınızı bugün oluşturun.